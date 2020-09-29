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Турецкий обозреватель: Похоже, Иран тихо поддерживает Армению в карабахском конфликте

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В турецких СМИ продолжают выходить материалы, посвящённые армяно-азербайджанскому вооружённому конфликту, разгоревшемуся на днях с новой силой. В репортажа обозревателя Мурата Софуоглу на TRT рассматривается «вероятная роль Ирана в этом конфликте».


Турецкий обозреватель пишет:

Иран, похоже, тихо поддерживает Армению в карабахском конфликте.

При этом автор не скрывает, что обострение ситуации на Южном Кавказе может привести и к усложнению отношений между Москвой и Анкарой. Однако Софуоглу делает странную ремарку о том, что Москва «поддерживает в конфликте Ереван». На самом деле, как прекрасно известно, Москва призывает обе стороны незамедлительно прекратить огонь и начать переговорный процесс.

В статье приводится заявление профессора международных отношений Стамбульского университета Бюлента Араса:

В целом Иран кажется ближе к Армении в отношениях с обеими странами. Например, Иран развивает торговые связи с Ереваном, имеет определённый политический союз с Россией. В Иране с озабоченностью смотрят на рост турецкого национализма, особенно при учёте того, что в стране проживает немалое число этнических азербайджанцев, сочувствующих как Азербайджану, так и Турции.

Для справки: на сегодняшний день азербайджанцы являются вторым по численности этносом Ирана. По самым скромным оценкам, каждый 6 гражданин Ирана – этнический азербайджанец.

В издании отмечается, что Тегеран не будет поддерживать Азербайджан, так как опасается роста сепаратистских настроений на своём северо-западе.

Из статьи:

Политический аргумент Великого Азербайджана (гипотетическое объединение земель Азербайджана и Иранского Азербайджана) долгое время представлял угрозу для иранского истеблишмента.

Далее говорится, что в этой связи Ирану выгоднее делать ставку на Армению для сохранения баланса сил в регионе.
51 комментарий
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:16 Новый
    +3
    Далее говорится, что в этой связи Ирану выгоднее делать ставку на Армению для сохранения баланса сил в регионе.
    И все хотят не своими руками .
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:18 Новый
      +9
      Турецкий обозреватель: Похоже, Иран тихо поддерживает Армению в карабахском конфликте

      Естественно ! fellow У Ирана свой взгляд на процессы в регионе,и они мягко говоря с турецкими - категорически не совпадают.

      Как-то иранцам не импонирует усиление влияние Анкары ...
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 10:50 Новый
        +10
        Цитата: Инсургент
        У Ирана свой взгляд на процессы

        Эрдогана чего-то везде гоняют и не понимают его тонкой душевной организации. В Ливии египтяне поставили волчьи флажки перед Сиртом. Греки не отдают острова. Идлиб зажали сирийцы, а теперь вот Иран имеет свой взгляд laughing С названием Азербайджан и именем народа азербайджанцы надо что-то делать. Вон Михаил Сергеевич, так и не выговорил. Так Азебаржан и говорит. Название местности в честь сатрапа Атурпата, с арийским именем. Затем греки не выговаривая толком, место царства его назвали Антропатена. Пришли арабы, у которых с дикцией еще хуже - Адербайджан и в результате что сейчас. Бедного Атурпата мама не узнает.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 10:52 Новый
          +4
          Цитата: хрыч
          Эрдогана чего-то везде гоняют и не понимают его тонкой душевной организации.


          Заносчив слишком стал...
        2. venik
          venik Сегодня, 11:11 Новый
          +4
          Цитата: хрыч
          Эрдогана чего-то везде гоняют и не понимают его тонкой душевной организации.

          =======
          good Ну, так: "За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь!"... У "султана" -- Карабах - это четвертый "заяц"! wink
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 11:22 Новый
            +3
            Чем-то ранний КНР напоминает, Тибет с троглодитами, вооруженными стрелами захватила и голова закружилась, огребли по очереди в Корее (по полной), Индии, Вьетнаме и даже от СССР оплеуха... От безнадеги объявили войну воробьям, да еще умудрились ее проиграть с потерями, как во ВМВ. Ну и пошли шить труселя, в чем и преуспели. Также и Рэджеп расцапался со всеми, с арабами, с евреями, с армянами, с греками, с курдами, теперь вот персы не понравились, а РФ вообще чуть не сожгла Турцию...
            1. venik
              venik Сегодня, 12:04 Новый
              +2
              Цитата: хрыч
              Тибет с троглодитами, вооруженными стрелами захватила и голова закружилась, огребли по очереди в Корее (по полной), Индии

              ========
              Ну здесь Вы скажем "не совсем правы"! Во-первых в Корее именно "китайские народные добровольцы" (именно так они официально назывались) и спасли КНДР от окончательного разгрома, нанеся янки и их союзникам серьезное поражение. После чего вплоть до заключения перемирия, обе стороны действовали с попеременным успехом, пока линия фронта не стабилизировалась, примерно в том месте, с которого война и началась (на 38-й параллели). Так, что кто - кому "навалял" это очень большой вопрос! Скорее всего больше "наваляли" американцам и их союзникам!
              А вот с во время конфликта с Индией - вопросов как раз и нет! Там КНР, удержала убедительную победу, фактически разгромив 2 индийских дивизии и "оттяпав" кусок индийской территории, пробив дорогу в Пакистан (т.е. выполнили все свои задачи)....
              А вот на Даманском - так там точно "огребли" от СССР!
              1. хрыч
                хрыч Сегодня, 12:21 Новый
                0
                Да, уже спорили по этому поводу и недавно laughing Во-первых напали именно северокорейцы, наш постпред не явился, чтоб вето не объявлять и воевала с корейце-китайцами коалиция ООН. Воевали китайцы безобразно, если обе Кореи потеряли соизмеримое количество людей, то коалиция потеряла 40 тысяч убитыми и сотню тысяч ранеными, зато китайцы потеряли 400 тысяч убитыми и пол миллиона ранеными. Один к десяти. И если бы не пилоты КА Же Дуба, был бы полный конец. Армия КНР была в Корее по-сути уничтожена. Поэтому тогда сорвалась и зачистка Тайваня. Как оказалось ... навсегда.
                1. venik
                  venik Сегодня, 14:44 Новый
                  0
                  Цитата: хрыч
                  то коалиция потеряла 40 тысяч убитыми и сотню тысяч ранеными, зато китайцы потеряли 400 тысяч убитыми и пол миллиона ранеными.

                  =========
                  Откуда "дровишки"?
                  А вот и другие данные:
                  Убитые и раненые:
                  - КНР - 360 тыс.;
                  - КНДР - 520 тыс.;
                  - СССР - 0.3 тыс.
                  ВСЕГО - 880.3 тыс.
                  -------
                  - РК - 330 тыс.;
                  - США - 137.5 тыс.;
                  - "ООН" - 14.5 тыс.
                  ВСЕГО - 382 тыс.
                  (http://warconflict.ru/rus/new/?action=shwprd&id=1334)
                  ===
                  Т.е. "в 10 раз (!) ну НИКАК не получается!!! А добавьте к этому колоссальную разницу в количестве и качестве вооружения и ВТ между НОАК и ВС США..... И ЧТО выходит?
                  P.S. Не забывайте: Все-таки именно китайское вмешательство вынудило командование США и РК согласиться на "ничью"!!!
                  1. хрыч
                    хрыч Сегодня, 14:55 Новый
                    0
                    Я бы сказал, что Черный четверг и Черный вторник для авиации Коалиции и США в частности. Когда Ка Же Дуб со Сталинскими соколами показали, что Суперкрепость не пройдет .. имея в виду планируемый удар по СССР пятьюдесятью атомными бомбами. А так да, как до нападения северокорейцев и вернулось на круги своя. И цифрам китайцев я меньше верю, чем США. В то время американцы на вооружение ложь еще не приняли. Это ближе к Никсону появилось такое оружие. А китайцы, они считать людей не умеют и не хотят. Плюс Тайвань им было брать некем и нечем.
                    1. venik
                      venik Сегодня, 15:25 Новый
                      0
                      Цитата: хрыч
                      И цифрам китайцев я меньше верю, чем США.

                      ========
                      Я вообще-то не слишком верю ни тем, ни другим!
                      --------
                      Цитата: хрыч
                      В то время американцы на вооружение ложь еще не приняли. Это ближе к Никсону появилось такое оружие.

                      ========
                      Ой ли? Скажите тоже! "Не приняли".... Да у них, ЛОЖЬ, с момента "независимости" была оружием! С чего, к примеру началась Испано-американская война? Правильно - с провокации и потока ЛЖИ!
                      Кстати - аналогичные цифры приводят и американские историки!
                      Так что - request
                      ----------
                      А насчет Тайваня - так это точно: ВМС НОАК в 1950-м находились в зачаточном состоянии, а Тайвань прикрыл 7-й флот СЩА!
            2. pin_code
              pin_code Сегодня, 13:28 Новый
              +2
              так война воробья оказалась самой проигрышной.
      2. Мар.Тира
        Мар.Тира Сегодня, 11:12 Новый
        +3
        Цитата: Инсургент
        Как-то иранцам не импонирует усиление влияние Анкары ...

        В предыдущих комментариях азербайджанский комментатор цитировал аятоллу Ирана где он выразил поддержку как раз им азербайджанцам в действиях против Армении.Желал успехов в завоевании Карабаха.Восток как женщина лёгкого поведения изменчив.
    2. Перейра
      Перейра Сегодня, 10:22 Новый
      +4
      Все учатся у англичан. Только отличников мало. В основном двоечники.
      Бандеологи, вон, десятилетия мрию мацали о захвате китайцами Сибири.
    3. 1976AG
      1976AG Сегодня, 10:35 Новый
      +5
      Армяне и азербайджанцы смертно ненавидят друг друга давно и вне зависимости от позиции Турции, Ирана или кого бы то еще.
    4. Маз
      Маз Сегодня, 11:43 Новый
      0
      Видать у выросшим из задницы айзеровским ручкам никак не потянуть планы турции по Нагорному Карабаху.... даже с учетом израильской помощи...
      Лидер националистической Партии большого единства Турции (bbp) Мустафа Дестиджи, предложил внести на повестку парламента голосование за мандат на отправку военных в Азербайджан.

      «Парламент должен предложить правительству Турецкой Республики отправить войска в поддержку Азербайджана для борьбы с Арменией. Парламент должен одобрить мандант на отправку турецких военных в Азербайджан», - заявил он.
      1. miru mir
        miru mir Сегодня, 13:24 Новый
        0
        даже с учетом израильской помощи...

        какой помощи?
  2. Перейра
    Перейра Сегодня, 10:18 Новый
    +3
    Никто в этом и не сомневается. Это же очевидно.
  3. yehat2
    yehat2 Сегодня, 10:28 Новый
    +8
    Иран и Саудовская Аравия "тихо" ввели санкции против торговли и логистики Турции в связи с ее поддержкой действий Азербайджана.
  4. Feliks m
    Feliks m Сегодня, 10:29 Новый
    0
    Я Вам одну весщ хочу сказать . Ещё пару дней такой интенсивности конфликта и что Армении , что Азербайджану надо организовывать военный экспресс . При приблизительном паритете , ну чуть сильнее Аз. зато мотивироанее Армяне и что тем и тем логистика доставки оружия затруднена ( думаю Россия не будет сейчас поставлять оружие Азербайджану) . Так вот о главном , думаю что полосатые сейчас нашепчут грузинам как себя вести , помогать типо надо Азербайджану . Ну естественно они с радостью согласятся . Вот вам и уши конфликта .
    1. Даниил Коноваленко
      Даниил Коноваленко Сегодня, 10:42 Новый
      0
      Знаете, 100 лет назад, без американцев, грузины поддержали азербайджанцев, в подобном конфликте.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 10:51 Новый
      0
      это еще почему в Азербайджан логистика затруднена?)))) мы с ними граничим и есть отличная жд
      1. venik
        venik Сегодня, 11:20 Новый
        +3
        Цитата: Nastia Makarova
        это еще почему в Азербайджан логистика затруднена?)))) мы с ними граничим и есть отличная жд

        =======
        Настя! Feliks, очевидно имел ввиду, сложности сообщения России с Арменией, а Турции с Азербайджаном! Там - действительно некоторые проблемы с логистикой получаются. request
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 14:41 Новый
          0
          возможно и так, но читается что у России и с Арменией и Азербайджаном
  5. fn34440
    fn34440 Сегодня, 10:30 Новый
    +4
    Судя по озвученным потерям Азербайджанской армии,на сегодняшнее утро,обороной Арцаха занимаются и Иранские военные специалисты,с большим боевым опытом. Не зря в аэропорт Ходжалы( Иванян),в течение лета,ритмично приземлялись спецборта с Тегерана, накаляющаяся риторика и турок и азербайджанцев,этому способствовала.
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 10:33 Новый
    +3
    Турецкие... напрямую осуществляют террор против Ирана и Сирии с чего это Иран их должен поддерживать?
  7. Оператор
    Оператор Сегодня, 10:38 Новый
    -2
    Иранские "азербайджанцы" - это те же персы, но говорящие на тюркском языке (последствие завоеваний среднеазиатских турков-османов). В Турции зеркальная ситуация - курды, составляющие до 25% населения, являются ираноязычными.

    Так что вполне возможен вариант с депортацией иранских тюркоязычных в Турцию в обмен на депортацию турецких ираноязычных в Иран.

    P.S. Если азербайджанцы в Азербайджане продолжат борзеть, то персы и их отправят в Турцию для воссоединения "одного народа" - Реджеп Эрдоган (С) laughing
    1. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 10:54 Новый
      -8
      Наверно азербайджанцы ирана не прочли ваши знании о них,а то вели бы себя иначе laughing
      https://www.youtube.com/watch?v=NCuRDx3iv8Q
      1. Оператор
        Оператор Сегодня, 11:17 Новый
        +6
        Мне глубоко фиолетово на мнение иранских и неиранских азербайджанцев об их этническом происхождении.
    2. venik
      venik Сегодня, 11:32 Новый
      +1
      Цитата: Оператор
      Иранские "азербайджанцы" - это те же персы

      ========
      Это совершенно не верно! Азербайджанцы - это тюркоязычный народ, в формировании которого значительную роль сыграло объединение туркоманских кочевых племен. Они скорее дальние "родственники" турок, но не персов!
      1. Оператор
        Оператор Сегодня, 11:46 Новый
        -2
        Большинство жителей Анатолийского полуострова (сегодняшней Турции), Иранского нагорья (сегодняшнего Ирана) и Восточного Кавказа (сегодняшних Азербайджана, Чечни и Ингушетии) принадлежат к одному этносу - северным семитам (носителям гаплогруппы J2).

        Другое дело, что по в древности по ним катком прошли кочевники - сначала причерноморские арии (отсюда индоевропейский язык у персов и курдов), а затем среднеазиатские туркмены (отсюда тюркский язык у турок и азербайджанцев). Родной северосемитский язык нохчи сохранился только у чеченцев и ингушей.
        1. venik
          venik Сегодня, 12:37 Новый
          0
          Цитата: Оператор
          Большинство жителей Анатолийского полуострова (сегодняшней Турции), Иранского нагорья (сегодняшнего Ирана) и Восточного Кавказа (сегодняшних Азербайджана, Чечни и Ингушетии) принадлежат к одному этносу - северным семитам (носителям гаплогруппы J2).

          =======
          О-о-й! Тут мы рискуем забраться в такие дебри этногенетики (в которой "сам чёрт ногу сломит"!!! what Хотя насколько я "разбираюсь в апельсинах" - в в Турции и Азербайджане - преобладает гаплогруппа J2, тогда как в Иране распространена гаплогруппа R1a (J2 - главным образом - на юго-западе страны.......
          1. Оператор
            Оператор Сегодня, 12:57 Новый
            0
            Причерноморский субклад R1a в составе населения Турции и Ирана находится на уровне 15%.

            Для сравнения - тот же субклад R1a находится на уровне 5% в Саудовской Аравии (при этом клан пророка Мухаммеда почти полностью состоит из носителей этого субклада), 10% в Сирии и 25% в арабских государствах Персидского залива.
    3. miru mir
      miru mir Сегодня, 13:28 Новый
      0
      Иранские "азербайджанцы" это не персы и их там около тридцати процентов населения. запарятся депортировать laughing
      1. Оператор
        Оператор Сегодня, 13:43 Новый
        0
        Так и в Турции ираноязычные курды составляют тот же процент населения - баш на баш, однако laughing
      2. miru mir
        miru mir Сегодня, 14:33 Новый
        0
        у курдов нет своего государства, курдов существенно меньше и турки с ними не церемонятся.
        а азербайджанцев Ирана никто не трогает и никто к ним не лезет. они сами себе власть smile
  8. Oquzyurd
    Oquzyurd Сегодня, 10:40 Новый
    -14
    Иранские азербайджанцы припомнят этим бородатым муллам,где раки зимуют.
    1. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 10:55 Новый
      +7
      Иранские азербайджанцы припомнят этим бородатым муллам,где раки зимуют.


      Вижу ваш план передела региона весьма мащабен. Только кажется мне не соответствует хотелка и припомнялка. Во всем мире великие силы начинают почесыватся а не лучше ли будет уконтрапупить вас, так минут за 15 и положить конец турецкой смуте.... больно наглеете уже.
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 11:21 Новый
      +1
      Если бы Азербайджан один воевал другой вопрос, когда в это турецкие отморозки вмешались все поменялось.
  9. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Сегодня, 10:44 Новый
    +6
    Цитата: 1976AG
    Армяне и азербайджанцы смертно ненавидят друг друга давно и вне зависимости от позиции Турции, Ирана или кого бы то еще.

    Стесняюсь спросить, а кого армяне любят, кроме самих себя, Франции и США?
  10. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 10:46 Новый
    0
    В издании отмечается, что Тегеран не будет поддерживать Азербайджан, так как опасается роста сепаратистских настроений на своём северо-западе.
     Причем ,эта опасность никуда не делась...
  11. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 10:50 Новый
    +4
    Интересно, а чего турки ожидали? Что персы будут смотреть кино и ничего не делать?
    1. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 11:12 Новый
      -10
      "Что персы будут смотреть кино и ничего не делать?" С первого дня,еще 1992 году,когда армяне начали захватывать наши районы в карабахе,с того дня персы помогают им.Так что это их политика лицемерия давно известна нам.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:53 Новый
    +4
    Иран, похоже, тихо поддерживает Армению в карабахском конфликте.
    А зачем в этой ситуации как Эрдоган стучать себя пяткой в грудь и орать на весь мир, что Турция не бросит Азербайджан, поможет всем, что есть и крылатая фраза - "две страны один народ". Эрдоган показал всем, что активно подогревает конфликт, а Иран если и помогает чем-то Еревану, то не кричит об этом на каждом углу.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 11:58 Новый
      0
      Цитата: rotmistr60
      что есть и крылатая фраза - "две страны один народ".

      Какой-то знакомый лозунг. Там нигде один вождь не упоминался? wink .
  13. никто111никто
    никто111никто Сегодня, 11:06 Новый
    -6
    очень зря что наш сирийский союзник поддерживает только одну республику СССР-никакого противовеса иранским азербайджанцам это не окажет -и без того ясно что евреи хотят разжечь внутренний конфликт в Иране стравив иранцев с азербайджанцами; республики и Армения и Азербайджан входят в Российский протекторат не надо вмешиватся во внутренние дела России
  14. fn34440
    fn34440 Сегодня, 11:08 Новый
    +5
    Армянское лобби в структурах власти США СРОЧНО натянуло удавку невмешательства на Госдеп, Пентагон,Комитет Начальников штабов,всевозможные разведорганы и проч. заинтересованные структуры,включая Командование НАТО ,на помощь Армении и Арцаху со стороны третьих стран,ДАЖЕ Ирана.
    За спиной Алиева,стоит только БЕЗУМНЫЙ Эрдоган,со своими последними поражениями в Ливии,Сирии,в противостоянии с Грецией и проч. пантюркисткими заморочками по возрождению Неоосманского халифата.
  15. Лёха Лёхавич
    Лёха Лёхавич Сегодня, 11:26 Новый
    -3
    так Азейбарджан и Иран один и тот же народ! ранее это было одно государство... если я не ошибаюсь! зачем поддерживать Турцию?
  16. никто111никто
    никто111никто Сегодня, 11:30 Новый
    +1
    вот именно что госдеп и пентагон и поддерживает этого самого "безумного эрдогана"-а армянская диаспора в сша пшик по сравнению с еврейской диаспорой
  17. iouris
    iouris Сегодня, 11:40 Новый
    -1
    Ереван имеет самое большое по численности посольство США. Почему?
    1. Feliks m
      Feliks m Сегодня, 13:23 Новый
      0
      Ну невыгодно , от слова совсем госдепу армянам помогать , и лобби армянское тут не справится .