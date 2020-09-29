Жириновский: Надо включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации

Помирить нельзя, все пропитано кровью армянской, азербайджанской и русской, весь Кавказ.

Царь давал оружие и тем, и другим, и они сами в боях добивались правил.

Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров.