Армия Бангладеш недовольна китайскими танками с украинскими двигателями

Армия Бангладеш, закупившая китайские основные танки VT-1A, осталась недовольна покупкой. Основные претензии выдвигаются к двигателю танков - украинскому 6ТД-2.
Бангладеш закупил 44 китайских танка с установленным двигателем 6ТД-2. Как сообщается, в ходе эксплуатации танков появились проблемы с украинскими двигателями, а получение качественных запчастей для ремонта невозможно по причине запрета, наложенного Украиной на реэкспорт Китаем двигателей 6ТД-2 и запчастей к ним.
По некоторым данным, не обеспечивается требуемая удельная мощность, особенно в условиях эксплуатации на среднегорье.
Все дело в том, что когда китайцы выводили танк VT-1A на мировой рынок, они выбрали украинский двигатель, поскольку им комплектовались пакистанские танки Al-Khalid, являющиеся по сути, все тем же VT-1A, выпускающимся в Пакистане по китайской лицензии с незначительной модернизацией. То есть, установка 6ТД-2 была отработана.
Китайскому танку пророчили неплохое будущее на экспортном рынке, Китай успел подписать контракты на его поставку в Бангладеш, в Марокко и собирался поставить партию танков в Перу. Однако в этой стране пересеклись интересы Китая и Украины, которая пыталась продать перуанцам свой "Оплот". Китайский танк выиграл тендер, в ответ на это Киев запретил реэкспорт своих двигателей 6ТД-2.
В связи с этим, прекратилась и поставка запасных частей к данным двигателям. В настоящее время китайские специалисты разрабатывают собственный двигатель на замену украинскому, который будет ставиться на экспортные машины.