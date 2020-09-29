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Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах с белорусскими властями

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Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах с белорусскими властями

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помощь экс-кандидату в президенты Белоруссии от оппозиции Светлане Тихановской. Об этом сообщают литовские СМИ.


Находящийся в Литве с визитом Макрон утром провел встречу с главой координационного совета Светланой Тихановской. В ходе состоявшегося разговора французский президент пообещал помощь в проведении переговоров с белорусскими властями, а также освобождении политических заключенных, находящихся в тюрьмах Белоруссии.

Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране. Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены

- заявила по итогам встречи Тихановская.

Сам же Макрон, выступая перед литовскими журналистами, подтвердил данные Тихановской обещания.

Мы будем действовать. Я очень уважаю и ценю ее вовлеченность. Мы как европейцы сделаем, что можем, чтобы помочь, вернуться к посредничеству ОБСЕ для достижения прогресса. У нас была очень хорошая дискуссия, однако сейчас мы должны быть прагматичными и поддержать белорусских людей. Мы сделаем все возможное, поверьте

- добавил он.

Ранее Макрон призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. В ответ Лукашенко посоветовал Макрону последовать своим рекомендациям и передать власть "желтым жилетам", пообещав услуги посредника при передаче власти.
45 комментариев
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  1. zwlad
    zwlad Сегодня, 13:39 Новый
    +1
    Тэкс. А что ответит на это батька?
    1. iouris
      iouris Сегодня, 13:41 Новый
      -7
      Это объявление войны. А что "союзное государство"?
      1. zwlad
        zwlad Сегодня, 13:44 Новый
        +5
        Хде? Я чтото пропустил?
        1. iouris
          iouris Сегодня, 13:46 Новый
          -7
          Цитата: zwlad
          Я чтото пропустил?

          Спите спокойно, товарищ.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 14:00 Новый
            +4
            В ходе состоявшегося разговора французский президент пообещал помощь в проведении переговоров с белорусскими властями, а также освобождении политических заключенных, находящихся в тюрьмах Белоруссии.

            Макрон, видимо, хочет, чтобы его в Р.Беларусь и в России большинство населения и русские возненавидели точно так же, как прополячку Тихановскую!
            Не засвечивал бы Макрон свою Францию в столь неблаговидном деле, как прозападный ГОСПЕРЕВОРОТ со стороны недостойных прозападных оппозиционеров в Р.Беларусь!

            Всё, что нужно знать о бело-красно-белых оппозиционерах в Р.Беларусь и кто это на самом деле они такие, см. видео ниже.

            Жить по-европейски: На каждую «умную» беларуску-оппозиционерку, есть гайка с украинской резьбой.•22 сент. 2020 Юрий Подоляка.
            1. Владимир_6
              Владимир_6 Сегодня, 15:20 Новый
              +1
              Цитата: Татьяна
              Не засвечивал бы Макрон свою Францию в столь неблаговидном деле, как прозападный ГОСПЕРЕВОРОТ со стороны недостойных прозападных оппозиционеров в Р.Беларусь!

              Мало того, что в неблаговидном, так еще и безнадежном. hi
              1. Тралл
                Тралл Сегодня, 15:32 Новый
                0
                Макрон после его поучений рискует на переговорах с Батькой съесть морковку... но свою.
                Мало ли, во время обучения косьбе нарушит технику безопасности smile

    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:00 Новый
      +4
      А что ответит на это батька?
      Батька попросил его съездить в Чили.
    3. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 14:08 Новый
      +3
      Цитата: zwlad
      Тэкс. А что ответит на это батька?

      Так ответил ранее: предложил СВОЕ посредничество в мирной передачи власти "незрелым политиком" Макароном желтым жилетам.

      Сейчас ему надо , дополнительно, выступить за освобождение политических заключенных (борцов за освобождение Франции от французов и пр), томящихся в французских тюрьмах yes

      Хотя и первое надо повтрить, а то любитель старушек сделал вид, что не слышит..

      И да причем ...ОБСЕ к...ВНУТРЕННИМ делам стран? Совсем бабка его свихнула...
    4. Венд
      Венд Сегодня, 15:08 Новый
      0
      Цитата: zwlad
      Тэкс. А что ответит на это батька?

      Он ответит в стиле Путина, просто проигнорирует и будет готовить сильный ход
    5. frruc
      frruc Сегодня, 15:12 Новый
      0
      Находящийся в Литве с визитом Макрон утром провел встречу с главой координационного совета Светланой Тихановской. В ходе состоявшегося разговора французский президент пообещал помощь в проведении переговоров с белорусскими властями......

      А белорусские власти захотят его слушать?
    6. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 15:17 Новый
      +1
      Цитата: zwlad
      Тэкс. А что ответит на это батька?

      Макрон понизил свой статус,вообще встретившись с этим недоразумением. Другими словами,президент серьезного государства не будет встречаться с городскими сумасшедшими,так как не по статусу это. Как до этого и Меркель встретившись с Навальным,опустила свой статус лидера Германии до уровня блогера-балабола,так и этот чудило, опустил свой статус до ниже плинтуса.
      После этого,ни Путин ,ни Лука на равных говорить с ними не будут,а будут передавать встречи и переговоры с ними чиновникам рангам пониже.
      1. Владимир_6
        Владимир_6 Сегодня, 15:24 Новый
        +1
        Цитата: НЕКСУС
        Макрон понизил свой статус,вообще встретившись с этим недоразумением.

        Точно так же и фрау Меркель, встречавшаяся с Навальным. hi
  2. Светлан
    Светлан Сегодня, 13:41 Новый
    +4
    Улыбнуло и напомнило: "Обещать, не значит жениться"
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:24 Новый
      0
      Цитата: Светлан
      Улыбнуло и напомнило: "Обещать, не значит жениться"

      "Он пообещал!" Ах он шалунишка! И что его супруга еще скажет? Неужели поставит "2" за поведение?
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 14:33 Новый
      0
      Мсьё высоко оценил её вовлечённость. Как "трогательно". Их нравы. В то время как муж томится в тюрьме "кровавого мордора", заезжий француз приехал и наставил рога с пикантной дамочкой. Если в Тихановском осталось понятие о чести о должен вызвать нахала на дуэль. Но сомневаюсь я. Папа Тихановский либерал. Так что скорее всего подобно галантерейщику Бонасье он будет благодарить мусьё за то что он соблаговолил оказать честь. О старушке Биржит я молчу. Она-то женщина умная. пусть муженёк сходит налево, вернётся как миленький. Этот блуд конечно прикрывается красивыми словами о правах человека. Ну да во Франции блудить - это самое главное право любого француза.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:43 Новый
    +1
    Батька говорил Макрону с Гуайдихой не связываться!Говорил?Пусть теперь пеняет на себя.До Путина ВВ еще добраться надо,ВВП вне зоны доступа. wassat
    1. ФенХ
      ФенХ Сегодня, 13:47 Новый
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Батька говорил Макрону с Гуайдихой не связываться!Говорил?Пусть теперь пеняет на себя.До Путина ВВ еще добраться надо,ВВП вне зоны доступа. wassat

      Геронтофил вообще берега потерял,на Россию кидается,отчета требует по сисяну.Пора посылать посла французского в пеший тур в перуанские горы drinks
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:53 Новый
        +2
        В Перу был по работе,не знал что рядом место куда русские любят посылать.Жаль,надо географию в школе учить.Селфи было бы зачетное.А это действительно далеко!. drinks
  4. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:44 Новый
    +3
    Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах с белорусскими властями
    А на предложение Лукашенко о посредничестве в проблеме жёлтых жилетов не хочет ответить ? с подконтрольной бабой общаться проще ?
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 13:52 Новый
      +4
      Цитата: КВУ-НСвД
      с подконтрольной бабой общаться проще ?

      Даааа! Он спец по старушкам ! Шалунишка .... wassat
  5. nnm
    nnm Сегодня, 13:45 Новый
    +3
    Ну уже переигрывает. Явно же, что из Тихановской даже Гуайдо не получилось. Надо менять лошадку. А этот, видимо, из за ответа о жёлтых жилетах обиделся и крутит заезженную пластинку.
  6. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 13:46 Новый
    +2
    Эрдоган этого лягушатника уже "опустил",Лукашенко макнул Макрона в его же овно,а ему все мало...
  7. Skay
    Skay Сегодня, 13:47 Новый
    +3
    В ходе состоявшегося разговора французский президент пообещал помощь в проведении переговоров с белорусскими властями

    В сложившейся политической ситуации переговоры могут идти лишь об условиях капитуляции Тихановской.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:48 Новый
    +2
    Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помощь экс-кандидату в президенты Белоруссии от оппозиции Светлане Тихановской. Об этом сообщают литовские СМИ.

    А что это чучело ещё могло сказать? За бугром ни у нас, ни у Белоруссии друзей особых нет ... всё как раз наоборот.
  9. пищак
    пищак Сегодня, 13:50 Новый
    +2
    Пусть Макроша парижским "жёлтым жилетам" поможет и освободит людей, страдающих во французских тюрьмах от макроновского режима, а не лезет со своими "хотелками" в чужой огород! fool
  10. fif21
    fif21 Сегодня, 13:50 Новый
    +1
    Спагетти , ты не уху ел? Лукашенко может предложить поддержку жилетам ,которые выпнут тебя с Елисейских полей . tongue
    1. ФенХ
      ФенХ Сегодня, 14:08 Новый
      +4
      Цитата: fif21
      Спагетти , ты не уху ел? Лукашенко может предложить поддержку жилетам ,которые выпнут тебя с Елисейских полей . tongue

      Он не макаронник,он жабоед,а в остальном все верно hi
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 14:12 Новый
        +3
        Цитата: ФенХ
        Он не макаронник,он жабоед,а в остальном все верно

        Фамилия его Макрон? Добавляем а, и получаем Макарон wassat
        1. ФенХ
          ФенХ Сегодня, 14:14 Новый
          +3
          Цитата: fif21
          Цитата: ФенХ
          Он не макаронник,он жабоед,а в остальном все верно

          Фамилия его Макрон? Добавляем а, и получаем Макарон wassat

          Тогда уж лучше МИКРОН,четче отображает его статус и политический вес yes
          1. fif21
            fif21 Сегодня, 14:16 Новый
            +2
            Цитата: ФенХ
            Тогда уж лучше МИКРОН

            good
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:58 Новый
    +3
    А старушка учительница его слушает!А то смотришь и Батька с его усищами можеет понравиться.Преценденты уже были .Фидель Кастро и родители Трюдо,того самого который сейчас Канадой правит. drinks
  12. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 13:59 Новый
    +2
    Компашка серьезная обсуждала судьбу моей страны - бабкин муж, да владычица подгоревших котлет, с IQ 79 процентов. Как теперь жить дальше?
  13. prior
    prior Сегодня, 14:09 Новый
    +2
    Что Макроша?!
    Память о разгроме Наполеона на Березине сидеть на попе ровно не даёт?!
    Решил подгадить сегодняшней Белоруссии?
    Смотри! А то, что-то давненько наши казаки не прогуливались по городу Парижу...
    1. ФенХ
      ФенХ Сегодня, 14:13 Новый
      +2
      Цитата: prior
      Что Макроша?!

      Смотри! А то, что-то давненько наши казаки не прогуливались по городу Парижу...

      В принципе нашим казакам и смотреть там нечего.Одни беженцы с африки и сирии,да и вообще,что там после сотни килотонн разглядывать wink
  14. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:16 Новый
    +1
    Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах с белорусскими властями
    belay Лукошка Макрону пообещал помощь в переговорах с "желтыми желетами", как правильно передать власть, демократично и мирно. request
  15. Руссобел
    Руссобел Сегодня, 14:16 Новый
    +1
    Пока Тихановская была дома, можно было её поддерживать и носиться с ней как с писаной торбой...
    Нет же, она слиняла и теперь как "девушка с пониженной социальной ответственностью" бегает по Европе и ищет кто же ей поможет развалить Беларусь.
    Вон Колесникова сидит в СИЗО, как "парень", и за это её можно и нужно уважать!
  16. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:20 Новый
    0
    Макрону просто Тихановская приглянулась.....)))), постарше его супруга будет...
  17. Campanella
    Campanella Сегодня, 14:21 Новый
    +1
    Люди видите ли страдают?
    Интересная мысль. На Украине люди страдают..помоги Макрон! В Молдавии тоже страдают...где ты Макрон?
    Тихановская страдает без мужа,аж коробит бедную,готова страну на уши поставить...встречался же с ней ,чего же не помог Макрон?
    Вон Меркель с Навальным тет а тет,а ты с Тихановской. Чего тупите-то, давно бы уже замутили.
    Европейский свинг-гей -лесби клуб по интересам. Так смотришь к вам в Европу все обиженные меньшинства и большинства подтянутся раз такая цветная веселуха.
  18. RVAPatriot
    RVAPatriot Сегодня, 14:33 Новый
    0
    Пусть у себя отпустит, благодетель хренов!!
  19. veritas
    veritas Сегодня, 14:47 Новый
    0
    По всему западному и южному периметру наших границ становится жарко.
  20. likana
    likana Сегодня, 14:50 Новый
    0
    Если бы Путин сказал то, что сказал Макрон, он стал бы любимым политиком в Белоруссии...Более того, количество желающих вхождения в Россию резко бы возросло...
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 15:36 Новый
      0
      Постойте, до Путина дело ещё дойдет. Как по вашему Макрон будет с Лукашенко разговаривать, с тем который говорить с западными лидерами отказался (и правильно сделал). Только через Путина :).
  21. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 15:07 Новый
    0
    Ох уж эти гейропейцы, со своими желтыми жилетами не может договориться, а туда-же, в Белую Русь хочет влезть. Куды ему грешному, умишка не хватит.
  22. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 15:10 Новый
    0
    вирус майданщиков очень заразен)))) зараженный начинает нести полную чушь