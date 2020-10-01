Наполеоновские маршалы: Бертье, Бессьер, Мортье и Лефевр

Наполеон в окружении своих маршалов и генералов

Иные погибли в бою,

Другие ему изменили

И продали шпагу свою.

Лермонтов

Бертье, князь Невшательский

Портрет Бертье работы Антуана-Жана Гро в мундире республиканского генерала

Бессьер, герцог Истрийский

Жан-Батист Бессьер

Мортье, герцог Тревизский

Эдуар Мортье, маршал империи и герцог Тревизо

Лефевр, герцог Данцигский

Франциск-Иосиф Лефевр





1. Военский К. A. Наполеон I и его маршалы в 1812 г. М., 1912.

2. Дживелегов А. К. Александр I и Наполеон. М.: Захаров, 2018. 312 с.

3. Троицкий Н. А. Маршалы Наполеона // Новая и новейшая

4. Коленкур А. де. Наполеон глазами дипломата и генерала. Москва: АСТ, 2016. 448 с. Список использованной литературы:1. Военский К. A. Наполеон I и его маршалы в 1812 г. М., 1912.2. Дживелегов А. К. Александр I и Наполеон. М.: Захаров, 2018. 312 с.3. Троицкий Н. А. Маршалы Наполеона // Новая и новейшая история . 1993. № 5.4. Коленкур А. де. Наполеон глазами дипломата и генерала. Москва: АСТ, 2016. 448 с.

Во времена Первой империи насчитывалось 26 маршалов. Примечательно, что все эти маршалы появились не благодаря Наполеону, а благодаря революции. Именно революция помогла возвыситься многим талантливым людям, которые поднялись исключительно сами, благодаря своей храбрости и доблести. Маршалы Ней, Мюрат, Бессьер, Бертье, Журдан, Сульт, Сюше, Массена, Ланн были из простонародья. Наполеон говорил, что каждый его солдат «носит в своем ранце маршальский жезл».[/i]Начну повествование с Александра Бертье, которого Наполеон называл своей. Родился будущий начальник штаба 20 ноября 1753 года в семье инженера-географа. Получил хорошее образование, преимущественно математическое. Уже с молодых лет составлял он карты королевской охоты для Людовика XVI, которые отличались точностью, чистотою и красивым рисунком.Бертье поступил в драгунский Лотарингский полк — лучшую кавалерийскую школу того времени. Участвовал в походе в Америке, находясь при штабе графа Рошамбо. Присутствовал в морском бою при Чизапике, в экспедиции против Ямайки и рекогносцировках при Нью-Йорке. Вернувшись во Францию, Бертье занял пост старшего офицера при штабе Сегюра. Затем, дослужившись до полковника, произвел смотр военных лагерей короля Пруссии. В период революции занимал пост начальника штаба у Лафайета, а затем у Безанваля. Бертье познакомился с генералом Бонапартом в Итальянской кампании. Наполеон сразу разглядел талант Бертье. С этих пор началась совместная работа Бонапарта и Бертье. Наполеон говорил:Наполеон сделал Бертье маршалом 19 мая 1804 года, на следующий день после того как стал императором французов. В 1806 году, заполучив швейцарский город Невшатель, Наполеон сделал Бертье владетельным князем Невшательским. В 1809 году за вклад в победу при Ваграме он дарует ему титул князя Ваграмского.В 1812 году Бертье не имел ни минуты покоя. Он спал в парадной форме, ибо его очень часто будили, а Наполеон требовал, чтобы начальник штаба являлся к нему одетый по этикету. Бертье проявил необычайную предусмотрительность, аккуратность и точность в исполнении поручений. Но и у такого прекрасного исполнителя не всегда все шло гладко. Бертье попросту не выдерживал трудностей похода, чем вызывал частый гнев со стороны своего императора. Он умолял Наполеона взять его с собой при отъезде в Париж, но император ответил уклончиво.При вступлении на престол Людовика XVIII Бертье предал своего императора. Король сделал его маршалом Франции и вручил ему почетное звание капитана телохранителей Короля. Он уехал к своему тестю, принцу Баварскому. Стоя на балконе, Бертье испытал апоплексический удар, после чего упал с него и разбился.Жан-Батист Бессьер родился 6 августа 1768 года в городе Прейсаке. Службу начал рядовым в армии короля Людовика XVI. В конце 1792 года поступил в 22-й полк конных егерей. В Итальянской кампании показал свою храбрость в битве при Ровередо, захватив две австрийских пушки. В другой битве Бессьер отчаянно кинулся на неприятельскую батарею, но упал с лошади, убитой ядром. Поднявшись, он снова понесся на врагов и захватил пушку. Его усердия были замечены генералом Бонапартом, который сделал его начальником своих телохранителей.Бессьер помогал Наполеону 18-го и 19-го брюмера. Когда Наполеон стал императором, он 19 мая 1804 года сделал Бессьера маршалом. В кампании 1805 года он отличился в сражении под Аустерлицем, прорвав с помощью кирасир неприятельский центр, захватив несколько орудий. В битве при Прейсиш-Эйлау, Бессьер отчаянно кидается на правый фланг противника. В ходе битвы под ним погибли две лошади.Но главные его успехи были сделаны в Испании. В 1808 году Наполеон отправляет Бессьера в Испанию, отдав ему под командование 2-й корпус. 14 июля он победил двадцатитысячную испанскую армию, которая находилась под командованием Хоакина Блейка. Продолжая в том же духе, Бессьер довел до победы битву при Бургоссе и Сомо-Сьерра. В этом году Наполеон пожаловал Бессьеру титул герцога Истрийского.В кампанию 1809 года Бессьер командовал всей гвардейской кавалерией. При Эсслинге проявил необычайное мужество и путем множества кавалерийских атак привел в расстройство австрийские войска. В ходе Ваграмской битвы был контужен артиллерийским ядром. Видя падение своего начальника, гвардейцы искренними слезами оплакивали его, думая, что он умер. Восторгам в войсках не было конца, когда стало известно, что маршал выжил.В 1812 году командовал гвардейским корпусом. Под Бородином именно он умолял Наполеона не трогать гвардию. В период отступления проявлял мужество, подбадривая войска. В 1813 году командовал всей кавалерией. 1-го мая в бою при Риппахе был смертельно ранен неприятельским ядром, попавшим ему прямо в грудь.— писал о нем К. Маркс, —. Но, к сожалению, талантом полководца Бессьер не блистал. Он был прекрасным исполнителем, но к самостоятельным задачам был не приспособлен.Эдуард Мортье родился в Камбрэ в 1768 году. Вырос в семье землевладельца, избранного в генеральные штаты депутатом от третьего сословия. В 23 года Мортье поступил в Легион департамента Севера. Участвовал в битвах под Монсом, Брюсселем, Лувеном, Флерююсом и Маастрихтом, где проявлял необычайную смекалку и находчивость. 31 мая 1796 года разгромил австрийцев, отбросив их за реку Ашер. 8-ого июля он занял Гиссен и участвовал в осаде Франкфурта.В 1799 году он действует на Дунае, оттуда переходит в Швейцарию и вносит свой вклад в изгнание врага из Цизальпинской республики. В 1803 году Наполеон поручает Мортье совершить поход против Ганновера. Поход закончился присоединением Ганновера к Франции. 19 мая 1804 года Наполеон сделал Мортье маршалом. В 1807 году за успехи в сражении при Фридланде был награжден титулом герцога Тревизского.В 1812 году командовал молодой гвардией. Дюроннель порекомендовал Наполеону назначить Мортье градоначальником Москвы. Император согласился с этим предложением, и Дюроннель сам отвез герцогу Тревизскому приказ взять на себя управление Москвой. В 1813 году во главе молодой гвардии Мортье участвовал в битвах при Люценом, Бауценом, Дрезденом, Вахау, Лейпцигом и Ганау. В 1814 году Мортье защищал Париж.Перешел на сторону Людовика XVIII, за что и был награжден званием пэра и орденом святого Людовика. В период Ста дней примкнул к Наполеону, получив приказ об охране северной и восточной границы. В ноября 1815 года вошел в трибунал, судивший маршала Нея, и, естественно, высказался против. В 1830 году примкнул к правительству Луи-Филиппа, а в 1834 году был назначен военным министром.Мортье был смертельно ранен осколками снаряда и вскоре скончался. Это произошло 25 июля 1835 года в ходе покушения на Луи-Филиппа.Франциск-Иосиф Лефевр родился в городе Руффаке 25 октября 1755 года. Когда Лефевру было 18 лет, он потерял отца, так что уехал жить к дяде, который был священником. Дядя дал Лефевру духовное образование, но ему это было не особо интересно. Вскоре поступил рядовым в армию, дослужившись до сержанта. Проявил большое мужество, охраняя королевскую семью, возвращавшуюся из Тюильри в Сен-Клу. В 1793 году Лефевр за большое мужество был произведен в полковники, а через год – в дивизионные генералы.В 1796 году при Альтенкирхене он захватывает 4 знамени, 12 пушек и 3.000 пленных. В 1798 году в связи со смертью выдающегося генерала Гоша он принимает временное командование армией Самбры и Мезы. Вернувшись в Париж, получил должность управляющего 14 округом. Лефевр активно помогал Наполеону в перевороте 18 брюмера, за что и стал сенатором. 19 мая 1804 года Лефевр получил маршальский жезл. Отличился при осаде Данцига. Во время осады Лефевр проявил большую смекалку и находчивость. Крепость сдалась 24 мая 1807 года. Ланн и Удино, помогавшие Лефевру в осаде, отказались занимать крепость, заявив, что вся заслуга лежит на Лефевре. За взятие крепости Лефевр и получил свой титул герцога Данцигского.Через год герцог был отправлен в Испанию командовать 4 корпусом. 31 октября одержал уверенную победу над Блэком при Дуранго. В следующем году был отправлен в Германию, где и участвовал в боях при Танне и Эрберсберге. Лефевр внес большой вклад и в победу под Ваграмом. В 1812 году командовал старой гвардией. В 1814 году участвовал в битвах при Арси-Сюр-Об и Шампобере. Был представлен российскому императору Александру I после отречения Наполеона.Людовик XVIII возвел его в достоинство пэра. Умер герцог 14 сентября 1820 года, пережив своих 12 сыновей.Продолжение следует…