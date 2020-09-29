Экспортные успехи танка VT-4 (Китай)

Первые танки VT-4 армии Таиланда. Фото Bmpd.livejournal.com

Специально для экспорта

Один из первых танков для Пакистана. Фото Pakdefense.com

Первый заказ

Серийный VT-4 для пакистанской армии, апрель 2020 г. Фото Top81.cn

Церемония сдачи танков на заводе NORINCO, апрель 2020 г. Фото Top81.cn

Крупнейший покупатель

Новейшие танки представляют командованию вооруженных сил Пакистана, сентябрь 2020 г. Фото Bmpd.livejournal.com

Африканская экономия

Промежуточные итоги

Один из VT-4 для Нигерии. Фото Defence-blog.com

Китай создает бронетехнику не только для своих нужд, но и для продажи третьим странам. Одним из специализированных экспортных образцов является основной боевой танк VT-4 от корпорации NORINCO. Эта машина уже пошла в серию и поставляется зарубежным заказчикам. В обозримом будущем количество выпущенных танков достигнет нескольких сотен.По известным данным, разработка будущего ОБТ VT-4 началась в конце двухтысячных годов. Тогда проект носил рабочее обозначение MBT-3000 – по аналогии с предыдущим MBT-2000. Материалы по проекту впервые представили в 2012 г., а через два года на выставках стали показывать готовый танк. В 2015-16 гг. начались переговоры и испытания, по результатам которых были подписаны первые контракты на поставку.VT-4 / MBT-3000 представляет собой вариант глубокой модернизации экспортного MBT-2000, выполненный с широким заимствований решений и компонентов у танка «Тип 99А», состоящего на вооружении НОАК. За счет этого обеспечен рост всех основных характеристик и боевых качеств. Утверждалось, что получившийся ОБТ по своим параметрам и возможностям превосходит как китайского предшественника, так и зарубежных конкурентов.Экспортный VT-4 представляет собой бронемашину традиционной компоновки. Использована комбинированная лобовая броня корпуса и башни; часть проекций может комплектоваться накладными экранами или динамической защитой. Заявлена совместимость с активной защитой. Подвижность обеспечивается турбированным двигателем мощностью 1300 л.с. с автоматической трансмиссией. За счет этого достигается достаточно высокая удельная мощность – ок. 25 л.с. на тонну.Комплекс вооружения строится вокруг стандартной для NORINCO 125-мм гладкоствольной пушки, копии изделия 2А46. Заявлена разработка ряда новых боеприпасов. Также используется современная система управления огнем, заимствованная у ОБТ последней модели. Предусматривается внедрение сетевых технологий связи и управления. По желанию заказчика возможна доработка комплекса электроники, в т.ч. с применением зарубежных компонентов.Первым покупателем VT-4 стала Королевская армия Таиланда, причем появление этого заказа стало следствием проблем с выполнением другого. Еще в 2011 г. Таиланд заказал у Украины новейшие ОБТ «Оплот», однако этот контракт быстро столкнулся с проблемами. За последующие годы удалось получить лишь малую часть желаемой техники, из-за чего были приняты меры.В 2015 г. в тайской армии был сформирован специальный комитет, задачей которого стал поиск нового ОБТ для закупки вместо проблемного «Оплота». В соответствии с имеющимися требованиями, комитет рассматривал только двух «кандидатов» – российский танк Т-90С/МС и китайский VT-4. Весной 2016 г. победителем конкурса стала бронемашина от NORINCO, и в апреле появился официальный контракт.На тот момент сообщалось, что Таиланд собирается один батальонный комплект танков – ок. 50 ед. общей стоимостью почти 9 млрд бат (ок. 250 млн долл. США). Первый контракт был подписан в апреле и оговаривал строительство 28 танков в течение следующих двух лет. Примерно через год появился договор еще на 10 машин. Ожидалось подписание новых соглашений для полного выполнения утвержденных планов.Стороны договорились о передаче некоторых технологий, хотя сборка танков на тайских предприятиях не предусматривалась. Также уже в 2016 г. Таиланд выразил желание приобрести еще 150 ОБТ, если его устроят сроки и качество выполнения первого контракта.В начале октября 2017 г. Таиланд получил первую партию VT-4 – 10 новых ОБТ передали 3-й кавалерийской дивизии. В дальнейшем поставки продолжились. К настоящему времени тайская армия эксплуатирует 38 танков – все машины двух существующих контрактов. Как скоро их численность доведут до желаемой полусотни и когда опцион на 150 переведут в твердый контракт, пока не уточнялось. Тем не менее, в контексте VT-4 Королевская армия проявляет большой оптимизм.В 2015 г. свой тендер на закупку новых ОБТ объявил Пакистан. Корпорация NORINCO присоединилась к нему со своим проектом VT-4. С учетом требований пакистанской армии танк доработали. Он получил новый двигатель с номинальной мощностью 1300 л.с. и максимальной 1500 л.с. В боекомплект ввели управляемую ракету GL-5 с запуском через ствол пушки. Предусматривалось штатное использование динамической защиты. Прочие компоненты танка остались без изменений.Конкурентом VT-4 стал украинский «Оплот». В 2015-16 гг. на пакистанских полигонах прошли сравнительные испытания, победителем которых стала китайская бронемашина. Вскоре появился контракт на 176 танков общей стоимостью ок. 850 млн долл., а также опцион на 124 ед. Поставка первых VT-4 ожидалась в ближайшие годы.В силу неизвестных причин производство техники для Пакистана затянулось. Первую партию из нескольких танков отгрузили с завода NORINCO только в апреле 2020 г. Вскоре эти машины добрались до Пакистана и были приняты на вооружение. По разным данным, строительство VT-4 для пакистанской армии продолжается. Выполнение актуального контракта, не считая имеющегося опциона, займет несколько лет. Любопытно, что параллельно с новыми VT-4 / MBT-3000 Пакистан планирует закупать более старые MBT-2000.В прошлом году стало известно о достаточно крупном контракте на поставку китайской бронетехники разных типов вооруженным силам Нигерии. Сообщалось о заказе танков двух типов и двух моделей самоходных артиллерийских установок. Контракт предусматривал поставку менее двух десятков боевых машин и запчастей к ним, а также обучение личного состава и техническую поддержку. Общая стоимость товаров и услуг – 152 млн долл.В начале апреля 2020 г. заказанные образцы по морю прибыли в Нигерию. NORINCO передала покупателю 17 ед. техники, в т.ч. несколько танков VT-4. В ближайшие месяцы планировалось провести обучение личного состава и начать полноценную эксплуатацию всей полученной техники. О планах по новым заказам китайских бронемашин в целом и ОБТ в частности пока не сообщалось.Перспективный экспортный ОБТ VT-4 был представлен в 2014 г. и за прошедшие годы показал заметные успехи. Несколько зарубежных стран заказали эту технику, и она пошла в серийное производство. Уже построены десятки танков и ожидается появление новых в больших количествах. VT-4 побеждает в конкурсах и успешно теснит конкурентов.Для Таиланда, Пакистана и Нигерии уже построено до 50-60 танков новой модели. Законтрактовано более 150 ед.; ожидаются новые контракты на десятки машин. Две страны имеют опционы в общей сложности на 270 танков. Таким образом, VT-4 может считаться одним из самых коммерчески успешных танков нашего времени. Выполнение имеющихся контрактов и получение новых заказов позволит NORINCO укрепить позиции на рынке.Впрочем, не следует переоценивать VT-4 и его коммерческий потенциал. Нынешние успехи этой машины далеко не в полной мере связаны с ее техническим совершенством или преимуществами перед конкурентами. Так, появление первого контракта с Таиландом стало возможным из-за провала украинских танкостроителей. Последние не смогли наладить производство своей продукции, из-за чего Королевская армия была вынуждена искать новый танк.Поставки в Пакистан и Нигерию тоже не обязательно обусловлены техническими факторами. Эти страны имеют хорошие отношения с Пекином – решение о закупке китайской техники может иметь политическое обоснование, а технические и экономические аспекты уходят на второй план.Однако полученные результаты отрицать нельзя. Пользуясь чужими ошибками и своими дипломатическими достижениями, Китай продвигает собственную продукцию на мировом рынке и получает достаточно крупные заказы. При этом следует помнить, что VT-4 не является единственным экспортным образцом китайской разработки, и остальные изделия тоже пользуются спросом.