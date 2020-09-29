Военное обозрение
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На Украине: Для Су-27 придётся закупать российские тормозные парашюты

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В украинской прессе появились материалы, в которых сообщается о возникновении проблем с тормозными парашютами для истребителей ВС (воздушных сил) ВСУ. Отмечено, что если с закупкой тормозных парашютов для МиГ-29 проблем удалось избежать из-за предложений со стороны Польши и Казахстана, а также украинских компаний, то с парашютами для Су-27 всё гораздо сложнее.


Известно, что НПП «Авиационные системы Украины» заключили договор с Минобороны страны на поставку 20 авиационных тормозных парашютов для МиГ-29. Общая стоимость контракта – около 4,4 млн гривен. При этом, как уже отмечалось, предложение украинского НПП не было единственным. Свои услуги предлагали фирмы из Казахстана и Польши, если верить сообщениям украинских медиа.

Те же медиа пишут о том, что с Су-27 возникает ситуация, при которой единственным поставщиком тормозных парашютов по факту может оказаться Российская Федерация.

Из сообщения:

Из-за того, что ранее закупленная партия тормозных парашютов оказалась бракованной, пришлось объявлять повторный тендер. Теперь ситуация такова, что придётся закупать российские тормозные парашюты для истребителей Су-27.

Сообщается, что заказчиком тормозных парашютов для истребителей ВС ВСУ является в/ч А0215.

Изначальная стоимость лота на 10 тормозных парашютов ПТК-10 для Су-27 составляет около 7,7 млн грн. Изначальная цена лота на 20 ПТК-29 для МиГ-29 составляла около 9,5 млн грн, но, как указано выше, контракт подписан на сумму 4,4 млн.
10 комментариев
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 06:52 Новый
    +2
    а что,бэушные хозяйские(американские) не годятся ? wassat
  2. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 06:56 Новый
    +5
    Никакие военные товары не должны быть проданы на Украину. Они ж с нами воюют... Вот пусть и тормозят чем хотят... хоть якорями.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 07:00 Новый
      0
      Пусть бракованные покупают подешевле.
    2. kenig1
      kenig1 Сегодня, 07:07 Новый
      +1
      Однозначно продадут, хотя бы и через серые схемы. Деньги не пахнут.
    3. халпат
      халпат Сегодня, 07:11 Новый
      0
      Цитата: Wedmak
      Никакие военные товары не должны быть проданы на Украину. Они ж с нами воюют... Вот пусть и тормозят чем хотят... хоть якорями.

      Вот то ж и оно.
      Казахстан входит в ЕАЭС и ОДКБ... да куда только не входит, а продаёт военную технику 404-й.
      Это как?
      Мало того, Россия тоже не прочь продать, как я понял из статьи..
      Как это вообще может быть на сегодняшний день??
      Имидж - ничто, жажда - всё??(с)

      Надо ещё С-400 продать winked в кредит smile десяток МБР, да и пару Авангардов... че уж там
      Имидж(честь, достоинство) ведь ничто, а жажда(денег) это ж всё!!!
  3. Holsten
    Holsten Сегодня, 07:03 Новый
    +3
    Снабжать , вооружать вражьи войска ? А потом ситуация , что показана в фильме "Морозко" : Братцы , это же наши дубинки !
  4. Avior
    Avior Сегодня, 07:05 Новый
    0
    Ключевая фраза в статье- НПП Авиационные системы Украины.
    Компания изготавливает парашуты для советской авиационной техники, для Мигов и Су, и активно добивается, чтобы убрать конкурентов с тендеров.
  5. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:06 Новый
    +2
    А кто их продаст, эти тормозные парашюты, того на нары как пособника террористов, так как хохляндия недогосударство, но террорист. Хватит в игрушки играть, мы же на них напали, какие могут быть отношения?
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 07:12 Новый
      +2
      Цитата: Ros 56
      А кто их продаст

      К сожалению,находятся "структуры" и "прокладки", для которых деньги не пахнут,даже в торговле стратегическим товаром с открытым врагом...

      Ведь стоит только вспомнить недавние скандалы в МО "незалежной" с закупками у "аХрессора" Б/У комплектующих для самолётов.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:13 Новый
      0
      Цитата: Ros 56
      Хватит в игрушки играть, мы же на них напали, какие могут быть отношения?

      Вот именно! Сначала купят, а потом снова будут кричать "Зрада!" (Предательство)