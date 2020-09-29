Свидетельства о боях по освобождению Сахалина от их участника

В сети опубликовано множество свидетельств бойцов Красной Армии об участии в тех или иных боях с гитлеровцами в годы Великой Отечественной. При этом куда скромнее с числом публикаций обстоит дело в плане свидетельств о боях с милитаристской Японией. Одна из причин – вполне очевидна: бои против Квантунской армии были скорыми, и победа пришла быстро. Однако сегодня это вовсе не повод забывать о подвиге советских войск во время боёв на Дальнем Востоке.Одна из операций Красной Армии в боях против Японии была связана с освобождением от японской оккупации острова Сахалин. Как известно, после проигранной войны с Японией в начале 20-го столетия южная часть острова, а вместе с нею и Курильская гряда отошли к Японии и стали называться японскими властями «северными территориями».В августе 1945 года советские войска учинили для японской армии самый настоящий разгром, вернув то, что было в территориальном плане потеряно при Николае II.В ролике на канале Дмитрия Пучкова представлены свидетельства участника операции по освобождению Сахалина Филиппа Дурновцева, в том числе и о действиях противника: