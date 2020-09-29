Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан в боевых действиях

Мы хотим, чтобы вопрос (Нагорного Карабаха) решили коренным образом. Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно. Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность

Азербайджан и Армения — это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо

Армения занимается провокациями. Нападения на Азербайджан мы расцениваем как нападение на Турцию. Мы сделаем все, чтобы помочь братскому Азербайджану. В конце концов он победит в своей борьбе

Турция готова поддержать Азербайджан как в ведении переговоров, так и на поле боя. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.По словам министра иностранных дел Турции, посетившего с визитом посольство Азербайджана в стране, Анкара выступает за решение вопроса Карабаха коренным образом. При этом Турция готова поддержать Азербайджан как при ведении переговоров, так и в ведении боевых действий.- заявил он, добавив, что нельзя ставить Армению и Азербайджан на одну плоскость в этом конфликте.- подчеркнул Чавушоглу.Побывавший вместе с главой МИД в азербайджанском посольстве замглавы правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара воспринимает проблемы Баку как собственные.- добавил он.Ранее Армения обвинила Турцию в переброске на территорию Карабаха подразделения элитного спецназа, а также боевиков из числа протурецких сирийских группировок.