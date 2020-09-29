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Глава СВР обвинил ЦРУ в поощрении протестов в Белоруссии и заявил о готовящейся резонансной провокации

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Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сделал заявление по поводу ситуации в Белоруссии, коснувшись и протестов в республике, которые длятся уже более 50 дней – после проведённых выборов. Напомним, что, по данным ЦИК РБ, на выборах победил Александр Лукашенко с результатом в 80 с лишним процентов полученных голосов. После нескольких дней митингов Лукашенко пообещал провести политические изменения в стране, включая конституционную реформу. Теперь этот вопрос Лукашенко, на днях прошедший инаугурацию, не поднимает – по крайней мере, в своих выступлениях перед общественностью.


Глава СВР сегодня заявил: Служба получила сведения о том, что в Республике Беларусь «готовится резонансная провокация».

Также Нарышкин заявил, что для подогревания уличных протестов активность проявляют Соединённые Штаты Америки, включая Госдепартамент США.

По заявлению главы СВР, к протестам на улицах белорусских городов руку приложило и Центральное разведывательное управление США.

О влиянии США на внутриполитическую ситуацию в Белоруссии говорится далеко не впервые. И было бы странно полагать, что США не захотят воспользоваться ситуацией. Но важнее другое. Почему ни Лукашенко, ни спецслужбы Беларуси изначально не просчитывали ситуацию с возможным вмешательством извне? Теперь же можно сколько угодно говорить о деструктивной деятельности ЦРУ, но известная политика многовекторности сама спровоцировало то, с чем сегодня Беларусь и лично Лукашенко сталкиваются.

Глава СВР обвинил ЦРУ в поощрении протестов в Белоруссии и заявил о готовящейся резонансной провокации


Какую ещё провокацию готовят западные спецслужбы в Белоруссии? По словам главы СВР, у зарубежных структур имеется план по столкновению белорусских католиков и православных. Если это действительно так, то вырисовывается производная того плана, которую пытались реализовать на Украине в отношении православной церкви - с так называемым томосом.
55 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:33 Новый
    +17
    Это было понятно сразу ,не будет крови и протесты потихоньку сойдут на нет.
    1. kit88
      kit88 Сегодня, 16:39 Новый
      +10
      Да, вряд ли будут заморачиваться выдумывая что-то экстраординарное. Либо огнестрел по "мирным" протестующим, либо "новичок". И доказывать никому ничего не будут, разбираться в этом, потому что и так "всем понятно", что злодей творит злодейство чисто ради злодейства.
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 16:55 Новый
        +7
        Цитата: kit88
        Да, вряд ли будут заморачиваться выдумывая что-то экстраординарное. Либо огнестрел по "мирным" протестующим, либо "новичок".

        А чего там придумывать ,переоденут перу тройку человек в милицейскую форму и на камеру будут расстреливать протестующих,а западные СМИ разнесут это как им надо !.
      2. cniza
        cniza Сегодня, 17:00 Новый
        +6
        Новичок не будут , а вот расстрелы мирных митингующих это в их стиле...
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 16:49 Новый
      +3
      Это было понятно сразу ,не будет крови и протесты потихоньку сойдут на нет.

      Да не сходят они на нет. На выходных были очень масштабные. Но действительно, ожидаемой мной силовой эскалации не происходит, и теперь я надеюсь что и не произойдет. Похоже силовики не дают возможности провести масштабную силовую эскалацию.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 17:00 Новый
        +2
        Дай Бог , что бы уберегли от кровавой бойни...
    3. cniza
      cniza Сегодня, 16:58 Новый
      +2
      Цитата: APASUS
      Это было понятно сразу ,не будет крови и протесты потихоньку сойдут на нет.


      У них всегда был этот пункт , а в Белоруссии он ещё не осуществлялся...
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 17:09 Новый
        +12
        Глава СВР обвинил ЦРУ в поощрении протестов в Белоруссии и заявил о готовящейся резонансной провокации

        Этим заявлением Россия подняла ставки в игре спецслужб. Американцам дан намёк,что их намерения известны и действия отслеживаются.

        И раз информация вынесена в общее информационное поле, то значит,по закрытым каналам,не вынося сор из избы, вразумить янки не смогли.

        Что-то будет,если американцы не поймут и этого открытого предостережения.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 17:18 Новый
          +6
          Во времена СССР КГБ и СВР проводили ответные акции по всему миру, и фашистским западным супостатам было не до Украины и Беларуси, сражались на Кубе, Никарагуа, Чили и т.д., поближе к вражеским берегам. России надо поступать так же, передвигать зоны нестабильности поближе к границам враждебных государств.
          1. cniza
            cniza Сегодня, 17:20 Новый
            +5
            Все бы ничего , но мы никак не можем или не хотим перехватить инициативу...
            1. venik
              venik Сегодня, 18:53 Новый
              +4
              Цитата: cniza
              Все бы ничего , но мы никак не можем или не хотим перехватить инициативу...

              =======
              Скорее - не можем! Все-таки у СССР - влияния в мире поболее было, да и ресурсов....
              1. cniza
                cniza Сегодня, 18:57 Новый
                +2
                Пора уже мочь , иначе нам нельзя...
                1. venik
                  venik Сегодня, 19:28 Новый
                  +4
                  Цитата: cniza
                  Пора уже мочь , иначе нам нельзя...

                  ========
                  Так то оно - так! Только резедентуры глубокого проникновения - они ведь десятилетиями выстраиваются!
                  А после того, как бакатин с.... (Пардон! Имелась ввиду - "собака женского рода"!) слил американцам стратегических агентов - считай на несколько десятилетий отбросил назад!
                  1. cniza
                    cniza Сегодня, 20:52 Новый
                    0
                    Есть такая беда , но уже должны немного поправиться...
          2. venik
            venik Сегодня, 18:49 Новый
            +1
            Цитата: Бородач
            Во времена СССР КГБ и СВР проводили ответные акции по всему миру, и фашистским западным супостатам было не до Украины и Беларуси

            ========
            Все верно! Вот только во времена СССР - СВР не было! Были ПГУ КГБ и ГРУ ГШ! soldier
    4. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 17:13 Новый
      +5
      Цитата: APASUS
      Это было понятно сразу ,не будет крови и протесты потихоньку сойдут на нет.

      Для этого надо Госдеп отвлечь от Белоруссии ,подогрев еще больше настроения Портланде,Сиетле и тд...чтоб занялись своими внутренними проблемами,и не совали свой длинный нос в дела суверенных государств.
      1. MinskFox
        MinskFox Сегодня, 17:52 Новый
        +2
        Судя по-вашему комментарию, вы мало себе представляете, что такое американский разведывательный блок. Этого и близко не хватит, чтобы отвлечь штаты от моей страны, к сожалению.
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 20:33 Новый
          0
          Цитата: MinskFox
          Судя по-вашему комментарию, вы мало себе представляете, что такое американский разведывательный блок. Этого и близко не хватит, чтобы отвлечь штаты от моей страны, к сожалению.

          А там не только беспорядки,уважаемый...вот из свежего...особенно это тем полезно,кто тут горлопанет про демократии и свободы в США.
    5. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 17:18 Новый
      +2
      Им нужно провоцировать, чтобы подогревать, потому и детей часто туда таскают.
  2. NF68
    NF68 Сегодня, 16:44 Новый
    +3
    Не млохо было бы еще отвесить добрый подзатыльник для лучшей усвояеМости сказанного.
  3. cniza
    cniza Сегодня, 16:57 Новый
    +2
    Какую ещё провокацию готовят западные спецслужбы в Белоруссии?


    От них можно ждать любой пакости , включая устранения "видного" деятеля оппозиции ...
    1. venik
      venik Сегодня, 18:57 Новый
      +2
      Цитата: cniza
      От них можно ждать любой пакости , включая устранения "видного" деятеля оппозиции ...

      ======
      Пример "навального" - тому подтверждение! А дальше - по накатанному сценарию: "Шарите", агалите, фратерните..... И куча истерики в СМИ.....
      1. cniza
        cniza Сегодня, 18:58 Новый
        +2
        Угу , велосипед они точно не будут изобретать...
        1. venik
          venik Сегодня, 19:06 Новый
          +1
          Цитата: cniza
          Угу , велосипед они точно не будут изобретать...

          =======
          Факт - не будут! drinks Съем свою шляпу - скоро кто-нибудь из "видных оппозиционеров" отправится в Германию с "сильным отравлением" ("новичком" разумеется")!
          P.S. Все-таки эти заразы весьма стереотипны: "откатают" какой-нибудь гнусный приемчик - и давай его тиражировать, где только можно! За примерами ходить не нужно: скрипали и навальный, "газовые атаки" в Сирии, "майданы".....
          1. cniza
            cniza Сегодня, 20:51 Новый
            0
            Подозреваю , что отравлений не будет , а сразу будет летальное решение путем выстрела.
  4. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 16:57 Новый
    +1
    неплохо было бы сейчас белорусским спецслужбистам выслать из страны всех иностранных агентов . Верещать будут , а вредить во время сегодняшнего острого кризиса не смогут .
    1. venik
      venik Сегодня, 19:21 Новый
      +2
      Цитата: КВУ-НСвД
      неплохо было бы сейчас белорусским спецслужбистам выслать из страны всех иностранных агентов

      ========
      Так то оно - так! Вот только из-за "бацькиной" "многовекторности" там "соросня" уже такие глубокие корни пустила - попробуй всех выкорчевать!
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:57 Новый
    0
    Теоритически кинуть в толпе чтото ядовитое труда не составляет, один фиг активные в противогазах бегают,а потом докажи что это не слезоточивый был.
  6. Крабонг
    Крабонг Сегодня, 16:58 Новый
    0
    Чё-то везде какая-то активизация: полёты б-52, Белоруссия, Армения, по Грузии заявления столтенберга...
  7. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 16:58 Новый
    +4
    Майдан в Белоруссии без жертвенной крови забуксовал. Наверняка ЦРУ нужна акция, подобная расстрелу майданутых снайперами на Украине в 1014 году. Скорей всего Нарышкин это и имел в виду в ближайшее время...
    Нет такой подлости, на которую бы не пошли мировые банкстеры ради сохранения власти. Не будем забывать, что у них в планах уничтожение 7 000 000 000 человек из 8 000 000 000 населения Земли. Повсеместные локальные конфликты и майданы, в том числе в Белоруссии - это лишь частные проявления этого людоедского плана. Но на пути этого глобального преступления стоит Россия Путина. Так что не надо заблуждаться насчёт вынесенного глобальными людоедами приговора Путину, России. Нам с вами и нашим детям.
    Зрим в корень, уважаемые...
  8. fif21
    fif21 Сегодня, 17:07 Новый
    +3
    Срочно послать Захарову в Вашингтон с пирогами и блинами - устроить черную революцию wassat И отказать Трампу в признании его легитимности laughing Мы тоже хотим поприкалываться ! tongue
    1. Ura Orlov
      Ura Orlov Сегодня, 17:13 Новый
      +1
      МИД РФ обязательно должен заинтересоваться вашим предложением.
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 17:18 Новый
        +1
        Цитата: Ura Orlov
        МИД РФ обязательно должен заинтересоваться вашим предложением.

        Благодарю , польщен Вашей оценкой . feel Но когда директор СВР делает публичные заявления , смеяться уже не хочется recourse
  9. VictorM
    VictorM Сегодня, 17:10 Новый
    +4
    Для маленькой Беларуси жертв и крови там было достаточно... к сожалению процесс уже практически необратим.
    Запамятовал породу, но как вцепится в шкуру, уже не отпускает и постепенно подбирается к горлу. Штаты последовательны в своей политике, преемственность сохраняется несмотря на рокировки в Белом Доме. Есть цель и они идут к ней, где прытко, где гусиным шагов, но идут настойчиво. А цель проста - отчуждение от России всех государств вдоль ее границ, тоесть лишения России буфера, прокладки безопасности. Беларусь и Закавказье завершающие аккорды. Что там теперь говорит глава СВР уже не важно, момент был упущен, Штаты вцепились в Россию и не отпустят, тут либо превентивный удар, пока есть хоть какой-то паритет, но это маловероятно, никто по своим детишкам и семьям бить не будет, либо хотя бы напрячься, но не дергаться и сохранять такое положение дел насколько долго возможно, а если дергаться без толку - ПЕРЕГРЫЗУТ таки горло.
    СВР, ФСБ, ГРУ и что там еще, должны были этим все заниматься еще надцать лет назад, а не заниматься сейчас "констатацией факта" и рассказом, что еще сделает противник.
  10. Ura Orlov
    Ura Orlov Сегодня, 17:10 Новый
    -3
    Так католики и православные, это одно и то же. А у Русов религий нет, только знания и совесть.
    1. Doliva63
      Doliva63 Сегодня, 17:59 Новый
      0
      Цитата: Ura Orlov
      Так католики и православные, это одно и то же.

      Так чего же католики на православных крестовыми походами ходили? belay
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:13 Новый
    -2
    мне кажится что пу поится что то сделать и ждет пока не придут жигать москву так и будет ждать уже в открытую война идет и называют РФ врагом сша и нато )))))) что будет как думаете ? скора наверное все увидим региональная держава РФ или нет )))) ведать прижали пу и других что те брыкатся не могут в ответ на оф уровне а внутри страны нести хоть что могут ))))))))))))
  12. Lesorub
    Lesorub Сегодня, 17:22 Новый
    +1
    По заявлению главы СВР, к протестам на улицах белорусских городов руку приложило и Центральное разведывательное управление США.

    Где ответные действия - в штатах то же протесты - может поддержать не довольных.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 17:41 Новый
      -1
      вам сделают бакс по 200р действуй маня
  13. rudolff
    rudolff Сегодня, 17:24 Новый
    0
    "По заявлению главы СВР, к протестам на улицах белорусских городов руку приложило и Центральное разведывательное управление США."
    Зачем им что то прикладывать? Никакое ЦРУ не сравнится с изощренно- извращенным мозгом Александра Григорьевича! Он и сам что нибудь придумает. Если бы он с начала предвыборной спокойно сидел на своей зaднице и молчал в тряпочку, то и никаких протестов бы сейчас не было. Ни Тихановский, ни Бабарико, ни Ципкало, ни прочие другие не набрали бы больше 50 процентов. Ермошина еще ни разу не подвела своего хозяина. Ну нарисовали бы Григорьевичу процентов 60, ну помитинговали бы чуток и все! Правь дальше! Главный организатор всего этого нынешнего протеста Лука и есть!
  14. varakin_54
    varakin_54 Сегодня, 17:36 Новый
    -3
    Первым делом, как только начались протесты, нужно было выслать послов США, Польши, Латвии и Украины. Найти место базирования, настоящих, боевиков и ночью в ножи, потом в ближайшее болото, нет человека нет проблемы.
  15. Doliva63
    Doliva63 Сегодня, 17:54 Новый
    +1
    Цитата: Бородач
    Во времена СССР КГБ и СВР проводили ответные акции по всему миру

    Круто. good Но во времена КГБ СССР никакой СВР не было request
    1. rudolff
      rudolff Сегодня, 22:25 Новый
      +1
      СВР, это бывшее Первое Главное Управление (ПГУ) КГБ СССР.
      1. Малюта
        Малюта Сегодня, 22:29 Новый
        0
        Цитата: rudolff
        СВР, это бывшее Первое Главное Управление (ПГУ) КГБ СССР.

        К сожалению, Коллега, у нас всё бывшее, а будущее весьма туманно.
  16. Керенский
    Керенский Сегодня, 20:41 Новый
    0
    Если бы дело происходило наоборот, то в комментариях было бы:
    "Кто первый кричит "держи вора?!".
    Да, мы белые и пушистые, и провокации в братской стране, - не наш метод!
    Давайте ваши минусы....
  17. solzh
    solzh Сегодня, 21:20 Новый
    +2
    По словам главы СВР, у зарубежных структур имеется план по столкновению белорусских католиков и православных.

    Сложно, но могут... Могут столкнуть на религиозной почве только для того, что бы католические районы отошли к Польше...
    В Беларуси примерно 14% от всех граждан РБ, являются последователями Римско-Католической Церкви.
    1. Малюта
      Малюта Сегодня, 21:42 Новый
      +1
      Цитата: solzh
      Сложно, но могут..

      Добрый вечер, Сергей!
      А что это вы тут делаете,а? drinks laughing
      1. solzh
        solzh Сегодня, 21:50 Новый
        +1
        Цитата: Малюта
        Добрый вечер, Сергей!

        Добрый вечер, если он добрый hi drinks
        Цитата: Малюта
        А что это вы тут делаете,а?

        Вроде коменты строчу wink
        Рассуждаю о вечном, о политике...
        1. Малюта
          Малюта Сегодня, 21:56 Новый
          +1
          Цитата: solzh
          Вроде коменты строчу wink
          Рассуждаю о вечном, о политике..

          Я Вас благодарю за Ваше крайнее мне личное письмо с видеофайлом, я реально до слёз ржалнемог! laughing laughing laughing Раз 10 смотрел wassat
          1. solzh
            solzh Сегодня, 22:02 Новый
            +1
            Это с кирпичом который? laughing
            Или про "динозавров"?
            1. Малюта
              Малюта Сегодня, 22:05 Новый
              +1
              Цитата: solzh
              Это с кирпичом который? laughing
              Или про "динозавров"?

              Про геологов! laughing wassat
              1. solzh
                solzh Сегодня, 22:10 Новый
                +1
                Цитата: Малюта
                Про геологов!

                laughing
                Сейчас пересматриваю его
                laughing
                Видео все-таки со смыслом bully
      2. Арлен
        Арлен Сегодня, 22:10 Новый
        +1
        Цитата: Малюта
        Добрый вечер

        Цитата: solzh
        Добрый вечер

        Всем привет! Какая компания хорошая собралась good Не хватает для полного комплекта Стропореза и Лексуса!
        Предлагаю по рюмке чая и завтра "в школу не пойдём"drinks
        1. Малюта
          Малюта Сегодня, 22:19 Новый
          +1
          Цитата: Арлен
          Всем привет! Какая компания хорошая собралась good Не хватает для полного комплекта Стропореза и Лексуса!
          Предлагаю по рюмке чая и завтра "в школу не пойдём"

          Привет, Геноссе!Лексус со Стропорезом небось в бане чаи гоняют laughing В связи с замечательной и злободневной статьёй лучше перейти в другой формат, так сказать, обсудить насущные мировые проблемы в другом,модном сейчас на самом бункерном верху, режиме видеоконференции good drinks
          1. Арлен
            Арлен Сегодня, 22:23 Новый
            +1
            Стропорез занят. У него дела. Привет всем соратникам передавал. Пока у него времени нет, что бы на сайт зайти. Лексус в бане. Так же приветы передавал всем.
            Цитата: Малюта
            В связи с замечательной и злободневной статьёй лучше перейти в другой формат, так сказать, обсудить насущные мировые проблемы в другом,модном сейчас на самом бункерном верху, режиме видеоконференции

            Согласен. А то еще за флуд влетит wink
            Звони.