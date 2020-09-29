Армения готова к применению в Карабахе оружия «большого радиуса поражения»

Армения готова применить в Карабахе оружие большого радиуса поражения в ответ на применение Азербайджаном тяжелого вооружения. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.
Как заявила пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян, применение оружия большого радиуса действия станет ответом на применение Азербайджаном огнеметных систем, крупнокалиберной артиллерии и установок залпового огня "Смерч". При этом не уточняется, какое именно оружие планирует применить Армения.
Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях
- заявили в армянском Минобороны.
Ранее в Армении не исключили применения ОТРК "Искандер" на территории Карабаха.
В то же время в Ереване не исключают начала широкомасштабных военных действий на армяно-азербайджанской границе. По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, вооруженные силы Армении готовы к ведению таких боевых действий.
Мы абсолютно ничего не исключаем. Наши ВС, в том числе на нахичеванском направлении, боеспособны и готовы выполнять поставленные перед ними задачи
- заявил он.