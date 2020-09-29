Армения готова к применению в Карабахе оружия «большого радиуса поражения»

Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях

Мы абсолютно ничего не исключаем. Наши ВС, в том числе на нахичеванском направлении, боеспособны и готовы выполнять поставленные перед ними задачи