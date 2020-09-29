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Армения против Азербайджана: соотношение сил

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Армянские танки в бою, сентябрь 2020 г.


События последних дней в Нагорном Карабахе могут иметь самые серьезные последствия. Наблюдаемый ограниченный конфликт в минимальные сроки может перерасти в полномасштабную войну, в т.ч. с втягиванием третьих стран. Азербайджан и Армения уже готовятся к более активным действиям, проводя мобилизацию и иные мероприятия. Следует рассмотреть силы и возможности участников возможной войны.

Общие вопросы


Национальная армия Азербайджана (НАА) является достаточно крупной и одной из самых сильных в регионе. Так, рейтинг Global Firepower ставит ее на 64 место в мире – значительно выше вероятных противников. По данным The Military Balance 2020, общая численность НАА достигает почти 67 тыс. чел., основная масса которых служит в сухопутных войсках. Имеется резерв численностью до 300 тыс. чел. В составе НАА имеются сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы, но последние можно не рассматривать в контексте нагорно-карабахского конфликта.

Вооруженные силы Армении менее многочисленны, а их потенциал оценивается ниже. TMB сообщает о почти 45 тыс. военнослужащих и 210-тысячном резерве. Global Firepower ставит Армению на 111 место в мире из 138 возможных. В связи с географическим положением армянская армия включает только сухопутные войска, ВВС и войска ПВО.


Танки НАА на учениях

Также необходимо рассмотреть оборонный потенциал непризнанной НКР, активно сотрудничающей с Арменией. В Армии обороны НКР служит до 20 тыс. чел. с резервом до 90-100 тыс. По известным данным, военное строительство в республике осуществляется при прямой поддержке Еревана. Осуществляется помощь с решением организационных вопросов, с обучением личного состава, с техникой и т.д. Специфика ситуации такова, что в ряде ситуаций невозможно определить, какая часть военного потенциала принадлежит непосредственно НКР, а какая предоставлена дружественной Арменией.

Следует отметить, что численные показатели трех армий сейчас отследить достаточно трудно. В справочниках приводятся данные по состоянию на начало года, но в последние дни участники конфликта успели понести существенные потери. При этом точные данные по убитым солдатам и уничтоженной технике пока отсутствуют.

Сухопутные войска Азербайджана


Сухопутные войска Азербайджана включают 5 корпусов, между которыми распределены 23 мотострелковые бригады. В последних присутствуют пехотные и танковые батальоны, а также подразделения обеспечения. Имеется две отдельные артиллерийские бригады, оснащенные ствольными и реактивными системами, инженерная бригада и несколько других соединений.


Азербайджанская мотопехота на маневрах

По данным TMB, на начало этого года НАА располагала 439 танками, основу этой группировки составляли Т-72 разных модификаций (более 240 ед.) и Т-90С (100 ед.) Мотопехота использует более 780 бронемашин разных типов. Имеются как старые образцы советского производства, так и новая импортная техника. Для борьбы с танками противника предназначается 10 самоходных ПТРК «Хризантема»; имеется большое количество ПТРК в переносном исполнении.

НАА имеет достаточно высокий ракетно-артиллерийский потенциал. Имеется 12 самоходок 2С7 «Пион» с 203-мм орудиями. Также в эксплуатации находится более 35 САУ калибра 152 или 155 мм нескольких типов. Наиболее массовой САУ в войсках остается 2С1 «Гвоздика» – 44 ед. Имеется 36 САО «Нона» и «Вена». Буксируемая артиллерия включает более 200 ед. вооружения калибром до 152 мм. В реактивной артиллерии числится почти 150 ед. РСЗО разных типов. Имеются как старые советские «Грады» калибра 122 мм, так и современные 300-мм системы зарубежного производства.

На вооружении Азербайджана состоят оперативно-тактические ракетные комплексы. Это четыре «Точки-У» и два изделия LORA израильского производства. С их помощью возможно поражение целей на большой глубине обороны.


"Точка-У" армянской армии

Войсковая ПВО в составе НАА строится на основе комплексов советского и российского производства, в основном старых типов. Имеются образцы разных классов, от переносных до ЗРК средней дальности. Также на вооружении остаются установки ЗУ-23-2/4 в буксируемом и самоходном исполнении.

Армянская армия


В составе сухопутных войск Армении имеется 5 общевойсковых корпусов, включающих пехотные, танковые, артиллерийские, зенитные и иные части. Также имеются две отдельные артиллерийские бригады, инженерный полк и т.д.

Основной ударной силой армии являются танковые части, в которых имеется более 100 бронемашин нескольких типов. В основном это Т-72А/Б. Парк пехотной бронетехники включает 360 БТР и БМП советского производства. Имеется неизвестное количество транспортеров МТ-ЛБ, бронемашин БРДМ-2, инженерных машин нескольких типов и т.д. Используется более 20 самоходных ПТРК «Корнет», «Конкурс» и «Штурм».

Самоходная ствольная артиллерия включает ок. 30 ед. техники, в основном это САУ 2С3 «Акация» калибра 152 мм. Буксируемая артиллерия – более 130 орудий нескольких типов. В реактивной артиллерии задействовано 60 систем трех типов; наиболее мощные образцы – 6 ед. 9К58 «Смерч».


САУ "Мста-С" армии Азербайджана

Ракетные войска также располагают 16 ОТРК. Это до 8 комплексов «Эльбрус», 4 «Точки-У» и 4 «Искандера-М». Эти ОТРК отличаются своими характеристиками и возможностями, но их совместная эксплуатация обеспечивает определенную гибкость применения.

ПВО сухопутных войск построена с использованием старых и новых образцов советского и российского производства. Имеются ПЗРК «Игла» и «Верба», различные системы малой и средней дальности типа «Оса», «Куб» и т.д. На вооружении остаются такие раритеты как С-75 и С-125.

Война в воздухе


В составе ВВС НАА имеется всего одна эскадрилья истребителей МиГ-29 (15 ед.) и один бомбардировочно-штурмовой полк на Су-24 и Су-25 (более 20 ед.) Также для поражения целей могут использоваться 26 транспортно-боевых вертолетов Ми-24. Задачи обеспечения решаются при помощи 4 военно-транспортных самолетов и 20 вертолетов Ми-17. Имеется 15 учебно-тренировочных самолетов.

Азербайджан пытается строить беспилотный воздушный флот. К настоящему времени на вооружение поставлено не менее 16-18 импортных БПЛА нескольких типов, в т.ч. изделия с большой продолжительностью полета и возможностью несения вооружения.


Раритетный ЗРК С-125 армии Армении

Войска ПВО эксплуатирую давно устаревшие комплексы С-75 и С-125, а также более новые «Бук-М1». Самым новым образцом на их вооружении является ЗРС С-300ПМ/ПМУ2.

В прошлом году ВВС Армении получили 4 истребителя Су-30СМ, и в ближайшее время ожидаются еще 8 самолетов. Тактическая авиация также включает одну эскадрилью на 14 штурмовиках Су-25. Имеется не более 10-12 вертолетов Ми-24. Эксплуатируется всего 4 военно-транспортных самолета, в т.ч. 3 Ил-76, а также до 20 вертолетов. Учебные части имеют 14 ед. техники. Принимаются меры по строительству воздушного флота БПЛА – за счет закупок импортных образцов.

Стратегическая ПВО армянских вооруженных сил строится на комплексах С-300ПТ и С-300ПС советского / российского производства. Более новые образцы отсутствуют.

Числа и потенциал


Нетрудно заметить, что вооруженные силы Азербайджана по количественным и качественным показателям превосходят армию Армении. Одной из главных предпосылок к этому является разница в экономических показателях. Так, ВВП Азербайджана превышает 47 млрд долл. США, а у Армении этот показатель не доходит даже до 13,5 млрд. За счет этого Баку может выделить на оборону более 2,8 миллиарда, тогда как Ереван составляет военный бюджет лишь в 1,38 млрд долл.


Азербайджанские истребители МиГ-29

Впрочем, реализация численного и экономического преимущества является крайне сложной задачей. В последние десятилетия НКР при помощи Армении постоянно вела подготовку к отражению нападения Азербайджана и построила достаточно эффективную систему обороны. Прорыв такой обороны может привести к серьезным потерям наступающей стороны, а вместе с тем и к растрате основных преимуществ в людях и технике.

НАА не имеет подавляющего и решающего превосходства над армиями Армении и НКР. Вследствие этого полномасштабный конфликт достаточно быстро может перейти в стадию войны на истощение – с боями малой интенсивности на переднем крае и с попытками использования дальнобойных систем и комплексов для поражения объектов на большой глубине. В этом случае преимущества стран перед противником и перспективы развития событий становятся туманными.

В возможной войне могут участвовать третьи стороны. Турция уже открыто заявила о готовности поддерживать Азербайджан. На стороне Армении, по разным оценкам, могут выступить Иран и Россия – хотя такая возможность пока не подтверждается официальными лицами. Так или иначе, участие какой-либо зарубежной страны способно серьезно изменить баланс сил и дать одному из участников конфликта серьезные преимущества.


Новейшие Су-30СМ ВВС Армении

Война или мир


Очередной этап вооруженного противостояния в НКР начался несколько дней назад, и за прошедшее время все стороны понесли существенные потери. Несмотря на все намерения и действия, ни одна из сторон конфликта не может рассчитывать на быструю и решительную победу. Наоборот, имеются риски затягивания боев и/или вовлечения в конфликт третьих стран – с очевидными негативными последствиями.

Имеющееся соотношение сил Азербайджана, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики таково, что продолжение боев не сможет кардинальным образом изменить ранее сложившуюся ситуацию. Соответственно, оптимальным выходом становится прекращение огня и возврат к мирному процессу. Скорее всего, это не позволит странам быстро получить все желаемые результаты, однако предотвратит новые бессмысленные потери.
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Использованы фотографии:
Минобороны Армении, Минобороны Азербайджана, Wikimedia Commons
48 комментариев
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  1. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 17:21 Новый
    0
    Вооруженные силы Армении менее многочисленны, а их потенциал оценивается ниже. TMB сообщает о почти 45 тыс. военнослужащих и 210-тысячном резерве.

    Пожуем увидим впоследствии у кого чего больше. Турки если влезут хорошо,уверен и тогда Кремль скажет свое слово.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 17:41 Новый
      +1
      Тактическая авиация также включает одну эскадрилью на 14 штурмовиках Су-25.


      Осталась "чёртова дюжина" Один Су-25 Армении сбит предположительно F - 16 Турецких ВВС над территорией республики.
      1. Одиссей
        Одиссей Сегодня, 18:15 Новый
        +1
        Цитата: Инсургент
        Осталась "чёртова дюжина" Один Су-25 Армении сбит предположительно F - 16 Турецких ВВС над территорией республики.

        Это старые Советские полученные через Грузию и Словакию.Сколько из них в летнопригодном состоянии сказать трудно,но судя по тому,что на фронте пока никак не используются,а сегодня один потеряли в полете над своей территорией-немного.
      2. iouris
        iouris Сегодня, 19:49 Новый
        0
        Цитата: Инсургент
        Один Су-25 Армении сбит предположительно F - 16 Турецких ВВС над территорией республики.

        Очень может быть, хотя и маловероятно. Больше похоже на панику и желание втянуть одну державу, которая формально является великой. Вот и момент продемонстрировать это подоспел.
    2. Нагайбак
      Нагайбак Сегодня, 18:25 Новый
      +9
      НЕКСУС "Пожуем увидим впоследствии у кого чего больше."
      Эх помнится как до 2016 года на полях ВО азербайджанская диаспора рвала армян на части. Да мы их так...да мы их эдак.))) Я писал тогда лишь реальные боевые действия покажут кого и кто порвет.))) Да что ты мы их так и сяк.))) Мда..))).Азербайджанская армия техникой и количеством людей конечно превосходят армян.))) Да конечно у армян не так много фельдыпёрсовых каких то там установок. Но... мне кажется, что армяне на данный конкретный момент используют имеющуюся у них технику лучше азербайджанцев. По мне так...у армян лучше обучены войска. И грамотнее офицерский корпус. Армяне мотивированы биться до упора. Особенно карабахские жители, рельеф там горный и если все правильно делать то ...можно свети на нет превосходство противника.Где то в комментах читал..." в своих видео азербайджанская армия показала как надо стрелять. А армянская армия показала как надо попадать в цель".
    3. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 19:01 Новый
      +2
      Турки если влезут хорошо,уверен и тогда Кремль скажет свое слово.


      Вам даже нет нужды открыто воевать - достаточно подкинуть армянам вооружения и все. Думаю и само справятся с башибозуком....
      1. Борис ⁣Бритва
        Борис ⁣Бритва Сегодня, 20:49 Новый
        0
        Цитата: Keyser Soze
        Вам даже нет нужды открыто воевать - достаточно подкинуть армянам вооружения и все

        А вам достаточно подкинуть нам эту идею.
        Шутка
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 20:57 Новый
          0
          А вам достаточно подкинуть нам эту идею.
          Шутка


          Понял laughing Я просто сочувствую армянам искренне. У нас живут много армян, которые убежали от турецкого геноцида в 1915 году и они хорошая и важная часть болгарского общества.
    4. Комментарий был удален.
  2. bobwings
    bobwings Сегодня, 17:27 Новый
    +4
    Сегодня зафиксирована посадка азербайджанского Ил 76 на базе ВВС Израиля Увда.
    https://mobile.twitter.com/avischarf/status/1310865422724616192
    Это второй рейс за неделю.
    Израиль не бросает Азербайджан в трудную минуту.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:34 Новый
      0
      Цитата: bobwings
      Сегодня зафиксирована посадка азербайджанского Ил 76 на базе ВВС Израиля Увда.
      https://mobile.twitter.com/avischarf/status/1310865422724616192
      Это второй рейс за неделю.
      Израиль не бросает Азербайджан в трудную минуту.

      Ну у нас с Азербайджаном многолетнее ВТС. Возможно они попросили ускорить отгрузку.
      1. neri73-r
        neri73-r Сегодня, 18:00 Новый
        +5
        Цитата: Арон Заави
        Возможно они попросили ускорить отгрузку.

        Вот евреи и армяне устроились, одни отгружают, вторые разгружают азербайджанцев! Пир во время чумы.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:36 Новый
    +3
    Ну а кто ж мешал Армении все эти годы крепить оборону? Покупая пусть не новые образцы, но хотя бы модернизированные? Они что - не знали, как к ним Азербайджан с Турцией относятся?
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 17:47 Новый
      +3
      Цитата: paul3390
      Ну а кто ж мешал Армении все эти годы крепить оборону?

      Никто. Они и крепили. У них уже есть два новеньких Су-30. Ещё восемь ждут.

      Как тут не заметить такой комментарийfeel , и не ускорить их отправку :

      Цитата: Арон Заави
      Ну у нас с Азербайджаном многолетнее ВТС. Возможно они попросили ускорить отгрузку.
    2. bairat
      bairat Сегодня, 20:17 Новый
      +3
      Они не могут покупать. У Армении весь военный бюджет 400 млн. $. А надо еще армию содержать, свою и карабахскую, более 100 тысяч штыков. Кредиты, скорее всего безнадежные, экономики то нет, так что платим мы, россияне. Они получают, и недавно был скандал связанный с тем что Пашинян с компаньонами продал часть полученного.
      1. Megatron
        Megatron Сегодня, 21:55 Новый
        0
        Армяния - это нищий бантустан, сидящий на шее России.
        Самый лучший вариант - отправить домой всех этих южных господ с обоих сторон конфликта, пусть там и выясняют отношения.
  4. Одиссей
    Одиссей Сегодня, 17:43 Новый
    +17
    Кратко оценим итоги 2 с половиной дней войны ( политические вопросы оставим в стороне).
    1) Как и предполагалось "Карабахскую крепость" взять очень трудно. Линия Оганяна не прорвана,танки горят на минных полях. Наступление идет на северо-востоке и на юге (что вполне разумно-там можно использовать тяжелую технику),но какого-то четкого оперативного плана пока не просматривается.
    2) Успехи есть на юге. Там наиболее благоприятная местность для наступления. Но есть только вклинения,в фазу нарастания операция не вышла. Попытка отрезать северную рокаду между Карабахом и Арменией успехом не увенчалась.
    3) Азербайджан успешно использует беспилотники, но удивительным образом не задействует Ми-24 и Су-25. Атаки ведуться довольно крупными силами мотострелков при поддержке танков,но атакуют довольно странно- не всеми силами,чтобы преодолеть линию Оганяна,а скорее в качестве разведки боем.
    Артиллерия используется активно,но вот РСЗО и самоходки пока задействуют слабо (относительно их кол-ва).Качество пехоты оценить трудно.Но пока не впечатляет.
    4) Армения не задействует авиацию (у нее ее просто нет,однако сегодня они объявили о потери Су-25 аж от F-16), артиллерия в основном буксируемая. Держат высоты,контратакуют в случае потери. Главные потери от беспилотников и артиллерии.
    5) Стороны начали обстрелы территорий собственно Армении и Азербайджана вне линии фронта.
    Пока все это больше похоже на крупное,но локальное обострение,чем на генеральное наступление. Многое будет зависеть от запасов боеприпасов и наличия резервов с ремонтными мощностями.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 19:52 Новый
      +4
      Не скажу как сейчас но лет чутка помение тридцати пехота Азербайджана выглядела очень печально .
      Сильно чувствительны были к потерям , но это тогда как сейчас кто знает .
      1. Одиссей
        Одиссей Сегодня, 20:30 Новый
        +1
        Цитата: сайгон
        Не скажу как сейчас но лет чутка помение тридцати пехота Азербайджана выглядела очень печально

        30 лет назад во многом из-за этого они и проиграли. Сейчас по видео судить трудно. нужно подождать. Но первое впечатление, если и стало лучше,то не сильно намного.
        1. Андрей ВОВ
          Андрей ВОВ Сегодня, 21:22 Новый
          0
          Сейчас основные силы и именно армии Армении не задействованы...а одними беспилотниками войну не выиграть
  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:47 Новый
    +10
    У сторон нет желания, да и не было, решить конфликт мирным путем. Они так "любят" друг, друга, что кушать не могут...А когда-то азербайджанские певцы М.Магомаев, П. Бюльбюль оглы, пели песни на музыку армянского композитора А.Бабаджаняна ..
  6. tarakan
    tarakan Сегодня, 18:00 Новый
    +5
    Цитата: Карениус
    Цитата: paul3390
    Ну а кто ж мешал Армении все эти годы крепить оборону? Покупая пусть не новые образцы, но хотя бы модернизированные? Они что - не знали, как к ним Азербайджан с Турцией относятся?

    Устал уже повторять: российским хазарам не понравилось, что армяне в феврале 1988г. скинули со своей шеи институт еврейских жён и строят у себя государство закона... И тогда ваша примаковская judoСВР устроила нам 27.10.99, посадив нам на шею на 20 лет хазаропоклонных Робика и Сержика..

    Недавно вы были против Российской базы у себя,теперь Россия виновата, что вы БЕЗДАРНЫЕ СТРАТЕГИ.
  7. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 18:01 Новый
    +3
    "Нетрудно заметить, что вооруженные силы Азербайджана по количественным и качественным показателям превосходят армию Армении."
    По численности паритет.
    Если считать армию и резервы Карабаха и Армении совместно.
    Реальное превосходство Азербайджана в танках.
    В остальном различия не столь существенны.
    Однако, смею предположить, что боевой дух и готовность подразделений Карабаха весьма высок.
    К тому же они у себя дома и давно готовились к такому сценарию.
    Блицкрига уже не вышло.
    Далее азербайджанская армия будет все более "вязнуть".
  8. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 18:03 Новый
    +5
    Как бы у Турции пупок не развязался - уже 4-й фронт открывают (или 5-й)
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 18:07 Новый
      0
      Не развяжется,США, на что?Завяжут...
  9. tarakan
    tarakan Сегодня, 18:03 Новый
    +3
    Цитата: Карениус
    Цитата: paul3390
    к России побежите, в ноги кланяться..

    персам и китайцам позвоним, к антитюркскому союзнику... А может, они и сами придут сюда, без звонка...

    Нахрен вы нужны им?
    1. Нагайбак
      Нагайбак Сегодня, 18:11 Новый
      +2
      tarakan"Нахрен вы нужны им?"
      китайцам они конечно нафиг не нужны. А вот персы могут помочь не впрямую так хоть оружием или баблом. Для них усиление турции как серпом...
      1. ЗЭМЧ
        ЗЭМЧ Сегодня, 18:52 Новый
        -4
        Цитата: Нагайбак
        китайцам они конечно нафиг не нужны. А вот персы могут помочь не впрямую так хоть оружием или баблом. Для них усиление турции как серпом...

        В Иране проживает до 30 миллионов этнических азербайджанцев. Я думаю Иран на стороне Азербайджана, но Турецкую базу на Каспии не хочет)))
        1. Нагайбак
          Нагайбак Сегодня, 21:27 Новый
          +2
          ЗЭМЧ "до 30 миллионов этнических азербайджанцев"
          Ну,да а мне говорили что азербайджанцев там больше чем иранцев.))) И то, что их там 40 млн.))) Вопрос где правда?))) Думаю их там 15-20 млн .Иранцы боятся создания большой турецкой ( азербайджанской)республики. Для вашего сведения это разные народы и говорят на разных языках. Для Ирана Азербайджанское государство бельмо в глазу. И потом когда эти земли были Иранскими.))) Пока Россия их не отвоевала.
          1. ЗЭМЧ
            ЗЭМЧ Сегодня, 21:40 Новый
            0
            Цитата: Нагайбак
            Ну,да а мне говорили что азербайджанцев там больше чем иранцев.))) И то, что их там 40 млн.))) Вопрос где правда?))) Думаю их там 15-20 млн .Иранцы боятся создания большой турецкой ( азербайджанской)республики. Для вашего сведения это разные народы и говорят на разных языках. Для Ирана Азербайджанское государство бельмо в глазу. И потом когда эти земли были Иранскими.))) Пока Россия их не отвоевала.

            Когда СССР вошел в Иран во ВМВ то на территории занятой советскими войсками была образована Национальное правительство Азербайджана, но после ухода Советов было уничтожено Ираном(((
            А так например аятолла Али Хаменеи этнический азербайджанец.
      2. ЗЭМЧ
        ЗЭМЧ Сегодня, 18:55 Новый
        +2
        Армянская диаспора во всем мире очень крупная, сейчас начнут добровольцы приезжать
        1. Jager
          Jager Сегодня, 21:07 Новый
          +1
          Ждём с нетерпением. Заодно и противников захватите с собой, чтобы не зря ехать)
        2. Megatron
          Megatron Сегодня, 22:11 Новый
          +1
          Да уж конечно, большая часть армян почему то живет где угодно, но не в армении.
          Кинут они свои теплые местечки. Ну и помня события 16 года, лучший момент - когда беспилотник попал в автобус с армянскими боевиками.
  10. tarakan
    tarakan Сегодня, 18:07 Новый
    -1
    Цитата: Инсургент
    Цитата: paul3390
    Ну а кто ж мешал Армении все эти годы крепить оборону?

    Никто. Они и крепили. У них уже есть два новеньких Су-30. Ещё восемь ждут.

    Как тут не заметить такой комментарийfeel , и не ускорить их отправку :

    Цитата: Арон Заави
    Ну у нас с Азербайджаном многолетнее ВТС. Возможно они попросили ускорить отгрузку.

    Вопрос, а нахрена им Су-30 для маленькой территории?не лутше нормальное ПВО средней и малой дальности заказывать?
  11. tarakan
    tarakan Сегодня, 18:11 Новый
    -3
    Цитата: Одиссей
    Кратко оценим итоги 2 с половиной дней войны ( политические вопросы оставим в стороне).
    1) Как и предполагалось "Карабахскую крепость" взять очень трудно. Линия Оганяна не прорвана,танки горят на минных полях. Наступление идет на северо-востоке и на юге (что вполне разумно-там можно использовать тяжелую технику),но какого-то четкого оперативного плана пока не просматривается.
    2) Успехи есть на юге. Там наиболее благоприятная местность для наступления. Но есть только вклинения,в фазу нарастания операция не вышла. Попытка отрезать северную рокаду между Карабахом и Арменией успехом не увенчалась.
    3) Азербайджан успешно использует беспилотники, но удивительным образом не задействует Ми-24 и Су-25. Атаки ведуться довольно крупными силами мотострелков при поддержке танков,но атакуют довольно странно- не всеми силами,чтобы преодолеть линию Оганяна,а скорее в качестве разведки боем.
    Артиллерия используется активно,но вот РСЗО и самоходки пока задействуют слабо (относительно их кол-ва).Качество пехоты оценить трудно.Но пока не впечатляет.
    4) Армения не задействует авиацию (у нее ее просто нет,однако сегодня они объявили о потери Су-25 аж от F-16), артиллерия в основном буксируемая. Держат высоты,контратакуют в случае потери. Главные потери от беспилотников и артиллерии.
    5) Стороны начали обстрелы территорий собственно Армении и Азербайджана вне линии фронта.
    Пока все это больше похоже на крупное,но локальное обострение,чем на генеральное наступление. Многое будет зависеть от запасов боеприпасов и наличия резервов с ремонтными мощностями.

    Предпологаю Азербаджан планово унечтожает ресурс Армении.
    1. Одиссей
      Одиссей Сегодня, 20:33 Новый
      +4
      Цитата: tarakan
      Предпологаю Азербаджан планово унечтожает ресурс Армении.

      Очень похоже. Возможно это именно стратегия,сначала пользуясь техническим преимуществом подавить ПВО и выбить все опорники.Затем преодолев минные поля идти вперед.
      Но такая стратегия требует ведения войны в течении ,как минимум месяца.Возможно ли это в текущих политических реалиях,дадут ли им этот месяц ? Это большой вопрос.Скорее нет.
      1. Андрей ВОВ
        Андрей ВОВ Сегодня, 21:26 Новый
        0
        В критический момент,Пашинян обратится к ОДКБ(Росиия)..и именно тогда,когда все больше и больше именно по законно и всеми признанным территории армении будут удары...вот тогда,думаю вкс просто..ну и ОТР..потом стоп и снова вот такой статус кво..
  12. фа2998
    фа2998 Сегодня, 18:28 Новый
    +1
    hi
    Цитата: НЕКСУС
    Турки если влезут хорошо,уверен и тогда Кремль скажет свое слово.

    Только Турция рядом,а Россия-за Кавказом.Через "дружественную"Грузию.
    1. Jager
      Jager Сегодня, 21:09 Новый
      +2
      Ну так через Грузию не в первый раз))
  13. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Сегодня, 18:31 Новый
    +5
    Спокойное и здравое рассуждение по соотношению сил, автору браво. Сразу видно, не Даманцев, с его нудятиной и перепечаткой всего что нарыто. А Армении и Азербайджану желаю прекратить губить своих и чужих людей, разорять семьи и экономики своих стран и найти мирное решение.
    1. Jager
      Jager Сегодня, 21:13 Новый
      0
      Если бы хотели, они давно бы пришли к миру и соглашению. Конфликт был лишь "заморожен", но никто из сторон не желал его ликвидации. Увы, но постоянные стычки на границе у них были постоянно все годы.
      "Подвешенные" конфликты очень удобны политикам. Разве есть мир на Балканах? Выведите миротворцев и наблюдателей и снова начнётся кровавая баня...
      Про Донбасс и упоминать не хочу...
  14. lubesky
    lubesky Сегодня, 18:56 Новый
    +3
    Больше всего меня удивляет в этой ситуации, как такие маленькие страны, причем относительно мононациональные позволяют использовать себя в игре? Ведь глубина фронта не позволяет расчитывать на что то хорошее, гибнут люди. Гибнет и техника, при том что ремонтная компонента явно слаба и у тех и у других. Такие конфликты при расширении ничего кроме горя, краха экономики и взаимоуничтожения ресурсной компоненты не дадут. Я уж молчу какой бедой для двух стран станет затяжной вяло текущий конфликт малой интенсивности на переднем крае, при перемалывании основных сил поражения...
    1. Jager
      Jager Сегодня, 21:20 Новый
      -1
      На людей всем наплевать. В этом отношении армия лишь инструмент, продолжение политики и расходный материал. Всё это игры "больших братьев"и элита мелких государств лишь марионетки, всё отличие - у кого нити воздействия на них.
      Абсолютно уверен, что данный конфликт, если он перерастёт в горячую фазу, лишь малая часть "игры" и прикрытие настоящей "партии в шахматы".
  15. alta
    alta Сегодня, 20:29 Новый
    +1
    Цитата: НЕКСУС

    Пожуем увидим впоследствии у кого чего больше. Турки если влезут хорошо,уверен и тогда Кремль скажет свое слово.

    Кремль не будет втягиваться в конфликт, существует угроза перекрытия Турцией прохода кораблей в Средиземное море,
  16. certero
    certero Сегодня, 21:12 Новый
    0
    Цитата: TatarinSSSR
    А Армении и Азербайджану желаю прекратить губить своих и чужих людей, разорять семьи и экономики своих стран и найти мирное решение.

    При нынешних поколениях оно просто невозможно. Только какая-нибудь влиятельная внешняя сила могла бы это решить. Например Советский Союз
  17. garik77
    garik77 Сегодня, 22:06 Новый
    0
    Цитата: bairat
    У Армении весь военный бюджет 400 млн. $.

    625 млн. Тоже не много, но тем не менее.
  18. tarakan
    tarakan Сегодня, 22:26 Новый
    0
    За предположение -3 ? Мне пофиг,но интерестно,за что? smile