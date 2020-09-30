Безэкипажные надводные корабли: угроза с Запада

Флот в отстающих
Одним из основных трендов модернизации вооруженных сил ведущих стран мира является оснащение их всё большим количеством различных образцов беспилотной и дистанционно-управляемой техники.
В первую очередь это касается авиации: беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уже стали неотъемлемым элементов военно-воздушных сил (ВВС) технологически развитых стран, и перечень решаемых ими задач непрерывно расширяется. Абсолютным лидером в данном направлении являются США, за ними идёт Израиль, активно наращивают парк БПЛА Китай, Турция и многие другие страны. В последнее время наметились положительные тенденции в оснащении БПЛА и российских ВВС.
БПЛА уже составляют значительную часть ВВС ведущих стран мира
Медленно, но верно развиваются и наземные роботизированные комплексы, хотя их количество пока и несопоставимо с количеством БПЛА. Изначально предназначенные для обезвреживания мин и ведения разведки, они всё чаще оснащаются различными типами оружия для непосредственного ведения боя. Россию в этом направлении можно считать одним из лидеров, если не по распространению наземных роботизированных комплексов в войсках, то по числу имеющихся разработок.
Российский боевой робот «Маркер»
С морскими/океанскими безэкипажными надводными кораблями (БЭНК) и необитаемыми подводными аппаратами (НПА) всё сложнее. Самолётом управляют 1-3 человека, и техническое обслуживание они не проводят, оно осуществляется на аэродроме специальным персоналом, аналогично обслуживаются и БПЛА.
С наземной боевой техникой всё сложнее. Вспомним споры сторонников и противников внедрения автоматов заряжания в танки: одним из аргументов «против» является то, что вчетвером (с заряжающим) обслуживать танк гораздо проще, чем втроём.
Корабль или подводная лодка как в силу своих размеров, так и в силу возможности нахождения в длительном автономном походе требуют присутствия значительного экипажа для своего обслуживания. Поскольку сделать беспилотный эсминец, способный месяцами оставаться в море без обслуживания людьми, пока нереально, то развитие морских «беспилотников» идёт от малых кораблей – безэкипажных катеров (БЭК), способных действовать недалеко от берега или носителя.
Российский безэкипажный катер «Искатель», разрабатываемый компаниями «Авиационная и морская электроника» и КБ «Луч» (слева), и экспериментальный образец автономного радиоуправляемого катера с гидролокатором бокового обзора «Калан» компании «Тетис Про» (справа)
Тем не менее, в технически наиболее развитых странах мира ведутся работы по созданию БЭНК как увеличенного водоизмещения, так и увеличенного времени автономной работы.
США
Военно-морские силы (ВМС) США совместно с оборонным агентством DARPA разрабатывают БЭНК NOMARS (No Marines Required Ship).
Рендер БЭНК NOMARS, предназначенного для ведения разведки и нанесения ракетных ударов
Однако куда ближе к серийному производству находится американский БЭНК Sea Hunter («Морской охотник»), реализованный по схеме «тримаран». БЭНК Sea Hunter разработан компанией Leidos при поддержке агентства DARPA. В первую очередь он предназначен для борьбы с подводными лодками на глубине до 400 метров, а также слежения за надводными кораблями и ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Размеры БЭНК Sea Hunter составляют 40 метров в длину и 12,2 метра в ширину, ширина центрального корпуса 3,35 метра, водоизмещение 145 тонн. Максимальная скорость составляет 27 узлов, на скорости 21 узел БЭНК Sea Hunter может работать при волнении шесть баллов, на меньшей скорости до семи баллов. БЭНК Sea Hunter сможет автономно выполнять боевые задачи на протяжении трёх месяцев, проходя за это время 13 391 милю (24 800 км) на скорости 12 узлов или 23 056 миль (42 700 км) на 8 узлах.
БЭНК Sea Hunter
БЭНК Sea Hunter оснащен гидроакустической станцией MS3, способной в активном и пассивном режимах осуществлять обнаружение подводных лодок, торпед, а также необитаемых подводных аппаратов. На борту также имеется магнитометр. Предполагаемая дальность обнаружения подводных лодок составляет порядка 10 миль при скорости движения БЭНК Sea Hunter 5-7 узлов.
Вооружение на БЭНК Sea Hunter в настоящий момент отсутствует, однако в дальнейшем может быть установлено: как предполагается, компания Leidos сейчас ведет разработку более совершенного аппарата Sea Hunter 2.
По заявлению директора по бюджету ВМC США контр-адмирала Рэнди Критеса, в обозримом будущем США планируют выпускать большие безэкипажные надводные корабли с длиной корпуса порядка 60-100 метров и водоизмещением около 2000 т.
На перспективных «больших» БЭНК, водоизмещение которых приближается к «корветному», планируется установить значительно количество электронного оборудования, включая радиолокационные и гидроакустические станции (РЛС и ГАС), оптоэлектронные датчики, развитые средства связи, аппаратуру шифровки и дешифровки информации, бортовые компьютеры для обработки поступающих данных и принятию решений. Предполагается вооружить такие корабли скорострельными автоматическими малокалиберными пушками, зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) ESSM в вертикальных пусковых установках Mk 48 и 324-мм противолодочными торпедными аппаратами. Также БЭНК планируется укомплектовать беспилотным вертолётом для ведения разведки.
Корабль поддержки открытого моря RiverHawk OSV 60 водоизмещением 1400 тонн рассматривается в качестве основы для перспективных БЭНК
Можно также упомянуть о проектах БЭНК, представленных компанией Austal USA в 2019 году. Представленные проекты включают средние и большие БЭНК, оснащённые разнообразными средствами разведки и вооружения.
Концепт средних БЭНК компании Austal в конфигурации катамарана и тримарана
Концепт большого БЭНК компании Austal, запускающего ракету
Евросоюз
Кроме США, активной разработкой безэкипажных кораблей занимаются и другие страны. В частности, можно вспомнить британский экспериментальный модульный БЭНК компании Rolls-Royce. Безэкипажный корабль длиной 60 метров и водоизмещением 700 тонн должен быть оснащён дизель-генераторной силовой установкой мощностью 4 МВт и силовой установкой с электрическим двигателем мощностью 1,5 МВт, винторулевыми колонками и носовыми тоннельными подруливающими устройствами. Скорость британского БЭНК составит порядка 25 узлов, максимальная дальность плавания на экономической скорости составит 3500 морских миль при автономность корабля до 100 суток.
Модульная платформа предусматривает комплектацию британского БЭНК разнообразным оборудованием и вооружением, обеспечивающим решение узкоспециализированных задач: разведки, РЭБ, нанесения ударов и т.д.
Концепты модульных БЭНК компании Rolls-Royce
Другая британская компания, BMT, разрабатывает БЭНК пентамаран, способный развивать большую скорость и работать практически в любую погоду. Пентамаран – судно с пятью соединенными в верхней части параллельными корпусами, разрабатывался еще в СССР на платформе «Полимаран-ППР» (пространственная плавающая решётка). Преимуществами пентамарана является высочайшая остойчивость (сопротивление опрокидыванию сохраняется даже при крене 70%-80%) и малое сопротивление, позволяющее развивать высокую скорость движения.
Безэкипажный пентамаран компании BMT
Среди заявленных задач БЭНК компании BMT указаны патрулирование, разведка, наблюдение, гидрографические исследования и поисково-спасательные операции.
Также западными компаниями разрабатываются гражданские безэкипажные суда. Норвежская компания Yara International совместно с группой компаний Kongsberg Grupp в ближайшее время планирует спустить на воду беспилотное грузовое судно Yara Birkeland с электрической силовой установкой, способное перевозить 100-150 контейнеров. Стоимость перспективного безэкипажного транспортного корабля Yara International составит порядка 25 миллионов долларов, что в три раза больше стоимости обычного судна такого класса, однако за счёт экономии на топливе и экипаже оно окажется на 90% экономичнее эксплуатирующихся сейчас судов такого класса, что позволит быстро окупить первоначальные вложения.
Концепты безэкипажных транспортных судов норвежской компании Yara International (слева) и британской Rolls-Royce (справа)
Норвежский проект судна Yara Birkeland и аналогичные проекты грузовых судов компании Rolls-Royce говорят о наличии технических возможностей по строительству безэкипажных судов океанского класса с соответствующей автономностью, способных послужить основой для строительства военных кораблей. Например, безэкипажных кораблей снабжения или кораблей-арсеналов.
Израиль — отрицательный опыт
Строго говоря, географически Израиль — это не запад, но в техническом, политическом и в военном аспекте Израиль является неотъемлемым участником коалиции стран Запада.
Израильские ВМС изучали применение безэкипажных катеров с начала 2000-х годов, однако в 2020 году появилась информация о том, что ВМС Израиля приняли решение прекратить программу эксплуатации БЭЗ в связи с негативным опытом их использования, включающим низкую энерговооружённость, низкую живучесть из-за отказов систем, которые некому ремонтировать, а также сложность управления БЭК в открытом море. При этом отмечается, что безэкипажные катера хорошо себя показывают в качестве средства для борьбы с подводными лодками, а также для противоминной борьбы.
Спецификой ВМС Израиля является то, что они не приобретали БЭК, а брали их в аренду у компаний-производителей, поэтому для свёртывания программы использования БЭК им достаточно не продлевать их аренду.
Безэкипажный катер Protector израильской оборонной компании Rafael Advanced Defense Systems
Можно предположить, что причинами негативного восприятия БЭК ВМС Израиля является недостаточная отработка технических решений, не позволяющая обеспечить достаточную надёжность оборудования, а также малое водоизмещение БЭК, не обеспечивающее им достаточную мореходность.
Вывод
Наряду с разработкой БПЛА и наземной роботизированной боевой техники создание безэкипажных кораблей и катеров становится одним из ведущих трендов развития ВМС стран Запада. В настоящий момент развитие БЭК и БЭНК существенно отстаёт от создания БПЛА: меньше реализованных проектов, степень их вовлеченности в деятельность вооружённых сил гораздо ниже. Однако всё это может быстро измениться в случае отработки технологий и появления действительно эффективных решений.
Россия значительно отстала в создании БПЛА от ведущих стран мира, лишь в последнее время появились подвижки в сокращении этого отставания. Необходимо внимательно изучать зарубежный опыт и не допустить возникновения подобной ситуации во флоте.
В следующих материалах рассмотрим БЭНК, а также необитаемые подводные аппараты (НПА) других стран.