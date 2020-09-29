В России стартовало серийное производство модернизированных вертолётов Ми-28НМ

Сейчас идет серийное производство. В рамках гособоронзаказа мы поставим 98 машин до 2027 года. Первые две машины уже поставлены в рамках этого контракта в качестве установочной партии. Одна машина подключена к госиспытаниям, а на второй мы испытываем новую несущую систему — новые лопасти, увеличивающие скорость машины

В России началось серийное производство модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ. Об этом рассказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.По словам Богинского, первые два вертолета из установочной партии уже поставлены, сейчас идет изготовление серийных вертолетов Ми-28НМ.- пояснил он.На Ми-28НМ устанавливается двигатель ВК-2500П российского производства, а новые лопасти несущего винта увеличат крейсерскую скорость вертолета на 10–13%.Ми-28НМ - высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения, предназначенный для выполнения широкого спектра задач. Машина создана с учетом боевого опыта применения вертолета в Сирии. В состав бортового радиолокационного оборудования Ми-28НМ входит инновационная нашлемная система целеуказания и индикации. Машина оснащена новой радиолокационной станцией Н025, позволяющей вести круговой обзор, а также новой системой радиоэлектронной борьбы. Ми-28НМ оснащен вторым комплектом управления, что значительно повышает живучесть машины.