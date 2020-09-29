Подразделения российских десантников покидают Белоруссию

Сегодня в пункт постоянной дислокации в Иваново после выполнения учебно-боевых задач на учении, прибыл усиленный парашютно-десантный батальон Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка. В дальнейшем в пункты постоянной дислокации прибудут подразделения Псковского и Тульского гвардейских соединений ВДВ

Министерство обороны России начало вывод с территории Белоруссии подразделений ВДВ, участвовавших в учениях "Славянское братсво-2020". Об этом говорится в сообщении военного ведомства.Первым к месту постоянной дислокации отбыл батальон Ивановского соединения ВДВ, вслед за ним будут выведены подразделения псковских и тульских десантников.- заявили в Минобороны.Всего в Россию вернуться более 900 военнослужащих и техника из трех дивизий ВДВ РФ - Псковской, Тульской и Ивановской.Между тем, прошедшие учения "Славянское братство-2020" не являются последними, проведенными на территории Белоруссии. С 12 по 16 октября этого года республика примет миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые проведут командно-штабное учение. Всего планируется участие воинских подразделений из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.