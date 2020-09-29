Армения опровергает заявления о потере командира десантно-штурмового батальона

Мы не видели ничего подобного с момента превращения огня в 1990-е годы. Боевые действия идут на всех участках фронта.



Складывающаяся в Закавказье ситуация такова, что вооружённые силы Азербайджана предпринимают попытки восстановить полный контроль над 7-ю районами, находящимися под фактическим контролем противника, а армянская сторона пытается им этого не позволить. Как известно, в конфликте активно применяется тяжёлая техника, включая танки и тяжёлые огнемётные системы. И обстрелы ведутся не только по позициям военнослужащих, но и по населённым пунктам.Из сводок понятно, что ни Ереван, ни Баку пока так и не прислушались к призывам незамедлительно прекратить боевые действия. Вместо этого стороны в своих сводках объявляют о том, сколько единиц техники и солдат противника удалось ликвидировать за двое суток боёв.Так армянский Инфоцентр публикует графику, на которой показано, что вооружённым силам Армении удалось уничтожить 4 вертолёта, 49 беспилотников, 80 единиц бронетехники, включая танки, 82 армейских автомобиля и 1 самолёт.Азербайджанская сторона называет такие сводки ложными. Ранее в Минобороны Азербайджана выступили с заявлением о том, что потерь самолётов в ВС страны не было.Сообщается об активизации армянских диаспор в разных странах мира. Одна из крупнейших армянских диаспор проживает на территории США. В сводках говорится о том, что в Лос-Анджелесе этнические армяне собрались перед зданием мэрии с призывом к администрации США "вмешаться в ситуацию и повлиять на Азербайджан и Турцию".Тем временем в Азербайджане напоминают, что война идёт на их территории и что военнослужащие азербайджанской армии не нарушали границ соседнего государства в отличие от противника.Старший аналитик агентства "Крайсис Груп" по Южному Кавказу О.Вартанян:В Армении прокомментировали азербайджанские заявления о потере командира десантно-штурмового батальона Лерника Варданяна в районе населённого пункта Талыш. Армянская сторона назвала эти заявления дезинформацией. Отмечено, что "таким образом противник желает внести смятение в ряды армянских войск, но этого ему сделать не удастся".