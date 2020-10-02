Советская военная промышленность глазами немецкой разведки

Вот, к примеру, схема аэродромов у города Иваново с ориентирами, азимутами и расстоянием до целей: ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12454, д. 348, л. 21

Пенза

Начало протокола допроса Николая Меньшова, в котором изложены обстоятельства его перехода к немцам: ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12454, д. 348, л. 166

Схема расположения объектов в Пензе, составленная по показаниям Николая Меньшова: ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12454, д. 348, л. 170

Кинешма

Схема размещения цехов химзавода в Кинешме: ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12454, д. 348, л. 31

Без гарантии достоверности

Это не абвер, а СД, что видно по нашивке на рукаве обершарфюрера, печатающего на машинке. Подробные протоколы допросов пленных и перебежчиков составлялись, скорее всего, примерно таким образом.