Военное обозрение
Войти Регистрация

Как девальвация рубля связана с конфликтами на границах России

24

Мир сегодня разрывается от политических, экономических, этнических и конфессиональных конфликтов. Мы, как и положено гражданам России, видим раздрай на наших границах. Видим ситуацию в Белоруссии, в Нагорном Карабахе, на Каспии, в Грузии и так далее. Но конфликты разрастаются по всему миру. Иногда создается впечатление, что лицо планеты отчего-то превратилось в уродливую маску больного оспой.


При этом лидеры многих государств заявляют о возможности военного решения таких конфликтов. Свежий пример Нагорного Карабаха — прекрасный пример такого подхода. Президент Турции и турецкие чиновники высшего ранга постоянно заявляют о готовности поддержать Азербайджан в войне с Арменией. При этом помощь оказывается как всегда. Поставки вооружения, инструкторы, дипломатические игры.

Не лучше выглядим и мы. Ежедневно я читаю или слышу высказывания о том, что Россия и Армения союзники, и… Правда, потом говорят об охлаждении наших отношений сегодня, о президенте Армении, который не соизволил обратиться к Москве насчет военной помощи. О проамериканском курсе Еревана и протурецком курсе Баку…

Почему никто не воспринимает грозные выступления турецкого лидера серьезно? Судя по реакции российского МИДа, по реакции НАТО, Еревана и Баку? Все понимают, что павлин — птица красивая, но никак не боевой петух. Отряд курообразных. И армия Турции не настолько сильна, чтобы диктовать всему Востоку свою волю.

Сирия показала, кто есть кто. Да и участие турецких ВС во многих конфликтах сегодня четко говорит в пользу того, что Анкара пускает пыль в глаза окружающим. Не может Турция вести БД на многих направлениях одновременно.

Всё упирается в экономику


Наверное, многие заметили как разделились мнения россиян о возможных действиях нашей страны в Нагорном Карабахе? Если ещё совсем недавно в случае возникновения каких-то трений, какой-то стрельбы в НК большинство не задумываясь принимало сторону Еревана, то сегодня такого монолита нет.

Во многом в этом виновата сама Армения. Столько негатива и грязи, сколько мы услышали в отношении России за время правления нынешнего премьера Армении, не было никогда. Да и курс армянского государства сегодня скорее антироссийский, чем пророссийский. Но дело, как мне кажется, в другом.

Дело в общей ситуации в мире. Точнее, в мировой экономике. И её влиянии на экономику конкретных стран. Конфликты, вооруженное противостояние, дипломатические войны и прочие международные столкновения возникают во многом из-за того, что правительства и лидеры стран таким образом пытаются отвлечь народ от внутренних проблем. Внешний враг лучше всего сплачивает нацию.

Это же относится и к реакции ведущих стран на конфликты в зоне их интересов. Все понимают подоплеку этих конфликтов и возможные последствия для внутренней политики своих стран. То, что творилось и творится в странах Западной Европы, и есть производное от внешней политики этих стран. Все эти выступления, демонстрации и прочие протесты по сути своей всего лишь реакция народа на ухудшение собственной жизни.

Поговорим о России


Для начала стоит вспомнить об общеизвестных фактах. Во-первых, во всех своих выступлениях, касающихся внутренней политики, президент Путин повторяет одну и ту же фразу. Правительство будет продолжать выполнять все обязательства в социальной сфере. Проще говоря, социальные выплаты малоимущим, пенсионерам, безработным и прочим льготникам выплаты будут не просто выплачиваться в том же объеме, но и увеличиваться согласно принятым решениям.

Второй факт, не требующий объяснений. Газовая и нефтяная война, которую организовал Запад по аналогии с войной против СССР, не закончилась. Цены на нефть и газ, несмотря на все усилия международных организаций по стабилизации рынка, не поднимаются до договорного уровня. Соответственно, прибыли стран-экспортеров не растут.

Третий факт. В мире реально началась вторая волна коронавируса. А значит, руководители многих стран вынуждены будут опять объявлять карантин. Опять пострадают предприятия малого и среднего бизнеса. Опять молодежь будет учиться удаленно. Опять у многих начнутся проблемы с оплатой кредитов, с покупкой необходимых товаров и прочее.

Четвертый факт. Ещё одним итогом введения карантина станет уменьшение импорта и экспорта. Падение производства приведет к падению и этих показателей. А значит, валютных поступлений в бюджет станет меньше. Получается, что заработаем мы, в смысле государство, меньше.

Отсюда следует простой и понятный всем вывод. Существенного подъема экономики в этом году не будет. В лучшем случае правительство должно суметь свести концы с концами. Выполнить бюджетные обязательства не разоряя Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Решение проблемы есть, но…


После приведенных выше фактов, думаю, становится понятно, чем сегодня занимается правительство Российской Федерации. Оно решает проблему поиска свободных средств для выполнения поручений и обещаний народу президента. Задача, прямо сказать, непростая. Надо и указания главы государства выполнить, и народ не разозлить.

Первый путь решения мы помним до сих пор. Путь простой и красиво называемый «секвестром бюджета». Тот самый, что мы пережили в 2008 году. Многие помнят, как тогда сокращали бюджетные расходы. Коснулись эти сокращения достаточно многих людей. Секвестр — мероприятие жесткое. И, как всякое жесткое мероприятие, может вызвать недовольство народа. Стать тем самым фитилем, который подожжет страну.

Судя по тому, что СМИ о секвестре молчат, такого варианта правительство не рассматривает. По крайней мере, в публичной сфере. Следовательно, у Кремля есть понимание того, что большинству людей сегодня действительно тяжело. Тот запас жирка, который был накоплен до пандемии, заканчивается. Все большему и большему количеству людей требуется реальная помощь государства.

Кстати, по некоторым экспертным оценкам наших экономистов, до 70 процентов россиян так или иначе связаны с бюджетом. Это не только социальные выплаты и доходы работников бюджетной сферы, но и прибыль бизнеса, который работает с бюджетными организациями, выполняет заказы государства.

Существует и второй путь, по которому, как мне кажется, и пошло правительство России. Это тактика выжидания. Ведь не секрет, что достаточно приличная часть нашего экспорта составляют углеводороды. Именно поэтому скачки цен на нефть и газ достаточно серьезно бьют по доходной части бюджета.

В принципе, пока цена на нефть марки Brent находится в районе 42-43 долл. за баррель, мы в нулях. ФНБ можно не трогать. Но вот если цена упадет ниже, Банк России начнет продавать валюту из ФНБ. Правда, на внутреннем рынке, что повышает спрос на рубли.

Но в сегодняшней ситуации нестабильности Банк России вынужден пойти на ползучую, незаметную для простых граждан девальвацию. Доказательства? Посмотрите на курс рубля за время пандемии. Зачем банку девальвировать рубль сейчас, когда вроде бы ситуация стабилизируется? Мне кажется, урок 1998 года российскими финансистами не забыт. Тогда Центробанк практически использовал все резервы государства и не смог предотвратить обвал рубля.

Увы, но ползучая девальвация неминуема. Это вполне себе экономически оправданная операция. Не очередная выдумка либералов или патриотов. Это объективная реальность, с которой надо считаться.

Вместо выводов


Понятно, что в настоящих условиях любые дополнительные расходы, в том числе и на проведение каких-то внеплановых армейских мероприятий, достаточно сильно ударят по экономике. Участие, даже фрагментарное, в каком-то новом, не запланированном в бюджете конфликте породит множество проблем для Банка России.

Отсюда следует вполне закономерный вывод: Россия будет до последнего оттягивать военное решение любого конфликта. В том числе и в Нагорном Карабахе. Но если ситуация выйдет из-под контроля и останется только военное решение, удар будет очень серьезный, практически прекращающий конфликт полностью. Длительных разговоров и уговоров, какие идут сейчас в Сирии, нам не потянуть.
Автор:
Использованы фотографии:
pixabay.com
24 комментария
Объявление

Нашим проектам требуются авторы в новостной и аналитический отделы. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно на политические и экономические темы. Работа оплачивается. Обращаться: editor@topcor.ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. iouris
    iouris Сегодня, 15:03 Новый
    +1
    Давайте, больше конфликтов - у меня ещё $100 есть!
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 15:13 Новый
      +3
      Нет, уж, хватит нам войн...

      Я согласен с автором - главный двигатель большинства современных конфликтов - отвлечение внимания народов от внутренних проблем.
      1. iouris
        iouris Сегодня, 15:32 Новый
        0
        Цитата: Ilya-spb
        Нет, уж, хватит нам войн...

        Всё только начинается. Ну не хотите воевать, пожалуйста, - сдавайтесь в плен. Но кормить пленных никто не обещал.
        1. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 16:23 Новый
          +2
          В чем то согласен с автором, в чем то нет. Но с фразы
          Существенного подъема экономики в этом году не будет
          просто хохотался.
          Тут штаны бы не потерять, а вы про какой-то подьем.
    2. vladimirvn
      vladimirvn Сегодня, 16:12 Новый
      +1
      Не могу представить себе событие в мире, после которого не упал бы курс рубля.
  2. Megatron
    Megatron Сегодня, 15:05 Новый
    +9
    Девальвация рубля связана с тем что режим хочет за счет населения компенсировать все эти коронавирусные выплаты итд, своими барановирусными ограничениями уже убили почти весь мелкий бизнес и половину среднего, поставив народ на колени.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:15 Новый
      +8
      И не вякай ! Говорят, молчанье - золото !
  3. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 15:06 Новый
    -1
    С выводом автора не согласен.
    В данном случае предполагаю, что наше правительство отмашки не даст.
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 15:36 Новый
      +1
      Цитата: Вождь краснокожих
      В данном случае предполагаю, что наше правительство отмашки не даст.

      Как знать, как знать. Все зависит от экономики и внутреннего положения в стране. Если власть посчитает, что внутриполитические выгоды от "маленькой победоносной войнушки" перевесят экономические потери от санкций и прочего, то вполне могут отмашку и дать. Кроме того не стоит забывать, что Армения член ОДКБ. А еще и Армянская диаспора в России достаточно сильна.
  4. lucul
    lucul Сегодня, 15:07 Новый
    -2
    Любой конфликт , обнуляет ссудный процент в стране конфликта ,через девальвацию , собственно с этой целью и провоцируется ...
  5. апро
    апро Сегодня, 15:11 Новый
    +3
    Это следствие а не причина...игры курса проще чем заниматься делом.тем более ни чёткой экономической стратегии нет.как и промышленности...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:11 Новый
    +1
    Как девальвация рубля связана с конфликтами на границах России

    всё таки плавающий курс и девальвация, есть разница в сути процесса.
  7. prior
    prior Сегодня, 15:13 Новый
    +11
    Стоимость советского рубля не скакала, как кастрюлеголовые на киевском майдане,
    потому что СССР был реально суверенным государством.
    Российский рубль - это валюта колониальной зависимой страны.
    Однако, менять всё надо в "датском" королевстве.
    Иначе - кранты....
    1. iouris
      iouris Сегодня, 15:16 Новый
      0
      Цитата: prior
      Однако, менять всё надо в "датском" королевстве.

      Что-то мне подсказывает, что поменять уже ничего нельзя. Всё само изменится.
      1. prior
        prior Сегодня, 15:22 Новый
        0
        И всё же, так хочется надеяться на лучшее....
        1. iouris
          iouris Сегодня, 15:33 Новый
          +1
          Как я Вас понимаю...
      2. DenZ
        DenZ Сегодня, 16:03 Новый
        +1
        Цитата: iouris
        Что-то мне подсказывает, что поменять уже ничего нельзя. Всё само изменится.

        Вы еще скажите что "Рынок сам все отрегулирует" как нам пели американца в начале 90-х. Само все только покатиться, но хочется таки и влиять на эту ситуацию.
        1. iouris
          iouris Сегодня, 16:27 Новый
          0
          Я, конечно, не имел в виду рынок. "Рыночная экономика" - это миф. Особенно смешно говорить об этом в наше время, когда в США уже с 1930 годов госрегулирование.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:23 Новый
    +12
    А не кажется, что минимум последние лет 10 - правление нашего гаранта сплошная череда крахов, неудач и провалов? Уберите Крым - и всё вообще станет крайне печально.. И это понятно - Путин действует исключительно в интересах олигархов, а они - с интересами народа и страны уже давным-давно даже краешком не совпадают..

    В результате - государство фактически теряет управление, ибо Путина - уже давно никто не слушает и не боится, да похоже и всерьёз не воспринимают. Ни внутри страны, ни за границей. Экономика стремительно погружается в жёппу под руководством поставленных гарантом либерастов, народ нищает не по дням а по часам, все уровни руководства решают исключительно свои финансовые проблемы, властям не верит уже вообще никто, и тд и тд.. А тут ещё коронавирус..

    Ну - и чем это всё может закончится? Причём просто смена Путина очевидно ничего не даст, ибо буржуи вульгарис посадят точно такого же.. Если не хуже..
  9. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 15:46 Новый
    0
    Газовая и нефтяная война, которую организовал Запад по аналогии с войной против СССР, не закончилась. Цены на нефть и газ, несмотря на все усилия международных организаций по стабилизации рынка, не поднимаются до договорного уровня. Соответственно, прибыли стран-экспортеров не растут.

    Интересно какой это договорной уровень? Так же играть, как с постоянным ростом цен на бензин, внутри страны, в мире не получается. Не зря дешевый бензин из того же Казахстана у нас в страну не пустят, ибо тогда цены на "договорном уровне" не удержаться wassat
  10. Эдуард Ващенко
    Эдуард Ващенко Сегодня, 15:47 Новый
    0
    Увы, но ползучая девальвация неминуема. Это вполне себе экономически оправданная операция. Не очередная выдумка либералов или патриотов. Это объективная реальность, с которой надо считаться.

    Плохому танцору
  11. Цой
    Цой Сегодня, 15:55 Новый
    +2
    Накопленный до пандемии жирок говорите...
    По моим личным ощущениям мой жировой запас иссяк в году так 2015... Ну там доллар по 100 помните? Последние 5 лет экономика стоит на месте и сейчас очень удобно все на пандемию скидывать, а реально рост околонулевой был и до этого.
  12. Kunduz
    Kunduz Сегодня, 16:21 Новый
    +1
    Дефицит бюджета на текущий момент составляет 4,7 триллиона рублей. За счёт девальвации рубля ЦБ пытается пополнить бюджет рублёвой массой. Кроме того, у нас отрицательное сальдо во внешне торговле - тратим валюты больше, чем зарабатываем. После про дажи Сбера, ЦБ тратил вырученные деньги ( около 185 млрд.руб) на приобретение валюты с последующей перепродажей на внутреннем рынке для покрытия потребностей банков и предприятий. Они кончились. ЦБ предпочел использовать для приобретения валюты не свои резервы, а заёмные средства. Понятно дело, в международных финансовых институтах. Мишустин продавил снижение ключевой ставки ЦБ, что привело к снижению интереса у иностранных инвесторов к российским гособлигациям. Снижение ставки также не привело к увеличению кредитных портфелей, т.к базельское соглашение с МВФ заставляет банки повышать резервы под выданые кредиты ( 5-7% к ключевой ставке). Нет развития экономики. Народ нищает, т.к. рубль обесценивается. Извините за некоторую сумбурность в изложении.
  13. Кронос
    Кронос Сегодня, 16:22 Новый
    -1
    Статья полная чепухи начиная от турок не воспринимают всерйоз и что они якобы не потянут новую войнушку . Заканчивая что у граждан еще какие -то запасы остались и есть понимание у правительства .