Горбачёв дал совет будущему победителю президентской гонки в США

Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран

Отношения между Советским Союзом и США в середине 1980-х годов были намного сложнее, чем они есть сейчас. Однако нам тогда удалось найти выход при помощи доверия, понимания и выстраивания отношений друг с другом

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев призвал следующего президента США сразу же после выборов провести немедленную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Times.Экс-президент СССР выразил опасения, что гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля. Поэтому он дал совет победителю президентской гонки в США срочно провести встречу с Путиным, чтобы снять эту проблему.- заявил Горбачев.По его мнению, в настоящее время нужен "второй Рейкьявик". Этим Горбачев намекнул на свою встречу с Рейганом в Исландии в 1986 году, когда были достигнуты определенные успехи в переговорах по ядерному сдерживанию. Экс-президент убежден, что встреча президентов двух стран остановит гонку вооружений.- подчеркнул он.Ранее президент России Владимир Путин призвал оперативно решить вопрос с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Действие договора истекает в феврале 2021 года. В то же время в США допускают, что договор продлен не будет.