«На вражеский аэродром со скоростью в семь Махов»: пресса США об угрозах от армянских «Искандеров»

«Искандер» сможет наносить добротные высокоточные удары по азербайджанским целям, включая аэродромы

На фоне возобновления активных боевых действий в Нагорном Карабахе внимание западных аналитиков сосредоточено на оценке военного потенциала противоборствующих сторон. В качестве одного из «козырей», которыми обладает Ереван, называется оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э».Как полагает издание Military Watch (США), Армения при реализации амбициозной программы модернизации своих вооруженных сил сделала ставку на российские системы, не распыляя средства на закупки в других странах подобно Азербайджану, который плотно сотрудничает в военно-технической сфере не только с РФ, но и с Турцией и Израилем. Это позволило Еревану заполучить наиболее мощные средства поражения, резко повысив ударный потенциал своих войск.Одним из них является ОТРК «Искандер-Э», приобретенный наряду с другими системами по «дружественно низким ценам». Армения стала его первым подтверждённым заказчиком, получив, как пишет американский автор, вместе с комплексом "возможность нанесения молниеносного удара летящими со скоростью в семь Махов гиперзвуковыми ракетами по вражеским объектам стратегического назначения, таким как аэродромы, командные центры, батареи ПВО и скопления войск".- считает Military Watch.Со своей стороны добавим, что армянское руководство заявило о готовности применять ОТРК и против Турции в случае, если Анкара задействует в конфликте истребители F-16. При таком сценарии развития событий первоочередной целью, по всей видимости, станет расположенная вблизи аэродромная сеть.При этом никогда ранее о гиперзвуковых ракетах для "Искандеров-Э" речи не шло.