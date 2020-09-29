Россия решила вопрос импортозамещения при производстве среднемагистрального МС-21

Трудности были не только в плане композитов, наши партнеры отказывались также поставлять ряд агрегатов и мелких деталей к двигателю ПД-14

(...) по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку соответствующих композитных материалов для крыла. Ну, что это такое? Ну, это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил. Знают, что мы все равно сделаем. Ну, просто чтоб наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки

Российский среднемагистральный самолет МС-21 в процессе разработки и производства не раз сталкивался с проблемами от иностранных поставщиков. Кроме отказа поставлять композиционные материалы для крыла, некоторые страны отказались от поставок ряда мелких комплектующих и агрегатов для его российского двигателя ПД-14, но эти проблемы решены. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.- заявил источник, добавив, что в таких условиях предприятиям пришлось заниматься импортозамещением и решить эти проблемы.Как сообщалось в прошлом году, американские санкции заблокировали поставки из США и Японии композиционных материалов для крыла самолета. В ОАК обещали решить эту проблему, запустив вместе с Ростехом собственное производство нужных материалов. В настоящее время этот вопрос решен, Росавиация приступает к сертификации МС-21 с применением российских полимерных композиционных материалов в основных элементах планера самолета.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин назвал "хамством" отказ западных компаний поставлять композитные материалы для МС-21. По его словам, самолет не относится к оборонной сфере, а все препятствия являются подтверждением недобросовестной конкуренции.- заявил Путин.Напомним, что серийное производство российских двигателей ПД-14 началось в конце марта этого года.