На Украине: Для Су-27 придётся закупать российские тормозные парашюты

Из-за того, что ранее закупленная партия тормозных парашютов оказалась бракованной, пришлось объявлять повторный тендер. Теперь ситуация такова, что придётся закупать российские тормозные парашюты для истребителей Су-27.

В украинской прессе появились материалы, в которых сообщается о возникновении проблем с тормозными парашютами для истребителей ВС (воздушных сил) ВСУ. Отмечено, что если с закупкой тормозных парашютов для МиГ-29 проблем удалось избежать из-за предложений со стороны Польши и Казахстана, а также украинских компаний, то с парашютами для Су-27 всё гораздо сложнее.Известно, что НПП « Авиационные системы Украины» заключили договор с Минобороны страны на поставку 20 авиационных тормозных парашютов для МиГ-29. Общая стоимость контракта – около 4,4 млн гривен. При этом, как уже отмечалось, предложение украинского НПП не было единственным. Свои услуги предлагали фирмы из Казахстана и Польши, если верить сообщениям украинских медиа.Те же медиа пишут о том, что с Су-27 возникает ситуация, при которой единственным поставщиком тормозных парашютов по факту может оказаться Российская Федерация.Из сообщения:Сообщается, что заказчиком тормозных парашютов для истребителей ВС ВСУ является в/ч А0215.Изначальная стоимость лота на 10 тормозных парашютов ПТК-10 для Су-27 составляет около 7,7 млн грн. Изначальная цена лота на 20 ПТК-29 для МиГ-29 составляла около 9,5 млн грн, но, как указано выше, контракт подписан на сумму 4,4 млн.