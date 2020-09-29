Армения закрыла выезд мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет

В связи со введением военного положения в Республике Армения из страны полностью закрыт выезд лиц мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет. Речь идёт о мужчинах, состоящих в мобилизационном резерве.Напомним, что ранее армянское правительство объявило о всеобщей мобилизации. У военных комиссариатов городов Армении скопилось большое число людей, которые высказывают добровольное желание войти в структуры вооружённых сил страны и принять участие в конфликте.В Азербайджане объявлена частичная мобилизация.Тем временем в Армении заявили о начале крупномасштабного наступления азербайджанских войск. При этом в силовых структурах Армении высказались о сбитом самолёте ВВС Азербайджана в небе над Карабахом. Министр обороны Азербайджанской Республики Вагиф Даргяхлы поспешил выступить с опровержением, заявив, что соответствующая сводка Еревана является дезинформацией.На этом фоне стороны продолжают обмениваться заявлениями то о «бегстве противника с позиций», то о привлечении на сторону противника боевиков из Сирии и Ирака. Если изначально Армения обвинила Азербайджан в том, что он перебросил несколько групп боевиков из САР при поддержке со стороны Турции, то теперь в издании Caspian News опубликована статья Мушвига Мехдиева, в которой утверждается, что Ереван перебросил из Сирии и Ирака отряды представителей РПК (Рабочей партии Курдистана).В малазийской прессе появился материал, в котором говорится, что Реджеп Эрдоган, используя ставшую привычной схему, направил в Азербайджан "до 2 тысяч сирийских наёмников". В первую очередь - из Идлиба.Нужно отметить, что на данный момент боевые действия идут в нескольких районах, которые де-юре принадлежат Республике Азербайджан.При этом в Ереване опасаются, что азербайджанская армия при турецкой поддержке может пойти и на Армению. Но несколько часов назад президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан «не собирается идти по пути захватнической войны, но при этом готов вернуть свои земли».