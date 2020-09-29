«Ура, каникулы!» - спорная инициатива мэрии Москвы, или Куда шагает образование

С пятого числа начинаются плановые осенние каникулы в большинстве московских школ. В части школ они начинаются несколько позднее. И обычно длятся одну неделю.

В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.

Сегодня мэр Москвы опубликовал в своём личном блоге информацию о том, что им принято решение ввести каникулы во всех московских школах с 5 по 18 октября. При этом сами формулировки, использованные Сергеем Собяниным, вызвали немало вопросов.Из публикации московского мэра:О каких «плановых» каникулах с пятого числа (октября) может идти речь, если все последние годы 1-я четверть в школах завершалась либо в конце октября, либо в начале ноября? Значит ли это, что через несколько дней после «плановых продлённых каникул» для школьников наступят и ещё одни – действительно плановые, или же чиновники решат, что будет ещё одно продление – без выхода на занятия.Своё решение Собянин объяснил рекомендацией санитарных врачей «в связи с подъёмом простудных заболевания и ростом выявленных заболеваний COVID-19». Тот факт, что число заболеваний COVID-19 снова начало расти в России, тревогу вызывает. Но вот с простудными заболеваниями… Их рост осенью отмечался во все времена – и «глубоко доковидные». Но выход был один: карантин либо для отдельных школ, либо для отдельных классов.Если всякий раз чиновники будут отправлять в таких случаях все школы на «плановые» каникулы, которые, на самом деле, совсем даже не плановые, то не станет ли это дополнительным ударом по качеству образования в нашей стране? Какой практический смысл в тотальном закрытии сотен школ города, если далеко не в каждой из них превышен так называемый эпидпорог?Ситуация вызывает озабоченность хотя бы потому, что в данном случае речь не идёт даже о дистанционном обучении.Из публикации московского мэра:«Изучать новый материал по желанию» - это весьма ущербная практика, которая, по мнению специалистов, ни к чему хорошему в плане качества знаний учащихся привести не сможет по определению. У учеников может возникнут психологический эффект, связанный с тем, что занятия в школе превращаются не более чем в формальность - "можно не учить, это же по желанию, как сказал мэр".Не меньшая проблема и с педагогами. Нарушается сама система образования, которая выстраивалась десятилетиями. Причём нарушается без явного объективного повода. Ещё раз – далеко не в каждой школе ситуация с заболеваемостью такова, что возникает крайняя необходимость октябрьских каникул. Отработав месяц, учителя только начали входить в прежний режим - на фоне бесконечных дезинфекций, санобработок, распределения ученических потоков, "консервированием" класса в одной аудитории, и снова - "каникулы". Для людей, которые работают в школе не только для того, чтобы получать зарплату, эту самый настоящий профессиональный стресс. Теряется преемственность в воспитательной работе, детей всё труднее мотивировать, сама школа из учреждения социализации и образования превращается в "стены и потолок". Какой результат при таком подходе будет, что называется, на выходе - сложно даже прогнозировать, а ведь инициативу мэрии Москвы могут по принципу "все побежали - и я побежал" подхватить и региональные чиновники.Это к тому, что уже вряд ли стоит удивляться тому, что школьники не знают полководцев Великой Отечественной и всерьёз размышляют над вопросом от репортёра на улице "За что Сталин расстрелял Суворова"...