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Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан в боевых действиях

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Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан в боевых действиях

Турция готова поддержать Азербайджан как в ведении переговоров, так и на поле боя. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.


По словам министра иностранных дел Турции, посетившего с визитом посольство Азербайджана в стране, Анкара выступает за решение вопроса Карабаха коренным образом. При этом Турция готова поддержать Азербайджан как при ведении переговоров, так и в ведении боевых действий.

Мы хотим, чтобы вопрос (Нагорного Карабаха) решили коренным образом. Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно. Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность

- заявил он, добавив, что нельзя ставить Армению и Азербайджан на одну плоскость в этом конфликте.

Азербайджан и Армения — это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо

- подчеркнул Чавушоглу.

Побывавший вместе с главой МИД в азербайджанском посольстве замглавы правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара воспринимает проблемы Баку как собственные.

Армения занимается провокациями. Нападения на Азербайджан мы расцениваем как нападение на Турцию. Мы сделаем все, чтобы помочь братскому Азербайджану. В конце концов он победит в своей борьбе

- добавил он.

Ранее Армения обвинила Турцию в переброске на территорию Карабаха подразделения элитного спецназа, а также боевиков из числа протурецких сирийских группировок.
117 комментариев
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  1. iouris
    iouris Сегодня, 14:17 Новый
    -22
    Англичанка гадит.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:22 Новый
      +16
      Туркам лучше было бы сказать правду и признать, что нынешний вооружённый конфликт - а именно ВОЙНА - между Арменией и Азербайджаном началась сейчас с подачи и подстрекательства самой Турцией руководства Азербайджана и в Оттоманских геополитических националистических интересах самой Турции!
      1. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 14:26 Новый
        +1
        Цитата: Татьяна
        началась сейчас с подачи и подстрекательства самой Турции руководства Азербайджана и в интересах самой Турции!

        А им это зачем?????
        Особенно сейчас. Когда французские военные корабли уже были готовы стрелять в турецкие.
        1. Misha Честный
          Misha Честный Сегодня, 15:10 Новый
          +6
          Цитата: Лопатов
          А им это зачем?????

          "Молодой Эрдоганской Империи", надо постоянно расширяться, иначе она загнется. А куда расширяться? На западе - Греция и Болгария - страны нато. На востоке - "злые" Персы. В Ливии - Италия, Франция и Египет совместно люлей дать могут... В Сирии - болото + РФ, Иран и Израиль развлекаются... Вот и остается Туркам только на кавказ лезть - там слабенькие Армения и Грузия - идеальные агнцы. Да еще и Азербайджан у турок на подсосе...
      2. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 14:28 Новый
        +7
        Вот чего у Эрдогана к сожалению не отнять - это умение проводить Агрессивную политику, по крайней мере в «заявлениях» . Ну будем смотреть сможет он свой словесный вброс перевести в реальные действия. На любое действие - всегда есть противодействие (физика).
      3. финиш
        финиш Сегодня, 15:26 Новый
        0
        Алиеву пришлось отправить бакинский спецназ для усмирения турецких наемников в приграничных селах⚡️
        По информации @wargonzo из Стамбула турецкие наемники, прибывшие в Азербайджан из Сирии, были размещены в приграничных селах, где начали наводить свои порядки - то есть заставлять женщин ходить в хиджабах, да и вообще принуждать к жизни «по шариату». Местное азербайджанское население радикальные веяния восприняло плохо и подняло бунт. Для разрешения конфликта Алиеву пришлось отправить туда спецназ.
    2. Svarog
      Svarog Сегодня, 14:29 Новый
      -6
      Цитата: iouris
      Англичанка гадит.

      Эрдоган неадекват . Активно масло в огонь подливает. Жирик здравую мысль выразил, включить территорию в состав России, что бы поводов больше не было у Армении с Азербайджаном.
      1. Пижон
        Пижон Сегодня, 14:38 Новый
        +15
        Жирик здравую мысль выразил...
        Жирик и здравая мысль?! wassat Мы об одном и том же Жириновском речь ведём?
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 14:40 Новый
          +4
          Цитата: Пижон
          Жирик здравую мысль выразил...
          Жирик и здравая мысль?! wassat Мы об одном и том же Жириновском речь ведём?

          Мысли здравые у него частенько возникаю, когда лизоблюдством не занят ... Но это всегда только мысли, дел за ним никаких положительных..
          1. Пижон
            Пижон Сегодня, 14:45 Новый
            +5
            Мысли здравые у него частенько возникаю
            Раньше - были, хотя, как Вы правильно заметили, дальше мыслей дело никогда не шло. Но последние годы, такое впечатление, резьбу у дедушки уже необратимо сорвало...
        2. Misha Честный
          Misha Честный Сегодня, 15:15 Новый
          +3
          Цитата: Пижон
          Жирик и здравая мысль?! Мы об одном и том же Жириновском речь ведём?

          А это случайно не тот самый Жириновский, который полтора-два года назад кричал, что они с Эрдоганом лучшие друзья?! laughing И что он лично летал в Анкару и общался с Султаном... Типа - все, дружба кончилась?! (сарказм)
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 14:45 Новый
        +4
        Цитата: Svarog
        Эрдоган неадекват

        Эрдогану плевать на ваше мнение. Он работает на свой электорат, даже в ущерб мнению партнеров по НАТО.
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 15:13 Новый
          +2
          Цитата: Piramidon
          Цитата: Svarog
          Эрдоган неадекват

          Эрдогану плевать на ваше мнение. Он работает на свой электорат, даже в ущерб мнению партнеров по НАТО.

          Это вы к чему? wassat Мне на его мнение тоже плевать.. и да, то что он работает на электорат понятно.
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 15:27 Новый
            0
            Цитата: Svarog
            Это вы к чему?

            Владимир, это я к тому, что вы, почему то, считаете Эрдогана "неадекватным" и, возможно, не слишком умным . Не ваши ли слова? -
            Эрдоган неадекват
            Но он у власти держится уже не один год. (дypaк бы столько не продержался в такой стране, как Турция.Там неугодных режут, как кроликов)Так что думайте, прежде чем печатать такие комменты.
      3. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 15:09 Новый
        +3
        Цитата: Svarog
        Эрдоган неадекват .

        Но при этом он обозначил конкретно себя в этом конфликте,наплевав на наши интересы. Если Кремль не остудит обе стороны жестко,локальные стычки перерастут в войну почище сирийской,с полным набором и Игил,и Алькаиды и шакид-мобилей и убийства детей пачками...Нам эта война у наших границ вообще не нужна и турок это прекрасно понимает. Тут больше не интересы Азейбарджана и Армении сошлись,а интересы РФ и Турции в купе с НАТО.
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 15:15 Новый
          +1
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Svarog
          Эрдоган неадекват .

          Но при этом он обозначил конкретно себя в этом конфликте,наплевав на наши интересы. Если Кремль не остудит обе стороны жестко,локальные стычки перерастут в войну почище сирийской,с полным набором и Игил,и Алькаиды и шакид-мобилей и убийства детей пачками...Нам эта война у наших границ вообще не нужна и турок это прекрасно понимает. Тут больше не интересы Азейбарджана и Армении сошлись,а интересы РФ и Турции в купе с НАТО.

          Поддерживаю каждое слово. Что бы угомонить неадеквата..нужен другой неадекват..
        2. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 15:33 Новый
          0
          Цитата: НЕКСУС
          Но при этом он обозначил конкретно себя в этом конфликте,наплевав на наши интересы

          Интересно, как бы вы на месте Эрдогана поступили? Да по фигу ему наши интересы. У него есть свои. Азербайджан и Армения (+Крым и Всё ЧПК) для турок всегда был - лакомый кусочек
    3. Маз
      Маз Сегодня, 14:44 Новый
      +5
      Турецкая лира в очередной раз достигла рекордно низкого уровня к доллару. На азиатских торгах во вторник, 29 сентября, USDTRY поднялась до 7,8518.

      ▪️Боевые действия между Азербайджаном и Арменией оказывают давление на лиру, так как Турция поддержала в этом конфликте Азербайджан.
      ▪️На фоне Нагорно-карабахского конфликта лира (-12,7%) и российский рубль (-11%) оказались самыми слабыми валютами развивающихся рынков в 3 квартале за несколько дней до его завершения.
      ▪️Рынки нефти и газа не показали существенной реакции на конфликт между странами за спорную территорию, поскольку из-за пандемии глобальный спрос на энергоносители значительно ниже обычного уровня.

      ❗️Азербайджан является вторым по объемам производителем нефти в регионе Каспийского моря. Экспортные трубопроводы проходят в 20 км от границы с Арменией. Взрыв трубопровода с последующей экологической катастрофой является одним из вариантов драматичного исхода текущего конфликта.

      Азербайджан экспортирует большую долю своей нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на экспортный нефтеналивной терминал в Турции.
      Экспорт природного газа осуществляется преимущественно по южнокавказскому трубопроводу в Грузию и Турцию и должен начать поступать на рынок Евросоюза в конце текущего года. © 2020 [Bloomberg] (https://t.me/joinchat/AAAAAFgPdg_gmFNPOhYEJg)
    4. veritas
      veritas Сегодня, 14:53 Новый
      +5
      Цитата: iouris
      Англичанка гадит.

      По западному и южному направлению наших границ становится все неспокойнее.
  2. Лопатов
    Лопатов Сегодня, 14:18 Новый
    +2
    Слова...
    На самом деле это был бы прыжок выше головы при современной обстановке вокруг Турции

    По большому счёту эта каша и заварилась из-за того, что Турция сейчас не может активно помочь.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 14:26 Новый
      +2
      Цитата: Лопатов

      По большому счёту эта каша и заварилась из-за того, что Турция сейчас не может активно помочь.


      Но кто то же её заварил , есть выгодополучатель и похоже он не один.
      1. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 14:29 Новый
        +6
        Видимо, выгодополучатель готов играть "в долгую". Ведь это не первое и не второе обострение на ровном месте.

        Россию в конце концов выдавят из Армении.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 14:43 Новый
          +2
          Это один пункт из большого плана , ситуация в Карабахе и Эрдоган там как исполнитель , следущие пункты находятся в низком старте...
        2. uhu189
          uhu189 Сегодня, 15:37 Новый
          0
          Почему вы так думаете?
    2. nnm
      nnm Сегодня, 14:28 Новый
      +1
      Тут и ещё одна грань есть - любой диктатор типа эрдогана, строит свой образ именно как сильного лидера. И каждый раз ему надо доказывать это для внутренних потребителей все более сильными и сильными образами. А перейти тут грань своих реальных возможностей очень просто.
  3. финиш
    финиш Сегодня, 14:18 Новый
    +3
    ⚡️СРОЧНО⚡️Сейчас из Анкары в Баку летит воено-транспортный самолет. На борту авиационные бомбы Mk 82. Это боеприпасы, оборудованные комплектами лазерного наведения. Источники @wargonzo в Стамбуле
  4. Комментарий был удален.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:19 Новый
    +12
    ИМХО - военного разгрома Армении, тем более - с помощью турок, никак не могут допустить ни Россия, ни Иран. Только османов на Каспии нам и не хватало.. Что-то путинский кореш Эрдоган последнее время совсем берега потерял. Интересно - на что рассчитывает? Что ему всё с рук сойдёт? Не велик ли кусок в пасть пихает?
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 14:22 Новый
      +10
      Цитата: paul3390
      Только османов на Каспии нам и не хватало.

      Они уже там есть.
      Уже очень и очень давно Азербайджан ориентируется на Турцию и насторожено относится к России
      Со времён Ельцина.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 14:29 Новый
        +7
        Странная у нас ситуация - половина населения Азербайджана, настороженно относящегося к России, в России же и проживает.. А чё тогда не в Турции?
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 14:35 Новый
          +6
          Вы в курсе, что на референдуме за сохранение СССР Азербайджан проголосовал "За" (93,3%)?
          Армения вместо этого референдума провела свой, за выход из состава СССР. С результатом в 95% за выход
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 14:42 Новый
            +3
            И чё? Это повод переезжать к нам на ПМЖ всей страной??
    2. Комментарий был удален.
  6. Moskovit
    Moskovit Сегодня, 14:19 Новый
    +9
    А кто поддержит господина Пашиняна? Где соколы демократии? Или найдеется на "оккупантов"?
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 14:24 Новый
      +5
      Цитата: Moskovit
      А кто поддержит господина Пашиняна? Где соколы демократии? Или найдеется на "оккупантов"?

      Видимо, он надеется на собственный разгром.

      Ибо задача этого всего проста и прозрачна- доказать населению Армении бесполезность России и ОДКБ.
      1. Карениус
        Карениус Сегодня, 14:30 Новый
        -2
        Цитата: Лопатов
        Ибо задача этого всего проста и прозрачна- доказать населению Армении бесполезность России и ОДКБ.

        Из страны ОДКБ нам смертельные посылки прилетают... Нет, не тюркской ее составляющей, типа Казахстана Назарбаева... а белорусские "Полонезы"
      2. Svarog
        Svarog Сегодня, 14:42 Новый
        +12
        Цитата: Лопатов

        Ибо задача этого всего проста и прозрачна- доказать населению Армении бесполезность России и ОДКБ.

        И ведь докажут..потому , как нет никакого ОДКБ.. Есть Россия и только..
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:19 Новый
    +2
    Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан в боевых действиях
    Много мяса в холодильниках накопили? Тушек пару тыс. вполне могут бросить. Только здесь горы, ущелья проходы узкие, кишь-мишь будет. request
  8. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 14:21 Новый
    +5
    Все идет к тому, что придут большие дядьки из Москвы и Вашингтона и прихлопнут по тихому весь етот турецкий бардак, под всеобщие апплаузы.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 14:28 Новый
      +5
      Эрдоган выходит из под контроля и желает самостоятельно порулить.
    2. Svarog
      Svarog Сегодня, 14:33 Новый
      +5
      Цитата: Keyser Soze
      Все идет к тому, что придут большие дядьки из Москвы и Вашингтона

      Думаю Вашингтону это все очень выгодно и они будут только масло в огонь подливать.
      1. Карениус
        Карениус Сегодня, 14:58 Новый
        -2
        Цитата: Svarog
        Цитата: Keyser Soze
        Все идет к тому, что придут большие дядьки из Москвы и Вашингтона

        Думаю Вашингтону это все очень выгодно и они будут только масло в огонь подливать.

        Естественно: там же рулят картавые...
  9. zontov79
    zontov79 Сегодня, 14:24 Новый
    +5
    Эдик рехнулся, по моему ему пора освежиться.
    1. Antidote
      Antidote Сегодня, 14:29 Новый
      +10
      Просто нужно ему ещё с400 продать, конечно в кредит. И су57
      1. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 14:40 Новый
        +3
        А как же Турецкий поток-2 ??)
  10. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:28 Новый
    +4
    Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии.
    Понятно в чей огород метят, надежд на прекращение огня все меньше. Сложная для нас ситуация.
    1. Береговичок_1
      Береговичок_1 Сегодня, 14:38 Новый
      -1
      Да никакой сложности. В сложившейся ситуации просто принять решение, что Лукашенко, что Пашиняну - ты с (и под) Россией, или с (под) западом. Украина и Грузия уже решили, и пожинают плоды. С Россией, кмк выгоднее - займы даём за лояльность (можно даже не отдавать потом) , оружие поставляем за пальмовое масло или в кредит (который тоже можно не отдавать). Во внутренние дела не сильно лезем... Упадут под Запад - потеряют суверенитет. "И нашим и вашим" не получится - Лукашенко в пример.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 14:40 Новый
        +2
        Нам не выгодно в данной ситуации принимать какую то из сторон, мы потеряем другую и допустить разгрома Армении то же не можем. Вся ситуация нам не выгодна.
  11. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 14:29 Новый
    -10
    А вы сидите да посиживайте у себя, союзнички. У вас даже душка не хватило даже внятное что-то заявить в защиту союзника. Ничего, не надо нам ни русской дипломатической помощи, ни военной. Пускай наши 18-летние умирают, раз уж у вашего руководства кишка тонка. Только потом ПОЖАЛУЙСТА НЕ ТРЫНДИТЕ КАКИЕ ВЫ ВЕЛИКИЕ ДА МОГУЧИЕ.
    1. oleg123219307
      oleg123219307 Сегодня, 14:39 Новый
      +7
      Цитата: I_fucked_turks
      А вы сидите да посиживайте у себя, союзнички. У вас даже душка не хватило даже внятное что-то заявить в защиту союзника. Ничего, не надо нам ни русской дипломатической помощи, ни военной. Пускай наши 18-летние умирают, раз уж у вашего руководства кишка тонка. Только потом ПОЖАЛУЙСТА НЕ ТРЫНДИТЕ КАКИЕ ВЫ ВЕЛИКИЕ ДА МОГУЧИЕ.

      Крым признайте "союзнички", потом поговорим. А то как всегда - когда у нас беды да проблемы от всех союзников - шиш. А как у самих пушной зверь пришел так Россия должна помогать...
    2. d4rkmesa
      d4rkmesa Сегодня, 14:43 Новый
      +2
      "Кто такой, сколько лет, почему не в армии?"
    3. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:44 Новый
      +3
      А вы сидите да посиживайте у себя

      За что боролись... Очень странно не видеть дальше собственного носа.
    4. Tank Hard
      Tank Hard Сегодня, 14:47 Новый
      +2
      Цитата: I_fucked_turks
      А вы сидите да посиживайте у себя, союзнички. У вас даже душка не хватило даже внятное что-то заявить в защиту союзника. Ничего, не надо нам ни русской дипломатической помощи, ни военной. Пускай наши 18-летние умирают, раз уж у вашего руководства кишка тонка. Только потом ПОЖАЛУЙСТА НЕ ТРЫНДИТЕ КАКИЕ ВЫ ВЕЛИКИЕ ДА МОГУЧИЕ.

      Надеюсь из танка вооружённых сил Армении пишете? Решили таким образом выразить своё отношение к России? Хорошо рекламируете себя... wink
    5. Береговичок_1
      Береговичок_1 Сегодня, 14:53 Новый
      +2
      ПОЖАЛУЙСТА НЕ ТРЫНДИТЕ КАКИЕ ВЫ ВЕЛИКИЕ ДА МОГУЧИЕ.
      Да надоели Вы все. Что ДНР, что Армения, что Белоруссия... Мне с какого перепуга за всех воевать, если в Донецке (Родина моя, кстати) воюют добровольцы из России, а местные (в том числе и родственники мои) в шахтах себе работают? Мне ехать в Карабах, когда на рынках России 2 миллиона армян зарабатывает, и не собирается обратно? Пусть мне докажут, что это выгодно России и лично мне. Лозунги за союзников и единоверцев надоели. И так уже вложено в бывшие союзные республики... В общем, не поеду)))
    6. Moskovit
      Moskovit Сегодня, 15:30 Новый
      0
      То есть по вашей логике, за вас должны наши парни умирать? Вы сами Карабах не признаете до сих пор, позорники.
  12. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 14:30 Новый
    -4
    Цитата: paul3390
    ИМХО - военного разгрома Армении, тем более - с помощью турок, никак не могут допустить ни Россия, ни Иран. Только османов на Каспии нам и не хватало.. Что-то путинский кореш Эрдоган последнее время совсем берега потерял. Интересно - на что рассчитывает? Что ему всё с рук сойдёт? Не велик ли кусок в пасть пихает?


    Нет не велик. Ибо вы с 2015 идете на попятную, "великая держава".
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:33 Новый
      +7
      О! Ещё один вояка с рынка нарисовался...
  13. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 14:33 Новый
    -1
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Вот чего у Эрдогана к сожалению не отнять - это умение проводить Агрессивную политику, по крайней мере в «заявлениях» . Ну будем смотреть сможет он свой словесный вброс перевести в реальные действия. На любое действие - всегда есть противодействие (физика).


    Он уже перевел. Кто управляет беспилотниками сейчас в Карабахе? Как ты думаешь?
  14. prior
    prior Сегодня, 14:34 Новый
    +5
    Какие замечательные у Кремля партнёры, что в Армении, что в Турции, что в Азербайджане!
    Все такие миролюбивые, что готовы друг друга загрызть.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:45 Новый
      +2
      Заступаться можно ЗА СВОИХ, ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ .... а за всяких разных партнёров, МНОГО ВЕКТОРНЫХ, пусть по векторам полазят, мож кто и подаст ....
      Людей жалко ... но это они такое избрали, много векторное, так шо САМИ, САМИ.
  15. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 14:34 Новый
    +3
    Мы хотим, чтобы вопрос (Нагорного Карабаха) решили коренным образом.
    Ключевая фраза для понимания . Если оставить армян наедине с этим кризисом , то потом не надо удивлятся в их презрении к нам . Если влезет Турция , то придётся влазить и нам .
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:41 Новый
      +2
      Цитата: КВУ-НСвД
      Если оставить армян наедине с этим кризисом , то потом не надо удивляться в их презрении к нам .

      Да, да, а до того они прям, прям, в дружбе к нам извелись, расплывались .... свежо предание.
      Эти маленькие, гордые .... в общем, там и говорить НЕ О ЧЕМ!
  16. Пижон
    Пижон Сегодня, 14:35 Новый
    +9
    Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии.
    Правильно делает наш Президент, что с Турцией так задушевно дружит! Стратег!
    Конечно, не территориальную целостность Сербии, или (ха-ха!) Кипра осман вспомнил, а Украины с Грузией!
    С такими "партнёрами", и врагов не надо.
  17. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 14:35 Новый
    -9
    Цитата: paul3390
    О! Ещё один вояка с рынка нарисовался...


    Молчали бы в тряпочку, насчет вояк, Гераклы диванные стратегического назначения.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:45 Новый
      +5
      Ну вы-то да, все поголовно великие воины... Сидя в России по рынкам.. Валили бы домой, типа Родину защищать. Так ведь хрен, вас отсюда ломом не выковыряешь.. К сожалению.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:06 Новый
      +1
      не успели в Россию убежать?
  18. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 14:36 Новый
    -5
    Цитата: prior
    Какие замечательные у Кремля партнёры, что в Армении, что в Турции, что в Азербайджане!
    Все такие миролюбивые, что готовы друг друга загрызть.


    Ну кто виноват что вы не учитесь на собственных ошибках. Сбитый самолет, расстрелянный посол в эфире, Идлиб, кидалово с Голубым потоком. Вам продолжить? У вас одни американцы везде мерещатся, а реального врага под носом, вы предпочитаете не замечать и заниматься самодурством.
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 14:55 Новый
      +2
      Цитата: I_fucked_turks
      Ну кто виноват что вы не учитесь на собственных ошибках.

      В России не испытывают иллюзий как в отношении Турции, так и Армении.
      Цитата: I_fucked_turks
      У вас одни американцы везде мерещатся

      А у Армении американцы - лучшие друзья, мы с янки уже "надружились" за гланды, время рассудит кто из нас прав.
    2. Tank Hard
      Tank Hard Сегодня, 15:01 Новый
      +4
      Цитата: I_fucked_turks
      Ну кто виноват что вы не учитесь на собственных ошибках. Сбитый самолет, расстрелянный посол в эфире, Идлиб, кидалово с Голубым потоком. Вам продолжить? У вас одни американцы везде мерещатся, а реального врага под носом, вы предпочитаете не замечать и заниматься самодурством.

      Давайте дальше поднимайте градус любви к Армении на ресурсе. У вас чудно получается.
      1. Dym71
        Dym71 Сегодня, 15:11 Новый
        +3
        Цитата: Tank Hard
        У вас чудно получается.

        Провокатор?
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:37 Новый
    0
    Турция готова поддержать Азербайджан как в ведении переговоров, так и

    Лучше так .....
  20. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 14:43 Новый
    +2
    Цитата: oleg123219307
    Цитата: I_fucked_turks
    А вы сидите да посиживайте у себя, союзнички. У вас даже душка не хватило даже внятное что-то заявить в защиту союзника. Ничего, не надо нам ни русской дипломатической помощи, ни военной. Пускай наши 18-летние умирают, раз уж у вашего руководства кишка тонка. Только потом ПОЖАЛУЙСТА НЕ ТРЫНДИТЕ КАКИЕ ВЫ ВЕЛИКИЕ ДА МОГУЧИЕ.

    Крым признайте "союзнички", потом поговорим. А то как всегда - когда у нас беды да проблемы от всех союзников - шиш. А как у самих пушной зверь пришел так Россия должна помогать...



    Я понимаю, что Вы 10 классов еле-еле осилили. Специально для таких как Вы! АРМЕНИЯ ПРОТИВ ПРОГОЛОСОВАЛА!!!!!!!!!!!!

    Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 68/262

    Резолю́ция Генера́льной Ассамбле́и ООН A/RES/68/262 о территориа́льной це́лостности Украи́ны — документ, принятый 27 марта 2014 года в результате открытого голосования на 80-м пленарном заседании 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно резолюции, ГА ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах и не признаёт законности какого бы то ни было изменения статуса Автономной Республики Крым и статуса города Севастополя, основывающегося на результатах общекрымского референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года, поскольку этот референдум, согласно данной резолюции, не имеет законной силы.

    Из 193 стран-членов ООН 100 высказались «за», 11 — «против», 58 стран «воздержались» и 24 страны не голосовали[1][2].

    «За»
    «За» соответствующую резолюцию проголосовали 100 стран — членов ООН, включая авторов постановления[24][25]:

    Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Бельгия, Бенин, Болгария, Бутан, Великобритания, Венгрия, Гаити, Гватемала, Гвинея, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Республика Конго, Доминиканская Республика, Индонезия, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Камерун, Канада, Катар, Кипр, Кирибати, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, Латвия, Либерия, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Македония, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Маршалловы острова, Мексика, Микронезия, Молдавия, Монако, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшельские острова, Соединённые Штаты Америки, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Чад, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.

    «Против»
    «Против» проголосовали 11 стран[26]:

    Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, КНДР, Куба, Никарагуа, Россия, Сирия, Судан.

    Воздержались
    58 стран воздержались при голосовании[25][26]:

    Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Буркина Фасо, Бурунди, Вьетнам, Габон, Гамбия, Гайана, Джибути, Доминика, Египет, Замбия, Индия, Ирак, Казахстан, Камбоджа, Кения, Китай, Коморские острова, Лесото, Мали, Мавритания, Монголия, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Науру, Непал, Пакистан, Парагвай, Руанда, Сальвадор, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Танзания, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Фиджи, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эфиопия, Южно-Африканская Республика, Южный Судан, Ямайка.

    Не участвовали в голосовании
    24 страны — члены ООН в голосовании не участвовали: Белиз, Босния и Герцеговина, Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, Гана, Гренада, Гвинея-Бисау, Иран, Израиль, Киргизия, Лаос, Ливан, Марокко, Оман, Сербия, Таджикистан, Восточный Тимор, Тонга, Туркмения, Тувалу, Объединённые Арабские Эмираты, Вануату, Йемен.
  21. Димон71
    Димон71 Сегодня, 14:44 Новый
    0
    По информации телеграмм канала ВАР ГОНЗО. Сейчас из Анкары в Баку летит военный транспорт перевозящий авиа бомбы MK-82 с лазерным целеуказанием.
  22. Крабонг
    Крабонг Сегодня, 14:47 Новый
    +4
    А не предлагают ли нам выбор между позором и войной? Турцию тоже подталкивает кто-то...
  23. Гарист Павел
    Гарист Павел Сегодня, 14:49 Новый
    +1
    Вот такие у нас "партнёры". А ещё делимся, с ними новейшим технологиями. Шизофрения или предательство? Я думаю, что здесь ничего личного, - просто бизнес.
  24. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 14:49 Новый
    -3
    Цитата: Trapp1st
    А вы сидите да посиживайте у себя

    За что боролись... Очень странно не видеть дальше собственного носа.


    Это было после деяний Вашего имбецила-олигофрена Пермякова. Так что не п*зди.
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 15:00 Новый
      0
      Цитата: I_fucked_turks
      Это было после деяний Вашего имбецила-олигофрена Пермякова.

      А он Суворов или Кутузов, а может Жуков? К чему тут РУССКАЯ АРМИЯ?
      p.s. Думаете Ваши соотечественники в России не беспредельничают в отношении русских?
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:01 Новый
      +1
      Так что не п*зди.
      Спокойней товарищ, тут такое не приветствуют, значит подтверждаете что такое было. Вам накидать сводок МВД с армянами?
  25. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 14:55 Новый
    -1
    Цитата: Tank Hard
    Цитата: I_fucked_turks
    А вы сидите да посиживайте у себя, союзнички. У вас даже душка не хватило даже внятное что-то заявить в защиту союзника. Ничего, не надо нам ни русской дипломатической помощи, ни военной. Пускай наши 18-летние умирают, раз уж у вашего руководства кишка тонка. Только потом ПОЖАЛУЙСТА НЕ ТРЫНДИТЕ КАКИЕ ВЫ ВЕЛИКИЕ ДА МОГУЧИЕ.

    Надеюсь из танка вооружённых сил Армении пишете? Решили таким образом выразить своё отношение к России? Хорошо рекламируете себя... wink


    А уж Вы-то как себя разрекламировали, союзнички. Пихнули мазутному султанату оружия на $5млрд, а сейчас прикидываетесь голубем Ноя.
    1. Местный с Волги
      Местный с Волги Сегодня, 15:09 Новый
      +1
      "Самый дорогой особняк в России продают за 6 миллиардов рублей,этот дом принадлежит Аре Абрамяну - президенту "Союза армян России". Сейчас дом выставлен на продажу - и продавцы готовы скинуть 3-15% реальному покупателю. И, кстати, помимо того, что в нем есть все необходимое для жизни (боулинг, бассейн, мини-гольф и спа-комплекс), такая цена обусловлена "ценным соседством" - на выходных вы сможете пройти на дачу к руководителю "Роснефти" Игорю Сечину, который живет напротив. В Сети уже шутят, что знаменитый дом Майкла Джексона "Неверленд" продали за 32 миллиона долларов, а армянский особняк может уйти за 80 миллионов." Бедненькие армяши...
    2. Tank Hard
      Tank Hard Сегодня, 15:17 Новый
      0
      Цитата: I_fucked_turks
      А уж Вы-то как себя разрекламировали, союзнички. Пихнули мазутному султанату оружия на $5млрд, а сейчас прикидываетесь голубем Ноя.

      А почему Россия должна воевать за Армению? Уже напали на Армению?
  26. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 14:56 Новый
    -3
    Цитата: paul3390
    Ну вы-то да, все поголовно великие воины... Сидя в России по рынкам.. Валили бы домой, типа Родину защищать. Так ведь хрен, вас отсюда ломом не выковыряешь.. К сожалению.


    Я у себя дома, кстати. Умник. А не в вашей России, Слава Богу. Ну и остальные армяне я сильно надеюсь уедут из России навсегда. Будешь сам у себя в жару асфальт ложить в городе, или что-то другое потяжелее делать. Трудную работу за Вас другие нации делают, понял?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:06 Новый
      +4
      Я у себя дома, кстати. Умник. А не в вашей России, Слава Богу. Ну и остальные армяне я сильно надеюсь уедут из России навсегда.
      Вы почему плюетесь ненавистью в сторону России, что мы Вам сделали? И никуда Армяне из России не уедут, просто некуда.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:08 Новый
      0
      армяне ложат асфальт??? это сюр какой то)))))
      1. Dym71
        Dym71 Сегодня, 15:19 Новый
        0
        Цитата: Nastia Makarova
        армяне ложат асфальт??? это сюр какой то)))))

        Ещё как ложат, ложат и плюют на замечания в их адрес, бо крышуют их братки из околокремлёвской тусовки.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 15:25 Новый
          +1
          это юмор? армяне никогда тяжелее молотка держать не будут а вы лопатой кидать
          1. Dym71
            Dym71 Сегодня, 15:29 Новый
            0
            Цитата: Nastia Makarova
            это юмор?

            Увы, наглее руководства, чем зарвавшийся армянин, я не видал.
            Цитата: Nastia Makarova
            армяне никогда тяжелее молотка держать не будут а вы лопатой кидать

            Армяне разные, как и мы, есть и простые работяги - труженики.
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova Сегодня, 15:32 Новый
              0
              есть но в основном глаза попадаются ваши зарвавшийся армяне
              1. Dym71
                Dym71 Сегодня, 15:34 Новый
                0
                Цитата: Nastia Makarova
                есть но в основном глаза попадаются ваши зарвавшийся армяне

                Так это потому, что наверху плавают, суть глубже. yes
    3. Tank Hard
      Tank Hard Сегодня, 15:31 Новый
      0
      Цитата: I_fucked_turks
      Будешь сам у себя в жару асфальт ложить в городе, или что-то другое потяжелее делать. Трудную работу за Вас другие нации делают, понял?

      Да простой народ как то всегда сам справлялся. Каждый пусть живёт у себя дома. Обходились раньше, обойдёмся и всегда. wink wink
  27. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 15:02 Новый
    -1
    Цитата: Dym71
    Цитата: I_fucked_turks
    Это было после деяний Вашего имбецила-олигофрена Пермякова.

    А он Суворов или Кутузов, а может Жуков? К чему тут РУССКАЯ АРМИЯ?
    p.s. Думаете Ваши соотечественники в России не беспредельничают в отношении русских?


    Этот мелкий гаденыш Пермяков перебил всю семью, включая 2-летнего ребенка.

    У тебя дети есть?
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 15:09 Новый
      +1
      Цитата: I_fucked_turks
      Цитата: Dym71
      Цитата: I_fucked_turks
      Это было после деяний Вашего имбецила-олигофрена Пермякова.

      А он Суворов или Кутузов, а может Жуков? К чему тут РУССКАЯ АРМИЯ?
      p.s. Думаете Ваши соотечественники в России не беспредельничают в отношении русских?


      Этот мелкий гаденыш Пермяков перебил всю семью, включая 2-летнего ребенка.

      У тебя дети есть?

      Тыкалку свою успокойте, если хотите продолжения диалога, если Вас устраивает монолог, то стестюн.
    2. d4rkmesa
      d4rkmesa Сегодня, 15:17 Новый
      +1
      Ты путаешь национальную рознь и бытовую преступность. Иди лучше запишись в добровольцы, чего диван давишь, "воен"?
  28. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 15:03 Новый
    0
    Азербайджан и Армения — это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии.
    Конечно, это другое, понимать надо. А что там в сирийском Идлибе, этот оглы забыл рассказать? Чьи там войска и чем занимаются?
  29. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 15:07 Новый
    0
    Цитата: Dym71
    Цитата: I_fucked_turks
    Ну кто виноват что вы не учитесь на собственных ошибках.

    В России не испытывают иллюзий как в отношении Турции, так и Армении.
    Цитата: I_fucked_turks
    У вас одни американцы везде мерещатся

    А у Армении американцы - лучшие друзья, мы с янки уже "надружились" за гланды, время рассудит кто из нас прав.


    Были бы они нашими друзьями, мы давно бы сюда поставили американскую базу от басурманов, и плевать на Иран с его мнением. Главное выжить. Но как видите ваша база здесь стоит, а не американская. А вы жметесь даже что-то сказать в защиту Армении. Вот только не надо сейчас ля-ля, что у нас здесь посольство, и т.д. и т.п.
    1. serzh.kost
      serzh.kost Сегодня, 15:10 Новый
      0
      а ведь он прав, по-своему. слишком резко, эмоционально, но прав. если Россия не поддержит Армению, не обязательно войска вводить, оружие дать, должны быть и другие рычаги, то грош цена этому ОДКБ и всем союзническим обещаниям России.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:26 Новый
        0
        то грош цена этому ОДКБ и всем союзническим обещаниям России.
        Президенту Армении который уже не раз пытался втянуть ОДКБ в конфликт с Азербайджаном давно все объяснили. Помочь Армении оружием надо было давно, прекрасно видно было наращивание сил противника, но для этого Армении нужно было обратиться!
        1. serzh.kost
          serzh.kost Сегодня, 15:37 Новый
          0
          президент Армении должен знать, чего делать можно а что нельзя. если он не может выполнять свою работу, то должен быть уволен, как там говорят - в связи с утратой доверия.
          Россия в Соединенных штатах президентов назначает, в Армении должно быть куда легче wink
  30. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 15:08 Новый
    0
    Мда.. от сирийского нефтяного источника отлучили, а пить то хочется, как тут не испить с азербайджанского, дескать мы вам Карабах, вы нам нефть по дешевке... laughing
  31. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 15:09 Новый
    +1
    Цитата: Trapp1st
    Так что не п*зди.
    Спокойней товарищ, тут такое не приветствуют, значит подтверждаете что такое было. Вам накидать сводок МВД с армянами?


    Как будто у вас русские не буянят и закон не нарушают. Или чеченцы людей не режут и не стреляют. Или азербайджанцы в России, такие милые и законопослушные граждане.

    Старик, ну может не надо а?
    1. Tank Hard
      Tank Hard Сегодня, 15:21 Новый
      0
      Цитата: I_fucked_turks
      Как будто у вас русские не буянят и закон не нарушают. Или чеченцы людей не режут и не стреляют. Или азербайджанцы в России, такие милые и законопослушные граждане

      Как будто это кого то оправдывает. Никиту Белянкина вот так же помним.
  32. Dikson
    Dikson Сегодня, 15:11 Новый
    +2
    .... И турецкие НПЗ прекратили закупать Российскую нефть... Всё идёт по плану..
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:28 Новый
      0
      .... И турецкие НПЗ прекратили закупать Российскую нефть... Всё идёт по плану..

      они явно готовились, ни газ, ни нефть, ни чего...я вот не пойму, наши ушами прохлопали?!!
  33. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 15:15 Новый
    0
    Что-то этот недосултан разошелся как холодный самовар, как бы и в лоб не схлопотать.
  34. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 15:15 Новый
    0
    Цитата: Nastia Makarova
    Ну вы-то да, все поголовно великие воины... Сидя в России по рынкам.. Валили бы домой, типа Родину защищать. Так ведь хрен, вас отсюда ломом не выковыряешь.. К сожалению.


    М
    Цитата: Nastia Makarova
    армяне ложат асфальт??? это сюр какой то)))))


    Нет вам наверное малазийцы дороги строят, а исландцы ишачат где-нибудь еще. Вам самой-то не смешно?
    У нас целыми поселками выезжают на сезонные работы в Россию. Хотя по мне лучше бы не выезжали. Сами за себя делайте всю грязную работу. Чтоб неповадно было издеваться.
  35. VictorM
    VictorM Сегодня, 15:15 Новый
    0
    Цитата: Татьяна
    Туркам лучше было бы сказать правду и признать, что нынешний вооружённый конфликт - а именно ВОЙНА - между Арменией и Азербайджаном началась сейчас с подачи и подстрекательства самой Турцией руководства Азербайджана и в Оттоманских геополитических националистических интересах самой Турции!
    Татьяна, Вы глубоко заблуждаетесь. Никто Турции никогда не позволит контролировать оторванные от России, смотрите на карту - Прибалтику, почти вот-вот Беларусь, Молдавию, Украину, Грузию, а сейчас и Армению и Азербайджан. И этот НИКТО как понимаете совсем не Турция, влияние этого НИКТО как и на тот же Азербайджан, так и тем более Грузию и тем более ту же самую Армению, ну никак не сравнится с влиянием этого НИКТО.
    НИКТО имеет самое большое посольство в Закавказье именно в Армении, отвлекитесь на мгновение от стереотипов и задумайтесь.

    Россия не проявила настойчивость в отношении Армении в вопросе урегулирования вопроса Нагорного-Карабаха, а нужно было и не ради Азербайджана или потому что я так рассуждаю будучи азербайджанцем, а ради своих собственных интересов.

    Как только Армению оторвут от России окончательно, а с началом войны это теперь лишь вопрос времени, вся европейская часть России будет полностью окружена по сути этим самым НИКТО. Несмотря на то, что Россия буквально накануне начала боевых действий (как странно?) осуществила поставку большой партии вооружений в Армению, а посольства НИКТО и в Азербайджане и в Армении ЗА НЕДЕЛЮ предупредили своих граждан и призвали воздержаться от поездок в зону возможных боевых действий, почти сразу с началом боевых действий в Армении утверждается и по сути насаждается мнение, что Армения предана Россией и т.п. До начала боевых действий так же подогревались антироссийские настроения в Армении. Сейчас же, НЕЗАВИСИМО от того сможет Армения удержать позиции, либо ее армия будет на голову разгромлена и вышвырнута с территории Азербайджана, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ будет виновата Россия.

    НИКТО это слово из трех букв, только не то, что подумает кто пошлый... laughing

    P.S. По сути НИКТО в который уже раз добивается поставленных целей и делает Кремль как маленьких, из этого только один вывод в Кремле по прежнему много агентов влияния НИКТО... иначе ничем невозможно объяснить такие провалы и ошибки, потерю влияния на огромные территории вдоль своих границ. По аналогии с событиями в Грузии 08.08.08. еще осталось РФ только повоевать и с нами, чтобы непросто потерять Закавказье, а получить враждебное окружение, враждебные государства вдоль всех своих границ в европейской части, от белых медведей на Севере до Азербайджана.
  36. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 15:16 Новый
    0
    Цитата: Trapp1st
    Я у себя дома, кстати. Умник. А не в вашей России, Слава Богу. Ну и остальные армяне я сильно надеюсь уедут из России навсегда.
    Вы почему плюетесь ненавистью в сторону России, что мы Вам сделали? И никуда Армяне из России не уедут, просто некуда.


    С чего вы взяли что я плююсь? Просто ваш земляк нелестно отозвался о нас, типа "убирайтесь", а я ответил, что с радостью принял бы весть что в России армян больше не осталось, и все они вернулись на родину.

    Не надо лезть туда где не жалуют.
  37. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 15:17 Новый
    +1
    Цитата: serzh.kost
    а ведь он прав, по-своему. слишком резко, эмоционально, но прав. если Россия не поддержит Армению, не обязательно войска вводить, оружие дать, должны быть и другие рычаги, то грош цена этому ОДКБ и всем союзническим обещаниям России.


    Спасибо. Не нужны нам ваши солдаты, но хотя бы на словах можно было поддержать?
    1. Tank Hard
      Tank Hard Сегодня, 15:24 Новый
      0
      Цитата: I_fucked_turks
      Не нужны нам ваши солдаты

      Вот и чудненько. А то столько крику, обвинений, а помощи то и не надо. feel feel
  38. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 15:18 Новый
    0
    Цитата: Dym71
    Цитата: I_fucked_turks
    Цитата: Dym71
    Цитата: I_fucked_turks
    Это было после деяний Вашего имбецила-олигофрена Пермякова.

    А он Суворов или Кутузов, а может Жуков? К чему тут РУССКАЯ АРМИЯ?
    p.s. Думаете Ваши соотечественники в России не беспредельничают в отношении русских?


    Этот мелкий гаденыш Пермяков перебил всю семью, включая 2-летнего ребенка.

    У тебя дети есть?

    Тыкалку свою успокойте, если хотите продолжения диалога, если Вас устраивает монолог, то стестюн.


    Ах какая у вас хрупкая, хрустальная душа. Я надеюсь я ее не разбил вдребезги?
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 15:24 Новый
      0
      Цитата: I_fucked_turks
      Ах какая у вас хрупкая, хрустальная душа.

      Вот это уже нормальное изложение мыслей, мне сие по душе.
      Цитата: I_fucked_turks
      Я надеюсь я ее не разбил вдребезги?

      Извинения приняты bully
  39. Pytnik
    Pytnik Сегодня, 15:21 Новый
    0
    Армяне выложили видео уничтожения Азербайджанской вертушки
  40. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 15:21 Новый
    0
    Цитата: VictorM
    Цитата: Татьяна
    Туркам лучше было бы сказать правду и признать, что нынешний вооружённый конфликт - а именно ВОЙНА - между Арменией и Азербайджаном началась сейчас с подачи и подстрекательства самой Турцией руководства Азербайджана и в Оттоманских геополитических националистических интересах самой Турции!
    Татьяна, Вы глубоко заблуждаетесь. Никто Турции никогда не позволит контролировать оторванные от России, смотрите на карту - Прибалтику, почти вот-вот Беларусь, Молдавию, Украину, Грузию, а сейчас и Армению и Азербайджан. И этот НИКТО как понимаете совсем не Турция, влияние этого НИКТО как и на тот же Азербайджан, так и тем более Грузию и тем более ту же самую Армению, ну никак не сравнится с влиянием этого НИКТО.
    НИКТО имеет самое большое посольство в Закавказье именно в Армении, отвлекитесь на мгновение от стереотипов и задумайтесь.

    Россия не проявила настойчивость в отношении Армении в вопросе урегулирования вопроса Нагорного-Карабаха, а нужно было и не ради Азербайджана или потому что я так рассуждаю будучи азербайджанцем, а ради своих собственных интересов.

    Как только Армению оторвут от России окончательно, а с началом войны это теперь лишь вопрос времени, вся европейская часть России будет полностью окружена по сути этим самым НИКТО. Несмотря на то, что Россия буквально накануне начала боевых действий (как странно?) осуществила поставку большой партии вооружений в Армению, а посольства НИКТО и в Азербайджане и в Армении ЗА НЕДЕЛЮ предупредили своих граждан и призвали воздержаться от поездок в зону возможных боевых действий, почти сразу с началом боевых действий в Армении утверждается и по сути насаждается мнение, что Армения предана Россией и т.п. До начала боевых действий так же подогревались антироссийские настроения в Армении. Сейчас же, НЕЗАВИСИМО от того сможет Армения удержать позиции, либо ее армия будет на голову разгромлена и вышвырнута с территории Азербайджана, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ будет виновата Россия.

    НИКТО это слово из трех букв, только не то, что подумает кто пошлый... laughing


    У вас Абрамсы под носом стоят, а вам все сотрудники посольства в Армении спать не дают.
  41. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 15:27 Новый
    0
    Цитата: Tank Hard
    Цитата: I_fucked_turks
    Как будто у вас русские не буянят и закон не нарушают. Или чеченцы людей не режут и не стреляют. Или азербайджанцы в России, такие милые и законопослушные граждане

    Как будто это кого то оправдывает. Никиту Белянкина вот так же помним.


    Я к тому, что закон все нарушают одинаково. И убийцу Белянкина я не оправдываю, отнюдь.
    1. Tank Hard
      Tank Hard Сегодня, 15:33 Новый
      0
      Цитата: I_fucked_turks
      И убийцу Белянкина я не оправдываю, отнюдь.

      А власти Армении оправдали. А осадок остался. wink
  42. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 15:28 Новый
    0
    Цитата: Nastia Makarova
    это юмор? армяне никогда тяжелее молотка держать не будут а вы лопатой кидать


    Стереотипы, ксенофобия? Не, не слышала!!!
  43. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 15:31 Новый
    0
    Цитата: Nastia Makarova
    не успели в Россию убежать?


    Не судите о других по себе, дамочка.
  44. uhu189
    uhu189 Сегодня, 15:31 Новый
    0
    Очень серьёзные слова сказаны... Если они не будут выполнены - то Турция потеряет лицо. А в очередной раз терять лицо они не хотят. Соответственно все будет только раскручиваться все дальше и дальше
  45. I_fucked_turks
    I_fucked_turks Сегодня, 15:35 Новый
    0
    Цитата: Tank Hard
    Цитата: I_fucked_turks
    А уж Вы-то как себя разрекламировали, союзнички. Пихнули мазутному султанату оружия на $5млрд, а сейчас прикидываетесь голубем Ноя.

    А почему Россия должна воевать за Армению? Уже напали на Армению?


    Ты думаешь в Армении еще кто-то остался, кто тешит себя такими иллюзиями? Нет, мы ваш союз вдоль и поперек изучили. Россия всегда кидала Армению, и нам это не новость. Мы уже не удивляемся.