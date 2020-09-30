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Ювенальщики с большой дороги: как отобрать ребенка

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Ювенальщики с большой дороги: как отобрать ребенка

Источник: park72.ru


Слабонервным не смотреть!


Практически в каждом городе России могут рассказать жуткие истории с принудительным изъятием детей из неблагополучных семей. Конечно, в большинстве своём это вполне оправданный факт: родители как минимум не исполняют своих обязанностей, а в крайних случаях избивают и морят голодом. Но существует и обратная стороны работы органов опеки. И примеров тому масса.

Май 2020 года. Поселок Тюльпанный Оренбургской области. Весь Интернет облетело видео, которое смотреть слабонервным и вправду не рекомендуется.

Органы опеки на пару с правоохранителями изъяли трех малолетних детей у семейной пары. В числе претензий были неудовлетворительные условия для жизни детей, отмечалось, что не наклеены обои. Действительно, обстановка в жилище не самая изысканная, но это далеко не повод варварски забирать плачущих детей и заковывать мать в наручники. По логике представителей ювенальной юстиции, с таким же успехом можно забирать детей у каждой второй-третей многодетной семьи: семьи в России явно не становятся богаче при рождении детей. Разразившийся скандал привел к увольнению главы района и пристальной проверке деятельности силовиков. В итоге после разборок детей вернули несчастной матери, а благотворители приобрели многодетной семье дом в Орске. Это история закончилась благополучно во многом из-за оставшейся после задержания видеозаписи. Но сколько таких варварских изъятий детей «из самых лучших побуждений» прошло мимо видеофиксации и осталось без наказания?


Источник: gosuslugi-official.help

В поселке Кормовище Пермского края в конце мая текущего года отдел полиции по делам несовершеннолетних и органы местной опеки забрали из семьи троих детей. Все это произошло в разгар пандемии, поэтому адекватных комментариев до конца лета родители получить не могли – все объясняли параличом документооборота в связи с карантином. Только к сентябрю уральским журналистам удалось выбить информацию из правоохранителей относительно причин изъятия детей, младшему из которых всего три года. Как оказалось, опека с полицией выехали по сигналу местных фельдшеров, указавших на жестокое обращение с детьми. По словам органов опеки, у детей были ссадины на лице и синяки на теле. Отец утверждает, что его семья даже не относилась к категории неблагополучных, хотя и была под наблюдением социальной защиты. Сейчас дети в Центре помощи малолетним и, очевидно, до окончания этой истории еще далеко. Казалось бы, здесь все достаточно прозрачно: есть косвенные подтверждения жестокого обращения с детьми, неудовлетворительные (по словам опеки) жилищные условия и элементарная нехватка продуктов в холодильнике. Однако поражает, как родители ограничены в правах. Основываясь на частном мнении фельдшера, осматривающего детей, не подкрепленном заключением хотя бы какой-нибудь экспертизы, детей в полном составе забирают у родителей на несколько месяцев. Тем более что закон не требует судебного решения — отбирать детей соцслужбы могут даже без консультаций с судебными инстанциями.


Источник: cdn.iz.ru

Вопиющие случаи жестокого обращения с детьми нередко остаются вне поля зрения ювенальной юстиции. Год от года мы встречаем в СМИ жуткие истории одичавших детей, которых родители содержали с домашними животными и кормили объедками. В Уфе в 2009 году девочка несколько лет жила с собаками и беспробудно пьющей матерью. Годом ранее в Волгограде из семьи изъяли 7-летнего мальчика, который никогда не выходил из дома и ни с кем не общался, кроме канареек и попугаев. В 2018 году в Чите пятилетняя Наташа Михайлова несколько лет питалась из одной миски с собаками и кошками. У ребенка полностью отсутствовали навыки социального общения, она могла только мяукать и лаять, а по уровню развития осталась в двухлетнем возрасте. При этом в доме жили пятеро её родственников. Во всех этих случаях органы опеки либо не принимали необходимых мер, либо вообще не знали о творящемся на территории муниципалитета кошмаре.

При этом ряд случаев говорит просто о гипербдительности стражей социального благополучия несовершеннолетних. В Санкт-Петербурге несколько лет назад ребенок вернулся домой из школы и, не застав родителей, пошел гулять по городу. Органы опеки о ситуации каким-то образом узнали и вечером благополучно забрали ребенка из семьи. Родителям несколько недель прошлось доказывать, что в их действии не было умысла причинить вред сыну.

Для того чтобы добровольно-принудительно отдать ребенка под опеку социальных служб, родителям достаточно обнаружить у себя в холодильнике просроченные продукты питания, нехватку игрушек у ребенка, отсутствие отдельной комнаты, напугать соседей громким плачем малыша, оставить малолетнего с бабушкой и дедушкой, а также найти синяки на теле ребенка. Вернуть ребенка в семью нередко можно только через суд, а для этого требуются адвокаты, услуги которых стоят немало.

Немного о самой неприятной стороне деятельности ювенальной юстиции. В Новосибирске в 2016 году многодетную семью на протяжении нескольких месяцев местная опека терроризировала угрозами забрать детей. Казалось, обычная история, связанная с грязью в квартире, пустыми холодильниками и косвенными уликами в жестоком обращении. Но здесь оказалось все необычно. Бывший сотрудник полиции, подавшийся в бизнесмены, решил через старые связи в органах опеки надавить на многодетного отца и попросить его подвинуться в своих интересах. История оказалась для региона очень резонансной и открыла новые грани ювенальной юстиции.

Госдума против


Безусловно, происходящему в стране с ювенальной юстицией еще далеко до идиотизма, творящегося в некоторых западных странах. К примеру, в Скандинавии до сих применяется практика, когда несовершеннолетнего могут забрать из семьи просто за жалобу на невкусное питание. Но и с отечественными варварскими приемами внесудебного изъятия детей надо что-то делать. В Государственной думе этим летом рассматривался законопроект, в соответствии с которым так просто забрать дитя в распоряжение органов опеки уже не получится. Самое главное, теперь решать вопрос о изъятии ребенка из семьи будут не специалисты органов ювенальной юстиции, а судьи – это гораздо более компетентные в этой сфере люди. По крайне мере, в это очень хочется верить. И только имея на руках судебное решение, социальные службы будут иметь право вмешиваться во внутрисемейные отношения. Может быть, не пришлось бы увольняться главе одного из районов Оренбургской области после злосчастного изъятия троих детей – ведь это именно он подписывал постановление органов опеки. В случае принятия закона судьи будут руководствоваться условиями, напрямую угрожающими жизни и здоровью ребенка. В этой связи законотворцы комментируют:

«Речь, в частности, идет об отсутствии ухода за ребенком, отвечающего его физиологическим потребностям в соответствии с возрастом и состоянием здоровья. Например, высокая степень физического истощения ребенка и непредоставление ему в течение длительного времени воды, питания, отсутствие ухода за грудным ребенком либо оставление его на длительное время одного, без присмотра. Реальная степень опасности для ребенка должна определяться в каждом конкретном случае с учетом возраста, состояния здоровья, а также иных обстоятельств его проживания».



Источник: duma.gov.ru

Надо сказать, что инициатив Госдумы добавит работы прокурорам. В экстремальных условиях, когда жизнь ребенка может оборваться в считаные часы, в семью вместе с опекой будут выезжать представитель прокуратуры и сотрудник полиции. И только в таком составе они смогут изымать ребенка для спасения его жизни. К примеру, когда несовершеннолетний истощен и это видно невооруженным глазом, а не в случае, если в холодильнике пусто, как показалось сотруднице социальной службы. Решение проблемы, похоже, найдено, и оно на бумаге выглядит вполне пристойно. Остается надеяться, что закон, во-первых, снизит варварство со стороны социальных служб, а во-вторых, не заставит опеку закрывать глаза на действительно вопиющие случаи притеснения детей в семьях. Все-таки теперь для запуска процедуры изъятия детей от родителей-садистов придется идти в суд.
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27 комментариев

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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 05:53 Новый
    +12
    наказать,отобрать,запретить-это в нашем государстве- пожалуйста! а вот помочь как то народу...что вы.
    1. Van 16
      Van 16 Сегодня, 06:09 Новый
      +14
      "наказать,отобрать,запретить"
      Причем в данном случае это решают росчерком пера просто какие то чиновники, а доказать, что ты не верблюд - это только через суд. А какие судьи у нас это отдельный разговор..
    2. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 06:45 Новый
      +12
      Тут интересно не то кого и как опекают "органы опеки", а кто и как опекает их. Работает та же невидимая рука как и в образовании, здравоохранении и кредитовании строительства пром. предприятий. Вся система заточена на купи-продай. Дети - тоже товар. Полное впечатления о тайном управлении государством. При этом глас народа вообще никто не слышит. Долой ювеналку, болонку и ЛГБТ! С ними у России нет будущего. Миллионы подписей граждан собраны против ювеналки и лежат на столе у президента. Но нет ответа.
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 06:49 Новый
        -1
        Ювеналка придумана, чтобы отбирать детей и отдавать их в однополые пары, сексуальное рабство и на органы.
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:03 Новый
      +5
      Цитата: Дедкастарый
      наказать,отобрать,запретить-это в нашем государстве- пожалуйста! а вот помочь как то народу...что вы.

      Ну да! Ну да!Татьяна Ковинская,секретарь Вольского МС Саратовской обл, предложила лишить "безработных тунеядцев" всех выплат от государства. Речь о ежемесячном пособии 12130 рублей и дополнительных 3000 на каждого ребёнка
      .....зачем же им работать при таких выплатах! Надо работу предлагать, если не захотят нужно лишать пособий.....

      "Вольская правда" и другие газеты привели эти слова.Её доход в среднем более 81000р в месяц,.....
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 06:01 Новый
    +8
    Соседка уехала в Финляндиию с дочкой, девчонка быстро набралась западных ,, ценностей,, и на отказ купить ей телефон стуканула властям на мамку! Типа плохо воспитывает,забрали в приют, три месяца белугой ревела,домой не пускали!
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 06:05 Новый
      +6
      Цитата: ASAD
      Соседка уехала в Финляндиию с дочкой

      выходцев из России гнобят по любому поводу в любой западной стране.неприязнь на генном уровне.
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:05 Новый
    +8
    Тоскливо, будущего нет , ни у взрослых, ни у детей.Демографию, рублем не поднять.Зато стабильность.
  4. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 06:14 Новый
    +8
    Вчера я прочитал такую фразу. "Политика без культуры-это криминал".Я думаю,здесь надо добавить нормальное отношение человека к человеку.Если заглянуть в наше далекое прошлое,то согласно новым представлениям о детстве,многие бы загремели в детдома.
    1. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 07:40 Новый
      +5
      Цитата: nikvic46
      Если заглянуть в наше далекое прошлое,то согласно новым представлениям о детстве,многие бы загремели в детдома.

      Именно. По своему двору из детства прикидываю что отправили бы нас всех поголовно. В холодильниках - практически шаром покати. Заскочил - от хлеба "жопку" сгрыз, со сковороды картоху ковырнул, из крана попил и обратно на улицу. Синяки-царапины не успевали заживать. Родители по сменам на заводах, чаще видел спящих. Просто рай для ювеналки.
  5. Дальний В
    Дальний В Сегодня, 06:18 Новый
    +8
    "Рожайте детей, - говорили они. - Улучшайте демографию", - говорили они. Глупость государственного масштаба: не обеспечив родителей возможностью достойно обеспечить жизнь детей, чиновники надеются поднять рождаемость...
    В экстремальных условиях, когда жизнь ребенка может оборваться в считаные часы
    Такие экстремальные условия - это вообще не про органы опеки и попечительства, как бы.
  6. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:29 Новый
    +4
    Автор поднял надуманную тему. Со страдающими детьми от "горе-родителей" сталкиваюсь каждый день: голодные, нелеченные, с проблемами развития и пр. А вот про "злобных ювеналов" не слышал ВООБЩЕ!!! На "сигналы" эти "киднеперы" приезжают, и неизменно констатируют замечательные бытовые условия. Та же история с детьми, которые имеют "проблемы с социализацией"....
    Государство банально экономит на спецщколах, интернатах.
    п.с. Если и есть где-нибудь "изъятие", то это, наверное, только "админресурс" конкурирующих родителей.
    Не стоит плодить очередной миф. Реальных "детских" проблем в РФ - гораздо больше.
    1. nnm
      nnm Сегодня, 06:39 Новый
      +4
      Соглашусь с вами. Плюс, не понимаю восторга автора от привлечения судей к данному вопросу. Ведь именно работники опеки и являются специалистами в данном вопросе. А так им надо ещё идти в суд, ждать, доказывать и тп. А ведь это время, причем в течении этого времени ребенок так и будет продолжать есть из одной миски с кошками. Думается, опека должна иметь право на изъятие ребенка с последующим судом, а не после его решения.
      1. lucul
        lucul Сегодня, 07:14 Новый
        +2
        Ведь именно работники опеки и являются специалистами в данном вопросе

        Свои дети хоть есть ? Ювеналка обходит за километр проблемных детей , и детей алкоголиков ,просто в упор не видит там нарушений. А вот если у вас генетически здоровый и крепкий ребёнок , то высок шанс,что она к вам придёт ...
        1. nnm
          nnm Сегодня, 07:19 Новый
          +1
          Не люблю я этих обобщений . Особенно от тех, кто сам не работает в этой системе. Думаю, работники , как и все другие люди очень разные.
          Вам выше правильно сказали - правильнее обсуждать вопросы строительства приютов, улучшения качества проживания, образования в них, вопросы трудоустройства и тп.
          Цитата: lucul
          А вот если у вас генетически здоровый и крепкий ребёнок , то высок шанс,что она к вам придёт ...

          - крайне сомнительное утверждение. Ни к одному из знакомых как то даже и не приходили ни одного раза.
          1. lucul
            lucul Сегодня, 07:24 Новый
            -1
            крайне сомнительное утверждение. Ни к одному из знакомых как то даже и не приходили ни одного раза.

            Достаточно зайти на форумы посвящённые этой проблеме - откроются глаза , как ювеналка работает . Это просто карательный орган , ребёнка могут забрать из любой семьи , по надуманному поводу.
            А так ,если не касаешься этого - то да ,на бумаге всё красиво ....
            1. nnm
              nnm Сегодня, 07:27 Новый
              +1
              Вы знаете, это как послушать тех, кто сидит - ну ни одного виновного нет. Репрессии почище 37 года.
              Я это к тому, что обсуждать надо каждый конкретный случай и не со слов, а строго по документам и фактам
              1. lucul
                lucul Сегодня, 07:29 Новый
                +1
                Вы знаете, это как послушать тех, кто сидит - ну ни одного виновного нет.

                Вы послушайте тех , кто поставлен на учёт , и к кому ювеналка приходит с проверкой.
                И вопрос - почему ювеналка не забирает детей из семей , где оба родителя алкоголики ?
      2. g1washntwn
        g1washntwn Сегодня, 07:25 Новый
        +2
        Ювенальщики трактуют "невыносимые и опасные для ребенка условия" как хотят. Могут откровенного садизма не заметить, а могут отнять детей за отсутствие в холодильнике колбасы. Позиция судов в данном вопросе - "нет причин не доверять показаниям". Потерпевшие должны бегать сами и доказывать что не верблюды. Учитывая, что сегодня нужно пахать как лошадь для обеспечения достойного человеческого уровня жизни, это сильно проблематично.
        Совсем уж зверские случаи - это бездействие самих органов. Если ребенок не замечен ни в детских садах, ни в школе, ни в больницах - это уже сигнал к внеочередной проверке семей. А у нас все как обычно выясняется совершенно случайно или от неравнодушных граждан. Ювеналке проще один раз отобрать детей, чем постоянно держать дела на контроле и заниматься именно помощью таким семьям. Поэтому намеренное бездействие для последующего изъятия детей я совсем не исключаю.
    2. lucul
      lucul Сегодня, 07:19 Новый
      +1
      А вот про "злобных ювеналов" не слышал ВООБЩЕ!!!

      На Марсе живёте ? Достаточно семью поставить на учёт , и при проверке ,достаточно будет такого основания для изъятия ,как недостаточно еды в холодильнике (1-е,2-е,3-е ) ,даже если ты только приехал с дачи , где пробыл с семьёй 2 дня , и ещё не успел ничего приготовить.
      Повторяю - ювеналка всегда обходит стороной семьи алкоголиков ,им нет до них дела совершенно . Хотя по логике , она против таких семей и создавалась .
      1. Алекс2048
        Алекс2048 Сегодня, 07:50 Новый
        +1
        Почитал статью и комменты. Думаю, что раз имеется обсуждение то проблема есть в том числе и с компетенцией сотрудников ювенальной системы. Однако нелепый оптимизм от участия судьи, который вообще никого из участников, кроме ребенка, который как и положено скажет "хочу домой к маме" и жующих сопли родителей вполне четко осознающих, материальную составляющую при изъятии чада в виде возможной утраты соцвыплат и получении вместо них обязанности выплаты алиментов, не разделяю. Вопрос в том, что подразумевать под ненадлежащим воспитанием? Папа иногда отвешивающий подзатыльник особо (или не особо кстати тоже вопрос) бездеятельному чаду или напротив черезмерно усердствующему чаду но в деятельности которая по родительским меркам является не нормальной? А ведь такой папа вполне уверен, что все делает верно развешивая подзатыльник и даже его супруга вполне себе может считать, что папа так положительно воспитывает чадо. С другой стороны родители которым просто все равно чем и как занято их чадо. Слишком много нюансов. Слишком велик выбор вариантов. В общем и целом мне кажется что тут проблема России и не только России в отсутствии нормальной экономической основы для сохранения семьи как основы проживания граждан в обществе. Слишком велико расслоение на бедных и богатых. Я бы сказал что оно даже не про разные полюса, а про разные планеты. То что для бедных не просто норма, а способ выживания, то для богатых совсем не приемлимо и наоборот. Утрачена или всё идёт к тому, что будет утрачена экономическая основа для объединения людей в семью. По сути семья была ответом на объективно существующую экомическую ситуацию в обществе более или менее гарантирующую выживание индивида и выращивание потомства. Сейчас семья превращается из способа выжить в обузу для индивида по крайне мере если физически с ним все хорошо. Отсюда и проблема с детьми они превращаются из итога семейной жизни в механизм развала семьи и способ воздействия одного родителя на другого. А тут ещё и государство пытается всех подровнять и поправить демографию.
    3. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 08:48 Новый
      0
      Цитата: samarin1969
      Автор поднял надуманную тему.

      у меня детей не забирали, но произвол был. Я продал жилье где у детей были доли, купил новое где выделил доли детям. В первом жилье у детей было по 1/10 во втором тоже. Только площади там в первом случае 90 квадратов во втором 311м. кв.. Потребовали. НО своим детям не жалко, проблема в том что они паралельно потребовали открыть счет детям и дублирующую сумму туда положить на детей. Тоже не жалко, но тут есть элемент произвола - двойное обременение. Дети получили как недвижимостью так и деньгами, закавыка в том что уже год не могу воспользоваться этими деньгами, там сложная процедура. Я могу формально купить мебель или компьютер ребенку но каждую покупку необходимо согласовывать с опекой. А деньги то обесцениваются!!! я не могу даже в благоустройство территории этого дома вложить! а ведь они собственники!
  7. vespe
    vespe Сегодня, 07:25 Новый
    +4
    Знаете товарищи! Лично знаком с двумя "дамами" из отдела опеки...одна из них - молодая "старая дева" у которой нет детей, вторая "неопрятная", у которой самой дома бардак.... Почему так? Не знаю...но детей отбирать это да!
    1. lucul
      lucul Сегодня, 07:31 Новый
      +2
      Лично знаком с двумя "дамами" из отдела опеки...одна из них - молодая "старая дева" у которой нет детей,

      А там все такие ....
      Нормальная мать ,не будет отбирать детей у матери ...
  8. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 08:15 Новый
    +1
    Проблема очень большая для России.
    Первое из-за условий отбирать - это жуть. Родители и так пытаются содержать детей как могут. На доход семей не большой, а если разделить с детьми, так и вовсе маленький. Пособие 50 рублей, а мат капитал так на него не купишь дом или квартиру, и лежит мертвым грузом, обесценивается, могли бы в доллары перевести, был бы немного толк.
    Второе, детдома - это современные концлагеря в большинстве своем, никто даже не задумывается что бы вызволять детей оттуда. Нет программы что бы избавиться от них, как в некоторых странах, где детей по семьям расселяют. Кроме того люди черствые в нашей стране, не способные на сострадания, в основном из-за пропаганды насилия. Попробуйте снять с ребенком квартиру, увидите двуличие наших людей.
    3. Есть семьи которые бьют детей.
  9. депрессант
    депрессант Сегодня, 08:43 Новый
    0
    Истинные цели и задачи ювенальной юстиции понятны в контексте нынешней стадии развития капитализма, в котором мы теперь живём. Роботизация, она же цифровизация всех сфер жизни, порождает избыток рабочей силы с целью её окончательного удешевления, значит с невозможностью для работника бороться за свои права. Работник должен быть рад тому, что у него вообще есть рабочее место -- это то, чего так упорно добивался капитализм на протяжении всего последнего столетия.
    Но получается, что при этом образуется слишком большой избыток населения, который в ядерную эпоху невозможно ликвидировать серьезной войной между крупными державами, а локальные войны данной задачи не решают. Значит нужно найти способ ликвидации повышенной рождаемости. Ювенальная юстиция -- один из инструментов решения этой задачи наряду с усиленной пропагандой семей с нетрадиционной ориентацией. Отнять ребёнка из бедной семьи и воспитать его в детском доме означает во многом лишить его навыков семейного существования, значит тяги к многодетности и по возможности -- тяги вообще создавать семью.
    Бедные не должны размножаться!
    Не удивлюсь, если вскоре на законных основаниях повсюду в мире войдет в моду не только добровольный отказ от жизни с помощью врачей или даже приспособленной для этого бесплатной и потому такой соблазнительной в отчаянный момент специальной будки, но и добровольная стерилизация. Либо стерилизация за одноразовое вознаграждение -- соблазнительно большое, но куда более выгодное государству, чем пожизненное содержание на базовом доходе будущих рождающихся безработных.
    Что пока этому препятствует у нас? Большая территория как место богатой охоты олигархов. Территория, которую необходимо защищать. Дешевая рабочая сила, ввозимая из Средней Азии, проблему защиты решать не будет даже при наличии гражданства.
    Столкнувшись между собой, тенденция необходимости размножения русских как защитников территории и тенденция нарастания нашей избыточности в последующие "цифровые" десятилетия даже при стремительном падении нашей рождаемости ставят капиталистическое правительство РФ в положение выбора приоритета, вынуждая Государственную Думу к пересмотру положений ювенальной юстиции в сторону уменьшения зверств, творимых ею. Потому что пока тенденция защиты территории -- важнее. Пока.
  10. Был Мамонт
    Был Мамонт Сегодня, 08:51 Новый
    0
    Решение проблемы, похоже, найдено, и оно на бумаге выглядит вполне пристойно. Остается надеяться, что закон, во-первых, снизит варварство со стороны социальных служб, а во-вторых, не заставит опеку закрывать глаза на действительно вопиющие случаи притеснения детей в семьях.
    Какой-никакой заслон от бездушия и безответственности. Государства, конкретного чиновника, правоохранителя.
    А, если суд не поддержит? Неужели посадки реальные с серьезными сроками чиновникам и правоохранителям пойдут? belay