Военное обозрение
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Армения опровергает заявления о потере командира десантно-штурмового батальона

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Складывающаяся в Закавказье ситуация такова, что вооружённые силы Азербайджана предпринимают попытки восстановить полный контроль над 7-ю районами, находящимися под фактическим контролем противника, а армянская сторона пытается им этого не позволить. Как известно, в конфликте активно применяется тяжёлая техника, включая танки и тяжёлые огнемётные системы. И обстрелы ведутся не только по позициям военнослужащих, но и по населённым пунктам.


Из сводок понятно, что ни Ереван, ни Баку пока так и не прислушались к призывам незамедлительно прекратить боевые действия. Вместо этого стороны в своих сводках объявляют о том, сколько единиц техники и солдат противника удалось ликвидировать за двое суток боёв.

Так армянский Инфоцентр публикует графику, на которой показано, что вооружённым силам Армении удалось уничтожить 4 вертолёта, 49 беспилотников, 80 единиц бронетехники, включая танки, 82 армейских автомобиля и 1 самолёт.



Азербайджанская сторона называет такие сводки ложными. Ранее в Минобороны Азербайджана выступили с заявлением о том, что потерь самолётов в ВС страны не было.

Сообщается об активизации армянских диаспор в разных странах мира. Одна из крупнейших армянских диаспор проживает на территории США. В сводках говорится о том, что в Лос-Анджелесе этнические армяне собрались перед зданием мэрии с призывом к администрации США "вмешаться в ситуацию и повлиять на Азербайджан и Турцию".

Тем временем в Азербайджане напоминают, что война идёт на их территории и что военнослужащие азербайджанской армии не нарушали границ соседнего государства в отличие от противника.

Старший аналитик агентства "Крайсис Груп" по Южному Кавказу О.Вартанян:

Мы не видели ничего подобного с момента превращения огня в 1990-е годы. Боевые действия идут на всех участках фронта.

В Армении прокомментировали азербайджанские заявления о потере командира десантно-штурмового батальона Лерника Варданяна в районе населённого пункта Талыш. Армянская сторона назвала эти заявления дезинформацией. Отмечено, что "таким образом противник желает внести смятение в ряды армянских войск, но этого ему сделать не удастся".
Использованы фотографии:
Инфоцентр Минобороны Армении,
121 комментарий
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  1. Don Karleone
    Don Karleone Сегодня, 07:59 Новый
    +11
    Кому выгодна война на задворках России , я думаю кавказцы должны понять что их используют , включите голову, напрягитесь
    1. Володин
      Володин Сегодня, 08:02 Новый
      +21
      Цитата: Don Karleone
      я думаю кавказцы должны понять что их используют , включите голову, напрягитесь

      Украина уже который год голову включить забывает. И эти по тому же пути...
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 08:06 Новый
        +5
        Цитата: Володин
        который год голову включить забывает. И эти по тому же пути...

        Может с тумблером что?
        1. Собеседник
          Собеседник Сегодня, 13:40 Новый
          +1
          Может с тумблером что?

          Конечно что... Обычно его со временем выкручивают и ставят новый. Что России потом и придется делать, но это будет лет через 40 (к примеру) Во всяком случае история других вариантов пока не имеет в своем арсенале.
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:34 Новый
        +4
        Цитата: Володин
        Украина уже который год голову включить забывает.

        Когда грабят, то обо всем забывают! А что с них возьмешь? Менталитет такой. Сейчас рекламу увидела - предлагают саженцы айвы,...и главный аргумент плодоносит "на зависть всем соседям". Вот так. Где уж тут голову включать?!
      3. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 08:51 Новый
        +2
        Цитата: Володин
        Украина уже который год голову включить забывает.

        Украина 30 лет ее и не включала.После выхода из СССР включатель сломался.
        Цитата: Володин
        И эти по тому же пути...

        Таких царьков ,которые ради своей личной выгоды,ложатся под англосаксов,надо стрелять,а не идти за них умирать.
        1. Ros 56
          Ros 56 Сегодня, 09:21 Новый
          +4
          Украина 30 лет ее и не включала.После выхода из СССР включатель сломался.

          Я бы так прокомментировал, сам факт выхода из СССР и отрыв от России, это и есть обрыв проводов, а посему дело не в выключателе, его наличие или исправность ничего не меняют.
      4. Nikanet
        Nikanet Сегодня, 09:10 Новый
        -12
        Ага, все по периметру России с отключёнными головами, только Россия со включённой глолвой...
        1. Александр Долгов
          Александр Долгов Сегодня, 09:29 Новый
          -7
          У России свои проблемы. Но наш царь всегда о нас думает
      5. никто111никто
        никто111никто Сегодня, 09:27 Новый
        -8
        ну а русские когда мозги включат? разве на територии СССР такое бесчинство кровь и разрушения когда были? в москве одни евреи сидят -а мы русские призываем "чобанов" к миру; да не призывать нужно а дать по сусалам всем именно всем потому как црушная агентура на еврейские деньги вербует всех в том числе и украинцев на украине
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 10:44 Новый
          +1
          Цитата: никто111никто
          ну а русские когда мозги включат?

          А русские ,как вы,гражданин хороший,вместе с вашими правительствами не ложатся под англосаксов,торгуя своим задом.
          1. никто111никто
            никто111никто Сегодня, 10:54 Новый
            -3
            так вы за всех русских здесь брешите? или вы "русский" из тель-авива
            1. НЕКСУС
              НЕКСУС Сегодня, 11:07 Новый
              0
              Цитата: никто111никто
              так вы за всех русских здесь брешите?

              Вот за таких как вы говорю...привет из Нижнего Новгорода!
        2. Skarpzd
          Skarpzd Сегодня, 10:52 Новый
          +1
          Цитата: никто111никто
          ну а русские когда мозги включат? разве на територии СССР такое бесчинство кровь и разрушения когда были? в москве одни евреи сидят -а мы русские призываем "чобанов" к миру; да не призывать нужно а дать по сусалам всем именно всем потому как црушная агентура на еврейские деньги вербует всех в том числе и украинцев на украине

          ну по правде то все еще при гобачове началось. тот же какрабах, вильнюс, тбилиси. первые массовые погромы и беспорядки начались в 1987 году. тогда еще многое можно было исправить. жестко задавив эти росточки. но.... власть имущие выводов не сделали, крайними назначили военных и силовиков. теперь мы просто имеем то что имеем. да и сейчас внешняя и внутренняя политика РФ крайне непоследовательна, а то и вовсе противоречива. ни чего и ни когда не доводим до конца. в этом наша беда бедовая. если даже и скажем в кои то веки "А", то потом не то что "Б", но и запятой не ставим. последствия видим по всему практически периметру нашей страны. хорошо бы ошибиться, но боюсь далее опять Киргизия и Грузия на повестке.
          1. никто111никто
            никто111никто Сегодня, 11:18 Новый
            -3
            а что мешает нашему Российскому правительству прекратить эти кровавые разборки на територии СССР-ведь это можно сделать и без смертей и разрушений- ну какая из республик будет воевать с Российской армией это просто абсурд; почему в Москве на все это смотрят издалека- да потому что нет там русских вот почему
            1. 1976AG
              1976AG Сегодня, 12:36 Новый
              +1
              Цитата: никто111никто
              а что мешает нашему Российскому правительству прекратить эти кровавые разборки на територии СССР-ведь это можно сделать и без смертей и разрушений- ну какая из республик будет воевать с Российской армией это просто абсурд; почему в Москве на все это смотрят издалека- да потому что нет там русских вот почему

              Конкретизируйте пожалуйста, как именно мы должны прекратить эти разборки.
          2. Alex Justice
            Alex Justice Сегодня, 11:47 Новый
            -2
            первые массовые погромы и беспорядки начались в 1987 году.

            первые массовые погромы и беспорядки начались в 1917 году. Затем Ленин поделил Россию на куски, заложив бомбу замедленного действия, которая сработала в 1991.
        3. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 12:20 Новый
          0
          Цитата: никто111никто
          ну а русские когда мозги включат? разве на територии СССР такое бесчинство кровь и разрушения когда были? в москве одни евреи сидят -а мы русские призываем "чобанов" к миру; да не призывать нужно а дать по сусалам всем именно всем потому как црушная агентура на еврейские деньги вербует всех в том числе и украинцев на украине

          Москва не резиновая! fellow
    2. Комментарий был удален.
    3. хрыч
      хрыч Сегодня, 08:15 Новый
      +4
      Цитата: Don Karleone
      Кому выгодна война на задворках России , я думаю кавказцы должны понять что их используют , включите голову, напрягитесь

      Не задворки, а скорей на другой стороне улицы laughing Скажу немного неприятное. России эти события выгодны, крайне выгодны. От переброски и уже успешной утилизации лучших, идлибских бармалеев, до возвращения блудного Пашиняна к папе. Контракты на оружие, причем с обоих сторон. Уже поставили Армении, что-то там интересное под синими брезентами


      Поставки турак идут через Грузию, а наши через Иран. Сравните вес союзника wassat Также мы имеем провал ставки на удар дронами без поддержки классической авиации. И это без применения современных РЭБ, старенькая ОСА справилась. Пашинян пока взывал к Западу, уже бы Армению уничтожили wassat Альтернативы ОДКБ нет, понял даже этот ... сапиенс. laughing
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 08:40 Новый
        +5
        старенькая ОСА справилась


        Справилась тем, что снаряды улавливала и по ним били, а не по другим? Так уже по другим бьют sad .




        Кстати Армянские Осы даже по дальности не перекрывают МАМ-Лы. Плюс там проблема с радарным обнаружением малоразмерных и малоподвижных целей.

        Из сколь-нибуть подтвержденного фото-видео счет пока такой:
        Армения
        5 ЗРК "Оса"
        1 ТЗМ 9Т217Б
        4 Т-72Б
        1 БМП-1
        8 Урал-43206
        1 ГАЗ-3307
        1 УАЗ-452 "Буханка"

        Азербайджан
        5 Т-72Б\Т-72М1 Аслан
        1 БРЭМ-1
        2 БТР-80А\82А
        6 БМП-2
        1 БМП-3
        3 БПЛА Bayraktar TB2
        1 БПЛА Orbiter
        1 Ан-2
        1 Ми-24/8
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 08:51 Новый
          +4
          Когда движется танк, получает ПТУР в бочину и у него детонирует боекомплект - это одно, а когда стоит в окопе нечто и наблюдается с дрона, то есть большая вероятность, что это муляж. Это называется применение ложных целей. В РФ есть целое производство такого хозяйства. К сожалению с дрона сие не видать и если нет детонации боекомплекта, то грош-цена этим съемкам.
        2. Александр Галактионов
          Александр Галактионов Сегодня, 09:43 Новый
          0
          Байрактары как ударные бпла хороши Хотя не давно те же Осы сбивали израильские бпла да и в Йемене сбивали предейторы ими
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 09:58 Новый
            +2
            Осы сбивали израильские бпла
            Это конечно хорошо, но надо что то против малых дронов камекадзе, применяемых Азербайджаном.
          2. Alex Justice
            Alex Justice Сегодня, 11:52 Новый
            -2
            Точные удары. Наши в Сирии такой точностью не блещут.
        3. Александр Галактионов
          Александр Галактионов Сегодня, 09:46 Новый
          -2
          Ого сбили 3 байрактара?фото или видео есть ?интересно чем сбили
          1. donavi49
            donavi49 Сегодня, 10:23 Новый
            0
            Да некоторые есть, это максимально лояльный счет для армян. Вот например третий ТВ2 засчитали по такому пруфу.
            https://twitter.com/BabakTaghvaee1/status/1310513606837100544
        4. Александр Галактионов
          Александр Галактионов Сегодня, 09:49 Новый
          +2
          Тут на днях 1 точно возможно даже два Ил 78 из Азербайджана на Украину летали что привези тоже интересно
          1. g1v2
            g1v2 Сегодня, 11:01 Новый
            +1
            Ил78 - заправщик. За чем они могли туда летать? Может все же ил76?
            1. Александр Галактионов
              Александр Галактионов Сегодня, 11:31 Новый
              0
              Ил 76 сори Причем трансортник фирмы засвеченной
        5. g1v2
          g1v2 Сегодня, 10:59 Новый
          +1
          Похоже на правду. А кстати, можно где-то отслеживать подтвержденные потери? Есть более менее вменяемый источник? А то когда обе стороны друг другу за пару дней по несколько танковых батальонов в потери записывают и кол-во бпла, превышающее их вообще наличное кол-во, верить им совсем не тянет. request Кстати насчет вертушки ,вроде как азери подтверждали что потеряли ми8, а не ми24.
          И кстати непонятно, что делал в зоне боев ан2. Транспортировать лс или грузы вроде там некуда.
          1. maksbazhin
            maksbazhin Сегодня, 11:22 Новый
            +2
            Армяне 49 БПЛА сбили, наверное все квадрокопторы посчитали, при чем и противника и свои. laughing laughing laughing
        6. Александр Галактионов
          Александр Галактионов Сегодня, 11:34 Новый
          0
          Суда по ударам с бпла Байрактар операторы там Турки
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:23 Новый
      +8
      Цитата: Don Karleone
      Кому выгодна война на задворках России , я думаю кавказцы должны понять что их используют , включите голову, напрягитесь

      Конечно Турции yes .
      Практически с самого обретения Азербайджаном независимости Турция активно участвовала в формировании и повышении боеспособности азербайджанской армии. Еще в 1992 году между странами был заключен договор «О солидарности и сотрудничестве», после чего начались регулярные поставки военной техники, ежегодные совместные маневры. Собственно, Анкара сыграла ключевую роль в разработке модернизации армии закавказской республики. Поэтому неудивительно, что после неудачной июльской попытки Баку спровоцировать новый конфликт на Карабахе были объявлены турецко-азербайджанские военные учения.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 08:51 Новый
        +1
        Цитата: Теренин
        Собственно, Анкара сыграла ключевую роль в разработке модернизации армии закавказской республики.

        и Израиль поучаствовал-дроны и "спайки" к примеру.
      2. НасРать
        НасРать Сегодня, 09:10 Новый
        +1
        Цитата: Теренин
        Конечно Турции .

        Не соглашусь! Вся цепочка последних событий - это и переброска войск США из Германии в Польшу, Учения НАТО в Польше в преддверии выборов в Белоруссии + последовавший недомайдан + "отравление" Леши, затем учения НАТО на Украине(со стратегом в небе Украины!), корабли и куча самолетов и дронов вокруг Крыма.... и тут бац Нагорный Карабах - от Балтики до Каспия и все вокруг России!!! Вспоминаем приход Пашиняна(ставленника из Вашингтона) с лозунгами - долой оккупантов:Больше верится,в то, что Пашинян отрабатывает запросы хозяев

        Конфликт В НК длится давно, и уверен в планах военных ведомств обоих участников были мероприятия на случай обострения ситуации ....Азербайджан очевидно, планировал именно так как мы видим... Но, в Армении, что тоже очевидно, были не плохие разведданные..(опять таки, сами имели + возможно помогли).
        На счет наемников туркоманов из Сирии - заявление прозвучали о них из Армении, явно зазывая Россию в конфликт... А были ли эти наемники? Реджеп ясное дело повелся на заварушку и готов поддержать Азербайджан(а может и этого парня "подтолкнули" к подобному - это было не трудно). Режисер этого действа зазывает Россию в конфликт дабы столкнуть её с Турцией... Кстати, странно, что Пашинян бросился звонить Путину, а не в Вашингтон или Париж...
        1. Тралл
          Тралл Сегодня, 09:44 Новый
          +4
          Цитата: НасРать
          странно, что Пашинян бросился звонить Путину, а не в Вашингтон или Париж...

          Армения в ОДКБ, а не в НАТО
          1. НасРать
            НасРать Сегодня, 09:49 Новый
            -3
            но хозяева Пашиняна сидят в Вашингтоне.... думаете Вашингтон занимается благотворительностью - Венесуэла, Украина, Белоруссия, Армения и т.д. - как пример благотворительности?
            1. Alex777
              Alex777 Сегодня, 12:13 Новый
              0
              Даже Ходорковский потребовал от России остановить "обнаглевших турок".
              Ну и дела. bully
              1. НасРать
                НасРать Сегодня, 12:27 Новый
                0
                Цитата: Alex777
                Даже Ходорковский потребовал от России остановить "обнаглевших турок".
                Ну и дела. bully

                Лишний раз это говорит, для чего затевалась эта заварушка...Все срежиссировано...
                1. Alex777
                  Alex777 Сегодня, 13:43 Новый
                  0
                  И для чего затевалась, и кем срежиссирована.
                  Только исполнитель в последний момент понял, что может и в бубен под шумок получить. Забеспокоился изрядно. bully
    5. финиш
      финиш Сегодня, 09:00 Новый
      +3
      Британская The Guardian сообщает о вербовке сирийцев для выполнения "охранных" задач в Азербайджане.
      По информации журналистов, мужчин из подконтрольных Турции районов Сирии нанимают под "вывеской" неназванной ЧВК для обеспечения безопасности наблюдательных пунктов и объектов нефтегазового комплекса.
      Непосредственно на месте набор осуществляют функционерв протурецкой террористической группировки "дивизия Султана Мурада", которые активно воевали в Ливии на стороне Триполи.
      Сирийцам предлагают контракты сроком от 3 до 6 месяцев за 7-10 тысяч турецких лир в месяц, что значительно больше, чем они могли бы заработать дома.
      Переброска осуществляется через Турцию и далее силами турецких военных в Азербайджан. При этом набор периодически прекращается и возобновляется в зависимости от указаний кураторов из турецкой разведки.
      1. НасРать
        НасРать Сегодня, 09:22 Новый
        +1
        Странно, что британцы так активно подбрасывают такую информацию .... уж не Россию ли приглашают в конфликт? А до этого подобные заявления исходили из Армении .. Боевиков еще ни кто не видел, а осадочек уже остался..... совпадение? Не думаю...
        1. ФенХ
          ФенХ Сегодня, 09:39 Новый
          -1
          Цитата: НасРать
          Странно, что британцы так активно подбрасывают такую информацию .... уж не Россию ли приглашают в конфликт? А до этого подобные заявления исходили из Армении .. Боевиков еще ни кто не видел, а осадочек уже остался..... совпадение? Не думаю...

          Так либерда уже завопила,Путин защити армян
          https://vz.ru/news/2020/9/28/1062665.html
        2. финиш
          финиш Сегодня, 10:02 Новый
          0
          Рейтерс также подала подобную информацию уже по своим источникам.
          1. НасРать
            НасРать Сегодня, 10:05 Новый
            -1
            Британцы стараются.... помочь России втянуться в конфликт - разве это новость?
            А есть ли видео или документальные свидетельства пребывания боевиков в самом Нагорном Карабахе - вот вопрос?
            Знаю, что в 90-х азербайджанцы активно привлекали российских военных в боевые действия и оплачивали их услуги, реально оплачивали.. Знаю ребят(на тот момент служащих МО РФ), которые брали отпуск и отправлялись на заработки в Азербайджан - так вот их ни разу не обманули, платили исправно. Что интересно, те кто ездил за тем же в Армению, приезжали без денег... feel
        3. финиш
          финиш Сегодня, 10:22 Новый
          +1
          Как не видел никто боевиков? Список с именами 80 погибших боевиков опубликован.
          1. НасРать
            НасРать Сегодня, 10:30 Новый
            0
            Цитата: финиш
            Как не видел никто боевиков? Список с именами 80 погибших боевиков опубликован.

            80 погибших боевиков? за день боев? Не подготовленные призывники, что ли были эти "боевики"? При этом их опознали как сирийцев и успели опубликовать список?
            Список опубликовать можно какой угодно... благо в Сирии ни кто не опровергнет ....
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:13 Новый
        +1
        нанимают под "вывеской" неназванной ЧВК для обеспечения безопасности
        Ага в пятерочку
    6. Slon_on
      Slon_on Сегодня, 09:53 Новый
      +1
      Если рассматривать это в срезе глобального противостояния "коллективный Запад" - Россия, то становится всё становится на свои места: учинить хаос в Беларуси не вышло, "отправление" Сисяна - смех. Вот и пыхнуло в Карабахе.
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 10:41 Новый
        +1
        Дальше - Средняя Азия. Но сейчас конечно надо гасить активные кризисы.
    7. Romeo
      Romeo Сегодня, 11:31 Новый
      +3
      При чем здесь задворки России?! Хватит уже на все что происходит в мире смотреть через великоимперскую призму. Не нужно начинать примерять роль США на себя. У одного государства, другое отняло семь районов и не хочет их возвращать, заявляя что это буферная зона перед карабахом. Заметьте эти районы не являются частью карабаха. И Азербайджан в первую очередь хочет их вернуть и вернет я думаю. Дело у них правое. Если у вас сосед займет ваш балкон и не позволит им распоряжаться, то его возвращение станет блин целью вашей жизни. Не отказывайте в праве на справедливость другим. И не нужно думать что это война козни кого то против вас лично или против Российской федерации. Им там сейчас на все и на всех наплевать и на наши амбиции тоже. У них есть цель, они к ней идут и сейчас ничего вокруг замечать не будут, как с эффектом туннельного зрения.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:53 Новый
        +1
        Дело у них правое.
        Этнические чистки ? Интересно тогда узнать Ваше мнение про действия ВСУ/СБУ на Донбассе.
        1. Romeo
          Romeo Сегодня, 13:09 Новый
          0
          В этих районах некого зачищать. Повторюсь, районы отобраны у Азербайджана и до захвата были заселены азербайджанцами. В результате боевых действий в те годы, все там было разрушено.
          И ничего не восстанавливалось. Жить там нельзя, ничего нет и никто там не живет. Там расположены лишь военные позиции армии карабаха. Так что нет предмета для спора. ВСУ/СБУ не в тему. Спросите там где это обсуждают.
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 13:16 Новый
            +2
            И ничего не восстанавливалось. Жить там нельзя, ничего нет и никто там не живет.

            По оценкам на 2017 год, население Нагорно-Карабахской Республики насчитывало 147.0 тысяч человек
            1. Romeo
              Romeo Сегодня, 13:29 Новый
              -1
              Вы наверное не понимаете. Посмотрите на карту. Все 147 000 живет в карабахе. Мы же говорим о пограничных районах Азербайджана, которые не армяне, не карабахские армяне никогда своими не считали и не собирались их заселять по примеру Израиля. Районы эти НЕЗАСЕЛЕННЫЕ СЕЙЧАС.
              Армяне практичная нация и вряд ли армянин в здравом уме поселиться там где нет будущего для него.
              1. alexmach
                alexmach Сегодня, 13:35 Новый
                +2
                Все понятно - но во-первых Азербайджан говорит и о возвращении самого Карабаха, не только тех районов. Во вторых буферная зона тоже ведь не просто так была создана, заняв эту зону они либо создадут угрозу самому Карабаху, либо будут в этой зоне уязвимы из Карабаха, это ещё более неустойчивое положение. Кроме того насколько я понимаю эта зона кроме всего прочего отрезает Карабах от самой Армении, поправьте если наврал.

                Да, самое главное забыл, насчет
                При чем здесь задворки России?! Хватит уже на все что происходит в мире смотреть через великоимперскую призму.

                Так задевают же события там напрямую Россию. Там ведь и база военная. Дальний форпост, и возможность самим втянуться в войну. И возможность рассориться с вобщем-то важными для России соседями. И самое главное России там не нужны ни в первую очередь американские ни турецкие базы.
                1. Romeo
                  Romeo Сегодня, 13:42 Новый
                  0
                  Все верно. Если забрать все районы назад, то карабах окажется в сложном положении.
                  Но, это будет потом. А пока действия Азербайджана по возвращению бесспорных земель
                  не кем оспорены быть не могут. Буферная зона была создана Арменией и Азербайджан не будет уязвим если ее ликвидирует. Наоборот.
              2. Карениус
                Карениус Сегодня, 13:37 Новый
                -5
                Цитата: Romeo
                Армяне практичная нация и вряд ли армянин в здравом уме поселиться там где нет будущего для него.

                Так ведь не просто так хазарин Примаков устроил нам 27.10.99, и усадил нам на шею мра.зоту Робика... Именно Робик запрещал заселение армянами этих освобождённых территорий... Мои друзья, кто там попробовали заселиться - всегда в те годы были терроризированы тамошними местными ментами, начальством тамошним...
  2. anjey
    anjey Сегодня, 08:03 Новый
    +6
    Эрдоган ведет тройную игру по всем фронтам и ТБД laughing А за его спиной все те же ослиные уши янки.Кто же ему влепит "турецкий гамбит"???
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 08:16 Новый
      +5
      Цитата: anjey
      Эрдоган ведет тройную игру по всем фронтам и ТБД laughing А за его спиной все те же ослиные уши янки.Кто же ему влепит "турецкий гамбит"???

      Молва приписывает Петру I изречение: "троим не верь: бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь."
      Судя по "победным реляциям" противоборствующих сторон, настрой решительный, скорее всего на долго.
      Будут "биться" до последнего линкора...
      1. anjey
        anjey Сегодня, 08:21 Новый
        +3
        Американцам и Израилю на руку втянуть Турцию со своими амбициями в локальные военные конфликты,так что от них у него карт-бланш есть точно ,ну и Россию потроллить и пошантажировать,а может тоже втянуть в конфликт и вбить долгожданный клин в мутные отношения с Турцией.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:24 Новый
      +7
      Цитата: anjey
      Эрдоган ведет тройную игру по всем фронтам и ТБД laughing А за его спиной все те же ослиные уши янки.Кто же ему влепит "турецкий гамбит"???

      За последние несколько лет Турция серьезно изменила свою военно-политическую стратегию, расширив свое влияние на Балканах, Ближнем Востоке и Кавказе.
      Анкара вмешалась в войну в Ираке, Сирии, Ливии, сформировала ближневосточную армию протурецких боевиков, вступила в конфликт с европейскими странами из-за разделения влияния в Средиземноморье и, по сути, подготовила военный плацдарм на Кавказе.
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 08:03 Новый
    +8
    Азербайджанская сторона называет такие сводки ложными.

    В Армении прокомментировали азербайджанские заявления о потере

    Вот результаты 30-летней работы турецких НКО на постсоветском пространстве и нерешительность действий России по причине засилья во власти прозападной "элиты".
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 08:25 Новый
      +6
      Цитата: Теренин
      Азербайджанская сторона называет такие сводки ложными.

      В Армении прокомментировали азербайджанские заявления о потере

      Вот результаты 30-летней работы турецких НКО на постсоветском пространстве и нерешительность действий России по причине засилья во власти прозападной "элиты".

      Как бы кому это не нравилось, но сейчас бои идут на территории Азербайджана. На территорию Армении никто не нападал. Вы предлагаете России выступить на стороне Армении и наносить удары по азербайджанской территории ?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:31 Новый
        -1
        Цитата: 1976AG
        Вы предлагаете России выступить на стороне Армении и наносить удары по азербайджанской территории ?

        Я, предлагаю России, своими решительными действиями, а не словами о "обеспокоенности", восстановить статус кво. В противном случае, при потере Арменией Карабаха, мы получим в Армении базу НАТО, а в Азербайджане военную базу Турции.
        Неужели это не понятно руководству России?
        1. oleg123219307
          oleg123219307 Сегодня, 08:57 Новый
          +6
          Цитата: Теренин
          Я, предлагаю России, своими решительными действиями, а не словами о "обеспокоенности", восстановить статус кво. В противном случае, при потере Арменией Карабаха, мы получим в Армении базу НАТО, а в Азербайджане военную базу Турции.
          Неужели это не понятно руководству России?

          Нельзя быть чуть чуть беременным. А статус кво в том регионе это именно оно. Тут ведь 3 варианта по сути. Заморозить этот конфликт снова, но как мы видим обе стороны недовольны положением вещей и заморозка не помогает. Помочь Армении, ибо союзник по ОДКБ, но тогда мы идем на открытый конфликт с Турцией, ломая кучу экономических и военно-политических проектов НИЧЕГО не получая взамен. Или кто то верит что Армения компенсирует нам потери от конфронтации с турками? Ну и третий вариант - не вмешиваться, пусть сами разбираются. Ограничить вмешательство только недопущением активного участия ВС Турции в конфликте. Что по сути мы сейчас и делаем. Ибо обе стороны конфликта нам ни в одном месте не друзья. Конечно будь наше руководство пожесче был бы еще и четвертый вариант. Восстановить статус кво, установленный в свое время в закавказье красной армией. Прийти и вернуть обе стороны конфликта в лоно империи. Но что то не похоже чтоб нашему нынешнему руководству нужна была та империя. Так что при нынешних условиях я никаких плюсов от открытого вмешательства не наблюдаю...
          1. Dave36
            Dave36 Сегодня, 09:09 Новый
            0
            не дай бог их в лоно....
            1. oleg123219307
              oleg123219307 Сегодня, 09:48 Новый
              +4
              Цитата: Dave36
              не дай бог их в лоно....

              А какая разница? 80% их и так уже тут, да еще и с нашими паспортами, а так хоть плацдарм в закавказье был бы...
              1. alexmach
                alexmach Сегодня, 13:26 Новый
                +1
                не дай бог их в лоно....

                А какая разница? 80% их и так уже тут, да еще и с нашими паспортами, а так хоть плацдарм в закавказье был бы...

                А вот действительно. Чего вдруг "не дай бог". Сколько столетий жили вместе и было все нормально, чего вдруг стало "не дай бог"?
          2. Теренин
            Теренин Сегодня, 09:25 Новый
            -4
            Цитата: oleg123219307
            Ну и третий вариант - не вмешиваться, пусть сами разбираются. Что по сути мы сейчас и делаем.

            Да, это то, что мы и делали за последнее время.
            А, если учесть создание США группировки в Арктике, вот вам и полное военное окружение России. А, далее, блокировка, санкции, внедрение НКО для работы в молодежной среде, охамевшая "пятая колонна"... вот и доневмешивались... и получаем, что
            Цитата: oleg123219307
            при нынешних условиях я никаких плюсов от открытого вмешательства не наблюдаю...
            1. oleg123219307
              oleg123219307 Сегодня, 09:57 Новый
              +4
              Цитата: Теренин
              Да, это то, что мы и делали за последнее время.
              А, если учесть создание США группировки в Арктике, вот вам и полное военное окружение России. А, далее, блокировка, санкции, внедрение НКО для работы в молодежной среде, охамевшая "пятая колонна"... вот и доневмешивались...

              Я все таки не понимаю чем Америке это окружение так уж поможет. Неядерными силами войну с НАТО никто серьезно уже лет 60 не рассматривал с обеих сторон. А ядерным ракетам параллельно на количество окружающих нас баз НАТО. Наша система ПВО/ПРО вполне способна продержаться нужные для обеспечения боевой устойчивости РВСН до пусков 15-20 минут. А потом уже все будет неважно для всех. Что до санкций - а не надо было играть с противником в его игру на его поле. Нам американская модель капитализма и глобализма противопоказана в принципе. Теперь да, больненько господам толстосумам. Ну ничего, авось поумнеют. Лучше на восток посмотреть и какие то части полезного опыта перенять. Они построили то, чем должен был быть Союз. Что до НКО и работы с молодежью - вот тут согласен на все 200%. Господ дерьмократов, аля Сорос и компания и их местных шавок типа Эха или Навалят давно пора попросить на выход. Вот в либерастию с молодежной политикой и свободой анонимного интернета мы вполне можем и доиграться до беды.
          3. uhu189
            uhu189 Сегодня, 09:48 Новый
            +3
            Был ещё один вариант - создать условия, чтобы эта эскалация не произошла. Чтобы для Азербайджана было изначально не выгодно это начинать из-за слишком больших издержек. Но по каким-то причинам это не удалось. В итоге у нас сейчас на выбор плохие и очень плохие варианты действий...
            1. oleg123219307
              oleg123219307 Сегодня, 09:50 Новый
              +1
              Цитата: uhu189
              Был ещё один вариант - создать условия, чтобы эта эскалация не произошла. Чтобы для Азербайджана было изначально не выгодно это начинать из-за слишком больших издержек. Но по каким-то причинам это не удалось. В итоге у нас сейчас на выбор плохие и очень плохие варианты действий...

              Или в свое время настоять на передаче карабаха Азербайджану, а Нахичевани Армении. Спрямили б границы, и забыли про проблему. Но все мы сильны задним умом, теперь имеем что имеем...
        2. 1976AG
          1976AG Сегодня, 09:21 Новый
          +2
          Цитата: Теренин
          Цитата: 1976AG
          Вы предлагаете России выступить на стороне Армении и наносить удары по азербайджанской территории ?

          Я, предлагаю России, своими решительными действиями, а не словами о "обеспокоенности", восстановить статус кво. В противном случае, при потере Арменией Карабаха, мы получим в Армении базу НАТО, а в Азербайджане военную базу Турции.
          Неужели это не понятно руководству России?

          Конкретно какие действия по вашему должна предпринять Россия ?
          1. НасРать
            НасРать Сегодня, 09:29 Новый
            +2
            Цитата: 1976AG

            Конкретно какие действия по вашему должна предпринять Россия ?

            Он сам не знает.... Но надо - решительно действовать!! laughing Россию настойчиво пытаются вовлечь в конфликт, столкнуть с Турцией и перекрыть выход в средиземное море, а этот туда же - решительными действиями...!!!
      2. финиш
        финиш Сегодня, 10:03 Новый
        -1
        Азербайджан вторые сутки бомбит военные объекты непосредственно на территории Армении города Варденис.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 10:06 Новый
          +1
          А Армения вторые сутки наносит удары по территории Азербайджана...
  4. хрыч
    хрыч Сегодня, 08:03 Новый
    +12
    Сразу стоит отметить, что из себя представляют прифронтовые села. Это бывшие азербайджанские аулы, превращенные в руины тридцать лет назад.
    1. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 08:35 Новый
      +2
      В азербайджане нет слово "Аул" или "Аулы".По азербайджански Деревня -"Кенд", Поселок-"Гесебе",Город-"Шехер"
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 08:38 Новый
        +1
        Будем знать hi
        1. Oquzyurd
          Oquzyurd Сегодня, 08:55 Новый
          -3
          С утренних часов 29 сентября азербайджанская армия продолжает атаку для освобождения города Физули, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

          Согласно информации, с 07:00 до 08:00 азербайджанская армия уничтожила четыре вражеских танка в направлении Физули - Джебраила.

          В настоящее время бои продолжаются.
          1. Keyser Soze
            Keyser Soze Сегодня, 09:49 Новый
            +2
            Согласно информации, с 07:00 до 08:00 азербайджанская армия уничтожила четыре вражеских танка


            Давайте сразу сводки по тысячу танка в час и по миллион армян - так за 3 часа выиграете войну. laughing
            1. Oquzyurd
              Oquzyurd Сегодня, 10:02 Новый
              -6
              В результате ударов азербайджанкой армии уничтожен третий мотострелковый полк «Мартуни» вооруженных сил Армении, расположенный на территории оккупированного Ходжавендского района, сказал журналистам пресс-секретарь Минобороны Вагиф Даргяхлы.

              В результате полк, понесший большие потери в живой силе и технике, полностью уничтожен.

              Командование вражеской армии обратилось ко всем за помощью в предоставлении транспортных средств для вывоза убитых и раненых солдат.
              По вашему запросу на счет танков https://www.youtube.com/watch?v=5icFXNECziM&feature=emb_logo
      2. Пижон
        Пижон Сегодня, 09:14 Новый
        +3
        Цитата: Oquzyurd
        В азербайджане нет слово "Аул" или "Аулы".По азербайджански Деревня -"Кенд", Поселок-"Гесебе",Город-"Шехер"

        ... а по-русски - аул! lol
  5. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 08:15 Новый
    +1
    В общем-то понятно, война до победного конца.Что с одной стороны, что с другой.
    1. svoit
      svoit Сегодня, 09:25 Новый
      +4
      Карабаху достаточно и статус кво, вряд ли ему нужен Баку, он даже о Нахичивани не мечтает. А результатом войны запросто может стать признание карабахской независимости, а то и вообще частью Армении.
      1. Даниил Коноваленко
        Даниил Коноваленко Сегодня, 09:29 Новый
        +1
        А результатом войны запросто может стать признание карабахской независимости, а то и вообще частью Армении.
         Европа с США позволят?
  6. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 08:16 Новый
    +4
    Эскалация раскручивается, увы. Люди гибнут. Азербайджан настроен отбить "свои" районы, заблокировав Карабах наглухо. Очень похоже, что это ему удастся. Ничем хорошим это кончиться не может.
    1. uhu189
      uhu189 Сегодня, 09:50 Новый
      0
      Да как раз не очень то и похоже. И складывается впечатление, что без вмешательства Турции и не удастся
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 10:38 Новый
        0
        Цитата: uhu189
        вмешательства Турции и не удастся

        Нотки скулежа проявились в интонациях Пашиняна... Это не на площадях митинговать...прошлепал подготовку к такому наступлению... И оказался не готов. России, чтобы вмешаться, надо, чтобы нападение было на Армению! А пока ее аккуратно не трогают. Непонятно, на Степанакерт как подкрепление поступает? Дороги ещё не перерезали?
        1. uhu189
          uhu189 Сегодня, 10:46 Новый
          +2
          Да кто-ж им даст дороги-то перерезать? Там на вчерашний вечер было небольшое вклинивание на 3-х участках не более 10км глубиной. Никаких дорог никто не перерезал и даже под огневой контроль их не брал
          1. Горный стрелок
            Горный стрелок Сегодня, 10:54 Новый
            0
            Цитата: uhu189
            Там на вчерашний вечер было небольшое вклинивание на 3-х участках не более 10км глубиной

            По карте то да, но как верить этим картам? Это же такой потенциал пропагандистский! Вот на оперативные карты бы глянуть...да кто же их даст посмотреть... wassat
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:42 Новый
        0
        Да как раз не очень то и похоже. И складывается впечатление, что без вмешательства Турции и не удастся
        Это почему? Сам Азербайджан располагает ресурсами что бы выиграть, а с Турцией подавно. Армении можно надеяться только на чудо. Азербайджанцы отыграются на местном населении, это они любят и умеют...
  7. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 08:21 Новый
    0
    Что скажете об этой статье, специалисты?!
    https://svpressa.ru/war21/article/277130/
    1. финиш
      финиш Сегодня, 08:51 Новый
      +2
      Читал вчера. Реально.
    2. genisis
      genisis Сегодня, 09:32 Новый
      +5
      В случае начала боевых действий между Турцией и Арменией и подключения РФ к этому процессу в рамках ОДКБ, любое турецкое шевеление в адрес российских военных в/ч 04436 приведёт к вводу российских войск в Азербайджан с территории Дагестана. Не знаю, сколько планируют продержаться анатолийские турки в противостоянии с российской армией, учитывая, что греки тоже не преминут воспользоваться подобной оказией, но их закавказские собратья уже через неделю снесут режим Алиева к чертям и войдут в состав РФ.
      1. uhu189
        uhu189 Сегодня, 10:02 Новый
        0
        У Турции вторая по численности, после США армия в НАТО. И они в НАТО входят. Если ваш сценарий рассматривать - то у него последствия вообще непредсказуемые могут быть. К таким наступательным операциям готовиться надо заранее и думать что с этим потом делать, после ввода армии на территорию суверенного государства. К каким результатам это приведет, даже с точки зрения той-же экономики страны.
        1. genisis
          genisis Сегодня, 10:14 Новый
          +3
          Я прокомментировал статью, в которой автор сетует, что парням со 102 Базы придётся партизанить, при вступлении Турции в боевые действия. Я изложил свой взгляд, что любое шевеление в адрес российских военнослужащих приведёт к исчезновению такого государства, как Азербайджан. И партизанить придётся разве что Алиеву с Эрдоганом вместе.
          1. uhu189
            uhu189 Сегодня, 10:25 Новый
            0
            Я понял, только я боюсь не так все просто. Чисто с военной точки зрения - да, такое можно сделать, но с политической и экономической - маловероятно из-за тяжелых последствий этого действия
            1. genisis
              genisis Сегодня, 10:56 Новый
              +1
              А между тем Азербайджан обстрелял воинскую часть в Вардениском районе республики Армения. Естественно перед этим выпустив заявление, что армяне с территории Вардениского района обстреляли Дашкесанский район в Азербайджане. Сейчас будет жёсткий ответ от армян. Вполне возможный дальнейший сценарий: обстрел Армении с территории Нахичевани, ответный обстрел армянами Нахичевани, заявление Турции о необходимости защиты Нахичевани согласно Московского договора от 1921 г. и нападение Турции на Армению. Дальше обращение Армении к РФ согласно со.4 ДОКБ и столкновение РФ и Турции.
              1. uhu189
                uhu189 Сегодня, 11:12 Новый
                0
                Я очень надеюсь, что это безумие в ближайшие дни все-таки прекратится. Иначе это очень плохо кончится для всех
                1. genisis
                  genisis Сегодня, 11:30 Новый
                  0
                  На мой взгляд - это закончится не скоро и следующим образом: либо Армения будет граничить с новым гособразованием на территории Азербайджана по р. Кура, либо Армения исчезнет с карты мира. Эрдоган, спровоцировав Алиева на эту авантюру, нарушил динамический гомеостаз. Не слышал, чтобы в работах по системному анализу были турецкие фамилии. А значит последствия просчитаны не глубже второго уровня. Что касается армян, они поставлены перед фактом: либо победите, либо исчезнете, как государство. В этом смысле им значительно проще принимать правильные решения.
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:36 Новый
        +3
        приведёт к вводу российских войск в Азербайджан с территории Дагестана.
        Объявим войну Азербайджану wassat причем без формального повода? А потом пойдем бить 2ю армию НАТО belay ? Все наши товарищи по ОДКБ разбегутся открещиваясь от такой политики Кремля, конец любой интеграции на пост советском пространстве на всегда.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:39 Новый
      +2
      Цитата: GELEZNII_KAPUT
      Что скажете об этой статье, специалисты?!
      https://svpressa.ru/war21/article/277130/

      А, там в конце написан ответ
      Что это было? Последняя попытка Москвы хоть в какой-то мере наверстать упущенное по усилению 102-й базы до того, как капкан захлопнется? Весьма похоже.
    4. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:27 Новый
      +2
      Что скажете об этой статье, специалисты?!
      Тут специалистом не надо быть, просто достаточно посмотреть карту, и расстановку сил, Армении придется воевать против 3 полевой армии Турции, что в принципе та еще перспектива. (правда когда я людям это говорил 2 дня назад (27 сентября 2020 14:18) меня заминусовали, утверждая что всех закидаем ядерными шапками)))
  8. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 08:33 Новый
    +6
    Цитата: GELEZNII_KAPUT
    Что скажете об этой статье, специалисты?!
    https://svpressa.ru/war21/article/277130/

    "Наша 102-я военная база в Армении может уйти в партизаны"
    Статья обо всем и ни о чем.
    Заголовок, по сути, не имеет ничего общего с реальностью.
    1. nnm
      nnm Сегодня, 08:39 Новый
      +5
      Соглашусь. Какая то мешанина из генералов на танках, взаимных опровержений сторон на ТВ и не понятно к чему упомянутых воспоминаний автора...
      С другой стороны, учитывая любовь автора статьи к словоблудию, иного и не ожидал
  9. Nikanet
    Nikanet Сегодня, 09:07 Новый
    -5
    [/quote]Так армянский Инфоцентр публикует графику, на которой показано, что вооружённым силам Армении удалось уничтожить 4 вертолёта, 49 беспилотников, 80 единиц бронетехники, включая танки, 82 армейских автомобиля и 1 самолёт.[quote]

    Ара да э да laughing А чё так мало указали? wink
  10. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 09:15 Новый
    +2
    Дело не в том, погиб или нет, дело в том, а на хрена это все затеяли? Неужели армянам и азербайджанцам непонятно, что используя их противоречия, полосатые и их шестерки хотят создать на Кавказе зону постоянно тлеющего вооруженного конфликта в пику России, которому не видно конца и края по типу Афганистана? А погибающие с обеих сторон, будут теми самыми дровами, от которых он будет только разгораться. Ну головой-то думайте люди.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 09:40 Новый
      0
      России это может быть выгодно
  11. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Сегодня, 09:34 Новый
    -1
    У Алиева видимо не было вариантов, что бы успокоить сторонников войны в Азербайджане и турков, раз решился на этот вооруженный конфликт, сейчас он лоялен и нужен Кремлю, видимо изменится и позиция Пашиняна в пророссийских вопросах, будет более сговорчивым с нами, ну и плюс в вероятных закупках наших вооружений и военной техники обеими сторонами, так что с точки зрения политики и экономики этот конфликт выгоден России, к сожалению так устроен мир
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:30 Новый
      +1
      Пашиняна в пророссийских вопросах, будет более сговорчивым с нами
      Все зависит от результатов столкновений и позиции Москвы.
  12. Викторио
    Викторио Сегодня, 10:00 Новый
    +3
    что-то техники набили многовато по отчетам. так и на месячную войну не хватит.
  13. демотиватор
    демотиватор Сегодня, 10:11 Новый
    +1
    Олигархи и их дети, в танках не горят. Капитализм - это когда в проблемах твоей страны всегда виноват сосед.
  14. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 11:43 Новый
    0
    Цитата: Александр Галактионов
    Ил 76 сори Причем транспортник фирмы засвеченной
  15. AlexFly
    AlexFly Сегодня, 11:54 Новый
    0
    Пока не научатся уверенно сбивать дроны и всё, что от них летит, будут жёсткие потери. В 88 Степанокерт восстанавливали после ужасного землетрясения, вскоре после разрушений войны... Хотя Айзеры вряд ли будут восстанавливать...
  16. Skarpzd
    Skarpzd Сегодня, 11:57 Новый
    +2
    Цитата: никто111никто
    а что мешает нашему Российскому правительству прекратить эти кровавые разборки на територии СССР-ведь это можно сделать и без смертей и разрушений- ну какая из республик будет воевать с Российской армией это просто абсурд; почему в Москве на все это смотрят издалека- да потому что нет там русских вот почему

    вот мне самому хотелось бы знать, что мешает нашему правительству!!!! я не знаю что мешало нашему правительству в 2008 году поставить точку в грузии. в грузии скоро выборы и антироссийский накал там зашкаливает!!! мы на очень долгие годы заложили себе мину под бок. а ведь очень просто все можно было сделать по умному.
    я не знаю что мешало правительству довести до логичного конца "русскую весну" на востоке украины. ведь очень легко тогда можно было поддержать создание Малороссии в составе Херсонской, Харьковско, Донецкой, Луганской, Николаевской и Одесской областей. ЛЕГКО!!! санкции??? так мы и так их огребли по самое нихочу. и еще огребем. не в них дело выходит. слабость и нерешительность. видимо так.
  17. Skarpzd
    Skarpzd Сегодня, 12:06 Новый
    0
    Цитата: Alex Justice
    первые массовые погромы и беспорядки начались в 1987 году.

    первые массовые погромы и беспорядки начались в 1917 году. Затем Ленин поделил Россию на куски, заложив бомбу замедленного действия, которая сработала в 1991.

    ну да. как же. не было ни Пугачева, ни Разина, не было 1905 года. пока крепка была власть - удавалось как то силой невелировать бардак. к 1917 году, благодаря придурочному императору, РИ рухнула. и не возьми большевики власть в свои руки еще не известно чем бы все кончилось.
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 12:18 Новый
      +1
      Ну почему же неизвестно, они сами стали лузерами, и так же потеряли страну в 1991 году.
  18. Skarpzd
    Skarpzd Сегодня, 12:40 Новый
    0
    Цитата: Ros 56
    Ну почему же неизвестно, они сами стали лузерами, и так же потеряли страну в 1991 году.

    они это кто??? может правде то в глаза посмотрим? это не некие "они", это мы страну просахатили. что мы сами сделали что бы этого не случилось? за себя честно скажу - НИЧЕГО! сидели как бараны и думали - рассосется. не рассосалось. а коли есть бараны - пастух найдется. или волк
  19. VictorM
    VictorM Сегодня, 14:40 Новый
    0
    Цитата: Теренин
    Цитата: Don Karleone
    Кому выгодна война на задворках России , я думаю кавказцы должны понять что их используют , включите голову, напрягитесь

    Конечно Турции yes .
    Практически с самого обретения Азербайджаном независимости Турция активно участвовала в формировании и повышении боеспособности азербайджанской армии. Еще в 1992 году между странами был заключен договор «О солидарности и сотрудничестве», после чего начались регулярные поставки военной техники, ежегодные совместные маневры. Собственно, Анкара сыграла ключевую роль в разработке модернизации армии закавказской республики. Поэтому неудивительно, что после неудачной июльской попытки Баку спровоцировать новый конфликт на Карабахе были объявлены турецко-азербайджанские военные учения.
    Много мифов и Вы практически все озвучили.

    С самого начала, с обретения независимости, подготовку кадров вела Россия.

    Поставки военной техники и снаряжения из Турции были и есть мизерные. Дело в том, что Азербайджан не использует вооружение стрелковое и артиллерийское стандартов НАТО, членом которого является Турция, и соответственно ее ВПК производит продукцию натовских стандартов и калибров. Кроме того, на большей части тяжелой техники производимой Турцией используются узлы и агрегаты европейского или американского производства, это например танки, САУ, вертолеты, соответственно их поставки просто невозможны, так как блокируются странами производителей. А например покупать турецкие буксируемые гаубицы, где нет импортных компонентов, Азербайджану смысла нет, повторюсь у нас калибры и стандарты СССР, советские, тоесть все гаубицы 122мм и 152мм, смысла нет в гаубицах калибра 105мм или 155мм принятого в странах НАТО. Так что максимум возможного это легкая колесная бронированная техника, которая хоть и имеет узлы конструктивно заимствованные у американских или европейских образцов внедорожной техники, но полностью производятся в Турции. Турция поставляла средства связи и т.д., плюс сейчас поставила ударные БПЛА.
    Снаряжение производим все на своих заводах.
    Все остальное покупается в странах республиках бывшего СССР и в странах бывшего Варшавского Договра, почему опять же потому что у нас стандарты СССР.
    Подготовка военнослужащих производится собственными силами и в собственных учебных центрах, офицерские кадры готовятся в собственных ВУЗах на базе бывших советских БВОКУ и КВВМУ, а так же в основном в российских и в меньшей степени в турецких училищах, причем обе страны, и Россия, и Турция, осуществляют подготовку кадров для нас БЕСПЛАТНО. Почему в меньшей степени в турецких надеюсь объяснять нет смысла - та же история, что и вооружением, например за редким исключением, все вооружение и техника ВВС и ПВО у нас советского и российского производства.

    Надобности в каких либо боевиках из Идлиба или откуда либо еще нет, да и просто в этом нет никакого смысла. Потребности в турецком спецназе тоже нет. Операторы БПЛА давно готовятся в собственном учебном центре, кстати одном из лучших, для тех кто не знает, напомню, в Азербайджане было развернуто производство БПЛА задолго до того как взлетел первый турецкий.

    Турция большая страна, имеет одни из самых многочисленных сухопутных войск в НАТО, вторые по численности после американских, Турция братская страна, НО... Нужно понимать, что на сегодняшний день Азербайджанская армия более чем достаточна для Закавказья, многие просто забывают, что тот же Азербайджан меньше любой не самой крупной области России, Армения еще меньше, а Карабах и оккупированные районы вокруг него вообще микроскопическая территория по российским меркам. Кроме того, до поставки Россией С-400 Турции наше ПВО было, если взять в пропорции, значительно качественнее вооружено и более мощнее. Та же ситуация и во многих других областях, в общей массе у нас более современные танки, БМП, стрелковое вооружение, ПТУР и т.д.

    Азербайджан априори более сильнее Армении, у нас мощнее экономика, больше численность населения, больше и лучше вооруженнее армия. Армения смогла победить в первой войне благодаря внутриполитическим проблемам, проще говоря борьбе за власть в Азербайджане в период после распада СССР и только. Рассказы про каких то бармалеев из Сирии и тому подобное, спецназ или ВВС Турции, всего лишь попытка армянской стороны оправдать неудачи, принизить роль противника, продолжать дуть про героического армянского солдата и тупого аскера - где нибудь на лавочке у подъезда в Мухос-нске такие разговоры пройдут конечно же и попадут в благодатную почву, если вместо мозгов удобрения, но... В реальности не нужно себя обманывать и нужно было отдавать себе отчет что мирные иннициативы, причем план одобренный Россией, были лучшим из возможных вариантов. Армения и ее руководство уверовали в безнаказанность и возможность тянуть кота за мошонку еще пол века, игнорировали предупреждения России, своего партнера и союзника, а со сменой руководство, так и вообще развернулись к России спиной.

    Безусловно ситуацию сейчас каждый использует в своих интересах Азербайджан добивается справедливости и очищает свою территорию от оккупантов, Турция демонстративно занимая проазербайджанскую позицию набирает все больше очков, Россия ставит на место соросовского выкормыша, НО в выигрыше только США. Сделанного не вернуть, война началась и как только она началась и Россия, да и тот же Азербайджан проиграли. При любом исходе войны Армения будет оторвана от России, по сути Россия будет вытеснена из Закавказья. Американцы тут не придумали ничего гениального, они просто подыграли России, ну и обыграли, как до этого сделали не раз, последний пример та же Украина. Ослабление России вообще или конкретно ее позиций в Закавказье невыгодно Азербайджану, с учетом влияния и численности армянской диаспоры и лобби в США и Европе, именно Армения станет форпостом и опорой США в нашем регионе, многие говорят про историю, но забывают историю, потом будут удивлены развороту Еревана на 180 градусов. Если Россия не сможет переломить ситуацию в Ереване, Армения вступит в НАТО либо вместе с Грузией, либо даже раньше, несмотря на то что грузины который год сидят с протянутой рукой у штаб квартиры НАТО в Брюсселе. А вот Азербайджану НАТО не светит, и в первую очередь из-за Турции, которую там терпят только из-за численность сухопутных войск и выгодного географического положения.