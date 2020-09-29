Военное обозрение
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Япония недовольна проведением российских военных учений на Курилах

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Учения, проведение которых российские военные начали сегодня на Южных Курилах, несовместимы с японской позицией. В связи с этим, Токио выражает Москве решительный протест.


Такое заявление сделал на пресс-конференции генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Это несовместимо с позицией нашей страны и неприемлемо.

- заявил генсек.

Като назвал учения «наращиванием военных приготовлений российской армии». Япония недовольна тем, что это происходит на Южных Курилах.

Чиновник подчеркнул, что власти Страны Восходящего Солнца считают четыре острова Курильской гряды частью своей территории. И на них, по мнению официального Токио, распространяется суверенитет Японии.

Несмотря на это, японская сторона осознает важность развития отношений с РФ. Она надеется на разрешение территориального спора и заключение мирного договора.

Като сообщил также, что окончательное решение по поводу посещения Российской Федерации премьер-министром Японии Ёсихидэ Суги еще не принято.

Сегодня на Курильских островах начались военные учения по противодесантной обороне, в которых участвует пулеметно-артиллерийское соединение Восточного военного округа (ВВО). В них задействовано примерно полторы тысячи военнослужащих и около 200 единиц техники.
Использованы фотографии:
http://mil.ru/
19 комментариев
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  1. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 17:09 Новый
    +6
    Пусть про это напишут в Спортлото.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 17:10 Новый
      +5
      Цитата: НЕКСУС
      Пусть про это напишут в Спортлото.

      На журавликах пусть пишут и в море отправляют..
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:15 Новый
    +1
    Надейтесь-надейтесь! не будем подрезать мечтателям крылья.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 17:15 Новый
    +1
    Единственный выход из этой ситуации - харакири, что-то они позабыли об этом.
  4. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:17 Новый
    0
    Цитата: Svarog
    Цитата: НЕКСУС
    Пусть про это напишут в Спортлото.

    На журавликах пусть пишут и в море отправляют..


    Ага и отправляют пусть в сторону Южных Курил.....
  5. Руссобел
    Руссобел Сегодня, 17:19 Новый
    +1
    Самый, самый решительный протест...
    И последнее японское...
    "... русские здавайтесь нас орда,... а нас рать..." квн.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 18:51 Новый
      +2
      ".... а нас рать..." квн.

      Эта шутка звучала бы убедительнее, при виде 12 фрегатов 22350М в бухте Золотой Рог...
      1. Руссобел
        Руссобел Сегодня, 21:48 Новый
        0
        ".... а нас рать..."
        Читать слитно))) laughing
  6. gx200gx
    gx200gx Сегодня, 17:25 Новый
    +2
    Учения проводятся на нашей территории ! В ответ на этот"поток мыслей"отправить ответ в виде болта большого с мелкой левой резьбой !
  7. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 17:28 Новый
    +1
    России это мнение ...параллельно. Войска надо готовить, варианты с японским десантом надо учитывать! Да и вообще, на островах жизнь довольно однообразная, учения ее разнообразят laughing
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:34 Новый
    -2
    Походу , скоро недовольство Японии будет воплощаться из слов в действия.Что то председатель и заместитель председателя СБ РФ молчат..
    1. solzh
      solzh Сегодня, 21:08 Новый
      +1
      Цитата: ximkim
      скоро недовольство Японии будет воплощаться из слов в действия

      Владимир, позвольте поинтересоваться, как Япония сможет воплотить слова в действия? Войну объявят?
      Цитата: ximkim
      Что то председатель и заместитель председателя СБ РФ молчат..

      Они почти всегда молчат... А наш МИД только озабоченности выражает...
  9. 1976AG
    1976AG Сегодня, 17:37 Новый
    +2
    Нам тоже не нравятся базы США в Японии, но мы же не верещим каждый раз, когда оттуда самолет взлетает.
  10. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 17:41 Новый
    +1
    Ну если японские профи остались недовольны, наверное надо повторить лучше ! )
  11. likana
    likana Сегодня, 17:47 Новый
    0
    Как-то ненавязчиво стоило бы чисто теоретически порассуждать о принадлежности Хоккайдо... Не утверждая ничего засомневаться...
  12. venik
    venik Сегодня, 18:33 Новый
    0
    "...Учения, проведение которых российские военные начали сегодня на Южных Курилах, несовместимы с японской позицией. ....."
    =====
    А чхать мы хотели на "их позицию" laughing
    -----
    "....Чиновник подчеркнул, что власти Страны Восходящего Солнца считают четыре острова Курильской гряды частью своей территории. ...." tongue
    ======
    "Считать" они могут что угодно, кого угодно и как угодно..... Как говорится: "Считать не вредно, но иногда утомительно!" wassat
  13. Тень041
    Тень041 Сегодня, 20:45 Новый
    0
    Все Курилы часть РФ ,а в РФ мы,что хотим,то и делаем и плевать на желтых союзников Гитлера.
  14. solzh
    solzh Сегодня, 21:05 Новый
    0
    Япония недовольна проведением российских военных учений на Курилах

    Японии лучше озаботься пребыванием оккупационных войск на своей территории, а не лезть во внутренние дела России.
  15. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 21:11 Новый
    0
    "Япония недовольна проведением российских военных учений на Курилах"
    И что? Я вот недоволен существованием японии возле наших Курил. И считаю, "Это несовместимо с позицией нашей страны и неприемлемо."