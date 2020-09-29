В Норвегии пожар на заводе СПГ компании Equinor, в Иране отмечен рост бытового потребления газа

Завод Equinor Melkoeya на севере Норвегии

Рост потребления природного газа связан со следующими причинами: из-за вспышки смертельного респираторного заболевания и необходимости соблюдения правил гигиены людям приходится чаще мыть руки тёплой водой. Системы отопления и горячего водоснабжения в стране в основном используют такой энергоноситель как газ. Именно поэтому его потребление выросло примерно на 6% в течение полугода и продолжает расти.

Пока рано что-либо говорить о том, когда завод может быть восстановлен и перезапущен.

Глава диспетчерской службы Национальной иранской газовой компании Мохаммад-Реза Джулаи сделал заявление о резком скачке потребления природного газа. По словам Джулаи, которые приводит информационное агентство IRNA, уровень потребления природного газа в бытовом секторе в сутки примерно на 30 млн кубометров в среднем выше показателей 2019 года.Иранский специалист отмечает, что такая ситуация складывается под влиянием пандемии. Ежедневное бытовое потребление газа в Иране достигло рекордных 555 млн кубометров. Повысилось потребление газа и при работе электростанций.Из заявления Мохаммад-Резы Джулаи:Рост бытового потребления газа отмечается не только в Иране, но и в целом ряде стран, включая страны Европы. По мнению аналитиков, это способно привести к росту цен на «голубое топливо».Тем временем, из Норвегии приходят сообщения о пожаре на заводе компании Equinor, занимающемся производством СПГ. Речь идёт о заводе Equinor Melkoeya, который сжижает газ, добытый в Баренцевом море. Завод из-за пожара был остановлен.Менеджер предприятия Андреас Сандвик отмечает, что к настоящему моменту пожар потушен, однако он причинил существенный ущерб инфраструктуре предприятия.На вопрос о том, когда завод по производству сжиженного природного газа возобновит свою работу, Сандвик ответить журналистам не смог.Из сообщения компании: