Меджлисовская авантюра Мустафы Джемилева терпит крах

Год назад президент Украины ликвидировал «аппарат уполномоченного по делам крымско-татарского народа» и уволил самого уполномоченного, пост которого с 2014 года занимал так называемый лидер «крымско-татарского народа в изгнании» Мустафа Джемилев.
Лидеры «Меджлиса» Джемилев и Чубаров уходят с арены
«Меджлис»* крымско-татарского народа был образован еще в 1991 году, до 2013 года его возглавлял Мустафа Джемилев. Лидеры организации никогда не ограничивали себя рамками закона, широко распространив на территории Крыма практику самовольного захвата земли, рэкета, а также силового давления на несогласных.
Хотя депутатский мандат в Раде за Джамилевым пока сохраняется, этот политический ход наглядно показывает, что украинская власть дистанцируется от проблемы крымских татар как инструмента воздействия на международную общественность, и в частности от «Меджлиса крымско-татарского народа». Лидеры организации постепенно выдавливаются из правительственных структур. В 2019 году потерял свой депутатский статус председатель «Меджлиса» Рефат Чубаров, а на Ленура Ислямова, еще одного лидера движения, в СБУ было возбуждено уголовное дело по подозрению в государственной измене.
Не лучшим образом обстоят дела и у подконтрольномо «Меджлису» телеканала ATR, принадлежащего Ислямову и ведущего вещание из Киева. Благодаря частичному возобновлению государственного финансирования и сбору пожертвований на данный момент канал смог возобновил вещание. Однако по словам самого Ислямова, из-за проблем с финансированием канал на 90% сократил производство собственных программ, уволил 45% коллектива, сократил выпуск новостей и прямых эфиров.
Пытаясь использовать вопрос крымских татар в свою пользу в ходе противостояния с Россией, руководство Украины в марте 2014 года официально объявило «Меджлис» высшим представительным органом крымско-татарского народа. Его лидеры и члены получили различные посты во властных структурах, международную известность, а начиная с 2016 года из бюджета выделялись значительные суммы. Только в 2016 году были предусмотрены средства в размере 40 млн. гривен на функционирование «Меджлиса крымско-татарского народа». Также финансирование активно велось из Турции, от частных спонсоров и через гранты США.
Однако лидеры организации во главе с Мустафой Джемилевым использовали сложившуюся ситуацию для достижения исключительно собственных политических и финансово-экономических интересов.
С 2015 года «Меджлис» пытается продавить проект создания «крымско-татарской национальной автономии», причем не только на территории Крыма, но и включающую часть Херсонской области (а в некоторых вариантах и всю область). Автономия должна находиться под внутренним управлением «Меджлиса» и иметь исключительные права внутри унитарного украинского государства.
Сама организация до сих пор не зарегистрирована в Минюсте Украины, полностью отсутствует государственный контроль как за её деятельностью, так и за финансовыми потоками. Это позволяет руководителям «Меджлиса» использовать выделяемые средства в собственных интересах, при том, что какой-либо реальной работы по улучшению условий жизни крымских татар как на самом полуострове, так и за его пределами вообще не ведется.
Крымско-татарский батальон «Аскер» — силовой ресурс меджлисовского рэкета и разбоя
Жители Херсонской области, где базируются подконтрольный Ислямову крымско-татарский батальон «Аскер» и другие сторонники «Меджлиса», постоянно жалуются на произвол аскеровцев и их лидеров. В 2016 году, когда так называемый добровольческий батальон набрал наибольшее влияние, в одном только Геническе, по сообщению правоохранительных органов, регистрировалось до 50 различных правонарушений с участием добровольцев «Аскера». При этом жертвами вымогательств и рэкета в большинстве случаев становятся проживающие в области соплеменники лидеров «Меджлиса», на чью защиту и должна быть направлена деятельность организации.
В 2018 году крымские татары, жители поселка Новоалексеевка Херсонской области, записали видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой прекратить произвол членов «Меджлиса крымско-татарского народа». По словам собравшихся, представитель «Меджлиса» прибыл по указу Ленура Ислямова в их населённый пункт, дабы «монополизировать весь район, класть все деньги себе в карман». Местные жители были вынуждены обратиться к президенту Украины, так как у них нет собственного представителя среди крымских татар Херсона, некому защитить их права. Также один из местных жителей рассказал, что сам служил в вооруженном батальоне «Аскер», но был обманут и брошен на произвол судьбы.
Крымско-татарский вооруженный батальон «Аскер», или батальон имени Номана Челебиджихана, подконтрольный лидерам «Меджлиса» и в первую очередь бывшему крупному российскому бизнесмену Ленуру Ислямову, был создан из участников так называемой продовольственной и энергетической блокады Крыма. Изначально блокада осуществлялась меджлисовцами во взаимодействии с радикальными националистическими группировками «Правый сектор»* и «Азов»*. Однако впоследствии даже они отреклись от любого взаимодействия с аскеровцами.
Один из командиров националистического батальона «Азов» Игорь Криворучко в 2018 году заявлял, что «крымско-татарский батальон Ислямова — это этническая маргинальная банда гопников, которые занимаются криминалом в Херсонской области и к войне с Россией не имеют никакого отношения».
В 2017 году экс-лидер УНА-УНСО* боевик Дмитрий Корчинский в совместном обращении с экс-главой управления МВД Украины в Херсонской области назвал крымско-татарский батальон «вооруженным бандформированием Ислямова, терроризирующим местных жителей».
По данным СМИ и погранслужбы Украины, основной целью вооруженных крымско-татарских формирований на границе являлось перераспределение потоков контрабанды для получения личной выгоды и незаконных доходов.
Изначально власти закрывали глаза на незаконную деятельность «Меджлиса» в Херсонской области, преследуя политические интересы. В 2017 году дело дошло до прямого вооруженного столкновения аскеровцев с ВСУ, в результате чего силовиками было изъято большое количество незаконного вооружения и возбуждено уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).
В 2019 году бойцы крымско-татарского батальона взяли в заложники руководителя Генического РЭСа, а также совершили вооруженное нападение на сотрудников частного агентства «Азов», занимающихся охраной одного из предприятий региона. Только к началу 2020 года погранслужба все же смогла добиться отстранения «Аскера» от контроля границы с Крымом.
«Меджлис» как орудие репрессий и личного обогащения Мустафы Джемилева
В 1993 году был жестоко забит до смерти Юрий Османов, известный лидер крымско-татарского народа, находившийся в оппозиции к Джемилеву. В 1998 году в ходе внутренних разборок были убиты известные лидеры национального движения Селим Утаев и Дилявер Кучеров.
В 2006 году был зверски зарезан Норик Ширин, возглавлявший Крымскую республиканскую молодежную общественную организацию (КРМО) «Бирлик-Единство». По словам его брата Ибраима Ширина, «именно Джемилев и Чубаров были заказчиками убийства». В 2013 году сын Мустафы Джемилева, по данным некоторых изданий, страдавший наркозависимостью, застрелил из отцовского карабина Симонова 43-летнего Фейзи Эдемова.
Ряд членов «Меджлиса» (прежде всего Л. Арифов, С. Керимов, Л. Буджурова и др.) обвинили руководство «Имдат-банка» в систематическом нецелевом использовании средств, большинство из которых не доходило до тех, кому они предназначались. В результате протестующие были исключены из состава «Меджлиса», а Джемилеву были предоставлены самые широкие полномочия. Также под одноименным названием «Имдат» в Крыму действовала этническая ОПГ, участники которой промышляли сбором дани с соотечественников-предпринимателей. Члены ОПГ также приняли активное участие в судакских погромах 1995 года, итогом которых стало укоренение в приморских поселках Крыма бизнеса некоторых предпринимателей, связанных с руководством «Меджлиса». На 2014 год все имущество и недвижимость «Меджлиса» на территории Крыма принадлежало лично Мустафе Джамилеву!
В 1997 году в «Меджлисе» произошел раскол, связанный со скандалом вокруг благотворительного фонда «Крым» и «Имдат-банка», через которые шло все государственное финансирование и пожертвования из других стран на обустройство репатриантов. Фонд «Крым» изначально был общественной организацией, специально созданной для помощи крымским татарам, однако потом он был реорганизован в частный фонд, единоличным владельцем которого стал сам Джемилев.
В сентябре этого года глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в своем заявлении подчеркнул, что последние шесть лет международные площадки в крымско-татарском вопросе отдавали предпочтение исключительно гражданам, которые не проживают в Крыму. Лидеры «Меджлиса крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, а также организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов давно перестали выражать интересы своего народа, отметил он.
* «Меджлис крымско-татарского народа», батальон «Азов», «Правый сектор», УНА-УНСО — организации, запрещённые в РФ.