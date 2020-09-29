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Годовщина Мюнхенского сговора. Позорная страница истории «демократической» Европы

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Годовщина Мюнхенского сговора. Позорная страница истории «демократической» Европы

Если попытаться найти в европейской истории новейшего времени те страницы, которые совершенно не допускают двойного толкования и могут расцениваться лишь, как повод для самого жгучего стыда и раскаяния, то одну из первых строк в их списке, вне всякого сомнения, должно занять соглашение, заключенное 29 сентября 1938 года в немецком Мюнхене.


Ирония судьбы заключается в том, что этим воистину предательским актом тогдашний «коллективный Запад» рассчитывал развернуть созданную им же и набирающую все большую мощь военную машину Третьего рейха на Восток, в сторону Советского Союза, а, по сути дела, заложил фундамент Второй мировой войны. Той самой, в процессе которой сапогами гитлеровских вояк были попраны мостовые и его собственных столиц…

Чехословакия была одним из детищ «Версальской системы», зафиксировавшей крушение старых европейских монархий и империй, в том числе Австро-Венгрии. А заодно повергшей Германию в пучину никогда не виданных ею ранее разорения, бедствий и унижения. В Праге считали Судетскую область, населенную преимущественно немцами, одним из собственных весьма удачных территориальных приобретений, а зря. Именно «глубинными чаяниями ее жителей, жаждущих воссоединения с исторической родиной» (по большей части навеянными Берлином) и воспользовался Гитлер в качестве предлога для выдвижения Чехословакии территориальных претензий.

Надо сказать, что это не был первый демарш фюрера подобного рода. «Пробами пера», предпринятыми им до сего момента, являлись ввод немецких войск в демилитаризованную Рейнскую зону и германский аншлюс Австрии. В принципе, оба случая были грубейшими нарушениями Версальского договора (как и создание Вермахта в принципе) и представляли из себя прекраснейшие «казус белли» для того, чтобы раздавить нацистское чудовище в зародыше. Тогда для этого и войны бы, собственно, не понадобилось: полицейская операция силами «ограниченного контингента» покончила бы с Гитлером без особых проблем.

Проблема заключалась как раз в том, что делать ничего подобного ни в Лондоне, ни в Париже не собирались. Там мечтали уничтожить СССР чужими руками, и зловещий Третий рейх подходил для этого как нельзя лучше. Именно поэтому после последовавших один за другим (весной и осенью 1938 года) инспирированных нацистами двух кризисов в Судетах, накаливших ситуацию до грани войны между Германией и Чехословакией, Британия и Франция встали на позицию «умиротворения» Гитлера, а фактически преподнесли ему в подарочной упаковке не только регион, служивший предметом спора, но и всю остальную страну.

Единственным государством, которое готово было без колебаний вступить в бой с агрессором, оказался Советский Союз. И если в марте 1938 года в Праге еще привередничали, отказываясь от нашей военной помощи, то к сентябрю тамошние политики «дозрели» до того, чтобы ее принять. Увы, было поздно: англо-французские представители без обиняков заявили чехам, что в таком случае они не только не вступят в антигитлеровскую коалицию, но, напротив, сделают все, чтобы эта война превратилась в «антибольшевистский крестовый поход». То есть Лондон и Париж готовы были сражаться плечом к плечу с Берлином против СССР и всех его союзников, буде таковые отыщутся.

Наиболее агрессивную и коварную позицию в данном вопросе заняла Польша. В Варшаве не просто категорически отказались пропустить через свою территорию части РККА, которые шли бы на помощь Чехословакии, но и пообещали атаковать любой советский самолет, который с этой целью попытается пересечь воздушное пространство. СССР в ответ пригрозил полякам войной за попытку оккупации чехословацкой территории и сконцентрировал значительную войсковую группировку на западной границе. Варшава и ухом не повела. Впрочем, ничего удивительного: не следует забывать, что на тот момент именно Польша была военно-политической союзницей Третьего рейха и впоследствии при разделе Чехословакии получила свой кусок территорий.

Надо сказать, что армия Чехословакии вполне могла самостоятельно отразить нападение Вермахта. По вооруженности и технической оснащенности она его на тот момент даже превосходила, а прекрасные укрепленные районы в тех же Судетах давали все шансы превратить эту кампанию для немцев из легкой прогулки в кровавую баню. Достоверно известно, что на такой случай (а уж тем более если бы в войну на стороне Праги вступили Франция и Британия) у немецких генералов были вполне конкретные планы по отстранению Гитлера от власти и даже его ареста за затеянную им безнадежную военную авантюру. Вот только ничего подобного не произошло.

Британским премьером Чемберленом Чехословакия была обещана Гитлеру «без войны и промедления». Так все и получилось. Прибывшие в Мюнхен представители Британии, Франции, Италии даже не сочли нужным допустить чехословацкую делегацию в зал, где решалась судьба ее страны. От СССР никто попросту не присутствовал – не позвали, прекрасно зная позицию нашей страны. Несчастных Хуберта Масарика и Войтеха Мастны допустили к столу, на котором уже лежал готовый текст соглашения, под которым красовались автографы Гитлера, Муссолини, Чемберлена и Даладье. Их робкое «выражение протеста» никто и слушать не стал. Настоящая позорная страница истории "демократической" Европы.

Судеты отошли Третьему рейху немедленно – президент Бенеш даже не попытался спорить с принятыми в Мюнхене решениями. Чехословакии оставалось существовать неполный год. Ее принялись рвать на куски гитлеровские союзники – Польша и Венгрия… В марте 1939 года Словакия заявила об отделении, превратившись в еще одного нацистского сателлита, а жалкие остатки Чехии были оккупированы немцами, превратившись в «протекторат Богемия и Моравия». Вермахту достались громадные чешские арсеналы, и, что еще важнее, военные заводы, одни из лучших в мире, которые впоследствии до 1945 года исправно будут снабжать «арийцев» вооружением и военной техникой. В первую очередь для войны с СССР.

Главным же итогом Мюнхена стала уверенность Гитлера в том, что, пока он будет продвигать свои армии на Восток, удара со стороны Британии и Франции можно не опасаться нисколько. Впрочем, дураком фюрер не был и прекрасно понимал, что рано или поздно нож в спину он все-таки получит. Вот и решил до похода на Москву разобраться с теми, кто намеревался использовать его, а в итоге сам оказался в дураках. Пророком, совершенно правильно предсказавшим последствия Мюнхенского сговора, оказался не подписавший его Чемберлен, сошедший в Британии с трапа самолета со словами о том, что «привез мир для целого поколения», а его политический оппонент Уинстон Черчилль.

Тот, кому предстояло руководить Британией в годы Второй мировой, в тот же день произнес крылатую фразу о том, что, выбирая между войной и позором, Англия выбрала позор. Но вскоре получит и войну. Так и вышло. Сегодня, пытаясь упрекать нашу страну за пакт Молотова — Риббентропа, на Западе категорически не желают признать, что Вторая мировая война, как и стоившая нашему народу многомиллионных жертв Великая Отечественная, были предопределены именно тогда, 29 сентября 1938 года.
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Использованы фотографии:
Википедия/Bundesarchiv Bild 183-H12751, Godesberg, Vorbereitung Münchener Abkommen.jpg
51 комментарий
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:27 Новый
    +2
    "Ой! Чо такое говорите! Мы ж тут не причем!" - вот так и будут талдычить, особенно поминая пакт Молотова- Риббентропа.
    1. Храмов
      Храмов Сегодня, 08:32 Новый
      +8
      Настоящая позорная страница истории "демократической" Европы.


      Настоящее лицо демократии.
      Сначала пожертвовали чехами.
      Потом поляками.
      Затем французы подняли лапки.

      И все демократично.
      Главное делать так как скажут англоговорящие господа.
      На том стоит Европа более ста лет.

      Если бы гитлер ввзял москву, то он (гитлер) сдох бы еще раньше чем сгорел. Англичане попросту убрали бы этого ефрейтора.
      А войну закончили бы победоносные союзники говорящие на английском.
      Главной целью было уничтожение России. И совершенно не важно для них какой строй в России, советский или иной. Главное уничтожить. Даже не подчинить, ибо подчинить русских не получается.

      А немцы лишь мясо.
      Ими пожертвовали бы также как и чехами, поялками, французами и прочими.
      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 08:44 Новый
        +1
        Цитата: Егоза
        Мы ж тут не причем!"

        Елена, получилось у Вас двусмысленно. Мол СССР тоже виновен в войне.

        По этому минуса отхватываете.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 09:53 Новый
          +4
          Цитата: Храмов
          Елена, получилось у Вас двусмысленно. Мол СССР тоже виновен в войне.

          По этому минуса отхватываете.


          Да yes ,как напишешь - "Казнить нельзя помиловать"
          1. krot
            krot Сегодня, 10:05 Новый
            +3
            Европа породила инквизицию, где сжигали заживо людей. Породила колониализм, где людей "низшей" расы превращали в рабов. Породила фашизм и Гитлера, которого большинство Европы поддерживало. Теперь гомосексуалисты у них верховодят да трансвеститы.
            И эти варвары указывают нам правоверным, как нам жить по каким законам!?
            А наши либералы им в рот заглядывают. Тьфу, противно.
        2. Комментарий был удален.
    2. nnm
      nnm Сегодня, 08:45 Новый
      0
      И что такого было в этом пакете, чего не было, фактически, в том же Мюнхенском соглашении ?
      1. military_cat
        military_cat Сегодня, 09:21 Новый
        -6
        Цитата: nnm
        И что такого было в этом пакете, чего не было, фактически, в том же Мюнхенском соглашении ?
        Секретный протокол. Британия не делила третьи страны между собой и Гитлером на сферы влияния. Оценивать можно по-разному (отодвигание рейха от своих границ и т.д.), но разница между соглашениями была вот в этом.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 09:51 Новый
          +4
          Цитата: military_cat
          Секретный протокол. Британия не делила третьи страны между собой и Гитлером на сферы влияния. Оценивать можно по-разному (отодвигание рейха от своих границ и т.д.), но разница между соглашениями была вот в этом.



          Да говорите уже прямо -трусливо откупались.
        2. Ольгович
          Ольгович Сегодня, 09:54 Новый
          +4
          Цитата: military_cat
          Секретный протокол. Британия не делила третьи страны между собой и Гитлером на сферы влияния.

          Чушь не несите:например, Лондонские переговоры между представителями Великобритании и Третьего рейха, происходивших в июне — августе 1939 года, одновременно с Московскими переговорами между СССР, Великобританией и Францией.

          Лондонские переговоры имели целью заключение широкого англо-германского соглашения по политическим и экономическим вопросам.

          Английские предложения включали раздел сфер влияния с Германией с признанием германских интересов в Восточной и Юго-Восточной Европе, а также прав Великобритании в её колониях (СССР и Китай входили в совместную сферу англо-германского «сотрудничества»).

          Все было, все обсуждалось вполне спокойно, поосто не договорились.

          А в в мае 1944 г. было заключено соглашение между Англией и СССР о разделе сфер влияния в Греции и Румынии, которое хронологически предшествовало «процентному соглашению» У. Черчилля и И.В. Сталина 9 октября 1944 г.

          Сферы влияния-были, есть и будут у стран и это не "захват" государства.

          И да-Пакт РМ-вынужденное СЛЕДСТВИЕ Мюнхенского сговора: не было бы сговора-нет ПРМ.

          Мюнхенский сговор-и есть, фактически, НАЧАЛО ВМВ.
        3. nnm
          nnm Сегодня, 11:09 Новый
          +1
          Русским же языком написал - "фактически" , или хотите сказать, что раздел Чехословакии не был пожертвованием более слабой страной, ради себя любимых ? Абсолютно одинаковый смысл - превалирование своих интересов над суверенитетом других стран. Абсолютно никакой разницы.
    3. Ascold1901
      Ascold1901 Сегодня, 10:10 Новый
      0
      А причем здесь «Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом»? («пакт Молотова- Риббентропа»). Какая связь?
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 08:31 Новый
    +9
    Данное событие собственно и явилось катализатором Второй Мировой войны ...запад всячески поощрял нацистов к экспансии и расширению завоеваний ... впервую очередь подталкивая на Восток ... надеясь использовать Гитлера (а вот тут они бы были его первыми союзниками) в войте с СССР ...
  3. Комментарий был удален.
  4. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 08:35 Новый
    +3
    на Западе категорически не желают признать, что Вторая мировая война, как и стоившая нашему народу многомиллионных жертв Великая Отечественная, были предопределены именно тогда, 29 сентября 1938 года.
     smile На Западе,сожалеют, что вот такая ситуевина получилась.Хотели как лучше, а получилось как всегда. smile
    1. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 08:52 Новый
      +5
      Цитата: Даниил Коноваленко
      Хотели как лучше, а получилось как всегда.

      Как хотели так начало ВМВ и получилось. Финал только наши прадеды и деды переписали. Поэтому англосаксы, пожимая руку русскому солдату, уже думали о нападении на ослабленный войной СССР. Было бы у американцев тогда побольше атомных бомб - долго не раздумывали бы.
      1. Даниил Коноваленко
        Даниил Коноваленко Сегодня, 09:00 Новый
        +1
        Маршал Фош, был не доволен условиями Версальского мира, говорил как о перемирии на 20 лет и оказался прав. ВМВ была в принципе заложена условиями Версальского договора.
  5. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 08:41 Новый
    +3
    Надо сказать, что армия Чехословакии вполне могла самостоятельно отразить нападение Вермахта. По вооруженности и технической оснащенности она его на тот момент даже превосходила, а прекрасные укрепленные районы в тех же Судетах давали все шансы превратить эту кампанию для немцев из легкой прогулки в кровавую баню.
    Но Чехословакия предпочла "расслабиться и получить удовольствие".
    А не напишет ли кто-нибудь из авторов, как этот исторический момент освещают в современных Чехии и Словакии? Считают ли там такое поведение оправданным? Было бы весьма интересно об этом почитать.
    1. Даниил Коноваленко
      Даниил Коноваленко Сегодня, 08:47 Новый
      +2
      Где-то читал, считают оправданными,сохранилась промышленность,с/х, города не были разрушены.В целом оккупацию рассматривают отрицательно, но находят "положительные моменты". smile
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 09:40 Новый
        +4
        Как у женщины с низкой социальной ответственностью: "Клиент был груб, но деньги заплатил!" winked
        1. Даниил Коноваленко
          Даниил Коноваленко Сегодня, 09:41 Новый
          +1
          good Примерно так.. laughing
  6. anjey
    anjey Сегодня, 08:41 Новый
    +2
    Интриги,интриги и ещё раз интриги,в этом вся Европа,что в те времена, что сейчас ,и главной, так и остаётся англосаксонская дудка, в этом ,интригующим политическом оркестре.
  7. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 08:42 Новый
    +5
    Раздел Чехословакии хорошо, а Польши плохо.
  8. апро
    апро Сегодня, 08:44 Новый
    +5
    Не позорная...а продуманная.все прекрасно всё понимали к чему идут.и всех устраивала эта договорённость.кроме чехов.но они не главные в этом раскладе.
    Как всегда позиция англов сеяла разлад в европе.создавая полугосударства после пмв.закладывали мину под безопастность в европе.что бы затем. ...но не выгорело.нашёлся более искустный игрок из за океана.
    Что сегодня говорит этот договор.что и тогда и сейчас международные договора без силовой подержки не стоят ничего.и суверинитет мелких стран всё также под вопросом целесообразности...
    1. Runoway
      Runoway Сегодня, 09:43 Новый
      0
      Что сегодня говорит этот договор.что и тогда и сейчас международные договора без силовой подержки не стоят ничего

      Сегодня как бы ещё хуже, тут две проблемы
      -во первых навязанная демократия (ну никакой нашему народу от неё пользы, только раздробленность)
      -внешняя политика, мы пытаемся противостоять Западу, не теряя надежды подружиться (или сбежать туда, высшим эшелонам власти) от того и все беды, нет единого курса государства
  9. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 08:49 Новый
    +4
    Поляки не желают в этот день почтить память погибших чехов, выплатить им компенсацию за свою агрессию против них совместно с третьим рейхом.
  10. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 08:53 Новый
    +4
    Позорная страница истории «демократической» Европы

    Почему позорная? Они так не считают. У них своя цель была, которую и воплощали... У них и сейчас цель та же осталась, только воплощают они её по-другому.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:53 Новый
    +7
    Сейчас вся старая ,а особенно "новая" Европа упирается , начало ВМВ считают от захвата Польши,а не от захвата Чехословакии.Сами организовали помощь Гитлеру,сами его подняли с колен.Как то автор умолчал о роли финансистов США и Англии ,в построении военной мощи Германии
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 10:15 Новый
      +1
      Я смотрел как то документальный фильм , там Чемберлен прилетел после Мюнхена в Лондон . И его слова были : Я привез вам Мир !
      Меньше чем через год началась война .
  12. gregor6549
    gregor6549 Сегодня, 08:58 Новый
    -17
    Опять имеет место грубая фальсификация истории. В данном случае со стороны господина Каралужного. Именно Совесткий Союз обещал Чехословакии всемерную помощь, в том числе военную, если она окажет вооруженное сопротивление Германии. Но так уж получилось (чисто случайно, конечно) что в самый критичекий момент когда пришло время это обещание выполнять власти Чехословакии просто не смогли связаться ни с кем из руководителей СССР и вынуждены были сдаться на милость Германии. А не могли связаться по той причине что СССР рассчитывал что Англия и Франция поддержат Чехословакию в ее войне с Германией, что и нужно было т. Сталину для реализации давно задуманного осводительного похода на Запад. Но Англия и Франция войны Германии обьявлять из за Чехословакии не стали и Сталину пришлось разработать другой сценарий похода на Запад и идти на заключение Пакта Риббентропа - Молотова. Вот этот фокус Сталину удался и именно с этого фокуса началась Вторая Мировая война. Правда фокусник переиграл самого себя и получил не только Вторую Мировую, но и Великую Oтечественную на своей же территории.
    1. апро
      апро Сегодня, 09:09 Новый
      +5
      Цитата: gregor6549
      Именно Совесткий Союз обещал Чехословакии всемерную помощь, в том числе военную, если она окажет вооруженное сопротивление Германии.

      Я так понимаю чехи встретили вермахт огнём?или просто эвакуировались куда им предложили?и договор их тоже ИВСталин заставил подписать?если они не хотели защищать свою страну то за них это должен делать ИВСталин?
    2. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 09:12 Новый
      +7
      Но так уж получилось (чисто случайно, конечно) что в самый критичекий момент когда пришло время это обещание выполнять власти Чехословакии просто не смогли связаться ни с кем из руководителей СССР и вынуждены были сдаться на милость Германии.

      новоявленый знаток истории Григорий gregor6549 наверное пропустил мимо ушей отказ Польши и Румынии пропустить советские войска через свою территорию
      1. gregor6549
        gregor6549 Сегодня, 13:34 Новый
        0
        Я ни разу не историк, но историей интересуюсь и знаком с различными точками зрения в том числе диаметрально противоположными точками зрения на историю тем более что я родился в Питере в середине 30х, моя мать умерла во время блокады а отец был в действующей армии с первого дня войны и остался жив только потому, что был тяжело ранен под Брянском в 41 и его успели вывезти оттуда до того, как котел под Брянском «захлопнулся». Это к тому почему меня так интересует история, в том числе предвоенная.
        Теперь о отказе Польше пропустить КрАрмию через свою территорию. Дело в том, что вопрос о пропуске обсуждался между делегациями СССР, Великобритании и Франции без участия Польши. И все прекрасно понимали, что требования о пропуске абсолютно неприемлемые для Польши как суверенного государства и такой пропуск означал бы ее полную оккупацию. К тому же все хорошо помнили попытку Кр Армии под руководством Тухачевского прорваться к Германии через «труп Белой Польши» еще в начале 20х годов. Так что предложения СССР о некой коллективной безопасности Европы были ни чем иным, как хитроумной и весьма успешной на то время попыткой Сталина решить поставленные им задачи по «освобождению Западной Европы»
        1. Ка-52
          Ка-52 Сегодня, 13:45 Новый
          0
          я родился в Питере в середине 30х....

          при всем моем уважении это к логике содержания вашего комментария не относится.
          И все прекрасно понимали, что требования о пропуске абсолютно неприемлемые для Польши как суверенного государства и такой пропуск означал бы ее полную оккупацию. К тому же все хорошо помнили попытку Кр Армии под руководством Тухачевского прорваться к Германии через «труп Белой Польши» еще в начале 20х годов.

          это оправдание для любителей альтернативной истории. Поляки не хотели допускать войска СССР на свою территорию по двум причинам: 1) к тому моменту правительство Польши весьма активно рассматривало возможность содействия вторжению германских войск в СССР. И 2) Польша к этому моменту уже совместно с немцами определили будущие границы Чехословакии, по которым западная часть Тешинской Селезии переходила к Польше. Скажите, что Польша, предчувствуя возможность отхватить часть территории Чехословакии, могла согласится на проход советских войск и тем самым разрушить свои собственные планы?
  13. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:12 Новый
    0
    Годовщина Мюнхенского сговора. Позорная страница истории «демократической» Европы
    Бред. fool У наглосаксов был план, который совсем не обязательно было доводить до сведения, глупых французов и поляков. Для них были красочные фантики "о вечном мире в Европе" А потом и
    руководить Британией в годы Второй мировой, в тот же день произнес крылатую фразу о том, что, выбирая между войной и позором, Англия выбрала позор.
    Не мир Англия несла, но меч, причем целеноправленно. И не надо лохматить бабушку.Да, предполагали, что вместе с Францией будут загонять Гитлера в стойло, но ...... так уж получилось. request, точнее, не получилось.
    заложил фундамент Второй мировой войны. Той самой, в процессе которой сапогами гитлеровских вояк были попраны мостовые и его собственных столиц…
    В результате Лондон никто не топтал, хотя и близко было. Повторяю план реализован, Гитлер напал на СССР. Англия отсиделась на острове. Другое дело, результат войны оказался, не запланированный. Вместо ослабленного разрушенного СССР, появился гигант в военной сфере и уже никто не рискнул с ним связываться..... Бумажки-планы рисовать "немыслимое", да.
    И ошибок у них не было, СССР не "перенакачали" военной силой, в 1941 г, мы были на краю гибели. Потеряли и танковые и самолетные армады. Но время работало на нас, против Германии.
    1. Runoway
      Runoway Сегодня, 09:38 Новый
      0
      Вместо ослабленного разрушенного СССР, появился гигант в военной сфере и уже никто не рискнул с ним связываться.....

      Поправочка! Пришлось отказаться от плана идти на СССР, а вот половину Германии всё-таки отжали
  14. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 09:24 Новый
    +2
    Вот этим фактом и надо нашему МИДу тыкать им в гейропейскую морду 24 часа в сутки, 365 дней в году.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:25 Новый
    +2
    Обывателю, тамошнему, такого не говорят, не напоминают ...
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:46 Новый
    +2
    Позорная страница истории «демократической» Европы
    Вот только они (Европа) так не считают, т.к. не только переврали всю историю того периода (и не только), но умудрились возложить вину за начало войны на страну-победительницу. Вот такой циничной изощренности история точно еще не знала.
  17. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:06 Новый
    0
    Тот, кому предстояло руководить Британией в годы Второй мировой, в тот же день произнес крылатую фразу о том, что, выбирая между войной и позором, Англия выбрала позор.
    И до сих пор позорится! ПоделОм наглам!!! angry
  18. Petrik66
    Petrik66 Сегодня, 10:26 Новый
    -3
    На Нюрембергском процессе, союзники запретили гансам даже вякнуть по поводу Мюнхенского договора и Молотова - рибентропа. Оба эти договора стоят друг друга, но, тут важно понять - КТО ПЕРВЫЙ НАЧАЛ. а вот начали как раз демократические Англия и Франция с не очень демократической Италией. Жалко чехов? А за что их жалеть - типичная трофейная территория не способная на самостоятельную политику и по определению, входящую в блок с кем то, кто сильнее ее. Желание хорошо и спокойно жить, у чехов, как и у многих других в Европе является главной составляющей их психологии. Кстати, чехи отжали у Польши Тешинскую область в самый критичный момент , когда поляки пытались захватить у Советов Украину. Так что, они одним миром мазаны. "Союзники" -надеялись на то, что Адик с камерадами пойдет на СССР? ну это было приятное заблуждение, если оно было. Если так, то Джеймс Бонд тогда или запил, или просто облажался и тиснул не те доки из сейфа бесноватого. Адик не скрывал, что надо смыть позор Версаля, а это было трудно сделать в Москве или Свердловске. Оно конечно : Нормальные герои всегда идут в обход, но, не до такой же степени. Англичане пытались выдать желаемое за действительное, а гансы им подыгрывали, заявляя о том, что испытывают такую острую неприязнь к коммунякам ,аж кушать не могут. Ну главный брит на радостях и подписался под бумагой, которой потом размахивал у самолета и вещал про мир, который он так удачно подписал. Интересно , а он потом подтерся еею? Вот Адик точно это сделал. Я думаю, что он раздал всем своим кентам - ну Герингу, Гимлеру, Фельдмаршалам по листику договора и все употребили этот листик по прямому назначению. Им понравилось и они проделали этот же трюк в 41 году, но, т.к. документ подписывали в Москве, бумага было наша - советская и все пошло не так.
    1. апро
      апро Сегодня, 10:40 Новый
      +1
      Цитата: Petrik66
      Оба эти договора стоят друг друга,

      Это с какого перепугу?
      1. Petrik66
        Petrik66 Сегодня, 10:52 Новый
        0
        Если можно, без демагогии расскажите в чем разница?
        1. апро
          апро Сегодня, 11:29 Новый
          +1
          Мюнхенский договор не вынужденная мера.в отличаи от Московского договора.стороны Англия и Франция победители в пмв.обладали всеми ресурсами что бы заставить Германию выполнять условия версальких договорённостей.но они этого не сделали.и Германия была слабой стороной.и в военном вопросе и экономическом.
          В Московском договоре СССР фактически оставшись в изоляции шла на нормолизацию отношений с Германией.с целью улучшить свое положение перед возможной схваткой с Германией и возможно с Англией и Францией.и за одно поравмюить всое экономическое положение взаимной торговлей с немцами.
          1. Petrik66
            Petrik66 Сегодня, 12:16 Новый
            0
            Спасибо. Но, если отбросить лирику и не вдаваться в подробности о сосотянии армий Англии и Франции на 1938 год, а также, полная не готовность наций к войне после потерь Первой мировой, раздрая внутри Франции, которая она не смогла преодолеть и в 1940г, пацифизм преобладающий в Англии и идиотское разоружение - главная фишка Чемберлена, то Вы правы - договор не вынужденный. обе страны исходили из своих сугубо эгоэстичных интересов, точно так же как и СССР в 1939г. Вынужденно? Да бог с нею : Чехословакией или Польшей. Кто они такие?
            1. апро
              апро Сегодня, 12:56 Новый
              +1
              Цитата: Petrik66
              или Польшей.

              А Польша тут при каких??? Участвовала вместе с Германией в разделе Чехии.вела крайне аргессивную политику против СССР.война была с захватом чужих территорий.совсем не бедная овечка.
              С то что Вы пишите какие пацифисты были Англия и Французами.крайне не уместное высказывание.и армия у французов была на уровне.и флот англов тоже ничего. и экономическая мощь их обоих превосходила немцев.вопрос какие игры играли ...
              Цитата: Petrik66
              точно так же как и СССР в 1939г.

              Ещё раз...какие эгоистические интересы преследовал СССР?он никого не продавал.никому в европе должен не был.
  19. iouris
    iouris Сегодня, 11:24 Новый
    0
    Покажите мне хронику входа гитлеровских войск в Чехословакию, героические бои чехословацкой армии или хотя бы протесты "свободолюбивых" чехов.
  20. TAMBU
    TAMBU Сегодня, 11:27 Новый
    +1


    Вот тут люди разбирающиеся в теме затрагивают этот вопрос...
  21. Абзац Эпитафьевич Ы.
    Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 12:13 Новый
    +1
    Надо сказать, что армия Чехословакии вполне могла самостоятельно отразить нападение Вермахта.

    В теории - да. Продержаться три недели, по утверждению Генштаба. А там, глядишь, и помощь подоспеет, и политическая обстановка изменится, и т.д. В принципе, могло сработать. При благоприятных обстоятельствах.
    Только не надо забывать, что угрозу представлял не только вермахт - кишка ЧСР со всех сторон окружена потенциальными противниками. Никаких иллюзий, что Польша останется в стороне в случае замеса, у чехов не было - ген. Крейчи (ГШ ВС) еще в июле 38-го на обеде в советском постпредстве в лоб спросил посла Александровского - как поступит СССР в случае нападения Польши на ЧСР.
    1. iouris
      iouris Сегодня, 13:15 Новый
      -2
      А чего СССР не сдался?
      1. Абзац Эпитафьевич Ы.
        Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 13:37 Новый
        0
        А это к чему вообще вопрос?
  22. Абзац Эпитафьевич Ы.
    Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 13:10 Новый
    0
    а прекрасные укрепленные районы в тех же Судетах давали все шансы превратить эту кампанию для немцев из легкой прогулки в кровавую баню.


    Конечно, УРы сильно впечатлили Гитлера и Шпеера, когда перешли в руки немцев, да, НО! Узлы сопротивления (как их называет начарт РККА Савченко в своей докладной записке о визите в ЧСР) в большинстве своём не были достроены - отсутствовали бронеколпаки, башни и артиллерийское вооружение. В таком состоянии они уж точно не были "прекрасными укрепленными районами". Простые же оборонительные точки - бункеры "модели 36", которых чехи по границе натыкали аж 850 штук, не были бы наверное, особым препятствием для вермахта. Впрочем, и вермахт образца 1938г. был далёк от того, чем стал 1-2 года спустя. Так что, про "баню" скорее соглашусь с товарищем Х-ным - да, пришлось бы очень нелегко.
  23. Алексий
    Алексий Сегодня, 14:01 Новый
    0
    Всё правильно. Только об этом должен напоминать не господин Харалужный на страницах ВО, а господин Лавров в официальных заявлениях и международных выступлениях.