Наполеоновские маршалы: Бертье, Бессьер, Мортье и Лефевр

Наполеон в окружении своих маршалов и генералов
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.
Лермонтов
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.
Лермонтов
Во времена Первой империи насчитывалось 26 маршалов. Примечательно, что все эти маршалы появились не благодаря Наполеону, а благодаря революции. Именно революция помогла возвыситься многим талантливым людям, которые поднялись исключительно сами, благодаря своей храбрости и доблести. Маршалы Ней, Мюрат, Бессьер, Бертье, Журдан, Сульт, Сюше, Массена, Ланн были из простонародья. Наполеон говорил, что каждый его солдат «носит в своем ранце маршальский жезл».[/i]
Бертье, князь Невшательский
Начну повествование с Александра Бертье, которого Наполеон называл своей "правой рукой". Родился будущий начальник штаба 20 ноября 1753 года в семье инженера-географа. Получил хорошее образование, преимущественно математическое. Уже с молодых лет составлял он карты королевской охоты для Людовика XVI, которые отличались точностью, чистотою и красивым рисунком.
Бертье поступил в драгунский Лотарингский полк — лучшую кавалерийскую школу того времени. Участвовал в походе в Америке, находясь при штабе графа Рошамбо. Присутствовал в морском бою при Чизапике, в экспедиции против Ямайки и рекогносцировках при Нью-Йорке. Вернувшись во Францию, Бертье занял пост старшего офицера при штабе Сегюра. Затем, дослужившись до полковника, произвел смотр военных лагерей короля Пруссии. В период революции занимал пост начальника штаба у Лафайета, а затем у Безанваля. Бертье познакомился с генералом Бонапартом в Итальянской кампании. Наполеон сразу разглядел талант Бертье. С этих пор началась совместная работа Бонапарта и Бертье. Наполеон говорил: «…характер имел нерешительный, мало пригодный для командования армией, но обладал всеми качествами хорошего начальника штаба».
Наполеон сделал Бертье маршалом 19 мая 1804 года, на следующий день после того как стал императором французов. В 1806 году, заполучив швейцарский город Невшатель, Наполеон сделал Бертье владетельным князем Невшательским. В 1809 году за вклад в победу при Ваграме он дарует ему титул князя Ваграмского.
В 1812 году Бертье не имел ни минуты покоя. Он спал в парадной форме, ибо его очень часто будили, а Наполеон требовал, чтобы начальник штаба являлся к нему одетый по этикету. Бертье проявил необычайную предусмотрительность, аккуратность и точность в исполнении поручений. Но и у такого прекрасного исполнителя не всегда все шло гладко. Бертье попросту не выдерживал трудностей похода, чем вызывал частый гнев со стороны своего императора. Он умолял Наполеона взять его с собой при отъезде в Париж, но император ответил уклончиво.
При вступлении на престол Людовика XVIII Бертье предал своего императора. Король сделал его маршалом Франции и вручил ему почетное звание капитана телохранителей Короля. Он уехал к своему тестю, принцу Баварскому. Стоя на балконе, Бертье испытал апоплексический удар, после чего упал с него и разбился.
Портрет Бертье работы Антуана-Жана Гро в мундире республиканского генерала
Бессьер, герцог Истрийский
Жан-Батист Бессьер родился 6 августа 1768 года в городе Прейсаке. Службу начал рядовым в армии короля Людовика XVI. В конце 1792 года поступил в 22-й полк конных егерей. В Итальянской кампании показал свою храбрость в битве при Ровередо, захватив две австрийских пушки. В другой битве Бессьер отчаянно кинулся на неприятельскую батарею, но упал с лошади, убитой ядром. Поднявшись, он снова понесся на врагов и захватил пушку. Его усердия были замечены генералом Бонапартом, который сделал его начальником своих телохранителей.
Бессьер помогал Наполеону 18-го и 19-го брюмера. Когда Наполеон стал императором, он 19 мая 1804 года сделал Бессьера маршалом. В кампании 1805 года он отличился в сражении под Аустерлицем, прорвав с помощью кирасир неприятельский центр, захватив несколько орудий. В битве при Прейсиш-Эйлау, Бессьер отчаянно кидается на правый фланг противника. В ходе битвы под ним погибли две лошади.
Но главные его успехи были сделаны в Испании. В 1808 году Наполеон отправляет Бессьера в Испанию, отдав ему под командование 2-й корпус. 14 июля он победил двадцатитысячную испанскую армию, которая находилась под командованием Хоакина Блейка. Продолжая в том же духе, Бессьер довел до победы битву при Бургоссе и Сомо-Сьерра. В этом году Наполеон пожаловал Бессьеру титул герцога Истрийского.
В кампанию 1809 года Бессьер командовал всей гвардейской кавалерией. При Эсслинге проявил необычайное мужество и путем множества кавалерийских атак привел в расстройство австрийские войска. В ходе Ваграмской битвы был контужен артиллерийским ядром. Видя падение своего начальника, гвардейцы искренними слезами оплакивали его, думая, что он умер. Восторгам в войсках не было конца, когда стало известно, что маршал выжил.
В 1812 году командовал гвардейским корпусом. Под Бородином именно он умолял Наполеона не трогать гвардию. В период отступления проявлял мужество, подбадривая войска. В 1813 году командовал всей кавалерией. 1-го мая в бою при Риппахе был смертельно ранен неприятельским ядром, попавшим ему прямо в грудь. "Насколько он был популярен среди рядовых солдат, — писал о нем К. Маркс, — можно судить по тому факту, что было сочтено целесообразным в течение некоторого времени не сообщать армии о его смерти". Но, к сожалению, талантом полководца Бессьер не блистал. Он был прекрасным исполнителем, но к самостоятельным задачам был не приспособлен.
Жан-Батист Бессьер
Мортье, герцог Тревизский
Эдуард Мортье родился в Камбрэ в 1768 году. Вырос в семье землевладельца, избранного в генеральные штаты депутатом от третьего сословия. В 23 года Мортье поступил в Легион департамента Севера. Участвовал в битвах под Монсом, Брюсселем, Лувеном, Флерююсом и Маастрихтом, где проявлял необычайную смекалку и находчивость. 31 мая 1796 года разгромил австрийцев, отбросив их за реку Ашер. 8-ого июля он занял Гиссен и участвовал в осаде Франкфурта.
В 1799 году он действует на Дунае, оттуда переходит в Швейцарию и вносит свой вклад в изгнание врага из Цизальпинской республики. В 1803 году Наполеон поручает Мортье совершить поход против Ганновера. Поход закончился присоединением Ганновера к Франции. 19 мая 1804 года Наполеон сделал Мортье маршалом. В 1807 году за успехи в сражении при Фридланде был награжден титулом герцога Тревизского.
В 1812 году командовал молодой гвардией. Дюроннель порекомендовал Наполеону назначить Мортье градоначальником Москвы. Император согласился с этим предложением, и Дюроннель сам отвез герцогу Тревизскому приказ взять на себя управление Москвой. В 1813 году во главе молодой гвардии Мортье участвовал в битвах при Люценом, Бауценом, Дрезденом, Вахау, Лейпцигом и Ганау. В 1814 году Мортье защищал Париж.
Перешел на сторону Людовика XVIII, за что и был награжден званием пэра и орденом святого Людовика. В период Ста дней примкнул к Наполеону, получив приказ об охране северной и восточной границы. В ноября 1815 года вошел в трибунал, судивший маршала Нея, и, естественно, высказался против. В 1830 году примкнул к правительству Луи-Филиппа, а в 1834 году был назначен военным министром.
Мортье был смертельно ранен осколками снаряда и вскоре скончался. Это произошло 25 июля 1835 года в ходе покушения на Луи-Филиппа.
Эдуар Мортье, маршал империи и герцог Тревизо
Лефевр, герцог Данцигский
Франциск-Иосиф Лефевр родился в городе Руффаке 25 октября 1755 года. Когда Лефевру было 18 лет, он потерял отца, так что уехал жить к дяде, который был священником. Дядя дал Лефевру духовное образование, но ему это было не особо интересно. Вскоре поступил рядовым в армию, дослужившись до сержанта. Проявил большое мужество, охраняя королевскую семью, возвращавшуюся из Тюильри в Сен-Клу. В 1793 году Лефевр за большое мужество был произведен в полковники, а через год – в дивизионные генералы.
В 1796 году при Альтенкирхене он захватывает 4 знамени, 12 пушек и 3.000 пленных. В 1798 году в связи со смертью выдающегося генерала Гоша он принимает временное командование армией Самбры и Мезы. Вернувшись в Париж, получил должность управляющего 14 округом. Лефевр активно помогал Наполеону в перевороте 18 брюмера, за что и стал сенатором. 19 мая 1804 года Лефевр получил маршальский жезл. Отличился при осаде Данцига. Во время осады Лефевр проявил большую смекалку и находчивость. Крепость сдалась 24 мая 1807 года. Ланн и Удино, помогавшие Лефевру в осаде, отказались занимать крепость, заявив, что вся заслуга лежит на Лефевре. За взятие крепости Лефевр и получил свой титул герцога Данцигского.
Через год герцог был отправлен в Испанию командовать 4 корпусом. 31 октября одержал уверенную победу над Блэком при Дуранго. В следующем году был отправлен в Германию, где и участвовал в боях при Танне и Эрберсберге. Лефевр внес большой вклад и в победу под Ваграмом. В 1812 году командовал старой гвардией. В 1814 году участвовал в битвах при Арси-Сюр-Об и Шампобере. Был представлен российскому императору Александру I после отречения Наполеона.
Людовик XVIII возвел его в достоинство пэра. Умер герцог 14 сентября 1820 года, пережив своих 12 сыновей.
Франциск-Иосиф Лефевр
Продолжение следует…
Список использованной литературы:
1. Военский К. A. Наполеон I и его маршалы в 1812 г. М., 1912.
2. Дживелегов А. К. Александр I и Наполеон. М.: Захаров, 2018. 312 с.
3. Троицкий Н. А. Маршалы Наполеона // Новая и новейшая история. 1993. № 5.
4. Коленкур А. де. Наполеон глазами дипломата и генерала. Москва: АСТ, 2016. 448 с.