Ювенальщики с большой дороги: как отобрать ребенка

Источник: park72.ru

Слабонервным не смотреть!

Источник: gosuslugi-official.help

Источник: cdn.iz.ru

Госдума против

«Речь, в частности, идет об отсутствии ухода за ребенком, отвечающего его физиологическим потребностям в соответствии с возрастом и состоянием здоровья. Например, высокая степень физического истощения ребенка и непредоставление ему в течение длительного времени воды, питания, отсутствие ухода за грудным ребенком либо оставление его на длительное время одного, без присмотра. Реальная степень опасности для ребенка должна определяться в каждом конкретном случае с учетом возраста, состояния здоровья, а также иных обстоятельств его проживания».

Источник: duma.gov.ru