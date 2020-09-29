Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах с белорусскими властями

Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране. Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены

Мы будем действовать. Я очень уважаю и ценю ее вовлеченность. Мы как европейцы сделаем, что можем, чтобы помочь, вернуться к посредничеству ОБСЕ для достижения прогресса. У нас была очень хорошая дискуссия, однако сейчас мы должны быть прагматичными и поддержать белорусских людей. Мы сделаем все возможное, поверьте

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помощь экс-кандидату в президенты Белоруссии от оппозиции Светлане Тихановской. Об этом сообщают литовские СМИ.Находящийся в Литве с визитом Макрон утром провел встречу с главой координационного совета Светланой Тихановской. В ходе состоявшегося разговора французский президент пообещал помощь в проведении переговоров с белорусскими властями, а также освобождении политических заключенных, находящихся в тюрьмах Белоруссии.- заявила по итогам встречи Тихановская.Сам же Макрон, выступая перед литовскими журналистами, подтвердил данные Тихановской обещания.- добавил он.Ранее Макрон призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. В ответ Лукашенко посоветовал Макрону последовать своим рекомендациям и передать власть "желтым жилетам", пообещав услуги посредника при передаче власти.