Россия решила вопрос импортозамещения при производстве среднемагистрального МС-21

Российский среднемагистральный самолет МС-21 в процессе разработки и производства не раз сталкивался с проблемами от иностранных поставщиков. Кроме отказа поставлять композиционные материалы для крыла, некоторые страны отказались от поставок ряда мелких комплектующих и агрегатов для его российского двигателя ПД-14, но эти проблемы решены. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Трудности были не только в плане композитов, наши партнеры отказывались также поставлять ряд агрегатов и мелких деталей к двигателю ПД-14
- заявил источник, добавив, что в таких условиях предприятиям пришлось заниматься импортозамещением и решить эти проблемы.
Как сообщалось в прошлом году, американские санкции заблокировали поставки из США и Японии композиционных материалов для крыла самолета. В ОАК обещали решить эту проблему, запустив вместе с Ростехом собственное производство нужных материалов. В настоящее время этот вопрос решен, Росавиация приступает к сертификации МС-21 с применением российских полимерных композиционных материалов в основных элементах планера самолета.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин назвал "хамством" отказ западных компаний поставлять композитные материалы для МС-21. По его словам, самолет не относится к оборонной сфере, а все препятствия являются подтверждением недобросовестной конкуренции.
(...) по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку соответствующих композитных материалов для крыла. Ну, что это такое? Ну, это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил. Знают, что мы все равно сделаем. Ну, просто чтоб наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки
- заявил Путин.
Напомним, что серийное производство российских двигателей ПД-14 началось в конце марта этого года.