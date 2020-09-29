Для чего нужен демонстратор технологий NGAD?

Несколько недель назад командование военно-воздушных сил США объявило о новом достижении в сфере истребительной авиации. Утверждается, что перспективный проект самолета следующего поколения успешно доведен до стадии летных испытаний макета-демонстратора технологий. Никакие подробности этих работ не раскрываются, но это не мешает появлению оценок и прогнозов.
Последние достижения
Новости об успехах программы NGAD (Next-Generation Air Dominance – «Превосходство в воздухе следующего поколения») прозвучали в ходе очередной конференции Ассоциации ВВС США. О перспективных технологиях и последних достижениях рассказал помощник министра ВВС по закупкам и технологиям Уилл Ропер.
По его словам, построен и поднят в воздух макетный образец будущего истребителя, предназначенный для отработки новых технологий. Параллельно осуществляется отработка разнообразных приборов и систем для полноценного самолета. Технические подробности при этом не приводились. Облик и характеристики летающей лаборатории остаются неизвестными.
Особое внимание У. Ропер уделил технологиям разработки нового истребителя. Он создается полностью «в цифре», причем с применением новых подходов. В проекте реализуется открытая архитектура всех основных систем, гибкие методы разработки программного обеспечения и иные нововведения, способные повлиять на скорость и качество работ. Именно все эти меры, как утверждается, позволили разработать и построить макетный образец всего за год.
Демонстрация технологий
Готовый летный образец рассматривается в качестве демонстратора технологий, но не уточняется, каких именно. При создании истребителя 6 поколения необходимо отработать ряд принципиально новых решений, систем, приборов, методик и т.д. В теории, любой из таких вопросов сейчас могут изучать при помощи макетного образца.
Принимая во внимание сроки работ по NGAD, можно предполагать, что нынешние испытания преследуют достаточно скромные цели, хотя и эти мероприятия окажут самое серьезное влияние на дальнейшие этапы программы. Есть основания считать, что сегодняшний опытный самолет призван продемонстрировать перспективные технологии разработки авиационной техники.
По словам У. Ропера, по новым технологиям к настоящему времени был создан только один самолет – учебно-тренировочный T-7. Создание истребителя-бомбардировщика 6 поколения отличается куда большей сложностью и может нуждаться в дополнительных экспериментах. Вполне возможно, что при помощи нового опытного образца проверяется, в первую очередь, принципиальная возможность проектирования сложных прогрессивных конструкций «ускоренным цифровым» методом.
Если построенный самолет подтвердит жизнеспособность новых методов в рамках сложного проекта, то работы по NGAD продолжатся, причем уже с расчетом на создание полноценного истребителя. При этом возможно появление новых летающих лабораторий с теми или иными задачами – разработка такой техники не будет отнимать много времени и средств.
Современные цифровые технологии предлагается использовать не только при проектировании, но и в ходе подготовки к испытаниям. Так, помощник министра упоминал, что новый макетный образец перед строительством прошел проверку «в цифре». Соответственно, круг задач для реальных испытательных полетов сокращается. То же может произойти и с будущими самолетами-демонстраторами.
Экономия времени на проектировании и испытаниях будет иметь очевидные последствия. Полный процесс создания самолета, со всеми опытами и макетами, займет меньше времени, но не приведет к каким-либо потерям. Кроме того, возможен иной вариант: в те же сроки, что и сейчас, выполнят больший объем работ.
Сферы исследований
Основные взгляды на будущее поколение истребителей уже известны, что позволяет представить основные направления перспективных научно-исследовательских работ. Для поисков и проверок в этих областях могут использовать различные самолеты-демонстраторы. Более того, существующее изделие для программы NGAD, по всей видимости, тоже будет задействовано в этом процессе.
Считается, что истребитель 6 поколения должен отличаться улучшенными характеристиками малозаметности во всех диапазонах, повышенными летно-техническими характеристиками, более развитым радиоэлектронным оборудованием и т.д. Развивая идеи предыдущего поколения, такие самолеты получат «умную обшивку», обеспечивающую круговой обзор, улучшенные средства связи и управления, новые системы автоматизации основных процессов и т.д. Всерьез рассматривается возможность создания опционально пилотируемых машин – в зависимости от поставленной задачи и различных факторов, истребитель будет работать с летчиком на борту или без него.
Поскольку какие-либо данные о демонстраторе программы NGAD пока отсутствуют, можно предполагать, что он способен решать любые исследовательские задачи. Наиболее вероятной при этом выглядит отработка нового аэродинамического облика, обеспечивающего улучшенное соотношение летных и стелс-характеристик.
В прошлом потенциальные участники программы NGAD показывали свои варианты экстерьера перспективного истребителя. Такие «изделия» существенно отличаются даже от современных самолетов последнего поколения и, по-видимому, их облик нуждается в дополнительной проверке – в цифровом виде, в аэродинамической трубе и в небе.
Принципиальная новизна
Издание The Drive выдвигает смелую версию о целях программы NGAD и текущих работ с летающей лабораторией. Оно предполагает, что итогом программы станет не некий самолет с повышенными характеристиками, но полноценная многоцелевая унифицированная платформа.
Возможно создание самолета-платформы тактического класса с модульной, в т.ч. сменной целевой нагрузкой. Такая машина сможет строиться в разных модификациях, каждая из которых будет иметь свои функции. Комплекс в сборе сможет выполнять все предполагаемые задачи, а унификация упростит массовое производство и эксплуатацию. Общие средства связи и управления позволят разным элементам комплекса работать вместе и получать максимальные практические результаты.
Таким образом, в будущем ВВС и ВМС США действительно смогут получить истребитель 6 поколения – быстрый, маневренный, почти незаметный и высокоэффективный. Однако это будет не самостоятельный самолет, а только часть более крупного универсального комплекса с рядом разнообразных пилотируемых и беспилотных машин.
В пользу версии The Drive говорит тот факт, что ВВС требуют отрабатывать принципиально новые подходы к проектированию. С их помощью планируется ускорить опытно-конструкторские работы – что может быть полезно при создании единой платформы и техники на ее базе.
Из прошлого в будущее
В прошлом авиастроители США неоднократно прибегали к строительству разнообразных демонстраторов технологий и летающих лабораторий. В недавнем прошлом при помощи таких изделий создавались два будущих истребителя 5 поколения. Теперь подобные подходы используются в контексте дальнейшего развития авиации.
Как выглядит, как построен и для чего необходим нынешний демонстратор программы NGAD – неизвестно. Однако уже сейчас понятно, насколько такая машина важна и ценна для проекта в целом. При этом летающая лаборатория интересна не только заказчику и разработчику. Информацию о ней ждут в зарубежных странах, чтобы оценить последние американские работы и определить их перспективы. Кроме того, документы по NGAD должен будет рассмотреть Конгресс – чтобы определить, как соотносятся нынешние траты и преимущества в будущем.