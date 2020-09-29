Глава СВР обвинил ЦРУ в поощрении протестов в Белоруссии и заявил о готовящейся резонансной провокации

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сделал заявление по поводу ситуации в Белоруссии, коснувшись и протестов в республике, которые длятся уже более 50 дней – после проведённых выборов. Напомним, что, по данным ЦИК РБ, на выборах победил Александр Лукашенко с результатом в 80 с лишним процентов полученных голосов. После нескольких дней митингов Лукашенко пообещал провести политические изменения в стране, включая конституционную реформу. Теперь этот вопрос Лукашенко, на днях прошедший инаугурацию, не поднимает – по крайней мере, в своих выступлениях перед общественностью.Глава СВР сегодня заявил: Служба получила сведения о том, что в Республике Беларусь «готовится резонансная провокация».Также Нарышкин заявил, что для подогревания уличных протестов активность проявляют Соединённые Штаты Америки, включая Госдепартамент США.По заявлению главы СВР, к протестам на улицах белорусских городов руку приложило и Центральное разведывательное управление США.О влиянии США на внутриполитическую ситуацию в Белоруссии говорится далеко не впервые. И было бы странно полагать, что США не захотят воспользоваться ситуацией. Но важнее другое. Почему ни Лукашенко, ни спецслужбы Беларуси изначально не просчитывали ситуацию с возможным вмешательством извне? Теперь же можно сколько угодно говорить о деструктивной деятельности ЦРУ, но известная политика многовекторности сама спровоцировало то, с чем сегодня Беларусь и лично Лукашенко сталкиваются.Какую ещё провокацию готовят западные спецслужбы в Белоруссии? По словам главы СВР, у зарубежных структур имеется план по столкновению белорусских католиков и православных. Если это действительно так, то вырисовывается производная того плана, которую пытались реализовать на Украине в отношении православной церкви - с так называемым томосом.