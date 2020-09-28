«Нет политической подоплёки» и «она почувствовала угрозу со стороны режима» - противоречия прессы ФРГ о прибытии Алексиевич

В Германии комментируют известия о том, что Беларусь покинула Светлана Алексиевич. Напомним, что г-жа Алексиевич в последнее время в Белоруссии действовала как одна из соруководителей так называемого координационного совета оппозиции. Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе, прибыла в Германию.
Немецкое издание Die Zeit сообщает о том, что причиной переезда Алексиевич в ФРГ «стало состояние здоровья и опасение за собственную безопасность».
Информационное агентство dpa тем временем сообщает, что Алексиевич прибыла в Берлин рейсом авиакомпании «Белавиа». При этом со ссылкой на доверенное лицо Алексиевич заявлено, что «у решения нет политических мотивов, и что она намерена вернуться на Родину, но пока не знает, когда именно».
По информации того же информагентства, Алексиевич получила несколько предложений относительно того, чтобы «укрыться от преследования режимом за границей».
Из материала:
Писательница почувствовала угрозу для себя со стороны белорусского режима. Она получила несколько предложений из-за границы, чтобы спастись.
Как это стыкуется с заявлениями о том, что никакой политической подоплёки в отъезде Алексиевич нет, не совсем понятно.
На появление Алексиевич в Германии читатели немецких СМИ реагируют по-разному. Представим несколько комментариев.
Боюсь, это правильное решение. От приспешников Лукашенко можно ожидать чего угодно. 1000 раз добро пожаловать, фрау Алексиевич!
Так я и не понял, она по состоянию здоровья сюда приехала? Если да, то что-то зачастили оппозиционеры с Востока, у которых что-то не в порядке со здоровьем.
Продолжайте борьбу отсюда, пока тиран не будет свергнут. Тогда вы снова будете дома, уже в безопасности.
Сначала пишут, что в её отъезде из страны нет политических мотивов, и что страну она покинула добровольно. Потом сами говорят, что она почувствовала опасность. Не кажется ли вам, что эти заявления противоречат друг другу?