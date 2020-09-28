Загадки древнейшей битвы на территории Европы

Среди археологов и историков ведутся споры относительно того, когда на территории Европы произошла самая древняя битва. На основании открытия, сделанного в результате случайной находки 1996 года в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания (ФРГ), считается, что таковой битвой можно считать сражение у реки Толлензе (Долен).Методом радиоуглеродного анализа человеческих останков, среди которых были кости, поражённые стрелами с кремневым наконечником, удалось установить, что битва это состоялась как минимум 3200 лет назад.На берегу Толлензе археологи обнаружили не только человеческие останки, но также останки животных (лошадей) и те вооружения, которые людьми использовались друг против друга. Это фрагменты бронзовых мечей, молоты и палицы из дерева.Эта находка вызывает большой интерес не только среди историков и археологов, но и среди антропологов. Один из вопросов, на который специалисты пытаются ответить, связан с тем, кем именно были те люди, которые сошлись на берегах Толлензе. До сих пор этническая принадлежность воинов, сражавшихся 3200 лет назад на территориях современной северо-восточной Германии, оставалась загадкой.В подробностях о том, какой генотип имели те люди, как он может быть связан с тем, кто населял территорию нашей страны, рассказывает историк Анатолий Клёсов. Его повествование представлено на канале «День»: