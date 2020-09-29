В «Вертолётах России» назвали сроки создания опытного образца вертолёта «Минога»

За пять лет мы сможем создать первый лётный образец, который будет готов совершить первое "висение". Я бы аккуратно сказал, что опытный образец мы получим в 2025 или 2026 году. Это большой комплекс работ, который "Вертолеты России" ведут в кооперации с другими предприятиями "Ростеха"

Первый опытный образец новейшего вертолёта "Минога", разрабатываемого по заданию ВМФ РФ, поднимется в воздух в 2025 году. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский.На создание первого летного образца нового вертолета может уйти несколько лет. По предварительным данным, отрыв от земли и "висение" опытного образца "Миноги" может произойти в 2025-2026 годах.- заявил Богинский.Как стало известно, контракт на проведение ОКР по созданию палубного вертолета "Минога" был подписан на форуме "Армия-2020". Ранее сообщалось, что до подписания контракта было завершено эскизное проектирование вертолета.Новый палубный вертолет должен заменить в ВМФ вертолеты Ка-27, стоящие на вооружении флота с 80-х годов прошлого века. Вертолет создается по "камовской" схеме, т.е. с двумя соосными винтами. Предполагается, что вертолеты пойдут на флот в противолодочной, транспортной и десантной версиях, в отличии от разработанных специально для применения на УДК вертолетов "Катран", созданных на базе Ка-52 "Аллигатор", имеющих более узкую специализацию.