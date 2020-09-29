Военное обозрение
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Русский аналог Великой китайской стены: защита от набегов

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Когда разговор заходит о наиболее протяжённых стенах, представляющих оборонительные сооружения, то всегда говорят о Великой китайской стене. Её видно из космоса. Она состоит из отдельных фрагментов, каждый из которых может иметь протяжённость в сотни километров.


Однако отнюдь не все знают, что в своё время на Руси существовал собственный вариант длинной стены, сохранявшей государство от кочевничьих набегов ногайцев и крымчаков. Это так называемая Большая засечная черта, общая протяжённость которой по окончании строительства была огромна – около тысячи километров. Сегодня остались фрагменты Большой засечной черты, к которой относились и крепостные стены русских городов. Вполне можно считать её русским аналогом Великой китайской стены.

Большая засечная черта – это не только стены и крепости, это ещё и целый комплекс передовых по тем временам инженерных сооружений, которые препятствовали продвижению пешего и конного противника.

Основной участок БЗЧ тянулся от современной Брянщины до Рязани (на тот момент – Переяславль-Рязанского). Самодержцем, при котором это сооружение на Руси появилось, был царь Иоанн IV Грозный. Завершение строительства состоялось в 1566 году.

На канале «Звезда» вышел фильм, который посвящён оборонительным рубежам государства, названным Большой засечной чертой:

3 комментария
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  1. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 15:28 Новый
    0
    до Рязани (на тот момент – Переяславль-Рязанского)
    А Батый тогда что сжигал - Рязань или Переяславль-Рязанский ?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 15:30 Новый
      0
      Цитата: КВУ-НСвД
      А Батый тогда что сжигал - Рязань или Переяславль-Рязанский ?

      Судя по трактовкам некоторых современных историков, он вообще ничего не сжигал, а был большим другом Руси, а его оболгала клятая немчура)))
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 15:33 Новый
        0
        Цитата: Володин
        Судя по трактовкам некоторых современных историков, он вообще ничего не сжигал

        Здесь слово историков, следовало бы взять в кавычки.