В Ереване: Турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении

Срочные сообщения приходят из Армении. Военно-воздушные силы Армении публикуют информацию о том, что истребитель F-16 ВВС Турции сбил штурмовик Су-25 армянских ВВС. По последним сведениям, у пилота «Сушки» после атаки со стороны турецкого истребителя не было никаких шансов выжить.
При этом в Ереване утверждается, что армянский штурмовик находился в воздушном пространстве Армении и за воздушные границы республики не вылетал.
Однако можно предположить, что турецкий истребитель, что называется, караулил самолёт ВВС Армении. И если тот совершил вылет за пределы воздушного пространства Армении даже на несколько сотен метров, то F-16 незамедлительно нанёс удар.
Но если удар наносился в тот момент, когда штурмовик армянских военно-воздушных сил находился в воздушном пространстве Армении, то действия турецкой авиации можно расценивать как нападение натовского государства на государство, входящее в ОДКБ. В любом случае, действия Анкары только подливают горючего в огонь разгоревшегося конфликта на Южном Кавказе.
По последним сведениям, истребитель ВВС Турции поднимался в воздух не с турецкого аэродрома, а с аэродрома Гянджа в Республике Азербайджан. Это является доказательством лжи турецкой стороны, которая ещё накануне пыталась опровергать данные о переброске в Азербайджан своих истребителей.
Известно о том, что вместе с F-16 ВВС Турции в воздух поднимались и несколько ударных беспилотников.
Уточняется, что удар по Су-25 ВВС Армении наносился на высоте более 8 тысяч метров.
Ранее в Минобороны Армении заявляли, что готовы применить "мощное оружие дальнего действия", если Турция использует свою боевую авиацию, вмешиваясь в конфликт.
Тем временем, эксперты высказали предположение относительно того, что определённым силам важно любой ценой спровоцировать втягивание России в этот конфликт в Закавказье.
В Турции и Азербайджане сообщения армянской стороны о Су-25 пока официально не прокомментировали.