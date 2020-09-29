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Армения готова к применению в Карабахе оружия «большого радиуса поражения»

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Армения готова к применению в Карабахе оружия «большого радиуса поражения»

Армения готова применить в Карабахе оружие большого радиуса поражения в ответ на применение Азербайджаном тяжелого вооружения. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.


Как заявила пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян, применение оружия большого радиуса действия станет ответом на применение Азербайджаном огнеметных систем, крупнокалиберной артиллерии и установок залпового огня "Смерч". При этом не уточняется, какое именно оружие планирует применить Армения.

Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях

- заявили в армянском Минобороны.

Ранее в Армении не исключили применения ОТРК "Искандер" на территории Карабаха.

В то же время в Ереване не исключают начала широкомасштабных военных действий на армяно-азербайджанской границе. По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, вооруженные силы Армении готовы к ведению таких боевых действий.

Мы абсолютно ничего не исключаем. Наши ВС, в том числе на нахичеванском направлении, боеспособны и готовы выполнять поставленные перед ними задачи

- заявил он.
100 комментариев
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  1. Глядя Петрович
    Глядя Петрович Сегодня, 12:21 Новый
    -17
    Аджикой начнут бомбить.
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 12:24 Новый
      +14
      Искандеры имеются у Армении. А у Азербайджана объекты нефтяной промышленности.
      1. Pilat2009
        Pilat2009 Сегодня, 12:45 Новый
        -1
        Цитата: Тралл
        Искандеры имеются у Армении. А у Азербайджана объекты нефтяной промышленности.

        А у армян АЭС
        1. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 12:49 Новый
          +13
          А у армян АЭС

          Ну и чтож?
          Только умалишенный будет бомбить АЭС соседа. Плоды этой атаки потом будут вместе пожинать, лет 200...
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 12:55 Новый
            +4
            Армения готова применить в Карабахе оружие большого радиуса поражения в ответ на применение Азербайджаном тяжелого вооружения. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.


            Поводом к применению систем большого радиуса действия также может послужить уничтожение армянского рейсового автобуса в районе Вардениса. Это уже территория Армении.



      2. stone
        stone Сегодня, 14:49 Новый
        0
        А у Азербайджана имеются ЛОРЫ.
    2. Protos
      Protos Сегодня, 12:51 Новый
      0
      АДжика у них в составе 31 ТОС и РЗО "Смерч" уже имеется.
      Ещё есть 12 боеготовых ПУ "ТочкаУ" и "Эльбрус"!
    3. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 15:04 Новый
      0
      Цитата: Глядя Петрович
      Аджикой начнут бомбить.

      Если не вмешается Кремль и не притормозит ход событий,то в очень короткое время,локальный военный конфликт перерастет в полномасштабную войну масштаба Сирии.
      Турок уже обозначил себя в этом конфликте...и плевать ему на наши интересы. Осаживать надо сейчас,иначе после маховик войны раскрутиться и остановить его будет куда сложнее.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:22 Новый
    0
    Плохи дела у Армян. Да и Азербайджан о территории Армении начал удары наносить. Все в разнос идет.
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 12:51 Новый
      +1
      Не знаю кто начал сейчас первый боевые действия ,обе стороны обвиняют друг друга . Да и сам конфликт давно "тлеющий" , и в любой момент мог разгорется, что и случилось к сожалению .
      Но война эта , ни армянам , ни азербайджанцам уверен не нужна . Да и России .
      России надо надавить на обе стороны , пуст наконец начнут мирные переговоры . Эту проблему надо наконец решить .
      Будет непросто , уверен , но при большом желании обоих сторон , возможно .
      1. Lesorub
        Lesorub Сегодня, 13:43 Новый
        +2
        Цитата: Кузнец 55
        Не знаю кто начал сейчас первый боевые действия ,обе стороны обвиняют друг друга . Да и сам конфликт давно "тлеющий" , и в любой момент мог разгорется, что и случилось к сожалению .
        Но война эта , ни армянам , ни азербайджанцам уверен не нужна

        Правокатором могла выступить третья сторона - которой выгоден дезболанс в этом регионе.
    2. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 13:20 Новый
      -5
      Цитата: Trapp1st
      Плохи дела у Армян.

      Домитинговались армяне. Советские системы вооружения не способны противостоять современным ударным средствам Азербайджана. ПВО Карабаха уничтожена.
      По нефтяной инфраструктуре никто наносить удары не будет, т. к. её хозяева живут в США.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 13:29 Новый
        +2
        не способны противостоять современным ударным средствам Азербайджана.
        Это было очевидно уже давно, у Азербайджана финансовых возможностей, в силу объективных причин, больше.
  3. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 12:25 Новый
    +15
    России не нужно вмешиваться в этот конфликт. Американский марионетка Пашинян, пришедший к власти через майдан в 2018 г, специально раздувает войну с Азербайджаном, чтобы Россия выступила на стороне Армении как члена ОДКБ. Пусть армяне сами на своей шкуре почувствуют последствия своих скаканий за эту американскую марионетку.
    1. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 12:33 Новый
      +2
      А американцы пока молчат...
      Есть такое мнение:

      "Размещение в Нагорном Карабахе миротворцев США — это составная часть плана по вторжению в Иран. Выведенные из Афганистана американские войска будут размещены в Азербайджане. Война США с Ираном может начаться с широкомасштабных операций войск Азербайджана в Нагорном Карабахе. После этого американские войска войдут в Нагорный Карабах с миротворческой целью. А дальше эти "миротворцы" примут участие в военной кампании против Ирана. Никто в США не собирается в действительности решать конфликт в Нагорном Карабахе, им нужна только территория для размещения военной базы. Вот такой простой, но в то же время коварный план."
      1. Владимир_6
        Владимир_6 Сегодня, 13:11 Новый
        +4
        Цитата: БИАБИА
        Есть такое мнение:
        "Размещение в Нагорном Карабахе миротворцев США — это составная часть плана по вторжению в Иран.

        Это мнение расходится с заявлениями Трампа о том, что Америка более не является международным жандармом. Да и своими действиями Трамп подтверждает сказанное. Выводит свои войска из Германии, Афганистана и Ирака.
        Уничтожение Ирана, это план совсем другого штаба.
    2. Карениус
      Карениус Сегодня, 12:36 Новый
      -5
      Цитата: Кот_Кузя
      Пусть армяне сами на своей шкуре почувствуют последствия своих скаканий за эту американскую марионетку.

      Устал уже говорить: в США власть окончательно перешла под контроль ашкенази, что для нас как приговор... Для нас будет правильным создание блока Тройственный Союз: Армения, Иран, Китай...
      1. халпат
        халпат Сегодня, 12:47 Новый
        +4
        Цитата: Карениус
        Цитата: Кот_Кузя
        Пусть армяне сами на своей шкуре почувствуют последствия своих скаканий за эту американскую марионетку.

        Устал уже говорить: в США власть окончательно перешла под контроль ашкенази.

        у меня товарищ, давно, Боря Ашкенази. Слышал потом, что он уехал в штаты. Неужели к нему власть перешла? fellow wink
        1. Карениус
          Карениус Сегодня, 12:52 Новый
          -9
          Ещё Мария Захарова рассказывала, причём, с картавым акцентом, как ей в штатах кагаловцы говорили:"... Понимаете, Маша, мы решили поставить президентом Трампа." Потом из-за этого акцента ее из Израиля официоз ругал...
          1. borberd
            borberd Сегодня, 13:39 Новый
            +1
            Когда она с вашим Пашиняном будет разговаривать на русском , с армянским акцентом , на котором говорят ваши торговцы на рынках Москвы , её тоже в Армении ругать будут .Так что обьяснение так себе ...
            1. Карениус
              Карениус Сегодня, 13:51 Новый
              -1
              Разницы не видно между кукловодами и торговцами на рынках? Кстати, насчёт наших на рынках - впервые слышу - это ниша тюрков...
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:52 Новый
      +2
      С одной стороны - вмешиваться действительно крайне не хочется. Если честно - ни одна из сторон не вызывает никаких симпатий. Но - если турки реально впишутся за Азербайджан, или хотя бы значительно усилят там своё военное присутствие, боюсь, у нас не останется выбора. Придётся выступать на стороне Армении. Ибо допустить турецких военных баз на Каспии - Россия никак не может. Как впрочем и Иран. Только их нам и не хватало.. Так что - всё теперь от Алиева зависит, насколько он готов раскачать ситуацию..
      1. Lontus
        Lontus Сегодня, 13:27 Новый
        +3
        Цитата: paul3390
        если турки реально впишутся за Азербайджан, или хотя бы значительно усилят там своё военное присутствие, боюсь, у нас не останется выбора.

        Ну да, за русских на украине нельзя вписываться, а за армян можно : "у нас не останется выбора"
        Цитата: paul3390
        допустить турецких военных баз на Каспии - Россия никак не может.

        А иностранные военные базы в русских Чернигове , Харькове и Мариуполе может допустить?
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 13:31 Новый
          +6
          А что вы это мне-то пишите? Обращайтесь к Путину в Кремль, это он Русскую Весну в унитаз слил.. Была б моя воля - от Цэгабонии сейчас только Западэнщина и осталась бы.
          1. Lontus
            Lontus Сегодня, 13:46 Новый
            +2
            Цитата: paul3390
            А что вы это мне-то пишите? Обращайтесь к Путину в Кремль, это он Русскую Весну в унитаз слил.. Была б моя воля - от Цэгабонии сейчас только Западэнщина и осталась бы.

            Вам это пишу, потому что до полного решения проблем русских в области исторической России (украина, белоруссия, северный казахстан и тп), призывать лезть куда то еще - преступление.
      2. Владимир_6
        Владимир_6 Сегодня, 13:37 Новый
        -1
        Цитата: paul3390
        если турки реально впишутся за Азербайджан, или хотя бы значительно усилят там своё военное присутствие, боюсь, у нас не останется выбора. Придётся выступать на стороне Армении.

        Павел, достаточно вспомнить сбитый СУ-24 и убийство посла Андрея Карлова, что бы понять - Россия сделает все, что бы события на Кавказе не переросли в катастрофу. hi
    4. Кронос
      Кронос Сегодня, 12:59 Новый
      +5
      Чепуха это Азербайджан чувствуя поддержку Турции наглеет .
    5. финиш
      финиш Сегодня, 13:26 Новый
      -1
      Бывший представитель подконтрольной США группировки "Революционные коммандос" (частично бывшие ССА, сфера ответственности - район базы Эт-Танф) сообщает подробности переброски сирийских боевиков в Азербайджан.
      Около 10 дней назад в Азербайджан прибыли первые боевики подконтрольных Турции группировок из состава т.н "Сирийской национальной армии" для участия в боях против ВС Армении/НКР.
      Одними из первых прибыли в Азербайджан около 150 джихадистов "Файлак аш-Шам" из оккупированного Турцией сирийского Африна. Переброска была осуществлена на борту военно-транспортного самолёта ВВС Турции.
      Сирийские боевики якобы базируются на 2 островах в Каспийском море, где с ними проводят занятия по огневой и тактической подготовке.
  4. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 12:25 Новый
    +7
    Так и хотят Россию втянуть в свои разборки...
    1. fn34440
      fn34440 Сегодня, 12:34 Новый
      +8
      "Так и хотят Россию втянуть в свои разборки"
      Традиционно боевой дух армянских военных выше, но у Азербайджана больше техники. Что касается позиции России, то как ни странно у президента Азербайджана Ильхама Алиева отношения с российским лидером Владимиром Путиным лучше, чем у премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Диаспоры Армении и Азербайджана в России сопоставимы по численности и лоббистским потенциалам, а вот экономических интересов, у России больше в Азербайджане, чем в Армении. Но ни Баку, ни Ереван Россия потерять не хотела бы.
      1. _Сергей_
        _Сергей_ Сегодня, 12:43 Новый
        0
        Я не считаю азеров хорошими воинами, но за их спиной турки. Так же наемники из Сирии, которые умеют воевать.
        1. халпат
          халпат Сегодня, 12:52 Новый
          +8
          Цитата: _Сергей_
          Я не считаю азеров хорошими воинами, но за их спиной турки. Так же наемники из Сирии, которые умеют воевать.

          А турки просто супервояки, можно подумать.
          Ни одной серьёзной войны за последние 300 лет не выиграли. Мирное население резать это да, тут с ними мало кто посоревноваться может. Согласен.
          1. _Сергей_
            _Сергей_ Сегодня, 13:05 Новый
            +1
            Просто азербайджанецы сами не полезут, а турки будут их толкать.
      2. serzh.kost
        serzh.kost Сегодня, 13:06 Новый
        -2
        если смотреть шире , это борьба давних заклятых соперников России и Турции. Турки пытаются закрепиться и в Закавказье, а там как дело пойдет, могут и дальше распространить свои претензии.
        а Россию с такой политикой "невмешательства" и желанием усидеть на всех стульях скоро окончательно выпрут отовсюду, так что и носа за свою границу высунуть не смогут и военными базами окончательно окружат.
        1. Владимир_6
          Владимир_6 Сегодня, 13:52 Новый
          0
          Цитата: serzh.kost
          а Россию с такой политикой "невмешательства" и желанием усидеть на всех стульях скоро окончательно выпрут отовсюду, так что и носа за свою границу высунуть не смогут и военными базами окончательно окружат.

          С чего такой пессимизм? Откуда выперли Россию? Из Крыма, Сирии или Венесуэлы?
    2. stalki
      stalki Сегодня, 12:56 Новый
      0
      Так и хотят Россию втянуть в свои разборки...
      Как раз Россия там не нужна. Что бы потом упрекнуть как участника ОДКБ и выйти из него. И вполне возможно показательно попросить помощи у сшашки. Ну а там всё понятно, военное сотрудничество, контингент и в итоге база под нашей границей. Ну или второй вариант амер...ов то же устроит, долгий кровопролитный не затихающий конфликт, да ещё с турецким влиянием с одной стороны, прямо у нас под боком.
      1. Карениус
        Карениус Сегодня, 13:12 Новый
        -8
        Вы никак не поймёте, что в США власть перешла к ашкенази/хазарам... То есть - к ашкенази+тюркам... То есть - Армении может помочь реально только антитюркская сила... И это только Китай и персидская часть Ирана...
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 13:46 Новый
          +1
          Вы никак не поймёте, что в США власть перешла к ашкенази/хазарам..


          Ет точно - они победили в ядерной войне 19 века и потом закрыли Луну для человечества а Роскосмос и НАСА в сговоре. Вообще то ето потвердил и Наполеон Бонапарт из соседней палаты. bully
          1. Карениус
            Карениус Сегодня, 13:48 Новый
            -1
            Я так понимаю, в крови у Габсбурга заиграла еврейская составляющая...
            1. Keyser Soze
              Keyser Soze Сегодня, 13:58 Новый
              +2
              Я так понимаю, в крови у Габсбурга заиграла еврейская составляющая...


              Хахахахахх..... вы второй на сайте, после моего сербского друга Волка, который дает мне родство с Хабсбургами... ну верно, моя прабабушка из Вены а другая из Питера, но я поищу еще Хабсбургов среди родичей может перепадет титул Герцога Константинопольского.... laughing

              P. S. Ой нарушил первое правило книги "Как управлять миром, не привлекая внимания санитаров".
              1. Карениус
                Карениус Сегодня, 14:05 Новый
                -1
                Цитата: Keyser Soze
                P. S. Ой нарушил первое правило книги "Как управлять миром, не привлекая внимания санитаров".

                Ну да, поздно уже, сходу засветились...
                Для таких, как вы - Сталин в 49-ом отправил авиадесант особистов, чтобы расчерачить заговорщиков во главе с МО... Списки, кого надо прихватить в кутузку, были заранее розданы, пофамильно, кто кого должен оприходовать...
                1. Keyser Soze
                  Keyser Soze Сегодня, 14:08 Новый
                  +1
                  Для таких, как вы - Сталин в 49-ом отправил авиадесант...


                  Я здесь не удержался и поставил вам жирный плюс!!! Ваше мнение, что Сталин выслал бы авиадесант за мной ето просто жирная лесть, с вашей стороны, но черт, как ето нравится .... laughing
                  1. Карениус
                    Карениус Сегодня, 14:11 Новый
                    -1
                    Уверен, что в тот список попала ваша родня :)
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:02 Новый
      +4
      Цитата: Jovanni
      Так и хотят Россию втянуть в свои разборки...
      точно! Хотят!
      И возникает вопрос---а кто хочет? bully bully как-то всё очень синхронно и подозрительно----только одно чуть утихнет, что на Россию негатив привлекает, как тут же происходит ещё что-то, что опять имеет отношение к России, требует внимания России, а то и средств, ресурсов. Передышки, практически нет.
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 14:07 Новый
        +1
        А об этом кстати давно пердупреждали. Что поднажмут на Россию заметно сильней. И спокойного существования последних лет не видать.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 14:15 Новый
          0
          Цитата: alexmach
          А об этом кстати давно пердупреждали. Что поднажмут на Россию заметно сильней. И спокойного существования последних лет не видать.

          Создание напряжённости вокруг России тем или иным образом
          1. alexmach
            alexmach Сегодня, 14:21 Новый
            0
            Цитата: Reptiloid
            Создание напряжённости вокруг России тем или иным образом

            Кстати судя по почерку работа ваших. :)
    4. Владимир_6
      Владимир_6 Сегодня, 13:43 Новый
      0
      Цитата: Jovanni
      Так и хотят Россию втянуть в свои разборки...

      Точнее будет сказать: Третья Сила хочет втянуть Россию в ИХ разборки.
  5. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 12:29 Новый
    +1
    Пошла заваруха. Через два дня война не закончится.
  6. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 12:30 Новый
    0
    Мы абсолютно ничего не исключаем. Наши ВС, в том числе на нахичеванском направлении,
    В случае эскалации конфликта армянский удар по Нахичеване вполне логичен для принуждения Азербайджана к миру. Равно как и логична будет, в случае масштабного успеха в Карабахе, попытка Баку пробить коридор к этой территории, одновременно отрезав Армению от Ирана.
    А конфликт можно затушить силами одной нашей Каспийской флотилии, но это значит получить враждебный на долгие годы Азербайджан...
    1. serzh.kost
      serzh.kost Сегодня, 12:39 Новый
      +1
      на всех стульях не усидишь. впрочем некоторые пытаются это делать несмотря ни на что...
    2. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 12:42 Новый
      +9
      Цитата: Лесовик
      А конфликт можно затушить силами одной нашей Каспийской флотилии, но это значит получить враждебный на долгие годы Азербайджан..

      Если начнем тушить конфликт нашими военными силами, враждебными станут и те и другие. Каждый будет говорить что Россия должна была именно им помочь, но взяла и помешала победить. Оно и сейчас не очень то дружественные что те, что другие...
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 12:44 Новый
        +2
        Цитата: Jovanni
        Оно и сейчас не очень то дружественные что те, что другие...

        Вот поэтому можно и не спешить.
      2. Keyser Soze
        Keyser Soze Сегодня, 13:53 Новый
        0
        Если начнем тушить конфликт нашими военными силами, враждебными станут и те и другие. Каждый будет говорить что Россия должна


        Да вы даете... хотите чтоб вас любили?! Да кто любит империи вообще - думаете римлян любили (ты ему слово, он тебя распнет на кресте) или любили испанцев, англичан или сейчас американцев? Да посмотрите один официальный европейский опрос, они на сайте Еврокомисии - да там поголовно народ в Европе считает амеров за адские создания. Станете опять империей - вас будут плевать. Все как надо и ничего из рук вон выходящего... laughing
        1. Jovanni
          Jovanni Сегодня, 14:30 Новый
          0
          Да вы даете... хотите чтоб вас любили?!

          Да мне ихней любви не надо. А хочу я, чтобы два моих сына (оба офицеры запаса), спокойно воспитывали своих детей, а не шли взяв опять в руки оружие, разнимать не в меру раздухарившихся "братьев". Рискуя своей жизнью...
    3. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 12:43 Новый
      +5
      В случае удара по Нахичевань вмешаются турки.
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 12:50 Новый
        +1
        Цитата: Krasnodar
        В случае удара по Нахичевань вмешаются турки.

        Вполне вероятно.
    4. x.andvlad
      x.andvlad Сегодня, 12:53 Новый
      0
      Военным путем России вмешиваться нельзя. У неё есть только путь давления на Эрдогана. Но он очень решительно настроен, и говорить с ним будет очень тяжело. Нужно искать рычаги давления именно на Эрдогана. Азербайджанцы почувствовали сильную поддержку с его стороны.
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 12:58 Новый
        +1
        Цитата: x.andvlad
        Нужно искать рычаги давления именно на Эрдогана

        Они есть. К примеру можно организовать наступление САР на Идлиб. Найти подходящий повод не проблема.
      2. Карениус
        Карениус Сегодня, 12:58 Новый
        -1
        Цитата: x.andvlad
        Нужно искать рычаги давления именно на Эрдогана. Азербайджанцы почувствовали сильную поддержку с его стороны.

        Да и без него у Азербайджана есть стимул к агрессии: если они победят, то можно будет расшатать тюрков Ирана...
        _________

        Кто бы в Белоруссии - из крышки канализационного люка смастерил бы для Луки орден Жаботинского - за большой вклад в дело продвижения пантюркизма... Их "Полонезы" очень важны для наших врагов...
    5. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 13:30 Новый
      +1
      "армянский удар по Нахичеване вполне логичен" А ничего,что с территории Нахчывана до Еревана 60 км.,дадут ответку? Думаете просто будут наблюдать как летит в их сторону ракеты и не ответят?
  7. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 12:30 Новый
    +4
    Давно пора ответку послать османам. Потому как и Смерч, и ТОС, и Пионы азеpы уже применяли.
  8. финиш
    финиш Сегодня, 12:35 Новый
    +4
    Армянские вооруженные силы вернули высоту Леллетепе потерянную в 2016 году.
  9. C0ba1tum
    C0ba1tum Сегодня, 12:38 Новый
    +5
    Почему то все забывают что там еще кракен эрдоганыч рядом, который сидеть тихо не будет, и который Алиева под зад пинает и подгоняет для блицкрига. Идлибская зелень туда тоже завезена для "забористости шаурмы". Мне кажется как только нас туда втянут - небратья из 404 тут же ломанутся на Донбасс. Плюсом после применения армянами Искандеров - прилететь уже может в армянскую АЭС. Да и Пашинян - тот еще поп Гапон
    1. garri-lin
      garri-lin Сегодня, 12:58 Новый
      -1
      А вот АЭС России желательно взять под защиту. Просто обеспечив ПВО. Ну и намекнуть что если будут попытки удара будем пресекать. Это уже вопрос не конфликтующих сторон а всего региона.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:06 Новый
      +3
      Если они долбанут по АЭС - их будут злобно бить все соседи без исключения, даже турки.. Никому радиоактивные развалины рядом со своей границей на фиг не нужны..
  10. TampaRU
    TampaRU Сегодня, 12:39 Новый
    0
    Цитата: Карениус
    Цитата: Кот_Кузя
    Пусть армяне сами на своей шкуре почувствуют последствия своих скаканий за эту американскую марионетку.

    Устал уже говорить: в США власть окончательно перешла под контроль ашкенази, что для нас как приговор... Для нас будет правильным создание блока Тройственный Союз: Армения, Иран, Китай...

    Может под контроль сефардов? С ашкенази можно договориться. Они более вменяемые, на мой взгляд.
    С Уважением, hi
  11. raki-uzo
    raki-uzo Сегодня, 12:45 Новый
    -5
    Они продолжают терять важные позиции.
    https://www.trtrussian.com/
    "Азербайджанская армия ведет ожесточенные бои за освобождение оккупированного Арменией города Физули, сообщает агентство Anadolu cо ссылкой на министерство обороны Азербайджана."
  12. Балу
    Балу Сегодня, 12:45 Новый
    -1
    И как они готовы к применениювакуумной бомбы? А если подельники эрдогана предоставят " вольфрамовую" бомбу? Израильтяне ее в прошлом веке обкатали на палестинцах, последствия ужасны и мучительны.
    1. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 13:21 Новый
      +1
      Цитата: Балу
      И как они готовы к применениювакуумной бомбы? А если подельники эрдогана предоставят " вольфрамовую" бомбу? Израильтяне ее в прошлом веке обкатали на палестинцах, последствия ужасны и мучительны.

      Подробности про израильтян можно? laughing В прошлом веке израильтяне обкатали на палестинских арабках очень кривой, но относительно мощный самодельный миномёт Давидка, чья мина могла снести пару лачуг одновременно. Было это летом, неожиданно в разгар боев пошёл дождь. Евреи начали распространять слухи, что у них есть атомная бомба. Сочувствующие им друзы нашептали арабам, что после применения ЯО идёт дождь. Последствием стало бегство арабов из города и окрестных посёлков fellow
      Насчёт вольфрамовых боеприпасов - применялись амерс во Вьетнаме. И больше нигде.
      1. Балу
        Балу Сегодня, 14:19 Новый
        0
        Цитата: Krasnodar
        Насчёт вольфрамовых боеприпасов - применялись амерс во Вьетнаме. И больше нигде.

        Про вьетнам не в курсе, про израильтян был сюжет несколько лет назад на звезде или НТВ, не помню. Это тоже боеприпас объемного действия. Подрывается бомба с вольфрамовой пылью, противник вдыхает раскаленую вольфрамовую пыль, последствия представить не сложно. Не думаю, что этот конфликт краткосрочный. Сирия, Ливия-интерес эрдогана-нефть. А тут в чем дело? Что там в Карабахъе привликатьельного, полиметалические руды, золото, уран?
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 14:31 Новый
          0
          Ничего такого против палестинцев не применялось. Про Карабах - это межнациональный конфликт. Обе стороны считают землю своей. Азербайджанцы берут реванш за национальное унижение потери территорий, в Карабахе уже выросло поколение, родившееся в НКР и ведущее борьбу за собственный дом.
          Интересы других:
          Эрдогановская «турецкая весна»;
          Продажа оружия РФ, Израилем и прочими;
          Дестабилизация в регионе может толкнуть Армению в объятия США или наоборот - крепко привязать к России.
          Ни о каких других преференциях речи не идёт.
          1. Карениус
            Карениус Сегодня, 14:36 Новый
            -1
            Цитата: Krasnodar
            Дестабилизация в регионе может толкнуть Армению в объятия США или наоборот - крепко привязать к России.

            Альберт, шалом.
            И зачем нам ашкеназская власть США? Это в 92-ом англосаксонская власть нас выручила, когда ашкеназская власть РФ была занята разграблением Руси...
            1. Krasnodar
              Krasnodar Сегодня, 15:15 Новый
              0
              Цитата: Карениус
              Цитата: Krasnodar
              Дестабилизация в регионе может толкнуть Армению в объятия США или наоборот - крепко привязать к России.

              Альберт, шалом.
              И зачем нам ашкеназская власть США? Это в 92-ом англосаксонская власть нас выручила, когда ашкеназская власть РФ была занята разграблением Руси...

              Приветствую! Вонцэс, ахперджан hi
              Брат, ашкеназская власть на Руси лучше, чем сефардское управление Китаем lol
              Как у Вас ситуация? Цены на продукты, бензин?
              1. Карениус
                Карениус Сегодня, 15:17 Новый
                0
                Все понимают обстановку, сознательные...
                1. Krasnodar
                  Krasnodar Сегодня, 15:20 Новый
                  0
                  Ну и отлично! Мира Вашей стране!
                  1. Карениус
                    Карениус Сегодня, 15:26 Новый
                    0
                    Спасибо, Альберт!
                    Только этого не предвидится - как говорил Пол Гобл про Зангезур - проклятый клин...
          2. Балу
            Балу Сегодня, 14:50 Новый
            0
            Цитата: Krasnodar
            Дестабилизация в регионе может толкнуть Армению в объятия США или наоборот - крепко привязать к России
            Посольства США в обеих странах конфликта за два дня издали предупреждение американским гражданам не ездить в этот регион.
            Цитата: Krasnodar
            Ничего такого против палестинцев не применялось
            Ну, кааанешна, нас там не було, а журналюги врут.
            1. Krasnodar
              Krasnodar Сегодня, 15:19 Новый
              0
              Меня там было до 2016 года. lol На протяжении всего конфликта с палестинцами ничего тяжелее танковых пушек и конвенциональных авиабомб с ракетами против них не применялось. Ну и 155-мм арта эпизодически.
              Про американцев - жаль, что МИД РФ такого не издал.
  13. Yusufjon Nuritdinov
    Yusufjon Nuritdinov Сегодня, 12:51 Новый
    -1
    Лучше не вмешиваться в их разборки.5_6 дней повоюют и успокоятся,увидя тела убитых солдат.
  14. Protos
    Protos Сегодня, 12:55 Новый
    -3
    Цитата: Trapp1st
    Плохи дела у Армян. Да и Азербайджан о территории Армении начал удары наносить. Все в разнос идет.

    Никаких ударов по территории Армении нет, и я думаю не будет!
    Иначе в силу может вступить механизм ОДКБ и тогда прилетит всем кто не спрятался!
    1. Sly
      Sly Сегодня, 13:08 Новый
      +4
      Цитата: Protos
      Никаких ударов по территории Армении нет, и я думаю не будет!

      Уже пошла инфа что есть, по городу Варденис постреляли...
  15. Protos
    Protos Сегодня, 12:56 Новый
    -1
    Цитата: 7,62х54
    Давно пора ответку послать османам. Потому как и Смерч, и ТОС, и Пионы азеpы уже применяли.

    Сказки!
  16. nnm
    nnm Сегодня, 12:58 Новый
    +9
    Хоть и помню как они к русским в 90ые начали относиться, да и как недавно совсем пашинян с русским языком боролся, но совсем не хочется ни этой войны, ни смертей, ни чьей либо победы. Почему то, хочется СССР, в котором никто не делил другого по национальности. Да, поддевали друг друга иногда, анекдоты травили, но точно не из желания унизить или оскорбить , а просто смеялись. И над собой смеялись беззлобно. А сейчас....хуже стаи бешеных собак.
    1. Даниил Коноваленко
      Даниил Коноваленко Сегодня, 13:07 Новый
      0
      Это верно.Территорию бывшего СССР можно с псарней сравнить,друг на друга кидаются,лают, борьба за брошенные кости и т.д...Кто-то смирно, в своей клетке сидит,погавкивая на прохожих..
      1. nnm
        nnm Сегодня, 13:13 Новый
        +2
        Цитата: Даниил Коноваленко
        Кто-то смирно, в своей клетке сидит,погавкивая на прохожих..

        Интересно, сильно заминусуют, если скажу, что почему-то в голову пришла аналогия относительно -"не гавкают, а выражают озабоченность!"? )))
        1. Даниил Коноваленко
          Даниил Коноваленко Сегодня, 13:53 Новый
          +1
          Забанят.... smile
        2. nnm
          nnm Сегодня, 15:28 Новый
          0
          Локализация, думаю, все равно не сопоставима. Да хоть весть Каспий нефтью зальют - Европа хоть и будет сокрушаться, но на деле только разозлится цене на нефть и газ, да отсутствию дешёвой черной икры . А вот радиация то их и самих накроет.
  17. Protos
    Protos Сегодня, 12:59 Новый
    +1
    Цитата: Pilat2009
    Цитата: Тралл
    Искандеры имеются у Армении. А у Азербайджана объекты нефтяной промышленности.

    А у армян АЭС

    АЭС прикрыта нашими "Панцирь М1"
  18. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:01 Новый
    0
    Самое фиговое , если армяне начнут финачить по нефтепромыслам , а азербайджанцы по армянской АЭС
    1. nnm
      nnm Сегодня, 13:05 Новый
      +3
      Ну нефтепромыслы простят, а вот за АЭС, которая потом может много лет фонить так, что не только ближним, но и дальним соседям мало не покажется, думаю, Азербайджану не простят и моментально принудят к миру.
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 14:45 Новый
        0
        Цитата: nnm
        Ну нефтепромыслы простят, а вот за АЭС, которая потом может много лет фонить так, что не только ближним, но и дальним соседям мало не покажется, думаю, Азербайджану не простят и моментально принудят к миру.

        Расфигачивание нефтепромыслов может вызвать экологическую катастрофу , сравнимую с расфиначиванием АЭС .
  19. Skarpzd
    Skarpzd Сегодня, 13:14 Новый
    +3
    Цитата: Кузнец 55
    Не знаю кто начал сейчас первый боевые действия ,обе стороны обвиняют друг друга . Да и сам конфликт давно "тлеющий" , и в любой момент мог разгорется, что и случилось к сожалению .
    Но война эта , ни армянам , ни азербайджанцам уверен не нужна . Да и России .
    России надо надавить на обе стороны , пуст наконец начнут мирные переговоры . Эту проблему надо наконец решить .
    Будет непросто , уверен , но при большом желании обоих сторон , возможно .

    мое мнение - начал Азербайджан. обосную: Армению по факту полностью устраивало нынешнее положение дел. захват новых территорий не планировался. а вот Азербайджан видимо захотел отбить свои (признанные всеми, в том числе и РФ) территории окупированные Арменией. замороженный конфликт рано или поздно должен быть вспыхнуть, вот он и вспыхнул. скорее всего не без помощи брата Эрдогана. видимо Алиев заручился некими гарантиями со стороны Турции.
    Россия вряд ли (к огромному сожалению) на данное время обладает таким авторитетом, что по ее слову замолчат пушки.
    1. финиш
      финиш Сегодня, 13:29 Новый
      +1
      Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары поддержать Азербайджан на поле боя.
  20. Skarpzd
    Skarpzd Сегодня, 13:20 Новый
    +7
    Цитата: Protos
    Цитата: Trapp1st
    Плохи дела у Армян. Да и Азербайджан о территории Армении начал удары наносить. Все в разнос идет.

    Никаких ударов по территории Армении нет, и я думаю не будет!
    Иначе в силу может вступить механизм ОДКБ и тогда прилетит всем кто не спрятался!

    что то я искренне сомневаюсь в эффективности ОДКБ.
  21. финиш
    финиш Сегодня, 13:51 Новый
    +1
    Замглавы правящей партии страны заявил, что любое нападение на азербайджанские населённые пункты... равнозначно удару по территории Турции
  22. fif21
    fif21 Сегодня, 13:57 Новый
    0
    Вот болтуны , кто же свои планы в инет выкладывает? fool У них что ,понятия гостайны совсем нет?
  23. fif21
    fif21 Сегодня, 14:03 Новый
    0
    Лаврова пора на пенсию , Со своей " Византийской озабоченностью" умудрился профукать и Украину и Грузию и Беларусию . hi
  24. финиш
    финиш Сегодня, 14:07 Новый
    0
    ⚡️СРОЧНО⚡️Сейчас из Анкары в Баку летит воено-транспортный самолет. На борту авиационные бомбы Mk 82. Это боеприпасы, оборудованные комплектами лазерного наведения. Источники @wargonzo в Стамбуле
  25. 123456789
    123456789 Сегодня, 15:20 Новый
    0
    Цитата: Keyser Soze
    Вы никак не поймёте, что в США власть перешла к ашкенази/хазарам..


    Ет точно - они победили в ядерной войне 19 века и потом закрыли Луну для человечества а Роскосмос и НАСА в сговоре. Вообще то ето потвердил и Наполеон Бонапарт из соседней палаты. bully

    В штатах будут править трое: Альцгеймер, Паркинсон и кто-то из этих двоих: Трамп или Байден soldier