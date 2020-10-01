Зачем на западе вскормили Гитлера, а на востоке спровоцировали Японию

«От заката до рассвета». Жестокий контраст сюжета Квентина Тарантино в чём-то оказался близок к теме, о которой хочется сказать.
Для начала придётся вспомнить Первую мировую войну, в развязывании которой есть несколько причин межгосударственных противоречий и один повод. Основной же и общей причиной был развивающийся капитализм, в котором обострилась борьба за первенство в мировой гегемонии, а главными соперниками оказались Великобритания и Германия.
Поэтому все остальные причины сгруппировались либо в Антанте, либо в Тройственном союзе, возглавляемые британцами и немцами. Война была неизбежной, и повод бы к ней уже нашли любой, с выстрелом Гаврило Принципа или без.
Странно, что русское самодержавие, в котором большинство цариц были немки, а императоры «полукровки», к Первой мировой как будто забыло, как «англичанка гадит», оказавшись в союзе с англосаксами, буквально накануне (не без влияния англичан) пережив позор Цусимы.
Отгремевшая Первая мировая война унесла свыше 10 миллионов солдатских жизней и более 11 миллионов жизней гражданского населения. Самые большие потери понесла Россия.
В Версале 28 июня 1919 года был подписан международный документ, известный как Версальский мирный договор (или Версальский мир), что яивлось финальной точкой Первой мировой войны. В договоре можно выделить шесть основных пунктов.
1. Германия и Тройственный союз объявлялись единственными виновниками развязывания войны.
2. На Германию накладывались репарации в пользу победителей.
3. Немецкие вооруженные силы сильно сокращались. Иметь современную военную технику, особенно боевую авиацию, танки и подводные лодки, Германии было вообще запрещено.
4. На разных условиях у Германии отторгались её колониальные владения.
5. Урезалась сама территория Германии (в том числе в пользу новых государств, например, Польши и Чехословакии).
6. Экономически развитые регионы, такие, как Рур и Саар, передавались под управление представителей Антанты.
С кайзеровской Германией и её союзниками было покончено, как, казалось, и с дальнейшей возможностью подобных войн. Для этого к Версальскому договору с самыми благими пожеланиями была создана Лига Наций. Лига должна была способствовать продвижению «Вечного мира», занимаясь вопросами разоружения, предотвращения военных действий, обеспечения коллективной безопасности, урегулирования споров между странами путём дипломатических переговоров, а также улучшением самого качества жизни на планете.
Одним из главных победителей в Первой мировой стала Великобритания, нажилась на войне и окрепла и её бывшая заокеанская колония, Соединённые Штаты, в которых и раньше английский капитал во многом находил то, что не позволялось в метрополии.
Нет ничего удивительного в том, что после геноцида коренного населения Америки, работорговли и расизма Штаты для Британии стали своеобразным вольным заокеанским анклавом, посредством которого можно было решать многие мировые дела, оставаясь в тени.
Так почему же впоследствии возник Третий рейх, вспыхнула ещё более чудовищная Вторая мировая война?
Как показывает история, Россия была нужна британской короне только тогда, когда Англии требовалось загрести жар чужими руками, а в качестве сильной русской державы — никогда.
В этом Февральская революция, отречение Николая II, прозападное Временное правительство были для Великобритании несомненным благом. Но вместо гайдаров и чубайсов той эпохи в России возникла новая сила, советская власть, неподконтрольная мировому капиталу.
Поэтому от Германии уже к Версальскому договору потребовали разорвать все заключенные ранее с Россией соглашения, в частности Брестский мир, чтобы организовать грабительскую интервенцию.
Интервенция, как и сама гражданская война, не уничтожила большевиков, саму целостность России, строительство мощного рабоче-крестьянского государства набирало темп.
С этим пришлось считаться, и эту проблему надо было решать сильным мира сего.
На появившийся Советский Союз и коммунистов и был направлен «антидот», гитлеровский нацизм, а из уязвлённой и поверженной Германии стали создавать анти-СССР.
Англосаксы, имеющие богатый опыт в политическом лицемерии, двуличии и подлости, снова решили стравить немцев и русских, чтобы так решить свои проблемы, вновь нажиться на войне. Без разрешения Англии и США, без фактического игнорирования требований Версаля Гитлер не построил бы Третий рейх, вряд ли вообще пришёл к власти.
Новая война должна была решить уже судьбу Советского Союза в угоду мировому господству англосаксов, попутно покончив с последней крупной империей на Востоке, Японией.
Гитлера планомерно двигали к власти и помогали создавать ему экономическую мощь Третьего рейха.
Для получения необходимого потенциала нацистской Германии позволили поглотить Австрию, предательски отдали Чехословакию, а при «странной войне» впоследствии и практически всю Западную Европу.
Всё ради главного — приобретения военной и экономической мощи у Гитлера, для нападения на СССР.
На фото ниже Чемберлен после Мюнхенского сговора: «Я привёз вам мир!»
Разумеется, надо различать простой народ, даже отдельных политиков, кто искренне и мужественно боролся с нацизмом, и закулисных политических кукловодов, лобби большого капитала, стоящих за правительствами Великобритании и США.
Говоря о роли Соединённых Штатов, надо выделить несколько основных этапов в становлении нацистской Германии.
1. С 1919 по 1924 год: подготовка почвы для массированных американских финансовых вливаний в немецкую экономику.
2. С 1924 по 1929 год: установление контроля за финансовой системой Германии и финансовая поддержка национал-социализма.
3. С 1929 по 1933 год: провоцирование и развязывание глубокого финансово-экономического кризиса и обеспечение прихода нацистов к власти.
4. С 1933 по 1939 год: финансовое сотрудничество с нацистской Германией и поддержка экспансионистской внешней политики Гитлера, направленной на подготовку и развязывание новой мировой войны.
Изначально главными рычагами обеспечения проникновения американского капитала в Германию стали военные долги и тесно связанная с ними проблема немецких репараций.
Уже летом 1924 года на Лондонской конференции бы принят проект, известный как план Дауэса, который предусматривал снижение вдвое выплаты репараций и решал вопрос об источниках их покрытия.
Главной же задачей было обеспечение благоприятных условий для американских инвестиций, что было возможно только при стабилизации немецкой марки. Для этого для Германии предусматривался крупный заём — на сумму 200 миллионов долларов. При этом англо-американские банки устанавливали контроль как над переводом германских платежей, так и за бюджетом, системой денежного обращения, в значительной мере и самой системой кредитования.
Американские промышленные корпорации и банки, воспользовавшись ситуацией, скупили активы большинства ключевых предприятий Германии.
Финансирование самого Гитлера и его партии изначально осуществлялось через швейцарские и шведские банки, а с 1926 года финансирование нацистов стало осуществляться напрямую через банки и промышленные концерны Германии.
Осенью 1930 года Соединённые Штаты посетил глава Рейхсбанка Германии Ялмар Шахт, который напрямую вел переговоры с представителями американского бизнеса.
В приватных переговорах Шахт поведал о варианте прихода Адольфа Гитлера к власти в Германии, о его концепции развития страны, стратегии борьбы с большевизмом.
После ряда экономических метаморфоз по кредитованию Веймарской республики с гитлеровской национал-социалистической рабочей партией случился сказочный успех — в сентябре 1930 года в результате крупных пожертвований гитлеровская партия получает 6,4 миллионов голосов. При этом нацисты занимают второе место в Рейхстаге, после чего активизируются новые щедрые вливания из-за рубежа. Основным связующим звеном между крупнейшими немецкими промышленниками и зарубежными финансистами выступает всё тот же Ялмар Шахт.
В самом начале января 1932 года состоялась встреча крупнейшего английского финансиста Монтегю Нормана с Адольфом Гитлером и Францем фон Папеном, где было заключено тайное соглашение о финансировании гитлеровской партии. Уже 14 января 1933 года состоялась встреча Адольфа Гитлера с Куртом фон Шрёдером, Францем фон Папеном и Вильгельмом Кеплером, где программа Гитлера была полностью одобрена.
Именно здесь был окончательно решён вопрос о передаче власти нацистам. 30 января 1933 года Гитлер становится рейхсканцлером.
В канун Второй мировой войны корпорации и банки США инвестировали огромную по тем временам сумму, 800 миллионов долларов, в промышленность и финансовую систему нацистской Германии. Из них главная четверка из Соединённых Штатов вложила в милитаризированную экономику Гитлера около 200 миллионов долларов. «Стандарт ойл» — 120 миллионов, «Дженерал моторс» — 35 миллионов, инвестиции «ИТТ» составили 30 миллионов, а «Форд» — 17,5 миллиона долларов.
Исторический факт: даже после вступления США во Вторую мировую войну 11 декабря 1941 года американские корпорации продолжали активно выполнять заказы вражеских фирм, поддерживать деятельность своих филиалов в Германии.
Богатейшие кланы Великобритании и США, принадлежащие им банки, тоже запятнали себя в этом деле. Например, Морганы, Рокфеллеры, Ротшильды и многие другие. Эти финансовые воротилы продвигали через свои банки акции немецкой IG Farbenindustrie и многих других химических заводов рейха, а позже и вовсе стали их контролировать.
Можно бы было сказать, что ничего личного, только бизнес, для которого деньги не пахнут. Ведь Соединённые Штаты помогали и СССР, в частности по ленд-лизу, тем не менее, такой известный промышленник, как Генри Форд, долгое время имел откровенно нацистские позиции.
Форд получил «Орден заслуг германского орла», который не был стандартной государственной наградой, а являлся партийным орденом, за расположенность гитлеровского режима к тому или иному человеку, Генри Форда Адольф Гитлер ещё и лично упомянул в «Майн кампф».
Получил эту награду в 1937 году и Томас Уотсон, основатель и владелец всемирно известной ныне компании IBM.
Награжден был Уотсон за неоценимую помощь в оснащении вычислительной техникой гестапо, когда в 1934 году Dehomag, дочерняя компания IBM, выиграла тендер на поставки счётных и каталогизирующих машин для Имперского управления безопасности Германии. В 1935 году Томас Уотсон посетил Берлин и представил шефу гестапо новую счётно-каталожную машину Dehomag mod.1935.
Вообще, симпатии к нацизму наблюдались даже в королевской семье Великобритании.
Как ни странно, но и Адольф Гитлер, в свою очередь, преклонялся уже перед Англией, успехи англосаксов в мировом влиянии и грабеже множества стран давали Гитлеру повод для зависти.
При этом легче понять, почему именно Гитлера привели к власти, чей заказ он должен был отработать, превратив Германию и немцев в пушечное мясо против большевизма. Почему Гитлер на трое суток остановил наступление, позволив английским войскам унести ноги из-под Дюнкерка, успеть эвакуироваться на свой остров. Пропагандистская операция «Морской лев» так и осталась ширмой для главного назначения гитлеровской Германии, плана «Барбаросса».
Здесь уже не «Германия превыше всего», а британская корона с её тайной властью над миром.
Что до американской помощи СССР в годы Второй мировой войны, то полезно вспомнить ещё одного политического деятеля, Гарри Трумэна. Впоследствии Трумэн выскажется: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше, хотя я не хотел бы увидеть Гитлера победителем ни при каких обстоятельствах. Никто из них не держит своего слова».
В этом известном высказывании вся квинтэссенция тактики англосаксов.
Нацистская Германия и Советский Союз, как два антипода, должны были если не уничтожить друг друга, то так ослабить, чтобы добить выжившего уже не представляло труда. Особенно умиляет в тексте акцент на «не держит своего слова», сказанное представителем страны, не выполнившей своих гарантий по соблюдению ограничений Версаля, более того, непосредственно вскормившей немецкий нацизм, к главным победителям которого в США после себя и причислят. Про держание слова политиками Соединённых Штатов вообще нужно говорить отдельно.
Будущим же «главным победителям» Гитлера для вступления во Вторую мировую войну нужно было ещё подготовить свою общественность. Вот здесь и придётся вспомнить про Страну восходящего солнца, которую в своё время вооружали Англия и США, науськивая на Россию, что привело к Русско-японской войне 1904-1905 годов. Япония оставалась и последней крупной империей, с которой приходилось считаться на Востоке и которая тоже мешала планам англосаксов на мировое господство.
Итак, утром 7 декабря 1941 года японские самолёты нанесли удар по американскому флоту в его главной базе на Тихом океане.
Перл-Харбор (Жемчужная гавань), уже американская версия, вот только не такая однозначная, как нападение Гитлера на СССР…
Если руководство Советского Союза всеми силами пыталось если не избежать, то оттянуть начало войны, то правительству США всеми силами нужно было убедить американское общество в необходимости вступления Соединённых Штатов в войну. Как это сделать, если американские обыватели решительно не хотели идти умирать на фронт, ввязываться в бойню? Без вражеского вероломства и сакральной жертвы никак.
Как вообще стало возможным нападение Японии, если многие японские политики и военные понимали всю обречённость надежд на победу в войне с американским экономическим колоссом?
Столкновение американских и японских интересов началось задолго до 7 декабря 1941 года: введение США в июле 1941 года эмбарго на поставки сырой нефти уже провоцировало Японию на агрессию, так как 80 % необходимой нефти Япония получала из Мексики и США. Тем не менее, именно "нота Хэлла", переданная Японии госсекретарем США 26 ноября 1941 года, и стала для Японии последней каплей, ультиматумом, не оставляющим выбора.
Так, "нота Хэлла" требовала от Японии заведомо невозможного, а именно вывода войск из Китая и выхода из Тройственного пакта, заключенного Японией, Германией и Италией в сентябре 1940 года. Вполне предсказуемо, что японская сторона восприняла ноту как демонстрацию нежелания США продолжать переговоры, как неизбежность военного столкновения.
Американским банкирам, промышленникам и политикам была нужна война, и они её получили.
В результате японской атаки на Перл-Харбор мнение американской общественности изменилось за один день на диаметрально противоположное. Праведный гнев требовал мщения.
Теперь о «сакральной жертве». Как могла случиться внезапность нападения, если с конца 1940 года американцам были известны дипломатические коды Японии и вся японская дипломатическая переписка для США не составляла никакого секрета? Кроме того, руководство Великобритании имело доступ к секретной информации военно-морских сил Японии и вряд ли скрыло бы планы удара от своих ближайших союзников.
Надо полагать, что вместо ожидаемого фарса в японском «неожиданном» и желанном американским руководством нападении США заполучили незапланированную трагедию. Это могло быть следствием неправильных выводов в Соединённых Штатах по британской атаке итальянского флота в Таранто (11 ноября 1940 год).
Многие британские торпеды тогда из-за малых глубин попросту зарывались при сбросе в дно гавани, хотя англичане и пытались предварительно доработать в этом торпеды для своих палубных самолётов.
В Перл-Харборе глубины были ещё меньше, к тому же Япония не имела на вооружение тяжёлых бронебойных бомб, которые могли представлять серьёзную угрозу для палуб линкоров США, авианосцы же американцы заблаговременно убрали из базы.
Дело в том, что японцы тоже уделили внимание британской атаке на итальянскую базу и сделали правильные выводы о возможности уничтожить флот противника одним ударом.
Тяжёлые бронебойные бомбы были получены при доработке частями артиллерийских снарядов от пушек линкоров.
Авиационные торпеды оснастили дополнительными, улучшенными деревянными стабилизаторами, позволяющими использовать торпеды на малых глубинах.
Кроме того, японцы хорошо подготовились, проведя тренировки своих лётчиков конкретно по предполагаемым целям в Перл-Харбор.
Атаку разыграли как по нотам. Самолёты «Накадзима» B5N2 в первой волне нанесли основной урон американскому флоту.
Эти 89 машин из авиагрупп 1-й и 2-й дивизий японских авианосцев сбросили 40 авиационных торпед (45% попаданий) плюс 49 бронебойных 800-килограммовых бомб (24,5% попаданий), не считая многочисленных близких разрывов, тоже наносивших повреждения целям.
Главная задача японского удара, заключавшаяся в нейтрализации основных сил Тихоокеанского флота США на срок не менее 6 месяцев, была в основном выполнена ещё до того, как над Перл-Харбором появились пикирующие бомбардировщики и торпедоносцы из второй волны, добавившие к списку американских потерь ещё несколько кораблей.
Всего в «сакральную жертву» для США попали 4 потопленных японцами линкора, 4 основательно поврежденных плюс ещё 10 кораблей, которые либо были потоплены, либо получили повреждения, несовместимые с возможностью восстановления.
На аэродромах было уничтожено или повреждено 349 американских самолетов. Число убитых и раненых составило 3581 человек военнослужащих и 103 гражданских.
Такова была цена вхождения США во Вторую мировую войну.
Ирония судьбы в том, что американцы не ожидали таких потерь, а японцы такой удачи, которая очень скоро должна будет повернуться к ним задом, и вполне закономерно. Шансов на победу в войне у Японии не было изначально, как, впрочем, и у Гитлера. Немцы и японцы, каждый по-своему, отработали кровавый заказ, где воротилы мирового капитала наварили грандиозные прибыли, получили мировое влияние. Армии и народы выступили в роли бойцовых собак, готовых умирать за тех, кто на них делал ставки, получал свою прибыль. Германия и Япония до сих пор не только фактически оккупированные англосаксами территории, но и их политические «шестёрки». Эти «шестёрки» уже забыли, как их победители-хозяева заживо спалили не только население немецкого Дрездена, но и устроили два ядерных крематория, Хиросиму и Нагасаки, ничуть не чувствуя себя преступниками в таком геноциде.
Главная задача англосаксов после Второй мировой не была выполнена, Советский Союз не только выстоял, но впоследствии стал ядерной и космической сверхдержавой, получив мировой авторитет в победе над нацизмом и при успехах в освоении космоса. Был создан и мощный блок социалистических стран, мир перестал принадлежать одному большому капиталу.
Но именно после Второй мировой Лондон и Вашингтон стали фактическими лидерами и монопольными хозяевами всей мировой системы капитализма. В этом их цель была достигнута, и останавливаться они не собирались, в отличие от того же Никиты Сергеевича, Леонида Ильича и тем более Михаила Сергеевича, которые хотели найти мирное сосуществование со смертельным врагом. Капитализм же умел рядиться в овечьи шкуры, идти на уступки, когда чувствовал силу.
Наши деды и отцы сражались с очень сильным врагом, победили Гитлера, спасли, подняли страну. Но могучий Советский Союз пал перед злобным британским карликом «Черномором» и его заокеанской «бородой», сражённый не в открытом бою, а подлостью и лицемерием англосаксов, предательством внутри страны тех, кто должен был быть в первых рядах, на защите человечной советской идеологии и самого СССР.
Доллар стал мировой валютой, капитализм — единственным полюсом силы на планете, англосаксы — лидерами и хозяевами этого полюса. Всё, как они мечтали: мировое господство, явное и тайное. Предатели-ренегаты сейчас надувают щёки, проедая советский запас прочности, говорят про «многополярный мир», а хранят свои сокровища у врагов России и бойко распродают её богатства. Холодные сердца богачей, победивший души дракон — в морали потребителей и культе денег.
Что же будет с Родиной и с нами? Какие напрашиваются выводы?
Уже сложившиеся транснациональные монополии делают конкуренцию фикцией. Одноразовые товары с качеством на время гарантии и навязанные услуги — ближайшая перспектива в диктате монополий.
Вечные должники, ликвидация наличных денег, тотальный контроль вкладов — желанная цель банкиров. Войны и эпидемии, прочие беды человечества — для перезагрузки мировой экономической пирамиды капитализма, для списания долгов её хозяев и новых доходов. Закручивание гаек и ущемление прав, оцифровка общества, новое электронное рабство.
От заката до рассвета и от рассвета до заката под кровососами, готовыми ради сохранения своей власти и сверхприбылей на любые преступления.
«Величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что его не существует». Восхваляются глянцевые прелести капитализма, советское прошлое мажут грязью.
Разве мало сейчас тех, для кого изобилие бодяжного пива и доступность иномарки — главные критерии качества жизни? И большего они не видят.
Как же долго помешанные на миллиардах, на комплексах и маниях будут паразитировать на простых людях Востока и Запада, будет ли для этих упырей свой осиновый кол?
Наверное, их время не может продолжаться вечно, иначе ничего хорошего нашей цивилизации не светит, только «зомбиленд». Надо полагать, капитализм исчерпал свой позитив в развитии общества, повернув наш путь к деградации и вырождению.
Для России эпоха «супернэпа» лучше бы закончилась (как прививка от планетарного вируса капитализма). Вобрав всё лучшее, обновлённый социализм смог бы спасти не только Россию, но и всю нашу планету.
Разумеется, это только моё личное мнение, которое необязательно должно совпадать с мнениями других людей, а тем более тех, кого нужное мнение иметь обязали.