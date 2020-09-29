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Подразделения российских десантников покидают Белоруссию

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Подразделения российских десантников покидают Белоруссию

Министерство обороны России начало вывод с территории Белоруссии подразделений ВДВ, участвовавших в учениях "Славянское братсво-2020". Об этом говорится в сообщении военного ведомства.


Первым к месту постоянной дислокации отбыл батальон Ивановского соединения ВДВ, вслед за ним будут выведены подразделения псковских и тульских десантников.

Сегодня в пункт постоянной дислокации в Иваново после выполнения учебно-боевых задач на учении, прибыл усиленный парашютно-десантный батальон Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка. В дальнейшем в пункты постоянной дислокации прибудут подразделения Псковского и Тульского гвардейских соединений ВДВ

- заявили в Минобороны.

Всего в Россию вернуться более 900 военнослужащих и техника из трех дивизий ВДВ РФ - Псковской, Тульской и Ивановской.

Между тем, прошедшие учения "Славянское братство-2020" не являются последними, проведенными на территории Белоруссии. С 12 по 16 октября этого года республика примет миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые проведут командно-штабное учение. Всего планируется участие воинских подразделений из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
13 комментариев
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:59 Новый
    +1
    Отработали - домой... Десантники там своим делом занимались, боевой учебой.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:52 Новый
      -1
      В Бресте есть Варшавская улица?
      "Варшавская улица по городу идет, значит..."
      1. Joss
        Joss Сегодня, 13:47 Новый
        -1
        Нет, у нас только Варшавское шоссе через город идет
  2. cniza
    cniza Сегодня, 12:06 Новый
    +2
    Всего планируется участие воинских подразделений из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.


    Будут пытаться сорвать эти учения , надо ждать провокаций в С.А. , Карабах уже подожгли...
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 12:28 Новый
      +1
      Цитата: cniza
      надо ждать провокаций в С.А. , Карабах уже подожгли...

      В Киригизии 4 октября выборы в парламент, вот и будем поглядеть!
      1. cniza
        cniza Сегодня, 12:46 Новый
        +1
        Угу , выборы это их излюбленный момент. hi
        1. Serg65
          Serg65 Сегодня, 13:13 Новый
          +1
          hi
          Это да! Уже кипишь начинается wassat
          1. cniza
            cniza Сегодня, 13:17 Новый
            +1
            Дай Бог , что бы все обошлось только легким кипишем и без крови...
  3. demo
    demo Сегодня, 12:07 Новый
    +1
    Между тем, прошедшие учения "Славянское братство-2020" не являются последними, проведенными на территории Белоруссии. С 12 по 16 октября этого года республика примет миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые проведут командно-штабное учение. Всего планируется участие воинских подразделений из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
    Мне кажется, но Лукашенко так спокойней.
    Его бы воля, то он бы целый год бы учения на своей территории организовывал бы.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:11 Новый
      +3
      Цитата: demo
      целый год бы учения на своей территории организовывал бы.

      Пусть дает добро на Российские базы и аэродромы....И спит спокойно.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 12:51 Новый
      -1
      Его бы воля, то он бы целый год бы учения на своей территории организовывал бы.

      Истину глаголите hi
  4. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 12:21 Новый
    0
    ...Министерство обороны России начало вывод с территории Белоруссии подразделений ВДВ, участвовавших в учениях "Славянское братсво-2020".

    Лишь бы не пришлось на какое-нибудь "Кавказское братство" ребят выводить...
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:54 Новый
      0
      "Кавказское братство" ре

      -скоро учения Аппалачи 2025. Вот учения, так учения будут..
      спасать белых америки от черного расизма...
      или наоборот?