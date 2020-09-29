Военное обозрение
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Армения закрыла выезд мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет

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В связи со введением военного положения в Республике Армения из страны полностью закрыт выезд лиц мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет. Речь идёт о мужчинах, состоящих в мобилизационном резерве.


Напомним, что ранее армянское правительство объявило о всеобщей мобилизации. У военных комиссариатов городов Армении скопилось большое число людей, которые высказывают добровольное желание войти в структуры вооружённых сил страны и принять участие в конфликте.

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация.

Тем временем в Армении заявили о начале крупномасштабного наступления азербайджанских войск. При этом в силовых структурах Армении высказались о сбитом самолёте ВВС Азербайджана в небе над Карабахом. Министр обороны Азербайджанской Республики Вагиф Даргяхлы поспешил выступить с опровержением, заявив, что соответствующая сводка Еревана является дезинформацией.

На этом фоне стороны продолжают обмениваться заявлениями то о «бегстве противника с позиций», то о привлечении на сторону противника боевиков из Сирии и Ирака. Если изначально Армения обвинила Азербайджан в том, что он перебросил несколько групп боевиков из САР при поддержке со стороны Турции, то теперь в издании Caspian News опубликована статья Мушвига Мехдиева, в которой утверждается, что Ереван перебросил из Сирии и Ирака отряды представителей РПК (Рабочей партии Курдистана).

В малазийской прессе появился материал, в котором говорится, что Реджеп Эрдоган, используя ставшую привычной схему, направил в Азербайджан "до 2 тысяч сирийских наёмников". В первую очередь - из Идлиба.

Нужно отметить, что на данный момент боевые действия идут в нескольких районах, которые де-юре принадлежат Республике Азербайджан.

При этом в Ереване опасаются, что азербайджанская армия при турецкой поддержке может пойти и на Армению. Но несколько часов назад президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан «не собирается идти по пути захватнической войны, но при этом готов вернуть свои земли».
Использованы фотографии:
Фейсбук/Минобороны Армении
34 комментария
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:17 Новый
    +1
    Всё для фронта - всё для победы!
    По моему нормально!
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 06:41 Новый
      0
      Цитата: Victor_B
      всё для победы!

      Все для шашлычной....
    2. Товарищ Ким
      Товарищ Ким Сегодня, 06:54 Новый
      +9
      Пора открывать в России армянские и азербайджанские призывные пункты и отправлять не граждан РФ защищать их исторические родины от агрессоров.
      У нас, в России проживает до 2/3 коренного населения этих псевдо братских стран.
    3. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 07:08 Новый
      +2
      По последним данным СМИ армяне подбили за сутки 30 танков противника. Азербайджанцы же сообщают, что уничтожили все системы ПВО НКО и тысячи их солдат.Эдак, через пару недель Азербайджан останется без брони, а Карабах без населения! belay !
  2. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 06:17 Новый
    +15
    Надо им на помощь отправить российских армян.

    Как вчера правильно написали, можно в одной Москве целую дивизию сформировать.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 06:19 Новый
      +2
      Цитата: Ilya-spb
      Надо им на помощь отправить российских армян.

      Надо, чтобы армяне эти САМИ на войну поехали.
      Например, евреи из штатов и Канады в товарном количестве ехали в Израиль и шли добровольцами в армию, когда Израиль ввязывался в очередную войнушку.
      1. Yngvar
        Yngvar Сегодня, 06:57 Новый
        0
        А что только армяне то? Пусть и Азербайджан своих тоже отзовет!
    2. Комментарий был удален.
    3. U-Gin78
      U-Gin78 Сегодня, 06:27 Новый
      +1
      Как вчера правильно написали, можно в одной Москве целую дивизию сформировать

      Я думаю, не только в Москве и не одну
    4. ssergey1978
      ssergey1978 Сегодня, 06:27 Новый
      +1
      А эта помощь из Москвы захочет уехать?
      1. Стройбат запаса
        Стройбат запаса Сегодня, 06:58 Новый
        +1
        А не надо их спрашивать. Защищать родину - их гражданский долг - пусть займутся вместо торгашества в России
    5. хрыч
      хрыч Сегодня, 06:40 Новый
      +7
      Цитата: Ilya-spb
      целую дивизию сформировать.

      Целую армию, какая там дивизия.
    6. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 06:53 Новый
      +2
      Цитата: Ilya-spb
      Надо им на помощь отправить российских армян.

      Как вчера правильно написали, можно в одной Москве целую дивизию сформировать.

      половина автосервисов и сапожных мастерских закроются wink
    7. Злой543
      Злой543 Сегодня, 07:10 Новый
      +2
      Ну не знаю, вчера одного армянина спросил, собирается ли он на войну? Ответ... брат, я что бальной?
    8. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 07:11 Новый
      0
      Не для того те и другие уехали в Россию бабло косить, чтобы на войну идти.
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:19 Новый
    +1
    Все вернулось на "круги своя",на 100 лет назад. Будут ли этнические чистки? Как тогда?
    1. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 07:16 Новый
      0
      В 90-х при СССР НКО было в три раза меньше по территории. Карабахи хотели обменять захваченные территории Азербайджана на Лачинский коридор, чтобы у них была общая граница с Арменией, но ничего не вышло. Спрашивается, на кой совеские мудрецы нарезали анклавы в Армении (Нахичевань) а в Азербайджане (НКО)? Таки, война между ними не закончится от слова никогда.
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 06:22 Новый
    +1
    армянское правительство объявило о всеобщей мобилизации.

    В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

    Ну задрались, южные горячие парни !
    1. samarin1969
      samarin1969 Сегодня, 06:41 Новый
      +1
      Цитата: Uncle Lee
      Ну задрались, южные горячие парни !

      Ну, не только "парни"... Вон, скоро мобилизуют "тяжёлую артиллерию" laughing
      "...модель Ким Кардашьян поддержала Армению в конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха."
      1. Английский тарантас
        Английский тарантас Сегодня, 07:14 Новый
        0
        Ждём демонстраций американских девочек 10-15 лет, с лозунгами "Прекратите стрелять по Еревану"
  5. warriordima
    warriordima Сегодня, 06:37 Новый
    +3
    Не понимаю,почему они не сядут за стол переговоров.Надо то всего лишь объявить карабах нейтральной территорией с общим правительством где поровну сторон Азербайджанцев и Армян.Вернуть незаконно изгнанные семьи Азербайджанцев в Степанокерт,создать общее правительство независимой республики.,и всё,воевать больше не придётся.А сейчас ведут себя как дети маленькие в песочнице.
    1. Пижон
      Пижон Сегодня, 07:09 Новый
      +1
      Надо то всего лишь объявить карабах нейтральной территорией с общим правительством где поровну сторон Азербайджанцев и Армян.
      А почему поровну, а не пропорционально количеству населения, или по количеству армянских/азербайджанских селений (только какой тогда год брать за точку отсчета?), или ещё как?
      Вернуть незаконно изгнанные семьи Азербайджанцев в Степанокерт
      Армян в Баку, например, тоже возвращать будем?
      Утопия...
      У обеих сторон, равновеликие козыри, с точки зрения международного права - у Азербайджана - защита территориальной целостности, у армян - право народа на самоопределение.
      ИМХО, здесь, так называемый "конфликт, не поддающийся упрощению".
    2. Tochilka
      Tochilka Сегодня, 07:19 Новый
      0
      Все утыкается в экономику. Война это большие деньги. Что на территории Карабаха экономически привлекательно сторонам? Кроме самой территории.
  6. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 06:39 Новый
    -1
    При этом в Ереване опасаются, что азербайджанская армия при турецкой поддержке может пойти и на Армению.
    Не пойдёт. Там будет ответ ОДКБ. Точно также как и армянам на территорию Азербайджана ни ногой.Иначе будет тоже вторжением.
    Согласитесь с пару месяцев назад интересно было читать новости про совместные учения в России армян и азербайджанцев.Какие наивно глупые комментарии начитались.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 06:50 Новый
      0
      Цитата: Наблюдатель2014
      Точно также как и армянам на территорию Азербайджана ни ногой.Иначе будет тоже вторжением.

      Если вы посмотрите на карту боевых действий, то идут они как раз на территории Азербайджана (по крайней мере, той, которая признана ООН таковой). Речь идёт в том числе и о нескольких районах, которые де-юре даже в Нагорный Карабах (точнее в НКР) не входят.

    2. БДРМ 667
      БДРМ 667 Сегодня, 06:58 Новый
      +1
      Цитата: Наблюдатель2014
      Какие наивно глупые комментарии начитались.


      По себе,всех не судите. И сам не судим будете (вольное изложение цитаты из "Евангелия от Матфея").

      Не на столько люди посещающие ВО,примитивны,чтобы не видеть очевидных разногласий Армении и Азербайджана...
      1. Английский тарантас
        Английский тарантас Сегодня, 07:16 Новый
        0
        Так вы сходите и почитайте что там писали...
  7. лысова
    лысова Сегодня, 06:39 Новый
    +3
    А может нам воздержаться от примирения, пускай накушуются, мы их никогда не примирим, у них уже в крови поколений, их может остановить только большое горе. Паверте это так.
  8. Astra wild
    Astra wild Сегодня, 06:43 Новый
    +2
    В присутствие курдов на армянской стороне можно поверить: у них с турками давняя "дружба". Азербайджан без турецкой помощи не начал бы
  9. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 06:52 Новый
    +5
    у нас в Сочи уже формируются отряды))) но что то подсказывает кроме как покричать никуда они не поедут
  10. Astra wild
    Astra wild Сегодня, 06:52 Новый
    0
    "Армения закрыла выезд мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет" не надеются на сознательность своих граждан?
    1. Английский тарантас
      Английский тарантас Сегодня, 07:18 Новый
      0
      Так вы сходите в ближайший автосервис, рынок, магазин дешёвой одежды, шашлычку, вот где все эти сознательные.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:53 Новый
    +4
    полностью закрыт выезд лиц мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет.

    а шо, бегут? по улицам скакали очень бодро ....
  12. Qwertyarion
    Qwertyarion Сегодня, 06:57 Новый
    0
    . Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан «не собирается идти по пути захватнической войны,

    Турция просто так не полезет в драку.
    Долбить будут серьёзно.
  13. fif21
    fif21 Сегодня, 07:06 Новый
    0
    Завершающим этапом, будет ввод миротворческих сил России или ОДКБ. " Петухов" поставят в угол и выпорют ремнем. hi