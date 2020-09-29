Военное обозрение
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В США завершилась 8-летняя модернизация бомбардировщика B-1B Lancer

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Военно-воздушные силы США только что завершили крупную модернизацию своего флота B-1B Lancer, которая заняла восемь лет. Было объявлено, что в начале этого месяца была закончена модификация интегрированных боевых станций (IBS), на 60 из 62 дальних бомбардировщиках, имеющихся в арсенале ВВС Соединенных Штатов. Два оставшихся самолета зарезервированы для проведения испытаний.


В 2012 году ВВС США инициировали последнюю масштабную модификацию своих дальних бомбардировщиков B-1B Lancer. Ожидается, что к 2036 году они будут полностью выведены из эксплуатации.

Примерно 120 специалистов, работавших посменно, трудились более миллиона часов в авиационном логистическом комплексе в Оклахоме на базе ВВС США Тинкер, сообщает командование ВВС США.

Эта модернизация значительно улучшает ситуационную осведомленность летного состава с помощью цветных дисплеев, а улучшенные навигационные и коммуникационные системы, по прогнозам, значительно повысят готовность к полету B-1B.

- говорится в релизе командира 10-й летно-испытательной эскадрильи подполковника Джеймса Коуча.

Все самолеты, оснащенные модифицированными IBS, обеспечивают членам экипажа гораздо большую осведомленность об окружающих угрозах, будь то угрозы типа «воздух-воздух» или «земля-воздух», и способствуют более быстрому выполнению как оборонительных, так и наступательных маневров, необходимых в любом конфликте.

- добавил руководитель 567-й эскадрильи технического обслуживания самолетов Родни Шепард.

B-1B Lancer – это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик ВВС США, разработанный компанией Rockwell в 70-80-е годы прошлого века.
9 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 12:17 Новый
    0
    60 из 62 дальних бомбардировщиках
    Внушительно...
  2. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 12:42 Новый
    0
    В США завершилась 8-летняя модернизация бомбардировщика B-1B Lancer

    Оперативно полосатые сработали.
    По стратегам мы пока-что сильно отстаём. winked А надо-бы подсуетиться.
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 12:49 Новый
      -1
      Мы много где от них отстаём.
      У нас весовые категории разные.
      Наше всё - ассиметричный ответ.
      1. kventinasd
        kventinasd Сегодня, 12:55 Новый
        +1
        Цитата: Пиджак в запасе
        Мы много где от них отстаём.

        И много где превосходим, например по гиперзвуку и ПВО-ПРО. Им это как серпом по причинному месту.
        В данной теме речь идет о дальней авиации.
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 12:57 Новый
        0
        Мы много где от них отстаём.

        Невозможно во всем доминировать..
        Но есть направления, где мы уверенно впереди.
        Наше всё - ассиметричный ответ.

        Когда против тебя три десятка государств с 1,5-ярдным населением, то найти дешевый и надежный ассиметричный ответ - это уже победа.
    2. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 13:05 Новый
      +3
      Цитата: kventinasd
      По стратегам мы пока-что сильно отстаём. А надо-бы подсуетиться.

      Там тоже не все как задумывалось. Он создавался в качестве стратегического носителя ядерного оружия, а по факту, с 90-х его переоборудовали в носителя тактического вооружения. Все банально, не угадали с размерами. В итоге "нормальная" крылатая ракета не входит в бомболюки.
      Слева наш 160.
      1. zwlad
        zwlad Сегодня, 13:24 Новый
        +1
        Всеж таки умели раньше строить!
        Красивые птицы, что наш что их!
      2. CruorVult
        CruorVult Сегодня, 13:32 Новый
        0
        Дак его и проектировали для прорыва ПВО на низких высотах. В итоге модернизировали, а всё равно умеет только бомбы под себя кидать, в 21 веке Б-1 как чемодан без ручки.
        1. oleg83
          oleg83 Сегодня, 15:17 Новый
          0
          Цитата: CruorVult
          Дак его и проектировали для прорыва ПВО на низких высотах. В итоге модернизировали, а всё равно умеет только бомбы под себя кидать, в 21 веке Б-1 как чемодан без ручки.

          B-1 может нести 24 ракеты AGM-158 JASSM
    3. Комментарий был удален.