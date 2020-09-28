Военное обозрение
Войти Регистрация

«Нет политической подоплёки» и «она почувствовала угрозу со стороны режима» - противоречия прессы ФРГ о прибытии Алексиевич

51

В Германии комментируют известия о том, что Беларусь покинула Светлана Алексиевич. Напомним, что г-жа Алексиевич в последнее время в Белоруссии действовала как одна из соруководителей так называемого координационного совета оппозиции. Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе, прибыла в Германию.


Немецкое издание Die Zeit сообщает о том, что причиной переезда Алексиевич в ФРГ «стало состояние здоровья и опасение за собственную безопасность».

Информационное агентство dpa тем временем сообщает, что Алексиевич прибыла в Берлин рейсом авиакомпании «Белавиа». При этом со ссылкой на доверенное лицо Алексиевич заявлено, что «у решения нет политических мотивов, и что она намерена вернуться на Родину, но пока не знает, когда именно».

По информации того же информагентства, Алексиевич получила несколько предложений относительно того, чтобы «укрыться от преследования режимом за границей».

Из материала:

Писательница почувствовала угрозу для себя со стороны белорусского режима. Она получила несколько предложений из-за границы, чтобы спастись.

Как это стыкуется с заявлениями о том, что никакой политической подоплёки в отъезде Алексиевич нет, не совсем понятно.

На появление Алексиевич в Германии читатели немецких СМИ реагируют по-разному. Представим несколько комментариев.

Боюсь, это правильное решение. От приспешников Лукашенко можно ожидать чего угодно. 1000 раз добро пожаловать, фрау Алексиевич!

Так я и не понял, она по состоянию здоровья сюда приехала? Если да, то что-то зачастили оппозиционеры с Востока, у которых что-то не в порядке со здоровьем.

Продолжайте борьбу отсюда, пока тиран не будет свергнут. Тогда вы снова будете дома, уже в безопасности.

Сначала пишут, что в её отъезде из страны нет политических мотивов, и что страну она покинула добровольно. Потом сами говорят, что она почувствовала опасность. Не кажется ли вам, что эти заявления противоречат друг другу?
51 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Don Karleone
    Don Karleone Сегодня, 18:25 Новый
    +17
    Скатертью дорога, баба с возу кобыле легче
    1. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Сегодня, 18:28 Новый
      +4
      Немецкое издание Die Zeit сообщает о том, что причиной переезда Алексиевич в ФРГ «стало состояние здоровья и опасение за собственную безопасность».

      Двери клиники Шарите для Алексиевич широко открыты! Там даже мёртвого поднимут, не говоря уж о поправке здоровья. yes
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 19:16 Новый
        +2
        Цитата: СРЦ П-15
        Двери клиники Шарите для Алексиевич широко открыты!

        И не говорите! laughing Ещё на одну САКРАЛЬНУЮ жертву для Запада может оказаться больше!

        Алексеевич ведь была в прозападном Координационном комитете оппозиционеров "режиму" Лукашенко всего лишь "СВАДЕБНЫМ ГЕНЕРАЛОМ" в белорусском ГОСПЕРЕВОРОТЕ.
        Никакой харизмы в Алексеевич нет, Она просто старая ... и до харизмы более молодых ей тянуться и тянуться.
        Нафик она такая Западу нужна - при том, что молодые из президиума Комитета либо разбежались по заграницам, либо арестованы сотрудниками КГБ Р.Беларусь!
        А вот на сакральную жертву для спецслужб Запада Алексеевич потянет спокойненько.

        Так что ждёмс очередного отравления - теперь уже Алексеевич - в Германии "Новичком"!
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 20:11 Новый
          0
          Цитата: Татьяна
          Ещё на одну САКРАЛЬНУЮ жертву для Запада

          Запад стал напоминать такую помойку с отбросами жизнедеятельности. И с каждым днем этого мусора все больше и больше.
          Иной раз хочется остановится,и спросить во все горло-Люди!Да что с вами не так?! В погоне за рисованными бумажками,вы готовы убивать,развязывать войны,оставлять детей сиротами!
          И вот океан цивилизации ,как тот мусор на берегу,возвращает это все обратно. И ведь сколько же же много этих людей-мусора возникло вроде как ниоткуда.
        2. SaLaR
          SaLaR Сегодня, 21:07 Новый
          -1
          "Новичек" не подходит...надо "Бульбараш".....))))) а то "новичёк" какой -то слабоватый..все КЛИЕНТЫ живут как ни в чём не бывало...))) .Котика только жалко..(((
      2. Ольгович
        Ольгович Сегодня, 19:42 Новый
        -2
        Цитата: СРЦ П-15
        Двери клиники Шарите для Алексиевич широко открыты!

        Пройти тест на Новичок? wink

        ПС а какая она страшная.... belay
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:11 Новый
        -2
        Цитата: СРЦ П-15
        Двери клиники Шарите для Алексиевич широко открыты! Там даже мёртвого поднимут, не говоря уж о поправке здоровья.

        А на вратах можно слоган вывесить: "Все Греты в гости будут к нам!". lol
    2. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 18:29 Новый
      +9
      Оно не баба.
      1. с-т Petrov
        с-т Petrov Сегодня, 18:32 Новый
        +11
        оно оппозиционер.
        в этой тусовке - других не бывает
        Я могу тут накидать сейчас лики росоппозиции, но не будем оным мазать ветку

        Да тут любой сам может почитать местных оппоботов, измазаться в этом всём и сделать выводы.
        Обиженное племя в латентной боротьбе.

        Даже посмотреть кто в США топит за БЛМ - такие же ущербные с альтернативной точкой зрения

        Модно быть не с большинством. Поэтому и ущербный на ущербном и таким же погоняет

        Наш митинг оппозиционный в автозаке нафоткать - такие же будут альтернативные с таким же цветом волос


        P.S. не обижайтесь оппозиционеры. Я рад что вы у нас такие - жидкие.

        1. Guerilla
          Guerilla Сегодня, 19:11 Новый
          -14
          Цитата: с-т Petrov
          оно оппозиционер.
          в этой тусовке - других не бывает

          Это точно? Сам-то из РБ? Или так, потрындеть решил?

          А если по делу. Эту поклонницу Феликса Эдмундовича, ныне переобувшуюся в русофобку за оппозиционерку принимают только люди с похожими взглядами.

          Аппазицыянеры - они разные. Я вот, к примеру, неприемлю жэсточайшэга, по нескольким причинам:
          -беззаконие,феодализм, которые последовали вслед за авторитаризмом, после установки контроля над парламентом и судами одним лицом. И таких поболее половины населения в РБ.

          Половина избирателей голосовало за жену польско-ориентированного блогера не потому что поляки такие хорошие и принесут нам "немецкие"(гы) зарплаты, а "против" несменяемого, потерявшего берега с арестами кандидатов в президенты перед выборами.

          Проблема в том, что власть в Кремле выбрала не ту сторону. Если бы в Сочи г-н Лукашенко был бы задержан, в строгом соответствии с законами Союзного государства, то масштаб национального подъема в РБ привел бы к немедленной аннексии белорусами России ) Без всяких условий. Крым бы показался детской шалостью, почти не шучу.

          Но, теперь есть то что есть - прозападные силы "поддержали" народ, не поддержав "узурпатора" .
          По сути, "оседлали" недовольство населения и потиху "канализируют" недовольство против, внимание, не Кремля, а русских. Вуаля, профит, тем более русские сами подставились.
          Получите-распишитесь, вместо реального объединения, растущее недовольство гражданами РБ "политикой" русских.
          Ключевая ошибка Путина, тем более оно, это усатое чудо, опять вилять начало с портами РФ и топливом для Украины - ничего это усатое чудо менять не будет, кроме риторики.
          1. stalki
            stalki Сегодня, 19:42 Новый
            +6
            Судя по вашему черезвычайно улично-колоритному говору, вы ещё тот оппозиционер. Смешать всё в одну кучу и назвать это по гомнистее, а за тем сделать себе любимому гениальный вывод, что все кто не с вами, с "оппозицией", тот глупый человек. laughing laughing laughing
            1. Guerilla
              Guerilla Сегодня, 21:03 Новый
              +1
              Вы вообще владеете вопросом?
              Посмотрите как люди в общественном транспорте реагируют на противостояние силовиков и протестующих? Посмотрите - везде поддерживают людей, в трамвае, в троллейбусе. Про просто водителей и так всё ясно - после того как их таранить начали, стекла бить, ни за что.
              В Хабаровске протестующих избивают? Телефоны заставляют показывать? У вас в России такое вообще возможно? Нет.
              Так почему белорусам "такое" должно нравиться? Нам и не нравится. Чай не феодальный строй в стране.. ..или всё-таки феодальный? Вопрос риторический.
              Я, к сожалению, всё больше наблюдаю в РФ, так называемый, "великоросский шовинизм" - по отношению к соседям... Т.е. - это для "нас" недопустимо, а для "них" - только так и надо.
              Ну и чем такой подход отличается от пресловутых "двойных стандартов".

              З.Ы. И на всякий случай - я-то вопросом владею, так как живу там где протестующих людей задерживают каждые выходные другие люди, которые при получении награды отвечают не "Служу отечеству", а "Служу президенту".
              1. stalki
                stalki Сегодня, 21:16 Новый
                0
                Вы каким вопросом владеете? Вопросом кто и кого? Но что-то не слышно за что и почему. Все кричат нам Лукашенко не нужен, долой тирана, а в замен есть кто, а почему долой, а что не так конкретно в Белоруси? Конкретно, не долой "усатого" и не "нас бедных обижают по мордам дают". А конкретно, что не так и по какому поводу весь этот дешёвый цирк? Какие претензии, кроме "нам надо в нато", "мы хотим быть с европой"? Какие конкретно пироги вас не устраивают и что вы хотите на самом деле, не прячась за дешёвой, бездарной оппозицией, собраной по всем политически сгнившим углам страны?
            2. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 21:22 Новый
              0
              Цитата: stalki
              Судя по вашему черезвычайно улично-колоритному говору, вы ещё тот оппозиционер. Смешать всё в одну кучу и назвать это по гомнистее, а за тем сделать себе любимому гениальный вывод, что все кто не с вами, с "оппозицией", тот глупый человек. laughing laughing laughing

              Кроме того, он ещё этнически не русский - по видимому, из числа потомков польских и литвинских недобитков после ВОВ.
              Демагогически он хочет бело-красно-белых оппозиционеров, к которым он себя причисляет, выставить невинно "белыми" и "пушистыми". А на самом деле ими и такими, как он, движет не любовь к Беларуси, а красивая "ВИТРИННАЯ" жизнь, как на Западе, но в самой Р.Беларусь. И в этом им - антилукашенским оппозиционерам - ума-то как раз РЕАЛЬНО и не хватает! Или им на свою белорусскую Родину ровным счётом наплевать! Они просто трава "перекати поле".

              По этому поводу - что движет белорусской оппозицией и почему они обязательно в будущем проиграют, если они придут к власти, - очень хорошо сказал Юрий Подоляка.
              См. видео.

              Жить по-европейски: На каждую «умную» беларуску-оппозиционерку, есть гайка с украинской резьбой.•22 сент. 2020 Юрий Подоляка.
        2. serzh.kost
          serzh.kost Сегодня, 20:32 Новый
          -1
          странное дело, в некоторых темах Вы бы получили от этих "оппозиционеров" порядка 30-40 минусов, а здесь нет. Они только в своих загончиках содержатся и их за пределы вольеров не отпускают или они кучкуются только в темах о том как все плохо и остальные темы им не интересны?
    3. 9 Вал
      9 Вал Сегодня, 20:18 Новый
      -1
      Для лауреата Нобелевской премии, можно было бы и мягче сказать- "леди с кабриолета,-лошадке бежиться куда быстрее ))))
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 21:07 Новый
        -1
        Цитата: 9 Вал
        Для лауреата Нобелевской премии, можно было бы и мягче сказать- "леди с кабриолета,-лошадке бежиться куда быстрее ))))

        С воза или кабриолета, какая уж разница ? Пусть идёт к Горбачёву, тот примет и пожалеет "гонимую режимом" !
    4. халпат
      халпат Сегодня, 20:55 Новый
      -1
      Цитата: Don Karleone
      Скатертью дорога, баба с возу кобыле легче

      это крыса, она выглядит даже, как крыса smile
      так что не с возу, а с корабля smile

      а нобелевским лауреатом уж кто только не бывал в новейшей истории
      даже обама и тот отметился.

      нобелевские премии по литературе и мира - полная профанация, и субъективизм, да к тому же предельно политизированы.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:29 Новый
    +5
    Всегда одно и тоже-как заварить кашу так первые,как чуть не по плану-так сразу ,я жертва рыжиму и бла бла бла,главное свалить и руководить парадом из безопасного далека.Правда в свете увлечений запада новичком безопаснее дома всёже.
    1. Campanella
      Campanella Сегодня, 19:02 Новый
      +3
      Ну да,пехоту бросили в атаку ,а сами в кусты! Мерзавцы и лицемеры!
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 18:33 Новый
    +6
    "Главное во время смыться"(с) м/ф "Дед Мороз и Серый волк"
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 19:12 Новый
      +5
      И как почувствовала? Если угрозы прямой не было..? Очень интересно. request
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 19:18 Новый
        +3
        Не как, а чем. Это называется сдристнуть в кусты. Там ей, жабе, и место. Интересно, надолго премии Нобеля хватит, или её на гособеспечение там возьмут?
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 19:47 Новый
          +1
          ......на гособеспечение возьмут........
          может и возьмут. Может она щасссс отравленной вдруг почувствует себя, раньше не придумала о своих чуйствах wassat
      2. Sergey_G_M
        Sergey_G_M Сегодня, 19:54 Новый
        +2
        И как почувствовала? Если угрозы прямой не было..? Очень интересно.

        Да тут и догадываться не о чем, наторговала своей страной на спонсорскую поддержку с запада и свалила.
        Видали такое уже сто раз "трусики и в ЕС", а что со страной будет подобным персонажам как она наплевать.
        В общем мерзкая тетка.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 20:00 Новый
          +1
          А ведь были у неё звания и премии при СССР. И о Дзержинском хорошо. О ВОВ писала. То есть была в первых рядах.Переобулась, интересно, как объясняла прошлое. Неужели заставляли?
          1. Dart
            Dart Сегодня, 21:09 Новый
            -1
            у нас тут тоже есть на ВО похожая по повадкам личность...историк...в настоящем.
  4. askort154
    askort154 Сегодня, 18:37 Новый
    +5
    Моль ещё раз захотела взлететь с выброшенной на помойку "нобелевской" шерстяной одежёнки.
  5. Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:41 Новый
    +1
    У всех политических диссидентов развивается старая психическая болезнь...режимофобия.
    Любой сильный руководитель государства для таких борцов за демократию как красная тряпка для быка и острое шизофреническое расстройство.
    smile
    В России это Путонофобия ...сильно развита у Навального и его подельников...в Белоруссии Лукашенкофобия...в США Трампофобия.
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 18:46 Новый
      0
      это как есть профессиональные плакальщицы и в каждой стране есть профи бунтари, которые не нашли себе места в жизни и во всех бедах винят дядьку - которого видели только по ТВ и который об их ущербном существовании даже не подозревает

      Хотя алексеич конечно подняла на этом капитал определенный. Т.е. она хотя бы не глупая, в отличие от того - кто идет за неё за бесплатно

  6. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 18:48 Новый
    +5
    Ну и дуй бабка со страны, перо в дупу для легкости и барабан на шею.
  7. Campanella
    Campanella Сегодня, 19:00 Новый
    +5
    Гнусная тетка. Неприятная! Это мое оценочное суждение.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:02 Новый
      0
      Цитата: Campanella
      Гнусная тетка. Неприятная! Это мое оценочное суждение.

      Что на что похоже, то оно и есть yes
  8. iouris
    iouris Сегодня, 19:05 Новый
    +4
    Трусливая содержанка. Удивительно, что это оплачивается. С другой стороны, это хорошо: хозяева тратят деньги впустую.
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:16 Новый
    +4
    Бабка не оправдала оказанного высокого доверия. В общем пора делать ноги. laughing И не только ей.
  10. senima56
    senima56 Сегодня, 19:16 Новый
    +2
    "...Ну и пусть свои чуждые песни пишет там, про версальский дворец!" lol tongue wassat
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 19:19 Новый
    +4
    Алексеевич прибыла в Германию отрабатывать аванс , в виде Нобелевки. Сейчас она расскажет на прямую об ужасах белорусского режима,о пытках детей и женщин.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:00 Новый
      0
      Цитата: APASUS
      Алексеевич прибыла в Германию отрабатывать аванс , в виде Нобелевки. Сейчас она расскажет на прямую об ужасах белорусского режима,о пытках детей и женщин.

      Кстати, она верит в мистику? Нобелевку получила 13-й женщиной по счету winked и очевидно в... пятницу
    2. Turist1996
      Turist1996 Сегодня, 20:29 Новый
      0
      О, да! Ждем-с! Аж "потные ручки потираем" - очень интересно услышать очередные ужазы про "невинно пострадавших от лап крававой ГЭБНи"!
  12. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 19:48 Новый
    -1
    Лука еще одну "поганку" выкинул. А как старательно он в корзиночку всяки мухоморы, ложные опята и прочие ядовитые грибочки в виде нациков да русофобов собирал в рамках много-векторной толерастии. Но вкусы поменялись, увы!
  13. ё-моё
    ё-моё Сегодня, 19:49 Новый
    0
    Что-то наши немецкие "партнёры" вслед за мелкобританией стали собирать у себя всякую гадость . Своих идиотов не хватает что ли ? Интересно, а в Шарите есть отделение шизофрении ?
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 20:12 Новый
      0
      Да там похоже вся клиника на шизофреников работает. hi
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:50 Новый
    +1
    Корабль выплывет! Но вот без "уССатых, хвостатых" воздух будет явно ЧИЩЕ! Хорошо б это до другого усатого, главного дошло!
  15. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 19:55 Новый
    +4
    Просто Лукашенко прислал ей зеркало и она увидела в нем злобное чудовище. Какой подлый Лукашенко.
  16. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 20:09 Новый
    +1
    Раз Навальный очухался нужна новая "жертва режима" поэтому сделала ноги. Почуяла, что- то ,а может перестраховалась.
  17. 54RG3
    54RG3 Сегодня, 20:11 Новый
    0
    И неплохо было бы исключить писанину этой из школьной программы. Скатертью дорога, подайте мне мой бидон с Новичком, я ей въ.. ударю
  18. Turist1996
    Turist1996 Сегодня, 20:25 Новый
    0
    Хосподя, вот это "лидеры"!!! И эти люди хотят кого-то за собой повести?! "Декабристы", елки-моталки!
    "В ссылку, в Сибирь!" - да ну нафиг, нас и тут неплохо кормят!
    Полный абзац!
  19. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 20:44 Новый
    0
    И это в один ряд с такими упырями как Алексиевич хотят поставить Путина, выдвинув его на Нобелевку?
  20. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 20:45 Новый
    0
    Ещё одно оппозиционное создание ушло. Пусть лучше они там на Западе друг-другу оппозиционируют. Вот наглядный пример как лидеры оппозиции кидают своих же.
  21. Pacifist
    Pacifist Сегодня, 21:07 Новый
    0
    Она не писательница, она просто мразь поливающая грязью русский мир и все ее таланты это работать на либерасную тусовку.
  22. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 21:24 Новый
    0
    Бабагорбачев..

    Офигенно.!