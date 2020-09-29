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ДЭПЛ «Великий Новгород» завершила доковый ремонт

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ДЭПЛ «Великий Новгород» завершила доковый ремонт

Дизель-электрическая подводная лодка "Великий Новгород" Черноморского флота завершила доковый ремонт и техническое обслуживание. Экипаж субмарины приступил к проведению комплекса тренировок перед возвращением на службу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


На севастопольском "Севморзаводе" закончено техническое обслуживание ДЭПЛ "Великий Новгород", подлодка уже выведена из ремонтного дока. Экипаж подлодки приступил к выполнению элементов первой курсовой задачи Л-1 по отработке организации службы у причала. Также были проведены тренировки по подготовке к выходу в море, погрузке боезапаса и организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки.

Точные сроки прибытия к месту дислокации не сообщаются.

В сентябре 2019 года агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщило, что ДЭПЛ "Великий Новгород" отправится на внеплановый ремонт в связи с выявленными техническими проблемами. Как заявлялось, у субмарины обнаружили повреждение резинового покрытия по правому борту. Что послужило причиной повреждения не сообщалось.

ДЭПЛ "Великий Новгород" - пятая подводная лодка в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных для Черноморского флота. Была заложена 30 октября 2014 года на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, спущена на воду 18 марта 2016 года и передана ВМФ РФ 26 октября 2016 года. До конца июля 2017 года находилась на Балтике, где участвовала в различных учениях. 10 августа 2017 года начала межфлотский переход к месту постоянного базирования в Севастополь, 28 августа прибыла в акваторию Средиземного моря, где была включена в состав постоянной группы ВМФ РФ. В Севастополь пришла только 29 марта 2019 года.

Водоизмещение надводное 2350 тонн, подводное 3950 тонн. Длина 73,8 метра, ширина 9,9 метра, осадка 6,2 метра. Скорость надводная 17 узлов, подводная 20 узлов. Рабочая глубина погружения 240 метров, предельная 300 метров. Автономность плавания 45 суток. Экипаж 52 человека. Основное вооружение - КР "Калибр" и 533 мм торпеды.
Использованы фотографии:
http://www.korabli.eu/
8 комментариев
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  1. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:51 Новый
    0
    После докового ремонта в Средиземное море не скоро выйдешь.
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 12:26 Новый
      0
      Цитата: Pavel57
      После докового ремонта в Средиземное море не скоро выйдешь.

      И что помешает выходу?
  2. Крабонг
    Крабонг Сегодня, 12:10 Новый
    -2
    Ремонт-ремонту рознь... После иного хоть куда-нибудь бы выйти.
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:40 Новый
    +1
    Цитата: Serg65
    И что помешает выходу?

    Конвенция по проливам Монтре.

    Статья 12
    Державы, прибрежные к Черному морю, будут иметь право проводить через Проливы, в целях возвращения к их базе, свои подводные лодки, сооруженные или купленные вне этого моря, если Турции заблаговременно было сделано уведомление о закладке или о покупке.

    Подводные лодки, принадлежащие названным Державам, могут равным образом проходить через Проливы для ремонта на верфях, расположенных вне этого моря, при условии, что точные данные по этому поводу будут даны Турции.
    1. nnm
      nnm Сегодня, 13:10 Новый
      0
      Простите, но в чем тут сложности. Ведь судя по тексту , предусмотрен именно уведомительный порядок, а не получение согласия/разрешения ?
      Или вы имеете в виду, что для этого надо сообщить точные данные по ремонту ? Но тогда же можно отделаться просто общими видами работ. Права на проверку то нет.
      1. Pavel57
        Pavel57 Сегодня, 13:24 Новый
        +1
        Тема конвенции Монтре неоднократно обсуждалась. Суть ее такова, что войти лодкам можно, а выйти только для ремонта. Раз лодку отремонтировали в Севастополе, то ремонтировать на Балтике будут не скоро.

        Чтобы держать лодки в Средиземном море нужно или гонять их с Балтики или выводить на ремонт с посещением Балтики. Либо создавать ремонтную базу в Египте, например, чтобы не проходить Проливы.
        1. nnm
          nnm Сегодня, 13:26 Новый
          0
          Понял, спасибо за разъяснение.
  4. Старый26
    Старый26 Сегодня, 15:10 Новый
    0
    Цитата: Pavel57
    Конвенция по проливам Монтре.

    Статья 12
    Державы, прибрежные к Черному морю, будут иметь право проводить через Проливы, в целях возвращения к их базе, свои подводные лодки, сооруженные или купленные вне этого моря, если Турции заблаговременно было сделано уведомление о закладке или о покупке.

    Вы сами себе противоречите. Черноморские страны могут проводить лодки через проливы. И это сказано именно в статье 12

    Державы, прибрежные к Черному морю, будут иметь право проводить через Проливы, в целях возвращения к их базе, свои подводные лодки, сооруженные или купленные вне этого моря, если Турции заблаговременно было сделано уведомление о закладке или о покупке

    Эти лодки во-1 возвращаются вуу свою базу, а во-2 они, если на то пошло сооружались вне черного моря. Но для черноморских стран это не имеет большого значения. А вот если лодка куплена у черноморской страны другой страной (к примеру Ливия купила старую ПЛ у Болгарии). то Ливия имеет право провести эту лодку в Черное море только для ремонта. Для всех стран, кроме черноморских, запрещен вход подводных лодок в ЧЕрное море.
    Для черноморских стран есть только ограничения по проходу. Лодки должны идти в надводном положении и зону Босфор-Мраморное море-Дарданеллы они должны пройти в течение суток (надводные корабли имеют право ночью отстаиваться в Мраморном море)

    Цитата: Pavel57
    Тема конвенции Монтре неоднократно обсуждалась. Суть ее такова, что войти лодкам можно, а выйти только для ремонта. Раз лодку отремонтировали в Севастополе, то ремонтировать на Балтике будут не скоро.

    Камрад, глупости не тиражируйте. Сколько у нас лодок было в Черном море во времена СССР и все входили и выходили вне зависимости, ремонт или нет. Боевые службы в Средиземке и не только там. А на ВО почитаешь "интерне6т-материалы", так только на ремонты могут входить и выходить. Отличие причерноморских стран от всех остальных именно в этом. Все страны имеют право иметь в составе ВМС подводные лодки и оперировать ими как в Черном море, так и вне его.