ДЭПЛ «Великий Новгород» завершила доковый ремонт

Дизель-электрическая подводная лодка "Великий Новгород" Черноморского флота завершила доковый ремонт и техническое обслуживание. Экипаж субмарины приступил к проведению комплекса тренировок перед возвращением на службу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
На севастопольском "Севморзаводе" закончено техническое обслуживание ДЭПЛ "Великий Новгород", подлодка уже выведена из ремонтного дока. Экипаж подлодки приступил к выполнению элементов первой курсовой задачи Л-1 по отработке организации службы у причала. Также были проведены тренировки по подготовке к выходу в море, погрузке боезапаса и организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки.
Точные сроки прибытия к месту дислокации не сообщаются.
В сентябре 2019 года агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщило, что ДЭПЛ "Великий Новгород" отправится на внеплановый ремонт в связи с выявленными техническими проблемами. Как заявлялось, у субмарины обнаружили повреждение резинового покрытия по правому борту. Что послужило причиной повреждения не сообщалось.
ДЭПЛ "Великий Новгород" - пятая подводная лодка в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных для Черноморского флота. Была заложена 30 октября 2014 года на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, спущена на воду 18 марта 2016 года и передана ВМФ РФ 26 октября 2016 года. До конца июля 2017 года находилась на Балтике, где участвовала в различных учениях. 10 августа 2017 года начала межфлотский переход к месту постоянного базирования в Севастополь, 28 августа прибыла в акваторию Средиземного моря, где была включена в состав постоянной группы ВМФ РФ. В Севастополь пришла только 29 марта 2019 года.
Водоизмещение надводное 2350 тонн, подводное 3950 тонн. Длина 73,8 метра, ширина 9,9 метра, осадка 6,2 метра. Скорость надводная 17 узлов, подводная 20 узлов. Рабочая глубина погружения 240 метров, предельная 300 метров. Автономность плавания 45 суток. Экипаж 52 человека. Основное вооружение - КР "Калибр" и 533 мм торпеды.