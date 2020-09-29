ВВС США закупают броневики с лазерной установкой разминирования

Американские ВВС будут расчищать территории аэродромов от мин и самодельных взрывных устройств с помощью лазерных установок. Как сообщает NPlus1 со ссылкой на C4ISRNET, контакт на поставку установок уже заключен.Согласно сообщению, командование ВВС США заключило контракт с американской компанией Parsons, выигравшей тендер в рамках проекта RADBO. Согласно соглашению, компания поставит ВВС бронированные машины с лазерным модулем, которые будут использоваться для расчистки аэродромов от мин и самодельных взрывных устройств. Стоимость контракта составила 40 млн. долларов.В компании пояснили, что разработка данной бронемашины стартовала еще в начале 2015 года, в феврале этого же года были проведены испытания первого прототипа машины, признанные успешными.Сама установка для разминирования аэродромов создана на базе бронемашины с повышенной противоминной защитой типа MRAP — Cougar MRAP. На броневике установлена лазерная установка мощностью 3 кВт, способная подрывать мины на расстоянии 300 метров от машины. Кроме того, броневик оборудован специальным манипулятором, способным поднимать груз массой 22,6 кг. На броневике установлены инфракрасные камеры, системы управления и два дополнительных электрогенератора.По имеющейся информации, командование ВВС США планирует принять на вооружение 13 бронемашин с лазерными установками разминирования.