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В России стартовало серийное производство модернизированных вертолётов Ми-28НМ

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В России стартовало серийное производство модернизированных вертолётов Ми-28НМ

В России началось серийное производство модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ. Об этом рассказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


По словам Богинского, первые два вертолета из установочной партии уже поставлены, сейчас идет изготовление серийных вертолетов Ми-28НМ.

Сейчас идет серийное производство. В рамках гособоронзаказа мы поставим 98 машин до 2027 года. Первые две машины уже поставлены в рамках этого контракта в качестве установочной партии. Одна машина подключена к госиспытаниям, а на второй мы испытываем новую несущую систему — новые лопасти, увеличивающие скорость машины

- пояснил он.

На Ми-28НМ устанавливается двигатель ВК-2500П российского производства, а новые лопасти несущего винта увеличат крейсерскую скорость вертолета на 10–13%.

Ми-28НМ - высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения, предназначенный для выполнения широкого спектра задач. Машина создана с учетом боевого опыта применения вертолета в Сирии. В состав бортового радиолокационного оборудования Ми-28НМ входит инновационная нашлемная система целеуказания и индикации. Машина оснащена новой радиолокационной станцией Н025, позволяющей вести круговой обзор, а также новой системой радиоэлектронной борьбы. Ми-28НМ оснащен вторым комплектом управления, что значительно повышает живучесть машины.
41 комментарий
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  1. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 16:19 Новый
    +1
    Я даже знаю,где их будут обкатывать. И если вопрос с Карабахом ,а точнее стороны возбудившиеся не растащить по углам,то не только в Сирии.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 17:06 Новый
      -1
      Цитата: НЕКСУС
      Я даже знаю,где их будут обкатывать. И если вопрос с Карабахом ,а точнее стороны возбудившиеся не растащить по углам,то не только в Сирии.

      По вашему, без "обкатки в Сирии" ничто не может быть принято на вооружение?
      1. Альф
        Альф Сегодня, 17:08 Новый
        +3
        Цитата: Piramidon
        Цитата: НЕКСУС
        Я даже знаю,где их будут обкатывать. И если вопрос с Карабахом ,а точнее стороны возбудившиеся не растащить по углам,то не только в Сирии.

        По вашему, без "обкатки в Сирии" ничто не может быть принято на вооружение?

        А зачем упускать такую прекрасную возможность ?
      2. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 17:15 Новый
        0
        Цитата: Piramidon
        По вашему, без "обкатки в Сирии" ничто не может быть принято на вооружение?

        По моему оружие должно испытываться в реальных боевых условиях. Что и наблюдаем,даже со слов Шойгу.
        МИ-28НМ УЖЕ принят на вооружение.А вот испытают его ,уверен и в Сирии в том числе.
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 17:18 Новый
          +1
          Цитата: НЕКСУС
          А вот испытают его ,уверен и в Сирии в том числе.

          Только порадуюсь успешным испытаниям в боевых условиях. Но и без этого он принят на вооружение. Вот я о чем.
    2. Борис Черников
      Борис Черников Сегодня, 17:54 Новый
      +2
      ми-28НМ уже в Сирии как бы светился,так что его обкатали
  2. с-т Petrov
    с-т Petrov Сегодня, 16:21 Новый
    +6
    в серии несколько истребителей, вертолетов, авиадвигатели, гражданские самолеты, танчики, ядерные реакторы, трактора, комбайны, вагоны, локомотивы, автомобили, мультики анимационные

    и в Брянской области - картошки больше выращивают, чем вся соседняя страна РБ

    ох уж эта бензоколонка.





    1. Rzzz
      Rzzz Сегодня, 16:27 Новый
      -11
      Ну, я бы не был столь радостный. Потому что мало производить эту технику, надо её ещё и продавать. А то, что вы описали продаётся как-то не особо. Несколько истребителей для индусов и других народностей - совершенно недостаточно для радости.
      1. с-т Petrov
        с-т Petrov Сегодня, 16:28 Новый
        +4
        несколько истребителей для индусов? Это сколько? И танчиков несколько, да? И вагонов на миллиард в Египет, да?)

        совершенно недостаточно для радости.

        озирать запуск в серию "Булата"
        1. Rzzz
          Rzzz Сегодня, 17:24 Новый
          -5
          Цитата: с-т Petrov
          И вагонов на миллиард в Египет, да?)

          Для Египта вагоны это хорошо. Но кстати, ТМХ под этот контракт прикупил заводик в Венгрии. Так что большая часть прибылей и налогов осядут там.
          Цитата: с-т Petrov
          озирать запуск в серию "Булата"

          А что такое Булат вообще?
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 16:56 Новый
        +5
        Цитата: Rzzz
        мало производить эту технику, надо её ещё и продавать

        И для себя не надо производить, господин коммерсант? Или нам нужно найти покупателя на МБР и АПЛ, прежде чем вооружать собственную армию и флот? fool
        1. Rzzz
          Rzzz Сегодня, 17:19 Новый
          -6
          Цитата: Piramidon
          И для себя не надо производить, господин коммерсант?

          прежде чем вооружать собственную армию и флот

          Нам скоро жрать нечего будет, со всеми этими достижениями. Мы это в 90-е проходили уже, но сейчас такой фокус не повторить.
          Давно пора понять уже, что безопасность государства - это не подводные лодки и ракетные шахты. Это в первую очередь промышленные предприятия, производящие продукцию, которую можно продавать ЗА ДЕНЬГИ.
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 17:23 Новый
            +4
            Цитата: Rzzz
            Нам скоро жрать нечего будет, со всеми этими достижениями

            Аж бутерброд не доел увидев "глас голодного". Прислать вам остатки, голодающий вы наш? На комп, инет и свой интернетcpaч деньги нашли, а на хлебушек нет? Просите у Навального. Ему "меркелюха" компенсацию за "отравление" уже должна была выплатить.
            1. Rzzz
              Rzzz Сегодня, 17:29 Новый
              -5
              Цитата: Piramidon
              На комп, инет и свой интернетcpaч деньги нашли, а на хлебушек нет?

              Да у меня-то денежек пока хватает, специальность востребована, и всегда будет. Но когда доллар будет по 120 вы же первые замолкнете со своей пропагандой, и заорёте, что государство должно поддерживать истинных патриотов, которые не щадили своих пальцев борясь с либерастами.
              1. Piramidon
                Piramidon Сегодня, 17:30 Новый
                -2
                Цитата: Rzzz
                Да у меня-то денежек пока хватает

                Чего же тогда разнылся? Или ты из тех "голодных" протестующих с айфонами по 30 тыр, которые к Лехе на митинги ходят?
                1. Rzzz
                  Rzzz Сегодня, 17:34 Новый
                  -5
                  Ни разу не ною. Но не хочу прожить ещё один развал страны.
                  1. Борис Черников
                    Борис Черников Сегодня, 17:57 Новый
                    0
                    да не,Именно что ноешь...у тебя и зп типа есть и работа,но почему то радеешь за кого то другого.непонятно кого..или ты в принципе нытик? и зп у тебя именно оттуда?)
                    1. Rzzz
                      Rzzz Сегодня, 19:45 Новый
                      0
                      За кого другого? Извини, уважаемый, я могу угнаться за полётом твоей мысли. Поподробнее суть претензии к моей личности обозначь, пожалуйста.
                      1. Борис Черников
                        Борис Черников Сегодня, 22:14 Новый
                        -1
                        а ты почитай и подумай ещё)
                    2. aleksejkabanets
                      aleksejkabanets Сегодня, 20:30 Новый
                      -1
                      Цитата: Борис Черников
                      да не,Именно что ноешь...у тебя и зп типа есть и работа,но почему то радеешь за кого то другого.непонятно кого..или ты в принципе нытик? и зп у тебя именно оттуда?)

                      Переживать только за себя, не есть признак разумного человека, это отличительный признак двуногого животного.
                      1. Борис Черников
                        Борис Черников Сегодня, 22:14 Новый
                        -1
                        звиздеть налево и направо-это признак разумного?
                      2. aleksejkabanets
                        aleksejkabanets Сегодня, 22:18 Новый
                        0
                        Цитата: Борис Черников
                        звиздеть налево и направо-это признак разумного?

                        Это Вы о себе?
        2. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 17:47 Новый
          0
          Цитата: Rzzz
          Это в первую очередь промышленные предприятия, производящие продукцию, которую можно продавать ЗА ДЕНЬГИ.

          И рабочие места.
          1. Rzzz
            Rzzz Сегодня, 19:50 Новый
            0
            Цитата: aleksejkabanets
            рабочие места.

            Работать ради работы никто не будет, это вам не на форумах сообщения строчить. Любой нормальный человек хочет работать за зарплату. А откуда её взять, если у нас в стране расходы растут, а промпроизводство падает? Производство ракет и подводных лодок сюда не считается, потому что это не приносит доходов.
            1. aleksejkabanets
              aleksejkabanets Сегодня, 20:27 Новый
              0
              Цитата: Rzzz
              Работать ради работы никто не будет

              Я лишь имел ввиду, что необходимо создавать рабочие места, восстанавливая промышленность, не только связанную с оборонкой и продажей полезных ископаемых за рубеж.
              Цитата: Rzzz
              Любой нормальный человек хочет работать за зарплату.

              Никто и не предлагает работать бесплатно. Понятно и то, что получить зарплату можно лишь продав продукцию.
        3. Борис Черников
          Борис Черников Сегодня, 17:55 Новый
          +2
          1)нечего жрать-устройтесь на работу. 2)не знаете что строится-посмотрите "Время Вперед"
          1. Rzzz
            Rzzz Сегодня, 19:52 Новый
            0
            Мне не надо смотреть "время вперёд", я работаю с отечественной продукцией, и многие экземпляры этих поделок сейчас стараюсь заменить хотя бы на китайские.
            1. Борис Черников
              Борис Черников Сегодня, 22:16 Новый
              0
              laughing да да да,писать в интернете можно все что угодно..особенно умилило,когда вам дают ссылку на авторитетный источник,но ему типа верить нельзя,а надо верить левому человеку)угу..щаз)
    2. Вояджер
      Вояджер Сегодня, 18:51 Новый
      0
      Россия стабильно держится на 2-м месте среди стран-экспортеров оружия и занимает лидирующие позиции в некоторых других отраслях.
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 20:53 Новый
        0
        Цитата: Вояджер
        Россия стабильно держится на 2-м месте среди стран-экспортеров оружия и занимает лидирующие позиции в некоторых других отраслях.

        Уже на третьем. https://rtvi.com/news/kitay-vyshel-na-vtoroe-mesto-v-mire-posle-ssha-po-prodazham-oruzhiya/
  3. aleksejkabanets
    aleksejkabanets Сегодня, 16:59 Новый
    -1
    Цитата: с-т Petrov
    ох уж эта бензоколонка.

    Не наговаривайте, не бензоколонка а "Великая Энергетическая Сверхдержава".
  • DominickS
    DominickS Сегодня, 16:29 Новый
    -1
    На ломучий главный редуктор опять решили бросить болт?
  • Grei
    Grei Сегодня, 16:30 Новый
    -1
    Глупости. Новую технику сначало осваивают, потом в боевой обстановке "обкатывают", сейчас не 41 год спешить нет смысла.
    1. Rzzz
      Rzzz Сегодня, 16:40 Новый
      -4
      Так Ми-28 как-то не сильно новая модель. Её разрабатывать больше 30 лет назад начали, может пора уже наконец "освоить"??
      1. с-т Petrov
        с-т Petrov Сегодня, 16:59 Новый
        +6
        вот бы немцам уже наконец допилить когда нибудь свою 7 серию
        а то обновляют и обновляют. Пора уже наконец "освоить"

        Да и с леопардами они уже надоели - где новая вундервафля? А то меняют индексы, а танчик все тот же леопард
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 17:09 Новый
        0
        Цитата: Rzzz
        Так Ми-28 как-то не сильно новая модель. Её разрабатывать больше 30 лет назад начали, может пора уже наконец "освоить"??

        А то, что, что это все же не МИ-28, а Ми-28НМ вас не смущает? Каждый модернизированный образец техники необходимо испытывать и осваивать .
        1. Rzzz
          Rzzz Сегодня, 17:13 Новый
          -3
          Но не полностью же с нуля испытывать надо, а только те части, что подверглись модернизации!!!
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 17:14 Новый
            +1
            Цитата: Rzzz
            Но не полностью же с нуля испытывать надо, а только те части, что подверглись модернизации!!!

            То есть фюзеляж на земле оставить, а остальное испытывать ???)
          2. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 17:15 Новый
            +4
            Цитата: Rzzz
            Но не полностью же с нуля испытывать надо, а только те части, что подверглись модернизации!!!

            У вас имеется полный план программы испытаний? request
  • 1976AG
    1976AG Сегодня, 17:04 Новый
    +5
    Статья о начале серийного производства новой модели боевого вертолета, но все равно свели к бензоколонке. Яда так много, что уже не могут в себе удержать...
  • Вадим237
    Вадим237 Сегодня, 20:13 Новый
    0
    Уж лучше бы вместо этого вертолёта Ка 52М закупали.