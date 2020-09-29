Русский аналог Великой китайской стены: защита от набегов

Когда разговор заходит о наиболее протяжённых стенах, представляющих оборонительные сооружения, то всегда говорят о Великой китайской стене. Её видно из космоса. Она состоит из отдельных фрагментов, каждый из которых может иметь протяжённость в сотни километров.Однако отнюдь не все знают, что в своё время на Руси существовал собственный вариант длинной стены, сохранявшей государство от кочевничьих набегов ногайцев и крымчаков. Это так называемая Большая засечная черта, общая протяжённость которой по окончании строительства была огромна – около тысячи километров. Сегодня остались фрагменты Большой засечной черты, к которой относились и крепостные стены русских городов. Вполне можно считать её русским аналогом Великой китайской стены.Большая засечная черта – это не только стены и крепости, это ещё и целый комплекс передовых по тем временам инженерных сооружений, которые препятствовали продвижению пешего и конного противника.Основной участок БЗЧ тянулся от современной Брянщины до Рязани (на тот момент – Переяславль-Рязанского). Самодержцем, при котором это сооружение на Руси появилось, был царь Иоанн IV Грозный. Завершение строительства состоялось в 1566 году.На канале «Звезда» вышел фильм, который посвящён оборонительным рубежам государства, названным Большой засечной чертой: