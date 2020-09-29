Турецкий обозреватель: Похоже, Иран тихо поддерживает Армению в карабахском конфликте

Иран, похоже, тихо поддерживает Армению в карабахском конфликте.

В целом Иран кажется ближе к Армении в отношениях с обеими странами. Например, Иран развивает торговые связи с Ереваном, имеет определённый политический союз с Россией. В Иране с озабоченностью смотрят на рост турецкого национализма, особенно при учёте того, что в стране проживает немалое число этнических азербайджанцев, сочувствующих как Азербайджану, так и Турции.

Политический аргумент Великого Азербайджана (гипотетическое объединение земель Азербайджана и Иранского Азербайджана) долгое время представлял угрозу для иранского истеблишмента.

В турецких СМИ продолжают выходить материалы, посвящённые армяно-азербайджанскому вооружённому конфликту, разгоревшемуся на днях с новой силой. В репортажа обозревателя Мурата Софуоглу на TRT рассматривается «вероятная роль Ирана в этом конфликте».Турецкий обозреватель пишет:При этом автор не скрывает, что обострение ситуации на Южном Кавказе может привести и к усложнению отношений между Москвой и Анкарой. Однако Софуоглу делает странную ремарку о том, что Москва «поддерживает в конфликте Ереван». На самом деле, как прекрасно известно, Москва призывает обе стороны незамедлительно прекратить огонь и начать переговорный процесс.В статье приводится заявление профессора международных отношений Стамбульского университета Бюлента Араса:Для справки: на сегодняшний день азербайджанцы являются вторым по численности этносом Ирана. По самым скромным оценкам, каждый 6 гражданин Ирана – этнический азербайджанец.В издании отмечается, что Тегеран не будет поддерживать Азербайджан, так как опасается роста сепаратистских настроений на своём северо-западе.Из статьи:Далее говорится, что в этой связи Ирану выгоднее делать ставку на Армению для сохранения баланса сил в регионе.