В НАТО призвали Грузию интенсивнее готовиться к вступлению в альянс

Я призываю Грузию использовать все возможности для приближения к НАТО и подготовке к членству в альянсе

(...) Грузия и НАТО работают вместе более тесно, чем когда-либо в прошлом. Мы сфокусированы на Черноморском регионе, развиваем наши морские возможности, береговую оборону Грузии, проводим визиты кораблей НАТО в грузинские порты. В наших переговорах мы подчеркиваем стратегическое значение Черноморского региона как для Грузии, так и для государств НАТО. Сейчас мы изучаем, какие новые элементы мы можем добавить в наше военное сотрудничество (...)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию интенсивнее использовать все возможности для вступления в альянс. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией, Столтенберг подчеркнул роль Грузии в усилении позиций НАТО в регионе Черного моря и призвал Тбилиси приложить все усилия для подготовки вступления в НАТО.- заявил он.По словам генсека НАТО, Грузия достигла больших успехов в реформе армии, проведении демократических реформ, укреплении демократических институтов и гражданского контроля над армией. Кроме того, он поблагодарил Тбилиси за отправку военных для участия в миссии НАТО в Афганистане.Особо Столтенберг подчеркнул роль Грузии в усилении позиций альянса в Черном море, которому в НАТО придают особое значение. Он также подчеркнул, что Грузия и НАТО проводят совместные учения в регионе и работают над усилением своих возможностей по проведению киберопераций.- пояснил Столтенберг.Отметим, что еще год назад все тот же Столтенберг на вопрос о перспективах вступления Грузии в НАТО ответил, что "данное вступление не согласовано".Между тем ранее заявлялось, что сама Грузия как таковая может стать проблемой для НАТО и регламента альянса. Принятие Грузии в НАТО приведёт либо к тому, что Тбилиси окончательно и официально придётся отказаться от притязаний на Абхазию и Южную Осетию, либо к провокации, в ходе которой НАТО попытаются втянуть в вооружённый конфликт в формате "поддержки" одного из своих членов.