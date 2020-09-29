Экспортные успехи танка VT-4 (Китай)

Первые танки VT-4 армии Таиланда. Фото Bmpd.livejournal.com
Китай создает бронетехнику не только для своих нужд, но и для продажи третьим странам. Одним из специализированных экспортных образцов является основной боевой танк VT-4 от корпорации NORINCO. Эта машина уже пошла в серию и поставляется зарубежным заказчикам. В обозримом будущем количество выпущенных танков достигнет нескольких сотен.
Специально для экспорта
По известным данным, разработка будущего ОБТ VT-4 началась в конце двухтысячных годов. Тогда проект носил рабочее обозначение MBT-3000 – по аналогии с предыдущим MBT-2000. Материалы по проекту впервые представили в 2012 г., а через два года на выставках стали показывать готовый танк. В 2015-16 гг. начались переговоры и испытания, по результатам которых были подписаны первые контракты на поставку.
VT-4 / MBT-3000 представляет собой вариант глубокой модернизации экспортного MBT-2000, выполненный с широким заимствований решений и компонентов у танка «Тип 99А», состоящего на вооружении НОАК. За счет этого обеспечен рост всех основных характеристик и боевых качеств. Утверждалось, что получившийся ОБТ по своим параметрам и возможностям превосходит как китайского предшественника, так и зарубежных конкурентов.
Один из первых танков для Пакистана. Фото Pakdefense.com
Экспортный VT-4 представляет собой бронемашину традиционной компоновки. Использована комбинированная лобовая броня корпуса и башни; часть проекций может комплектоваться накладными экранами или динамической защитой. Заявлена совместимость с активной защитой. Подвижность обеспечивается турбированным двигателем мощностью 1300 л.с. с автоматической трансмиссией. За счет этого достигается достаточно высокая удельная мощность – ок. 25 л.с. на тонну.
Комплекс вооружения строится вокруг стандартной для NORINCO 125-мм гладкоствольной пушки, копии изделия 2А46. Заявлена разработка ряда новых боеприпасов. Также используется современная система управления огнем, заимствованная у ОБТ последней модели. Предусматривается внедрение сетевых технологий связи и управления. По желанию заказчика возможна доработка комплекса электроники, в т.ч. с применением зарубежных компонентов.
Первый заказ
Первым покупателем VT-4 стала Королевская армия Таиланда, причем появление этого заказа стало следствием проблем с выполнением другого. Еще в 2011 г. Таиланд заказал у Украины новейшие ОБТ «Оплот», однако этот контракт быстро столкнулся с проблемами. За последующие годы удалось получить лишь малую часть желаемой техники, из-за чего были приняты меры.
Серийный VT-4 для пакистанской армии, апрель 2020 г. Фото Top81.cn
В 2015 г. в тайской армии был сформирован специальный комитет, задачей которого стал поиск нового ОБТ для закупки вместо проблемного «Оплота». В соответствии с имеющимися требованиями, комитет рассматривал только двух «кандидатов» – российский танк Т-90С/МС и китайский VT-4. Весной 2016 г. победителем конкурса стала бронемашина от NORINCO, и в апреле появился официальный контракт.
На тот момент сообщалось, что Таиланд собирается один батальонный комплект танков – ок. 50 ед. общей стоимостью почти 9 млрд бат (ок. 250 млн долл. США). Первый контракт был подписан в апреле и оговаривал строительство 28 танков в течение следующих двух лет. Примерно через год появился договор еще на 10 машин. Ожидалось подписание новых соглашений для полного выполнения утвержденных планов.
Стороны договорились о передаче некоторых технологий, хотя сборка танков на тайских предприятиях не предусматривалась. Также уже в 2016 г. Таиланд выразил желание приобрести еще 150 ОБТ, если его устроят сроки и качество выполнения первого контракта.
Церемония сдачи танков на заводе NORINCO, апрель 2020 г. Фото Top81.cn
В начале октября 2017 г. Таиланд получил первую партию VT-4 – 10 новых ОБТ передали 3-й кавалерийской дивизии. В дальнейшем поставки продолжились. К настоящему времени тайская армия эксплуатирует 38 танков – все машины двух существующих контрактов. Как скоро их численность доведут до желаемой полусотни и когда опцион на 150 переведут в твердый контракт, пока не уточнялось. Тем не менее, в контексте VT-4 Королевская армия проявляет большой оптимизм.
Крупнейший покупатель
В 2015 г. свой тендер на закупку новых ОБТ объявил Пакистан. Корпорация NORINCO присоединилась к нему со своим проектом VT-4. С учетом требований пакистанской армии танк доработали. Он получил новый двигатель с номинальной мощностью 1300 л.с. и максимальной 1500 л.с. В боекомплект ввели управляемую ракету GL-5 с запуском через ствол пушки. Предусматривалось штатное использование динамической защиты. Прочие компоненты танка остались без изменений.
Конкурентом VT-4 стал украинский «Оплот». В 2015-16 гг. на пакистанских полигонах прошли сравнительные испытания, победителем которых стала китайская бронемашина. Вскоре появился контракт на 176 танков общей стоимостью ок. 850 млн долл., а также опцион на 124 ед. Поставка первых VT-4 ожидалась в ближайшие годы.
Новейшие танки представляют командованию вооруженных сил Пакистана, сентябрь 2020 г. Фото Bmpd.livejournal.com
В силу неизвестных причин производство техники для Пакистана затянулось. Первую партию из нескольких танков отгрузили с завода NORINCO только в апреле 2020 г. Вскоре эти машины добрались до Пакистана и были приняты на вооружение. По разным данным, строительство VT-4 для пакистанской армии продолжается. Выполнение актуального контракта, не считая имеющегося опциона, займет несколько лет. Любопытно, что параллельно с новыми VT-4 / MBT-3000 Пакистан планирует закупать более старые MBT-2000.
Африканская экономия
В прошлом году стало известно о достаточно крупном контракте на поставку китайской бронетехники разных типов вооруженным силам Нигерии. Сообщалось о заказе танков двух типов и двух моделей самоходных артиллерийских установок. Контракт предусматривал поставку менее двух десятков боевых машин и запчастей к ним, а также обучение личного состава и техническую поддержку. Общая стоимость товаров и услуг – 152 млн долл.
В начале апреля 2020 г. заказанные образцы по морю прибыли в Нигерию. NORINCO передала покупателю 17 ед. техники, в т.ч. несколько танков VT-4. В ближайшие месяцы планировалось провести обучение личного состава и начать полноценную эксплуатацию всей полученной техники. О планах по новым заказам китайских бронемашин в целом и ОБТ в частности пока не сообщалось.
Промежуточные итоги
Перспективный экспортный ОБТ VT-4 был представлен в 2014 г. и за прошедшие годы показал заметные успехи. Несколько зарубежных стран заказали эту технику, и она пошла в серийное производство. Уже построены десятки танков и ожидается появление новых в больших количествах. VT-4 побеждает в конкурсах и успешно теснит конкурентов.
Один из VT-4 для Нигерии. Фото Defence-blog.com
Для Таиланда, Пакистана и Нигерии уже построено до 50-60 танков новой модели. Законтрактовано более 150 ед.; ожидаются новые контракты на десятки машин. Две страны имеют опционы в общей сложности на 270 танков. Таким образом, VT-4 может считаться одним из самых коммерчески успешных танков нашего времени. Выполнение имеющихся контрактов и получение новых заказов позволит NORINCO укрепить позиции на рынке.
Впрочем, не следует переоценивать VT-4 и его коммерческий потенциал. Нынешние успехи этой машины далеко не в полной мере связаны с ее техническим совершенством или преимуществами перед конкурентами. Так, появление первого контракта с Таиландом стало возможным из-за провала украинских танкостроителей. Последние не смогли наладить производство своей продукции, из-за чего Королевская армия была вынуждена искать новый танк.
Поставки в Пакистан и Нигерию тоже не обязательно обусловлены техническими факторами. Эти страны имеют хорошие отношения с Пекином – решение о закупке китайской техники может иметь политическое обоснование, а технические и экономические аспекты уходят на второй план.
Однако полученные результаты отрицать нельзя. Пользуясь чужими ошибками и своими дипломатическими достижениями, Китай продвигает собственную продукцию на мировом рынке и получает достаточно крупные заказы. При этом следует помнить, что VT-4 не является единственным экспортным образцом китайской разработки, и остальные изделия тоже пользуются спросом.