В США завершилась 8-летняя модернизация бомбардировщика B-1B Lancer

Эта модернизация значительно улучшает ситуационную осведомленность летного состава с помощью цветных дисплеев, а улучшенные навигационные и коммуникационные системы, по прогнозам, значительно повысят готовность к полету B-1B.

Все самолеты, оснащенные модифицированными IBS, обеспечивают членам экипажа гораздо большую осведомленность об окружающих угрозах, будь то угрозы типа «воздух-воздух» или «земля-воздух», и способствуют более быстрому выполнению как оборонительных, так и наступательных маневров, необходимых в любом конфликте.