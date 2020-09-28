Военное обозрение
Войти Регистрация

Загадки древнейшей битвы на территории Европы

13

Среди археологов и историков ведутся споры относительно того, когда на территории Европы произошла самая древняя битва. На основании открытия, сделанного в результате случайной находки 1996 года в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания (ФРГ), считается, что таковой битвой можно считать сражение у реки Толлензе (Долен).


Методом радиоуглеродного анализа человеческих останков, среди которых были кости, поражённые стрелами с кремневым наконечником, удалось установить, что битва это состоялась как минимум 3200 лет назад.

На берегу Толлензе археологи обнаружили не только человеческие останки, но также останки животных (лошадей) и те вооружения, которые людьми использовались друг против друга. Это фрагменты бронзовых мечей, молоты и палицы из дерева.

Эта находка вызывает большой интерес не только среди историков и археологов, но и среди антропологов. Один из вопросов, на который специалисты пытаются ответить, связан с тем, кем именно были те люди, которые сошлись на берегах Толлензе. До сих пор этническая принадлежность воинов, сражавшихся 3200 лет назад на территориях современной северо-восточной Германии, оставалась загадкой.

В подробностях о том, какой генотип имели те люди, как он может быть связан с тем, кто населял территорию нашей страны, рассказывает историк Анатолий Клёсов. Его повествование представлено на канале «День»:

13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Force Multiplier
    Force Multiplier Сегодня, 16:42 Новый
    +2
    Кого подразумевает под словом "мы" и что подразумевает под словом "запад" гражданин США Клесов? Интересно, верующие в его бредни осознают, в чьих интересах он проповедует свою ахинею
    1. красноярск
      красноярск Сегодня, 17:45 Новый
      +4
      Цитата: Force Multiplier
      Кого подразумевает под словом "мы" и что подразумевает под словом "запад" гражданин США Клесов?

      Да, волею судьбы он - гражданин США, но.., к вашему глубокому сожалению, он - русский. Исходя из этого и его позиция в вопросе "мы" и "запад".
      Цитата: Force Multiplier
      Интересно, верующие в его бредни осознают, в чьих интересах он проповедует свою ахинею

      Так откройте нам тайну, - и в чьих же интересах он проповедует?
      Вы специалист в генетике, биохимии? Докажите нам, популярно, на пальцах, что то, что утверждает Клесов - бред.
    2. Оператор
      Оператор Сегодня, 19:29 Новый
      0
      Как обстоят дела с Анальным в вашем Берлине, Fengr? laughing
  2. alimov76
    alimov76 Сегодня, 16:53 Новый
    +3
    лженаука, люди на голубом глазу эксплуатируют национальную тему и зарабатывают деньги, ну и т.д.
    1. красноярск
      красноярск Сегодня, 17:53 Новый
      +2
      Цитата: alimov76
      лженаука,

      А такая наука бывает? Бывает ошибочное направление в развитии какой либо науки, и бывает верное направление в ее развитии. Укажите нам работы ученых в которых бесспорно доказано, что Клесов выбрал ошибочное направление в изучении ДНК.
    2. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Сегодня, 20:58 Новый
      0
      "— Ты не слишком его, а?
      — В самый раз.
      — А че он не очухается никак?
      — Негр.
      — Как бы международного кон… конфликта не вышло.
      — Он сказал, что он русский.
      — Наврал." (С)
      "Жмурки"
  3. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 17:21 Новый
    +2
    А шо, атомную боНбу не метнули древние арии? Давайте смелее, чего замелочились....
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:24 Новый
      +6
      метнули.че там... промахнулись просто lol
      1. Fedorovich
        Fedorovich Сегодня, 18:45 Новый
        0
        И попали в Сибирь.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 19:08 Новый
          +1
          ой еой! тунгуска!!!
      2. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 20:45 Новый
        0
        Роман, hi , Keyser Sоze, поддерживает официальную научную всеми признанную точку зрения, по которой, потри любого русского, а там футболист этот "эфиопский" lol
        ------
        "— Так, теперь давайте с эфиопским футболистом…
        — Я — русский, и в Эфиопии никогда не был.
        — Нам-то не гони! За километр видно, что ты людоедом был!" (с)
        --------
        "— Ты, если чё, в Эфиопию свалишь, а нам с Балой чё делать??
        — Ты достал меня уже со своей Эфиопией!!
        — Эфиопия — не моя!"(с)
        ---------
        — А почему встреча в зоопарке?
        — Чтобы тебя никто не узнал!
        --------
        — Я — русский!
        — Вот только не надо гнать! Русские столько не курят. Вот мы с Короном по пачке, а ты по полторы, а то и две!
        Х/Ф "Жмурки".
  4. Оператор
    Оператор Сегодня, 19:41 Новый
    0
    Подробности битвы в долине реки Толлензе
    https://warspot.ru/5521-pervobytnaya-voyna-drevneyshee-pole-bitvy
  5. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 20:07 Новый
    0
    Цитата: Keyser Soze
    А шо, атомную боНбу не метнули древние арии? Давайте смелее, чего замелочились....

    Да не переживайте, Ваши предки вышли из Африки, мы не спорим и так видно... bully