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Гибель генерала, несостоятельность ЗРК «Оса» и прочие моменты: второй день боёв в Карабахе в сводках сторон

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Продолжается активная фаза конфликта в Карабахе. В соответствии со сводками, поступающими от обеих сторон противостояния, армянские и азербайджанские войска в ходе ожесточенных боёв обоюдно несут крупные потери. Однако ранее уже не раз отмечались манипуляции со статистикой, в связи с чем правильнее было бы полагаться на доказательные материалы, поступающие из Еревана и Баку. Ниже приводятся видеофрагменты, характеризующие второй день боёв.


Представленные армянской стороной материалы демонстрируют поражение бронетехники противника. В кадр попали азербайджанские танки, БМП и автотранспорт.





Средства контроля со стороны Азербайджана демонстрируют уничтожение армянских ОБТ Т-72. Заявляется о гибели представителей командного состава противника – начальника управления разведки Генштаба ВС Армении генерал-майора Аракел Мартикяна, полковника Николая Айкяна, командира десантно-штурмового батальона подполковника Лерника Варданяна. В Карабахе признали утрату контроля над рядом территорий.




Стороны интенсивно используют артиллерию. Согласно выложенным материалам, азербайджанцы активно применяют самоходные системы (например, САУ «Пион») в отличие от армянских войск, которые демонстрируют работу буксируемых орудий (таких как гаубицы Д-30).



Применяются реактивные установки, в том числе ТОС-1А «Солнцепек», крупная партия которых ранее была поставлена Баку. Как утверждает издание Azeri Defence, армяне используют сербские ракеты G-2000 из установок «Град».



Гибель генерала, несостоятельность ЗРК «Оса» и прочие моменты: второй день боёв в Карабахе в сводках сторон

G-2000


Судя по кадрам, армянская ПВО не справляется с угрозами. Её основной калибр, зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ», по мнению многих наблюдателей, демонстрирует несостоятельность в борьбе с ударными беспилотниками. Подобная ситуация была в Идлибе, во время наступления турецких войск. При этом данные ЗРК являются одной из основных войсковых «зениток» в российской армии. Сообщалось о ряде проведенных в РФ модернизаций «Осы», однако сведения о серийном поступлении в войска улучшенных версий отсутствуют.



С обеих сторон отмечаются крупные потери в живой силе противника.




О возможности дальнейшей эскалации противостояния свидетельствует ряд заявлений. На фоне утраты контроля над рядом территорий премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости нанесения ответного удара. В определенной мере в качестве сдерживающего фактора выступает Анкара, однако Ереван готов парировать и эту угрозу. Так, армянский посол в РФ указал на намерение Еревана применить ОТРК «Искандер-М» в случае вовлечения в конфликт турецких истребителей F-16. По всей видимости, речь идёт о нанесении удара оперативно-тактическими ракетами по стратегическим целям, расположенным на территории Турции.

На фоне развития активной фазы конфликта в обеих республиках ведется мобилизация. Армянские ресурсы заявляют о том, что грузинские пограничники не дают пересечь границу добровольцам, которые намерены принять участие в конфликте.

Использованы фотографии:
https://azeridefence.com/
63 комментария
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 04:04 Новый
    -22
    Ну а где доказательства про уничтожение ОСЫ? Насочиняют агиток!
    1. LiSiCyn
      LiSiCyn Сегодня, 04:21 Новый
      +9
      Вы, не правы. Как минимум 3 комплекса, были уничтожены БПЛА. Есть видео подтверждения.
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 06:58 Новый
        -1
        И все? Три Осы и уже выводы о их неэффективности? Всегда первый удар тяжелый. Когда идет вероломное нападение. Вот и показали с дронов ... считанные единицы пораженной техники. Остальное фантазия. А сейчас и показать нечего. Так дроны то кто приземлил? Победные реляции первого дня, как-то стухли. Конечно карабахцам следовало озаботиться системами РЭБ, но и так вполне справляются. Главное доказательство сего, что азербайджанцы не решаются применить авиацию, дронопад их сильно напугал. В Российской армии? Оса на то и Оса, что если в Карабахе главная, то у нас низшее звено эшелонированной обороны. Разве круче чем ПЗРК.
    2. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 04:39 Новый
      +10
      даже в этой подборке Оса есть, если открыть глаза.
      Бронетехника горит как спички, ужас конечно!
      Ну и все небо в БПЛА
    3. Nychego
      Nychego Сегодня, 04:41 Новый
      +2
      Цитата: ASAD
      Ну а где доказательства про уничтожение ОСЫ?

      Представленное в материале видео - 3 "Осы". На том же ютьюб-канале вчера уничтожение ещё трёх тем же видом боеприпасов показано.
      "Оса"- старушка похоже всё, не пляшет.

      Кто может уточнить вид боеприпаса, так эффектно выносящего "Ос"?
      И кто видел пруфы на якобы сбитый Арменией вчера вечером самолёт?
      1. Oquzyurd
        Oquzyurd Сегодня, 04:51 Новый
        +3
        "Кто может уточнить вид боеприпаса, так эффектно выносящего "Ос"?" MAM-L
        Разработанный турецкой компанией Roketsan специально для использования с БЛА высокоточный малогабаритный боеприпас (бомба) MAM-L (SMM – Smart Micro Munition) массой 22 кг фактически представляет собой «обрезанный» вариант ПТУР Roketsan L-UMTAS (масса 37,5 кг,) с удалением секции ракетного двигателя и оснащением лазерной полуактивной системой наведения. Длина боеприпаса 1 м, калибр 160 мм. Боевая часть массой 10 кг может быть двух типов – осколочно-фугасная или тандемная кумулятивная. Заявляется, что при сбросе со значительной высоты дальность полета MAM-L превышает 8 км.
        1. Nychego
          Nychego Сегодня, 05:04 Новый
          +1
          Цитата: Oquzyurd
          MAM-L
          Разработанный турецкой компанией Roketsan специально для использования с БЛА высокоточный малогабаритный боеприпас (бомба) MAM-L (SMM – Smart Micro Munition)

          Благодарю.
        2. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 05:45 Новый
          -1
          Цитата: Oquzyurd
          Заявляется, что при сбросе со значительной высоты дальность полета MAM-L превышает 8 км.

          Для борьбы с Осой АКМ достаточно, чтобы дальность пуска MAM-L (SMM – Smart Micro Munition) превышающая дальность действия Осы.
          Напомните, плиз, дальность Осы... (А то не знал да еще и забыл...)
          1. Nychego
            Nychego Сегодня, 05:54 Новый
            +1
            Цитата: Victor_B
            Напомните, плиз, дальность Осы...

            Последние модификации:
            Границы зоны поражения: по дальности, км: 1,5-10
          2. Oquzyurd
            Oquzyurd Сегодня, 06:05 Новый
            +1
            "Напомните, плиз, дальность Осы" до 7 км.
      2. Oquzyurd
        Oquzyurd Сегодня, 05:25 Новый
        -1
        Распространенная армянской стороной информация о якобы сбитом в вечерние часы самолете Военно-воздушных сил Азербайджана является дезинформацией.

        Об этом сказал начальник пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы.

        Он отметил, что все единицы авиации азербайджанской армии на месте и в рабочем состоянии.
        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1. Nychego
          Nychego Сегодня, 05:30 Новый
          0
          Цитата: Oquzyurd
          ....все единицы авиации азербайджанской армии на месте и в рабочем состоянии.

          Ну, в общем-то резонно - пока не подавят в достаточной степени ПВО налётов пилотируемых аппаратов едва ли следует ждать.
          Ровно из-за диссонирования сообщения о сбитом самолёте с моими представлениями об этой компании и хотел уточнить информацию.
          1. Oquzyurd
            Oquzyurd Сегодня, 05:32 Новый
            -2
            Иран поздравляет азербайджанский народ с успехами, достигнутыми в рамках контрнаступательной операции, и желает полностью освободить оккупированные армией Армении территории. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в провинции Ардебиль Хасан Амили.

            Амили заявил, что освобождение оккупированных земель полностью соответствует как правовым, так и религиозным требованиям. "Прошу у Аллаха возвращения одного миллиона беженцев в Карабах, на свои территории, желаю здоровья защитникам права на Карабахском фронте", - заявил Амили.
            1. Nychego
              Nychego Сегодня, 05:44 Новый
              +2
              Цитата: Oquzyurd
              представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в провинции Ардебиль Хасан Амили

              Вот этот да, честнее и точнее.
              Хотя, конечно, Иран должен дать по шапке региональному деятелю за заявления на тему международной политики.
          2. Oquzyurd
            Oquzyurd Сегодня, 05:34 Новый
            +1
            Эскалация между Азербайджаном и Арменией произошла из-за того, что переговоры, которые велись десятилетиями, не дали практического результата. Такая ситуация не может длиться бесконечно. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в ходе очередного выпуска ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

            «Посмотрите на карту боевых действий, — обратил внимание эксперт. – Они ведутся не на территории НКР, а на территории ряда оккупированных районов Азербайджана. Речь о том, что Азербайджан ведет боевые действия против армянских формирований на своей территории в пределах международно-признанных границ. 1993-й год, 4 резолюции Совета безопасности ООН подтверждают территориальную целостность Азербайджана. Международное сообщество подтверждает территориальную целостность Азербайджана, Россия подтверждает ее.
            1. Nychego
              Nychego Сегодня, 05:42 Новый
              +2
              Цитата: Oquzyurd
              Игорь Коротченко

              Не соглашусь с ним.
              На мой взгляд это - третья державная компания Эрдогана и цель не выгнать армян в Карабах, а выгнать их из Карабаха.
            2. Грац
              Грац Сегодня, 06:38 Новый
              -4
              Россия не вмешивается до времени, если Азербайджан и Турция перейдут красную линию, сразу же будут нанесены удары с каспийской флотилии и черного моря ракетами, Азербайджану сразу же уничтожат всю добывающую отрасль это 100% так будет
              1. Oquzyurd
                Oquzyurd Сегодня, 06:53 Новый
                +2
                "красную линию" Красная линия это территория Армении.Азербайджан с первого дня заявляет,что мы освободим свои территории в Карабахе.А нахрена нам территории Армении? И рекомендую не фантазировать об ударах на добывающий отрасль,так как не красиво звучит,не по отношении Азербайджана ...
                1. Грац
                  Грац Сегодня, 07:05 Новый
                  -1
                  Турки ради вас ссорится с нами не будут, они и так на ножах сейчас с Грецией, Египтом , Францией,фронт в Сирии, Ливии, Ираке, Трамп тоже Эрдогана мягко говоря недолюбливает, Саудиты тоже как и большинство арабов турок не любят за геноцид и оккупацию
        2. Грац
          Грац Сегодня, 06:36 Новый
          -1
          вообще то на ютубе есть кадры сбитого летательного аппарата, на самолет не тянет, а вот на бпла да
          1. Oquzyurd
            Oquzyurd Сегодня, 06:46 Новый
            +1
            Речь про самолет.
          2. Nychego
            Nychego Сегодня, 07:11 Новый
            0
            Цитата: Грац
            вообще то на ютубе есть кадры сбитого летательного аппарата, на самолет не тянет, а вот на бпла да

            Это где на поле собирают куски обшивки с частой перфорацией? Есть такое, но как-то многовато перфорированных кусков для Байрактара.
    4. Алексей из Перми
      Алексей из Перми Сегодня, 07:09 Новый
      0
      Я понимаю так ваше реплику: за зарплату буду идиотом)))
      Ну вообще эти чертовы Байрактары тоже самое творили бы и с нашей армией, все таки технологическое преимущество вещь серьезная, это вам не на парадах речи толкать...
  2. LiSiCyn
    LiSiCyn Сегодня, 04:08 Новый
    +2
    Блицкриг, не получился. Если проводить аналогию с Африном, где турки, тоже пытались взять нахрапом, теперь будут пытаться дальнобойной артиллерией и БПЛА перемолоть оборону армян. Нанести, такие потери, что бы удерживать опорные пункты, стало не возможно. Но, это достаточно долгий процесс и хватит ли духу у Азербайджана, при условии что политическое давление на него будет, только усиливаться. what
    1. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 04:36 Новый
      -5
      "хватит ли духу у Азербайджана" Да,Азербайджан не остановится до полного освобождения оккупированных территорий 1992-94 году.Блицкриг изначально не задумано,реалистично, операции будут идти по плану командования.Если конечно на пол пути встретят армян с белым флагом,то поговорят без дальнейшей войны.
      И еще,сегодня, 29 сентября, состоится заседание Совета Безопасности ООН. Впервые за долгие десятилетия, после первой карабахской войны в начале 90-х годов прошлого века постоянно действующий орган ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание международной безопасности, рассмотрит и вопрос новой военной эскалации в Карабахе.
      Наряду с Эстонией, инициатором проведения слушаний в том числе и по Азербайджану стала Германия, которая является одним из 10 непостоянных членов Совбеза ООН.
      Привлекает внимание сама постановка вопроса, озвученная Германией, потребовавшая рассмотрения ситуации в зоне конфликта в контексте принятых после оккупации азербайджанских районов вне Нагорного Карабаха четырех резолюций ООН (№№822, 853, 874 и 884), требующих безусловного вывода армянских оккупационных войск с незаконно занятых территорий.
      1. LiSiCyn
        LiSiCyn Сегодня, 05:08 Новый
        +4
        Цитата: Oquzyurd
        Да,Азербайджан не остановится до полного освобождения оккупированных территорий 1992-94 году.

        Это всё слова... Воевать придётся в первую очередь вам, а не туркам. Готов ли народ Азербайджана нести очень большие потери? И не только людские, но и материальные.
        Цитата: Oquzyurd
        состоится заседание Совета Безопасности ООН.

        Есть подозрение, что скажут вам "ай-яй-яй". И потребуют, сесть за "стол переговоров" .
        1. Oquzyurd
          Oquzyurd Сегодня, 05:11 Новый
          -1
          Я ниже про это писал,не повторюсь. Сегодня, 05:06
        2. Черный_Ватник
          Черный_Ватник Сегодня, 05:18 Новый
          +1
          Есть подозрение, что скажут вам "ай-яй-яй". И потребуют, сесть за "стол переговоров" .



          Возможно, так и будет, но к тому времени Азербайджан может прилично продвинуться вперед. А годика через 2-3 опять эскалация.
          Когда местные специалисты-востоковеды, периодически рассуждают про историчность карабахских земель, почему-то не упоминают, что Армения уже четверть века акупирует 7 азербайджанских районов, которые к Карабаху не имеют никакого отношения. Вопрос жёсткой эскалации - это был вопрос времени. Не сегодня, так завтра Баку пошел бы наступление, чтобы отбить земли, которые по закону принадлежат им, в т.ч. и Карабах. Наличие или отсутствие Эрдогана за спиной Алиева - это вопрос второстепенный.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 04:12 Новый
    +3
    То, что заявления обеих сторон о потерях противоположной завышены понятно, т.к. каждые боевые действия сопровождаются информационной составляющей и не в пользу противника, что естественно. Но кадры с уничтожением б/т с обеих сторон красноречиво говорят о не малых потерях, которые будут только увеличиваться с продолжением обострения конфликта. Турция (Эрдоган) только способствуют развитию этого конфликта. Смогут ли стороны на начальном этапе остановиться - большой вопрос.
    1. Nychego
      Nychego Сегодня, 05:00 Новый
      +5
      Цитата: rotmistr60
      Смогут ли стороны на начальном этапе остановиться - большой вопрос.

      А у Азербайджана (и конечно, стоящей над ним Турции) пока никаких резонов останавливаться нет. Не затем задумана и подготовлена была ими эта компания, чтобы останавливаться в самом начале, да ещё с учётом того,что противник пока ничего выдающегося, угрожающего переломить её ход не продемонстрировал.
      Это Песков вчера про мир жевал, а Эрдоган чётко и ясно обозначил: война справедливая, цель - снова сделать Ар_цах Карабахом.
  4. Наган
    Наган Сегодня, 04:14 Новый
    +5
    Закарабахали уже всех. И кто бы им обоим устроил принуждение к миру. ООН? Она, похоже, только для говорильни годится.
    1. Nychego
      Nychego Сегодня, 05:10 Новый
      +2
      Цитата: Наган
      И кто бы им обоим устроил принуждение к миру.

      А кто-то устроил Турции "принуждение к миру" в Идлибе, Ливии?
      Компания в Карабахе это ещё одна война Турции для укрепления своего статуса региональной державы.
  5. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 04:18 Новый
    +8
    Армяне -- христиане. азербайджанецы -- мусульмане, и я не буду здесь вдаваться в подробности как их у нас называют, забанят сразу за "разжигание". И дело даже не в вере, дело в нефти, и решать эту проблему будет та же с в о л о ч ь, которая ворочает деньгами и у них, и, к сожалению, в нашей стране. Людей жалко, тех кого убивают и с той, и с другой стороны.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 04:46 Новый
      +4
      армянский посол в РФ указал на намерение Еревана применить ОТРК «Искандер-М» в случае вовлечения в конфликт турецких истребителей F-16. По всей видимости, речь идёт о нанесении удара оперативно-тактическими ракетами по стратегическим целям, расположенным на территории Турции.
      это уже совсем нехорошо...
    2. Korsar4
      Korsar4 Сегодня, 04:47 Новый
      +2
      Вопрос - насколько спонтанно это возникло. Не верю в случайности.

      Еще не все сюрпризы год 2020 на стол выложил.
      1. Nychego
        Nychego Сегодня, 05:21 Новый
        +5
        Цитата: Korsar4
        Вопрос - насколько спонтанно это возникло.

        Очевидно, что не спонтанно. Операция Азербайджаном и Турцией разработана, силы и средства подготовлены.
        Посмею предположить, едва убедились в том, что с приходом Пашиняна к власти Армения утратила хороший кусок поддержки российских властителей, так приступили к плотной и конкретной подготовке разворачивающейся компании.
        1. Oquzyurd
          Oquzyurd Сегодня, 05:29 Новый
          +1
          Россия не может и не должна отстаивать для Армении Карабах, заявил в прямом эфире телеканала «Россия 1» бывший руководитель израильской службы «Натив» (учреждение, созданное для связи с евреями Советского Союза и стран Восточной Европы, координации борьбы за их право на репатриацию и организации их выезда в Израиль) Яков Кедми. Об этом пишут «Вести.ру».
          По мнению Кедми, одна из причин обострения ситуации – попытка переориентации Армении, которая происходит последние 15 лет. «Армянское государство ослабло. После прихода к власти Никола Пашиняна отношения с Россией перешли в другую стадию. Премьер Армении не решается разорвать отношения с Россией. Но в Азербайджане и Турции почувствовали, что поддержка Россией Армении снизилась».

          Израильский эксперт подчеркивает, что, если у армянской армии недостаточно сил, она может потерять Карабах: «Пусть армяне скажут спасибо тем, кто отвернулся от России».

          Кедми считает, что Россия не обязана вмешиваться в этот военный конфликт, но не даст посягнуть на независимость Армении. «Российские самолеты над Ереваном – намек на это. Но влезать в конфликт в Карабахе не обязаны», – считает он.
        2. Korsar4
          Korsar4 Сегодня, 05:36 Новый
          +3
          Согласен. Мы уже и на нашей памяти не раз видели, чем кончается привычка сидеть сразу на двух стульях.
      2. military_cat
        military_cat Сегодня, 06:00 Новый
        0
        Цитата: Korsar4
        Не верю в случайности.

        Если вы думаете, что это свидетельство проницательности, то напрасно. Это когнитивное искажение, называемое https://ru.wikipedia.org/wiki/Апофения Многие вещи происходят от случайного стечения обстоятельств, и если заранее отбрасывать эту возможность, то картина мира будет неадекватной.
        1. Korsar4
          Korsar4 Сегодня, 06:32 Новый
          0
          Спасибо. Нет, не пытаюсь быть «Проницательным Биллом».

          Допускаю, что многое может быть хаотично. Но много ли примеров «Величества Случая» можете привести?

          Выбор дороги на развилке часто предопределён.
          Не знаю, что уж говорят философы.

          И по теме ветки форума - уж точно события не случайны.
          1. military_cat
            military_cat Сегодня, 06:55 Новый
            0
            Цитата: Korsar4
            Но много ли примеров «Величества Случая» можете привести?
            Сбитый Боинг над Тегераном. Взрыв в Бейруте. Это только крупные, очевидные и только за последнее время (и где находились желающие отыскать чью-то волю). А так — полно их.

            Выбор поворота на развилке может быть предопределён, но сама необходимость делать выбор именно сейчас может быть результатом случая. Шальная пуля, неверно понятый приказ. Ну а может и не быть, конечно же.
            1. Korsar4
              Korsar4 Сегодня, 06:59 Новый
              0
              Давайте посмотрим - насколько взрыв в Бейруте случаен.

              Постулат: нарушение правил техники безопасности приводит к проблемам. Вполне типичный пример.

              И это мы видим ещё узор на ковре, не его изнанку.

              Здесь, вероятно, ещё вопрос определений - что случайным можно считать, а что нет.

              Немного думал на эту тему с точки зрения биологии. Очень непростой вопрос.
              1. military_cat
                military_cat Сегодня, 07:01 Новый
                +1
                Они случайны в том смысле, что за ними не стоит чоьей-то воли, стремящейся именно к такому развитию событий.
                1. Korsar4
                  Korsar4 Сегодня, 07:10 Новый
                  0
                  Отсутствие сознательной воли - вполне допускаю. Часто конспирологические теории не убедительны. Но это лишь частичный вариант определения случайности.
    3. Pilat2009
      Pilat2009 Сегодня, 05:00 Новый
      +2
      Цитата: Морской Кот
      Армяне -- христиане. азербайджанецы -- мусульмане, и я не буду здесь вдаваться в подробности как их у нас называют, забанят сразу за "разжигание". И дело даже не в вере, дело в нефти, и решать эту проблему будет та же с в о л о ч ь, которая ворочает деньгами и у них, и, к сожалению, в нашей стране. Людей жалко, тех кого убивают и с той, и с другой стороны.

      При чем тут нефть и Карабах?в Карабахе нет нефти.армяне захватили помимо Карабаха ещё нехилую территорию Азербайджана.все переговоры ни к чему не привели.ни одно уважающее себя государство мириться с этим не будет
  6. Moskovit
    Moskovit Сегодня, 04:57 Новый
    +4
    Интересно, почему азербайджанская сторона не раскрывает свои потери. Их нет что ли?
    К военному руководству Армении тоже есть вопросы - почему прохлопали такую операцию и почему с лета ничего не изменилось в плане борьбы с дронами. И где дружки демократического Пашиняна. Никто за Армению не впрягается. А Турция стала стеной за Азербайджан.
    1. Korsar4
      Korsar4 Сегодня, 05:02 Новый
      +1
      Всегда лозунги были далеки от реальной Силы и Власти.
    2. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 05:06 Новый
      -5
      В этот раз Азербайджан не будет считать своих погибших,так как это для нации отечественная война.Никто не плачет и не будет плакать в этот раз.Карабах сердце Азербайджана и в этот раз несмотря на потери будет освобождена от рук оккупанта.Как раньше будет осознано(хотя наврятли,если за прошедший 27 лет не поняли)это с армянской стороны,тем меньшими потерями все закончится,для всех.
      1. Moskovit
        Moskovit Сегодня, 05:45 Новый
        +2
        Это больше похоже на то, что потери так велики, что могут вызвать вопросы в азербайджанском обществе. Может быть не все хотят отдавать своих детей в угоду интересов нынешней власти. Азербайджан спокойно развивался без НК и развивался бы дальше.
        1. Oquzyurd
          Oquzyurd Сегодня, 06:03 Новый
          +1
          Кавказские страны маленькие,все все знает и скрыть чего то,если даже захочешь,не получится.Здесь речь о мотивации,о накопленной злобы за 27 лет.С долгими имитация-переговорами вели вокруг пальца целый народ,страну с 1994 года.Пришло время сказать-Хватит.Все все равно один раз рождаются и один раз умирают.Но в этой жизни надо жить с честью.В карабахе задета наша честь 1992-94 годах,с убийством наших детей,женщин и стариков,разрушены наши святые места,кладбище,дома,города и селы,оккупировано одно пятая часть нашей родины.Что,армяне думали мы это так и оставим,проглотим все деяния? Какая себе уважающая нация,страна будет все это забывать?
          Зная историю событий,настрой,причины,говорю :в этот раз Азербайджан не будет считать своих погибших,так как это для нации отечественная война.Никто не плачет и не будет плакать в этот раз.Карабах сердце Азербайджана и в этот раз несмотря на потери будет освобождена от рук оккупанта.
          1. Пижон
            Пижон Сегодня, 06:53 Новый
            +1
            Карабах сердце Азербайджана
            Ну, тут Вы, пожалуй, махнули лишку! Странно выходит - если Нагорный Карабах - сердце Азербайджана, как же так получается, что большинство населения там, как минимум, с Раннего Средневековья, и по сей день, составляют армяне?
            1. Oquzyurd
              Oquzyurd Сегодня, 07:08 Новый
              0
              "большинство населения там, как минимум, с Раннего Средневековья, и по сей день, составляют армяне?" Вы историю видимо учили из "армянского глобуса"?
              1. Пижон
                Пижон Сегодня, 07:20 Новый
                0
                Вы историю видимо учили из "армянского глобуса"?
                Отнюдь, по разным источникам. В большинстве из них отмечается, что на территории Нагорного Карабаха превалировало армянское население, на территории Равнинного Карабаха - азербайджанское (данные за 18-19 вв., в частности).
                Административно, насколько помню, не влезая в справочную литературу, в разное время эта территория была под властью Армянского государства, Персии, Османской Империи, затем Российской Империи, позже - Советского Союза.
                Если Вы можете меня поправить, то я с интересом Вас выслушаю (специалистом в истории Закавказья не являюсь).
          2. Moskovit
            Moskovit Сегодня, 07:13 Новый
            0
            От этих агиток все устали. Каковы потери азербайджанской стороны?
  7. LiSiCyn
    LiSiCyn Сегодня, 06:18 Новый
    +1
    Цитата: Черный_Ватник
    Возможно, так и будет, но к тому времени Азербайджан может прилично продвинуться вперед.

    Ключевое слово - может. А может и не продвинуться. Судя по картам, пока не так уж и сильно продвинулись. Без авиации, одними БПЛА, войну не выиграть. Особенно в горах.
    1. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 06:32 Новый
      0
      Не торопите события.Через 2-3 дня все будет ясно,сколько продвинулись.Даже сейчас продвижений больше,чем на карте.Многое не оглашают,так как зачистка местности от (леса и горы)вражеских сил занимает время связанная с осторожностью.
      1. Андрей ВОВ
        Андрей ВОВ Сегодня, 06:53 Новый
        +1
        Слушай,по моему ты азербайджанец,наверняка а Москве ..езжай ка на фронт и всех своих забирай,или жалко фудсити оставить?,и меньше пафоса,не верю тебе по любому
        1. Oquzyurd
          Oquzyurd Сегодня, 06:57 Новый
          +1
          Слушайте,во первых.Да,я азербайджанец,и здесь на форуме не раз об этом говорил. Не верьте,не стану уговаривать.Где я и чем занят,не ваша ...дело.
          1. Андрей ВОВ
            Андрей ВОВ Сегодня, 07:05 Новый
            0
            Ну так за Родину вперёд,возраст то призывной?или ты тут замполит агитатор ..все,дискуссия окончено,в любом случае кровушки льется,но уверен,решения найдено не будет,слишком узел большой,даже разрубив не решится
            1. Oquzyurd
              Oquzyurd Сегодня, 07:13 Новый
              0
              Я не молодой,можно сказать,что старик.Но если понадоблюсь,тоже пойду.1992-93 я уже там в окопах был,еще раз пойду,без колебаний.
  8. Avior
    Avior Сегодня, 06:56 Новый
    0
    Насколько можно понять, боевые действия идут не в самом НКарабахе, а в районах Азербайджана, которые служат коридором от Карабаха к Армении, и которые контролируются армянами. Если азербайджанцы возьмут их под контроль, дальше могут требовать перемирия, Карабах после этого будет отрезан и полностью изолирован.
    1. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Сегодня, 07:06 Новый
      0
      Сто даст ещё один повод через какое то время снова пробивать коридор или его удерживать...замкнутый круг
    2. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 07:19 Новый
      0
      В районах идут боевые действия,но пока не в тех,которые путями соединяет(Лачин и Келбеджар)Карабах с арменией.Боевые действия идут за стратегические высоты(например самая высокая гора Муров уже взято под контроль.) и за южные районы Физули и Джебраил.Сутки назад в этих районах освободили 7 поселков.