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Жириновский: Надо включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации

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Лидер партии ЛДПР и депутат Государственной Думы РФ Владимир Жириновский считает, что существует три варианта разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Каждый из них довольно радикальный.


Рассуждения этого известного российского политика приводит корреспондент информационного агентства REGNUM.

Жириновский напомнил, что армяно-азербайджанский конфликт длится уже несколько столетий. И даже если сегодня кровопролитие остановится, через год все начнется снова.

Помирить нельзя, все пропитано кровью армянской, азербайджанской и русской, весь Кавказ.

- считает депутат Госдумы.

Для преодоления этой многовековой вражды политик предлагает один из трех вариантов. Первый – это включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации. Тогда никому не будет обидно – ни Еревану, ни Баку. "И все будут довольны".

Второй вариант еще радикальнее. Он предполагает принять в состав России две республики – Армению и Азербайджан.

А третий вариант Жириновский назвал «царским», так как его применяли в царской России:

Царь давал оружие и тем, и другим, и они сами в боях добивались правил.

В это время пресс-служба немецкого правительства сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в телефонном режиме с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров.

- сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Свою площадку для переговоров предложила Минская группа ОБСЕ.
Использованы фотографии:
ЛДПР
59 комментариев
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  1. апро
    апро Сегодня, 13:40 Новый
    +3
    Опять несёт....ну сколько можно...
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:50 Новый
      +15
      ну не так уж и несет, в сложившихся условиях ситуация не разрешима мирным путем, ни армяне ни айзеры не уступят
      1. апро
        апро Сегодня, 13:51 Новый
        -1
        Цитата: Василенко Владимир
        ну не так уж и несет, в сложившихся условиях ситуация не разрешима мирным путем, ни армяне ни айзеры не уступят

        Так зачем туда лезть?русские там что потеряли?или мёдом намазанно?
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 13:54 Новый
          +16
          пустоты не бывает, не мы, так турки или матрасы
          1. апро
            апро Сегодня, 13:59 Новый
            -6
            Цитата: Василенко Владимир
            пустоты не бывает, не мы, так турки или матрасы

            А там кроме турок и амеров кто то есть?или уже все кончились?не надо создавать проблему на ровном месте.хотят горцы воевать флаг им в руки.
            1. vitvit123
              vitvit123 Сегодня, 14:10 Новый
              +3
              Так он про третий вариант тоже сказал . Ваша точка зрения с его вроде совпадает .
              1. Храмов
                Храмов Сегодня, 14:30 Новый
                -3
                Прав Жириновский.
                Основной тезис его - Россия гарант мира на Кавказе.

                Решили жить без русских - получили войны.

                Так, что прав Жириновский - хотите жить мирно и достойно живите в России.

                У турок нужно Арарат забрать. Признать решение руководства РСФСР от 21 года прошлого столетия не правомерным и вернуть земли в Россию, частью которой будет Ереванская Губерния.
                1. Qwertyarion
                  Qwertyarion Сегодня, 15:10 Новый
                  0
                  Цитата: Храмов
                  Решили жить без русских - получили войны.

                  Их никто не прогонял, они сами ушли.
                  Теперь это их проблемы.
          2. Артур73
            Артур73 Сегодня, 14:09 Новый
            +4
            Пустоты не бывает,это верно!
            А вот жириновскому давно пора на "заслуженный" отдых
            В кавычках оттого,что я не воспринимаю деятельность этих мастеров разговорного жанра за труд!
          3. Комментарий был удален.
        2. 210окв
          210окв Сегодня, 14:28 Новый
          -2
          Лезть надо обязательно. Вольфович правильно сказал про оружие. И тем, и другим.
      2. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 15:24 Новый
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        ну не так уж и несет, в сложившихся условиях ситуация не разрешима мирным путем, ни армяне ни айзеры не уступят

        А вы действительно думаете,что разжегся именно сейчас этот застарелый конфликт усилиями Азейбарджана и Армении?
        А по мне ,сейчас там схлестнулись турецкие и наши интересы.
        И Кремлю придется решать эту проблему,иначе получим вторую Сирию со всем набором опций такой войны,у наших границ. Вам напомнить сколько уже идет война в Сирии?
    2. халпат
      халпат Сегодня, 13:58 Новый
      +1
      так я уже предлагал 3-4 дня назад здесь, на ВО, то же самое smile
      ему помощники прочитали, наверное winked
      1. Карениус
        Карениус Сегодня, 14:00 Новый
        -1
        Цитата: халпат
        так я уже предлагал 3-4 дня назад здесь, на ВО, то же самое smile
        ему помощники прочитали, наверное winked

        Мне на это, как на единственный вариант, указывали ещё ваши аналитики из 90-х :)
        1. халпат
          халпат Сегодня, 14:06 Новый
          +1
          Цитата: Карениус
          Цитата: халпат
          так я уже предлагал 3-4 дня назад здесь, на ВО, то же самое smile
          ему помощники прочитали, наверное winked

          Мне на это, как на единственный вариант, указывали ещё ваши аналитики из 90-х :)

          нострадамусы!!! belay smile коллективные
          1. Карениус
            Карениус Сегодня, 14:09 Новый
            -1
            Цитата: халпат
            нострадамусы!!!

            Нострадамусом был тот из Кремля, кто задолго до 27.10.99 сказал Кочаряну, что сделает из него шефа Армении... Кровавая правда...
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 14:12 Новый
      0
      Цитата: апро
      Опять несёт....ну сколько можно...

      Зато второй раз за неделю политический труп смердит, и все обсуждают. Что Горбатый, что Жирик, лишь бы помнили.
  2. nnm
    nnm Сегодня, 13:41 Новый
    +15
    Не раньше присоединения ЛДНР! Вот уж кто-то, а они кровью заслужили это право.
  3. user1212
    user1212 Сегодня, 13:41 Новый
    +4
    Зачем нам это?
  4. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 13:41 Новый
    +6
    включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации.
    А нам это надо? Без Армении и Азербайджана в составе России?
  5. marchcat
    marchcat Сегодня, 13:41 Новый
    +2
    И тут Остапа понесло...как он себе представляет присоединение двух государств, хоть и бывших республик?
  6. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 13:41 Новый
    +2
    Лучше сразу Турцию, Айзербайджан и Армению в Евразийский союз. Япония Польша на очереди.
  7. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:41 Новый
    +4
    Жирик в силу возраста перестаёт видеть берега . Несостоявшийся самодержец с комплексами на зтом фоне .
    1. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 14:16 Новый
      +2
      Всё он видит..
      Но понимает, что от его трёпа ничего не зависит.. потому, можно говорить всё, что душе угодно.. А говорить он любитель..
    2. U-Gin78
      U-Gin78 Сегодня, 14:17 Новый
      +1
      Жирик в силу возраста перестаёт видеть берега

      Он всегда такой был, помню в 90-е сагу о мытье сапог в Индийском океане.
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 14:26 Новый
        +3
        Цитата: U-Gin78
        омню в 90-е сагу о мытье сапог в Индийском океане.

        Было дело , звиздел и тогда ради популярности у не склонной думать части населения . Лозунги толкать - не дело делать . А сейчас в ток шоу ведёт себя неадекватно и и по дурацки . Ктож юродивого , да ещё главу парламентской партии обидит ?
      2. SoboL
        SoboL Сегодня, 15:27 Новый
        0
        Фраза "о русских солдатах и Индийском океане" изначально принадлежала профессору В. Александрову: "Народы и страны Юга, перессорившись между собой, поймут необходимость спасительной миссии России, сами призовут ее, и тогда она дойдет до Индийского океана, и уставший, но удовлетворенный своей великой миротворящей миссией русский солдат наконец-то присядет на дальнем берегу Индийского океана и омоет в его водах свои запылившиеся и потрепанные сапоги". Именно на эту фразу Жириновский ссылается в своей книге "Последний бросок на юг" Вот ему ее и приписали.
        Кстати, на учениях России и Китая «Морское взаимодействие-2016" в Южно-Китайском море наши морпехи сапоги, все таки, помыли. Не Индийский океан, конечно, но не так уж и далеко от него.
  8. Виталий Цымбал
    Виталий Цымбал Сегодня, 13:43 Новый
    +3
    Надо Жирика отправить на пенсию... и забыть про эту ЛДПР.
    1. Комментарий был удален.
  9. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:43 Новый
    0
    Жириновский тоже хочет захватить Карабах?!))

    Может сначала спросить самих армян, чего они хотят?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:50 Новый
      +1
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Может сначала спросить самих армян, чего они хотят?

      а айзеров спрашивать будете?
      1. Ratmir_Ryazan
        Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:13 Новый
        +1
        А много азербайджанцев живёт в Нагорном Карабахе?
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 14:40 Новый
          +1
          ..
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          А много азербайджанцев живёт в Нагорном Карабахе?


          Население Нагорно-Карабахской Республики по данным переписи 2005 года составляет 137 737 человек (для сравнения в 1995 году — 126,4 тыс. человек), из них армян— 137 380 человек (99,74 %), русских — 171 человек (0,1 %), греков — 22 человека (0,02 %), украинцев — 21 человек (0,02 %), грузин — 12 человек (0,01 %),
          Конечно, за 15 лет многое могло поменяться, но не радикально
    2. Артур73
      Артур73 Сегодня, 14:11 Новый
      +1
      Вот пусть свою лдпр туда и отправляет!Или своей лдпрой содержит карабах!
  10. iouris
    iouris Сегодня, 13:45 Новый
    -2
    Надо было. Поздно пить боржоми, когда Закавказ отвалился.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:45 Новый
    +5
    Вместе со всей своей партией пусть едет в Нагорный Карабах.Вроде он полковник в отставке, hi
    1. Артур73
      Артур73 Сегодня, 14:12 Новый
      +5
      Только вот до полковника он "дослужился" не в войсках!
      Так с таким же успехом можно и форумных генералов с ВО отправлять командовать армиями laughingХотя,возможно,с форумных будет толк хоть в чем то.Многие армию знают не по кафедре в гражданском ВУЗе! hi
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:47 Новый
    +9
    Помирить нельзя, все пропитано кровью армянской, азербайджанской и русской, весь Кавказ.

    Вот русской крови там проливать не надо ...
  13. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 13:55 Новый
    +2
    Жириновский: Надо включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации
    Вольфович что так скромно, давайте и Вазиристан с Сомалиленд включим. Политик до мозга костей, чует на чем хайпануть можно, тут как тут...
  14. uhu189
    uhu189 Сегодня, 13:57 Новый
    +3
    Иногда лучше жевать, чем говорить...
  15. Комментарий был удален.
  16. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 13:58 Новый
    +6
    Армению,Карабах,Азербайджан включить в состав Белоруссии,ваще никому обидно не будет, если Белоруссия конечно согласится. laughing
  17. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 13:58 Новый
    +9
    "Мужикам водку.
    Всем бабам по мужику."
    "Будем мыть сапоги в Индийском океане."
    И тд и тп.
    Мастер эпотажа и политического эквилибра.
    Почетный пенсионер государстаенного значения.
    Дадим скидку Вольфычу.
    Болтает и болтает.
    1. Артур73
      Артур73 Сегодня, 14:20 Новый
      +3
      Дорого такие скидки государству Российскому обходятся!Место болтуна мог бы занять более дельный человек!
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 14:22 Новый
        0
        Согласен.
        Но это выбор народа.
        Любят у нас скоморохов.
        1. Артур73
          Артур73 Сегодня, 14:24 Новый
          +1
          Это выбор малой части народа
          Любящей хайп и ор
          А что будет с партией после ухода ВВЖ?Бессмертных нет,Кобзон в пример,хоть и не глава фракции!Да ничего не будет.Сдуется,как у нас в Амурской области!
          1. Livonetc
            Livonetc Сегодня, 14:30 Новый
            +1
            Это не так.
            На президентских выборах он получил очень много голосов.
            Проблема в избирателях.
            Это свидетельство невысокого понимания нашим народом серьезности выборов.
            1. Артур73
              Артур73 Сегодня, 14:35 Новый
              +2
              Все так.На президентских он получил ровно столько,сколько мог оттянуть у КПРФ
              В чем и заключается основное направление деятельности этой псевдооппозиции!Голосовали они,лдпр, всем составом за Медведева,проголосовали за поднятие пенсионного возраста...в чем они от ЕР отстают на деле?Ширмочка типа оппозиции!
  18. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 14:02 Новый
    0
    Третий вариант уже запущен. Оружие Россия продаёт обеим сторонам.
  19. fif21
    fif21 Сегодня, 14:08 Новый
    +2
    Мирового уровня деятель! laughing Ему бы в Кнеседе заседать wassat Пока водку пить и курить не научится, к микрофону не пускать! hi
  20. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:10 Новый
    0
    Пургу несёт и не краснеет...., замонал!
  21. zwlad
    zwlad Сегодня, 14:11 Новый
    +1
    Клоун, че с него возьмешь!
  22. Роман13579
    Роман13579 Сегодня, 14:11 Новый
    -1
    Тупо делает себе рейтинг на чужой войне..
  23. prodi
    prodi Сегодня, 14:12 Новый
    -3
    надо наоборот, всячески поощрять Турцию, чтобы Кавказ полностью отошёл к ней. Это было бы И-ДЕ-АЛЬ-НО!
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 15:13 Новый
      0
      Точно и вас туда на вечное поселение, без права выезда.
      1. prodi
        prodi Сегодня, 15:16 Новый
        0
        а и согласился бы на такой размен
  24. loki565
    loki565 Сегодня, 14:16 Новый
    +1
    Тем временем Армяне завалили кукурузник, не понятно как Азербайджанцы его использовали но видео уже есть.
  25. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 14:17 Новый
    +2
    Царь давал оружие и тем, и другим, и они сами в боях добивались правил.

    Выдать Алиеву и Пашиняну дуэльные пистолеты.
    ...а представителю Нагорного Карабаха два.
  26. veritas
    veritas Сегодня, 14:48 Новый
    0
    Надо включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации

    Как вариант, интересная мысль.
  27. никто111никто
    никто111никто Сегодня, 15:08 Новый
    0
    республики Армения и Азербайджан были в составе Советского Союза и никогда такого смертоубийства и хаоса не было и не важно кому принадлежал карабах-главное на этой земле был мир-ну и при чем здесь этот трепач жириновский? поэтому разрешить этот конфликт можно только России и не какими то переговорами а силовым и только силовым методом
  28. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 15:11 Новый
    0
    Толковое предложение для Вольфовича, особенно первое, вот только кто выполнять будет?
  29. Хорт
    Хорт Сегодня, 15:12 Новый
    +1
    Первый – это включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации. Тогда никому не будет обидно – ни Еревану, ни Баку. "И все будут довольны".
    ещё один старый маразматик....
    Третий вариант и без его советов применяют с 90-х