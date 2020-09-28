Эрдоган заявил о турецкой поддержке Азербайджана со «всей решимостью»

Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал Армению страной-оккупантом и призвал покончить с вторжением Армении на территорию Азербайджана. Об этом сообщают турецкие СМИ.Эрдоган подчеркнул, что Армения вторглась на территорию Азербайджана и должна незамедлительно оттуда уйти. Он раскритиковал Минскую группу ОБСЕ в составе России, Франции и США, которая за 30 лет не смогла решить эту проблему. Эрдоган добавил, что Азербайджан, который длительное время ждал для разрешения территориальной проблемы, теперь действует самостоятельно, а Турция со "всей решимостью" поддержит Азербайджан в конфликте с Арменией.- добавил Эрдоган.По словам турецкого лидера, освобождение Арменией "оккупированных земель Азербайджана" приведет к установлению мира и стабильности в регионе.Между тем президент Армении Армен Саркисян обвинил Турцию в военной помощи Азербайджану. Он заявил, что Турция оказывает помощь Азербайджану в войне против Карабаха советниками, наемниками и истребителями F-16.Ранее в Ереване сообщили о переброске Турцией в Карабах элитного турецкого спецназа, а также около 4 тысяч боевиков из протурецких сирийских группировок.В российском МИДе никак не комментируют информацию о наличии сирийских наемников на территории Карабаха.