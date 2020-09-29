Военное обозрение
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В Норвегии пожар на заводе СПГ компании Equinor, в Иране отмечен рост бытового потребления газа

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Завод Equinor Melkoeya на севере Норвегии



Глава диспетчерской службы Национальной иранской газовой компании Мохаммад-Реза Джулаи сделал заявление о резком скачке потребления природного газа. По словам Джулаи, которые приводит информационное агентство IRNA, уровень потребления природного газа в бытовом секторе в сутки примерно на 30 млн кубометров в среднем выше показателей 2019 года.

Иранский специалист отмечает, что такая ситуация складывается под влиянием пандемии. Ежедневное бытовое потребление газа в Иране достигло рекордных 555 млн кубометров. Повысилось потребление газа и при работе электростанций.

Из заявления Мохаммад-Резы Джулаи:

Рост потребления природного газа связан со следующими причинами: из-за вспышки смертельного респираторного заболевания и необходимости соблюдения правил гигиены людям приходится чаще мыть руки тёплой водой. Системы отопления и горячего водоснабжения в стране в основном используют такой энергоноситель как газ. Именно поэтому его потребление выросло примерно на 6% в течение полугода и продолжает расти.

Рост бытового потребления газа отмечается не только в Иране, но и в целом ряде стран, включая страны Европы. По мнению аналитиков, это способно привести к росту цен на «голубое топливо».

Тем временем, из Норвегии приходят сообщения о пожаре на заводе компании Equinor, занимающемся производством СПГ. Речь идёт о заводе Equinor Melkoeya, который сжижает газ, добытый в Баренцевом море. Завод из-за пожара был остановлен.

Менеджер предприятия Андреас Сандвик отмечает, что к настоящему моменту пожар потушен, однако он причинил существенный ущерб инфраструктуре предприятия.

На вопрос о том, когда завод по производству сжиженного природного газа возобновит свою работу, Сандвик ответить журналистам не смог.
Из сообщения компании:

Пока рано что-либо говорить о том, когда завод может быть восстановлен и перезапущен.
Использованы фотографии:
сайт компании Equinor
6 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 14:57 Новый
    0
    Нам то. что ждать подорожания или как? Хотя и так всё подорожает.
    1. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 15:15 Новый
      0
      Нам ждать подозрения, что это все выгодно Москве (как обычно)
  2. stalkerwalker
    stalkerwalker Сегодня, 14:58 Новый
    +2
    За норвегов можно не беспокоится.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:11 Новый
    +1
    До боли знакомый островок на рейде Хаммерфеста.На глазах строился.Пожар на газовой турбине ,персонал не учавствующий в тушении эвакуирован.Марин трафик покажет на сколько это серьезно.А так за угол направо ,меньше суток ходу.Новотек спасет европейскую демократию.Зима на носу. good
  4. Avior
    Avior Сегодня, 15:24 Новый
    0
    . приходится чаще мыть руки тёплой водой. Системы отопления и горячего водоснабжения в стране в основном используют такой энергоноситель как газ. Именно поэтому его потребление выросло

    Как по мне, ерунда полнейшая.
    Потребление на мытьё рук ничтожное, никак не может заметно влиять на потребление газа.
  5. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 15:28 Новый
    0
    Как страшно жить с такими новостями... smile