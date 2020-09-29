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«Унижали и заставляли маршировать»: выходец из России обвинил Минобороны Британии в расовой дискриминации

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«Унижали и заставляли маршировать»: выходец из России обвинил Минобороны Британии в расовой дискриминации

Британский военнослужащий российского происхождения подал в суд на Министерство обороны Великобритании, обвинив его в дискриминации по расовому признаку. Как пишет The Telegraph, Глебу Сташову отказали в службе в Разведывательном корпусе в качестве переводчика с русского языка.


Глеб Сташов переехал в Великобританию вместе с семьей, когда ему было 13 лет, сейчас ему уже 33. Желание служить в британской армии возникло у него из чувства благодарности к Великобритании, спасшей его семью "от КГБ".

Выступая в Центральном суде, Стешов заявил, что всю жизнь хотел служить в Разведывательном корпусе в качестве переводчика, но его не взяли, опасаясь, что он "русский шпион". Все попытки перевестись из Парашютного полка окончились неудачей.

Он обвинил Минобороны в расовой дискриминации, заявив, что во время службы его унижали старшие по званию, заставляя маршировать и петь русские песни. Все попытки поступить на службу в Разведкорпус были отвергнуты путем фальсификации итогов экзамена по русскому языку и добавления компрометирующих материалов в его досье.

Капрал русского происхождения потребовал от британского военного ведомства компенсации потерянного заработка, так как он преждевременно покинул службу в армии из-за расовой дискриминации. Кроме того, Стешов требует возмещения ущерба за моральный вред и телесные повреждения.

В Минобороны Британии все отрицают. По словам официального представителя военного ведомства Роберта Моретто, в британской армии отсутствует дискриминация по расовому признаку.

Во избежание сомнений, мы отрицаем, что ответчик в описанной форме или какой-либо другой дискриминировал истца по расовому признаку, преследовал его из-за нежелательного поведения связанного с расой или подвергал его виктимизации (процесс или конечный результат превращения кого-либо в жертву преступного посягательства — прим. ред.) согласно закону о равенстве 2010 года

- заявил он.

Суд продолжается.
99 комментариев
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 08:43 Новый
    +30
    «Унижали и заставляли маршировать»: выходец из России обвинил Минобороны Британии в расовой дискриминации...ха-ха-ха ! свалил в "оплот демократии"- маршируй, и слюни подотри !
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 08:50 Новый
      +23
      Желание служить в британской армии возникло у него из чувства благодарности к Великобритании, спасшей его семью "от КГБ"

      Какой мерзкий типчик. Ни разу не жалко его.
      1. Anatoly 288
        Anatoly 288 Сегодня, 08:55 Новый
        +1
        Нашла коса на камень!
        1. Тралл
          Тралл Сегодня, 08:59 Новый
          +16
          переехал в Великобританию вместе с семьей, когда ему было 13 лет, сейчас ему уже 33

          Семья переехала в 2000г - тогда КГБ уже давно не было в России. Может их преследовал белорусский КГБ smile
          Без доказанного легкого отравления Новичком суд у минобороны британского не выиграть нынче laughing
          1. yehat2
            yehat2 Сегодня, 09:17 Новый
            +2
            он просто пересказывает шаблон, озвученный родителями.
            и с распадом КГБ, сотрудники этого ведомства никуда не исчезли
            1. sabakina
              sabakina Сегодня, 09:42 Новый
              -3
              Цитата: yehat2
              он просто пересказывает шаблон, озвученный родителями.
              и с распадом КГБ, сотрудники этого ведомства никуда не исчезли


              Извините, мне чисто поржать. Сотрудники перешли на самоокупаемость и подножный корм?
              1. yehat2
                yehat2 Сегодня, 10:00 Новый
                -3
                да, при этом сохранили методы, увеличили влияние, а вот устава и совести, их ограничивающего, совсем не стало. а те, кто этим не занимался, уволились. Так что я бы не стал смеяться насчет угрозы от КГБ. Другой вопрос - нафига этот пацан им нужен?
                1. sabakina
                  sabakina Сегодня, 10:04 Новый
                  +2
                  Цитата: yehat2
                  КГБ. Другой вопрос - нафига этот пацан им нужен?
                  Зачем????? в 13 лет мы таким занимались, что до сих пор не понимаю, как нас ЦРУ на карандаш не взЯло??? request
                2. ccsr
                  ccsr Сегодня, 12:53 Новый
                  +3
                  Цитата: yehat2
                  Так что я бы не стал смеяться насчет угрозы от КГБ. Другой вопрос - нафига этот пацан им нужен?

                  Да фигня все это - и у нас бы точно так же подошли к любому эмигранту если бы он стал настойчиво требовать перевода в военную разведку. С какого хрена ему доверять - он по своей тупости даже до этого не смог додуматься, и поперся в суд, который он явно проиграет.
                  1. yehat2
                    yehat2 Сегодня, 13:28 Новый
                    0
                    если бы мигрант переехал взрослым - да
                    но он подростком переехал в Британию и вовсе не благорасположен к родине.
                    кроме того, принятие переводчиком вовсе не гарантирует какой-то там доступ к секретам.
                    он мог переводить, например, речи Жириновского или инструкции к калашу, или договоры Газпрома - зависит от присвоенного ему допуска.
                    Так что, я не вижу реального мотива его непущать, это именно издевательство.
                    Тем более, что англичане во время войны запросто использовали немцев в разведке.
                    Возможно, причина известная фонетическая близость славянин и слэйв(раб).
                    1. ccsr
                      ccsr Сегодня, 13:36 Новый
                      +3
                      Цитата: yehat2
                      если бы мигрант переехал взрослым - да
                      но он подростком переехал в Британию и вовсе не благорасположен к родине.

                      Родственные связи учитывают всегда - это вам любой оформлявший допуск подтвердит.

                      Цитата: yehat2
                      кроме того, принятие переводчиком вовсе не гарантирует какой-то там доступ к секретам.

                      А вот это совсем не так - к ним попадают иногда такие материалы, по которым можно вычислить агента или узнать гостайну, которая стала известна противнику.

                      Цитата: yehat2
                      он мог переводить, например, речи Жириновского или инструкции к калашу, или договоры Газпрома - зависит от присвоенного ему допуска.

                      Для этого переводчик не нужен - можно и компьютерным переводом обойтись, если там ничего серьезного нет.
                      Цитата: yehat2
                      Так что, я не вижу реального мотива его непущать, это именно издевательство.

                      Еще раз утверждаю - у нас бы поступили точно так же. Причина у англичан совершенно объективная - и это факт.
            2. Alex Justice
              Alex Justice Сегодня, 11:19 Новый
              0
              Я таких видел. Придумывают жалобные истории, как их КГБ преследовало.
    2. Svarog
      Svarog Сегодня, 09:15 Новый
      -1
      Цитата: Дедкастарый
      заставляя маршировать и петь русские песни. Все попытки поступить на службу в Разведкорпус были отвергнуты путем фальсификации итогов экзамена по русскому языку и добавления компрометирующих материалов в его досье.

      Это мне напомнило фильмы про ВОВ.. там с предателями так же поступали. Ничего с того времени не изменилось, так же как и фашисты англосаксы ненавидят русских..
      Но наша "элитка" этого не понимает и деток своих туда активно отправляет, не подозревая видно, что рано или поздно их детей\внуков будут там унижать..
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 09:22 Новый
        +2
        «Унижали и заставляли маршировать»: выходец из России обвинил Минобороны Британии в расовой дискриминации

        А какой расы были унижавшие belay ?

        1. yehat2
          yehat2 Сегодня, 10:00 Новый
          +4
          либероидная
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 10:04 Новый
            +3
            Цитата: yehat2
            либероидная

            laughing good
      2. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 09:55 Новый
        0
        Цитата: Svarog
        "элитка" этого не понимает и деток своих туда активно отправляет, не подозревая видно, что рано или поздно их детей\внуков будут там унижать..

        Вы за них переживаете? К англосаксам можно относиться как угодно, но им нельзя отказать в лицемерии и умении играть в долгую. Их не будут унижать - их будут пользовать в интересах короны, при этом крепко держа за фаберже и соскочить им будет очень не просто.
    3. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 10:26 Новый
      +2
      Этому убогому ренегату ничего не светит.бежал он от КГБ....хоть бы людей не смешил клоун.вот по этому и стебались над ним сослуживцы.в 2000 году он от КГБ бежал.неумный человек.пусть прочухает дерьмократию на себе.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:45 Новый
    +5
    Парень сформулировал не правильно или это такой перевод.Не по расовому ,а по национальному признаку.
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 09:01 Новый
      +5
      Не по расовому ,а по национальному признаку.

      наверное не совсем так. Национальность это принадлежность к государству. А он не гражданин РФ. А раса это это обобщающий антропологический признак - негроидная, европиоидная. А в его случае это скорее всего этнический признак.
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 10:04 Новый
        +1
        Цитата: Ка-52
        в его случае это скорее всего этнический признак.

        Правильно говорите, графа nationality означает гражданство. А вот вопрос вслух на тему ethnic group - это табу, можно нарваться на неприятности. В школе например можно угодить в isilation/silent day - вплоть до посидеть в изоляции посреди школы.
        Единственно допустимое различие british или engishman: все britishы, но не все englishы
        1. Ка-52
          Ка-52 Сегодня, 10:11 Новый
          +2
          все britishы, но не все englishы

          это напоминает и наше - не всякий россиянин является русским yes хотя созвучно для иностранного уха
          1. Pete Mitchell
            Pete Mitchell Сегодня, 10:18 Новый
            +1
            Цитата: Ка-52
            напоминает и наше - не всякий россиянин является русским

            Извините, но я бы сформулировал по другому: не каждый русский является россиянином. Хотя скажем честно: для запада все россияне и из бывшего Союза - русские. Что конечно дико возмущает кой кого
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 11:51 Новый
        0
        Цитата: Ка-52
        Не по расовому ,а по национальному признаку.

        наверное не совсем так. Национальность это принадлежность к государству. А он не гражданин РФ.

        Не соглашусь. Принадлежность к государству - это гражданство, а не национальность. Граждане РФ ведь не все по национальности русские. В России проживают люди более 160 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. Так что русский, армянин или китаец он и в Африке, по национальности, останется русским, армянином или китайцем. hi
        1. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 12:27 Новый
          0
          [quote=Piramidon] Не соглашусь. Принадлежность к государству - это гражданство..[/Это особенности перевода, если мы говорим о британце. В западных официальной бюрократии используется термин nationality - гражданство. Если речь идет не о об одном гражданстве, тогда наверное citezenship не о первичном.
          О национальности у бюрократов спрашивать вообще не принято. Это же это, как его, не толерантно, вспомнил, могут и обвинить в чем нибудь...
          Это нас в школе так учили: в Китае живут китайцы, в Германии — немцы, в этом Израиле — евреи, в Африке — негры!
          1. Ка-52
            Ка-52 Сегодня, 13:19 Новый
            -1
            национальности, останется русским, армянином или китайцем.

            вы путаете китайца как гражданина КНР и китайца как этническая группа. Национальность "китаец" включает в себя несколько десятков этнических групп - всякие манжурцы, монголы, тибетцы и пр. хани и ачаны. Но по национальности они китайцы, как граждане КНР.
            1. Pete Mitchell
              Pete Mitchell Сегодня, 13:22 Новый
              0
              Цитата: Ка-52
              путаете китайца как гражданина

              Это не я, это Брат 2 laughing lol
              1. Ка-52
                Ка-52 Сегодня, 13:24 Новый
                0
                сорри ))) отвечал Стёпе )
    2. Tamer
      Tamer Сегодня, 14:04 Новый
      0
      В статье The Telegraph именно race discrimination.

      https://www.telegraph.co.uk/news/2020/09/28/russian-born-soldier-sues-mod-spy-fears/
  3. лысова
    лысова Сегодня, 08:46 Новый
    +8
    Британия это рассадник лжи и воров, а это дерьмо а не тема.
  4. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 08:47 Новый
    +13
    Капрал русского происхождения потребовал от британского военного ведомства компенсации потерянного заработка, так как он преждевременно покинул службу в армии из-за расовой дискриминации. Кроме того, Стешов требует возмещения ущерба за моральный вред и телесные повреждения.

    Мне одному кажется,что ябедничать -это моветон ,для русского мужчины?
    Сам ведь пошел добровольно англосаксам служить.
    1. stalki
      stalki Сегодня, 08:52 Новый
      +5
      Мне одному кажется,что ябедничать -это моветон ,для русского мужчины?
      Сам ведь пошел добровольно англосаксам служить.
      Вот тоже как-то противно стало, с языка сняли yes
    2. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 08:52 Новый
      0
      Цитата: НЕКСУС
      Мне одному кажется,что ябедничать -это моветон ,для русского мужчины?

      Набить рожу сволочи, бесспорно, гораздо приятнее, но за это, увы, и посадить могут.
      Я не о данном конкретном случае, а вообще.
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 08:54 Новый
        +4
        Цитата: Сидор Аменподестович
        но за это, увы, и посадить могут.

        А его никто силком в эту армию не тянул...при том что дослужился до капрала.
        Глеб Сташов переехал в Великобританию вместе с семьей, когда ему было 13 лет, сейчас ему уже 33. Желание служить в британской армии возникло у него из чувства благодарности к Великобритании, спасшей его семью "от КГБ".

        Благодарный,тьфу.
        1. Сидор Аменподестович
          Сидор Аменподестович Сегодня, 08:56 Новый
          +7
          Вполне вероятно, что его гоняли за постоянное нытьё.
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС Сегодня, 08:57 Новый
            +5
            Цитата: Сидор Аменподестович
            Вполне вероятно, что его гоняли за постоянное нытьё.

            Он от КГБ щемился по кустам и оврагам. fellow
            1. Сидор Аменподестович
              Сидор Аменподестович Сегодня, 09:01 Новый
              +4
              Цитата: НЕКСУС
              Он от КГБ щемился по кустам и оврагам.

              Не забывая громко оповещать об этом. Чтоб все были в курсе.
            2. sabakina
              sabakina Сегодня, 09:58 Новый
              -1
              Цитата: НЕКСУС
              Он от КГБ щемился по кустам и оврагам. fellow

              Ох Андрей, затронул ты струны моего детства...
        2. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 13:22 Новый
          +1
          Цитата: НЕКСУС
          Благодарный,тьфу

          Ага. С одной стороны жалуется, с другой лижет.
    3. Slon_on
      Slon_on Сегодня, 08:53 Новый
      +3
      В ментальности субъекта мало, что осталось от русского, кроме как носителя языка.
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 08:55 Новый
        +3
        Цитата: Slon_on
        В ментальности субъекта мало, что осталось от русского, кроме как носителя языка.

        Он в 13 лет спасался от КГБ. fellow Видимо за последующие 20 лет,мозги усохли,живя в британской помойке идиотов.
        1. Slon_on
          Slon_on Сегодня, 09:09 Новый
          +3
          Из занятной семейки, видать либо хорошо наворовали, либо шпионили против нас. Поэтому бритты и "спасали от КГБ".
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС Сегодня, 09:10 Новый
            +1
            Цитата: Slon_on
            Из занятной семейки, видать либо хорошо наворовали, либо шпионили против нас. Поэтому бритты и "спасали от КГБ".

            Спасюн,епона мать!...тьфу,
    4. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 10:28 Новый
      -1
      Русский мужчина не пойдет наглосаксам служить, явно нерусь гнилой типа анальнышей.
  5. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 08:50 Новый
    +5
    "Его пример другим наука". Тем, кто считает, что, "приняв руководящую и направляющую роль" западной цивилизации, там можно стать своим.
    Русские на Западе всегда были и будут чужаками, инородцами, вложи они хоть триллионы евро или долларов в тамошние экономики.
    Не просто так поговорка существует: "Где родился, там и пригодился".
  6. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 08:51 Новый
    +1
    Дело, только начинается.Чем закончится?
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 09:03 Новый
      +3
      Цитата: Даниил Коноваленко
      Дело, только начинается.Чем закончится?

      От Новичка,еще никто не умирал! fellow wassat
      1. Даниил Коноваленко
        Даниил Коноваленко Сегодня, 09:07 Новый
        +2
        laughing Думаю вряд ли.Британские суды толерантные. А вдруг этот английский пацан (российского происхождения) дело выиграет. Было бы прикольно.
        1. yehat2
          yehat2 Сегодня, 09:24 Новый
          +2
          было бы в тему проплатить шумиху в прессе по этому делу в поддержку претензий этого кадра,
          привести аналогии от индийцев и арабов. Главное так замарать в СМИ мелкобританию, чтобы больше ни у кого язык не смел подняться обозвать ее оплотом демократии.
          А в идеале, создать движение ми ту, чтобы каждый британец каялся, увидев эмигранта )))
          1. Даниил Коноваленко
            Даниил Коноваленко Сегодня, 09:31 Новый
            +1
            В принципе да. laughing
  7. nnm
    nnm Сегодня, 08:52 Новый
    +5
    Мало того, что сам подлец, так ещё и страну позорит работая русским караоке для британских сержантов
  8. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 08:53 Новый
    +5
    был бы негром-трансвеститом - никаких бы проблем не было. Не надо путать шпиоманию с толлерантностью
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 09:09 Новый
      +3
      Цитата: Ка-52
      был бы негром-трансвеститом - никаких бы проблем не было. Не надо путать шпиоманию с толлерантностью

      Ниче...писюн отчекрыжит,загорит,начнет читать рэп и полный порядок. fellow wassat
  9. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 08:53 Новый
    +1
    То что в суд на них подал - это правильно. А то что в чужой армии служит - это предательство. В случае войны в своих что-ли будет стрелять. Русские всегда для них были чужими, особенно в наше время мы для них враги. Пусть он теперь наслаждается демократией. fool
    1. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Сегодня, 11:08 Новый
      0
      да какой он русский!!!!у нас его бы даже свои же "духи"чмырили...дерьмоед
  10. moreman78
    moreman78 Сегодня, 09:00 Новый
    +1
    Походу пацанчик пытается заработать "нашару", поэтому и ищет лазейки. А ведь если у него проканает, то это будет новый тренд. Тут же найдутся и другие дети/внуки всяких перебежчиков и иммигрантов со своими исками - кого куда не взяли (в ЦРУ, в МИ-5, в спецназы и т.д.) или где обидели/унизили!
  11. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:01 Новый
    -1
    Не понял, что это за новость? И новость ли это..? Обработка Российской блогосферы, что британцы ведут себя нехорошо, а еще нехорошо ведут себя американцы и украинцы, поляки и литовцы, турки и японцы...
    Уж лучше "новости", как тральщики минами окружали вражеские мины в Черном море, находясь в Баренцовом wassat
  12. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 09:05 Новый
    +1
    Гонимый КГБ,в таком возрасте...!))
    Малец немного не доходчивый: поменяй пол,выкрась кожу,и будет тебе счастье))
  13. kit88
    kit88 Сегодня, 09:05 Новый
    +1
    Вот недомерок. Поди, верещал : "я же свой, буржуинский!".
    Не, парень, ты теперь как болт в стакане болтаешся. Для них ты навсегда останешся русским, а для нас просто отрезаный ломоть.
  14. bairat
    bairat Сегодня, 09:10 Новый
    +2
    На том же ресурсе сегодня про Эстонию
    https://inosmi.ru/social/20200929/248209205.html
    «Мне нравится знакомиться с новыми людьми до тех пор, пока дело не доходит до фамилии, и все узнают, что я Касьяненко», — пишет островитянка Карийна Касьяненко. «Но это же русская фамилия, — говорят они. — Ты русская?» Смотрят на меня растерянно. «Знаешь, все русские , но ты кажешься очень славной», — пытаются они убедить меня"
  15. К-50
    К-50 Сегодня, 09:15 Новый
    +5
    Глеб Сташов переехал в Великобританию вместе с семьей, когда ему было 13 лет, сейчас ему уже 33. Желание служить в британской армии возникло у него из чувства благодарности к Великобритании, спасшей его семью "от КГБ".

    В 2000-м году КГБ не было уже 10 лет. lol
    Почему-то все, кто бежит на запад, по тем или иным причинам , указывают на политические и иные репрессии, хотя сами смываются из-за воровства и других уголовных преступлений. В том числе не уплату налогов, что на Западе считается серьёзнейшим, потому как "делиться надо".
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:21 Новый
      0
      Они хотели, они и получили это исключительное дер р ркадра. Флаг им в руки, британский.
    2. Simon Schempp
      Simon Schempp Сегодня, 10:40 Новый
      +1
      В 2000-м году КГБ не было уже 10 лет.

      Погуглил и нигде не нашел его слова про КГБ.
      Автор статьи просто набросил на вентилятор.
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:19 Новый
    +2
    Вот уж точно спасибо наглобритам за спасение нас от такого редкостного дер р ркадра.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:23 Новый
      +1
      Мне кажется он там не один такой ... Приветствую! hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:28 Новый
        +2
        Да по разному бывает ... это, сразу поставило точки над Ё, дальше обсуждать нечего. Какое оно было тогда, уже не важно, теперь это их гуано.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 09:32 Новый
          +1
          Я согласен , что зря такие темы поднимаются , а с другой стороны для тех же желающих нагадить нашей Родине - урок...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 09:37 Новый
            +1
            Предателей/перебежчиков не любят нигде и никогда .... даже за очень большие деньги.
            1. cniza
              cniza Сегодня, 11:15 Новый
              +1
              Вот вроде все это знают , а они все равно находятся...
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 11:42 Новый
                +1
                Ха, так многие мантры, типа "со мной такого уж точно не случится", "душу" им греют или ещё чего. Не важно. Огонёк есть, а мотыльки, безмозглые, всегда найдутся.
                1. cniza
                  cniza Сегодня, 11:44 Новый
                  +1
                  К сожалению , именно мотыльки ... и обратной дороги нет.
                  1. rocket757
                    rocket757 Сегодня, 12:34 Новый
                    +1
                    В общем то сами, сами ... если додумались на тамошний "огонёк" лететь и спалится, они б и здесь шо-то подобное нашли спалились!
                    Есть ведь просто нормальные, которые даже уезжая, либо часть души оставляют здесь, либо дух родины увозят с собой! это уже есть ОПОРА, позволяющая оставаться нормальными людьми ВЕЗДЕ.
                    1. cniza
                      cniza Сегодня, 13:15 Новый
                      +1
                      Цитата: rocket757

                      Есть ведь просто нормальные, которые даже уезжая, либо часть души оставляют здесь, либо дух родины увозят с собой! это уже есть ОПОРА, позволяющая оставаться нормальными людьми ВЕЗДЕ.


                      Сам был такой , но не выдержал и вернулся , и вспоминаю с содроганием , не смог я там жить...
                      1. rocket757
                        rocket757 Сегодня, 13:40 Новый
                        +1
                        Бывает. Хорошо не там, где нас нет, а там, где нам ХОРОШО!
  17. cniza
    cniza Сегодня, 09:23 Новый
    +2
    «Унижали и заставляли маршировать»: выходец из России обвинил Минобороны Британии в расовой дискриминации


    Видимо мало , коль мозги не встали на место...
  18. sannyhome
    sannyhome Сегодня, 09:26 Новый
    +1
    Цитата: Дедкастарый
    «Унижали и заставляли маршировать»: выходец из России обвинил Минобороны Британии в расовой дискриминации...ха-ха-ха ! свалил в "оплот демократии"- маршируй, и слюни подотри !

    Вы серьёзно считаете, что если человек переехал жить в другую страну, он автоматически становится предателем и мразью? О которого можно вытирать ноги всем кому не лень? Издеваться и унижать?
    Если "да", то у меня для вас плохие новости...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:42 Новый
      +1
      К тому, кто сохраняют уважение к Родине, достоинство и порядочность, могут относится по разному ... НО, презирать не будут никогда.
      Данный, конкретный пример как можно описать?
  19. FIR FIR
    FIR FIR Сегодня, 09:29 Новый
    +2
    что во время службы его унижали старшие по званию, заставляя маршировать и петь русские песни.

    А в нашей армии так всех "унижают" laughing
  20. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:35 Новый
    +2
    из чувства благодарности к Великобритании, спасшей его семью "от КГБ"
    Как не был нужен со своей семьей КГБ, так и не нужен разведке Великобритании. Семья сдриснула к бритам и в надежде на благополучие поплакалась, что бежали от "кровавой ГБни". Получили настоящую "демократию", так зачем жаловаться и сутяжничать? Живи подальше от России (чего так хотелось) и "радуйся" сбывшейся мечте чудак.
  21. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:37 Новый
    0
    когда ему было 13 лет, сейчас ему уже 33. Желание служить в британской армии возникло у него из чувства благодарности к Великобритании, спасшей его семью "от КГБ"
    от какого КеГеБе его спасли в 2000-м году?!!!
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 10:46 Новый
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      от какого КеГеБе его спасли в 2000-м году?!!!

      От белорусского. fellow
  22. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 09:38 Новый
    +2
    Мальчик, ты для них животное нисший рассы. Надо привыкать.
  23. Qwertyarion
    Qwertyarion Сегодня, 09:45 Новый
    -1
    . переехал в Великобританию вместе с семьей, когда ему было 13 лет, сейчас ему уже 33. Желание служить в британской армии возникло у него из чувства благодарности к Великобритании, спасшей его семью "от КГБ".

    Чувак не мог спасаться от КГБ, когда ему было 13 лет КГБ уже не было.
    Автор! Сочиняйте правдоподобно.
  24. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:55 Новый
    +1
    Британский военнослужащий российского происхождения подал в суд на Министерство обороны Великобритании, обвинив его в дискриминации по расовому признаку.

    Сейчас заплачу! laughing
    Желание служить в британской армии возникло у него из чувства благодарности к Великобритании, спасшей его семью "от КГБ".

    Пусть скажет спасибо что ещё "новичком" не траванули, представив это как козни ГРУ! wassat
    1. fn34440
      fn34440 Сегодня, 10:02 Новый
      -1
      Надо было,сначала,проглотить комсомольский значок и публично порвать парт.билет Единой России. В Развед.Корпусе ея Императорского Величества,государственным терроризмом ,во имя королевства,занимаются только кристально чистые люди.
  25. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:57 Новый
    +1
    Когда пароход работал в Англии на приемке,такие вот постоянно у борта ,если стояли у причала,шарились.И все ныли и ныли как им плохо жилось в СССР,а на шару выпить за наш счет ,губа не дура.Политические эмигранты млин! hi
  26. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:02 Новый
    0
    Унижали и заставляли маршировать»: выходец из России обвинил Минобороны Британии в расовой дискриминации
    Хорошее слово -"выходец" ! laughing вышел с концами, не скули - твои проблемы. Заодно благодари)) своих предков что вывезли в демократию laughing .
  27. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 10:06 Новый
    0
    Цитата: yehat2
    он просто пересказывает шаблон, озвученный родителями.
    и с распадом КГБ, сотрудники этого ведомства никуда не исчезли



    "Буржуазная зараза там всюду ходит по пятам.
    Опасайся пуще сглаза ты внебрачных связей там.
    Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно.
    Говори, что с этим делом мы покончили давно."
  28. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 10:11 Новый
    +1
    Судьба мерзкого иуды, все его призерают и все унижают.
  29. frruc
    frruc Сегодня, 10:12 Новый
    +1
    Какие родители, такой и Глебчик. Такому можно доверить лишь общественные туалеты зубной щеткой мыть.
    Мерзость, больше слов не находится.
  30. Владимир_6
    Владимир_6 Сегодня, 11:00 Новый
    0
    Глеб Сташов переехал в Великобританию вместе с семьей, когда ему было 13 лет, сейчас ему уже 33. Желание служить в британской армии возникло у него из чувства благодарности к Великобритании, спасшей его семью "от КГБ".

    Как оказалось, xрeн редьки не слаще. Парень усвоил, что Министерство обороны Великобритании не лучше КГБ. Судиться с МО Британии выходцу из России опасно для жизни. Можно не удачно выпить чая.
  31. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 11:04 Новый
    0
    сто процентное и очешник....
  32. zwlad
    zwlad Сегодня, 11:42 Новый
    0
    Желание служить в британской армии возникло у него из чувства благодарности к Великобритании, спасшей его семью "от КГБ".

    Бедный-разнесчастный. А ему показали что он человек второго сорта.
    Ну так привыкай к "демократии".
  33. Керенский
    Керенский Сегодня, 11:45 Новый
    0
    Стешов заявил, что всю жизнь хотел служить в Разведывательном корпусе в качестве переводчика,

    То есть причинить максимальный вред России. Он же не с арабского переводить собирался... А коли не вышло, то
    потребовал от британского военного ведомства компенсации потерянного заработка, так как он преждевременно покинул службу в армии из-за расовой дискриминации. Кроме того, Стешов требует возмещения ущерба за моральный вред и телесные повреждения.
  34. Tank Hard
    Tank Hard Сегодня, 12:03 Новый
    0
    Появился прецедент возникновения "русско-российской" расы. А чего, англо-саксы же русских за людей не считают, значит почему и не быть такой расе? Русские Жизни Важны! Пусть целуют ботинки россиянам, Аляску отняли? Калифорнию отняли? Первую мировую мутили? Сгубили Российскую Империю? Оккупировали территорию, после октябрьской революции? Вторую мировую затеяли? Вьетнам? Афганистан? Союз развалили? Россию кошмарят? Санкции? А сколько погибло за это время русских,россиян, советских? Вот пусть и отвечают за всё, пусть платят! Зря парня ругаете, молодец он! wink
    1. Владимир_6
      Владимир_6 Сегодня, 12:41 Новый
      0
      Цитата: Tank Hard
      Зря парня ругаете, молодец он!

      Может и молодец, но чего он добьется? Британский суд - самый гуманный суд в мире.
      1. Tank Hard
        Tank Hard Сегодня, 14:23 Новый
        0
        Цитата: Владимир_6
        но чего он добьется? Британский суд - самый гуманный суд в мире

        Может чего и добьётся, они там со своими либеральными ценностями совсем сбрендили. Могут и компенсацию присудить. request
    2. Tamer
      Tamer Сегодня, 14:20 Новый
      0
      Возможно, подозрения в шпионаже в отношении этого капрала имеют под собой основу))
      Если допустить, что 33-летнй выходец из России не смог внедрится в военную разведку, но в целях продолжения выполнения задания КГБ наносит удар по репутации британской армии, а если повезет, и по ее финансам))
      1. Tank Hard
        Tank Hard Сегодня, 14:25 Новый
        0
        Цитата: Tamer
        но в целях продолжения выполнения задания КГБ наносит удар по репутации британской армии, а если повезет, и по ее финансам))

        Они там до сих пор очень серьёзно относятся к КГБ, это у них- родовая травма какая то. request