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Россия решила вопрос импортозамещения при производстве среднемагистрального МС-21

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Россия решила вопрос импортозамещения при производстве среднемагистрального МС-21

Российский среднемагистральный самолет МС-21 в процессе разработки и производства не раз сталкивался с проблемами от иностранных поставщиков. Кроме отказа поставлять композиционные материалы для крыла, некоторые страны отказались от поставок ряда мелких комплектующих и агрегатов для его российского двигателя ПД-14, но эти проблемы решены. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.


Трудности были не только в плане композитов, наши партнеры отказывались также поставлять ряд агрегатов и мелких деталей к двигателю ПД-14

- заявил источник, добавив, что в таких условиях предприятиям пришлось заниматься импортозамещением и решить эти проблемы.

Как сообщалось в прошлом году, американские санкции заблокировали поставки из США и Японии композиционных материалов для крыла самолета. В ОАК обещали решить эту проблему, запустив вместе с Ростехом собственное производство нужных материалов. В настоящее время этот вопрос решен, Росавиация приступает к сертификации МС-21 с применением российских полимерных композиционных материалов в основных элементах планера самолета.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин назвал "хамством" отказ западных компаний поставлять композитные материалы для МС-21. По его словам, самолет не относится к оборонной сфере, а все препятствия являются подтверждением недобросовестной конкуренции.

(...) по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку соответствующих композитных материалов для крыла. Ну, что это такое? Ну, это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил. Знают, что мы все равно сделаем. Ну, просто чтоб наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки

- заявил Путин.

Напомним, что серийное производство российских двигателей ПД-14 началось в конце марта этого года.
Использованы фотографии:
ОАК
46 комментариев
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  1. халпат
    халпат Сегодня, 11:04 Новый
    +14
    Да и слава богу, что сделали.
    Я рад.
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 11:19 Новый
      +15
      Слава контрукторской школе, пряморуким работникам, воле руководства страны и выделенным средствам, которые пошли в нужное русло - думаю, благодаря работе компетентных органов еще

      ПД запущен с марта в производство. Это просто drinks

      P.S. проекту даже не помешало нытье оппозиционеров на сайте ВО и посыпание головы пеплом, как и с суперджетом, впринципе

      Но как они ныли до запуска в серию авиадвигателей, так и после будут ныть. Это забавно.
      Как они ныли до того, как ВКС закупило более пол тыщи новых бортов, так и после ноют, закрыв глазки на такие события - тю, подумаешь, разорванная экономика закупает сотнями истребители, тысячами танки да еще и мат.капитал выплачивает

      P.S. видели эти бурления говн, когда офицеры получали по 12 000 рублей и когда зарплату учителям не платили по пол года? Вот такая у нас оппозиция.
      1. Simon Schempp
        Simon Schempp Сегодня, 11:28 Новый
        -9
        проекту даже не помешало нытье оппозиционеров на сайте ВО и посыпание головы пеплом, как и с суперджетом, впринципе

        Не помешало чему? МС-XXI завтра будет мочить боинги и эйрбасы? Или хотябы российские авиакомпании не из-под палки, а по собственному желанию проявят интерес к нему?
        Ну а суперджет, это да. Это мощь.
        1. с-т Petrov
          с-т Petrov Сегодня, 11:30 Новый
          +7
          МС-XXI завтра будет мочить боинги и эйрбасы?

          конечно будет. Это же не Boeing 737 MAX

          Ну а суперджет, это да. Это мощь.


          конкурентов нет, тут ты прав. Точнее они есть, но в их программу вложено на несколько миллиардов $ больше, но выхлопа нет от слова - совсем. Японский аналог, как и китайский - не были осилены - на фоне 200+ суперджетов. Хотя средств освоили - ОАКу и не снилось

          Поэтому "мощь" это подходящее слово для этого славного проекта. А МС-21 будет еще сытнее - и ниша у него поживее
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 11:55 Новый
            +5
            Россия решила вопрос импортозамещения при производстве среднемагистрального МС-21

            Если это произошло, если это состоялось не в ущерб качеству, россияне будут только рады. У нас ещё сохранилась гордость за качественное отечественное. Высокого полёта! fellow
        2. Hagen
          Hagen Сегодня, 12:14 Новый
          +7
          Цитата: Simon Schempp
          Ну а суперджет, это да. Это мощь.

          Летал на нем. Пассажиром. Вполне приличные условия... Там проблема, как говорят, с системой ТОиТР. А машина "летучая".
        3. Vortex
          Vortex Сегодня, 14:28 Новый
          0
          Цитата: Simon Schempp
          завтра будет мочить боинги и эйрбасы

          Если ответить симметрично, то можно прекратить поставки титановых изделий с завода из Салды боингу и эйрбасу. Тогда не просто он будет "мочить", а останется чуть ли не единственной альтернативой.
      2. Комментарий был удален.
    2. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 14:01 Новый
      +3
      Цитата: халпат
      Да и слава богу, что сделали.
      Я рад.

      И главное,чтоб производство этих "недостающих" и импортозамещенных комплектующих ширилось и развивалось.
  2. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 11:04 Новый
    +22
    Международная "кооперация" на текущем этапе развития международных отношений крайне рискованное мероприятие.
    Сейчас начинается новая концентрация производств и технологий в пределах собственных границ.
    Мировая тенденция к сожалению.
    У России нет иного пути.
    Эпоха глобализации заканчивается....
    К счастью.
    1. Simon Schempp
      Simon Schempp Сегодня, 11:36 Новый
      -10
      Международная "кооперация" на текущем этапе развития международных отношений крайне рискованное мероприятие.

      Лол. Скажи это АвтоВАЗу, который выжил только благодаря международной кооперации.
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 11:59 Новый
        +8
        Мы с вами Семён на ты не переходили.
        Со всем уважением.
        С АвтоВАЗ у меня разговор не склеится.
        Нет такого человека.
        Не стоит делать вид, что вы не поняли в каком отношении идет отказ от международной кооперации.
        Для Вас персонально.
        Отказ от международной кооперации происходит в жизненно важных для государства сферах.
        Причина не в России.
        Она в нечистоплотной конкуренции и подлой политике стран англосаксонской "оси".
        Собственно Россия и далее будет формировать свои зоны интересов и международных связей.
        Желающие диктовать всему миру свою политику, пойдут по известному вектору.
    2. krops777
      krops777 Сегодня, 12:41 Новый
      +6
      Сейчас начинается новая концентрация производств и технологий в пределах собственных границ.


      Это восстановление того что было похерено при развале СССР и это радует.
  3. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 11:05 Новый
    +18
    На мировом рынке не существует понятий "хамство" и "недобросовестная конкуренция", потому что мировой рынок из этих понятий состоит.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 11:24 Новый
      +4
      Цитата: Сидор Аменподестович
      На мировом рынке не существует понятий "хамство" и "недобросовестная конкуренция", потому что мировой рынок из этих понятий состоит.

      Когда встревали в ВТО думали, - Ну, теперь то будем окружены только добросовестными конкурентами. Ага, щас!
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 11:52 Новый
        +2
        Цитата: Piramidon
        Когда встревали в ВТО думали, - Ну, теперь то будем окружены только добросовестными конкурентами. Ага, щас!

        Всё, что нужно знать о ВТО, "добросовестной конкуренции" и "международном праве":
        Нам придется делать что-то с ВТО, так как она позволяет Китаю выходить сухим из воды

        Мы впервые начали выигрывать споры, потому что они знают, что я не в восторге от ВТО. Раньше мы никогда не выигрывали. Все решения были против нас. Они говорили: "Да забудьте об американцах, они же тупые. Не волнуйтесь, выносите решения против них". Но сейчас мы выигрываем дела, потому что теперь они боятся, что я что-нибудь серьезное с ними сделаю - и у нас есть на это полное право.
        © Трамп
        1. Hagen
          Hagen Сегодня, 12:19 Новый
          0
          Цитата: Alexey RA
          Всё, что нужно знать о ВТО

          Вряд ли стоит приветствовать возвращение мира в отношения времен нижнего палеолита. Трамп тоже сущность проходящая. США не смогут долго воевать со всем миром. Не знаю когда, но это должно закончиться. Мир не может долго жить без доверия и вменяемых правил.
      2. askort154
        askort154 Сегодня, 11:54 Новый
        0
        Piramidon Когда встревали в ВТО думали, - Ну, теперь то будем окружены только добросовестными конкурентами. Ага, щас!

        Помнится, Медведев долго стучал себя в грудь - "это моя заслуга".
    2. сенька шалый
      сенька шалый Сегодня, 11:48 Новый
      +1
      Еще как существует, если бы их небыло, саботаж производств был бы обычным явлением в мире и огромной проблемой. Эти санкции и есть, ни что иное как саботаж.
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 11:07 Новый
    +2
    все препятствия являются подтверждением недобросовестной конкуренции.
    Это санкции и еще раз санкции ! "Партнеры" кинулись, ноги поломали, помочь нам построить МС-21...
  5. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 11:10 Новый
    +5
    Играть по правилам Запад и "джентльмены" никогда не умели и не собираются. Солнце с Востока, вода мокрая, "англичанка гадит".
    1. andranick
      andranick Сегодня, 13:24 Новый
      +2
      Цитата: g1washntwn
      Играть по правилам Запад и "джентльмены" никогда не умели и не собираются

      Вот уж не согдашусь. Они всегда играют по правилам. По своим правилам. А если правила джентльменов не устраивают - они их меняют и играют по уже обновленным, но всё так же своим правилам
  6. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 11:13 Новый
    -3
    Мелкие детали... Я думаю, если им захочется, они и самую крупную деталь на уже готовых самолетах со спутника нейтрализуют, двигатель называется. И повод найдут, и общественность подготовят, и кукиш нам покажут. Как с компрессорами"Газпрома". Так что только на себя надеяться надо. Но пока ПД-14 никак не взлетит.. А потом еще доводка, сертификация, производство...ЭхЭх.
  7. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:18 Новый
    +1
    Сначала о поставках со свиньями договаривается потом их поведение хамством называет laughing
  8. yehat2
    yehat2 Сегодня, 11:20 Новый
    +1
    главная проблема МС-21 не материалы и не импортозамещение, а отсутствие его продвижения в эксплуатацию. Сколько бортов заказал аэрофлот или S7? ноль? Ну если даже местные авиалинии не используют, какое будущее ждет самолет при наличии жесткой конкуренции?
    вроде бы Иркут согласился закупать, но это еще вилами по воде писано
    Хотя самолет вроде получился и даже лучше бройлера.
    Кроме того, я что-то не слышу даже начала развития сервисного обслуживания, а без него самолет умрет.
    Все эти хвастливые реляции, что самолет дешевле и т.д. и т.п. идут на фоне игнора основными компаниями этой машины и эксплуатации Боингов и эйрбасов. А между тем, надо намного настойчивее продвигать самолет и планы авиакомпаний, хотя бы местных, чтобы он стал массово эксплуатироваться.
    1. Сибиряк 66
      Сибиряк 66 Сегодня, 11:25 Новый
      +6
      Сколько бортов заказал аэрофлот или S7? ноль?
      Так то около 170 бортов заказано, большая часть Аэрофлот, причем большая часть заказа Аэрофлота с амеровскими движками.
      1. yehat2
        yehat2 Сегодня, 11:58 Новый
        -3
        170 заказал Иркут, аэрофлот - ноль. Я такие данные нашел.
        И если учесть, что Иркут подконтролен Чемезову, то пока вообще речь о сторонних заказах не идет
        1. Lelik76
          Lelik76 Сегодня, 13:34 Новый
          +1
          Работаю на заводе в Иркутске где делаем МС-21 ни как не пойму зачем нам делать самим себе 170 самолетов ? Не, я понимаю что могут создать какой то еще филиал и он типа купит (например на государственные деньги) и сдаст в лизинг эти машины скажем тому же Аэрофлоту, но как ни крути это будет Аэрофлот. И нам на ИАЗ совсем не волнует по какой схеме будут покупаться/продаваться эти машины, работа будет (соответственно и зарплата) у нас и всех остальных поставщиков по всей стране.
    2. engenius
      engenius Сегодня, 12:04 Новый
      +2
      В основном Б737 и А320 не покупаются, а берутся в лизинг. Поэтому основными заказчиками в России МС-21 являются лизинговые компании. Да и на экспорт вероятней всего будут поставляться самолёты по лизингу.
      1. yehat2
        yehat2 Сегодня, 14:02 Новый
        +2
        Да и на экспорт вероятней всего будут поставляться самолёты по лизингу

        как вы это себе представляете?
        Китай сам себе такой же самолет продвигает, в Европе-Америке мс-21 просто никуда не пустят
        другим пригрозят, что США обидятся, если купите.
        Остается несколько стран-изгоев, которые "купят" только в кредит. Например, Беларусь или северная корея
        я вижу возможность для экспорта только после проделанного серьезного объема у нас дома с подтвержденными преимуществами. С развалом СССР продавать за границу стало трудно и вступление в ВТО абсолютно ничего не изменило.
  9. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 11:23 Новый
    +1
    президент РФ Владимир Путин назвал "хамством" отказ западных компаний поставлять композитные материалы для МС-21.
    Это не хамство,это партнерство. smile
  10. zwlad
    zwlad Сегодня, 11:26 Новый
    +6
    А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки

    Ну значит запретить нашим авиакомпаниям (как минимум которые с гос. участием) закупать импортные самолеты. Ну или намекнуть западным партнерам что именно так и будет. Думаю протрезвление у них быстро наступит.
    Но вообще, конечно делать свое надо. И летать на своем. СССР как то смог построить гражданскую авиацию без западных "партнеров".
    1. Даниил Коноваленко
      Даниил Коноваленко Сегодня, 11:37 Новый
      +1
      Ну значит запретить нашим авиакомпаниям (как минимум которые с гос. участием) закупать импортные самолеты.
       Запретить можно,но только и российские самолеты в линеечку на складе не стоят...Увы..
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:39 Новый
      -1
      Тогда они запретят всем своим закупать наши. И просто рынки разойдутся. А так как на внутреннем рынке у нас установится монополия без права выхода на внешние. То производитель расслабит булки и начнёт поставлять любое УГ за три цены со словами куда вы денетесь родимые
      1. zwlad
        zwlad Сегодня, 11:46 Новый
        0
        И кто покупает наши? И какие наши?
    3. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 13:01 Новый
      +1
      В ответ они запретят нашим летать в их воздухе. И всё.
      Впрочем, они и так это уже сделали.
      Просто мы с ними в разных весовых категориях. Нам придется играть по их правилам, как бы мы не пыжились.
  11. moreman78
    moreman78 Сегодня, 11:39 Новый
    -2
    (...) по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку соответствующих композитных материалов для крыла. Ну, что это такое? Ну, это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил. Знают, что мы все равно сделаем. Ну, просто чтоб наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки

    Аха-ха, вы хотели рынок, капитализм, встроиться в Запад и т.д.? ТОГДА, КУШАЙТЕ НАЗДОРОВЬЕ БОЛЬШИМИ ЛОЖКАМИ!
  12. Абросимов Сергей Олегович
    Абросимов Сергей Олегович Сегодня, 12:37 Новый
    +6
    Цитата: BlackMokona
    Тогда они запретят всем своим закупать наши. И просто рынки разойдутся. А так как на внутреннем рынке у нас установится монополия без права выхода на внешние. То производитель расслабит булки и начнёт поставлять любое УГ за три цены со словами куда вы денетесь родимые

    Запрещать можно по разному. можно - в тупую приказом, а можно "тоньше", например кредиты выделять на покупку или налогами стимулировать покупку именно отечественных машин или дополнительные технические требования к иностранным машинам предъявить... опять же принять закон о том, что авиакомпания с госучастием должна иметь в своем парке не менее 75% отечественных бортов, о том, что в случае, если авиакомпания (не важно частная или государственная) имеет не менее Х% отечественных бортов, ей компенсируются издержки на... придумать можно многое, если задаться целью конечно...
    1. Avis
      Avis Сегодня, 14:31 Новый
      0
      Цитата: Абросимов Сергей Олегович
      авиакомпания с госучастием должна иметь в своем парке не менее 75% отечественных бортов

      Примерно так и сделал ЕС "первого созыва" с Airbus-300/-310. В первую очередь, через "Люфтганзу" и "ЭрФранц". Но "Эрбас" обеспечил великолепную послепродажку. Чего нашим топ-баранам до сих пор не по плечу. Как загнобили суджет, так загнобят и МС-21. Чудес не бывает.
  13. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 13:08 Новый
    +2
    Что я вижу?!
    На 7м году после "импортозамещения".
    Когда 30 лет назад я был инженером в НИИ, моя тема умерла потому, что основной контрагент остался в Киеве.
    А теперь оказывается, что даже "мелкие детали" для двигателей сами сделать не в состоянии.
    Чудеса.
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 13:21 Новый
      +2
      А теперь оказывается, что даже "мелкие детали" для двигателей сами сделать не в состоянии.

      так и пиши - я не в состоянии ...
      А за страну расписываться не стоит

      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 13:39 Новый
        +2
        Цитата: с-т Petrov
        А за страну расписываться не стоит

        Да куда уж нам уж.
        Хотя, помнится году, эдак так в 2014м, директор того НИИ по телеку гордо рассказывал, как он дружит с поставщиками из штатов, что присылают нам та-акие крутые микросхемы, что из них мы делаем та-кие чудесные ракеты...
        При этом, в том НИИ построили целый новый корпус в 10 этажей специально , чтоб там делать микросхемы,. Но там теперь сидят чинуши из очередного "ГосКомчегототам".
  14. iouris
    iouris Сегодня, 13:27 Новый
    -1
    От импортозамещения РФ не избавится уже никогда.
  15. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 13:49 Новый
    +2
    По его словам, самолет не относится к оборонной сфере, а все препятствия являются подтверждением недобросовестной конкуренции.
    ой да неужели! "Я думал вы такие. А вы вона оказывается какие!!"
  16. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Сегодня, 14:13 Новый
    0
    Цитата: Simon Schempp
    Международная "кооперация" на текущем этапе развития международных отношений крайне рискованное мероприятие.

    Лол. Скажи это АвтоВАЗу, который выжил только благодаря международной кооперации.

    Не могли бы уточнить, что это за кооперация, спасшая АВТОВАЗ?
  17. Абросимов Сергей Олегович
    Абросимов Сергей Олегович Сегодня, 15:08 Новый
    +1
    Цитата: Avis
    Примерно так и сделал ЕС "первого созыва" с Airbus-300/-310. В первую очередь, через "Люфтганзу" и "ЭрФранц". Но "Эрбас" обеспечил великолепную послепродажку. Чего нашим топ-баранам до сих пор не по плечу. Как загнобили суджет, так загнобят и МС-21. Чудес не бывает.


    Да, чудес не бывает. Однако, бывает прямой саботаж и то, что при Иосифе Виссарионовиче называлось ВРЕДИТЕЛЬСТВО.
    Думаю, если наши ответственные чиновники не наладят послепродажное сопровождение (обслуживание, ремонт и т.п.) самолетов, это будет означать именно вредительство. не нравится слово вредительство, можно заменить на иную формулировку: сознательное и злонамеренное нанесение должностным лицом либо группой лиц материального ущерба интересам РФ и компаниям с участием РФ путем действия или бездействия, либо сознательные и злонамеренные действия в интересах иностранных государств и компаний, влекущие материальный вред интересам РФ...
  18. Хорт
    Хорт Сегодня, 15:15 Новый
    0
    по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку соответствующих композитных материалов для крыла. Ну, что это такое? Ну, это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил. Знают, что мы все равно сделаем. Ну, просто чтоб наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки
    а как будто он не знал. что так могут сделать. Цирк с конями.
    При этом, предположу, что титан для их боингови эйрбасов как продавали, так и продолжаем, мы ж чесстные...Ну или деловые интересы выше политических