Военное обозрение
Войти Регистрация

В НАТО призвали Грузию интенсивнее готовиться к вступлению в альянс

36
В НАТО призвали Грузию интенсивнее готовиться к вступлению в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию интенсивнее использовать все возможности для вступления в альянс. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.


Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией, Столтенберг подчеркнул роль Грузии в усилении позиций НАТО в регионе Черного моря и призвал Тбилиси приложить все усилия для подготовки вступления в НАТО.

Я призываю Грузию использовать все возможности для приближения к НАТО и подготовке к членству в альянсе

- заявил он.

По словам генсека НАТО, Грузия достигла больших успехов в реформе армии, проведении демократических реформ, укреплении демократических институтов и гражданского контроля над армией. Кроме того, он поблагодарил Тбилиси за отправку военных для участия в миссии НАТО в Афганистане.

Особо Столтенберг подчеркнул роль Грузии в усилении позиций альянса в Черном море, которому в НАТО придают особое значение. Он также подчеркнул, что Грузия и НАТО проводят совместные учения в регионе и работают над усилением своих возможностей по проведению киберопераций.

(...) Грузия и НАТО работают вместе более тесно, чем когда-либо в прошлом. Мы сфокусированы на Черноморском регионе, развиваем наши морские возможности, береговую оборону Грузии, проводим визиты кораблей НАТО в грузинские порты. В наших переговорах мы подчеркиваем стратегическое значение Черноморского региона как для Грузии, так и для государств НАТО. Сейчас мы изучаем, какие новые элементы мы можем добавить в наше военное сотрудничество (...)

- пояснил Столтенберг.

Отметим, что еще год назад все тот же Столтенберг на вопрос о перспективах вступления Грузии в НАТО ответил, что "данное вступление не согласовано".

Между тем ранее заявлялось, что сама Грузия как таковая может стать проблемой для НАТО и регламента альянса. Принятие Грузии в НАТО приведёт либо к тому, что Тбилиси окончательно и официально придётся отказаться от притязаний на Абхазию и Южную Осетию, либо к провокации, в ходе которой НАТО попытаются втянуть в вооружённый конфликт в формате "поддержки" одного из своих членов.

36 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Оператор
    Оператор Сегодня, 13:14 Новый
    +5
    Грузия вступит в НАТО методом поглощения Турцией (Аджария уже турецкая) laughing
    1. ФенХ
      ФенХ Сегодня, 13:19 Новый
      +3
      Цитата: Оператор
      Грузия вступит в НАТО методом поглощения Турцией (Аджария уже турецкая) laughing

      очередная морковка ослам laughing
  2. cniza
    cniza Сегодня, 13:18 Новый
    +1
    В НАТО призвали Грузию интенсивнее готовиться к вступлению в альянс


    А это как ? - громче петь ? , а простым людям оно надо это НАТО ?
    1. ФенХ
      ФенХ Сегодня, 13:21 Новый
      +2
      Цитата: cniza
      В НАТО призвали Грузию интенсивнее готовиться к вступлению в альянс


      А это как ? - громче петь ? , а простым людям оно надо это НАТО ?

      Там мозги промыты так,что они спят и видят это членство
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:21 Новый
      +3
      Цитата: cniza
      А это как ? - громче петь ?

      интенсивней лизать
      1. Артур73
        Артур73 Сегодня, 15:11 Новый
        0
        Громче голосить:"Россия опять нас обижает мы хотим в нато памагитееее все дадим"! hi
    3. marchcat
      marchcat Сегодня, 13:24 Новый
      +4
      Да похоже это главное, в усилении позиций альянса в Черном море.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 13:37 Новый
        +2
        Главное для них , это нам нагадить , как они говорят на заднем дворе...
    4. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:28 Новый
      0
      Цитата: cniza
      А это как ?

      Шнурки погладить.
    5. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 14:22 Новый
      0
      Цитата: cniza
      А это как ? - громче петь ? , а простым людям оно надо это НАТО ?

      Нет. Штопать носки и чистить зубы, каждый день. request
  3. iouris
    iouris Сегодня, 13:20 Новый
    -3
    НАТО вступит в Грузию, Азербайджан, Армению. Итоги 080808 указывают на это. Продавайте всё.
    1. nnm
      nnm Сегодня, 13:33 Новый
      +1
      12 лет позади..и что то НАТО не горит желанием получить очередного Саакашвили и воевать потом за него. Да и зачем брать на себя какие то обязательства, если твои вассалы служат тебе и только за счастье, получаемое ими при прослушивании подобных заявлений хозяина.
  4. nnm
    nnm Сегодня, 13:20 Новый
    +3
    Не совсем понял - это просто приятный пряник для вассала или намек на войну с ЮА и Абхазией, что бы снять вопрос о поправке в части отсутствия неразрешенных конфликтов ?
  5. zwlad
    zwlad Сегодня, 13:21 Новый
    +4
    Ох зря в свое время отдали половину германии. Ох зря!
    1. iouris
      iouris Сегодня, 13:29 Новый
      0
      ...и себя любимых в придачу.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:36 Новый
      +1
      Цитата: zwlad
      Ох зря

      Ох зря 080808 не заняли Тбилиси !
      1. zwlad
        zwlad Сегодня, 13:38 Новый
        0
        Силенок тогда маловато было.
        Зато Крым успели оттяпать.
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 13:42 Новый
          0
          Цитата: zwlad
          маловато

          Взяли бы Тбилиси без боя ! Драпали храбрые вояки... Сами грузины говорят, что нам нужно было за Тбилиси останавливаться !
          1. zwlad
            zwlad Сегодня, 13:45 Новый
            +1
            От "партнеров" можно было получить нехило. Возможно они на это и рассчитывали, когда Мишку науськивали.
            1. Uncle Lee
              Uncle Lee Сегодня, 13:49 Новый
              0
              Партнеры Мишико натравили, пообещав помощь, а сами в кусты....Проверили нашу боеготовность и решимость вступить в драку.
        2. iouris
          iouris Сегодня, 14:34 Новый
          -1
          А щас прям - невпроворот!
    3. Артур73
      Артур73 Сегодня, 15:15 Новый
      0
      А это уже к нобелевскому лауреату горбачеву,истинному патриоту России,сбежавшему с семьей в Германию!Да и есть вопросы и к нонешним,кто ему пенсион платит да счета за содеянное не хочет выставить!
  6. U-Gin78
    U-Gin78 Сегодня, 13:21 Новый
    +1
    Больно похоже на проработку обострения ситуации с Южной Осетией и Абхазией.
    "Не нравится мне это жж-жж-жж"
    1. АлександрI
      АлександрI Сегодня, 13:48 Новый
      0
      похоже хотят раздуть все пожары вокруг России
  7. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 13:22 Новый
    -1
    "либо к провокации, в ходе которой НАТО попытаются втянуть в вооружённый конфликт в формате "поддержки" одного из своих членов"
    Итогом этой провокации, явится отсечение соответствующего провоцирующего члена.
  8. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 13:22 Новый
    +5
    Здесь надо иметь ввиду несколько вещей:

    1. Етот Столтенберг и часть скандинавов вообще ведут себя как бешенные собаки, принявшие марихуану.
    2. У Грузии есть неразрешенные территориальные споры и им светит НАТО через 547 лет.
    3. Даже если Вашингтон их примет, то превратит НАТО в еще более опереточное образование, которое совсем не знает что делать.
    4. Всем в НАТО фиолетого не только о Грузии, но и о Прибалтике или Польше. Да и в случае чего все мы проживем между 30 и 40 минут так что зачем парится о Грузии.
    5. Цель НАТО не давать европейским странам схватится за горло, как и Греции и Турции и все ее полезность в етом и ничего больше.

    Скандинавский цирк шапито на гастролях в Грузии - даже нет смысла обсуждать.
    1. Артур73
      Артур73 Сегодня, 15:17 Новый
      +1
      Хех,единственно верный и жизненный коммент из за кордона
      А вы своим правителям свои мысли в мозг доставить и разжевать можете?
  9. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 13:23 Новый
    +2
    ...либо к провокации, в ходе которой НАТО попытаются втянуть в вооружённый конфликт в формате "поддержки" одного из своих членов.

    Это прямо программа-максимум.
    А минимум - это окончательно разрушить двухстронние отношения с Россией.
    Создается фундамент для построения новой армии, в которой роль пушечного мяса будет любезно предоставлена мужчинам из бывших республик Советского Союза.
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 13:32 Новый
      0
      Создается фундамент для построения новой армии, в которой роль пушечного мяса будет любезно предоставлена мужчинам из бывших республик Советского Союза.

      судя по опыту 2МВ они с удовольствием шли в разного рода Waffen-SS. С тех пор в их головах ничего не поменялось
  10. mintai_kot
    mintai_kot Сегодня, 13:25 Новый
    +4
    Грузия не может стать членом НАТО- только ее анусом
    1. Артур73
      Артур73 Сегодня, 15:19 Новый
      0
      Фу,как гнусно
      Нашим военным туда,в эту самую грузию,вполне возможно вновь придется войти
      А вы про филейные части negative
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:36 Новый
    0
    Грузия должна агрессивнее противостоять России в Закавказье,у нее есть сегодня уникальный шаг.Конфликт Еревана и Баку
    Перевожу смысл сказанного
  12. Комментарий был удален.
  13. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 14:02 Новый
    +1
    Падонок, льет бензин в пожар войны в Закавказье.
    Типа лезьте на Осетию и Абхазию, получите морковку
  14. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:18 Новый
    +1
    Интересно, что будут говорить грузинские политики своему народу после вступления Грузии в НАТО и ЕС? Как оправдывать нищету и к чему стремиться потом?!

    Болгария давно в ЕС и НАТО, только вот ни безопасности ни благосостояние болгарского народа это не прибавило. Счета за электричество приходят больше пенсий. А газом так наверное только "богачи" болгарские пользоваться могут.
    1. Артур73
      Артур73 Сегодня, 15:21 Новый
      0
      Что будут говорить?Что во всех их бедах виновата Москва и лично президент России (на тот момент уже не Путин).
      И Россия в целом.
      Как у сопредельного государства во всем виноваты кляты м.....ли. hi
  15. askort154
    askort154 Сегодня, 15:18 Новый
    0
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию интенсивнее использовать все возможности для вступления в альянс. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

    Смотрю, Столтенберг выполняет функции в НАТО, как ушедшая в кредитный отпуск, и до сих пор не возвратившейся из него - госпожа Псаки. Роль похожая, сценарист один. Но самое интересное - на нём галстук, копия галстука Саакашвили. Удивительная преемственность в "камуфляже", без элементарных признаков памяти.
    А всего-то прошло 12 лет. Хотели проверить на "вшивость" Россию, подставив Грузию, и "соскользнули". Зря тогда Медведев (И.О президент) повёлся на уговоры Саркози и остановил наши танки в 40 км. от Тбилиси. У англосаксов в крови - загребать жар чужими руками. А "чужие руки", они умеют покупать. В этом им не откажешь. И не удивлюсь, что Грузия вновь полезет на свои старые грабли - образца "08.08.08"
    Англосаксы разработали новую тактику - обложить Россию не только санкциями, информационной войной и "раскачиванием лодки" внутренней политики, но паралельно - обложить её "кострами", по всему периметру границы.Их одно сдерживает, что упустили момент. Вооружённые силы России образца 90-х годов 20 века, и образцы начала 21 венка, сильно разнятся. Россия смогла воспроизводить разработки СССР, с учётом современных технологий. Они спохватились, обложили санкциями, но Россия не Иран или КНДР. У неё потенциал гораздо выше чем у самих " санкционно-строителей". Они это понимают, и бесятся в бессильной злобе, опускаясь до меркальтильных способов мести. (литвиненко-скрипале-навльных в "белых касках"). Какой здравый политик примет это в серьёз?! Англосаксы загнали в угол всю международную правовую и политическую систему. И открыто называют придуманный ими новый вид отношений - "управляемый хаос".