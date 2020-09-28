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Эрдоган заявил о турецкой поддержке Азербайджана со «всей решимостью»

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал Армению страной-оккупантом и призвал покончить с вторжением Армении на территорию Азербайджана. Об этом сообщают турецкие СМИ.


Эрдоган подчеркнул, что Армения вторглась на территорию Азербайджана и должна незамедлительно оттуда уйти. Он раскритиковал Минскую группу ОБСЕ в составе России, Франции и США, которая за 30 лет не смогла решить эту проблему. Эрдоган добавил, что Азербайджан, который длительное время ждал для разрешения территориальной проблемы, теперь действует самостоятельно, а Турция со "всей решимостью" поддержит Азербайджан в конфликте с Арменией.

Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана

- добавил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, освобождение Арменией "оккупированных земель Азербайджана" приведет к установлению мира и стабильности в регионе.

Между тем президент Армении Армен Саркисян обвинил Турцию в военной помощи Азербайджану. Он заявил, что Турция оказывает помощь Азербайджану в войне против Карабаха советниками, наемниками и истребителями F-16.

Ранее в Ереване сообщили о переброске Турцией в Карабах элитного турецкого спецназа, а также около 4 тысяч боевиков из протурецких сирийских группировок.

В российском МИДе никак не комментируют информацию о наличии сирийских наемников на территории Карабаха.
Использованы фотографии:
сайт президента Турции
156 комментариев
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  1. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 16:16 Новый
    0
    Эрдоган подчеркнул, что Армения вторглась на территорию Азербайджана и должна незамедлительно оттуда уйти.
    Пытается раздуть этот конфликт, чтобы отвлечь Россию от Идлиба?
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 16:17 Новый
      +10
      Пытается раздуть этот конфликт

      может животное толкает Армению в состав РФ, кто его знает...

      Как сказала Симонян - в Московских гостиных обсуждают, что Армения или обречена вернуться к России, или обречена.

      1. Gunter Preen
        Gunter Preen Сегодня, 16:20 Новый
        -7
        Спасибо не надо. Пусть присоединяются еуропэ!
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 16:28 Новый
          +8
          президент Армении Армен Саркисян <...> заявил, что Турция оказывает помощь Азербайджану в войне против Карабаха советниками, наемниками и истребителями F-16. Ранее в Ереване сообщили о переброске Турцией в Карабах элитного турецкого спецназа, а также около 4 тысяч боевиков из протурецких сирийских группировок.
          В российском МИДе никак не комментируют информацию о наличии сирийских наемников на территории Карабаха.

          Похоже, что Эрдоган решил открыть ВТОРОЙ фронт у границ РФ в войне Турции против России на БВ. Причём на горбу Азербайджана.
          И в этой войне Эрдоган делает Россию ЗАЛОЖНИКОМ использования Россией "Турецкого потока".
          1. финиш
            финиш Сегодня, 16:59 Новый
            +7
            США в самое ближайшее время начнут эвакуацию своих военных активов с авиабазы "Инджирлик" в Турции на базу Суда-Бэй на острове Крит передают иносми.
            1. Alex Russia
              Alex Russia Сегодня, 17:20 Новый
              -4
              Турция теперь и без американских баз является главным врагом России на южных границах, так что американский патронаж теперь не нужен, она уже и сама способна навалять России, так что Путину явно придется увеличить выплату дани султану, одними дармовыми газопроводами и АЭС уже не отделаться
              1. Рашнэйрфорс
                Рашнэйрфорс Сегодня, 17:45 Новый
                +2
                В штаны она наваляет точно, а вот России.....очень сомневаюсь
                1. Ольгович
                  Ольгович Сегодня, 19:51 Новый
                  +1
                  Цитата: Рашнэйрфорс
                  В штаны она наваляет точно, а вот России.....очень сомневаюсь

                  Эрдоган слишком широко шагает: Сирия (куда его никто не звал и пусть прекратит сам оккупацию) , Ливия, Кипр, теперь совершенно другой фланг раздувает..
              2. 30 вис
                30 вис Сегодня, 20:42 Новый
                0
                Цитата: Alex Russia
                Турция теперь и без американских баз является главным врагом России на южных границах, так что американский патронаж теперь не нужен, она уже и сама способна навалять России, так что Путину явно придется увеличить выплату дани султану, одними дармовыми газопроводами и АЭС уже не отделаться

                смешно ... Свою историю Турция была главным врагом России
          2. Грица
            Грица Сегодня, 20:12 Новый
            -1
            Цитата: Татьяна
            Похоже, что Эрдоган решил открыть ВТОРОЙ фрон

            Не второй, а пятый. Там есть ещё фронты - Сирийский, Ливийский, Иракский, Греческий. Побольше Эрдогану фронтов - хороших и разных!
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 20:26 Новый
              -1
              Вы исказили смысл моей фразы,
              Цитата: Татьяна
              Похоже, что Эрдоган решил открыть ВТОРОЙ фронт у границ РФ
              вырвав из неё часть слов - "у границы РФ" - из контекста. А именно.

              Я имела в виду именно ДВА фронта у границ РФ:
              1. Вооружённый конфликт между Киевом как центральной властью в Украине с ДНР и ЛНР. Это первый фронт у границ РФ.
              2. Вооружённый конфликт между Арменией и Азербайджаном. Это второй фронт у границ РФ.
              1. Грица
                Грица Сегодня, 20:35 Новый
                -1
                Цитата: Татьяна
                Вы исказили смысл моей фразы,

                Простите меня, подлого.
      2. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 16:21 Новый
        +3
        Цитата: с-т Petrov
        может животное толкает Армению в состав РФ, кто его знает...

        Ну тогда он толкает и Азербайджан либо Грузию тоже. Ибо не может не понимать, что России будет необходимо прямое сообщение с новым регионом. Хотя, конечно, такое сообщение можно организовать и через Турцию тоже, но это более хлопотный вариант.
      3. Комментарий был удален.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 16:27 Новый
          +10
          Россия за Армению воевать не будет. И это правильно.
          Каждому многовекторному лидеру нужен свой Эрдоган.
          Чтобы он быстро в чувство приходил и вектор выбирал.
      4. фигвам
        фигвам Сегодня, 16:29 Новый
        +2
        Цитата: с-т Petrov
        Армения или обречена вернуться к России, или обречена.

        Общей границы нет, только через другие государства.
        1. Alex Russia
          Alex Russia Сегодня, 17:02 Новый
          -1
          А чем это помешало Аляске или Фолклендским островам, расстояние и граничащие государства не имеют никакого значения!
          1. TerribleGMO
            TerribleGMO Сегодня, 17:18 Новый
            +3
            Цитата: Alex Russia
            А чем это помешало Аляске или Фолклендским островам, расстояние и граничащие государства не имеют никакого значения!

            К Армении тоже можно доплыть ? no
            1. роман66
              роман66 Сегодня, 17:25 Новый
              +4
              калининградская волость?
            2. Alex Russia
              Alex Russia Сегодня, 17:27 Новый
              -3
              можно долететь
              1. Глушь
                Глушь Сегодня, 18:02 Новый
                0
                Только через космос. Там вроде можно пока летать.
        2. хрыч
          хрыч Сегодня, 17:29 Новый
          +3
          Цитата: фигвам
          Общей границы нет, только через другие государства.

          Вот тут и возникает важность Ю.Осетии и Рокского тоннеля, как дырке в Кавказском хребте. Ю.Осетия - это сапог на Малом Кавказском хребте, который рассекает надвое долины Грузии и идет прямо в Армению. Там собственно и была военно-грузинская дорога от Владикавказа до Тифлиса и в Эривани. Короче наши войска идущие по хребту снизу будут наблюдать... ну как Лермонтов отметил. Навстречу армянские ВС по местам проживания грузинских армян. Для контроля хребтов и Закавказья именно Ю.Осетия - ключевое место.
      5. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:42 Новый
        -1
        может животное толкает Армению в состав РФ, кто его знает...

        Карабах разменная монета?!
      6. Маз
        Маз Сегодня, 16:55 Новый
        +7

        Что пишут турецкие газеты по поводу событий в Карабахе / (https://telegra.ph/file/2983242153f9f06521a8a.jpg)Приведен перевод главных заголовков на первых полосах

        Aydınlık: Защищать земли Азербайджана это все равно, что защищать земли Измира.
        На первой полосе также цитируются слова российского эксперта Игоря Коротченко: «За нападения ответственен Пашинян».

        Akit: Мы вместе с нашим братом. «Алиев: Карабах - наш».

        Cumhuriyet: Война на границе. Азербайджан вернул семь деревень на юге Карабаха.

        Hürriyet: Карабахский огонь. Армения напала, Азербайджан отбил удар.

        Karar: Турция единогласно всем сердцем поддержала гардашов (брат по-азербайджански).

        MilliGazete: Армения напала на Азербайджан. Семь деревень были освобождены от оккупации Армении.

        Milliyet: Нацелились на гражданских. Большая провокация со стороны Армении.

        Milat: Наш джан Азербайджан. Как только Турция укрепляет свои позиции в мире они расширяют фронт. Армения перевозит боевиков РПК из Сирии и нападает на деревни и убивает мирных граждан.

        Sözcü: Армения обстреляла гражданских. Пусть знает весь мир: Турция не оставит гардашов (брат по-азербайджански) одних.

        Sabah: Оккупант Армения получила от Азербайджана оплеуху. Эрдоган: Мы всеми силами с вами

        Yeniçağ: Последствия стали тяжелыми. Армения была шокирована. Турецкая нация всеми силами поддержит Азербайджан.

        Yeni Şafak: Армения вновь напала. 5 мирных жителей погибли в результате нападения армян, которые открыли огонь из тяжелого оружия по азербайджанским позициям и гражданским населенным пунктам.

        Yeni Birlik: Объявлено военное положение. Бахчели: «Карабах тюркский. Это родина тюрок».
        Эрдоган: Группа, называемая Минской тройкой, не решила эту проблему. Более того, она сделала всё возможное, чтобы не решить эту проблему. Теперь они лишь умничают, и временами угрожают. Пришло время расплаты. Азербайджан сам должен отрезать свою пуповину.

        Вам понятно кто там рулит и гонит айзеробаджанских баранов на убой?
        1. Храмов
          Храмов Сегодня, 17:25 Новый
          +6
          Цитата: Маз
          Азербайджан вернул семь деревень на юге Карабаха.

          А население уничтожат?
          Там ведь армяне живут.
          И так по всему Карабаху.

          Кстати Арарат власти РСФСР отписали туркам в 21 году.
          В следующем году сто лет будет.
          Может признать это ошибкой?

          Время возвращать и Армению и Карабах и Арарат.

          Кто против? Турок не спрашиваем.
          1. RED_ICE
            RED_ICE Сегодня, 17:57 Новый
            +3
            Я против. Те кто не подумав головой ушли от нас да еще и пытались что-то говорить против в адрес России не нужны нам. Не Армения с Грузией, не Казахстан с Узбекистаном и тд. Пусть живут самостоятельно. Слишком много нахлебников у России
          2. alexmach
            alexmach Сегодня, 19:42 Новый
            0
            А население уничтожат?
            Там ведь армяне живут.
            И так по всему Карабаху.

            Я подозреваю, что те деревни, которые они "вернули" это таки пустые азербайджанские деревни.
        2. синдикалист
          синдикалист Сегодня, 17:34 Новый
          +3
          Цитата: Маз
          Вам понятно кто там рулит и гонит айзеробаджанских баранов на убой?

          Алиеву эта война нужна не меньше чем Эрдогану. Его популярность в народе упала до катастрофического уровня. Для сохранения остатков легитимности без своего "Карабахнаш"а ему не обойтись.
        3. Alex777
          Alex777 Сегодня, 17:56 Новый
          -1
          цитируются слова российского эксперта Игоря Коротченко: «За нападения ответственен Пашинян».

          Терпеть не могу "эксперта" Коротченко, но данном случае он прав.
          1. финиш
            финиш Сегодня, 20:33 Новый
            0
            На протяжении многих лет Коротченко другие песни пел пару лет назад пластинку сменил-видать перекупили икорочкой!
      7. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 17:04 Новый
        0
        Вопрос . А нужна Армения в составе России ?
        Это еще один "камень" на российских плечах .
        Отделились --Так живите за свой счет .
        Можно иметь хорошие , дружеские отношения , но присоединиться... нет спасибо .
        1. Храмов
          Храмов Сегодня, 17:28 Новый
          0
          Петер Шмидт, ты вероятно не жил в России.
          Мы с армянами всегда вместе.
          На юге России как минимум половина общепита армянские.

          Нормально живем. Дружно.

          Один Джигарханян чего стоит!
          Армянин, но ведь с головой в русской культуре.

          Да не понять вам.
          Ибо:
          - что русскому хорошо, то немцу смерть. wink
          1. Кузнец 55
            Кузнец 55 Сегодня, 17:33 Новый
            -1
            Я даже в России родился .
            Кроме того заметил что ТЕБЕ не первый раз указывают на хамство , всем тыкать , мы на брудершафт не пили .
          2. Keyser Soze
            Keyser Soze Сегодня, 18:49 Новый
            +4
            Мы с армянами всегда вместе.


            У нас тоже много армян живут - еще с времен геноцида 1915 года. И они отличная и хорошая часть болгарского общества. Я всецело подкрепляю их борьбу с турками и их азерскими шестерками.
          3. Ilya-spb
            Ilya-spb Сегодня, 20:29 Новый
            -1
            Армяне - не друзья России.

            Именно армянские купцы продавали русских, захваченных крымскими татарами в рабство. Это так, к слову.

            Армяне всегда себе на уме.
      8. Виктор Сергеев
        Виктор Сергеев Сегодня, 17:53 Новый
        -1
        А оно нам надо?
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 16:18 Новый
      +9
      Пытается раздуть этот конфликт, чтобы отвлечь Россию от Идлиба?

      Турция просто расширяет свое влияние во всех направлениях.
      1. TampaRU
        TampaRU Сегодня, 16:24 Новый
        +7
        Мне интересно, в какой момент Турция надорвёт свой "пупок"? И кто будет выступать в этой роли, "надрывающего"?
        1. Incvizitor
          Incvizitor Сегодня, 16:38 Новый
          +2
          Когда наши властьимущие решат её на место поставить и прекратят сюсюкаться.
        2. alexmach
          alexmach Сегодня, 17:39 Новый
          +5
          Таких пока на горизонте и не видно особо.
        3. RED_ICE
          RED_ICE Сегодня, 17:59 Новый
          -1
          Не надорвет она. Думаю ей помогает весь запад во главе фашингтона
      2. NEOZ
        NEOZ Сегодня, 16:26 Новый
        +2
        Цитата: alexmach
        Турция просто расширяет свое влияние во всех направлениях.

        там образовывается вакуум или Турция становится на столько сильнее?
        1. alexmach
          alexmach Сегодня, 17:39 Новый
          +6
          там образовывается вакуум или Турция становится на столько сильнее?

          Я бы сказал, что и то и другое одновременно.
          Турция безусловно сделала большой шаг в развитии и становится объективно сильнее. 100 лет вообщем-то к этому готовилась, переваривала внутренние проблемы и вот через 100 лет вспомнила свои имперские обычаи.

          Ну и вакуум тоже отрицать глупо. С одной стороны лежащие в руинах Сирия и Ливия. Советский Союз растерявших свои национальные республики в которых творится форменный бардак. Плюс к тому же Бывший гегемон США - занят своими делами и не пытается рулить на каждом клочке суши. Советский Союз опять же исчез, а России очень далеко до его бывшего влияния. Китай со своими интересами тута ещё толком не дотянулся. Как по мне идеальные условия для роста влияния "региональных держав".

          Но опять же. Посмотрите, одним вакуумом все тоже не объяснить. Они также сталкиваются и с Грецией, и с Францией, с Израилем, с Египтом, и даже дерзят США.
    3. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 16:28 Новый
      +8
      Цитата: Лесовик
      Пытается раздуть этот конфликт, чтобы отвлечь Россию от Идлиба?

      Не только...не забываем,что Турция член НАТО ,а так же вспоминаем о карамельных мечтах Эрдогаши о Халифате объединенном.
      1. PSih2097
        PSih2097 Сегодня, 17:26 Новый
        +1
        Цитата: НЕКСУС
        не забываем,что Турция член НАТО ,а так же вспоминаем о карамельных мечтах Эрдогаши о Халифате объединенном.

        исключительно в обороне, а я что то не вижу турецких земель в НКР...
    4. Венд
      Венд Сегодня, 16:28 Новый
      +2
      Цитата: Лесовик
      Эрдоган подчеркнул, что Армения вторглась на территорию Азербайджана и должна незамедлительно оттуда уйти.
      Пытается раздуть этот конфликт, чтобы отвлечь Россию от Идлиба?

      Вновь замаячил геноцид армян турками. Ну вот не любят турки армян.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:26 Новый
        +1
        еще и Арарат захапали..
    5. Маз
      Маз Сегодня, 16:31 Новый
      +8
      Однако при всей агрессивности турецко -айзеровского союза - Азербайджанское посольство в Москве в связи с обострением в Карабахе призывает диаспору действовать в рамках российских законов....Минобороны Армении заявляет, что плотность артиллерийского огня в Карабахе беспрецедентна, "никогда такой плотности в этом регионе не было"
      Минобороны Армении сообщает, что масштабная танковая атака на южном направлении отражена
      1. Xenofont
        Xenofont Сегодня, 16:42 Новый
        +7
        Лихо армяне пристрелялись! Эффектно сдетонировал боезапас.
      2. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:48 Новый
        +9
        Минобороны Армении сообщает, что масштабная танковая атака на южном направлении отражена

        Сразу видно, айзеров не арабы встречают...
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 18:57 Новый
          +3
          Сразу видно, айзеров не арабы встречают...


          Ну против регулярной армии, нормальной страны етот башибозук не канает. Тем более туркоманский отброс, привезеный из Сирии. Всегда говорил, что турков очень сериозно надценивают в современной войне.
    6. iouris
      iouris Сегодня, 18:05 Новый
      +1
      Организовывают войну по внутриполитическим проблемам Алиева и Эрдогана. Втянутся в этот конфликт означает начать крупную региональную войну. Возможно, кому-то придётся пожертвовать "национальными интересами".
    7. Сибирский цирюльник
      Сибирский цирюльник Сегодня, 19:10 Новый
      -2
      Побольше газу..!
  2. с-т Petrov
    с-т Petrov Сегодня, 16:16 Новый
    +10
    только эрдоган требует войны - ОБСЕ, ОДКБ, Меркель, Путин, Макрон и прочие - за мир
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:26 Новый
      +2
      а что думает Навальный? это важно
    2. iouris
      iouris Сегодня, 18:47 Новый
      +1
      Цитата: с-т Petrov
      только эрдоган требует войны

      Эрдоган строит "Великий Туран". А что строят остальные? Остальные "удерживают". Удерживающий проигрывает.
  3. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 16:18 Новый
    +11
    [b
    ]Все знают, что это земли Азербайджана
    [/b] Все знают, что Идлиб это земли Сирии,но что там делает Турция?
    1. Сибирский цирюльник
      Сибирский цирюльник Сегодня, 19:12 Новый
      0
      Вопрос риторический)
      Это как в пример:" что тут делает проходная пешка?"))
      Шахматы..
  4. TampaRU
    TampaRU Сегодня, 16:18 Новый
    +13
    А как же север Сирии? Как-то похоже на политику двойных стандартов? Может Турции пора свалить с оккупированных территорий САР?
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 16:18 Новый
      +16
      турки копят врагов и коалицию против себя.
      1. iouris
        iouris Сегодня, 18:48 Новый
        0
        И это тоже хорошо.
    2. pereselenec
      pereselenec Сегодня, 16:43 Новый
      -6
      Цитата: TampaRU
      А как же север Сирии?

      Эрдоган стремится вернуть его в родную гавань турецкого мира.
  5. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 16:19 Новый
    +2
    Он феску снял
    Со всей решимостью
    Султан я или где?
    Спросил гневясь себя.
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:22 Новый
    +14
    Может - пора напомнить что вся Турция - это оккупированная территория Византии? И добавить что типа временно оккупированная..
  7. rruvim
    rruvim Сегодня, 16:24 Новый
    +8
    Началось то, что должно было начаться. Бригадир хотел Ялту-43, он её получит! И получит союзников (Грецию уж точно), даже таких блудных, как Болгарию и Румынию. Неоттоманизм хуже бурого медведя с Востока! Во всяком случае в голове Европейского обывателя. Да и для арабов тюрское "наследие" поперёк горла.
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 16:39 Новый
      +4
      Прямой раздел Турции? Вряд ли. Вероятнее признание права самоопределения за курдами. Американцы вроде "за"; если и ЕС с подачи греков подтянется, то новый очаг нестабильности на БВ гарантирован,
      1. rruvim
        rruvim Сегодня, 16:50 Новый
        +4
        Именно - прямой раздел Турции! Я так понял, что это одна из геополитических задач "международного сообщества". Впрочем демарш Эрдогана, это и есть его понятие, что для Турции уготовили.
        1. dzvero
          dzvero Сегодня, 17:21 Новый
          +2
          Если Вы про карту Петерса

          то - вполне возможно, что так. Действия США потихонечку ведут в данном направлении. Насколько успешно уже другой вопрос. С Сирией не прокатило... Иран тоже почему-то кочевряжиться... вот и султан почему-то забегал, дрова в костер бросает smile С переворотом не получилось, теперь будут повнимательнее, а то вдруг русские проливами обзаведутся... Кошмар!
          По-моему, открыто дербанить Турцию не будут. А будет постепенно и чужими руками реализован американский идеал - управляемая территория вокруг ихней базы. Косово-2, так сказать... и чтоб русским ничего не обломилось... и чтоб им самим за ето ничего не было...
          1. rruvim
            rruvim Сегодня, 17:29 Новый
            +1
            Возможно... Но за то, что-бы легализовать новое государство Курдистан, под патронажем США, Госдеп готов пожертвовать Проливами. Конечно, под патронажем Греции, как члена НАТО, но более склонному к англо-саксонскому влиянию чем будущая раздробленная Турция. Для нас - это также будет приз, возврат Константинополя в лоно Православной Церкви, а уж братья - окраинцы и так подтянуться. Они же (официально) под Вселенским Патриархом. А он на Фанаре...
            1. rruvim
              rruvim Сегодня, 17:34 Новый
              +2
              Вопрос в создании Курдистана. Единственные серьёзные противники (МТП) здесь Турция и Иран. Россия смирилась, Иран под давлением. Осталась лишь Турция. МТП- международное тайное правительство или не тайное (кому как нравиться).
            2. dzvero
              dzvero Сегодня, 17:44 Новый
              0
              Поживем-увидим... до конца недели должно проясниться. Больно узел затянулся.
              Да и Ваша версия о том, что действия Ердогана направлены против раздела Турции небезосновательны. Иначе придется допустить, что в Нагорном Карабахе нашли или нефть, или газ, или залежи плутония с калифорнием-252 smile Слишком рьяно подписалься на местечковую войну (как бы цинично не звучало).
              1. rruvim
                rruvim Сегодня, 18:04 Новый
                +4
                Уже нет роли геополитики ни в нефти, ни в в газе (пример тому никому не нужные "трубы"). Да и редкоземельные металлы можно добыть под фундаментом собственного дома. Здесь вопрос влияния. Если Анкара почуяла возможность влиять на всё туркоязычное население планеты, почему бы и не попробовать, тем более если всю Россию (реальный противник Турции) в СМИ Запада "Новичками" травят.
  8. Викторио
    Викторио Сегодня, 16:28 Новый
    +5
    Ранее в Ереване сообщили о переброске Турцией в Карабах элитного турецкого спецназа, а также около 4 тысяч боевиков из протурецких сирийских группировок.

    ===
    как бы они не остались тогда в освобожденном карабахе насовсем
    1. serzh.kost
      serzh.kost Сегодня, 16:43 Новый
      +10
      останутся... в качестве удобрения, почва в Нагорном Карабахе будет еще плодороднее.
      1. финиш
        финиш Сегодня, 18:52 Новый
        +2
        Спецслужбы Турции еще в августе 2020 года начали формировать вооруженные бригады из состава подконтрольной Анкаре сирийской группировки "Султан Мурад".
        По информации РИА Новости, джихадистов начали перебрасывать в Азербайджан скрытно на грузовых военных самолетах, маскируя их под турецких военных, которые якобы принимали участие в учениях.
  9. Welldone
    Welldone Сегодня, 16:31 Новый
    +5
    "Эрдоган заявил о турецкой поддержке Азербайджана со «всей решимостью»" А "Посол Армении заявил о готовности властей обратиться к РФ за военной помощью". Кому это надо? Ответ очевиден.
  10. Radikal
    Radikal Сегодня, 16:32 Новый
    +3
    Цитата: Татьяна
    президент Армении Армен Саркисян <...> заявил, что Турция оказывает помощь Азербайджану в войне против Карабаха советниками, наемниками и истребителями F-16. Ранее в Ереване сообщили о переброске Турцией в Карабах элитного турецкого спецназа, а также около 4 тысяч боевиков из протурецких сирийских группировок.
    В российском МИДе никак не комментируют информацию о наличии сирийских наемников на территории Карабаха.

    Похоже, что Эрдоган решил открыть ВТОРОЙ фронт у границ РФ в войне против России на БВ.
    И в этой войне Эрдоган делает Россию ЗАЛОЖНИКОМ работы "Турецкого потока".

    Это было ясно с самого начала, когда ещё только было принято решение о прокладке этой трубы. sad hi
    1. rruvim
      rruvim Сегодня, 16:42 Новый
      +9
      Да н-ть Бригадиру на эту трубу! Так и на "Северный поток-2"! Всё это отвлекающие манёвры. Главное, что Эрдоган ввязался в войну. Армения - это не "растерзанная" Сирия, и не бедуинская Ливия, до которых на Западе, кроме беженцев нет никаких дел. Армения - это колыбель христианства. Это другой "расклад".
  11. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 16:35 Новый
    +9
    А этот клоун турецкий не желает ли освободить оккупированный Турцией северный Кипр?
  12. Radikal
    Radikal Сегодня, 16:35 Новый
    +3
    Цитата: Лесовик
    Эрдоган подчеркнул, что Армения вторглась на территорию Азербайджана и должна незамедлительно оттуда уйти.
    Пытается раздуть этот конфликт, чтобы отвлечь Россию от Идлиба?

    Не столько отвлечь, сколько отомстить за Идлиб. sad
  13. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 16:36 Новый
    +5
    Значит придётся Армению вооружением поддерживать или в Сирии им ввалить, этих ... турецких в любом случае придётся на место ставить.
    1. rruvim
      rruvim Сегодня, 16:47 Новый
      0
      Надо открыть второй фронт на островах Лемнос и Хиос. И это должны сделать греки! Для начала, а затем всё "международное сообщество" разберётся...
    2. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 17:13 Новый
      +5
      В Армении и так наша база, 102-я ордена Александра Невского. Около 4 000 человек, самолеты, вертолеты. Нормально так.
      1. rruvim
        rruvim Сегодня, 18:40 Новый
        +2
        Это в самой Армении, а речь идёт о непризнанной республике с 99% населением армян.
  14. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Сегодня, 16:38 Новый
    0
    По крайней мере прямо говорит что на уме имеет .А не выражает стопитсотую озабоченность.
  15. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 16:44 Новый
    0
    Ммда... "и тут Остапа понесло."
  16. Lesorub
    Lesorub Сегодня, 16:45 Новый
    +7
    Эрдоган заявил о турецкой поддержке Азербайджана со «всей решимостью»

    Эрдоган становится неудобной фигурой, раньше для США, сейчас этих стран добавилось.
  17. Runoway
    Runoway Сегодня, 16:46 Новый
    +7
    Эрдоган разбушевался, нужно срочно
    -направить больше туристов в Анталию
    -закупить побольше помидор
    -построить турецкий поток 2
    И ещё одну АЭС под реализацию
    1. rruvim
      rruvim Сегодня, 17:39 Новый
      +1
      И ещё неудокомлектованные С-400 под обещания... winked
  18. maktub
    maktub Сегодня, 16:47 Новый
    0
    Эрдоган последовательно проводит свою политику.Только один вопрос смущает, хватит ли у него ресурсов для всех направлений?!!
    1. rruvim
      rruvim Сегодня, 18:43 Новый
      +2
      Не хватит! На это всё "мировое сообщество" и надеется. Один ресурс - у него есть: огромное тюркоязычное население и огромная тюркоязычная диаспора в Европе, в том числе и в России.
      1. maktub
        maktub Сегодня, 18:56 Новый
        -1
        Согласен наполовину, тюркоязычные тоже не однородные .Вон" гюленовцы" чуть не"покритиковали"Эрдогана
        1. rruvim
          rruvim Сегодня, 19:06 Новый
          0
          Гюленовцы ничем не отличаются от ПСР, только больше под контролем у амеров. Вся разница, а так неоттоманизм у обоих "деятелей".
          1. maktub
            maktub Сегодня, 19:15 Новый
            -1
            Неоимпериализмом страдает не только Турция,но и Россия,и Польша
            1. rruvim
              rruvim Сегодня, 19:45 Новый
              -1
              Россия "страдает" хоть заслуженно, а Турция с Польшей? Только диареей. За что их снова расчленят!
              1. maktub
                maktub Сегодня, 20:13 Новый
                0
                Поподробнее на счёт"заслуженно", чем отличается российский неоимпериализм от того же турецкого?
                1. rruvim
                  rruvim Сегодня, 20:42 Новый
                  0
                  Проще простого! В результате масонского (или как хотите это называйте) сговора в 1991 г. 40 млн. русских оказалось за границей, и отнюдь не добровольно! В одно мгновение ока! А тюрки были рассеяны по Ближнему Востоку в течении нескольких столетий.
                  1. rruvim
                    rruvim Сегодня, 20:46 Новый
                    0
                    Так, что вернуть русский Крым, или хотя-бы ДОНБАСС, это не вопрос неоимпериализма, это вопрос здравого смысла. Мы не претендуем на Порт-Артур, там нет уже русских.
                  2. maktub
                    maktub Сегодня, 20:56 Новый
                    0
                    Не аргумент, хотели бы вернулись на историческую родину
  19. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 16:47 Новый
    +6
    Эрдоган не позволит остановить БД, кто бы что не требовал. Это его звездный час, чужими руками утверждать османское присутствие в зоне российских интересов. И плевал он на все отношения с Путиным.
    1. maktub
      maktub Сегодня, 17:00 Новый
      -1
      Что самое интересное-без тени сомнения, без сильной оглядки на мировое сообщество!
      Народ поддерживает и все!
      1. rruvim
        rruvim Сегодня, 17:52 Новый
        +1
        Типичная тюркская гордыня. Турки (народ) поддерживают только тех, кто выигрывает, и давят тех, кто проигрывает. Ведь правительство Бюлента Эджевита в 1974-м продержалось 9 месяцев, только из-за того, что армия учудила с Кипром.
  20. pereselenec
    pereselenec Сегодня, 16:53 Новый
    +4
    Мы ему еще за убитого посла не отомстили! А ведь и ежу понятно, что все было подстроено, а лоха-исполнителя намеренно грохнули осле того как он расстрелял патроны.
  21. prior
    prior Сегодня, 16:54 Новый
    +3
    "Друг" Эрдоган хочет втянуть Россию в кавказские разборки.
    А если посмотреть на проблему Карабаха ширшее.
    Не пора ли в ответ на его, Эрдогана, заботу об Азербайджане, присоединить к России Константинополь вместе с проливами?
    Свободный выход в Средиземное море России бы не помешал.
    А там и до Гибралтара недалеко...
  22. Сергей 23
    Сергей 23 Сегодня, 16:55 Новый
    +4
    Я вот не пойму зачем ,,мы,,этого поца из того отверствия вынули, где ему самое место.
  23. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 17:04 Новый
    +3
    Вся его решительность основана на безнаказанности. Влез в северную Сирию и не получил отпор. И что бы не влезть после этого в Закавказье ? Тем более перед ним вдохновляющий пример США, такого же члена НАТО, как и Турция, орудующего в Сирии без всяких мандатов и разрешений.
    С другой стороны мы в Сирии тоже ворон не ловим. Россия организовала на севере Сирии две новых базы для того, что бы оба эти натовских члена сильно из штатов не высовывались...
  24. zontov79
    zontov79 Сегодня, 17:04 Новый
    +4
    Что то Эдик расхорохорилась, дурачек , забрало совсем упало . Надо его приземлить.
    1. Ставрос
      Ставрос Сегодня, 19:56 Новый
      0
      С эдиком то понятно, с его мечтою об османской империи. Не могу понять алиева, который согласился принять бармалеев из Сирии.
    2. Грица
      Грица Сегодня, 20:27 Новый
      +1
      Цитата: zontov79
      Что то Эдик расхорохорилась, дурачек , забрало совсем упало . Надо его приземлит

      Многие кричали, что пора бы его и в Сирии приземлить и в Ливии. Только он свою линию гнет, наплевав на всех крикливых "приземляторов". Нет таковых.
  25. Alex Russia
    Alex Russia Сегодня, 17:08 Новый
    +5
    Умиляют просто многие комменты, типа пусть армяне сами разбираются с турками, надеюсь наши лидеры в кремле ещё не окончательно отупели, и видят как Турция уже не стесняясь просто поджимает под себя весь Кавказ и южные границы России, а аппетиты как известно имеют особенность расти во время еды...
  26. 501Legion
    501Legion Сегодня, 17:16 Новый
    +1
    не надорвётся султан на столько фронтов дёргаться. и сирия и ливия и ирак теперь и армения
  27. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:17 Новый
    +2
    Цитата: Татьяна
    Похоже, что Эрдоган решил открыть

    Думаю у всех здравомыслящих людей не удивляет ,что Турция будет поддерживать Азербайджан.2 мусульманские страны,ненависть обоюдная турок и армян.
    Россия попала в трудное положение.Избрав турок в роли транзитеров газа,и православная Армения,не имеющей общей границы с Россией-ВЫБИРАЙ.
    1. Alex Russia
      Alex Russia Сегодня, 17:23 Новый
      -1
      А чем отсутствие общей границы помешало Аляске или Фолклендским островам, расстояние и граничащие государства не имеют никакого значения!
    2. fn34440
      fn34440 Сегодня, 17:34 Новый
      -1
      Турция УЖЕ вмешалась в военный конфликт между Арменией и Азербайджаном и приступила к нанесению воздушных ударов по территории Армении, задействовав свои истребители F-16. По предварительным данным, удары турецких истребителей были задействованы из воздушного пространства Азербайджана, что означает, что боевые самолёты были переброшены через воздушное пространство Грузии или же соседнего Ирана.



      Министерство обороны Армении подтвердило факт применения турецких боевых самолётов, что означает, что теперь помимо активного мониторинга воздушного пространства Азербайджана, средства ПВО будут осуществлять мониторинг воздушного пространства Турции на расстоянии 50 километров от границы, поскольку на вооружении турецких F-16 отсутствуют ракеты большей дальности.
      На данный момент известно о том, что Армения подняла в воздух свои новейшие истребители Су-30, однако последние задействованы пока что для мониторинга воздушного пространства и не были использованы для нанесения ракетных ударов, однако в Минобороны Армении не исключили использования боевых самолётов для атаки сил противника.
      1. rruvim
        rruvim Сегодня, 18:09 Новый
        0
        Иран, абсолютно на стороне Армении. Да и с какой стороны шиитскому Ирану помогать суннитскому Азербайджану?
        1. atalef
          atalef Сегодня, 19:00 Новый
          +2
          Цитата: rruvim
          Иран, абсолютно на стороне Армении. Да и с какой стороны шиитскому Ирану помогать суннитскому Азербайджану?

          Вообще то азербайджанцы шииты
          1. rruvim
            rruvim Сегодня, 19:13 Новый
            0
            Мне стыдно, как никогда. Да! Большинство Азербайджан считают себя шиитами, но молодёжь уже нет! Она считает, что шиизм был результатом персидского влияния во времена династии Сефевидов и им надо вернуться к вере братского турецкого народа.
    3. armenk
      armenk Сегодня, 18:09 Новый
      0
      Путин хорошо ответил "здравомыслящим"
  28. yehat2
    yehat2 Сегодня, 17:21 Новый
    0
    Цитата: с-т Petrov
    Пытается раздуть этот конфликт

    может животное толкает Армению в состав РФ, кто его знает...

    Как сказала Симонян - в Московских гостиных обсуждают, что Армения или обречена вернуться к России, или обречена.

    Армяне рано или поздно под кого-то лягут. Они не способны самостоятельно отстаивать свою независимость.
    Слишком зубастые соседи.
    1. rruvim
      rruvim Сегодня, 18:50 Новый
      +1
      Вот что-что, а Армяне своё Государство не под кого не положат! Как и евреи (хоть армяне и христиане). Они могут свой бизнес под кого-то положить, дочь, ради выгодного контракта, но не Государство!!! Это у них в крови; Севан и вид на гору Арарат и ещё память о геноциде 15-го.
  29. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:25 Новый
    0
    Цитата: Alex Russia
    А чем отсутствие общей границы помешало Аляске или Фолклендским островам, расстояние и граничащие государства не имеют никакого значения!

    Значит,вы уже выбрали.Потеряем "Турецкий поток".Руководство России еще не выбрало!
    1. rruvim
      rruvim Сегодня, 18:11 Новый
      +1
      Да никому не нужен этот "турецкий поток", по мировым ценам на "бочку" он и так убыточен (стоимость газа считается от стоимости нефти).
  30. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 17:42 Новый
    +2
    ... "Турция со "всей решимостью" поддержит"...
    Это называется подливать масла в огонь.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 17:57 Новый
      +1
      Можно сказать бензина...
  31. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:50 Новый
    +2
    Помню, помню комментарии, до сбитого СУ...Россия - Турция братья навек...Эрдоган НАТО расшатывает и тому подобное...А если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, по сути от лица НАТО это конфликт с ОКДБ...Европа то молчит, не торопится стороны за стол переговоров усадить..
  32. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 17:54 Новый
    -1
    Кто то ну очень хочет столкнуть Турцию и Россию.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 17:57 Новый
      +1
      Желающих через край , но Турция член НАТО...
      1. Виктор Сергеев
        Виктор Сергеев Сегодня, 18:17 Новый
        -2
        Член не член, но Турция и Россия поставляют в ЕС газ. Все понимают, что Россия и Турция вряд ли начнут реальную войну, но вот рассорить очень хочется.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 19:44 Новый
          0
          Подозреваю , что кое кто не очень понимает того что творит...
    2. rruvim
      rruvim Сегодня, 20:19 Новый
      +1
      Именно так! Более того столкнут. Вопрос в том, а кто будет против? Если мы начнём мочить турок. Запад? Да он и столкнёт. Да и никто не будет против! Сами Европейские турки будут За! Вопрос в том, что-бы показать, что Султан - диктатор! Как Лукашенко. Но Батька не проливает кровь своих сограждан, а Эрдоган мочит своих по всей Восточной Турции (Курдистан). И теперь начал убивать христиан, братьев-армян. Хотя, пока, не доказано, но всё-же...
  33. cniza
    cniza Сегодня, 17:56 Новый
    0
    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал Армению страной-оккупантом и призвал покончить с вторжением Армении на территорию Азербайджана. Об этом сообщают турецкие СМИ.


    Тогда ответь на вопрос чья гора Арарат? ... , сложно все и неоднозначно , но мир надо сохранять...
    1. rruvim
      rruvim Сегодня, 18:16 Новый
      0
      Гора Арарат - всемирное наследие! Так - же, как и город Иерусалим. Только не все государственные образования это понимают. Насчёт Израиля и Армении - понятно, что это новодел! А вот Турция выжила благодаря активному вмешательству наших "союзничков" по антигитлеровской коалиции. Я имею ввиду вопрос с Курдистаном. Да и с проливами также...
      1. cniza
        cniza Сегодня, 19:41 Новый
        0
        Сложно там очень сложно...ну да а Кипр ещё?...
        1. rruvim
          rruvim Сегодня, 19:48 Новый
          0
          Кипр - это вообще рыбья косточка в глотке у Турции. Но только юридически. Турция её проглотила, не подавившись. А вот Идлиб с Восточным Курдистаном уже раковая опухоль. И что наши неумные люди в Турцию отдыхать едут?
          1. cniza
            cniza Сегодня, 19:50 Новый
            0
            Цитата: rruvim
            И что наши неумные люди в Турцию отдыхать едут?


            Да , это потенциальные заложники и недвижимости наши напокупали мама не горюй...
            1. rruvim
              rruvim Сегодня, 20:01 Новый
              +1
              Я предполагаю, что "намаливают" разрушенные и превращённые в мечети Храмы в Южной Анатолии.
              1. cniza
                cniza Сегодня, 20:45 Новый
                0
                Не знаю кто где и что намаливает , но там есть целые резервации - городки наших людей...
                1. rruvim
                  rruvim Сегодня, 20:52 Новый
                  0
                  5-я колонна? В тылу у турков?
                  1. cniza
                    cniza Сегодня, 20:56 Новый
                    0
                    Угу , готовые партизанские отряды...
    2. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 20:03 Новый
      +1
      Гора Арарат высочайшая гора Турции, ничего сложного. Страна имеет ту территорию, которую она может удержать. Турция сильнее Армении. Карабах юридически пока Азербайджан, который сильнее Армении... вроде как, но азербайджанецы те еще вояки. У нас в военном училище были два перца армянин и азербайджанец, ну чисто американский фильм: "Тупой, еще тупее", не понимаю как они могут применять современное оружие? Самое смешное в том, что русских отчисляли (они были умнее в несколько раз), а эти закончили. Так вот армянин знал два слова: кандот, пендот (кактод и пентод), это он выучил за 4 года. Так и воюют.
      1. rruvim
        rruvim Сегодня, 20:32 Новый
        0
        А у моего сына есть друг Аганесян, оба в магистратуре Бауманки, так он "щёлкает" процессы на "питоне" на УРА, а параллельно есть Эльхан Намазович, который знает последние версии С++, как и свой родной азербайджанский язык. Армии Баку и Еревана уже совсем те, когда начиналась "заваруха" из-за НКАО, это профессионалы. Армяне - уж точно, их офицеры в последнее время активно учились в наших "академиях", достаточно было посмотреть на форму и различия в районе "Парка культуры" и "Фрунзенской".
  34. Redline
    Redline Сегодня, 17:56 Новый
    -2
    Tурция главный игрок в регионе
    1. rruvim
      rruvim Сегодня, 18:18 Новый
      +1
      Если иметь ввиду южный Кавказ, то главные игроки пока не вмешиваются. Например Иран и Россия.
    2. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 18:18 Новый
      +1
      Да, что Вы. А Иран и Россию в упор не видите? Нет главных игроков, есть куча центров борющихся между собой.
  35. Turist1996
    Turist1996 Сегодня, 18:13 Новый
    +3
    Чет "припух" опять "недосултан"! "Азербайджанская" земля - с какого это перепугу?! Даже баба Вика говорит о том, что в Карабахе весь 20-й век подавляющее население - армяне!
    1. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 18:22 Новый
      0
      Вопрос не кто там живет, а чья земля. Так уж получилось, что юридически это вроде как Азербайджан, а фактически непонятно что, нищая, никому не нужная, но всем очень необходимая земля.
      1. rruvim
        rruvim Сегодня, 19:55 Новый
        0
        Но она совсем не нищая! Нагорный Карабах - Родина прекрасного винограда. А юридизмы: к товарищу Ленину (решение Кавбюро от 1921 г.). По большому счёту, если по совести, то это территория Российской Империи, включая Азербайджан и Армению вкупе.
        1. Виктор Сергеев
          Виктор Сергеев Сегодня, 19:56 Новый
          0
          И много можно поиметь на винограде? Горы ничего хорошего дать не могут. 21 век, рулит промышленность.
          1. rruvim
            rruvim Сегодня, 20:10 Новый
            +1
            Ответ русского человека, но не горского Армянина. Это мы всю жизнь по "цехам", а для них горы важны. Хотя я не говорю о моем земляке И.Ф. Тевосяне, ближайшем сподвижники Лаврентий Палыча, но он сделал наш Завод в Электростали. И родился он в городе Шуша Елисаветпольской губернии, что значит Нагорный Карабах теперь!
            Так, что не только виноградом славился Нагорный Карабах, но и людьми!
  36. askort154
    askort154 Сегодня, 18:22 Новый
    +3
    Ранее в Ереване сообщили о переброске Турцией в Карабах элитного турецкого спецназа, а также около 4 тысяч боевиков из протурецких сирийских группировок

    "Н-ю султана" понесло по бездорожью. Сбил российский самолёт, нагло залез в Сирию и Ливию. Подпитывает антироссийские настроения крымских татар, поставляет Украине оружие и БЛА . Теперь решил наказать Армению. И всё это в благодарность "другу"
    Путину, за то что тот его спас от переворота в стране, и покушения на самого Эрдогана. Он совсем обезумел, разжигая конфликт в Карабахе. В Армении самая большая военная база за рубежом со времён СССР (102-я база в Гюмри)). Она ещё тогда была "шилом" в заднице, самой большой армии НАТО в Европе - Турции. И на сегодняшний день, она находится, по договору на 49 лет, от 1995 г. до 2044 г. При чём, плату за присутствие базы, Армения не требовала, и не требует.
    На сегодня в 102 базе, находится в пределах 5 тыс. российских военнослужащих и их семей, С -300 и Миг-29 ( возможно уже есть изменения). Просто непонятно, на что рассчитывают Алиев и Эрдоган ? Что, Россия просто так уйдёт из закавказья ? Она там присутствует сотню лет ! Она не пустила туда даже немцев !
    Или тупо помогают англосаксам вытеснять Россию со всех регионов ? Только эти "нью султаны", либо плохо знают историю России, либо слишком легко "засултанились" в своих вотчинах. Всё это говорит, что оба они - не политики мирового масштаба, а "султанчики" перед своим народом.
  37. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 18:30 Новый
    +3
    Ливия, Сирия, Азербайджан... Где остановят этого людоеда.
    1. rruvim
      rruvim Сегодня, 19:31 Новый
      0
      Как раз его останавливать никто не собирается. Для Запада безпроиграшная комбинация. Турция, через Баку и Ашхабад спокойно "блокируют" Каспийское море, если мы конечно ввяжемся в эту войнушку. Иран будет думать, т.к. Россия окажется на стороне антитурецкой коалиции из-за договора с Арменией. Можно затем поссорить окончательно Россию и Баку.
  38. фа2998
    фа2998 Сегодня, 18:45 Новый
    0
    Цитата: Alex Russia
    можно долететь

    Через "дружественную Грузию"? no hi
  39. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:29 Новый
    0
    вот и опять турки наносят удар по РФ ! весь мир и сша понимает тока силу технологическую )
  40. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 20:24 Новый
    0
    Все знают, что это земли Азербайджана

    Список знающих в студию!
    1. rruvim
      rruvim Сегодня, 20:59 Новый
      0
      Ленин знал! Орджоникидзе знал! Киров знал! Стасова знала! 4 июля НКАО присоединяют к Армении, а уже 5 июля присоединяют к Азербайджану. При населении под 88% армян. Что за пляски с бубном у Кавказбюро были?
  41. pipetro
    pipetro Сегодня, 21:22 Новый
    0
    А почему все думают что Эрдоган надорвётся? Про Гитлера тоже все думали что тот надорвётся - в итоге по всей Европе прошёлся и десятки миллионов трупов за собой оставил