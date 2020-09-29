В США завершилась 8-летняя модернизация бомбардировщика B-1B Lancer

Военно-воздушные силы США только что завершили крупную модернизацию своего флота B-1B Lancer, которая заняла восемь лет. Было объявлено, что в начале этого месяца была закончена модификация интегрированных боевых станций (IBS), на 60 из 62 дальних бомбардировщиках, имеющихся в арсенале ВВС Соединенных Штатов. Два оставшихся самолета зарезервированы для проведения испытаний.
В 2012 году ВВС США инициировали последнюю масштабную модификацию своих дальних бомбардировщиков B-1B Lancer. Ожидается, что к 2036 году они будут полностью выведены из эксплуатации.
Примерно 120 специалистов, работавших посменно, трудились более миллиона часов в авиационном логистическом комплексе в Оклахоме на базе ВВС США Тинкер, сообщает командование ВВС США.
Эта модернизация значительно улучшает ситуационную осведомленность летного состава с помощью цветных дисплеев, а улучшенные навигационные и коммуникационные системы, по прогнозам, значительно повысят готовность к полету B-1B.
- говорится в релизе командира 10-й летно-испытательной эскадрильи подполковника Джеймса Коуча.
Все самолеты, оснащенные модифицированными IBS, обеспечивают членам экипажа гораздо большую осведомленность об окружающих угрозах, будь то угрозы типа «воздух-воздух» или «земля-воздух», и способствуют более быстрому выполнению как оборонительных, так и наступательных маневров, необходимых в любом конфликте.
- добавил руководитель 567-й эскадрильи технического обслуживания самолетов Родни Шепард.
B-1B Lancer – это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик ВВС США, разработанный компанией Rockwell в 70-80-е годы прошлого века.