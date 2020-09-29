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ГП «Антонов» работает: Минобороны Украины планирует закупку трёх транспортных самолетов Ан-178

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В украинском оборонном ведомстве подготовили проект договора с государственным предприятием «Антонов» на приобретение трех самолетов Ан-178. Они должны войти в состав Воздушных сил ВСУ.


Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский журналистам телевизионного канала «Украина 24».

В перспективе численность самолетов Ан-178 в составе ВС Вооруженных Сил Украины должна быть увеличена.

Сейчас ГП «Антонов» работает и осуществляет строительство многоцелевого транспортного самолета Ан-178 для министерства внутренних дел Перу. Уже завершено изготовление планера.

Ан-178 является средним транспортным самолетом. Его основные функции – это доставка личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным способом или выброска с парашютами. С его помощью можно также перевозить почту и прочие грузов. Максимальная грузоподъемность Ан-178 – 18 тонн.

Скорость самолета составляет 825 км/ч, высота полета – 12 тысяч метров, дальность – 5,5 тысячи километров. Ан 178 способен взлетать и садиться с любых взлетно-посадочных полос, в том числе с грунтовым покрытием, что делает его пригодным для использования Вооруженными силами.
26 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 10:18 Новый
    +9
    ГП «Антонов» работает

    Труп ещё дергается под воздействием тока!
    Доктор сказал - в морг, значит - в морг!
    1. Храмов
      Храмов Сегодня, 10:23 Новый
      +3
      министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский

      Как с такой фамилией и министр. laughing
      Куда смотрит СБУ wassat
      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 10:25 Новый
        +8
        подготовили проект договора .... на приобретение трех самолетов Ан-178.

        Вспомнил тост:
        - Так выпьем за то, что бы наши желания совпадали с нашими возможностями. drinks

        И песня на ум пришла:
        - "Фантазёр, ты меня называла." laughing
      2. Владимир61
        Владимир61 Сегодня, 13:25 Новый
        0
        Цитата: Храмов
        Как с такой фамилией и министр. Куда смотрит СБУ
        Так ему наоборот, добавили Урусский (типа украинский русский)
    2. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 10:39 Новый
      +8
      Подготовили проект договора....это сильно.
      1. venik
        venik Сегодня, 10:46 Новый
        +3
        Цитата: vkl.47
        Подготовили проект договора....это сильно.

        ========
        А чего - такими то темпами: за 6 лет построили 2 (1 для статических испытаний), заложили еще 5)..... Как говорят в Одессе: "По Дерибасовской гуляют постепенно!" laughing
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:27 Новый
        +1
        Цитата: vkl.47
        Подготовили проект договора....это сильно.

        Главное проект, а далее как всегда Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела,
        Ти ж мене, молодого, з ума-розуму звела        .
    3. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 14:53 Новый
      +1
      Цитата: Victor_B
      Доктор сказал - в морг, значит - в морг!

      Тут уже не морг,а давно закопали,и отпели.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:21 Новый
    +4
    В украинском оборонном ведомстве подготовили проект договора с государственным предприятием «Антонов» на приобретение трех самолетов Ан-178. Они должны войти в состав Воздушных сил ВСУ.
    Главное подготовить" проект". Остальное вилами по воде. laughing
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 10:32 Новый
      +5
      Цитата: a.s.zzz888
      Главное подготовить" проект". Остальное вилами по воде.

      Главное, выбить под проект деньги! И "освоить"... А там...или шах, или ишак...
  3. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 10:37 Новый
    -2
    Хорошая машина. Красивая. И нужная. Парк "одноклассников", доставшихся от СССР стремительно устаревает.
    Но большого будущего у него нет. Наш рынок закрыт, на западе он не нужен. Остаются Индия, да не богатые страны под стать Перу.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 10:47 Новый
      +3
      Цитата: Вождь краснокожих
      Но большого будущего у него нет

      Нет никакого будущего.
      Много комплектующих из России. Мы им ничего не поставляем. Попытка найти замену в Европе оказалась безрезультатной. Европейцам конкурент в авиастроении ник чему.
    2. venik
      venik Сегодня, 11:01 Новый
      0
      Цитата: Вождь краснокожих
      Хорошая машина. Красивая.

      ========
      Главное - "красивая".... Вот только малость проблемная..... Оттого наверное, большинство потенциальных инозаказчиков, поначалу проявлявших к нему интерес как-то "поостыли".....
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:41 Новый
    +1
    laughing Перу, я у тебя самолет заберу.
  5. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 10:41 Новый
    +7
    Сейчас ГП «Антонов» работает и осуществляет строительство многоцелевого транспортного самолета Ан-178 для министерства внутренних дел Перу. Уже завершено изготовление планера.

    дожили. До беловежского путча трех предателей КАЗ производил по 130 самолетов в год. Теперь новостью является процесс строительства ОДНОГО! negative
    1. dauria
      dauria Сегодня, 11:54 Новый
      +1
      Теперь новостью является процесс строительства ОДНОГО!


      Да, "Антонов" сегодня это авиа -перевозчик, маскирующийся под производителя. Что-то ещё дышит от КБ . Только радоваться и нам нечему - тот же "Гидромаш" в Нижнем без украинских заказов остался. Могли бы вместе зарабатывать.
      Радоваться может кролик Сеня Яценюк . В меру хапнул и вовремя свалил, не подавившись. Радоваться могут китайцы, США, Европа - конкурента замочили. Причём двух сразу - и РФ, и Украину.
  6. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:51 Новый
    +1
    Минобороны Украины планирует
    Украина просто бешеный принтер планов.
    1. fn34440
      fn34440 Сегодня, 11:16 Новый
      +3
      Старые производственники-пенсионеры советской производственной выучкой, тряхнут стариной,исполняя дембельский аккорд,зарабатывая своим семьям на бешенную оплату коммуналки.
      Дальше-тишина! А молодняк скачет на майданах,да мародёрствует по АТО и ООСам.
  7. iouris
    iouris Сегодня, 11:14 Новый
    0
    Хахаха. Ручной сборки!
  8. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:16 Новый
    0
    Цитата: Пленник
    laughing Перу, я у тебя самолет заберу.

    Перу повелся на недоведенный самолет.
  9. AlexFly
    AlexFly Сегодня, 11:44 Новый
    +1
    А сколько Тушек и Илюшиных создали за последний год на Родине, России, то бишь? Хотелось бы уточнить... Кто владеет информацией в студию!
  10. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 11:47 Новый
    0
    А зачем шумерам самолёты, если они могут ездить на гиперлупах wassat ?
  11. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:55 Новый
    0
    Цитата: AlexFly
    Кто владеет информацией в студию!

    Легко найдете в сети - Ил-76МД-90А (Ил-476), например.
  12. Сергей Куликов_3
    Сергей Куликов_3 Сегодня, 13:00 Новый
    0
    Больше планов хороших и разных, напоминает:
    Мистер Фикс у вас есть план?
    Да! У меня есть план, у меня есть даже два плана...
  13. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 13:20 Новый
    0
    А вроде не так давно зеля рассказывал, что купит самолёты у Эмбраера?
    Или я что-то путаю?
  14. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 13:23 Новый
    0
    И ещё вспомнилось.
    Буквально на днях в наших новостях писали, что Россия готова предложить Перу наши самолёты вместо недостроенных украинских.
    Вот я озадачился .
    У нас что , есть что предложить?
    Вроде сами на просроченных Анах летаем.