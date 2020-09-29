Жириновский: Надо включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации

Лидер партии ЛДПР и депутат Государственной Думы РФ Владимир Жириновский считает, что существует три варианта разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Каждый из них довольно радикальный.
Рассуждения этого известного российского политика приводит корреспондент информационного агентства REGNUM.
Жириновский напомнил, что армяно-азербайджанский конфликт длится уже несколько столетий. И даже если сегодня кровопролитие остановится, через год все начнется снова.
Помирить нельзя, все пропитано кровью армянской, азербайджанской и русской, весь Кавказ.
- считает депутат Госдумы.
Для преодоления этой многовековой вражды политик предлагает один из трех вариантов. Первый – это включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации. Тогда никому не будет обидно – ни Еревану, ни Баку. "И все будут довольны".
Второй вариант еще радикальнее. Он предполагает принять в состав России две республики – Армению и Азербайджан.
А третий вариант Жириновский назвал «царским», так как его применяли в царской России:
Царь давал оружие и тем, и другим, и они сами в боях добивались правил.
В это время пресс-служба немецкого правительства сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в телефонном режиме с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров.
- сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Свою площадку для переговоров предложила Минская группа ОБСЕ.