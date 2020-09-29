«Унижали и заставляли маршировать»: выходец из России обвинил Минобороны Британии в расовой дискриминации

Во избежание сомнений, мы отрицаем, что ответчик в описанной форме или какой-либо другой дискриминировал истца по расовому признаку, преследовал его из-за нежелательного поведения связанного с расой или подвергал его виктимизации (процесс или конечный результат превращения кого-либо в жертву преступного посягательства — прим. ред.) согласно закону о равенстве 2010 года

Британский военнослужащий российского происхождения подал в суд на Министерство обороны Великобритании, обвинив его в дискриминации по расовому признаку. Как пишет The Telegraph, Глебу Сташову отказали в службе в Разведывательном корпусе в качестве переводчика с русского языка.Глеб Сташов переехал в Великобританию вместе с семьей, когда ему было 13 лет, сейчас ему уже 33. Желание служить в британской армии возникло у него из чувства благодарности к Великобритании, спасшей его семью "от КГБ".Выступая в Центральном суде, Стешов заявил, что всю жизнь хотел служить в Разведывательном корпусе в качестве переводчика, но его не взяли, опасаясь, что он "русский шпион". Все попытки перевестись из Парашютного полка окончились неудачей.Он обвинил Минобороны в расовой дискриминации, заявив, что во время службы его унижали старшие по званию, заставляя маршировать и петь русские песни. Все попытки поступить на службу в Разведкорпус были отвергнуты путем фальсификации итогов экзамена по русскому языку и добавления компрометирующих материалов в его досье.Капрал русского происхождения потребовал от британского военного ведомства компенсации потерянного заработка, так как он преждевременно покинул службу в армии из-за расовой дискриминации. Кроме того, Стешов требует возмещения ущерба за моральный вред и телесные повреждения.В Минобороны Британии все отрицают. По словам официального представителя военного ведомства Роберта Моретто, в британской армии отсутствует дискриминация по расовому признаку.- заявил он.Суд продолжается.