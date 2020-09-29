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«Ура, каникулы!» - спорная инициатива мэрии Москвы, или Куда шагает образование

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Сегодня мэр Москвы опубликовал в своём личном блоге информацию о том, что им принято решение ввести каникулы во всех московских школах с 5 по 18 октября. При этом сами формулировки, использованные Сергеем Собяниным, вызвали немало вопросов.


Из публикации московского мэра:

С пятого числа начинаются плановые осенние каникулы в большинстве московских школ. В части школ они начинаются несколько позднее. И обычно длятся одну неделю.

О каких «плановых» каникулах с пятого числа (октября) может идти речь, если все последние годы 1-я четверть в школах завершалась либо в конце октября, либо в начале ноября? Значит ли это, что через несколько дней после «плановых продлённых каникул» для школьников наступят и ещё одни – действительно плановые, или же чиновники решат, что будет ещё одно продление – без выхода на занятия.

Своё решение Собянин объяснил рекомендацией санитарных врачей «в связи с подъёмом простудных заболевания и ростом выявленных заболеваний COVID-19». Тот факт, что число заболеваний COVID-19 снова начало расти в России, тревогу вызывает. Но вот с простудными заболеваниями… Их рост осенью отмечался во все времена – и «глубоко доковидные». Но выход был один: карантин либо для отдельных школ, либо для отдельных классов.

Если всякий раз чиновники будут отправлять в таких случаях все школы на «плановые» каникулы, которые, на самом деле, совсем даже не плановые, то не станет ли это дополнительным ударом по качеству образования в нашей стране? Какой практический смысл в тотальном закрытии сотен школ города, если далеко не в каждой из них превышен так называемый эпидпорог?

Ситуация вызывает озабоченность хотя бы потому, что в данном случае речь не идёт даже о дистанционном обучении.

Из публикации московского мэра:

В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.

«Изучать новый материал по желанию» - это весьма ущербная практика, которая, по мнению специалистов, ни к чему хорошему в плане качества знаний учащихся привести не сможет по определению. У учеников может возникнут психологический эффект, связанный с тем, что занятия в школе превращаются не более чем в формальность - "можно не учить, это же по желанию, как сказал мэр".

Не меньшая проблема и с педагогами. Нарушается сама система образования, которая выстраивалась десятилетиями. Причём нарушается без явного объективного повода. Ещё раз – далеко не в каждой школе ситуация с заболеваемостью такова, что возникает крайняя необходимость октябрьских каникул. Отработав месяц, учителя только начали входить в прежний режим - на фоне бесконечных дезинфекций, санобработок, распределения ученических потоков, "консервированием" класса в одной аудитории, и снова - "каникулы". Для людей, которые работают в школе не только для того, чтобы получать зарплату, эту самый настоящий профессиональный стресс. Теряется преемственность в воспитательной работе, детей всё труднее мотивировать, сама школа из учреждения социализации и образования превращается в "стены и потолок". Какой результат при таком подходе будет, что называется, на выходе - сложно даже прогнозировать, а ведь инициативу мэрии Москвы могут по принципу "все побежали - и я побежал" подхватить и региональные чиновники.

Это к тому, что уже вряд ли стоит удивляться тому, что школьники не знают полководцев Великой Отечественной и всерьёз размышляют над вопросом от репортёра на улице "За что Сталин расстрелял Суворова"...
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72 комментария
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 11:08 Новый
    +4
    Значит скоро инициатива Собянина перейдёт в регионы negative
    Дистанционна - полный дурдом, по своим Деткам могу сказать. Приходится заниматься Самому с Ними и ещё репетиторов брать.
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 11:13 Новый
      +4
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Приходится заниматься Самому с Ними

      К сожалению, что так, что иначе с детьми приходиться заниматься самому, ибо образование даваемое большинством школ, мягко говоря не выдерживает никакой критики.
      1. Сергей Никифоров
        Сергей Никифоров Сегодня, 12:00 Новый
        0
        А зарплата педагогов критику выдерживает.? Или та морал ная обстановка, которая сложилась в большенстве школ.?
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 12:12 Новый
          -1
          Цитата: Сергей Никифоров
          А зарплата педагогов критику выдерживает.?

          А у врачей? У нас только зарплаты чиновников и депутатов "выдерживают любую критику".
          1. Сергей Никифоров
            Сергей Никифоров Сегодня, 12:15 Новый
            0
            Да вы знаете, есть возможность сравнить учителя и врача все же у учителя побольше
            1. Сергей Никифоров
              Сергей Никифоров Сегодня, 12:16 Новый
              +1
              Наверное, что то у меня с головой Хотел написать, что у врача побольше
              1. aleksejkabanets
                aleksejkabanets Сегодня, 12:19 Новый
                -1
                Цитата: Сергей Никифоров
                Хотел написать, что у врача побольше

                Что там, что там, слезы.
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 13:15 Новый
        +1
        ....всерьёз размышляют над вопросом от репортёра на улице "За что Сталин расстрелял Суворова"...
        АВТОР:

        Все это больше на постановку походит, по моему мнению. Часто общаюсь со школьниками, но такого "познания" еще не встречал.
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ

        Приходится заниматься Самому с Ними


        К сожалению, что так, что иначе с детьми приходиться заниматься самому, ибо образование даваемое большинством школ, мягко говоря не выдерживает никакой критики.

        Занимаются или родители, или репетиторы. Без их помощи ребенку очень проблематично освоить предложенный учебный материал. Дело даже не в самой теме, а в способе её подачи. Засунуть всех мореходов-первооткрывателей мира в один параграф, скорее похожий на краткую научную статью - историю открытий планеты Земля. Это крайне сложно, непрофессионально, неинтересно. Это даже не на ошибки похоже, а на генеральную программу по снижению уровня образования в стране...
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 13:23 Новый
          +1
          Цитата: Doccor18
          Занимаются или родители, или репетиторы. Без их помощи ребенку очень проблематично освоить предложенный учебный материал.

          Как то, в трудные послевоенные годы, осваивали дети школьную программу без помощи родителей и без репетиторов, а знания были куда лучше, чем сей час.
          Цитата: Doccor18
          Это даже не на ошибки похоже, а на генеральную программу по снижению уровня образования в стране...

          Боюсь, что так и есть. Умными, образованными людьми тяжелей управлять.
    2. Svarog
      Svarog Сегодня, 11:13 Новый
      +5
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Приходится заниматься Самому с Ними и ещё репетиторов брать.

      Так туда и ведут нас.. у кого есть деньги будут в элитных школах учится, а у кого нет дистанционно..
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 11:53 Новый
        +4
        hi
        Цитата: Svarog
        Так туда и ведут нас.. у кого есть деньги будут в элитных школах учится, а у кого нет дистанционно..

        У меня четверо школьников, всех перевел на семейное обучение. Моя сельская школа, не дает образование, от слова совсем. При отличных оценках, дети в 8-м классе не знают, что такое диаметр, затрудняются ответить что такое биссектриса и т.д. За то школа занимает призовые места на различных конкурсах типа "Казачка Кубани" и т.п. ОГЭ сдается по шпаргалкам, которые приносят учителя, в позапрошлом году наша школа была лучшей в районе по математике, математик получил грамоту. Страшно. Старшая учится дистанционно, на ресурсе интернет урок, стоит это удовольствие, 5000 в месяц, (со скидкой, как многодетным). Плюсы для меня в том, что не надо тратится на репетиторов, программа построена хорошо и учителя объясняют, если что то непонятно. С тремя младшими учимся по учебникам, купленным на проекте "Сталинский Букварь", знания в разы лучше. Но сколько на это уходит времени, страшно сказать. Приходится или мне, или жене не работать. А другого выхода я сегодня не вижу.
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:25 Новый
      +5
      У подруги класс дочери отправили на карантин, у одного ребёнка нашли корону. Собянин перестраховывается. Очевидно, что вторая волна пошла по миру, и нас она тоже затронет, а школы являются рассадником вирусов из-за близких контактов детей друг с другом.
      Сама идея дистанционного обучения весьма ущербна, а форма её реализации деградационна. Для дистанционного обучения детей нужно разработать соответствующую программу обучения, в том числе мотивирующую детей к обучению часть, а слепленные на коленке программы на сегодняшний день приводят к отуплению и ленности детей. Если родители не могут самостоятельно объяснить ребёнку школьную программу, а это могут далеко не все, уровень образования ребёнка стремительно падает вниз, зато компьютерная и гаджетная зависимость растёт.
      1. aybolyt678
        aybolyt678 Сегодня, 11:37 Новый
        +4
        Цитата: Бородач
        Если родители не могут самостоятельно объяснить ребёнку школьную программу, а это могут далеко не все

        две дочери 13 и 8 вечером после работы до 11 учу уроки с ними. Самостоятельно не возможно, при этом уровне преподавания и мотивации к учебе
    4. Злой543
      Злой543 Сегодня, 11:30 Новый
      +2
      Как бы не вылилось в общий карантин
  2. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 11:10 Новый
    +2
    "У учеников может возникнут психологический эффект, связанный с тем, что занятия в школе превращаются не более чем в формальность" это уже давно так и не только у детей но и у родителей, подготовка к ЕГЭ вот и все
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 11:11 Новый
    +9
    Собянин - командует образованием и медициной, Греф - Сбером, Мультфильмом, Виртуальным ассистентом...А где Глава государства ?
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 11:14 Новый
      +5
      Цитата: Uncle Lee
      Собянин - командует образованием и медициной, Греф - Сбером, Мультфильмом, Виртуальным ассистентом...А где Глава государства ?

      В самоизоляции и прострации..
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 11:15 Новый
      +5
      Цитата: Uncle Lee
      А где Глава государства ?

      А он ни причем, такая у него теперь работа, быть ни причем.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 11:23 Новый
        +2
        Как и предшественник, работает с документами... feel
      2. aybolyt678
        aybolyt678 Сегодня, 11:39 Новый
        +1
        Цитата: aleksejkabanets
        А он ни причем, такая у него теперь работа, быть ни причем.

        он спокоен, если кто не доволен подавайте в суд. А законы у нас под них удобные. В Багдаде все спокойно.
      3. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 12:09 Новый
        +3
        А он ни причем, такая у него теперь работа, быть ни причем.


        «Вы скажете: а в Кремле что, лучше (по сравнению с работой в спецслужбах)? Но у меня здесь положение другое. Сейчас меня никто не контролирует.

        «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным» 2000 год.
  4. Петроградец
    Петроградец Сегодня, 11:13 Новый
    +8
    Да уж такоеощущение,что на этом вирусе ктото очень хорошо наживается
    1. Qwertyarion
      Qwertyarion Сегодня, 11:19 Новый
      +4
      Вирус есть и он опасен и бизнес есть и он хочет заработать
      1. aybolyt678
        aybolyt678 Сегодня, 11:44 Новый
        +3
        Цитата: Qwertyarion
        Вирус есть и он опасен и бизнес есть и он хочет заработать

        главное не в этом. Идеологическое воздействие вируса в том что стал возможен фашизм. Появились люди которые не могут себе позволить платные школы, специальные лекарства, и поэтому могут считаться ушербными, или недостойными жизни. То есть деление людей по сортам! на подсознательном уровне узаконено окончательно.
  5. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 11:13 Новый
    +1
    реально рост..и уверен цифры больше чем пубикуют,плюс сезонное ОРВИ и прочая напасть....может тут верно,касательно здоровья,лучше перебдеть,чем недобдеть?и что то не слышно,выпускникам 21 года так же будет-не поступаешь в ВУЗ не сдаешь ЕГЭ?
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 11:16 Новый
      +9
      Цитата: Андрей ВОВ
      реально рост..и уверен цифры больше чем пубикуют,плюс сезонное ОРВИ и прочая напасть....может тут верно,касательно здоровья,лучше перебдеть,чем недобдеть?и что то не слышно,выпускникам 21 года так же будет-не поступаешь в ВУЗ не сдаешь ЕГЭ?

      Медицину "оптимизировать" не надо было.
      1. Андрей ВОВ
        Андрей ВОВ Сегодня, 11:19 Новый
        +2
        это понятно,что "оптимизация"так называемя это дно полное..но даже в этом случае превентивные меры необходимы...ну и сознательность что ли...
    2. Qwertyarion
      Qwertyarion Сегодня, 11:18 Новый
      +6
      Есть мнение, что уровень заражения и не снижался летом, просто о нём не говорили, так нужно было.
    3. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 13:35 Новый
      +1
      Цитата: Андрей ВОВ
      может тут верно,касательно здоровья,лучше перебдеть,чем недобдеть?

      вирусу это все равно будем мы бдеть или небдеть. Барановирус - это новый мировой порядок и хозяева мира строго следят чтобы их шестерки дрессировали человеческую массу в удобный материал.
  6. codetalker
    codetalker Сегодня, 11:19 Новый
    +1
    Каникулы с 5 октября - это дурь, но ее придумали не сейчас. Так что тут Собянин не врет, это действительно плановые каникулы (только более длинные). Многие московские школы работают по системе: месяц учишься/неделю отдыхаешь, ну или как-то так, не как мы учились.
  7. nnm
    nnm Сегодня, 11:22 Новый
    -4
    1. Здоровье детей намного важнее. Ибо речь тут не о дистанционке, а о том, что вторая волна вируса пошла. Потому и бюджетников и госслужащих перевели на дистанционке, практически всех в Москве.
    2.
    Это к тому, что уже вряд ли стоит удивляться тому, что школьники не знают полководцев Великой Отечественной и всерьёз размышляют над вопросом от репортёра на улице "За что Сталин расстрелял Суворова"...

    Так, может, этот вопрос сначала себе самим стоит задать ? Потому, что воспитание и обучение в семье никто не заменит. А если руководствоваться принципом - пусть лучше в игрушки на компьютере играет, то, конечно, получится что Сталин убил Суворова.
    То, что ЕГЭ убивает образование - факт. Но ещё больше его убивает перекладывание родителями обязанностей по формированию личности ребенка на интернет, школу, институт...
    1. Володин
      Володин Сегодня, 11:27 Новый
      +7
      Ну и правильно! Устроим тотальные каникулы, родителей - в "плановые" отпуска. Вот тогда образование и воспитание сразу выстрелят. Забота о детях - наше всё...
      На всех каналах уши прожужжали про чудо-препарат, но опять, понимаешь, вторая волна. Так этот препарат "не чудо" или он не для всех... А тех, кто попроще, можно снова на изоляцию - чтоб дома друг друга обучали и математике, и истории с химией? У нас же каждый родитель во всех школьных дисциплинах дока...
      1. nnm
        nnm Сегодня, 11:31 Новый
        -2
        Учебу всегда можно и "нагнать", а вот жизнь бабушки, которая умрет от ковида, потому что её внук, находящийся в широком социуме , заразил вы уже не вернёте. Равно как и последствия для здоровья самих детей и их родителей.
        1. Володин
          Володин Сегодня, 11:35 Новый
          +2
          А, ну да, школьник же на каникулах из дома-то никуда не выйдет, ессесьно будет подле бабушки сидеть.
          1. nnm
            nnm Сегодня, 11:36 Новый
            -1
            Так это от родителей зависит. Каков их авторитет в семье и как ребенка воспитали. И в любом случае, даже если выйдет, круг общения у него будет меньше, чем в школе.
            1. Володин
              Володин Сегодня, 11:46 Новый
              +5
              В общем понятно. Куда ни плюнь, везде все упирается в родителей. Получается, многие родители у нас в корне безответственные люди, так как хотят, чтобы дети учились в школе при учёте ни одного выявленного случая короны. Просто хотят, чтобы дети учились, а оказывается, папа-слесарь или мама-продавец должны учить их сами... В этом и вопрос в материале
              1. nnm
                nnm Сегодня, 12:32 Новый
                -5
                Думаю, это тебе я должен спасибо сказать, а не АИ, я прав ?

                Конечно, нет! Все вокруг обязаны воспитывать ваше чадо, но только не родители ! Я же плачу налоги - вот пусть школа и воспитывает, я же плачу за обучение в институте - пусть они воспитывают. Нет, так это не работает.99% личности ребенка закладывается именно в семье!

                Цитата: Володин
                Получается, многие родители у нас в корне безответственные люди, так как хотят, чтобы дети учились в школе при учёте ни одного выявленного случая короны. Просто

                1. Если ставят вопрос здоровья своего ребенка ниже обучения и проблем со своим свободным временем - конечно . И не надо говорить о "многих" говорите за себя.
                2. Ничего, что во много раз легче и правильнее предупредить проблему, чем ее решать потом ?


                Цитата: Володин
                Просто хотят, чтобы дети учились, а оказывается, папа-слесарь или мама-продавец должны учить их сами... В этом и вопрос в материале

                Помнится, итоговый вопрос был в том, кто виноват в том, что дети считают что Сталин убил Суворова. Я считаю, что на 99% виновата именно семья - сами не рассказали, сами не привили правильных ценностей,сами не читали в детстве правильные книги и не научили этому детей и тп.

                На деле, я бы вас понял, веди вы речь о том, что надо тогда отменять или переносить ЕГЭ, огэ, что надо родителю давать 100% оплачиваемый больничный, сохранять рабочее место и тп.
                А вы, по факту, задались вопросом - что важнее, здоровье или учеба. И делаете вид, что для нормального человека, в этой дилемме существует выбор. А выбора нет - ЗДОРОВЬЕ!
                1. Володин
                  Володин Сегодня, 15:15 Новый
                  0
                  Цитата: nnm
                  Конечно, нет! Все вокруг обязаны воспитывать ваше чадо, но только не родители !

                  Ваша логика понятна. К ней же ещё предлагаю присовокупить ещё и то, что и лечиться можно дома - лопухи прикладывать к больному месту - ну в самом деле, не вспоминать же об уплате налогов и медстраховании. А то на них чиновникам жировать не получится.

                  А что? - если школа будет работать так, как распределят график чиновники, значит и больницы по тому же пути. Хотя ведь именно так и было несколько месяцев подряд - если у человека не ковид, ну и пшёл... "лечись как знаешь, у нас тут, понимаешь, ковидные меры". Даже элементарное - лечить зуб было негде - "из-под полы".
            2. Роман13579
              Роман13579 Сегодня, 12:16 Новый
              +4
              в любом случае, даже если выйдет, круг общения у него будет меньше, чем в школе.


              На этапе Формулы-1 в Сочи трибуны решили заполнить лишь на 50%.. 30тысяч зрителей, вместо 60 тысяч.. Это же меньше круг общения..))
              Бугага..

              Приди домой, и помой одну руку.. И ляг спать..
              Есть хоть один идиoт, верящий, что в таком случае его шансы заразиться вдвое меньше, чем если бы он не мыл обе руки??)
            3. Svarog
              Svarog Сегодня, 13:59 Новый
              +2
              Цитата: nnm
              Так это от родителей зависит.

              Родители пашут с утра до вечера..Сейчас не СССР, трудовой кодекс просто бумага.. Я прихожу домой с работы в восьмом часу, как и моя жена, при этом в 6:30 на работу выезжаю.. Дочь средняя по субботам учится, с 11 до 17 вечера..то есть весь день. Когда заниматься детьми? В школе ни черта им не объясняют, постоянно приходится разжевывать все.. Беда..кругом деградация.
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 12:03 Новый
        +4
        Цитата: Володин
        чудо-препарат,

        За 12 тыщ ! Лечись - не хочу ! А вакцина где ? Мутно все это....И с вирусом и с вакциной и с лекарствами....
        P.S. Масочку оденьте !
        1. nnm
          nnm Сегодня, 12:34 Новый
          -2
          Не знаю. У нас бесплатно записывали. Первая волна вакцинации , по моему, 4 октября начнется
      3. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 12:12 Новый
        +4
        На всех каналах уши прожужжали про чудо-препарат, но опять, понимаешь, вторая волна. Так этот препарат "не чудо" или он не для всех...


      4. Ланнан Ши
        Ланнан Ши Сегодня, 12:59 Новый
        +4
        Цитата: Володин
        Так этот препарат "не чудо" или он не для всех...

        Ну японцы, которые и создали основу этого чуда, лет 30 или 40 назад, кстати говоря, черным по японски заявили, ещё летом, что против этой болячки, их препарат абсолютно неэффективен. Но когда цена на него больше 12.000.... Причем тут эффективность? Бабло рубить надо. Лох не мамонт, лох не вымрет. Хотя.... С такими фармацевтическими забавами.... Может и вымереть.
    2. Сергей Никифоров
      Сергей Никифоров Сегодня, 12:06 Новый
      0
      При всех своих недостатках ЕГЭ выполнил одну роль, возможность поступить в ВВУЗ без блата А то что убило Гляньте вариант по математике за этот год и сами решите, а потом подумайте, можно ли решить этот тест только натаскивание Не все так просто
  8. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 11:24 Новый
    +2
    В этот раз чинуши будут хитрее. Не нужно объявлять повальный режим СИЗО. Достаточно закрыть школы и детские сады, и как минимум один из родителей в семье вынужден будет остаться дома. И хорошо если будет возможность удалёнки.
    Вроде как никто не заставляет вас сидеть дома. Остальное ваши проблемы.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:04 Новый
      +2
      Цитата: 7,62х54
      никто не заставляет вас сидеть дома

      +65 - рекомендуют !
  9. nnm
    nnm Сегодня, 11:27 Новый
    +1
    если все последние годы 1-я четверть в школах завершалась либо в конце октября, либо в начале ноября?

    В Москве и некоторых регионах давно иная система - обучение триместрами. 4 недели учеба, неделя каникул...
    1. Володин
      Володин Сегодня, 11:38 Новый
      +4
      Цитата: nnm
      неделя каникул..

      А теперь вот и две недели
  10. nnm
    nnm Сегодня, 11:33 Новый
    0
    А мне другое интересно - сделают ли в итоге так, что при наличии справки о вакцинации от ковид, ты сможешь ходить в школу, на работу, а без нее - сиди дома. Лично для меня, это многое скажет о том, для чего все эти карантины, самоограничения и тп. О ком всё-таки государство заботится - о людях или о чем то ином.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:30 Новый
      +2
      Много ли вакцинация от гриппа помогает? Ковид это ближайший родственник гриппа, с чего на него должны перестать действовать теже законы? Теперь эту "мелодию" можно крутить вечно! wassat
  11. nnm
    nnm Сегодня, 11:34 Новый
    +2
    А мне другое интересно - сделают ли в итоге так, что при наличии справки о вакцинации от ковид, ты сможешь ходить в школу, на работу, а без нее - сиди дома. Лично для меня, это многое скажет о том, для чего все эти карантины, самоограничения и тп. О ком всё-таки государство заботится - о людях или о чем то ином.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 14:04 Новый
      +2
      Цитата: nnm
      О ком всё-таки государство заботится - о людях или о чем то ином.

      Государство российское заботится о людях? Нет..не слышал..
  12. strannik1985
    strannik1985 Сегодня, 11:38 Новый
    +3
    Другая программа обучения, не четверти, а модули - 5 недель учёбы, потом неделя каникул, в учебном году 5 модулей. Видимо автор не в курсе.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 11:48 Новый
      +2
      Так почему же тогда, если всё так, добавляется уже вторая неделя каникул с отменой даже пресловутой дистанционки? Это по четвёртям или по модулям?
  13. Radikal
    Radikal Сегодня, 11:38 Новый
    +1
    Цитата: Uncle Lee
    Собянин - командует образованием и медициной, Греф - Сбером, Мультфильмом, Виртуальным ассистентом...А где Глава государства ?

    А он руководит перечисленными Вами персонажами... . hi
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:06 Новый
      +1
      Из Ново-Огарева ? hi
  14. avia12005
    avia12005 Сегодня, 11:40 Новый
    +3
    А почему не отправить на каникулы московскую мэрию, чтобы утихомирить наконец её административный зуд???
    1. Комментарий был удален.
    2. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 13:15 Новый
      +2
      Цэ реально дельное предложение, а то Собянин что то придумывает, а мы, по всей России, расхлебываем. Не дай Бог приобретет заводит по производству лекарства от короны, тогда всех обяжут покупать по 3 упаковки в месяц и принимать каждый день.
  15. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:46 Новый
    +1
    доотдыхались
  16. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 11:48 Новый
    +5
    А можно Собянина отправить на дистанционку и отключить Интернет?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:08 Новый
      +2
      Действенное предложение ! hi
  17. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 12:04 Новый
    +1
    Пора бы уже на айфоную систему переходить..учить по нему , без учебников.. laughing
  18. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 12:07 Новый
    -2
    О каких «плановых» каникулах с пятого числа (октября) может идти речь, если все последние годы 1-я четверть в школах завершалась либо в конце октября, либо в начале ноября?
    О том что первая четверть завершится раньше чем обычно было известно ещё летом, по крайней мере в нашем регионе. Автора видимо раньше сей вопрос просто не интересовал. А тут вдруг увидел повод для статьи.
    «Изучать новый материал по желанию» - это весьма ущербная практика, которая, по мнению специалистов, ни к чему хорошему в плане качества знаний учащихся привести не сможет по определению

    Вобще- то это нормальная практика на каникулах повторять пройденный материал. И именно по желанию. По желанию родителей. Ибо дети такого желания не испытывают никогда.
    У учеников может возникнут психологический эффект, связанный с тем, что занятия в школе превращаются не более чем в формальность - "можно не учить, это же по желанию, как сказал мэр".
    Если родители не будут вдалбливать школьникам подобные мысли - то не возникнет.
    Теряется преемственность в воспитательной работе,
    Как связаны каникулы с потерей преемственности в воспитательной работе?
  19. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 12:15 Новый
    +4
    Планируют плодить неучей, три класса и хватит, крестик поставят где покажут, можно даже и читать не учить.
    1. Даниил Коноваленко
      Даниил Коноваленко Сегодня, 12:40 Новый
      +1
      Так их уже породили.А кто? прогресс: айфоны, смартфоны..Учитель, объясняет, бьется как рыба об лед, а они пальчиком в айфон тычут, там интереснее.Или родительница, прислала смс-ку: ты покушал? Те брюки одел? и т.д. маме надо ответить? Надо...А потом вместе сидят уроки учат, дескать в школе все плохо объясняли...Теперь айфон, смартфон...должен стать и учителем и завучем и директором школы. laughing
  20. Malkavianin
    Malkavianin Сегодня, 12:35 Новый
    +4
    Глупая идея. Ну не будут они ходить в школу - будут гулять на улице. Так же будут заражаться. И какой тогда смысл? Прикрыть зад Министерству образования?
  21. Radikal
    Radikal Сегодня, 13:10 Новый
    -1
    Цитата: Uncle Lee
    Из Ново-Огарева ? hi

    Это...государственная тайна! belay bully
  22. Radikal
    Radikal Сегодня, 13:12 Новый
    -2
    Цитата: Malkavianin
    Глупая идея. Ну не будут они ходить в школу - будут гулять на улице. Так же будут заражаться. И какой тогда смысл? Прикрыть зад Министерству образования?

    Скорее имитация заботы о детях. sad
  23. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 13:18 Новый
    -1
    Косомордому чем больше оленей вокруг тем лучше. Границы открывают а в школах каникулы вводят! ?
  24. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:55 Новый
    -1
    Радуйтесь! Очередная инициатива Собянина!

    Он такой креативный, что его даже небезызвестная Латынина с Эха Москвы, слыхал, хвалит.
  25. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 14:47 Новый
    0
    В классе моего внука (2 кл., Москва) уже заболело 11 человек. Дочь и бабка заразились от внука и тоже болеют. ОРВИ. Болеют уже вторую неделю. Так лучше каникулы продлить, нежели все перезаразятся. Кстати в школе внука каникулы и планировались изначально в начале октября...