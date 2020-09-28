Иран представил новую баллистическую ракету, способную уничтожать авианосцы

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Islamic Revolution Guards Corps unveiled a new naval ballistic missile with a range of over 700 kilometershttps://t.co/MbiHfHKAwC pic.twitter.com/rEw4GzzR7c — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) September 27, 2020

Командование Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана озвучило данные о новой баллистической ракете, получившей название «Золфагар Басир» («Зульфикар Басир»). Речь идёт о морском варианте ракеты «Зульфикар» класса «земля-земля».По последним сведениям, новая иранская ракета имеет дальность свыше 700 км. Это в два с лишним раза больше дальности другой ракеты, разработанной для ВМС КСИР – «Ормуз-2». Об этом сообщает информационная служба Tasnim.При этом пока не предоставляется данных о том, проходила ли новая баллистическая ракета испытания.Известно, что «Зульфикар Басир» устанавливается на автомобильной платформе. С помощью этой ракеты, как заявлено, можно уничтожать крупные морские цели, включая авианосцы. Такое заявление прозвучало через несколько дней после того, как американская авианосная ударная группа прошла через Ормузский пролив.Генерал-майор КСИР Хоссейн Салами:Стоит отметить, что в начале года КСИР использовали ракеты «земля-земля» «Зульфикар» для нанесения удара по американским базам в Ираке. По крайней мере, так писали в американской прессе со ссылкой на разведку. Тот удар стал актом возмездия за устранение Вашингтоном генерала Касема Сулеймани.