Гибель генерала, несостоятельность ЗРК «Оса» и прочие моменты: второй день боёв в Карабахе в сводках сторон

Продолжается активная фаза конфликта в Карабахе. В соответствии со сводками, поступающими от обеих сторон противостояния, армянские и азербайджанские войска в ходе ожесточенных боёв обоюдно несут крупные потери. Однако ранее уже не раз отмечались манипуляции со статистикой, в связи с чем правильнее было бы полагаться на доказательные материалы, поступающие из Еревана и Баку. Ниже приводятся видеофрагменты, характеризующие второй день боёв.
Представленные армянской стороной материалы демонстрируют поражение бронетехники противника. В кадр попали азербайджанские танки, БМП и автотранспорт.
Средства контроля со стороны Азербайджана демонстрируют уничтожение армянских ОБТ Т-72. Заявляется о гибели представителей командного состава противника – начальника управления разведки Генштаба ВС Армении генерал-майора Аракел Мартикяна, полковника Николая Айкяна, командира десантно-штурмового батальона подполковника Лерника Варданяна. В Карабахе признали утрату контроля над рядом территорий.
Стороны интенсивно используют артиллерию. Согласно выложенным материалам, азербайджанцы активно применяют самоходные системы (например, САУ «Пион») в отличие от армянских войск, которые демонстрируют работу буксируемых орудий (таких как гаубицы Д-30).
Применяются реактивные установки, в том числе ТОС-1А «Солнцепек», крупная партия которых ранее была поставлена Баку. Как утверждает издание Azeri Defence, армяне используют сербские ракеты G-2000 из установок «Град».
G-2000
Судя по кадрам, армянская ПВО не справляется с угрозами. Её основной калибр, зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ», по мнению многих наблюдателей, демонстрирует несостоятельность в борьбе с ударными беспилотниками. Подобная ситуация была в Идлибе, во время наступления турецких войск. При этом данные ЗРК являются одной из основных войсковых «зениток» в российской армии. Сообщалось о ряде проведенных в РФ модернизаций «Осы», однако сведения о серийном поступлении в войска улучшенных версий отсутствуют.
С обеих сторон отмечаются крупные потери в живой силе противника.
О возможности дальнейшей эскалации противостояния свидетельствует ряд заявлений. На фоне утраты контроля над рядом территорий премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости нанесения ответного удара. В определенной мере в качестве сдерживающего фактора выступает Анкара, однако Ереван готов парировать и эту угрозу. Так, армянский посол в РФ указал на намерение Еревана применить ОТРК «Искандер-М» в случае вовлечения в конфликт турецких истребителей F-16. По всей видимости, речь идёт о нанесении удара оперативно-тактическими ракетами по стратегическим целям, расположенным на территории Турции.
На фоне развития активной фазы конфликта в обеих республиках ведется мобилизация. Армянские ресурсы заявляют о том, что грузинские пограничники не дают пересечь границу добровольцам, которые намерены принять участие в конфликте.