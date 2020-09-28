Военное обозрение
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Иран представил новую баллистическую ракету, способную уничтожать авианосцы

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Командование Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана озвучило данные о новой баллистической ракете, получившей название «Золфагар Басир» («Зульфикар Басир»). Речь идёт о морском варианте ракеты «Зульфикар» класса «земля-земля».


По последним сведениям, новая иранская ракета имеет дальность свыше 700 км. Это в два с лишним раза больше дальности другой ракеты, разработанной для ВМС КСИР – «Ормуз-2». Об этом сообщает информационная служба Tasnim.

При этом пока не предоставляется данных о том, проходила ли новая баллистическая ракета испытания.

Известно, что «Зульфикар Басир» устанавливается на автомобильной платформе. С помощью этой ракеты, как заявлено, можно уничтожать крупные морские цели, включая авианосцы. Такое заявление прозвучало через несколько дней после того, как американская авианосная ударная группа прошла через Ормузский пролив.

Генерал-майор КСИР Хоссейн Салами:

Мы реализуем всеобъемлющий план по развитию систем сдерживания и береговой обороны.




Стоит отметить, что в начале года КСИР использовали ракеты «земля-земля» «Зульфикар» для нанесения удара по американским базам в Ираке. По крайней мере, так писали в американской прессе со ссылкой на разведку. Тот удар стал актом возмездия за устранение Вашингтоном генерала Касема Сулеймани.
36 комментариев
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  1. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 16:23 Новый
    -1
    Уничтожит так уничтожит.
    Кто же спорит.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:47 Новый
      -1
      Цитата: Livonetc
      Уничтожит так уничтожит.
      Кто же спорит.

      По крайней мере "исключительную нацию" янкесов возможно, заставит хоть немного задуматься. Но, откровенно говоря, надежда слабая. Те, кто думает, что в США правит какой то президент и он может что то решать, глубоко ошибаются. Миром правит верхушка капитала. Она и решает, кому и сколько быть президентом. Точно цитату не помню, но Рокфеллер в свое время высказал типа - "мы не должны терпеть того, что дикая Россия обладает такими природными запасами"
      1. Volder
        Volder Сегодня, 17:07 Новый
        +1
        Цитата: Piramidon
        Миром правит верхушка капитала. Она и решает, кому и сколько быть президентом. Рокфеллер в свое время высказал типа - "мы не должны терпеть того, что дикая Россия обладает такими природными запасами"
        Тем не менее, Россия до сих пор обладает природными ресурсами. Это значит, что верхушка не всесильна. Даже Венесуэла удержалась от посягательства демократии.
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 17:16 Новый
          -2
          Цитата: Volder
          Тем не менее, Россия до сих пор обладает природными ресурсами. Это значит, что верхушка не всесильна.

          Но строить планы и разевать рот на мою страну это им не мешает. В каком то из своих высказываний Джон Рокфеллер высказался в том духе, что это очень несправедливо, что Россия обладает такими огромными природными ресурсами.
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 17:36 Новый
            +1
            в русском языке есть много идиом, чтоб объяснить ему, что это наши ресурсы
            1. Crasher
              Crasher Сегодня, 18:39 Новый
              0
              в русском языке есть много идиом, чтоб объяснить ему, что это наши ресурсы

              Вспомнился Вася Рогов из "Ментов": Это наша корова, и мы ее доим! lol
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 17:35 Новый
      0
      если попадет - стопудово уничтожит..
  2. Shuttle
    Shuttle Сегодня, 16:26 Новый
    +1
    Иранцы в таком положении, что могут и совестить испытания сразу с боем.
    Я бы на месте американцев не стал бы давать им даже гипотетической возможность провести такие стрельбы. Особенно перед перевыборами.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 16:53 Новый
      -2
      уже не хватает размеров стран для испытаний. и авианосцев, для тестов, мало.
      Все, кому не лень будут на Марсе строить станции.
      как Израиль будет осваивать Марс-Венеру?
  3. ЗЭМЧ
    ЗЭМЧ Сегодня, 16:33 Новый
    +2
    Зульфикар Басир - умеют в Иране давать название оружию))) Разумный меч Пророка)) Кажется так перевести можно на русский
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 16:38 Новый
    +3
    Уничтожит, если попадет.
    1. Shuttle
      Shuttle Сегодня, 18:01 Новый
      0
      Цитата: Pavel57
      Уничтожит, если попадет.

      Такое оружие может достигнуть цели даже не стреляя.
      Вот КНДР хоть куда-то может своими ракетами попадать? Может да, а может и нет. Кто знает?!
      Но цели это оружие уже достигло. Донни как бы помирился с Ыном.
  5. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Сегодня, 16:42 Новый
    +3
    Интересно что за система наведения .Больно точно по базе в Ираке отстрелялись .Явно не инерциальная .
  6. Runoway
    Runoway Сегодня, 16:43 Новый
    -2
    Хорошая новость, гарантируюшая стабильность в регионе
  7. dzvero
    dzvero Сегодня, 16:44 Новый
    0
    Неужто Китай своими наработками поделился? Ведь ни у кого другого противокорабельных баллистических ракет на вооружении нету.
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 16:51 Новый
      0

      у них и раньше такие поделки были. дрова, если серьезно
  8. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 16:44 Новый
    +1
    Большой костёр мастерят. Дровишки со всех сторон подкладывают. Кто-то да запалит...
  9. Андерс
    Андерс Сегодня, 16:50 Новый
    +2
    Способность и уничтожить две разные вещи!
  10. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:53 Новый
    +3
    Цитата: ЗЭМЧ
    Разумный меч Пророка))

    Ну если пророк помогает!...Баллистической ракетой по движущей цели-даже СССР не мог создать.Теперь уже китайцы и страны 3 мира смело заявляют о таких ракетах.Слабо верится.Нет по дальности они долетят,но ГСМ на таких скоростях,и органы управления на конечном участке-проблема !
    Думаю,сделали подобие нашей "Луны",со спец.частью,да в тесноте Ормузкого пролива точность не нужна!
  11. Lesorub
    Lesorub Сегодня, 16:54 Новый
    +2
    С помощью этой ракеты, как заявлено, можно уничтожать крупные морские цели, включая авианосцы

    Интересно где "мозги" для ракет подкупили, сами наврятле смогли - явно кто то помог (если не выдают желаемое за действительное).
    Стоит отметить, что в начале года КСИР использовали ракеты «земля-земля» «Зульфикар» для нанесения удара по американским базам в Ираке

    Удар - был, но по какойто причине американцы на той базе, получили только моральные травмы?!
    1. Volder
      Volder Сегодня, 17:12 Новый
      0
      Цитата: Lesorub
      Удар - был, но по какой то причине американцы на той базе, получили только моральные травмы?!
      Их предупредили, поэтому они заблаговременно спустились в бункеры пережидать. Потом вышли оттуда с сотрясением мозгов :)
      1. Lesorub
        Lesorub Сегодня, 17:50 Новый
        +1
        Цитата: Volder
        Цитата: Lesorub
        Удар - был, но по какой то причине американцы на той базе, получили только моральные травмы?!
        Их предупредили, поэтому они заблаговременно спустились в бункеры пережидать. Потом вышли оттуда с сотрясением мозгов :)

        Да, это было понятно, что договорняк - после озвученного ущерба американцев.
  12. prior
    prior Сегодня, 17:01 Новый
    0
    Фейк это или не фейк?!
    Пусть теперь американцы лбы морщат.
  13. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 17:18 Новый
    +1
    Известно, что «Зульфикар Басир» устанавливается на автомобильной платформе. С помощью этой ракеты, как заявлено, можно уничтожать крупные морские цели, включая авианосцы. Такое заявление прозвучало через несколько дней после того, как американская авианосная ударная группа прошла через Ормузский пролив.
    Учитывая , что ракета наверняка создавалась под удары в Персидском заливе , Ормузском проливе и частично в Аравийском море , то эта ракета может оказаться и боеспособной , особенно в качестве ракеты береговой обороны , дальше средств целеуказания не хватит ..
  14. An64
    An64 Сегодня, 17:21 Новый
    -1
    В ГЧ, наверное, кг 500 тротила, вряд ли больше. Даже если попадут в авианосец, не потопят, выживет. Но еще и попасть надо...
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:31 Новый
      +1
      Обычно более мощную взрывчатку используют в боеголовках ракет, тот же Гексоген в 1,3-1,6 раза мощнее тротила, Октоген в 1,7, Октанитрокубан в 2,38 раза. То есть 500 кг Октанитрокубана эквивалентно 1190 килограммам тротила.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Тротиловый_эквивалент
  15. Кокос
    Кокос Сегодня, 17:22 Новый
    +1
    Ракету с названием Khorramshahr представили во время военного парада в Тегеране
    дальность 2к км..Иран давно предупреждал что может дать сдачи...посмотрим
  16. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 17:24 Новый
    -4
    При такой инфляции, безработице, да зелёном за который при официальном курсе 33 тысячи, на черном рынке дают уже 150 000, в самый раз баллистические ракеты клепать.
    1. kot423
      kot423 Сегодня, 18:05 Новый
      0
      Не можешь защитить свою страну - будешь кормить чужую. Поэтому плевать, сколько там фантик стоит, но то, что Иран может нанести неприемлимый ущерб для матрасов - заставит последних долго чесать свои пустые тыквы и в конечном итоге они будут только гавкать из-за лужи. Аналогия - КНДР.
      1. А. Привалов
        А. Привалов Сегодня, 19:00 Новый
        +1
        Цитата: kot423
        Не можешь защитить свою страну - будешь кормить чужую

        Не можешь накормить свою страну, будешь иметь народный бунт, революцию, гражданскую войну, разруху и прочие прелести.
        1. Владимир_6
          Владимир_6 Сегодня, 21:06 Новый
          0
          Цитата: А. Привалов
          Не можешь накормить свою страну, будешь иметь народный бунт, революцию, гражданскую войну, разруху и прочие прелести.

          Даже если сможешь накормить свою страну, нет никакой гарантии что не получишь "народный бунт, революцию, гражданскую войну, разруху и прочие прелести". Ливия, Ирак, Сирия, Украина.
          В Белоруссии не срослось. Ибо Путин в телефонных переговорах с Макроном и Меркель посоветовал активность против Белоруссии не проявлять.
  17. Старый26
    Старый26 Сегодня, 17:30 Новый
    +1
    При этом пока не предоставляется данных о том, проходила ли новая баллистическая ракета испытания.

    Известно, что «Зульфикар Басир» устанавливается на автомобильной платформе. С помощью этой ракеты, как заявлено, можно уничтожать крупные морские цели, включая авианосцы.

    Испытания то ли проходила, то ли нет, но авианосцы уже может уничтожать crying

    Цитата: Shuttle
    Иранцы в таком положении, что могут и совестить испытания сразу с боем.

    Ну не надо персов считать полными де`билами. Совеместить испытательный пуск с боевым - это надо быть альтернативно одаренными, чтобы пойти на это. За персами такого не наблюдается

    Цитата: Pavel57
    Уничтожит, если попадет.

    Маловероятно. У "чистой" ракеты "Зульфикар" при дальности в 700 км БЧ 579 кг. Даже если у этой противокорабельной такая же, то вряд ли можно расчитывать на уничтожение авианосца 580 кг взрывчатки

    Цитата: dzvero
    Неужто Китай своими наработками поделился? Ведь ни у кого другого противокорабельных баллистических ракет на вооружении нету.

    Чисто иранская разработка. А у Ирана на вооружении это четвертая ракета противокорабельной направленности. Первой была противокорабельная ракета Khalij Fars ("Персидский Залив"). Потом появились противорадиолокационная Hormuz-1 и ракета с АРЛГСН Hormuz-2. И теперь вот «Золфагар Басир» («Зульфикар Басир»)
    1. PSih2097
      PSih2097 Сегодня, 17:40 Новый
      0
      Цитата: Старый26
      вряд ли можно расчитывать на уничтожение авианосца 580 кг взрывчатки

      В ремонт его отправить - это да...
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:02 Новый
    0
    Не провериш, не узнаешь.
  19. alien308
    alien308 Сегодня, 18:37 Новый
    0
    На авианосец 100 ракет не жалко. Жахнуть по площади.
  20. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Сегодня, 19:36 Новый
    +1
    -Доктор, мне 73 и я уже ой. А моему соседу 84 и он говорит, что два раза за ночь.
    - Ну и вы говорите...

    Борода, конечно, но очень подходит к названию статьи. hi