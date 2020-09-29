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Армия Бангладеш недовольна китайскими танками с украинскими двигателями

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Армия Бангладеш недовольна китайскими танками с украинскими двигателями

Армия Бангладеш, закупившая китайские основные танки VT-1A, осталась недовольна покупкой. Основные претензии выдвигаются к двигателю танков - украинскому 6ТД-2.


Бангладеш закупил 44 китайских танка с установленным двигателем 6ТД-2. Как сообщается, в ходе эксплуатации танков появились проблемы с украинскими двигателями, а получение качественных запчастей для ремонта невозможно по причине запрета, наложенного Украиной на реэкспорт Китаем двигателей 6ТД-2 и запчастей к ним.

По некоторым данным, не обеспечивается требуемая удельная мощность, особенно в условиях эксплуатации на среднегорье.

Все дело в том, что когда китайцы выводили танк VT-1A на мировой рынок, они выбрали украинский двигатель, поскольку им комплектовались пакистанские танки Al-Khalid, являющиеся по сути, все тем же VT-1A, выпускающимся в Пакистане по китайской лицензии с незначительной модернизацией. То есть, установка 6ТД-2 была отработана.

Китайскому танку пророчили неплохое будущее на экспортном рынке, Китай успел подписать контракты на его поставку в Бангладеш, в Марокко и собирался поставить партию танков в Перу. Однако в этой стране пересеклись интересы Китая и Украины, которая пыталась продать перуанцам свой "Оплот". Китайский танк выиграл тендер, в ответ на это Киев запретил реэкспорт своих двигателей 6ТД-2.

В связи с этим, прекратилась и поставка запасных частей к данным двигателям. В настоящее время китайские специалисты разрабатывают собственный двигатель на замену украинскому, который будет ставиться на экспортные машины.
32 комментария
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  1. demo
    demo Сегодня, 09:54 Новый
    +3
    Китайскому танку пророчили неплохое будущее на экспортном рынке, Китай успел подписать контракты на его поставку в Бангладеш, в Марокко и собирался поставить партию танков в Перу. Однако в этой стране пересеклись интересы Китая и Украины, которая пыталась продать перуанцам свой "Оплот". Китайский танк выиграл тендер, в ответ на это Киев запретил реэкспорт своих двигателей 6ТД-2.

    Ничего личного. Просто бизнес.
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 10:09 Новый
      +3
      Думают свой танк сладить просто, ан нет. Проблемы у китайцев, индусов, турок и пр. Даже южнокорейцы и то двигло немецкое ставят. Чтож говорить об авиации. В свое время умелые шведы пытались заняться танкостроением, плюнули и купили Леопарды. Кстати возились с обезбашенным танком, в прямом смысле.
      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 10:43 Новый
        +5
        недовольна китайскими танками с украинскими двигателями

        Странные какие-то бангладешцы. request

        Попробуйте еще монгольскую АЭС с марокканскими ядерными реакторами.
        Тоже хорошая штука. good laughing

        Бенгальские огни оттуда родом? winked Из Бангладеш?
        Красивоооооооо! fellow good
      2. Paranoid50
        Paranoid50 Сегодня, 11:55 Новый
        +2
        Цитата: хрыч
        шведы пытались заняться танкостроением, возились с обезбашенным танком, в прямом смысле.

        Зато какая "жемчужина" в коллекцию любого моделиста. fellow
      3. venik
        venik Сегодня, 13:01 Новый
        +1
        Цитата: хрыч
        Думают свой танк сладить просто, ан нет.

        =======
        Ну, дык танк то еще "склепать" то можно..... А вот двигатель и трансмиссия - тут уже ОЙ!!! Это далеко не каждому по-плечу! drinks
        ---------
        Цитата: хрыч
        Кстати возились с обезбашенным танком, в прямом смысле.

        ========
        Strv.103 назывался. Машинка оригинальная донельзя! Мало того, что там пушка крепилась намертво (!) а наведение выполнял мехвод !): горизонтальное - поворотом гусениц, вертикальное - наклоном корпуса (!!).
        Кстати - там было еще и 2 (два двигателя!) причем ОБА - не шведские: основной дизель - "Роллс-Ройс", а вспомогательная турбина - "Боинг" (кажется)!
    2. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 10:32 Новый
      +1
      Ничему жизни учит.с Украиной связываться себе дороже.это они уже запомнять.это всегда брак.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:55 Новый
    +2

    Бангладеш закупил 44 китайских танка с установленным двигателем 6ТД-2. Как сообщается, в ходе эксплуатации танков появились проблемы с украинскими двигателями
    Узнать бы какие "проблемы" конкретно... Но, получается влетели на танки бенгальцы! bully
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:13 Новый
      +3
      Цитата: a.s.zzz888
      Узнать бы какие "проблемы" конкретно...


      Вот именно yes Ведь 6ТД-2,это продукт ещё советский и отработан до мелочей...

      На основе ранней модели 6ТД ,в середине 80х была создана новая модификация дизеля – 6ТД-2. Мощность его составила уже не 735кВт (1000л.с.), как у 6ТД, а 882 кВт (1200л.с.). Подетальная унификация его с дизелем 6ТД была обеспечена более чем на 90%, а с дизелем 5ТДФ – более 69%.

      В отличии от двигателя 6ТД на двигателе 6ТД-2 был применен 2-ступенчатый осецентробежный компрессор системы наддува и изменения конструкции турбины, сильфона, масляного центробежного фильтра, патрубка и других узлов. Была также несколько снижена степень сжатия – с 15 до 14,5 и увеличено среднее эффективное давление с 0,98 МПа до 1,27МПа. Удельный расход топлива двигателя 6ТД-2 составил 220 г/(кВт*ч) (162 г/(л.с.*ч)) вместо 215 г/(кВт*ч) (158г/(л.с.*ч)) – для 6ТД.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:19 Новый
        +1
        Инсургент
        Сегодня, 10:13
        ...Вот именно yes Ведь 6ТД-2,это продукт ещё советский и отработан до мелочей...
        ...
        Крути не крути, а крайние бенгальцы.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 10:25 Новый
          +4
          Цитата: a.s.zzz888
          Крути не крути, а крайние бенгальцы.

          Как сказать what ... Скорее,бенгальцы просто "в пролёте"...

          Бич этих дизельных "двухтактников" - усиленный износ ,вплоть до выхода из строя, в следствии не качественной воздухоочистки.

          На танках Т-64 эту проблему решили установкой "циклонов",обслуживание которых тоже имело ряд особенностей.

          Сохранили ли китайцы в компоновке своих танков эту систему очистки,или упростили её применив какое-то иное решение - вопрос yes к товарищам китайцам...
          1. IT-Prof
            IT-Prof Сегодня, 12:39 Новый
            0
            Нам на кафедре рассказывали, что главная проблема при движении по склонам, там 2 картера и масло, при движении по склону, сливается, из-за чего - перегрев и выход из строя. Картеры стали делать сложной формы, но вроде не очень помогло. Обычный V-образный дизелек надежнее, хоть и места больше занимает. А проблемы с охлаждением, это еще со времен Т-55
      2. demo
        demo Сегодня, 10:41 Новый
        -1
        Ведь 6ТД-2,это продукт ещё советский и отработан до мелочей...
        Мелочь мелочи - рознь.
        Не поленился и прочитал от начала до конца https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92-2.
        Пересказывать героическую летопись не имеет смысла.
        Желающие могут сами прочесть.
        Но конец статьи "воодушевил" -
        "...Разработанный в основе своей в 30-х годах дизель В-2 и его последующие модернизации даже по состоянию на начало XXI века характеризуются высокими удельными параметрами, их удельная масса составляет всего 1,9 кг/л. с.(для В-2), а удельный расход топлива — 160-175 г/л. с.·ч [18]. Недостатки же обусловлены главным образом технологическими и иного характера ограничениями, имевшимися на момент разработки двигателя и его постановки в производство, в частности:

        неэффективная работа маслосъёмных колец устаревшей конструкции — как следствие, большой расход масла на угар — 20 г/л. с.·ч;
        унаследованная от авиационного проекта схема 4 клапанов на цилиндр, ненужная при меньшей мощности;
        сложная схема приводов распределительных валов, содержащая большое количество механических передач (в 1930-х годах ещё не существовало приводных цепей, способных работать на высоких скоростях) — как следствие — повышенный уровень шума, низкий ресурс, сложность в обслуживании;[источник не указан 2856 дней]
        сложный сборный коленвал, стоимость которого составляет около 30 % от всего двигателя — в 1930-х годах ещё не существовало способов объёмной штамповки столь крупных деталей;
        неэффективная система электростартерного пуска (низкий КПД стартёра СТ-712, неоптимальное передаточное число).
        высокая скорость роста давления на поршневую группу (так называемая жёсткость работы двигателя), ведущая к уменьшению общего ресурса. Причина этого в не совсем эффективном смесеобразовании, которое обусловлено в большой мере выбранной формой камеры сгорания, количеством сопловых отверстий и некоторыми другими деталями[19].
        отсутствие совместной балансировки коленчатого вала и маховика, не позволяет существенно увеличить ресурс.
        сборка и настройка двигателя с использованием малоквалифицированной рабочей силы приводила к браку в производстве, в особенности в первые военные месяцы. Из-за отсутствия качественной регулировки клапанов, сложной многошестерневой конструкцией передачи с маховика на ГРМ, весьма частым происшествием становилась встреча клапанов с поршнями. Двигатели первых выпусков не всегда могли наработать нормативные 50 мото/часов даже в стендовых условиях; при этом конструкция, при всей своей сложности, всё же обеспечивала высокую ремонтопригодность, вплоть до переборки мотора в полевых условиях.
        Тем не менее, за долгие годы серийного выпуска дизелей В-2, Д12 и Д6 их конструкция, несмотря на появление новых материалов и технических решений, позволяющих сравнительно легко устранить указанные недостатки, практически не претерпела изменений."

        Как бы так.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 10:45 Новый
          +2
          Цитата: demo
          Не поленился и прочитал от начала до конца https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92-2.

          Цитата: demo
          Как бы так.



          Профессор Преображенский не рекомендовал чтения газет wikipedia до обеда ...
          1. demo
            demo Сегодня, 11:10 Новый
            -1
            Не будем ссылаться на авторитетов! hi
            Все достаточно просто.
            Дизельный двигатель, по сравнению с бензиновый - более технологически сложный.
            Допуски к изготавливаемым деталям, а также то, что в камере сгорания развивается давление за 40-100 МПа, требуют очень трепетного отношения как к изготовлению деталей (а это не только обработка, но и сами металлы), так и к сборке.
            Дизель, несмотря что он на танке, требует своевременного обслуживания и замены тех иди иных как расходных материалов, так и узлов и агрегатов.
            Надо иметь ввиду и то, что Бангладеш - страна ну очень не богатая. И ко всему прочему это такие же индусу, как и соседи.
            Индусам вообще не свойственно быть педантичными работниками и эксплуатантами.
            Можно сказать и о топливе.
            Как то лет несколько назад, один человек, который ныне Роскосмосом ведает, заявил то, что для эксплуатации "Мистралей" (помните эту "Санта-Барбару"?) необходимо закупать топливо во Франции.
            А наши нефтехимики, пока, научаться его изготавливать.
            Я плакал и смеялся, от такого полного идиотизма заявления!
            Может быть в Бангладеш нет украинского топлива? А украинцы забыли об этом сказать? fool

            Так что имеем то, что имеем.
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 13:05 Новый
              +2
              Цитата: demo
              Не будем ссылаться на авторитетов!
              Все достаточно просто.

              Но вы же ссылались на wikipedia.org,предоставляя информацию совершенно о других двигателях с иной схемой построения...
        2. обыватель
          обыватель Сегодня, 11:17 Новый
          0
          Цитата: demo
          "...Разработанный в основе своей в 30-х годах дизель В-2 и его последующие модернизации

          Причем здесь В-2, если речь о 6ТД-2?
          1. demo
            demo Сегодня, 12:03 Новый
            -1
            Читайте ссылку. Все современные двигателя имеют своих прародителей.
            И болезни наследуют.
            1. обыватель
              обыватель Сегодня, 12:39 Новый
              +1
              Цитата: demo
              Все современные двигателя имеют своих прародителей.

              Вы сначала разберитесь. В-2 и 6ТД-2 это как небо и земля. У них общего только то что оба ДВС. И ВСЕ.
      3. venik
        venik Сегодня, 14:58 Новый
        0
        Цитата: Инсургент
        Вот именно yes Ведь 6ТД-2,это продукт ещё советский и отработан до мелочей...

        ========
        А вот сборка - уже НЕ советская! А учитывая катастрофическое квалификации в производственно-технического персонала в современной Украине (это, кстати признают и сами украинцы), чего же тут ждать от двигателей, если уже и бронекорпуса разучились сваривать?
  3. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 09:57 Новый
    +3
    Вообще не стоит связываться ни с каким украинским вообще, надо шарахаться от них как от прокаженных. Надеюсь, это станет последней каплей, и во всем мире уже никто не будет сотрудничать с Украиной, так как от этого только одни проблемы.
  4. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 10:01 Новый
    +5
    Сейчас Китай создаст свой аналог двухтактного двигателя. Который ещё и дешевле украинского будет,и ещё одна лавочка для шумеров закроется.
    Пакистан перейдёт на движки из Китая точно.
    А Китаю такой движок может для лёгких горных танков пригодится .
  5. Тузик
    Тузик Сегодня, 10:01 Новый
    +2
    Китайский танк выиграл тендер, в ответ на это Киев запретил реэкспорт своих двигателей 6ТД-2

    правильно, ни себе, ни людям, закрывайте производство.
  6. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 10:01 Новый
    0
    Я не спец по китайскому вооружению.И то натыкаюсь на необыкновенную гибридность этого вооружения.Начиная с авианосцев и кончая танками.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:15 Новый
      +1
      Цитата: nikvic46
      натыкаюсь на необыкновенную гибридность этого вооружения.Начиная с авианосцев и кончая танками.

      Скорее модульность. Китайцы ,используя готовые узлы ,"ваяют" на их основе свою технику.
  7. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 10:02 Новый
    0
    Китайский танк выиграл тендер, в ответ на это Киев запретил реэкспорт своих двигателей 6ТД-2.

    В настоящее время китайские специалисты разрабатывают собственный двигатель на замену украинскому

    в итоге укропром останется у разбитого корыта. А мог бы двигатели поставлять
  8. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 10:03 Новый
    +1
    Вот так покупать танки с импортными двигателями, сборную солянку...
  9. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:08 Новый
    0
    Не верится, что при наличии спроса на дизеля, Украина их не продает....
  10. My_Log_In
    My_Log_In Сегодня, 10:10 Новый
    0
    Щеневмерлики в своём ключе wassat почему-то не удивлён, но китайцы - не дураки, полагаю, что на истории "Мотор сич" отыграются с запасом hi
    1. fn34440
      fn34440 Сегодня, 10:20 Новый
      0
      Пора обращаться в Третейский суд ВТО и возвращать бракоделам некачественную продукцию. И в Лондонский Арбитраж.
  11. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:23 Новый
    +1
    Китайский танк выиграл тендер, в ответ на это Киев запретил реэкспорт своих двигателей 6ТД-2.

    Очередная глупость.
    1. Кот_Кузя
      Кот_Кузя Сегодня, 10:35 Новый
      0
      Не глупость, просто хозяева из Вашингтона запретили нерабам продавать двигатели китайцам.
  12. Павел Патрашов
    Павел Патрашов Сегодня, 11:34 Новый
    0
    Украинские двигатели......, ? эти двигатели сделали в СССР, еще лет 50-60 назад....,