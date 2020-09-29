Армения против Азербайджана: соотношение сил

Армянские танки в бою, сентябрь 2020 г.
События последних дней в Нагорном Карабахе могут иметь самые серьезные последствия. Наблюдаемый ограниченный конфликт в минимальные сроки может перерасти в полномасштабную войну, в т.ч. с втягиванием третьих стран. Азербайджан и Армения уже готовятся к более активным действиям, проводя мобилизацию и иные мероприятия. Следует рассмотреть силы и возможности участников возможной войны.
Общие вопросы
Национальная армия Азербайджана (НАА) является достаточно крупной и одной из самых сильных в регионе. Так, рейтинг Global Firepower ставит ее на 64 место в мире – значительно выше вероятных противников. По данным The Military Balance 2020, общая численность НАА достигает почти 67 тыс. чел., основная масса которых служит в сухопутных войсках. Имеется резерв численностью до 300 тыс. чел. В составе НАА имеются сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы, но последние можно не рассматривать в контексте нагорно-карабахского конфликта.
Вооруженные силы Армении менее многочисленны, а их потенциал оценивается ниже. TMB сообщает о почти 45 тыс. военнослужащих и 210-тысячном резерве. Global Firepower ставит Армению на 111 место в мире из 138 возможных. В связи с географическим положением армянская армия включает только сухопутные войска, ВВС и войска ПВО.
Танки НАА на учениях
Также необходимо рассмотреть оборонный потенциал непризнанной НКР, активно сотрудничающей с Арменией. В Армии обороны НКР служит до 20 тыс. чел. с резервом до 90-100 тыс. По известным данным, военное строительство в республике осуществляется при прямой поддержке Еревана. Осуществляется помощь с решением организационных вопросов, с обучением личного состава, с техникой и т.д. Специфика ситуации такова, что в ряде ситуаций невозможно определить, какая часть военного потенциала принадлежит непосредственно НКР, а какая предоставлена дружественной Арменией.
Следует отметить, что численные показатели трех армий сейчас отследить достаточно трудно. В справочниках приводятся данные по состоянию на начало года, но в последние дни участники конфликта успели понести существенные потери. При этом точные данные по убитым солдатам и уничтоженной технике пока отсутствуют.
Сухопутные войска Азербайджана
Сухопутные войска Азербайджана включают 5 корпусов, между которыми распределены 23 мотострелковые бригады. В последних присутствуют пехотные и танковые батальоны, а также подразделения обеспечения. Имеется две отдельные артиллерийские бригады, оснащенные ствольными и реактивными системами, инженерная бригада и несколько других соединений.
Азербайджанская мотопехота на маневрах
По данным TMB, на начало этого года НАА располагала 439 танками, основу этой группировки составляли Т-72 разных модификаций (более 240 ед.) и Т-90С (100 ед.) Мотопехота использует более 780 бронемашин разных типов. Имеются как старые образцы советского производства, так и новая импортная техника. Для борьбы с танками противника предназначается 10 самоходных ПТРК «Хризантема»; имеется большое количество ПТРК в переносном исполнении.
НАА имеет достаточно высокий ракетно-артиллерийский потенциал. Имеется 12 самоходок 2С7 «Пион» с 203-мм орудиями. Также в эксплуатации находится более 35 САУ калибра 152 или 155 мм нескольких типов. Наиболее массовой САУ в войсках остается 2С1 «Гвоздика» – 44 ед. Имеется 36 САО «Нона» и «Вена». Буксируемая артиллерия включает более 200 ед. вооружения калибром до 152 мм. В реактивной артиллерии числится почти 150 ед. РСЗО разных типов. Имеются как старые советские «Грады» калибра 122 мм, так и современные 300-мм системы зарубежного производства.
На вооружении Азербайджана состоят оперативно-тактические ракетные комплексы. Это четыре «Точки-У» и два изделия LORA израильского производства. С их помощью возможно поражение целей на большой глубине обороны.
"Точка-У" армянской армии
Войсковая ПВО в составе НАА строится на основе комплексов советского и российского производства, в основном старых типов. Имеются образцы разных классов, от переносных до ЗРК средней дальности. Также на вооружении остаются установки ЗУ-23-2/4 в буксируемом и самоходном исполнении.
Армянская армия
В составе сухопутных войск Армении имеется 5 общевойсковых корпусов, включающих пехотные, танковые, артиллерийские, зенитные и иные части. Также имеются две отдельные артиллерийские бригады, инженерный полк и т.д.
Основной ударной силой армии являются танковые части, в которых имеется более 100 бронемашин нескольких типов. В основном это Т-72А/Б. Парк пехотной бронетехники включает 360 БТР и БМП советского производства. Имеется неизвестное количество транспортеров МТ-ЛБ, бронемашин БРДМ-2, инженерных машин нескольких типов и т.д. Используется более 20 самоходных ПТРК «Корнет», «Конкурс» и «Штурм».
Самоходная ствольная артиллерия включает ок. 30 ед. техники, в основном это САУ 2С3 «Акация» калибра 152 мм. Буксируемая артиллерия – более 130 орудий нескольких типов. В реактивной артиллерии задействовано 60 систем трех типов; наиболее мощные образцы – 6 ед. 9К58 «Смерч».
САУ "Мста-С" армии Азербайджана
Ракетные войска также располагают 16 ОТРК. Это до 8 комплексов «Эльбрус», 4 «Точки-У» и 4 «Искандера-М». Эти ОТРК отличаются своими характеристиками и возможностями, но их совместная эксплуатация обеспечивает определенную гибкость применения.
ПВО сухопутных войск построена с использованием старых и новых образцов советского и российского производства. Имеются ПЗРК «Игла» и «Верба», различные системы малой и средней дальности типа «Оса», «Куб» и т.д. На вооружении остаются такие раритеты как С-75 и С-125.
Война в воздухе
В составе ВВС НАА имеется всего одна эскадрилья истребителей МиГ-29 (15 ед.) и один бомбардировочно-штурмовой полк на Су-24 и Су-25 (более 20 ед.) Также для поражения целей могут использоваться 26 транспортно-боевых вертолетов Ми-24. Задачи обеспечения решаются при помощи 4 военно-транспортных самолетов и 20 вертолетов Ми-17. Имеется 15 учебно-тренировочных самолетов.
Азербайджан пытается строить беспилотный воздушный флот. К настоящему времени на вооружение поставлено не менее 16-18 импортных БПЛА нескольких типов, в т.ч. изделия с большой продолжительностью полета и возможностью несения вооружения.
Раритетный ЗРК С-125 армии Армении
Войска ПВО эксплуатирую давно устаревшие комплексы С-75 и С-125, а также более новые «Бук-М1». Самым новым образцом на их вооружении является ЗРС С-300ПМ/ПМУ2.
В прошлом году ВВС Армении получили 4 истребителя Су-30СМ, и в ближайшее время ожидаются еще 8 самолетов. Тактическая авиация также включает одну эскадрилью на 14 штурмовиках Су-25. Имеется не более 10-12 вертолетов Ми-24. Эксплуатируется всего 4 военно-транспортных самолета, в т.ч. 3 Ил-76, а также до 20 вертолетов. Учебные части имеют 14 ед. техники. Принимаются меры по строительству воздушного флота БПЛА – за счет закупок импортных образцов.
Стратегическая ПВО армянских вооруженных сил строится на комплексах С-300ПТ и С-300ПС советского / российского производства. Более новые образцы отсутствуют.
Числа и потенциал
Нетрудно заметить, что вооруженные силы Азербайджана по количественным и качественным показателям превосходят армию Армении. Одной из главных предпосылок к этому является разница в экономических показателях. Так, ВВП Азербайджана превышает 47 млрд долл. США, а у Армении этот показатель не доходит даже до 13,5 млрд. За счет этого Баку может выделить на оборону более 2,8 миллиарда, тогда как Ереван составляет военный бюджет лишь в 1,38 млрд долл.
Азербайджанские истребители МиГ-29
Впрочем, реализация численного и экономического преимущества является крайне сложной задачей. В последние десятилетия НКР при помощи Армении постоянно вела подготовку к отражению нападения Азербайджана и построила достаточно эффективную систему обороны. Прорыв такой обороны может привести к серьезным потерям наступающей стороны, а вместе с тем и к растрате основных преимуществ в людях и технике.
НАА не имеет подавляющего и решающего превосходства над армиями Армении и НКР. Вследствие этого полномасштабный конфликт достаточно быстро может перейти в стадию войны на истощение – с боями малой интенсивности на переднем крае и с попытками использования дальнобойных систем и комплексов для поражения объектов на большой глубине. В этом случае преимущества стран перед противником и перспективы развития событий становятся туманными.
В возможной войне могут участвовать третьи стороны. Турция уже открыто заявила о готовности поддерживать Азербайджан. На стороне Армении, по разным оценкам, могут выступить Иран и Россия – хотя такая возможность пока не подтверждается официальными лицами. Так или иначе, участие какой-либо зарубежной страны способно серьезно изменить баланс сил и дать одному из участников конфликта серьезные преимущества.
Новейшие Су-30СМ ВВС Армении
Война или мир
Очередной этап вооруженного противостояния в НКР начался несколько дней назад, и за прошедшее время все стороны понесли существенные потери. Несмотря на все намерения и действия, ни одна из сторон конфликта не может рассчитывать на быструю и решительную победу. Наоборот, имеются риски затягивания боев и/или вовлечения в конфликт третьих стран – с очевидными негативными последствиями.
Имеющееся соотношение сил Азербайджана, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики таково, что продолжение боев не сможет кардинальным образом изменить ранее сложившуюся ситуацию. Соответственно, оптимальным выходом становится прекращение огня и возврат к мирному процессу. Скорее всего, это не позволит странам быстро получить все желаемые результаты, однако предотвратит новые бессмысленные потери.