Как девальвация рубля связана с конфликтами на границах России

Всё упирается в экономику

Поговорим о России

Решение проблемы есть, но…

Вместо выводов

Мир сегодня разрывается от политических, экономических, этнических и конфессиональных конфликтов. Мы, как и положено гражданам России, видим раздрай на наших границах. Видим ситуацию в Белоруссии, в Нагорном Карабахе, на Каспии, в Грузии и так далее. Но конфликты разрастаются по всему миру. Иногда создается впечатление, что лицо планеты отчего-то превратилось в уродливую маску больного оспой.При этом лидеры многих государств заявляют о возможности военного решения таких конфликтов. Свежий пример Нагорного Карабаха — прекрасный пример такого подхода. Президент Турции и турецкие чиновники высшего ранга постоянно заявляют о готовности поддержать Азербайджан в войне с Арменией. При этом помощь оказывается как всегда. Поставки вооружения, инструкторы, дипломатические игры.Не лучше выглядим и мы. Ежедневно я читаю или слышу высказывания о том, что Россия и Армения союзники, и… Правда, потом говорят об охлаждении наших отношений сегодня, о президенте Армении, который не соизволил обратиться к Москве насчет военной помощи. О проамериканском курсе Еревана и протурецком курсе Баку…Почему никто не воспринимает грозные выступления турецкого лидера серьезно? Судя по реакции российского МИДа, по реакции НАТО, Еревана и Баку? Все понимают, что павлин — птица красивая, но никак не боевой петух. Отряд курообразных. И армия Турции не настолько сильна, чтобы диктовать всему Востоку свою волю.Сирия показала, кто есть кто. Да и участие турецких ВС во многих конфликтах сегодня четко говорит в пользу того, что Анкара пускает пыль в глаза окружающим. Не может Турция вести БД на многих направлениях одновременно.Наверное, многие заметили как разделились мнения россиян о возможных действиях нашей страны в Нагорном Карабахе? Если ещё совсем недавно в случае возникновения каких-то трений, какой-то стрельбы в НК большинство не задумываясь принимало сторону Еревана, то сегодня такого монолита нет.Во многом в этом виновата сама Армения. Столько негатива и грязи, сколько мы услышали в отношении России за время правления нынешнего премьера Армении, не было никогда. Да и курс армянского государства сегодня скорее антироссийский, чем пророссийский. Но дело, как мне кажется, в другом.Дело в общей ситуации в мире. Точнее, в мировой экономике. И её влиянии на экономику конкретных стран. Конфликты, вооруженное противостояние, дипломатические войны и прочие международные столкновения возникают во многом из-за того, что правительства и лидеры стран таким образом пытаются отвлечь народ от внутренних проблем. Внешний враг лучше всего сплачивает нацию.Это же относится и к реакции ведущих стран на конфликты в зоне их интересов. Все понимают подоплеку этих конфликтов и возможные последствия для внутренней политики своих стран. То, что творилось и творится в странах Западной Европы, и есть производное от внешней политики этих стран. Все эти выступления, демонстрации и прочие протесты по сути своей всего лишь реакция народа на ухудшение собственной жизни.Для начала стоит вспомнить об общеизвестных фактах. Во-первых, во всех своих выступлениях, касающихся внутренней политики, президент Путин повторяет одну и ту же фразу. Правительство будет продолжать выполнять все обязательства в социальной сфере. Проще говоря, социальные выплаты малоимущим, пенсионерам, безработным и прочим льготникам выплаты будут не просто выплачиваться в том же объеме, но и увеличиваться согласно принятым решениям.Второй факт, не требующий объяснений. Газовая и нефтяная война, которую организовал Запад по аналогии с войной против СССР, не закончилась. Цены на нефть и газ, несмотря на все усилия международных организаций по стабилизации рынка, не поднимаются до договорного уровня. Соответственно, прибыли стран-экспортеров не растут.Третий факт. В мире реально началась вторая волна коронавируса. А значит, руководители многих стран вынуждены будут опять объявлять карантин. Опять пострадают предприятия малого и среднего бизнеса. Опять молодежь будет учиться удаленно. Опять у многих начнутся проблемы с оплатой кредитов, с покупкой необходимых товаров и прочее.Четвертый факт. Ещё одним итогом введения карантина станет уменьшение импорта и экспорта. Падение производства приведет к падению и этих показателей. А значит, валютных поступлений в бюджет станет меньше. Получается, что заработаем мы, в смысле государство, меньше.Отсюда следует простой и понятный всем вывод. Существенного подъема экономики в этом году не будет. В лучшем случае правительство должно суметь свести концы с концами. Выполнить бюджетные обязательства не разоряя Фонд национального благосостояния (ФНБ).После приведенных выше фактов, думаю, становится понятно, чем сегодня занимается правительство Российской Федерации. Оно решает проблему поиска свободных средств для выполнения поручений и обещаний народу президента. Задача, прямо сказать, непростая. Надо и указания главы государства выполнить, и народ не разозлить.Первый путь решения мы помним до сих пор. Путь простой и красиво называемый «секвестром бюджета». Тот самый, что мы пережили в 2008 году. Многие помнят, как тогда сокращали бюджетные расходы. Коснулись эти сокращения достаточно многих людей. Секвестр — мероприятие жесткое. И, как всякое жесткое мероприятие, может вызвать недовольство народа. Стать тем самым фитилем, который подожжет страну.Судя по тому, что СМИ о секвестре молчат, такого варианта правительство не рассматривает. По крайней мере, в публичной сфере. Следовательно, у Кремля есть понимание того, что большинству людей сегодня действительно тяжело. Тот запас жирка, который был накоплен до пандемии, заканчивается. Все большему и большему количеству людей требуется реальная помощь государства.Кстати, по некоторым экспертным оценкам наших экономистов, до 70 процентов россиян так или иначе связаны с бюджетом. Это не только социальные выплаты и доходы работников бюджетной сферы, но и прибыль бизнеса, который работает с бюджетными организациями, выполняет заказы государства.Существует и второй путь, по которому, как мне кажется, и пошло правительство России. Это тактика выжидания. Ведь не секрет, что достаточно приличная часть нашего экспорта составляют углеводороды. Именно поэтому скачки цен на нефть и газ достаточно серьезно бьют по доходной части бюджета.В принципе, пока цена на нефть марки Brent находится в районе 42-43 долл. за баррель, мы в нулях. ФНБ можно не трогать. Но вот если цена упадет ниже, Банк России начнет продавать валюту из ФНБ. Правда, на внутреннем рынке, что повышает спрос на рубли.Но в сегодняшней ситуации нестабильности Банк России вынужден пойти на ползучую, незаметную для простых граждан девальвацию. Доказательства? Посмотрите на курс рубля за время пандемии. Зачем банку девальвировать рубль сейчас, когда вроде бы ситуация стабилизируется? Мне кажется, урок 1998 года российскими финансистами не забыт. Тогда Центробанк практически использовал все резервы государства и не смог предотвратить обвал рубля.Увы, но ползучая девальвация неминуема. Это вполне себе экономически оправданная операция. Не очередная выдумка либералов или патриотов. Это объективная реальность, с которой надо считаться.Понятно, что в настоящих условиях любые дополнительные расходы, в том числе и на проведение каких-то внеплановых армейских мероприятий, достаточно сильно ударят по экономике. Участие, даже фрагментарное, в каком-то новом, не запланированном в бюджете конфликте породит множество проблем для Банка России.Отсюда следует вполне закономерный вывод: Россия будет до последнего оттягивать военное решение любого конфликта. В том числе и в Нагорном Карабахе. Но если ситуация выйдет из-под контроля и останется только военное решение, удар будет очень серьезный, практически прекращающий конфликт полностью. Длительных разговоров и уговоров, какие идут сейчас в Сирии, нам не потянуть.