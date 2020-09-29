Военное обозрение
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Бисер перед свиньями, или Уважение по-западному

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Бисер перед свиньями, или Уважение по-западному

Есть в Польше люди с большой буквы, которые по-прежнему ищут солдат той войны, хоронят их, ставят новые и восстанавливают старые памятники. Но это, к моему величайшему сожалению, из ряда исключений. Недавний случай с солдатиками-мародерами – лучшее тому подтверждение.


Я был бы очень удивлен, если бы таких солдатиков изготовили немцы. Я был бы удивлен, если бы такой набор сделали американцы. И совершенно не удивлен таким действиям со стороны поляков и их хозяев. Британцев.

Да, немцы, просто утонувшие в покаянии и толерантности, до такого бы не додумались. Хотя именно в их исполнении и можно было бы такое более-менее воспринять, поскольку их предки могли быть свидетелями такого.

«Могли быть» — ключевая фраза. Я не спорю, высший командный и партийный состав вывозил из Германии не только репарационные ценности, но и «для себя». Это было, сам наблюдал «остатки роскоши» у наследников. Но вот рядовой состав – извините. Там могли и в особый отдел загрести за такое. И забирали, и осуждали. Мародерство в открытую не приветствовалось, а потому могло закончиться прогулкой до ближайшей стеночки.

И это было. Часы, бритвы (у самого есть «Золинген» 1936 года – шедевр из тех самых, привезенных), фарфоровые куклы для детей, отрезы материи – что еще могло в «сидор» уместиться?

Извините, стада не угоняли. И людей на принудработы тоже. И чернозем не спиливали и вагонами не увозили. Станки-заводы по репарациям? Простите, а кто звал на повоевать? За удовольствие надо платить, а в случае наших предков – платить по полной программе.

Так что уверен, немцы не дернутся никогда.

Далее. Американцы. Если регулярно читать американские издания типа «Интереста» и «Перпла», то там можно найти очень много в исторических разделах риторики на тему «Почему мы лучше русских». Именно риторики.

Любой американец уверен, что его солдаты победили Гитлера и Хирохито, освободили весь мир и все такое. Почему? Да потому, что ему рассказывали, и делали это задорно и с огоньком.

Здесь мы в проигрыше, потому что столько лет идет весь этот стон о том, что мы должны покаяться, признать, вымолить прощение и так далее. А они всегда светлы, святы и за правое дело. Но ведь весь мир верит…

Но у американцев меньше откровенного неприятия. Действительно, да, они крутые, потому что они сильнее русских. Все вполне логично, ибо не с индейцами же крутость свою демонстрировать, правда?

Если посмотреть на то, как американцы преподносят себя в истории, то получается красота. Они побеждали немцев в Африке в 1942-м, побеждали в Италии в 1943-м, побеждали во Франции в 1944-м и в Германии в 1945-м. Везде побеждали.

И на другом конце мира тоже побеждали. В общем, «Гром победы, раздавайся», только в американском исполнении.

Но вот это «Всех убью, один останусь» — никак. Надо было оставить кого-то, чтобы славиться потом. Потому и допущены в историю русские, против которых так славно стояли (сидели и лежали) бравые американские солдаты во времена «холодной войны».

И пока американцы сражались на Западе, русские что-то там делали на Востоке. Пока американцы при небольшой такой помощи Великобритании и АНЗАК громили японцев в Тихом океане, русские там что-то делали на севере Японской империи.

А потом русские создали свою империю, которой американцы противостояли, и в итоге победили. С огромной помощью Горбачева и Ельцина, но победили.

Крутым воякам нужен крутой враг. Иначе на фоне кого они будут выглядеть по-настоящему крутыми?

Поэтому с американцами все понятно. Врага, который силен и достоин уважения, они получили.

А теперь посмотрим на британцев и поляков.

Первых – потому что без них не было бы столько гонора у вторых. И, как это ни странно, две эти страны связаны намного более тесно, чем кажется на первый взгляд.

Британцы. Чем они вообще отличились? Сперва получили во Франции. Потеряли кучу своих колоний в Азии. Потеряли не один десяток кораблей от бомб и торпед японской авиации. Позорно сдали Сингапур, где 100 тысяч британских войск сдались 30 тысячам японцев. Бежали от итало-немецких войск через всю Африку от Алжира до Египта.

В общем, всем флотом потопить «Бисмарк» и отбиться от немецких бомбардировщиков в небе Британии, – вот все, что смогли британцы. Остальное как-то в актив не помещается.

Победа в Северной Африке над Роммелем и его итальянскими неумехами – только с помощью США. Вернуть территории в Тихом океане и защитить ту же Австралию – с помощью США. Победить немцев во Франции – с помощью США и СССР (да, Арденны не забываем, это было).

Что остается? Только тихо гнуть свою линию и вымарывать историю.

Например, как вопреки всем доводам советского командования британские службы устроили восстание в Варшаве, которые немцы утопили в крови. А виноватыми пытаются выставить нас.

Поляки, которые слились за две недели, несмотря на громкие заявления перед началом войны, растерявшие армию, все, чем могли похвастаться, так это созданием АК – Армии Крайовой и АЛ – Армии Людовой.

Чем прославилась АЛ, очень сложно сказать. Что-то пытались. «Аковцы» воевали со всеми подряд, и с немцами, и с нашими. А после войны оказались кто в лагерях, а кто в нелегальных боевых отрядах.

Все очень просто: те, кому нечего выставить в качестве заслуг, могут только попробовать себя на поприще унижения других. Как это сделали поляки.

Ничего оригинального.

Можно ли нам предъявить какие-то претензии? Для этого надо зайти на сайт основного производителя коллекционных миниатюр «Звезда». И увидеть там немецких, американских, британских, румынских солдат. Простые изображения для коллекционеров и любителей истории.

Без политической подоплеки.










Возможно, для любителей исторической правды стоило бы выпустить наборы типа «Американские морпехи в Сонг Ми» и «Солдаты Армии Крайовой поджигают сельсовет в Западной Белоруссии». Очень уместен был бы набор солдат УПА, вешающих советского партработника или «зеленых братьев», расправляющихся с учительницей.

И все в таком духе. Исторически справедливо, пусть и немного политизированно.

Интересно, приятно было бы увидеть соседям такие наборы?

Заслуги поляков в уничтожении советских солдат и офицеров, гражданских специалистов, партийных и советских работников уступают, конечно, в массе тем же ОУН-УПА (запрещена в РФ), но не менее достойны увековечения, чем советские солдаты-мародеры.

А может, даже и больше.

Ведь именно из рук советского правительства Польша получила земли трех немецких провинций. В пользу Польши от Германии были отторгнуты 2/3 Пруссии, земли Померании и земли Силезии. Немцы были насильно выселены, а Германия потеряла около 25% от своих прошлых территорий.

Ну и «исконно польские» города: Сувалки, Ольштын, Щецин, Вроцлав, Катовице. Плюс Белосток и белостокские земли и украинский город Пшемысль.

И это самая что ни на есть подачка. Не навоевали столько поляки в той войне. Все подаренные земли были обильно политы кровью тех самых «мародеров».

Не хочу сказать, что поляки не воевали вообще. Воевали. Но так избирательно, что описание их побед и заслуг заслуживает отдельного исторического расследования. Были поляки, которые действительно отдали свои жизни в войне против фашизма. Это факт, который нельзя замолчать. Воевавшие вместе с британцами, рядом с советскими солдатами, на кораблях бывшей Польши, в песках и болотах.

И тем более беспардонно выглядят старания некоторых негодяев от истории, пытающихся плюнуть в сторону советских солдат.

Точнее, пытаются плюнуть в наших, а попадают все равно в своих. Пока, по крайней мере.
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44 комментария
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  1. Кронос
    Кронос Сегодня, 10:10 Новый
    +11
    Они плюют потому, что мы сами плюем в себя .
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 10:20 Новый
      +6
      Вы правы, к сожлению это так... Все пытаемся быть святее папы Римского, хотя имея архивы, можно было бы некоторых кобелей, отмытых добела в западной пропаганде, обратно вернуть в черный цвет....
      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 11:06 Новый
        -3
        Цитата: Кронос
        мы сами плюем в себя .

        Горемыки.
        Что ж вы такие опущенные.
        Встаньте уж с колен.
        Постыдитесь своих отцов.

        И замечу, так для общей картины мира, в России люди на себя не плюют. Отцов своих почитают.

        На обиженных воду возят. wink
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 11:15 Новый
          +4
          Да ну не власти рассказывают что Сталин и СССР чуть лучше чем нацисты ?
          1. Храмов
            Храмов Сегодня, 11:52 Новый
            -3
            Власти Польши?
            Так мы в России.

            Ты посмотри на Бессмертный полк.

            Видел сколько людей помнят своих дедов и отцов.

            Англосаксы воевали не с властью русской или по-вашему советской властью.
            даже не с коммунистами и не с коммунизмом ибо это их порождение. Плод их извращенного ума.
            Воевали англы руками нецев и других туп.о.рылых нациков, как сейчас воюют руками украинцев.
            Они воевали с русскими. С нашей цивилизацией, которой более тысячи лет.
            Война с русским миром.

            Вы сами себя ущербными выставляете. Противопоставляете советских людей русскому человеку.
            Сейчас повторяете за Ельциным россияне.
            Главное не назвать жителей нашей страны русскими.

            Сами себе мозг зас.рали и ковыряетесь в этом дерьме.

            Русофобы, только с подвыпертом.
            1. Кронос
              Кронос Сегодня, 11:58 Новый
              0
              Власти России - Путин почитающий Солженицына , постоянные фильмы и сериалы за гос счет про ужасы СССР ,
              1. Храмов
                Храмов Сегодня, 12:18 Новый
                -1
                Да ни кто не хаит СССР. СССР это период существования нашей страны.
                Это у коммунистов было принято клеймить позором предшественника.
                Вы продолжаете эту практику.

                Мы живем в нашей стране тысячу лет.
                И вокруг хорошие люди в ПОДАВЛЯЮЩЕМ большинстве.
                И партбилет у многих был потому как без него нельзя было достичь того или иного.

                Народ наш выше партий и прочей чухни.

                СССР времен Брежнева и СССР времен ВКПБ это разные государства. Абсолютно разные.

                Брежнев действительно построил социализм.
                Хорошее было время.

                Но его последователь назвал это время застоем.
                И распродал все нахрен.

                Вот такой коммунизм.
                1. Татьяна
                  Татьяна Сегодня, 12:43 Новый
                  +3
                  Во всех отношениях это ОТЛИЧНАЯ статья - исторически ПРАВДИВАЯ и хорошо написанная!!!
                  Спасибо за неё автору!
              2. sgapich
                sgapich Сегодня, 12:55 Новый
                +2
                Цитата: Кронос
                ...постоянные фильмы и сериалы за гос счет про ужасы СССР...

                Странно, я вот посмотрел "28 панфиловцев" хотя никто не заставлял. Но там были и школьники. Как фильм закончился, пошли титры. ВСЕ остались сидеть и смотрели.
                Да даже Хабенковский "Собибор" смотрел.
                Цитата: Кронос
                ...постоянные фильмы и сериалы за гос счет про ужасы СССР...

                Не, ну если вы считаете "Географ глобус пропил" идеалом.
                1. Кронос
                  Кронос Сегодня, 12:58 Новый
                  +1
                  Теперь посчитайте сколько таких как панфиловцы, а сколько разных штрафбатов и сталинuрадов выходит
    2. Викторио
      Викторио Сегодня, 10:20 Новый
      +3
      Цитата: Кронос
      Они плюют потому, что мы сами плюем в себя .

      ===
      они плюют и будут плевать до тех пор, пока не плюнут на/в них.
      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 11:07 Новый
        -3
        Цитата: Викторио
        они плюют и будут плевать до тех пор, пока не плюнут на/в них.


        Вам в детсаду разрешили мобильниками пользоваться? laughing
        1. Викторио
          Викторио Сегодня, 11:58 Новый
          +1
          Цитата: Храмов
          Цитата: Викторио
          они плюют и будут плевать до тех пор, пока не плюнут на/в них.


          Вам в детсаду разрешили мобильниками пользоваться? laughing

          ===
          а вам?

          раз поступать аналогично действиям поляков считается ниже пояса, то уж сделать историческую/архивную выкладку о всех случаях мародерства/действий командования и прочая на территории, где находились советские войска, вполне возможно. донести это в любой форме/формах польским товарищам. и уже по их ответным действиям и реакциям предпринимать конкретные шаги. т.е. действия в ответ на клевету.
          1. Храмов
            Храмов Сегодня, 12:13 Новый
            0
            Виктор, плюнуть в ответ это реакция ребёнка.

            Теперь вы заговорили иначе.
            Действительно необходимо рассказывать о том как шла война.
            И нужно это говорить в первую очередь нашим детям.

            Нужно говорить, что немцы и поляки и все остальные европейцы принесли смерть в наши дома.

            И учить детей, что с убицами нельзя водить хоровод.

            И европейцам говорить, что они принесли смерть в наши семьи.

            А плеваться даже детям нельзя.
            1. Викторио
              Викторио Сегодня, 12:33 Новый
              0
              Цитата: Храмов
              Виктор, плюнуть в ответ это реакция ребёнка.
              Теперь вы заговорили иначе.
              Действительно необходимо рассказывать о том как шла война.
              И нужно это говорить в первую очередь нашим детям.
              Нужно говорить, что немцы и поляки и все остальные европейцы принесли смерть в наши дома.
              И учить детей, что с убицами нельзя водить хоровод.
              И европейцам говорить, что они принесли смерть в наши семьи.
              А плеваться даже детям нельзя.

              ===
              плюнут, заговорил? вы все написанное воспринимаете буквально? а если нет, и приспичило докопаться и повыпендриваться, идите себе мимо. это ваши проблемы, и здесь взрослые люди.
              1. Храмов
                Храмов Сегодня, 13:17 Новый
                0
                Цитата: Викторио
                и здесь взрослые люди.


                В комнате в которой ты строчишь?
                Тогда отдай им свой гаджет. laughing
    3. oleg123219307
      oleg123219307 Сегодня, 10:49 Новый
      +6
      Цитата: Кронос
      Они плюют потому, что мы сами плюем в себя .

      Вот что бывает, если вместо великой державы изображать из себя "уважаемого партнера". Если говорить простым русским языком, без эквилибристики макроэкономической терминологией, что мы получаем от запада? НИЧЕГО! Вот по пунктам. 1) Еда у нас вся своя. Импорт нам не нужен, особенно из стран НАТО. Да, какое то время без лангустов и трюфелей будет трудно, но прорвемся. 2) Технологии - это да, импортируем полной мерой. Только какие? Станки и оборудование? Неа - санкции. Военная техника или элементная база к ней? Неа - санкции. Энергетические машины больших мощностей? Неа - санкции. Корабли и суда?Неа - санкции. Остается потребительская электроника, легкая промышленность, автомобили и программы. Автопром есть и свой, а есть и китайский. Про софт, ЛП и электронику - тоже привет восходящему солнцу - не сдохнем. И так все made in china... 3) Ресурсы - свои. Мы их сами продаем. Нет НИКАКИХ ресурсов нужных для промышленности, источников которых не было б на нашей территории. И что же остается? А остается только одно - деньги. Покупаем бабки, продаем бабки, инвестируем бабки... Но при том что входящего товаропотока практически нет, все ресурсы, энергию, и все прочее что мы продаем и обращаем в ИХ деньги мы просто ДАРИМ. Ибо ничего не покупаем на эти деньги кроме других денег. А деньги как это ни прискорбно собственной реальной стоимости не имеют. Что с того, что экспортируя ресурсы мы этими деньгами держим бюджет от долгов? Нас гладят по головке и дают рейтинг BBB- ? А штаты с 27 триллионами необеспеченных долгов имеют ААА+. Ибо кто девушку ужинает тот ее и танцует. С рейтинговыми агенствами это так же работает. А те отрасли, где наш экспорт реально нужен, они с НАТО не связаны. Атомная промышленность, ВПК, Тяжелое машиностроение. Продукция этих отрослей идет совсем не НАТО. Так чего ж мы так боимся то их? Что не дает забрать обратно разбазаренное предателями в 90х? Напомнить бывшим республикам их место? Перевешать бандерлогов просто потому что давно пора? Восстановить границы Союза? Выгнать или поставить к стенке внутреннюю пятую колонну полным составом? Отловить авторов таких вот опусов и на практике продемонстрировать им что бывает с теми кто злит великую державу? Думаете это великие армии НАТО? Их неядерные силы в Европе не противники нам даже на месяц, если не лезть за старые границы, а в ядерную последнюю войну за бывшие республики никто ввязываться не станет. Или нам мешает торжество гуманизма и дерьмократии, вера и надежда на лучшее и уважение светлого пути всех тех кто поливает нас дерьмом тысячу лет кормившись с нашего стола? Нет же. Держат нас бабки. Лежащие в американских банках подушки безопасности нашей элиты. И лежат они там, не потому что власть говно, а потому что система дает власть только на время с риском в любую секунду вылететь на мороз. Вот и страхуются господа временщеки. Пора, давно пора возрождать империю в том или ином виде. Да диктатура, да не демократично, да сложится внутренняя аристократия в том или ином виде. Но она и так есть, но сейчас она трясется за свои денежки на западе, а будет трястись за Россию. Тогда и смысл в экспансии появится, и стимулы для развития промышленности и армии и много чего еще... А так как сейчас не знаю чем и кончится...
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 11:17 Новый
        +1
        Подпишусь под всем, что написал Олег. Власть не то чтобы глупая, но засиделась жирком заплыла. Обожравшаяся Москва уже настолько оборзела, что даже стала играть в оппозицию самой себе. Но так, чтобы было прикольно в революцию поиграть, но чтобы домик в лондоне и дачка на дальних берегах сохранилась. Это святое - это ни,ни.
  2. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 10:11 Новый
    +20
    Ведь именно из рук советского правительства Польша получила земли трех немецких провинций. В пользу Польши от Германии были отторгнуты 2/3 Пруссии, земли Померании и земли Силезии.

    А главное шестьсот тысяч лучших советских людей полегло за эту вот польшу,вот что обидно.Не заслужили пшеки такой жертвы.Никто не переубедит в обратном.
    1. prior
      prior Сегодня, 10:54 Новый
      +8
      Ну, вот и надо выставить Варшаве счёт за 600 000 погибших русских солдат. По миллиону долларов за каждого. Подвигу нет срока давности.
      Не захотят платить - министерству обороны России будет чем заняться....
      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 12:04 Новый
        -2
        Цитата: prior
        Ну, вот и надо выставить Варшаве счёт за 600 000 погибших русских солдат. По миллиону долларов за каждого.

        Мало того, что оценил жизнь наших дедов.
        Так еще и в баксах.

        Бабло сожрало совесть?

        Есть то, чем не торгуют.
        Нельзя торговать погибшими защитниками Отечества.
        Это скотство.
        1. prior
          prior Сегодня, 13:04 Новый
          +1
          Защищаете право поляков торговать солдатиками-мародёрами?
          Предложите свою версию защиты памяти погибших солдат.
          На Западе всё оценивается деньгами, раздеть их до трусов - самое понятное и доходчивое для них и им подобным средство.
    2. Храмов
      Храмов Сегодня, 11:17 Новый
      -2
      Цитата: Рагнар лодброк
      заслужили пшеки такой жертвы.Никто не переубедит в обратном.

      Нехрен было коммунизм строить на всей планете.
      Наплодили республик коммунисты.
      Теперь вот пожинаем плоды обещанного коммунизма. Кушайте не обляпайтесь.

      Уничтожил агрессора, так возьми себе земли освобожденные. Ибо кровью они политы русской.

      Нет, блин, они всемирный коминтерн строят!

      Построили?

      Мало того, что про.с.рали все завоеванные земли, так еще и собственную страну на части поделили.

      И тут плачут теперь: -
      Цитата: Кронос
      мы сами плюем в себя .


      Даже нарокмана иногда дурман отпускает. Но коммунизм видимо - это дурман до гробовой доски.
  3. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:29 Новый
    +8
    Все это интересно, про немцев, американцев, англичан с поляками.
    Но почему Кремль стоял на коленях перед поляками? Почему растят кольизуренгоя? Почему в России снимают фильмы про добреньких эсэсовцев и злобных энкаведэшников?
    Что стоит один день 9 мая, если в остальные дни, здесь в России плюют в память наших предков?
    1. Даниил Коноваленко
      Даниил Коноваленко Сегодня, 10:50 Новый
      -1
      Но почему Кремль стоял на коленях перед поляками?
      ...Да и сейчас стоит. И не только перед ними.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:56 Новый
      +3
      Цитата: Гардамир
      Что стоит один день 9 мая

      С заколоченным фанерками Мавзолеем !
      1. Даниил Коноваленко
        Даниил Коноваленко Сегодня, 11:15 Новый
        +2
        Вы правильно меня поняли...Тут давеча, сериал Исаев пересмотрел, сочувствие вызвали только отрицательные герои.Странное впечатление.Даже Исаев не вызвал положительных эмоций,не поверите все ждал,когда он к ним перебежит.Хотя и знал,чем все закончится.Вот такое наше кино.
    3. tatra
      tatra Сегодня, 11:19 Новый
      +1
      А потому что у космополитов -эгоистов ,захвативших Россию в антисоветскую Перестройку ,клевета на историю нашей страны с автоматическим оправданием преступлений внешних и внутренних врагов нашей страны и народа, включая ,преступления белополяков -это и их идеология , и пропаганда ,и история нашей страны ,и единственное за более ,чем 30 лет ,оправдание захвата ими России .
  4. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 10:34 Новый
    +4
    «Солдаты Армии Крайовой поджигают сельсовет в Западной Белоруссии».
    .....А почему бы и нет? Или "Расстрел польских офицеров,немецкими оккупантами в Катыни"..
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:50 Новый
      +2
      а надо выпустить, не ждать милостей от природы
      1. Даниил Коноваленко
        Даниил Коноваленко Сегодня, 10:55 Новый
        -1
        И пусть потом говорят,что не правда.Помните армянский мульт, Кто расскажет небылицу?...Некогда мне царь,тебе небылицы рассказывать.Ты нашему селу пол-царства должен? Или не правда?(с)
    2. майор147
      майор147 Сегодня, 11:23 Новый
      0
      Цитата: Даниил Коноваленко
      «Солдаты Армии Крайовой поджигают сельсовет в Западной Белоруссии».
      .....А почему бы и нет? Или "Расстрел польских офицеров,немецкими оккупантами в Катыни"..

      Или украинские "солдаты" отправляют награбленное имущество с Донбасса на свою родину "Новой почтой"
  5. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 10:39 Новый
    +4
    А надо бы и других фигурок наделать.
    Поляк чистит сапоги офицеру СС, например...
    Или кое-что о варшавском гетто... Или еще какие моменты. am

    Но мы великодушны, мы-то не будем. И они это, к сожалению, уже давно усвоили.

    А вот эти мерзость и подлость, неблагодарность - это, увы, национальные черты народов, оказавшихся между центрами силы. Сами они ничего не решают, а примыкают к победителям, вечно колеблются. При этом мечтают о собственном величии.
    Следовательно, когда маятник истории вновь качнется, они снова запоют о "славянском братстве"...
    И вот тут встанет вопрос: наступим ли мы вновь на грабли восстановления польской государственности?
  6. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 10:54 Новый
    +1
    К чему эти рассуждения о морали, на тему ах как нам больно сделали и ничего не стыдятся бессовестные. Когда-то была передача по тв, на которой американского политолога укоряли, что мол, как безнравственны двойные стандарты. На это американец, кажется Бом, не стесняясь ответил. В английском языке есть глагол can в переводе ( быть в состоянии). Коли они могут это делать - они и делают, хоть как их не укоряй. ЭТО ИХ НРАВЫ - как писали когда-то. В самом деле когда муж томится в кровавом мордоре, заезжий француз встречается с его женой - пикантной дамочкой. Когда-то за такое вызывали на дуэль. Я же думаю, что француз может не бояться. Муж, выйдя из тюрьмы, скорее всего будет рад своему счастью и поступит как Бонасье.
  7. hhhhhhh
    hhhhhhh Сегодня, 10:57 Новый
    +3
    Надо сделать фигурки поляки ведущие евреев сдавать за деньги фашистам.
    Поляки выгоняющие немецких женщин и детей с родной земли в 1945г.

    Никакого вранья.
  8. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 10:59 Новый
    +5
    Начинать надо с себя! Коли из Уренгоя не с неба свалились. Чем плохи старые СОВЕТСКИЕ фильмы? Почему их показывают лишь на православном СПАСЕ???
    1. майор147
      майор147 Сегодня, 11:25 Новый
      +2
      Цитата: Михаил55
      Начинать надо с себя! Коли из Уренгоя не с неба свалились. Чем плохи старые СОВЕТСКИЕ фильмы? Почему их показывают лишь на православном СПАСЕ???

      На "Звезде" тоже показывают.
    2. sgapich
      sgapich Сегодня, 12:39 Новый
      0
      Цитата: Михаил55
      ...Почему их показывают лишь на православном СПАСЕ???...

      К счастью не только. Недавно только появился канал "Мосфильм. Золотая коллекция". Не знаю, как с трансляцией в регионах, но в Москве и Новосибирске он есть.
  9. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Сегодня, 11:19 Новый
    -1
    Цитата: роман66
    а надо выпустить, не ждать милостей от природы

    А ещё явно не хватает фигурок поляков на службе в Вермахте и в СС.
    Для освежения памяти.
  10. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 11:53 Новый
    0
    Величие моей страны не состоит в возвеличивании себя и унижении других
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 12:19 Новый
      0
      Дмитрий! Величие моей страны наступит тогда когда люди из других стран захотят переехать в мою страну. Сейчас такие есть - это люди из среднеазиатских республик. В своей массе это люди труда, хотя встречаются всякие. Но я не уверен, что было бы хорошо, если бы, фантазирую, вдруг в РФ наступило благоденствие и к нам бы захотели приехать поляки. Этих-то надо было бы фильтровать. причём под лупой. Много там гнилого народца. А так - пусть себе.
      1. Olddetractor
        Olddetractor Сегодня, 12:24 Новый
        0
        В восьмидесятые, знакомые поляки говорили мне, что мы прекрасно живем. Наша проблема по их словам, заключалась в том. что мы не хотим этого понимать
  11. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 12:01 Новый
    +1
    Цитата: майор147
    На "Звезде" тоже показывают.

    Добрый день, Сергей! Согласен, показывают иногда и по Звезде. Но на Спасе все это стало уже регулярностью. Причем, кто не посмотрел вечернее кино, его на следующий день повторяют. Очень напоминает посиделки у ТВ в давние времена. Одна программа и после ВРЕМЯ (оно тогда по другому называлось)...всей семьей wink Такое ощущение, что государство сбросив с себя бремя ответственности за экономику (рынок решает все), так же поступает и с идеологией. А разве может долго в мозгах у людей существовать пустота? И есть кому подсуетиться!
  12. sgapich
    sgapich Сегодня, 12:35 Новый
    0
    Ну ёлки-палки, так бездарно "Звезду" рекламировать, которая даже в лучшие годы клепала "модели" с честно купленных б/у итальеровских матриц. То что, якобы у нас сейчас пластиковых солдатиков не делают — полная брехня. На любой вкус. В 2014-2015-ом, помню у зарубежных заказчиков были особенно популярны наборы "Вежливые люди", заказывали в основном из Японии и США. А интересующимся рекомендую в поиске набрать "resin kit". Мне эта тема близка, потому как в свободное время эти самые фигурки цифрую под 3Д-станочек. (Только вот хотя бы Компас надо знать. Я уж не говорю про Power Shape и Power Mill. И вообще молчу про CATIA)