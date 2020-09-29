Военное обозрение
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«На вражеский аэродром со скоростью в семь Махов»: пресса США об угрозах от армянских «Искандеров»

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На фоне возобновления активных боевых действий в Нагорном Карабахе внимание западных аналитиков сосредоточено на оценке военного потенциала противоборствующих сторон. В качестве одного из «козырей», которыми обладает Ереван, называется оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э».


Как полагает издание Military Watch (США), Армения при реализации амбициозной программы модернизации своих вооруженных сил сделала ставку на российские системы, не распыляя средства на закупки в других странах подобно Азербайджану, который плотно сотрудничает в военно-технической сфере не только с РФ, но и с Турцией и Израилем. Это позволило Еревану заполучить наиболее мощные средства поражения, резко повысив ударный потенциал своих войск.

Одним из них является ОТРК «Искандер-Э», приобретенный наряду с другими системами по «дружественно низким ценам». Армения стала его первым подтверждённым заказчиком, получив, как пишет американский автор, вместе с комплексом "возможность нанесения молниеносного удара летящими со скоростью в семь Махов гиперзвуковыми ракетами по вражеским объектам стратегического назначения, таким как аэродромы, командные центры, батареи ПВО и скопления войск".

«Искандер» сможет наносить добротные высокоточные удары по азербайджанским целям, включая аэродромы

- считает Military Watch.

Со своей стороны добавим, что армянское руководство заявило о готовности применять ОТРК и против Турции в случае, если Анкара задействует в конфликте истребители F-16. При таком сценарии развития событий первоочередной целью, по всей видимости, станет расположенная вблизи аэродромная сеть.

При этом никогда ранее о гиперзвуковых ракетах для "Искандеров-Э" речи не шло.

35 комментариев
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  1. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 13:25 Новый
    +10
    Азербайджан приобрел Солнцепек.
    Он его и применил в конфликте.
    Армения приобрела Искандер.
    Его применение будет вполне обоснованным, при применении в отношении соответствующих угрозе целям.
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 13:54 Новый
      +6
      Солнцепек действует на 6 км максимальной дальности. Так-то это для радио-химзащиты, выжигать химию, техника. Ну бармалеев можно со стрелковым оружием и то осторожно, опасаясь ПТУРов. Так-то на поле боя, при войсковых операциях противников имеющих тяжелое вооружение, эта система - смертник. То, что по видео она из -за горы выскочила и отстрелялась, конечно толком не прицелившись и естественно мимо, тоже о многом говорит. Вообще ее крупная закупка МО АР (не путать с враждебной РА), относительная глупость. Есть у АР Полонез, но он ни в какое сравнение с высокоточным, гиперзвуковым и дальнобойным Искандером, ну никак...
  2. zwlad
    zwlad Сегодня, 13:26 Новый
    +3
    Ох лучше бы не дошло до проверки эффективности Искандеров.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:32 Новый
    0
    Честно говоря применение «Искандер-Э»ведет к последствиям.Баку не пытается напасть завоевать Армению,они пытаются отбить Карабах.А Удары по Турции, вообще могут плохо отразиться на Ереване
    1. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 13:40 Новый
      0
      Если воевать "пешка за пешку, коня за коня" - то смысл теряется..))
      По такой логике, Азербайджан будет применять Ф-16 (или что-то иное), и оправдываться тем, что отбивает Карабах, а не нападает на Армению..
      А Армения таким образом рано или поздно потеряет все свои "пешки"..
      В том и прикол, что даже если начинать в "равных" условиях - постепенно кто-то начинает переступать черту.. Маленькими шажками..
      И каждая сторона в итоге загоняет противоположную, не оставляя ей выхода, кроме как ещё больше нагнетать..
      Например, никто же не станет бить сразу по АЭС
      Зато вариант "Ф-16 - Искандеры - плотина - АЭС." - уже не такой нереальный.. Именно такие цели у нас и фигурируют при войне с теми же Штатами, например..
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:54 Новый
        0
        Цитата: Роман13579
        Зато вариант "Ф-16 -

        нет у них такой техники ...
        1. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 13:56 Новый
          -2
          Не знаю, что там у кого есть.. я от статьи толкаюсь..
          если Анкара задействует в конфликте истребители F-16.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 13:58 Новый
            0
            В этом аспекте ... тады ладно.
        2. Greenwood
          Greenwood Сегодня, 14:58 Новый
          0
          Зато у них есть МиГ-25/29 и Су-25, купленные в Украине, Грузии и Казахстане. А у армян Су-30СМ, правда всего несколько штук.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 15:09 Новый
            0
            Цитата: Greenwood
            А у армян Су-30СМ, правда всего несколько штук.

            4 штуки, и Су 25, куда ж без них.
            У их противников в 7 - 8 раз больше, НО, ни у тех, ни у других нет вариантов создать что ни будь авиа полноценное ... да, ещё и вертолётов у обоих кот наплакал!
            Т.е. всё будет НА ЗЕМЛЕ, если никто из серьёзных ребят не вмешается!
      2. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 14:59 Новый
        0
        По штатам, Искандерами, ну-ну, удачи. fool
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 13:44 Новый
      +11
      Вся фишка, что сожгли автобус на территории не Карабаха, а Армении. Азербайджан в Карабахе по-ходу влип, уничтожено техники чуть не пятая часть. Какая перспектива войны с непосредственно Арменией? Турки? Вопрос спорный. Вы уже наверное поняли, что Баку воевать не умеет.
      1. Greenwood
        Greenwood Сегодня, 15:03 Новый
        -1
        Цитата: хрыч
        Азербайджан в Карабахе по-ходу влип, уничтожено техники чуть не пятая часть.
        Техники у Азербайджана значительно больше, чем у армян, как и живой силы. Россия в своё время хорошо вооружила их. Плюс турки впряглись помочь. Так что быстрее армянам будет нечем и некем воевать, чем у Азербайджана закончатся ресурсы.
        1. Карениус
          Карениус Сегодня, 15:11 Новый
          -1
          Не забываем и про Луку, что поставил тюркам Полонезы...
        2. хрыч
          хрыч Сегодня, 15:16 Новый
          +2
          Спорное утверждение. Основные армянские части в бой еще не вступили, воюет Карабах. А у Баку задействован от трети до половины потенциала. Кстати не удивительно, учитывая наступление широким фронтом. Где походу наваляли ... широкому фронту. Нет у АР подавляющего преимущества над РА. Есть небольшое преимущество, недостаточное для постоянных наступательных операций. У Армении 50 тыс в ВС и 200 резерв, плюс 20 тысяч карабахцев и 100 тыс резерв. У АР 120 тыс и 300 тыс резерв. Для наступательной операции нужно (грубо) втрое. Но забыли про овраги ... горы. Их оборонять проще, а наступать на них тяжело. Это географическое преимущество. Был бы Суворов, ан нет ... только Бархударов, которого уже пора в расход за бездарность.
  4. iouris
    iouris Сегодня, 13:40 Новый
    -13
    "Искандеры" применять бессмысленно. Техническое превосходство у армии Азербайджана. Беспилотники выбьют все "коробочки". Карабах будет сдан Азербайджану, население побежит, скорее всего, будет направлено на ПМЖ в РФ. Дальше - "эффект домино".
    1. Алексей Полюткин
      Алексей Полюткин Сегодня, 14:06 Новый
      +7
      Что за бред вы любезнейший тут наваяли?
      1. RVAPatriot
        RVAPatriot Сегодня, 14:32 Новый
        +2
        Просто урякалка без смысла, без доказательств и обоснования такого вывода
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 14:29 Новый
      +3
      Отстал, братан, от жизни. От беспилотников ужо осталось - пшик.
    3. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:13 Новый
      +1
      вам сегодня такой сон приснился?
  5. HAM
    HAM Сегодня, 13:42 Новый
    +15
    Прочитал небольшой пост Маргариты Симоньян -примерно так:"ну,что Пашинян,помогут тебе новые друзья,или как всегда,плакать в Москву побежишь!?"-не в бровь,а в глаз.....
    1. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 13:44 Новый
      -4
      Хорошо ей, уже сидя в Москве такое писать..))
      1. HAM
        HAM Сегодня, 13:47 Новый
        +9
        Роман,Маргарита- кубанская армянка,из Краснодара.Кубанские и приезжие армяне отличаются диаметрально...
        1. Greenwood
          Greenwood Сегодня, 15:04 Новый
          +1
          Симоньян обычная продажная журна*люха, слушать и смотреть которую - себя не уважать. Напару с Соловьёвым одна из самых неприятных фигур среди российских пропагандистов.
      2. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 15:03 Новый
        -1
        Марго молодец, её против России пытались в штатах настроить, но она оказалась крепким орешком, в отличии от многих чистокровных русских.
  6. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 13:43 Новый
    +9
    Этот конфликт в очередной раз показывает все лицемерие западных стран.Вспомните,что Пашинян пришел к власти в результате народных протестов,то есть метода который так приветствуют на Западе,а значит он такой демократический руководитель,что демократичнее и не найти,а значит по идее весь "цивилизованный" мир должен был бы вроде всем скопом безоговорочно поддержать Армению и заклеймить Азербайджан и лично Алиева,который получил власть по наследству,но что то этого не происходит...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:52 Новый
      +1
      Цитата: taiga2018
      Вспомните,что Пашинян пришел к власти в результате народных протестов,

      Ну да, а прежние власти уж совсем не виноваты были за то, что их захотели и смогли снести?
      Эт как другой наш сосед, уСатый и сам себе на уме .....
  7. Юджин-Евгений
    Юджин-Евгений Сегодня, 13:48 Новый
    +1
    Цитата: iouris
    Карабах будет сдан Азербайджану

  8. Bersaglieri
    Bersaglieri Сегодня, 13:58 Новый
    +1
    ОТР по умолчанию являются "гиперзвуковыми", бо скорость максимальная- более 2км/с -(как раз 7-8М)
  9. kris_67
    kris_67 Сегодня, 14:06 Новый
    -3
    "армянское руководство заявило о готовности применять ОТРК и против Турции"- самоубийцы!
    1. финиш
      финиш Сегодня, 14:27 Новый
      -3
      Зато духа хватает хоть сказать такое. у некоторых и этого нет только озабоченности.
  10. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 14:37 Новый
    +1
    Выдержки из прессы США, можно расценивать не иначе, как подстрекательством к развязывании полноценного конфликта в Закавказье!
  11. Маз
    Маз Сегодня, 14:40 Новый
    +2
    Цитата: Livonetc
    Азербайджан приобрел Солнцепек.
    Он его и применил в конфликте.
    Армения приобрела Искандер.
    Его применение будет вполне обоснованным, при применении в отношении соответствующих угрозе целям.

    Всё это прекрасно, пока в дело не влезла Турция со своими самолетами, против них у Армении ничего нет, учитывая что С-400 турками изучен, то тот С-300 что имеется у арцаха грохнут первым. Я бы не применял Искандер , толк от него только если в нем будет ядерный боеприпас, даже по аэродрому, по ВПП... ВПП восстановят менее чем за сутки. А самолеты применять будут с аэродромов Турции. ПЛюс те два Байрактара что постоянно висят в небе с ночи конфликта и отслеживают все перемещения на армянской территории. Имея ракеты "УМАС" с дальностью 8 км в неограниченном запасе у турков - армянам будет очень сложно противостоять массированным налетам ввс турции если они поддержат сухопутную операцию айзеров. А к этому всё и идет.
  12. bogart047
    bogart047 Сегодня, 14:47 Новый
    -1
    пусть тестируют оружие в реальных условиях. Кончится - продать новое
  13. Маз
    Маз Сегодня, 14:47 Новый
    +1
    Цитата: Livonetc
    Азербайджан приобрел Солнцепек.
    Он его и применил в конфликте.
    Армения приобрела Искандер.
    Его применение будет вполне обоснованным, при применении в отношении соответствующих угрозе целям.

    А вот и цель Искандеров...........Турецкая лира в очередной раз достигла рекордно низкого уровня к доллару. На азиатских торгах во вторник, 29 сентября, USDTRY поднялась до 7,8518.

    ▪️Боевые действия между Азербайджаном и Арменией оказывают давление на лиру, так как Турция поддержала в этом конфликте Азербайджан.
    ▪️На фоне Нагорно-карабахского конфликта лира (-12,7%) и российский рубль (-11%) оказались самыми слабыми валютами развивающихся рынков в 3 квартале за несколько дней до его завершения.
    ▪️Рынки нефти и газа не показали существенной реакции на конфликт между странами за спорную территорию, поскольку из-за пандемии глобальный спрос на энергоносители значительно ниже обычного уровня.

    ❗️Азербайджан является вторым по объемам производителем нефти в регионе Каспийского моря. Экспортные трубопроводы проходят в 20 км от границы с Арменией. Взрыв трубопровода с последующей экологической катастрофой является одним из вариантов драматичного исхода текущего конфликта.

    Азербайджан экспортирует большую долю своей нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на экспортный нефтеналивной терминал в Турции.
    Экспорт природного газа осуществляется преимущественно по южнокавказскому трубопроводу в Грузию и Турцию и должен начать поступать на рынок Евросоюза в конце текущего года.     © 2020 [Bloomberg] (https://t.me/joinchat/AAAAAFgPdg_gmFNPOhYEJg)