ГП «Антонов» работает: Минобороны Украины планирует закупку трёх транспортных самолетов Ан-178

В украинском оборонном ведомстве подготовили проект договора с государственным предприятием «Антонов» на приобретение трех самолетов Ан-178. Они должны войти в состав Воздушных сил ВСУ.Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский журналистам телевизионного канала «Украина 24».В перспективе численность самолетов Ан-178 в составе ВС Вооруженных Сил Украины должна быть увеличена.Сейчас ГП «Антонов» работает и осуществляет строительство многоцелевого транспортного самолета Ан-178 для министерства внутренних дел Перу. Уже завершено изготовление планера.Ан-178 является средним транспортным самолетом. Его основные функции – это доставка личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным способом или выброска с парашютами. С его помощью можно также перевозить почту и прочие грузов. Максимальная грузоподъемность Ан-178 – 18 тонн.Скорость самолета составляет 825 км/ч, высота полета – 12 тысяч метров, дальность – 5,5 тысячи километров. Ан 178 способен взлетать и садиться с любых взлетно-посадочных полос, в том числе с грунтовым покрытием, что делает его пригодным для использования Вооруженными силами.