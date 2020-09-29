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Горбачёв дал совет будущему победителю президентской гонки в США

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Горбачёв дал совет будущему победителю президентской гонки в США

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев призвал следующего президента США сразу же после выборов провести немедленную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Times.


Экс-президент СССР выразил опасения, что гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля. Поэтому он дал совет победителю президентской гонки в США срочно провести встречу с Путиным, чтобы снять эту проблему.

Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран

- заявил Горбачев.

По его мнению, в настоящее время нужен "второй Рейкьявик". Этим Горбачев намекнул на свою встречу с Рейганом в Исландии в 1986 году, когда были достигнуты определенные успехи в переговорах по ядерному сдерживанию. Экс-президент убежден, что встреча президентов двух стран остановит гонку вооружений.

Отношения между Советским Союзом и США в середине 1980-х годов были намного сложнее, чем они есть сейчас. Однако нам тогда удалось найти выход при помощи доверия, понимания и выстраивания отношений друг с другом

- подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал оперативно решить вопрос с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Действие договора истекает в феврале 2021 года. В то же время в США допускают, что договор продлен не будет.
37 комментариев
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  1. Лопатов
    Лопатов Сегодня, 10:12 Новый
    +6
    Горбачёв в курсе, как с Китаем договариваться, опытный дядька.
    Только в качестве выполнения предварительных условий для начала переговоров вывел войска из Афганистана и Монголии, а так же надавил на Вьетнамцев, которые активно гнобили китайских друзей из компании Пол Пота
    1. Храмов
      Храмов Сегодня, 10:38 Новый
      +16
      Отношения между Советским Союзом и США в середине 1980-х годов были намного сложнее, чем они есть сейчас. Однако нам тогда удалось найти выход...


      Вышел из ГДР.
      Разогнал Варшавский Блок.
      Развалил и расчленил страну.

      Упырь.

      Молчал бы.
      1. Рагнар лодброк
        Рагнар лодброк Сегодня, 10:51 Новый
        +11
        Цитата: Храмов
        Вышел из ГДР.
        Разогнал Варшавский Блок.
        Развалил и расчленил страну.

        Американцы зря не награждают.
        Экс-президент США Джордж Буш-старший вручил первому президенту СССР Михаилу Горбачеву медаль Свободы на торжественной церемонии в Национальном конституционном центре США. Медаль была присуждена Горбачеву за его вклад в окончание холодной войны.

        Значит заслужил.
        "Я воспринимаю эту почетную награду как оценку моей деятельности в переломный период истории моей страны и мира", - заявил Горбачев с трибуны открытого амфитеатра, в присутствии высших руководителей города и штата.

        Вон как.Почетная для него.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 13:39 Новый
          0
          Горбачёв – это обычный американский агент и герой Америки.
          Для России было бы лучше, если бы Горбачёв сдох и не напоминал о себе в мире больше никогда! Но, видимо, Сатане меченный Дьяволом Горбачёв в прозападным именем "ГОРБИ" на Земле всё ещё более нужен, чем в Аду!

          Агент Горбачёв Евгений Фёдоров 4 апр. 2013 г.
    2. халпат
      халпат Сегодня, 10:40 Новый
      +4
      мишка меченый давно выжил из ума.
      глод с планеты катрук:))
      1. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 11:05 Новый
        +3
        Мне вот интересно, с чего вдруг вытащили из сундука эту престарелую «моль»? Второй день статьи про него... советы этого Предателя ничего кроме зубного скрежета не вызывают. am
        1. Хорт
          Хорт Сегодня, 15:09 Новый
          0
          дедушка хочет казаться полезным и авторитетным. Видать, скучно в Одинцово стало
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 10:13 Новый
    +15
    Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев призвал следующего президента США

    Обязательно и немедленно выполняйте советы Горбатого!
    Он вам много может насоветовать.
    И будет вам счастье!
    (Наконец-то штаты распадутся!)
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 10:18 Новый
      +11
      По его мнению, в настоящее время нужен "второй Рейкьявик". Этим Горбачев намекнул на свою встречу с Рейганом в Исландии в 1986 году

      не знаю как США, но нам "второй Рейкьявик" точно не нужен. Еще от прошлых посиделок наша армия не оправилась до конца. Наразоружался тогда горбатый за наш счет
    2. Рагнар лодброк
      Рагнар лодброк Сегодня, 10:21 Новый
      +14
      Цитата: Victor_B
      Обязательно и немедленно выполняйте советы Горбатого!
      (Наконец-то штаты распадутся!)

      Хоть что-то тогда полезного от меченого будет)))
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:14 Новый
    +6
    Чего то активизировался к осени "мЫшленник". На хлеб зарабатывает, иноземец" angry
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 10:17 Новый
      +3
      Цитата: a.s.zzz888
      Чего то активизировался к осени "мЫшленник".

      Дык осеннее обострение!
    2. frruc
      frruc Сегодня, 10:20 Новый
      +2
      У него очередное осеннее обострение, со словесным поносом и запором мышления.
    3. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:01 Новый
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      На хлеб зарабатывает

      Пиццу рекламировать уже не зовут...Рылом не вышел !
  4. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 10:18 Новый
    +4
    Его там уже заждались,а он всё тут.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 10:25 Новый
      +3
      Цитата: Пессимист22
      Его там уже заждались,а он всё тут.

      Ему черти давно прогулы в аду ставят...
      1. халпат
        халпат Сегодня, 10:42 Новый
        +1
        Цитата: Victor_B
        Цитата: Пессимист22
        Его там уже заждались,а он всё тут.

        Ему черти давно прогулы в аду ставят...

        он ждёт приказа об увольнении за систематические прогулы:)))



        Позорник.
        Там в конце ролика:
        Хайль Горбачёв!!
        laughing
  5. 1536
    1536 Сегодня, 10:19 Новый
    +3
    Все-таки есть один положительный момент в выборах президента США в 2020 году. Они воодушевляют пожилых людей. Здоровья им.
  6. Svarog
    Svarog Сегодня, 10:21 Новый
    +3
    Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран

    Этот всегда в тревоге.. СССР когда разваливал ему не тревожно было.. а хотя должно бы быть..Вот что значит, когда президенты не отвечают за свои деяния.
    А вообще, никакой импульс тут не поможет, США будут делать, как считают нужным. Россия должна делать также..как считает нужным.. но разница в том, что Россия существенно слабее экономически.. и над этим нужно работать, пользуясь случаем.. Но работы в этом направлении никакой не ведется.. тащут ,пилят, продвигают своих детей\родственников и принимают для себя законы.. деградация..которая неизбежно приведет к поражению. Даже несмотря на то, что нет войны, Россия теряет в год целый город.. вот где война и виновны в этом случае не США..
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 10:50 Новый
      0
      Цитата: Svarog
      и над этим нужно работать, пользуясь случаем.

      what Это вы сейчас о чем?
  7. venik
    venik Сегодня, 10:28 Новый
    +4
    "...Горбачев призвал следующего президента США...."
    =========
    Что-то эта крыса "меченная" последнее время "со страниц" ВО не сходит: То "горбачев дал совет...", то "К горбачеву обратились..." - что, больше писать уже не о чем?
    ---------
    "....По его мнению, в настоящее время нужен "второй Рейкьявик"....."
    ========
    Ага! "Рейкьявик", ему подавай! Именно с этого поганого "саммита" он и начал последовательно СДАВАТЬ интересы своей страны! Что и закончилось катастрофой Великого государства..... Теперь продолжения хочет? Шиш ему в "пятак"!
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:38 Новый
    +3
    Если маразм уже пришёл ... он уже не уйдёт до конца.
  9. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 10:38 Новый
    +2
    ГМС, активизировался в последнее время, просто "голубь" мира...Деньги одноименного Фонда стали к концу подходить?
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:39 Новый
    +2
    Прорвало стар- пёра. Что ни день, так он со своими "драгоценными" советами.
  11. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 10:41 Новый
    +1
    Да что же эта жаба то все никак не угомонится, все квакает и квакает...черти в аду уже заждались грея для него котел
  12. Оператор
    Оператор Сегодня, 10:42 Новый
    +3
    Ставропольский комбайнер дал совет президенту США: "Делай как я" laughing
  13. Serg65
    Serg65 Сегодня, 10:47 Новый
    0
    президент СССР Михаил Горбачев призвал

    Тебе уже 89 лет, живи и радуйся что живой и умрешь своей смертью, так нет ты еще и нос свой бестолковый суешь везде, где тебя не просят!!! am
  14. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 10:48 Новый
    +1
    Назначить его советником по национальной безопасности Трампа или Байдена...
    Пусть внедряет новое мЫшление wassat

    Хотя он уже настолько репутационно обанкрочен, что меня удивляет его участившееся мелькание в новостях. Интересно, кому это нужно? Ведь не просто ж так старику дают высказываться...
    Антиреклама прямо-таки! Всего, что он скажет.
  15. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 10:52 Новый
    0
    что он постоянно тут зачистил???? каждый 2 дня видеть эту морду слишком
  16. Selevc
    Selevc Сегодня, 10:57 Новый
    +1
    Горбачев политический лузер и любой современный политик более менее здравомыслящий послушает его и сделает наоборот !!! Советы от человека приведшего свою страну к краху ??? - это какой-то каламбурный анекдот из сферы политики !!!

    Горбачев всю свою международную карьеру политика построил на разных уговорах и увещеваниях Запада - а Запад в ту эпоху демонстративно топтал все что исходило от Горбачёва и К и многие политики там считают это своим звездным часом !!!
  17. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:57 Новый
    0
    Этому старому чудиле лучше сидеть тихо за границей и не раздавать советы на все стороны света. Засланец до сих пор не осознал, что он натворил и к чему пришел мир "благодаря" его усилиям. Стоит ли строить из себя "великого" политика" когда не только развалил огромную страну, продал все, что мог, разоружил, но и привел к тому, что имеем сегодня в мире.
  18. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:00 Новый
    0
    Чет нам с Рейкьявиком не задалось со временн Спасского,все пригрываем.Может для нас место проклятое?Других мест на шарике нет?Где будем челобитную от Трампа принимать? hi drinks
  19. Карт
    Карт Сегодня, 11:04 Новый
    0
    Отношения между Советским Союзом и США в середине 1980-х годов были намного сложнее, чем они есть сейчас. Однако нам тогда удалось найти выход при помощи доверия

    С помощью разрушения СССР, и подарка США всего, до чего руки дотянутся?
    Выход, б. он нашёл.
  20. Captan78
    Captan78 Сегодня, 11:45 Новый
    0
    Активизировался в последнее время... Кто его из нафталина достал?
  21. Владимир_6
    Владимир_6 Сегодня, 12:55 Новый
    0
    Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, МЫ должны возобновить диалог,

    С кем он собрался возобновлять диалог? С Рейганом что ли? Так мы не против. Давно пора.
  22. георггий
    георггий Сегодня, 13:36 Новый
    0
    Горбатому тоже совет: "Заткнись, ".
  23. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 15:11 Новый
    0
    ага, пусть расскажет как развалить пиндocтан, надеюсь тот последует совету горбатого