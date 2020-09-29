Бисер перед свиньями, или Уважение по-западному

Есть в Польше люди с большой буквы, которые по-прежнему ищут солдат той войны, хоронят их, ставят новые и восстанавливают старые памятники. Но это, к моему величайшему сожалению, из ряда исключений. Недавний случай с солдатиками-мародерами – лучшее тому подтверждение.
Я был бы очень удивлен, если бы таких солдатиков изготовили немцы. Я был бы удивлен, если бы такой набор сделали американцы. И совершенно не удивлен таким действиям со стороны поляков и их хозяев. Британцев.
Да, немцы, просто утонувшие в покаянии и толерантности, до такого бы не додумались. Хотя именно в их исполнении и можно было бы такое более-менее воспринять, поскольку их предки могли быть свидетелями такого.
«Могли быть» — ключевая фраза. Я не спорю, высший командный и партийный состав вывозил из Германии не только репарационные ценности, но и «для себя». Это было, сам наблюдал «остатки роскоши» у наследников. Но вот рядовой состав – извините. Там могли и в особый отдел загрести за такое. И забирали, и осуждали. Мародерство в открытую не приветствовалось, а потому могло закончиться прогулкой до ближайшей стеночки.
И это было. Часы, бритвы (у самого есть «Золинген» 1936 года – шедевр из тех самых, привезенных), фарфоровые куклы для детей, отрезы материи – что еще могло в «сидор» уместиться?
Извините, стада не угоняли. И людей на принудработы тоже. И чернозем не спиливали и вагонами не увозили. Станки-заводы по репарациям? Простите, а кто звал на повоевать? За удовольствие надо платить, а в случае наших предков – платить по полной программе.
Так что уверен, немцы не дернутся никогда.
Далее. Американцы. Если регулярно читать американские издания типа «Интереста» и «Перпла», то там можно найти очень много в исторических разделах риторики на тему «Почему мы лучше русских». Именно риторики.
Любой американец уверен, что его солдаты победили Гитлера и Хирохито, освободили весь мир и все такое. Почему? Да потому, что ему рассказывали, и делали это задорно и с огоньком.
Здесь мы в проигрыше, потому что столько лет идет весь этот стон о том, что мы должны покаяться, признать, вымолить прощение и так далее. А они всегда светлы, святы и за правое дело. Но ведь весь мир верит…
Но у американцев меньше откровенного неприятия. Действительно, да, они крутые, потому что они сильнее русских. Все вполне логично, ибо не с индейцами же крутость свою демонстрировать, правда?
Если посмотреть на то, как американцы преподносят себя в истории, то получается красота. Они побеждали немцев в Африке в 1942-м, побеждали в Италии в 1943-м, побеждали во Франции в 1944-м и в Германии в 1945-м. Везде побеждали.
И на другом конце мира тоже побеждали. В общем, «Гром победы, раздавайся», только в американском исполнении.
Но вот это «Всех убью, один останусь» — никак. Надо было оставить кого-то, чтобы славиться потом. Потому и допущены в историю русские, против которых так славно стояли (сидели и лежали) бравые американские солдаты во времена «холодной войны».
И пока американцы сражались на Западе, русские что-то там делали на Востоке. Пока американцы при небольшой такой помощи Великобритании и АНЗАК громили японцев в Тихом океане, русские там что-то делали на севере Японской империи.
А потом русские создали свою империю, которой американцы противостояли, и в итоге победили. С огромной помощью Горбачева и Ельцина, но победили.
Крутым воякам нужен крутой враг. Иначе на фоне кого они будут выглядеть по-настоящему крутыми?
Поэтому с американцами все понятно. Врага, который силен и достоин уважения, они получили.
А теперь посмотрим на британцев и поляков.
Первых – потому что без них не было бы столько гонора у вторых. И, как это ни странно, две эти страны связаны намного более тесно, чем кажется на первый взгляд.
Британцы. Чем они вообще отличились? Сперва получили во Франции. Потеряли кучу своих колоний в Азии. Потеряли не один десяток кораблей от бомб и торпед японской авиации. Позорно сдали Сингапур, где 100 тысяч британских войск сдались 30 тысячам японцев. Бежали от итало-немецких войск через всю Африку от Алжира до Египта.
В общем, всем флотом потопить «Бисмарк» и отбиться от немецких бомбардировщиков в небе Британии, – вот все, что смогли британцы. Остальное как-то в актив не помещается.
Победа в Северной Африке над Роммелем и его итальянскими неумехами – только с помощью США. Вернуть территории в Тихом океане и защитить ту же Австралию – с помощью США. Победить немцев во Франции – с помощью США и СССР (да, Арденны не забываем, это было).
Что остается? Только тихо гнуть свою линию и вымарывать историю.
Например, как вопреки всем доводам советского командования британские службы устроили восстание в Варшаве, которые немцы утопили в крови. А виноватыми пытаются выставить нас.
Поляки, которые слились за две недели, несмотря на громкие заявления перед началом войны, растерявшие армию, все, чем могли похвастаться, так это созданием АК – Армии Крайовой и АЛ – Армии Людовой.
Чем прославилась АЛ, очень сложно сказать. Что-то пытались. «Аковцы» воевали со всеми подряд, и с немцами, и с нашими. А после войны оказались кто в лагерях, а кто в нелегальных боевых отрядах.
Все очень просто: те, кому нечего выставить в качестве заслуг, могут только попробовать себя на поприще унижения других. Как это сделали поляки.
Ничего оригинального.
Можно ли нам предъявить какие-то претензии? Для этого надо зайти на сайт основного производителя коллекционных миниатюр «Звезда». И увидеть там немецких, американских, британских, румынских солдат. Простые изображения для коллекционеров и любителей истории.
Без политической подоплеки.
Возможно, для любителей исторической правды стоило бы выпустить наборы типа «Американские морпехи в Сонг Ми» и «Солдаты Армии Крайовой поджигают сельсовет в Западной Белоруссии». Очень уместен был бы набор солдат УПА, вешающих советского партработника или «зеленых братьев», расправляющихся с учительницей.
И все в таком духе. Исторически справедливо, пусть и немного политизированно.
Интересно, приятно было бы увидеть соседям такие наборы?
Заслуги поляков в уничтожении советских солдат и офицеров, гражданских специалистов, партийных и советских работников уступают, конечно, в массе тем же ОУН-УПА (запрещена в РФ), но не менее достойны увековечения, чем советские солдаты-мародеры.
А может, даже и больше.
Ведь именно из рук советского правительства Польша получила земли трех немецких провинций. В пользу Польши от Германии были отторгнуты 2/3 Пруссии, земли Померании и земли Силезии. Немцы были насильно выселены, а Германия потеряла около 25% от своих прошлых территорий.
Ну и «исконно польские» города: Сувалки, Ольштын, Щецин, Вроцлав, Катовице. Плюс Белосток и белостокские земли и украинский город Пшемысль.
И это самая что ни на есть подачка. Не навоевали столько поляки в той войне. Все подаренные земли были обильно политы кровью тех самых «мародеров».
Не хочу сказать, что поляки не воевали вообще. Воевали. Но так избирательно, что описание их побед и заслуг заслуживает отдельного исторического расследования. Были поляки, которые действительно отдали свои жизни в войне против фашизма. Это факт, который нельзя замолчать. Воевавшие вместе с британцами, рядом с советскими солдатами, на кораблях бывшей Польши, в песках и болотах.
И тем более беспардонно выглядят старания некоторых негодяев от истории, пытающихся плюнуть в сторону советских солдат.
Точнее, пытаются плюнуть в наших, а попадают все равно в своих. Пока, по крайней мере.