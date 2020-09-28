«Нет политической подоплёки» и «она почувствовала угрозу со стороны режима» - противоречия прессы ФРГ о прибытии Алексиевич

Писательница почувствовала угрозу для себя со стороны белорусского режима. Она получила несколько предложений из-за границы, чтобы спастись.

Боюсь, это правильное решение. От приспешников Лукашенко можно ожидать чего угодно. 1000 раз добро пожаловать, фрау Алексиевич!

Так я и не понял, она по состоянию здоровья сюда приехала? Если да, то что-то зачастили оппозиционеры с Востока, у которых что-то не в порядке со здоровьем.

Продолжайте борьбу отсюда, пока тиран не будет свергнут. Тогда вы снова будете дома, уже в безопасности.

Сначала пишут, что в её отъезде из страны нет политических мотивов, и что страну она покинула добровольно. Потом сами говорят, что она почувствовала опасность. Не кажется ли вам, что эти заявления противоречат друг другу?

В Германии комментируют известия о том, что Беларусь покинула Светлана Алексиевич. Напомним, что г-жа Алексиевич в последнее время в Белоруссии действовала как одна из соруководителей так называемого координационного совета оппозиции. Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе, прибыла в Германию.Немецкое издание Die Zeit сообщает о том, что причиной переезда Алексиевич в ФРГ «стало состояние здоровья и опасение за собственную безопасность».Информационное агентство dpa тем временем сообщает, что Алексиевич прибыла в Берлин рейсом авиакомпании «Белавиа». При этом со ссылкой на доверенное лицо Алексиевич заявлено, что «у решения нет политических мотивов, и что она намерена вернуться на Родину, но пока не знает, когда именно».По информации того же информагентства, Алексиевич получила несколько предложений относительно того, чтобы «укрыться от преследования режимом за границей».Из материала:Как это стыкуется с заявлениями о том, что никакой политической подоплёки в отъезде Алексиевич нет, не совсем понятно.На появление Алексиевич в Германии читатели немецких СМИ реагируют по-разному. Представим несколько комментариев.