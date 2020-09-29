Китай превращается в крупного экспортера оружия

Конечно, Китай пока еще не является мировым лидером по продаже оружия. Первую строчку в этом рейтинге давно и уверенно занимают Соединенные Штаты. Но если брать темпы роста, то самым быстрорастущим экспортером вооружений окажется именно КНР.
Место Китая среди мировых экспортеров вооружения
В последние годы по объемам продаж оружия Китай входит в пятерку лучших, где присутствуют также США, Россия, Франция и Германия. В период с 2014 по 2018 годы военная продукция этих стран составляла три четверти от всего объема выпускаемого в мире оружия.
Периодически Пекин занимает даже более высокие места в рейтингах мировых производителей вооружений. К примеру, в начале года Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) посчитал, что по объему экспорта оружия КНР опередила Россию и заняла второе место после США.
Крупнейшим китайским производителем вооружений оказалась компания AVIC, выпускающая самолеты и авионику. Еще стоит обратить внимание на компанию NORINCO, оказавшуюся крупнейшим в мире производителем наземной военной техники.
Кто покупает китайское оружие
Основными покупателями китайского оружия являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Эти регионы считаются главными рынками сбыта для Пекина. А самые крупные импортеры среди них – Пакистан и Бангладеш. Эти две страны сближаются с КНР, вероятнее всего, на почве неприязненного и даже враждебного отношения к Индии.
Разумеется, Индия, являясь одним из крупнейших мировых импортеров оружия, никогда и ничего не закупала у Китая. По политическим мотивам также принципиально не приобретают в КНР вооружения Южная Корея, Япония, Вьетнам и Австралия.
Китай не связан никакими ограничениями в выборе деловых партнеров, так как Пекин не подписывал договоров, запрещающих ему поставлять вооружения в ту или иную страну мира. Поэтому традиционно клиентами китайского военпрома становятся государства, с которыми другие продавцы оружия связываться не хотят или не имеют права. Это, к примеру, Северная Корея и Иран. Еще в 80-е годы, когда шла ирано-иракская война, китайское оружие получали обе стороны конфликта. Да и с Пакистаном началось сотрудничество, когда тот оказался под международными санкциями из-за разработок ядерного оружия.
Помимо этого, вооружения с клеймом Made in China, покупали небогатые страны, которые предпочитали его западным образцам из-за низкой цены. Конечно, многие виды вооружений из Китая уступают по качеству конкурентам из других государств, но они имеют и свои преимущества. Во-первых, цены на китайское оружие относительно невысоки. А во-вторых, при заключении сделок Китай предлагает дополнительные бонусы подарки, гибкую систему оплаты, сервисное обслуживание и т. д.
Правда, среди покупателей вооружений из КНР есть и богатые арабские государства Персидского залива, например. Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия. Это значит, что, как и с товарами гражданского назначения, далеко не все китайское является низкокачественным.
Последние несколько лет активно идет продвижение вооружений производства КНР на африканском континенте. Там дела идут настолько хорошо, что примерно треть оружейного рынка Африки, по данным SIPRI, уже принадлежит китайцам. Есть у оружейников из КНР клиенты и в Латинской Америке.
В общей сложности с 2014 по 2018 год свои вооружения Китай продал в 53 государства мира. При этом 70 процентов общего объема поставок отправлялось в этот период в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Какие виды вооружений покупают в Китае
На Ближний Восток и в АТР, то есть своим самым активным покупателям, Пекин продает управляемые и баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты в ассортименте, надводные корабли, подводные лодки и многое другое.
Продажа китайских БПЛА показывает рост в последнее время из года в год. Ударно-разведывательные беспилотники Cai Hong и Wing Loong охотно приобретают в Мьянме, Ираке, Пакистане, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Кстати, саудиты не только покупают готовые китайские БЛА, но и сами производят их на недавно построенном заводе. Причем продукция предприятия используется не только для внутренних нужд, но и отправляется третьим странам.
Высокоточные ракетные системы WS-3A и системы инерциального наведения WS-22 пользуются спросом на Ближнем Востоке. Оперативно-тактические ракетные комплексы DF-12 покупают саудиты, а ОТРК BP-12A – в Мьянме и Катаре.
Существует контракт между Китаем и Пакистаном на восемь неатомных подводных лодок типа S20. Причем четыре из них должны быть изготовлены в КНР до 2022 года, а остальные – в Пакистане.
Помимо этого, свои субмарины Китай продавал в Таиланд и Бангладеш. Также Бангладеш приобрел два фрегата типа 053H3. Еще один фрегат Пекин бесплатно передал Шри-Ланке.
КНР ведет продажу учебно-тренировочных самолетов, истребителей, бронетехники, артиллерийских установок, противотанковых ракетных комплексов и многого другого.
Таким образом, Китай легко и непринужденно вошел в число крупнейших поставщиков вооружения в мире. И если он не снизит темпов роста, то вполне может достичь одной из главных своих целей – «догнать и перегнать Америку».