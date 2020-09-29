Военное обозрение
Войти Регистрация

В «Вертолётах России» назвали сроки создания опытного образца вертолёта «Минога»

17
В «Вертолётах России» назвали сроки создания опытного образца вертолёта «Минога»

Первый опытный образец новейшего вертолёта "Минога", разрабатываемого по заданию ВМФ РФ, поднимется в воздух в 2025 году. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский.


На создание первого летного образца нового вертолета может уйти несколько лет. По предварительным данным, отрыв от земли и "висение" опытного образца "Миноги" может произойти в 2025-2026 годах.

За пять лет мы сможем создать первый лётный образец, который будет готов совершить первое "висение". Я бы аккуратно сказал, что опытный образец мы получим в 2025 или 2026 году. Это большой комплекс работ, который "Вертолеты России" ведут в кооперации с другими предприятиями "Ростеха"

- заявил Богинский.

Как стало известно, контракт на проведение ОКР по созданию палубного вертолета "Минога" был подписан на форуме "Армия-2020". Ранее сообщалось, что до подписания контракта было завершено эскизное проектирование вертолета.

Новый палубный вертолет должен заменить в ВМФ вертолеты Ка-27, стоящие на вооружении флота с 80-х годов прошлого века. Вертолет создается по "камовской" схеме, т.е. с двумя соосными винтами. Предполагается, что вертолеты пойдут на флот в противолодочной, транспортной и десантной версиях, в отличии от разработанных специально для применения на УДК вертолетов "Катран", созданных на базе Ка-52 "Аллигатор", имеющих более узкую специализацию.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. iouris
    iouris Сегодня, 11:21 Новый
    -9
    Раньше была "страна советов", а теперь "страна опытов". За Большой лужей ставят опыты.
  2. seti
    seti Сегодня, 11:22 Новый
    +10
    То что давно нужно сделать. Рад что дошли руки. Ведь Ка-27 уже дано пора менять - его время уходить на пенсию к сожалению пришло.
    Что известно : "Минога" или Ка-65 получит два газотурбинных двигателя ТВ7−117ВК мощностью по 3000 л.с. каждый. Также «Минога» будет легче Ка-27, но при этом ее двигатели будут мощнее. Следовательно, и нагрузки вертолет сможет брать больше тех двух тонн, что берет Ка-27. Это особенно важно для противолодочной версии.


  3. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 11:29 Новый
    -2
    "Вертолетами России", Сердюков рулит?
  4. moreman78
    moreman78 Сегодня, 11:32 Новый
    +1
    За пять лет мы сможем создать первый лётный образец, который будет готов совершить первое "висение". Я бы аккуратно сказал, что опытный образец мы получим в 2025 или 2026 году.


    Да уж с учетом темпов ремонта Ка-27 к 2025-26 годам их останется на все 4 флота - не более двух десятков - то есть эскадрилья!
  5. fn34440
    fn34440 Сегодня, 11:35 Новый
    +3
    У меня больше скептицизма,зная ко возглавляет развитие авиастроения в РФ.
    Анатолий Сердюков стал индустриальным директором по авиационному кластеру госкорпорации «Ростех». Теперь Сердюков курирует развитие всей авиационной промышленности страны. Как оказалось, прежние коррупционные скандалы мало повлияли на востребованность бывшего министра в высшем эшелоне элиты.
    Сердюков авиацией никогда не занимался. Будучи министром обороны, он, конечно, знал об этих вопросах, но никакого отношения к авиастроению не имел.. Поэтому сложно говорить о Сердюкове как о незаменимом специалисте, который должен реорганизовать отечественное авиастроение. Репутационный фактор играет явно негативную роль.
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 11:39 Новый
      0
      Он справится. А если что, Васильева поможет.
  6. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 11:50 Новый
    0
    Хочется комментировать МАТОМ...
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:59 Новый
    +3
    5 лет многовато.
    1. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 12:35 Новый
      -2
      Цитата: Pavel57
      5 лет многовато
      Да, сроки прошлого столетия. Как будто и не появились новые возможности в технологии, проектировании и моделировании. Но, наверное, такова школа советского и российского подхода к разработкам в области вооружения, - долго, но надежно и основательно, на десятилетия.
      1. А. К.
        А. К. Сегодня, 13:25 Новый
        0
        Примеры есть где быстрее сделали?
        1. Владимир61
          Владимир61 Сегодня, 13:47 Новый
          0
          Цитата: А. К.
          Примеры есть где быстрее сделали?
          Речь не в целом, о реализации проекта, а о конкретной информации в статье. Вы ее читали или только название?
          На создание первого летного образца нового вертолета может уйти несколько лет. По предварительным данным, отрыв от земли и "висение" опытного образца "Миноги" может произойти в 2025-2026 годах.
          Первые данные и соответствующие заявления, о проекте, появились в 2015. В 2019 появилось и первое фото К-65 в сборочном цехе...
          С уважением!
  8. garri-lin
    garri-lin Сегодня, 12:48 Новый
    +3
    Про Миногу говорят давным давно. А теперь получается что только говорят. Обидно до слёз. Пять лет до висения. Еще несколько до полета. К моменту поступления в войска что будет?
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:32 Новый
      0
      Цитата: garri-lin
      Про Миногу говорят давным давно. А теперь получается что только говорят.

      Просто говорили. Теперь подписали контракт. Значит будет финансирование и от разговоров должны перейти к делу.
  9. 123456789
    123456789 Сегодня, 12:51 Новый
    +1
    Посмертные записки Пиквикского клуба. В одном старом анекдоте – совсем не плохом, хотя и правдоподобном, юный ирландский джентльмен на вопрос, умеет ли он играть на скрипке, ответил, что нимало в этом не сомневается, но утверждать не смеет, ибо ни разу не пробовал. ... Джентльмены, это только доказывает справедливость старого правила: человек никогда не знает, на что он способен, до тех пор, пока не проверит на деле. Чарльз Диккенс. Посмертные записки Пиквикского клуба.
  10. zwlad
    zwlad Сегодня, 13:34 Новый
    +1
    Какому идиоту пришла мысль назвать вертолет морским гадом.
  11. V1er
    V1er Сегодня, 13:41 Новый
    +1
    А чем до этого 30 лет занимались? Я думал "Минога" давно в разработке, слышал про неё ещё лет 5 назад. Так получается ничего не сделано?
  12. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:46 Новый
    0
    Цитата: zwlad
    Какому идиоту пришла мысль назвать вертолет морским гадом.

    Не совсем гад, но паразит.

    но -
    Минога, как и корюшка, — сезонное кушанье. В отличие от корюшки, которая поднимается в Неву метать икру весной, минога нерестится в конце ноября — середине декабря. В это время ее и принято есть.