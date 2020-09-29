"Япония недовольна проведением российских военных учений на Курилах"

Это несовместимо с позицией нашей страны и неприемлемо.

Учения, проведение которых российские военные начали сегодня на Южных Курилах, несовместимы с японской позицией. В связи с этим, Токио выражает Москве решительный протест.Такое заявление сделал на пресс-конференции генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като.- заявил генсек.Като назвал учения «наращиванием военных приготовлений российской армии». Япония недовольна тем, что это происходит на Южных Курилах.Чиновник подчеркнул, что власти Страны Восходящего Солнца считают четыре острова Курильской гряды частью своей территории. И на них, по мнению официального Токио, распространяется суверенитет Японии.Несмотря на это, японская сторона осознает важность развития отношений с РФ. Она надеется на разрешение территориального спора и заключение мирного договора.Като сообщил также, что окончательное решение по поводу посещения Российской Федерации премьер-министром Японии Ёсихидэ Суги еще не принято.Сегодня на Курильских островах начались военные учения по противодесантной обороне, в которых участвует пулеметно-артиллерийское соединение Восточного военного округа (ВВО). В них задействовано примерно полторы тысячи военнослужащих и около 200 единиц техники.