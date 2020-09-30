Ювенальщики с большой дороги: как отобрать ребенка

Источник: park72.ru
Слабонервным не смотреть!
Практически в каждом городе России могут рассказать жуткие истории с принудительным изъятием детей из неблагополучных семей. Конечно, в большинстве своём это вполне оправданный факт: родители как минимум не исполняют своих обязанностей, а в крайних случаях избивают и морят голодом. Но существует и обратная стороны работы органов опеки. И примеров тому масса.
Май 2020 года. Поселок Тюльпанный Оренбургской области. Весь Интернет облетело видео, которое смотреть слабонервным и вправду не рекомендуется.
Органы опеки на пару с правоохранителями изъяли трех малолетних детей у семейной пары. В числе претензий были неудовлетворительные условия для жизни детей, отмечалось, что не наклеены обои. Действительно, обстановка в жилище не самая изысканная, но это далеко не повод варварски забирать плачущих детей и заковывать мать в наручники. По логике представителей ювенальной юстиции, с таким же успехом можно забирать детей у каждой второй-третей многодетной семьи: семьи в России явно не становятся богаче при рождении детей. Разразившийся скандал привел к увольнению главы района и пристальной проверке деятельности силовиков. В итоге после разборок детей вернули несчастной матери, а благотворители приобрели многодетной семье дом в Орске. Это история закончилась благополучно во многом из-за оставшейся после задержания видеозаписи. Но сколько таких варварских изъятий детей «из самых лучших побуждений» прошло мимо видеофиксации и осталось без наказания?
Источник: gosuslugi-official.help
В поселке Кормовище Пермского края в конце мая текущего года отдел полиции по делам несовершеннолетних и органы местной опеки забрали из семьи троих детей. Все это произошло в разгар пандемии, поэтому адекватных комментариев до конца лета родители получить не могли – все объясняли параличом документооборота в связи с карантином. Только к сентябрю уральским журналистам удалось выбить информацию из правоохранителей относительно причин изъятия детей, младшему из которых всего три года. Как оказалось, опека с полицией выехали по сигналу местных фельдшеров, указавших на жестокое обращение с детьми. По словам органов опеки, у детей были ссадины на лице и синяки на теле. Отец утверждает, что его семья даже не относилась к категории неблагополучных, хотя и была под наблюдением социальной защиты. Сейчас дети в Центре помощи малолетним и, очевидно, до окончания этой истории еще далеко. Казалось бы, здесь все достаточно прозрачно: есть косвенные подтверждения жестокого обращения с детьми, неудовлетворительные (по словам опеки) жилищные условия и элементарная нехватка продуктов в холодильнике. Однако поражает, как родители ограничены в правах. Основываясь на частном мнении фельдшера, осматривающего детей, не подкрепленном заключением хотя бы какой-нибудь экспертизы, детей в полном составе забирают у родителей на несколько месяцев. Тем более что закон не требует судебного решения — отбирать детей соцслужбы могут даже без консультаций с судебными инстанциями.
Источник: cdn.iz.ru
Вопиющие случаи жестокого обращения с детьми нередко остаются вне поля зрения ювенальной юстиции. Год от года мы встречаем в СМИ жуткие истории одичавших детей, которых родители содержали с домашними животными и кормили объедками. В Уфе в 2009 году девочка несколько лет жила с собаками и беспробудно пьющей матерью. Годом ранее в Волгограде из семьи изъяли 7-летнего мальчика, который никогда не выходил из дома и ни с кем не общался, кроме канареек и попугаев. В 2018 году в Чите пятилетняя Наташа Михайлова несколько лет питалась из одной миски с собаками и кошками. У ребенка полностью отсутствовали навыки социального общения, она могла только мяукать и лаять, а по уровню развития осталась в двухлетнем возрасте. При этом в доме жили пятеро её родственников. Во всех этих случаях органы опеки либо не принимали необходимых мер, либо вообще не знали о творящемся на территории муниципалитета кошмаре.
При этом ряд случаев говорит просто о гипербдительности стражей социального благополучия несовершеннолетних. В Санкт-Петербурге несколько лет назад ребенок вернулся домой из школы и, не застав родителей, пошел гулять по городу. Органы опеки о ситуации каким-то образом узнали и вечером благополучно забрали ребенка из семьи. Родителям несколько недель прошлось доказывать, что в их действии не было умысла причинить вред сыну.
Для того чтобы добровольно-принудительно отдать ребенка под опеку социальных служб, родителям достаточно обнаружить у себя в холодильнике просроченные продукты питания, нехватку игрушек у ребенка, отсутствие отдельной комнаты, напугать соседей громким плачем малыша, оставить малолетнего с бабушкой и дедушкой, а также найти синяки на теле ребенка. Вернуть ребенка в семью нередко можно только через суд, а для этого требуются адвокаты, услуги которых стоят немало.
Немного о самой неприятной стороне деятельности ювенальной юстиции. В Новосибирске в 2016 году многодетную семью на протяжении нескольких месяцев местная опека терроризировала угрозами забрать детей. Казалось, обычная история, связанная с грязью в квартире, пустыми холодильниками и косвенными уликами в жестоком обращении. Но здесь оказалось все необычно. Бывший сотрудник полиции, подавшийся в бизнесмены, решил через старые связи в органах опеки надавить на многодетного отца и попросить его подвинуться в своих интересах. История оказалась для региона очень резонансной и открыла новые грани ювенальной юстиции.
Госдума против
Безусловно, происходящему в стране с ювенальной юстицией еще далеко до идиотизма, творящегося в некоторых западных странах. К примеру, в Скандинавии до сих применяется практика, когда несовершеннолетнего могут забрать из семьи просто за жалобу на невкусное питание. Но и с отечественными варварскими приемами внесудебного изъятия детей надо что-то делать. В Государственной думе этим летом рассматривался законопроект, в соответствии с которым так просто забрать дитя в распоряжение органов опеки уже не получится. Самое главное, теперь решать вопрос о изъятии ребенка из семьи будут не специалисты органов ювенальной юстиции, а судьи – это гораздо более компетентные в этой сфере люди. По крайне мере, в это очень хочется верить. И только имея на руках судебное решение, социальные службы будут иметь право вмешиваться во внутрисемейные отношения. Может быть, не пришлось бы увольняться главе одного из районов Оренбургской области после злосчастного изъятия троих детей – ведь это именно он подписывал постановление органов опеки. В случае принятия закона судьи будут руководствоваться условиями, напрямую угрожающими жизни и здоровью ребенка. В этой связи законотворцы комментируют:
«Речь, в частности, идет об отсутствии ухода за ребенком, отвечающего его физиологическим потребностям в соответствии с возрастом и состоянием здоровья. Например, высокая степень физического истощения ребенка и непредоставление ему в течение длительного времени воды, питания, отсутствие ухода за грудным ребенком либо оставление его на длительное время одного, без присмотра. Реальная степень опасности для ребенка должна определяться в каждом конкретном случае с учетом возраста, состояния здоровья, а также иных обстоятельств его проживания».
Источник: duma.gov.ru
Надо сказать, что инициатив Госдумы добавит работы прокурорам. В экстремальных условиях, когда жизнь ребенка может оборваться в считаные часы, в семью вместе с опекой будут выезжать представитель прокуратуры и сотрудник полиции. И только в таком составе они смогут изымать ребенка для спасения его жизни. К примеру, когда несовершеннолетний истощен и это видно невооруженным глазом, а не в случае, если в холодильнике пусто, как показалось сотруднице социальной службы. Решение проблемы, похоже, найдено, и оно на бумаге выглядит вполне пристойно. Остается надеяться, что закон, во-первых, снизит варварство со стороны социальных служб, а во-вторых, не заставит опеку закрывать глаза на действительно вопиющие случаи притеснения детей в семьях. Все-таки теперь для запуска процедуры изъятия детей от родителей-садистов придется идти в суд.