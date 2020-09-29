«Без выхода на минное поле»: латвийские тральщики переходят на новый уровень

K-STER

По завершении контракта латвийские ВМС смогут проводить подводные операции по разминированию без выхода корабля на минное поле

Тип Alkmaar

Seascan MK2

AUV A18-M

По итогам международного конкурса французская компания ECA Group получила контракт стоимостью более 20 млн евро, который предусматривает модернизацию трех тральщиков ВМС Латвии. Как ожидается, после выполнения работ противоминные суда прибалтийской республики перейдут на совершенно новый боевой уровень.Речь идёт о кораблях типа Alkmaar. Они в количестве пяти единиц были приобретены у Нидерландов в 2005 году. Как выяснилось в 2009 году, тральщики оказались ненадлежащего качества, разгорелся скандал и в отставку был отправлен командующий ВМС. По всей видимости, модернизация позволит привести противоминные корабли к должному уровню.Как поясняют в ECA Group, вымпела будут переданы в 2021, 2023 и 2024 годах. Они получат вместо обычной системы обнаружения, основанной на размещенном в корпусе гидролокаторе, менее габаритную систему, состоящую из подводных беспилотных аппаратов AUV A18-M, отвечающих за поиск мин, и Seascan MK2 и K-STER C для их идентификации и обезвреживания.- заявляют в компании.Беспилотник AUV A18-M выступает в качестве носителя гидролокатора; способен работать на протяжении 24 часов и погружаться на глубину в 3 км. В час он «прочёсывает» два кв. км акватории. Seascan MK предназначен для идентификации расположенных под водой объектов. K-STER, разработанный в 2008 году, способен обезвреживать все виды мин – от оставшихся в водах со времени мировых войн до современных, так называемых «умных» образцов.