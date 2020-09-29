Военное обозрение
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В Ереване: Турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении

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Срочные сообщения приходят из Армении. Военно-воздушные силы Армении публикуют информацию о том, что истребитель F-16 ВВС Турции сбил штурмовик Су-25 армянских ВВС. По последним сведениям, у пилота «Сушки» после атаки со стороны турецкого истребителя не было никаких шансов выжить.


При этом в Ереване утверждается, что армянский штурмовик находился в воздушном пространстве Армении и за воздушные границы республики не вылетал.

Однако можно предположить, что турецкий истребитель, что называется, караулил самолёт ВВС Армении. И если тот совершил вылет за пределы воздушного пространства Армении даже на несколько сотен метров, то F-16 незамедлительно нанёс удар.

Но если удар наносился в тот момент, когда штурмовик армянских военно-воздушных сил находился в воздушном пространстве Армении, то действия турецкой авиации можно расценивать как нападение натовского государства на государство, входящее в ОДКБ. В любом случае, действия Анкары только подливают горючего в огонь разгоревшегося конфликта на Южном Кавказе.

По последним сведениям, истребитель ВВС Турции поднимался в воздух не с турецкого аэродрома, а с аэродрома Гянджа в Республике Азербайджан. Это является доказательством лжи турецкой стороны, которая ещё накануне пыталась опровергать данные о переброске в Азербайджан своих истребителей.

Известно о том, что вместе с F-16 ВВС Турции в воздух поднимались и несколько ударных беспилотников.

Уточняется, что удар по Су-25 ВВС Армении наносился на высоте более 8 тысяч метров.

Ранее в Минобороны Армении заявляли, что готовы применить "мощное оружие дальнего действия", если Турция использует свою боевую авиацию, вмешиваясь в конфликт.

Тем временем, эксперты высказали предположение относительно того, что определённым силам важно любой ценой спровоцировать втягивание России в этот конфликт в Закавказье.

В Турции и Азербайджане сообщения армянской стороны о Су-25 пока официально не прокомментировали.
198 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:18 Новый
    +40
    Упокой Господи душу погибшего война... Почерк турецких собак !
    1. military_cat
      military_cat Сегодня, 17:23 Новый
      +14
      Самолёт страны-участника НАТО сбил самолёт страны-участника ОДКБ.
      1. Vol4ara
        Vol4ara Сегодня, 17:26 Новый
        +49
        Цитата: military_cat
        Самолёт страны-участника НАТО сбил самолёт страны-участника ОДКБ.

        Тут несколько лет назад, самолет страны-участника НАТО сбил самолёт РФ и ничего, помидорами отделались
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 17:32 Новый
          -12
          Цитата: Vol4ara
          Тут несколько лет назад, самолет страны-участника НАТО сбил самолёт РФ и ничего, помидорами отделались

          Еще не вечер.И что-то мне подсказывает,это тот самый случай,когда будет долг платежом красен. И я почему-то думаю,что должок будет отдан.
          Если турки в это влезли,значит они развязали руки РФ. И в этом случае,если РФ вступится,ни туркам,и азейбарджанцам не светит вообще ничего.
          1. Vol4ara
            Vol4ara Сегодня, 17:34 Новый
            -9
            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: Vol4ara
            Тут несколько лет назад, самолет страны-участника НАТО сбил самолёт РФ и ничего, помидорами отделались

            Еще не вечер.И что-то мне подсказывает,это тот самый случай,когда будет долг платежом красен. И я почему-то думаю,что должок будет отдан.
            Если турки в это влезли,значит они развязали руки РФ. И в этом случае,если РФ вступится,ни туркам,и азейбарджанцам не светит вообще ничего.

            Если вступится РФ то вступятся и страны НАТО, полетят санкции и норд стрим окончательно утонет, и это в лучшем случае. В худшем случае... думаю не стоит сравнивать экономику и армию РФ и нато, в противостоянии неядерным оружием нам много не светит.

            Хотя может случиться и так , что турок пошлют на хрен, много у них терок с французами и греками
            1. НЕКСУС
              НЕКСУС Сегодня, 17:48 Новый
              +13
              Цитата: Vol4ara
              Если вступится РФ то вступятся и страны НАТО

              Не вступятся.Из-за дебила-султана ни одна страна ввязываться в военный конфликт с РФ ,где итог совсем не очевиден,не будет.
              Цитата: Vol4ara
              В худшем случае... думаю не стоит сравнивать экономику и армию РФ и нато, в противостоянии неядерным оружием нам много не светит.

              Почитайте НОВУЮ ОБОРОННУЮ ДОКТРИНУ РФ. Там и про союзников есть и про то,что будет,если к нам решат лезть...ага..
              Приведу несколько пунктов..
              2. В Военной доктрине на основе анализа военных опасностей и военных угроз Российской Федерации и интересам ее союзников сформулированы основные положения военной политики и военно-экономического обеспечения обороны государства.

              5. В Военной доктрине отражена приверженность Российской Федерации к использованию для защиты национальных интересов страны и интересов ее союзников военных мер только после исчерпания возможностей применения политических, дипломатических, правовых, экономических, информационных и других инструментов ненасильственного характера.

              з) крупномасштабная война - война между коалициями государств или крупнейшими государствами мирового сообщества, в которой стороны преследуют радикальные военно-политические цели. Крупномасштабная война может стать результатом эскалации вооруженного конфликта, локальной или региональной войны с вовлечением значительного количества государств разных регионов мира. Эта война потребует мобилизации всех имеющихся материальных ресурсов и духовных сил государств-участников;

              10. Неурегулированными остаются многие региональные конфликты. Сохраняются тенденции к их силовому разрешению, в том числе в регионах, граничащих с Российской Федерацией. Существующая архитектура (система) международной безопасности не обеспечивает равной безопасности всех государств.

              д) территориальные претензии к Российской Федерации и ее союзникам, вмешательство в их внутренние дела;

              з) применение военной силы на территориях государств, сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками, в нарушение Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и других норм международного права;

              л) наличие (возникновение) очагов межнациональной и межконфессиональной напряженности, деятельность международных вооруженных радикальных группировок, иностранных частных военных компаний в районах, прилегающих к государственной границе Российской Федерации и границам ее союзников, а также наличие территориальных противоречий, рост сепаратизма и экстремизма в отдельных регионах мира;

              22. Российская Федерация считает правомерным применение Вооруженных Сил, других войск и органов для отражения агрессии против нее и (или) ее союзников, поддержания (восстановления) мира по решению Совета Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности, а также для обеспечения защиты своих граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

              24. Российская Федерация рассматривает вооруженное нападение на государство - участника Союзного государства или любые действия с применением военной силы против него как акт агрессии против Союзного государства и осуществит ответные меры.

              25. Российская Федерация рассматривает вооруженное нападение на государство - члена ОДКБ как агрессию против всех государств - членов ОДКБ и осуществит в этом случае меры в соответствии с Договором о коллективной безопасности              .

              24. Российская Федерация рассматривает вооруженное нападение на государство - участника Союзного государства или любые действия с применением военной силы против него как акт агрессии против Союзного государства и осуществит ответные меры.

              25. Российская Федерация рассматривает вооруженное нападение на государство - члена ОДКБ как агрессию против всех государств - членов ОДКБ и осуществит в этом случае меры в соответствии с Договором о коллективной безопасности.

              26. В рамках выполнения мероприятий стратегического сдерживания силового характера Российской Федерацией предусматривается применение высокоточного оружия.

              27. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

              Вопросы?
            2. 1976AG
              1976AG Сегодня, 17:51 Новый
              +7
              Если Искандером уничтожить авиабазу Гянджа, то НАТО не будет впрягаться за Турцию.
            3. PSih2097
              PSih2097 Сегодня, 18:49 Новый
              +1
              Цитата: Vol4ara
              то вступятся и страны НАТО

              НАТО только в случае нападения на страну участницу вступается, а вот если самостоятельно, то увы... ст. 5 Североатлантического договора.
              залючен в Вашингтоне, Федеральный округ Колумбия, 4 апреля 1949 г.
          2. sergo
            sergo Сегодня, 17:43 Новый
            +14
            РФ за себя то постоять не может, какая там Армения.
            1. Рашнэйрфорс
              Рашнэйрфорс Сегодня, 18:13 Новый
              +4
              Серго а ты в этом уверен? Русский народ и его армия всегда умели постоять за себя но не всегда власть в нашей стране могла это умение правильно( вовремя) применить.
              1. sergo
                sergo Сегодня, 18:31 Новый
                +8
                Я имею ввиду на современном этапе истории. Если у чиновников и олигархов жены, дети и недвижимость на западе, то никто ни на что отвечать не будет. Не для этого они столько лет таскали на запад все что наворовано непосильным трудом.
                1. Рашнэйрфорс
                  Рашнэйрфорс Сегодня, 18:40 Новый
                  +2
                  Это другой вопрос, но факт остаётся фактом: будет приказ -вломим так, что мало не покажется.
                2. Piramidon
                  Piramidon Сегодня, 20:17 Новый
                  -1
                  Цитата: sergo
                  Я имею ввиду на современном этапе истории

                  Расскажите это тем, кто уже в постсоветский период воевал в Чечне, Ю.Осетии, Сирии.
            2. PSih2097
              PSih2097 Сегодня, 18:53 Новый
              +2
              Цитата: sergo
              РФ за себя то постоять не может, какая там Армения.

              сие не значит "немочь армии", сие значит "немочь политиков" и их компашек, что хранят "честно нахапанное" в странах являющихся потенциальными целями для СЯС...
            3. Piramidon
              Piramidon Сегодня, 20:10 Новый
              -1
              Цитата: sergo
              РФ за себя то постоять не может

              Белый флаг уже приготовили? Слава богу, наш народ не из таких, как вы "хатаскрайников" и трУсов состоит.
              1. sergo
                sergo Сегодня, 20:53 Новый
                0
                За эту власть я умирать не пойду. Войн сопоставимых по масштабам с ВОВ не будет. Так кого вы защищать то собираетесь? Мы сами себя от своего правительства защитить не можем, все молча проглатываем, побузим на кухне и дальше пахать на благо олигархов и чиновников.
                1. Piramidon
                  Piramidon Сегодня, 20:55 Новый
                  0
                  Цитата: sergo
                  За эту власть я умирать не пойду.

                  Для вас власть и Родина понятия одинаковые?
        2. сунженец
          сунженец Сегодня, 17:35 Новый
          -4
          Цитата: Vol4ara
          Цитата: military_cat
          Самолёт страны-участника НАТО сбил самолёт страны-участника ОДКБ.

          Тут несколько лет назад, самолет страны-участника НАТО сбил самолёт РФ и ничего, помидорами отделались

          Но месть была беспощадной!!!
          1. PSih2097
            PSih2097 Сегодня, 18:54 Новый
            0
            Цитата: сунженец
            Но месть была беспощадной!!!

            Вот если бы пробили бы еще два пролива -- я бы с вами согласился, а так... negative
        3. COJIDAT
          COJIDAT Сегодня, 17:37 Новый
          +1
          Обделались))
        4. Черный_Ватник
          Черный_Ватник Сегодня, 17:42 Новый
          -4
          А потом глава страны - участника НАТО , после того, как его чуть не скинули, приполз на коленях к президенту РФ.
        5. Борис Черников
          Борис Черников Сегодня, 17:52 Новый
          +3
          угу,11 лярдов зеленых+непонятные курды притащили ПТРК и заптурили несколько леопардов,а потом с левого ПЗРК сбили СуперКобру..а потом вообще им стало скучно и они в столице рванули автобус с парой десяткой летчиков,что до и после ниразу не практиковали...а так да,только помидоры
          1. Vol4ara
            Vol4ara Сегодня, 18:04 Новый
            +4
            Цитата: Борис Черников
            угу,11 лярдов зеленых+непонятные курды притащили ПТРК и заптурили несколько леопардов,а потом с левого ПЗРК сбили СуперКобру..а потом вообще им стало скучно и они в столице рванули автобус с парой десяткой летчиков,что до и после ниразу не практиковали...а так да,только помидоры

            Это называется домыслы. Вам очень хочется верить, что это дело рук разведки рф, но это не значит, что это дело их рук
            1. Борис Черников
              Борис Черников Сегодня, 18:16 Новый
              +1
              laughing эм..это как раз факты-11 лярдов-сумма,которую сами турки озвучили как ущерб от санкций,относительно же потерь в техники и лс-то не подскажете почему курды,ни до,ни после не применяли аналогичные подходы и методы против турок?
              1. Vol4ara
                Vol4ara Сегодня, 18:19 Новый
                0
                Цитата: Борис Черников
                laughing эм..это как раз факты-11 лярдов-сумма,которую сами турки озвучили как ущерб от санкций,относительно же потерь в техники и лс-то не подскажете почему курды,ни до,ни после не применяли аналогичные подходы и методы против турок?

                Ну с санкциями согласен. Но это такое, жизнь пилота не купить не продать + это серьезный репутационный ущерб.
                По поводу действий курдов - я не курд, спросите у курдов
                1. Борис Черников
                  Борис Черников Сегодня, 18:24 Новый
                  +2
                  wink простой вопрос...если бы наши захотели немного покусать турок..то они бы это на всех каналах озвучили в стиле "мы рванули турецких военных как террористы" ? или тишком сообщили по дипломатическим каналам про то,что удивлены действиями курдских партизан ? Вы можете не верить,а я лично думаю,что слишком много совпадений в течении полугода после сбитого самолета,что потом за несколько лет столько не набралось..
            2. Омскгазмяс
              Омскгазмяс Сегодня, 18:27 Новый
              +1
              Да и буй с ними, нашими руками. Они остались чисты. А пилоты оказались покойниками. Несчастный случай, однако.
          2. МойВрач
            МойВрач Сегодня, 18:41 Новый
            0
            Цитата: Борис Черников
            угу,11 лярдов зеленых+непонятные курды притащили ПТРК и заптурили несколько леопардов,а потом с левого ПЗРК сбили СуперКобру..а потом вообще им стало скучно и они в столице рванули автобус с парой десяткой летчиков,что до и после ниразу не практиковали...а так да,только помидоры

            Если то что Вы пишите действительно так, то я думаю это не по понятиям. Это как если вам дали по щам, а вы в отместку подговорили его соседа сверху "затопить" и этим гордитесь.
        6. Омскгазмяс
          Омскгазмяс Сегодня, 18:25 Новый
          +1
          Среди помидоров оказались 24 пилота турецких ВВС в категории 200, и ещё 4 в категории 300. Но это для вас ничего не значит.
        7. frei67
          frei67 Сегодня, 18:51 Новый
          +1
          по турецким же данным помидорки обошлись в сумму от 20 до 40 млрд бакинских
      2. Svarog
        Svarog Сегодня, 17:28 Новый
        0
        Цитата: military_cat
        Самолёт страны-участника НАТО сбил самолёт страны-участника ОДКБ.

        Или кто то утрется.. или война.. Думаю все же помидоры возьмут вверх..
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 17:38 Новый
          +5
          Цитата: Svarog
          Или кто то утрется..

          А что Россия должна воевать за отжатые Арменией у Азербайджана земли до последнего русского солдата?
          А может сами, уважаемый, пример покажете? Добровольцем... Не?
          1. Tank Hard
            Tank Hard Сегодня, 17:47 Новый
            +2
            Цитата: Лопатов
            А что Россия должна воевать за отжатые Арменией у Азербайджана земли до последнего русского солдата?

            А если это как тут написали?
            Но если удар наносился в тот момент, когда штурмовик армянских военно-воздушных сил находился в воздушном пространстве Армении, то действия турецкой авиации можно расценивать как нападение натовского государства на государство, входящее в ОДКБ.

            ??
            1. Лопатов
              Лопатов Сегодня, 17:50 Новый
              +3
              Цитата: Tank Hard
              А если это как тут написали?

              Естественно там.
              Армяне совсем не против, чтобы за отжатое ими стояли насмерть русские ваньки.
              1. Tank Hard
                Tank Hard Сегодня, 17:51 Новый
                +2
                А как тогда ОДКБ?
                1. МойВрач
                  МойВрач Сегодня, 18:45 Новый
                  +3
                  [
                  Цитата: Tank Hard
                  А как тогда ОДКБ?

                  Россия в этом году уже помогала члену ОДГБ (конкретно Минску). Лимит за 2020 год исчерпан. yes
                2. Svarog
                  Svarog Сегодня, 19:53 Новый
                  +1
                  Цитата: Tank Hard
                  А как тогда ОДКБ?

                  У Лопатова двойные стандарты.. Как жаренным запахло..то нафиг нам армяне.. Есть договор и его нужно соблюдать иначе ни одно государство уважать нас не будет.. А ежели армяне такие сякие, то нафига в ОДКБ взяли..
                  1. Tank Hard
                    Tank Hard Сегодня, 19:57 Новый
                    +2
                    Цитата: Svarog
                    . Как жаренным запахло..то нафиг нам армяне.

                    Тут в соседней ветке одна Армянка прямо говорит, что нафиг нам русские, сами всё решим, а русские ещё и должны, всегда кидают Армению. Какие тогда тут стандарты? А Лопатов высказывает своё мнение, более того, многие с ним согласны. request
                    1. Svarog
                      Svarog Сегодня, 20:02 Новый
                      0
                      Цитата: Tank Hard
                      Цитата: Svarog
                      . Как жаренным запахло..то нафиг нам армяне.

                      Тут в соседней ветке одна Армянка прямо говорит, что нафиг нам русские, сами всё решим, а русские ещё и должны, всегда кидают Армению. Какие тогда тут стандарты? А Лопатов высказывает своё мнение, более того, многие с ним согласны. request

                      Так пока одна армянка говорит, а когда кинем армян..весь мир будет смеяться и над ОДКБ и над Россией..
                      1. Tank Hard
                        Tank Hard Сегодня, 20:05 Новый
                        0
                        Цитата: Svarog
                        Так пока одна армянка говорит, а когда кинем армян..весь мир будет смеяться и над ОДКБ и над Россией

                        Пока нет доказательств нападения на Армению, ни Турцией, ни Азербайджаном. Только слухи. А слухи-вещь не серьёзная. request
                      2. Svarog
                        Svarog Сегодня, 20:22 Новый
                        0
                        Цитата: Tank Hard
                        Цитата: Svarog
                        Так пока одна армянка говорит, а когда кинем армян..весь мир будет смеяться и над ОДКБ и над Россией

                        Пока нет доказательств нападения на Армению, ни Турцией, ни Азербайджаном. Только слухи. А слухи-вещь не серьёзная. request

                        Ну и мы не принимаем здесь серьезных решений laughing
                      3. Tank Hard
                        Tank Hard Сегодня, 20:39 Новый
                        +1
                        Цитата: Svarog

                        Ну и мы не принимаем здесь серьезных решений

                        А может и хорошо, что не принимаем.
      3. Paranoid50
        Paranoid50 Сегодня, 17:52 Новый
        +3
        Цитата: Лопатов
        Добровольцем... Не?

        Да какое там - местное хомячьё при первом же шухере ломанётся вдаль и вглубь. yes
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 18:36 Новый
          +2
          Цитата: Paranoid50
          Да какое там - местное хомячьё при первом же шухере ломанётся вдаль и вглубь.

          Эт точно.
          Но воевать до последнего солдата они завсегда готовы-с
          1. Tank Hard
            Tank Hard Сегодня, 18:47 Новый
            +1
            Цитата: Лопатов
            Эт точно.
            Но воевать до последнего солдата они завсегда готовы-с

            Там в соседней ветке армянка одна( я так понял, во всяком случае) такого нехорошего накидала в сторону России, что слов нет. Надоели.
      4. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 18:01 Новый
        +3
        Цитата: Лопатов
        А что Россия должна воевать за отжатые Арменией у Азербайджана земли до последнего русского солдата?
        А может сами, уважаемый, пример покажете? Добровольцем... Не?

        Именно потому,что ПОКА заваруха имеет локальный вид,РФ лезть не будет.Как-только это все выльется в полномасштабную войну,и туда влезут и турки и иранцы и Бог знает еще кто,включая и Игил с Алькаидой,тогда РФ,связанная договором ОДКБ ОБЯЗАНА будет вмешаться. Это все прописано в ОБОРОННОЙ ДОКТРИНЕ нашей страны. Без пузырей,вымысла и коней в вакууме.
        1. халпат
          халпат Сегодня, 18:28 Новый
          0
          ПОКА заваруха имеет локальный вид,РФ лезть не будет.Как-только это все выльется в полномасштабную войну... тогда РФ...

          поясните термины, я не понял.
          1. заваруха локального вида.
          2. полномасштабная война.

          И ещё вопрос: для Армении и Азербайджана сейчас это полномасштабная война?
          Оба государства с гулькин нос, расстояние от Баку до Гюмри 540 км. Это от Каспия до Турции.
  2. Чарик
    Чарик Сегодня, 18:56 Новый
    +2
    и че будет?-кхе-кхе прошу отнестись с пониманием-выражаем озабочки-на этом наши полномочия все
  • фигвам
    фигвам Сегодня, 17:24 Новый
    +6
    Ну всё, началось...
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 17:30 Новый
      +1
      Цитата: фигвам
      Ну всё, началось...




      По данным от Бориса Рожина(Colonel Cassad),МО Армении сообщает, что турецкий истребитель F-16 вылетевший с авиабазы Гянджа сбил армянский Су-25. Армянский пилот погиб. Машина была сбита в воздушном пространстве Армении.
      Фактически, это является уже открытым нападением Турции на Армению, которая получает формальный повод обратиться в ОДКБ за защитой. Де-факто, стран член НАТО напала на страну члена ОДКБ.
      Также стоит отметить, что Иран перебрасывает войска на границу с Азербайджаном.

      Отдельно нужно отметить сообщения о еще одном неопознанном самолете, который якобы был сбит иранскими системами ПВО в Восточном Азербайджане.
      "We have received reports of a plane of unknown origin shot down by the Iranian Air Defense Forces. It was found in East Azarbaijan Province."
      1. dzvero
        dzvero Сегодня, 17:52 Новый
        +1
        Согласно тексту, который Вы выложили, был сбит турецкий F-16 и его пилот погиб. Очень коряво написано.
        1. Beby
          Beby Сегодня, 18:42 Новый
          +3
          Да не то, чтобы коряво - безграмотно !
          Fighter (истребитель), из первого и третьего абзаца, к 4-му абзацу стал destroyder'ом (эскадренным миноносцем).
          Самолёт "injured" (ранен, как живой организм), а не "damaged" (повреждён)...
          Ну и таки да, по тексту выходит, что "ранен" был именно F-16.
          Похоже на корявый машинный перевод очень низкого качества.
    2. Черный_Ватник
      Черный_Ватник Сегодня, 17:46 Новый
      +1
      Ну всё, началось...

      Там это "началось" идёт полным ходом уже несколько дней. Данные по азербайджанским потерям занижаются.
      Близкий друг из небольшого города на севере Азербайджана сегодня мне сказал, к ним сегодня привезли 69 шахидов. А из города в сопровождении полиции отправились 4 автобуса с добровольцами.
      Подозреваю, что подобное идёт по всему Азербайджану и Армении.
  • Deniska999
    Deniska999 Сегодня, 17:32 Новый
    +19
    Отмобилизовать московских армян и в зону боевых действий.
    1. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 17:44 Новый
      +13
      Вообще всех, кто в России. И азербайджанцев тоже. Всех!
  • предки с Дона
    предки с Дона Сегодня, 17:47 Новый
    +4
    А где союзник армян США ? Пашинян так уверенно с ними сближался. Армяне хитрят и втягивают Россию в конфликт, намекая что наши ПВО обязаны их прикрывать ((( Не стоит этого делать, пусть сами друг друга мочат, а то гонору много было.
  • Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 18:12 Новый
    +1
    Пока не ясно, Турция и Азербайджан опровергают эту информацию.
    «Утверждения об этом совершенно неверны», — заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

    Глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что «информация армянских СМИ — ложь и очередная фантазия армянской военной пропагандистской машины».
  • Svarog
    Svarog Сегодня, 17:18 Новый
    +3
    Я же говорю эрдогаша не адекват.. Вот и понеслась.. опять помидоры?
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 17:21 Новый
      +2
      думаю огурцы теперь
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 17:22 Новый
      +6
      Цитата: Trapp1st
      Почерк турецких собак !


      можно предположить, что турецкий истребитель, что называется, караулил самолёт ВВС Армении. И если тот совершил вылет за пределы воздушного пространства Армении, то F-16 незамедлительно нанёс удар.


      "Картина",практически 1 : 1 с историей по сбитому турками российскому Су-24. Почерк тот же...
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 17:23 Новый
        +5
        Цитата: Инсургент
        "Картина",практически 1 : 1 с историей по сбитому турками российскому Су-24. Почерк тот же...

        О том и речь.. безнаказанность она распоясывает..
    3. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 17:23 Новый
      -5
      Цитата: Svarog
      Я же говорю эрдогаша не адекват.

      А Сорос лучше?
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 17:24 Новый
        +3
        Цитата: Лопатов
        Цитата: Svarog
        Я же говорю эрдогаша не адекват.

        А Сорос лучше?

        При чем тут Сорос?
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 17:25 Новый
          +4
          Цитата: Svarog
          При чем тут Сорос?

          Здрасьте, приехали..... laughing
          А кто сейчас Арменией рулит?
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 17:26 Новый
            0
            Цитата: Лопатов
            А кто сейчас Арменией рулит?

            Этот же вопрос можно и к России отнести.. А Армения член ОДКБ и ее атаковали..
            1. Лопатов
              Лопатов Сегодня, 17:40 Новый
              +6
              Цитата: Svarog
              А Армения член ОДКБ и ее атаковали..

              Это стоило бы вспоминать, когда российские каналы в Армении закрывали. Или когда армяне в учениях НАТО участвовали...
              1. svoit
                svoit Сегодня, 18:59 Новый
                0
                А кто то был этим недоволен? Может санкции там какие то были?
              2. Svarog
                Svarog Сегодня, 19:57 Новый
                +1
                Цитата: Лопатов
                Цитата: Svarog
                А Армения член ОДКБ и ее атаковали..

                Это стоило бы вспоминать, когда российские каналы в Армении закрывали. Или когда армяне в учениях НАТО участвовали...

                Лопатов, так что же из ОДКБ Армению не попросили.. Или когда выгодно дружим, а когда нет то пусть идут лесом?
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 17:38 Новый
        +13
        Цитата: Лопатов
        Цитата: Svarog
        Я же говорю эрдогаша не адекват.

        А Сорос лучше?

        Сорос редчайшая мразь. Жалко что этого капо на фонарном столбе не повесили в свое время.
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 17:47 Новый
          +5
          Именно.
          Неудивительно, что вспышки насилия в Карабахе стали такими частыми....

          Кстати, Сорос рулит не только Арменией, но и прессой
          Так что не удивлюсь, если эта новость- фейк.
        2. Paranoid50
          Paranoid50 Сегодня, 17:53 Новый
          +2
          Цитата: Арон Заави
          Сорос редчайшая мразь.

          Что характерно, сильнее всех его ненавидят на исторической, в Венгрии. am
        3. Спайков Джавелин Тоувич
          Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 17:54 Новый
          0
          я что то пропустил?!!

          не поделитесь ссылкой хотелось бы прочитать.
        4. Doliva63
          Doliva63 Сегодня, 18:07 Новый
          +2
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Лопатов
          Цитата: Svarog
          Я же говорю эрдогаша не адекват.

          А Сорос лучше?

          Сорос редчайшая мразь. Жалко что этого капо на фонарном столбе не повесили в свое время.

          Сорос - образец "американ вэй" и олицетворение "западных ценностей"! Как вы можете?! bully
        5. Tank Hard
          Tank Hard Сегодня, 18:56 Новый
          0
          Цитата: Арон Заави
          Сорос редчайшая мразь. Жалко что этого капо на фонарном столбе не повесили в свое время.

          Тут я поставлю жирный плюс.
    4. Rostislav
      Rostislav Сегодня, 18:04 Новый
      0
      Так не наш самолет сбили, армянский. Они и будут санкции вводить в отношении Турции.
      А для того, чтобы России помогать и "впрягаться", как тут некоторые обеспокоились, так Армения сначала должна сама за помощью обратиться. А уже после Россия будет думать, как реагировать. Заодно напомнит Еревану и русофобские лозунги.
    5. Redline
      Redline Сегодня, 18:09 Новый
      -1
      Да, Помидоры и Наташи войдут в список санкций laughing
  • Dave36
    Dave36 Сегодня, 17:18 Новый
    -10
    Вовка всплакнул, навеяли воспоминания и памидорки...
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 17:28 Новый
      +3
      А турки, наверное, вспомнили о погибшем автобусе с лётчиками своих ВВС. Вовками и Петьками своих друзей называйте.
      1. Dave36
        Dave36 Сегодня, 17:46 Новый
        +1
        Это исключительно ваши фантазии, про автобусы...
  • Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 17:19 Новый
    +2
    Как это предсказуемо.И как нужно это Армении.Ух как будоражит это новость .Эх.
    В Ереване очень большое посольство США.Очень большое чтобы эту новость воспринимать серьёзно.wink
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 17:58 Новый
      +1
      Цитата: Наблюдатель2014
      В Ереване очень большое посольство США.

      и что?
  • Ela Myaushkina
    Ela Myaushkina Сегодня, 17:20 Новый
    0
    Теперь у России есть повод вмешаться в рамках союзного договора?

    Только вот зачем Турки бегут впереди паровоза и все портят, как себе, так и Азербайджану. Азербайджану такой ход союзника уж точно совсем не нужен был. Теперь все полетит коту под хвост...
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 17:21 Новый
      +7
      Турки еще вчера официально сказали, что помогут азербайджану не только словами, но и военной силой, если потребуется. Вот беспилоточку пытаются включить.
      1. Абзац Эпитафьевич Ы.
        Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 17:56 Новый
        0
        так а армяне позавчера сказали, что если турки применят Ф-16, то Армения ответит искндерами:
        МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ереван применит "Искандеры", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.

        Применят?
    2. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 17:25 Новый
      +7
      вы серьезно думаете что Путин вмешается?Только если его поставят к стенке и то не факт, это гбэшник до мозга костей, он будет вилять до последнего, все его игры только подковерные
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 17:33 Новый
        0
        Это сугубо личные территориальные проблемы двух соседних стран - Россия ввязываться не будет сам свои проблемы пускай решают.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 17:42 Новый
          +2
          Это сугубо личные территориальные проблемы двух соседних стран
          Нападение страны НАТО на участника ОДКБ? Ну ну
          1. Абзац Эпитафьевич Ы.
            Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 18:22 Новый
            +1
            Цитата: Trapp1st
            Нападение страны НАТО на участника ОДКБ? Ну ну

            кроме слов армян нет ничего. Лично я подождал бы заявления нашего министерства обороны, а потом делал выводы.
            1. Trapp1st
              Trapp1st Сегодня, 18:25 Новый
              0
              подождал бы заявления нашего министерства обороны
              Подождем, или подтвердиться или нет. Что если первое?
              1. Абзац Эпитафьевич Ы.
                Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 18:35 Новый
                0
                Цитата: Trapp1st
                Что если первое?

                ничего. Озабоченность, консультации, заявления, миротворческие потуги. Статья 3 Устава ОДКБ - приоритет отдаётся политическим средствам.
        2. Черный_Ватник
          Черный_Ватник Сегодня, 17:51 Новый
          +3
          Если Россия не будет ввязываться в кровавую бойню, которая идёт у ее границ, то, извините, на какой международный авторитет Россия может претендовать?
          Или мы мировая держава или фуфло. Золотой серединой мы не можем быть как исторически, так и географически.
        3. rotkiv04
          rotkiv04 Сегодня, 17:54 Новый
          +2
          так сбили над территорией Армении, значит агрессия против члена ОДКБ
        4. svoit
          svoit Сегодня, 19:04 Новый
          0
          Следующими будут Донбасс,Ю. Осетия, Абхазия, Преднестровье
          Думаю что в таком порядке....
        5. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 20:32 Новый
          0
          Цитата: Вадим237
          Это сугубо личные территориальные проблемы двух соседних стран

          Вот и пусть бы армяне с азербайджанцами разбирались, но туда ведь турки встряли, а это уже третья страна к территории Нагорного Карабаха никакого отношения не имеющая..
    3. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 18:03 Новый
      0
      Цитата: Ela Myaushkina
      Азербайджану такой ход союзника уж точно совсем не нужен был.

      да будет Вам) Каких ходов можно ожидать, беря себе в союзники параноика?
  • rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 17:20 Новый
    +12
    турки это шакалы азии, как поляки европы
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 18:04 Новый
      +1
      Цитата: rotkiv04
      турки это шакалы азии, как поляки европы

      ну, в общем да. И пучит их от собственного величия одинаково.
    2. DEVIL LIFE`S
      DEVIL LIFE`S Сегодня, 19:14 Новый
      0
      Может быть, вот только трудная эта партия получится, пока Россия наблюдает, в Армении Иран может укрепить свои позиции
  • НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 17:23 Новый
    +10
    Однако можно предположить, что турецкий истребитель, что называется, караулил самолёт ВВС Армении.

    У меня у одного дежа-вю с "караулил,турецкий Ф-16"?
    По моему нарисовался очень хороший случай должок отдать туркам,причем с процентами. Воткнув пару тройку их хваленных и очень подлых Ф-16 рожей в землю.
    1. Сибиряк 66
      Сибиряк 66 Сегодня, 17:29 Новый
      +4
      Уважаемый. проливы закроются мгновенно. Я вообще думаю, что весь замес из за них. Ищут повод нам опять в спину, так сказать. Любая наша реакция в виде ответки а не дежурных заявлений - и все, сирийская группировка отрезана.
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 17:30 Новый
        -1
        Цитата: Сибиряк 66
        и все, сирийская группировка отрезана.

        Была бы политическая воля и пролив расширить можно..заодно показав, что незяя так..
        1. Сибиряк 66
          Сибиряк 66 Сегодня, 17:33 Новый
          +1
          Даже великий Союз это не сделал. Готовился просто - напросто высадить пару дивизий ВДВ)
          1. Doliva63
            Doliva63 Сегодня, 18:22 Новый
            +1
            Цитата: Сибиряк 66
            Даже великий Союз это не сделал. Готовился просто - напросто высадить пару дивизий ВДВ)

            У Союза в ЗаКВО была только 1 ВДД. Через море от Турции ещё 1 была, но она была на другой ТВД ориентирована. Так что основные задачи лежали на войсках округа, которые к этому были вполне готовы.
      2. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 17:34 Новый
        +1
        Цитата: Сибиряк 66
        проливы закроются мгновенно

        Как закроются,так и откроются...
      3. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 17:37 Новый
        -5
        Цитата: Сибиряк 66
        Уважаемый. проливы закроются мгновенно.

        Уважаемый,на задницу турков усадить можно легко и просто,объяснив им ,что ракеты Искандеров и Калибров несут ЯБЗ.
        Что до проливов...и я интересуюсь,чего Турция сделает,чтоб не дать пройти нашим боевым кораблям ,до верху затаренными ракетами?
        Цитата: Сибиряк 66
        Любая наша реакция в виде ответки а не дежурных заявлений - и все, сирийская группировка отрезана.

        Ошибаетесь.Вся эта заваруха вокруг Карабаха,я думаю,из-за того,что Путин недвусмысленно сказал о том,что собирается возвращать российские земли ,которые прихватили республики,при выходе.Но где земли,там и вся республика ...и на примере БССР ,есть подозрение,что Путин не шутит.
      4. svoit
        svoit Сегодня, 19:09 Новый
        -1
        Причем тут наша реакция? мы как всегда выразим "глубоко сожаление", и оно будет тем глубже, чем больше будет сбито турецкий самолетов.
    2. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 17:32 Новый
      +4
      Цитата: НЕКСУС
      Воткнув пару тройку их хваленных и очень подлых Ф-16 рожей в землю.


      Вы уже записались в добровольцы? По пути в Армению надеюсь данный пост пишите? А то как-то странно призывать к войне находясь на мягком диване.
    3. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 17:41 Новый
      +1
      Цитата: НЕКСУС
      По моему нарисовался очень хороший случай должок отдать туркам

      фонтанируете диванным энтузиазмом?
  • uran
    uran Сегодня, 17:24 Новый
    -11
    Армяне делают фейки лиж бы втянуть Россию в войну. laughing
  • nikolas 83
    nikolas 83 Сегодня, 17:24 Новый
    +6
    Турки уже берега потеряли.Все по сценарию Сирии как с нашим Су 24.Зачем спасли этого эрдогана от виселицы.Он на всех на плевал.
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 18:16 Новый
      0
      а это вопрос к ВВП, его ХПП видно опять провалился
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 20:42 Новый
      0
      Цитата: nikolas 83
      Зачем спасли этого эрдогана от виселицы

      Там у них очередь на султанство стоит и не факт, что очередной будет лучше Эрдогана.
  • 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 17:24 Новый
    +5
    Ждём отчёт по удару Искандерами
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 17:28 Новый
      +1
      Ну так ответкой Полонез прилетит, хоть в Баку, хоть в АЭС (вчера уже грозили).

      Тут обе стороны имеют возможности поражать стратегические объекты на всю глубину. Кто сделает в ответ - получит оправдание в ООН.
    2. Revival
      Revival Сегодня, 18:27 Новый
      +2
      Сразу после пушилина ответят....
  • тлауикол
    тлауикол Сегодня, 17:24 Новый
    +18
    Я думаю, наш МИД выразит озабоченность.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 17:47 Новый
      0
      И правильно сделает......Пашинян плевался в сторону Севера,теперь сам пусть утирается...
    2. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 18:18 Новый
      0
      тут можно не сомневаться. Лавров уже готовит прессуху с озабоченностями, а Машка на заднем фоне Калинку сбацает
    3. Doliva63
      Doliva63 Сегодня, 18:25 Новый
      0
      Цитата: тлауикол
      Я думаю, наш МИД выразит озабоченность.

      Самый рейтинговый пост! good И я согласен drinks
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 19:59 Новый
        0
        Цитата: Doliva63
        Цитата: тлауикол
        Я думаю, наш МИД выразит озабоченность.

        Самый рейтинговый пост! good И я согласен drinks

        Тут к гадалке не ходи..Захарова уже озабочена.. Ждем Лаврова..
  • Александр Долгов
    Александр Долгов Сегодня, 17:25 Новый
    0
    Россия не отреагирует. Хотя по факту члена ОДКБ долбят. Попадос для России. Будем смотреть как Пашиняна спасают американцы. Может корабль его заберёт если, что ...
    1. Ela Myaushkina
      Ela Myaushkina Сегодня, 17:31 Новый
      -2
      Цитата: Александр Долгов
      Россия не отреагирует. Хотя по факту члена ОДКБ долбят. Попадос для России. Будем смотреть как Пашиняна спасают американцы. Может корабль его заберёт если, что ...

      Если нет нарушения государственной границы Армении. То это не вторжение и атака на Армению. А Карабах это не Армения. Поэтому ОДКБ пока не действителен. Нет повода.
      1. Revival
        Revival Сегодня, 18:29 Новый
        0
        Кажись в белоруссии делали вид что и митингов достаточно для одкб, а тут вдруг и самолета мало....
    2. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 17:43 Новый
      +1
      Цитата: Александр Долгов
      Может корабль его заберёт если, что ...

      Шестой флот у берегов Армении?
      Псаки вернули на службу??? laughing
    3. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:51 Новый
      +3
      Россия не отреагирует. Хотя по факту члена ОДКБ долбят. Попадос для России. Будем смотреть как Пашиняна спасают американцы. Может корабль его заберёт если, что ...

      космический?! laughing
      1. Александр Долгов
        Александр Долгов Сегодня, 18:39 Новый
        +1
        laughing зачетно сказал
    4. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 20:45 Новый
      0
      Цитата: Александр Долгов
      Может корабль его заберёт если, что ...

      Ну, ладно, к белорусскому морю нас уже приучили. Теперь еще и армянское море появилось? wassat
  • Одиссей
    Одиссей Сегодня, 17:25 Новый
    +6
    Очень странная новость. У Армении почти нет ВВС,и она никак не применяла свои считанные самолеты в конфликте. Что же делал Су-25 не на фронте,а в самой Армении ? Кого и зачем летел штурмовать ?
    Не менее странно и появление F-16. И тоже не на фронте.
    У Азербайджана как раз ВВС есть,но они так же кроме очень удачного применения беспилотников пока их не задействуют. Зачем же им атаковать Су-25 с помощью F-16,да еще и в воздушном пространстве Армении ?
    Больше похоже на попытку со стороны Армении пристегнуть непосредственно Турцию к конфликту.
    Суть в том,что если это представить в качестве не войны за Карабах,а агрессии собственно против Армении РФ придется вмешиваться непосредственно.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 17:33 Новый
      +9
      Глупый вопрос - что делал Су-25 над Арменией когда война в карабахе. По уровню - а что делали Яки/Лавки/Илы в глубоком тылу, когда война?

      Если отбросить конспирологию, то вот 2 причины легко:
      1) Припекло реально, а пилоты имеют 4-8 часов с начала года. Вот сейчас дали горючку и интенсивно на полигоны, пока есть еще время. Хоть как-то влетать и подучить.
      2) Облет опорного района, ознакомление с местностью и вот это все.
      1. Одиссей
        Одиссей Сегодня, 17:51 Новый
        -1
        .
        Цитата: donavi49
        1) Припекло реально, а пилоты имеют 4-8 часов с начала года. Вот сейчас дали горючку и интенсивно на полигоны, пока есть еще время. Хоть как-то влетать и подучить.
        2) Облет опорного района, ознакомление с местностью и вот это все.

        Хорошо,принято.Если предположить,что даже те считанные самолеты ,что есть не готовы-это логично.
        Но зачем тогда F-16 его сбил в воздушном пространстве Армении ?
        Самолет у себя,не на фронте,никакой опасности от него нет. Это было бы странно даже если это был Миг-29 собственно ВВС Азербайджана. Но Турецкий истребитель ? Это какая-то нелепица.
        Куда логичнее ( без конспирологии) предположить,что Армяне в ходе учебного полета потеряли Су-25,но пытаются по политическим соображениям пристегнуть сюда Турок.
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 18:18 Новый
          0
          интересно, а есть данные об инциденте не от армянского "объективного контроля", а от третьей стороны. Например, России? Пока, насколько понимаю, есть только заявление армянского мин.оба и, соответственно, опровержение от турок и азербайджанцев.
    2. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 17:39 Новый
      +3
      Цитата: Одиссей
      Больше похоже на попытку со стороны Армении пристегнуть непосредственно Турцию к конфликту.


      Турки уже там, об этом трубят везде и всюду.
      Цитата: Одиссей
      Зачем же им атаковать Су-25 с помощью F-16

      В моделях самих самолётов ответ. Это удар в сторону России. Сейчас будут смотреть за нашим ответом. И в Армении и в Турции. Если ничего не произойдёт, то вмешается страны НАТО, Армения выйдет из ОДКБ и Армения вместе с Грузией войдут в этот альянс в том или ином виде.
      1. Одиссей
        Одиссей Сегодня, 17:55 Новый
        0
        Цитата: OgnennyiKotik
        В моделях самих самолётов ответ. Это удар в сторону России.

        Причем здесь Россия ? Это выгодно только Армении. Зачем Турции сбивать самолет в самой Армении ? Сейчас у них идеальная с точки зрения международного права ситуация. Азербайджан воюет за те земли которые считаются именно их территорией.
        А вот нападение на суверенное государство,это уже другой расклад. Турции как раз это совершенно невыгодно.
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 18:07 Новый
          -1
          Цитата: Одиссей
          Причем здесь Россия ?

          Это территория наших интересов, в Армении находятся наши базы, это единственная страна в Закавказье поддерживающая нас, они входят в ОДКБ. Если все страны увидят слабость, то это приведёт к возобновлению всех войн где присутствует Россия. Сирия, Ливия, Приднестровье, ЛДНР. Центрально Азиатские страны выйдут из поля влияния России, Казахстан так же начнёт дрейфовать. Базы Китая и НАТО/США на протяжении всей южной границы будут.
          США получив Закавказье (Грузия,Армения) двинется дальше в Азию. Это логично в их борьбе против Китая, Китай будет отвечать, нас будут отжимать все.
          За Армению нужно держаться зубами. Большой войны там не будет, главный вопрос кто ее предотвратит.
          1. Абзац Эпитафьевич Ы.
            Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 18:14 Новый
            0
            Цитата: OgnennyiKotik
            это единственная страна в Закавказье поддерживающая нас,

            а в чём это выражается?
            1. Piramidon
              Piramidon Сегодня, 20:52 Новый
              0
              Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
              Цитата: OgnennyiKotik
              это единственная страна в Закавказье поддерживающая нас,

              а в чём это выражается?


      2. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 18:09 Новый
        0
        Цитата: OgnennyiKotik
        В моделях самих самолётов ответ. Это удар в сторону России. Сейчас будут смотреть за нашим ответом. И в Армении и в Турции. Если ничего не произойдёт, то вмешается страны НАТО, Армения выйдет из ОДКБ и Армения вместе с Грузией войдут в этот альянс в том или ином виде.


        Армения с Грузией в НАТО это фантазии, НАТО и так не очень охотно принимает новых членов сейчас а уж страны с такими территориальными проблемами тем более, а вот если задача втянуть Россию в войну любыми средствами то тут организаторы на верном пути. Вопрос только в том во что это обойдется России, как минимум испортятся отношения с Азербайджаном, Турцией и Афганистаном (который тоже поддерживает Азербайджан) + могут испортится отношения с другими мусульманскими странами которые поддерживают целостность Азербайджана, поэтому тут нужно действовать аккуратно и с умом... и нужно еще понимать что Россия в итоге от этого выиграет.
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 18:12 Новый
          -1
          Цитата: Aleksandr21
          Армения с Грузией в НАТО это фантазии

          Не фантазии. Не полноценным членом, а ассоциативным участником» все то же самое, что и член НАТО но без права голоса.
    3. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 17:48 Новый
      -1
      Цитата: Одиссей
      РФ придется вмешиваться непосредственно.

      "непосредственно" - это согласно протокола. Сначала просьба в секретариат ОДКБ от терпилы, потом консультации внутри организации, потом обращение в ООН, потом....и т.д. Вероятнее всего - разведение сторон и прекращение огня. Никаких силовых принуждений к миру не будет. И так до следующего раза.
  • garri-lin
    garri-lin Сегодня, 17:25 Новый
    +6
    У турков свой интерес. Будут регион будоражить. Чужой кровью упиватся. Надеюсь Ереван не заставит себя ждать. И таки долбанет Искандерами и по Азербутам и по Турции.
  • Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 17:27 Новый
    +5
    Сбитие самолёта - «проверка на пацана» на БВ. Турки решили проверить армян, заодно показать свою решительность. Армянам надо привести в боевую готовность все, что есть из ПВО и продолжать работу боевой авиации - иначе им не дадут летать вообще.
  • Dave36
    Dave36 Сегодня, 17:28 Новый
    +7
    Надо ещё с400 Туркам подогнать, ещё и самолетики обещали продать...ну а че...деньги, ничего личного. Вооружили Армян, накачали Азербайджан, упали в ноги Туркам...мда.....
  • Вольнопёр
    Вольнопёр Сегодня, 17:28 Новый
    +1
    Военно-воздушные силы Армении публикуют информацию о том, что истребитель F-16 ВВС Турции сбил штурмовик Су-25 армянских ВВС.


    Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
    Вот это сообщение -



    автоперевод

    Сегодня с 10:30 истребители F-16 ВВС Турции поднялись в воздух из аэропорта «Гянджа» Азербайджанской Республики и обеспечили бомбардировочные удары с БПЛА «Байрактар» турецкого производства по населенным пунктам и сухопутным подразделениям ВС Армении, расположенным в регионах Варденис, Мец Масрик, Сотк Вардениса, Вардениса и Мец Масрик, Сотк:

    За данный период боевые задачи по огневой поддержке подразделений войск ПВО ВС РА выполняла своя авиация.

    При выполнении боевой задачи в ходе противовоздушных и воздушных боев многофункциональным истребителем F-16 ВВС Турции в воздушном пространстве Республики Армения был сбит истребитель Су-25 ВВС ВС РА:
    Пилот, к сожалению, героически погиб:

    Многофункциональный истребитель Турецкой Республики F-16, согласно мерам объективного контроля, находился на глубине 60 км на высоте 8200 метров.
  • ximkim
    ximkim Сегодня, 17:29 Новый
    +1
    Ждём новости с официальными заявлениями.
  • serzh.kost
    serzh.kost Сегодня, 17:29 Новый
    +7
    Если и после такого выражать только озабоченность, то непонятно, зачем ОДКБ вообще нужно.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 17:41 Новый
      +2
      Вообще - для начала Армения должна официально обратиться в ОДКБ за помощью, разве нет? Мож армяне пока не считают, что она им нужна?
      1. serzh.kost
        serzh.kost Сегодня, 17:51 Новый
        +1
        так я и не призываю прямо сейчас бежать и расчехлять яо. но ответ должен быть, тем более накопилось уже. турки уже открыто издеваются над "сверждержавой", смех просто. а если боязно больших дядек, так из песочницы не выходить...
  • fif21
    fif21 Сегодня, 17:30 Новый
    -1
    А стереть аэродром разве нечем ? И разобраться нужно - кто управлял F-16 ! Если турок, то фамилию и адрес в студию. hi
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 17:35 Новый
      +1
      Так боязно, в ответку полонезы (а то и новые турецкие ракеты) прилетят. Обе стороны могут уничтожать любые объекты друг-друга.
      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Сегодня, 18:08 Новый
        0
        У Азербайджана есть ещё израильские LORA (ОТРК)
  • Костадинов
    Костадинов Сегодня, 17:30 Новый
    +1
    Цитата: Одиссей
    Что же делал Су-25 не на фронте,а в самой Армении ?

    Ответ вероятно в том что Ф-16 ескортировал беспилотников. Су-25 угрожал сбит беспилотников.
  • Странник Поленте
    Странник Поленте Сегодня, 17:33 Новый
    +2
    Правда или нет,но Россию стараются усиленно втянуть в конфликт.
    1. Ela Myaushkina
      Ela Myaushkina Сегодня, 17:34 Новый
      -2
      Цитата: Странник Поленте
      Правда или нет,но Россию стараются усиленно втянуть в конфликт.

      И Армения очень старается. Ибо чувствует свой крах в Карабахе.
      1. Doliva63
        Doliva63 Сегодня, 18:37 Новый
        +1
        Цитата: Ela Myaushkina
        Цитата: Странник Поленте
        Правда или нет,но Россию стараются усиленно втянуть в конфликт.

        И Армения очень старается. Ибо чувствует свой крах в Карабахе.

        А почему и нет - в обмен на правильную/взвешенную внешнюю политику?
  • Radikal
    Radikal Сегодня, 17:34 Новый
    0
    Цитата: 7,62х54
    Ждём отчёт по удару Искандерами

    Какими Искандерами? Теми, на которых расчёты российские? sad Кто ж им отдаст приказ... .? winked
  • Dave36
    Dave36 Сегодня, 17:34 Новый
    0
    О, уже турки- не мы, не сбивали)
  • yehat2
    yehat2 Сегодня, 17:35 Новый
    +1
    я не думаю, что турки точно знали, над чьей территорией находится су-25 и вообще где чья территория. Просто сбили цель в заданном весьма условно районе
  • tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:36 Новый
    0
    Турция не сбивала СУ 25 Армении .Блумберг.Тогда кто? hi
    1. Ela Myaushkina
      Ela Myaushkina Сегодня, 17:40 Новый
      -5
      Цитата: tralflot1832
      Турция не сбивала СУ 25 Армении .Блумберг.Тогда кто? hi

      Армяне сами же сбили, чтобы Россия наконец пришла на помощь)
      1. Вольнопёр
        Вольнопёр Сегодня, 18:00 Новый
        +2
        Цитата: Ela Myaushkina
        Цитата: tralflot1832
        Турция не сбивала СУ 25 Армении .Блумберг.Тогда кто? hi

        Армяне сами же сбили, чтобы Россия наконец пришла на помощь)


        Не слишком ли дорого для такой провокации? У Армении ( ЕМНИП ) было всего четыре Су-25.
        Не проще ли было бы "разнести" какой-либо "свинарник" в приграничном с Азербайджаном районе, сделать "заявление об агрессии" и посмотреть на реакцию России?
        А тут - "сразу с козыря пошёл".
  • Alien From
    Alien From Сегодня, 17:36 Новый
    +2
    Очень, очень плохая новость!!! Намеренно пытаются втянуть нас в этот блудняк!!!
    1. Ela Myaushkina
      Ela Myaushkina Сегодня, 17:40 Новый
      0
      Цитата: Alien From
      Очень, очень плохая новость!!! Намеренно пытаются втянуть нас в этот блудняк!!!

      Думается, это фейк армян.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:59 Новый
        0
        Есть такая вероятность.
  • tarakan
    tarakan Сегодня, 17:39 Новый
    +2
    Обясните гражданскому,Армения знала,что у Азербанжана есть БПЛА со САПЙКАМИ ,но ставила ПВО ОСА как стационар в открытом поле,да и танки в капонирах хорошая мишень.Потратились бы на ТОР больше пользы.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:45 Новый
      +2
      Кто сбил в вертолет Азербайджана ,если все Осы выбиты в Нагорном Карабахе.Что то мне подсказывает 50/50 правда собоих сторон. hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:53 Новый
        +2
        Что то мне подсказывает, что ЗАВРАЛИСЬ ТАМ ВСЕ!
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 17:57 Новый
      +1
      У них дэнэг нэт!
      Они ни ни не богатые, но гордые .....
      Всё просто как дважды, два ..... они могут ВЫЖИТЬ, только тогда, когда станут частью чего то СИЛЬНОГО.
  • Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 17:42 Новый
    0
    Хочу спросить : " Ну, Пашинян ушастый, что теперь делать будешь"?
    Про Россию вспомнишь или будешь вызывать к Европе с их гейропейскими ценностями?
  • fn34440
    fn34440 Сегодня, 17:44 Новый
    +5
    "Я пришел к тому, что Турция является территорией ужаса…»

    "...По сути своей турок – это задира и трус; он храбр, аки лев, когда ему благоприятствуют обстоятельства, но раболепен, малодушен и слаб, если ситуация не в его пользу."

    Генри Моргенто (Моргентау) (Hans Henry Morgenthau), посол США в Турции в 1913-1916 г.г., книга "The Ambassador Morgenthau’s Story" (1918) В русском переводе - «Трагедия армянского народа. История посла Моргенто»
  • Seaflame
    Seaflame Сегодня, 17:47 Новый
    +2
    Ну если это правда то есть хороший повод для ответочки за Су-24. Естественно не в открытую, ну просто у армянских ВВС появятся несколько асов высочайшего класса. Ну как вьетнамские асы ЛисиЦины кошмарили америкосов. Ну или армянские инженеры вдруг создадут систему ПВО не уступающую по ТТХ С-300. Тут вариантов много.
  • askort154
    askort154 Сегодня, 17:47 Новый
    +4
    Безнаказанность - всегда порождает беспредел. Россия простила Турции сбитый ею Су-24. Россия простила Израилю, нагло спровоцировавший им, атаку сирийских ПВО на российский Ил-20, где погибли 22 российских военнослужащих. Теперь Турция, показательно сбивает самолёт Армении, входящей в ОДКБ, откровенно плюя на то, что в Армении, официально, находится российская военная база. Что дальше ?
    Продолжение словоблудия о недопустимости действий наших "партнеров" ?! Наша "гибкая" политика, уже столько "наизгибалась", что мы вновь можем оказаться на "горбачёвско-шеварднадзенской " тропе. negative
  • hroft
    hroft Сегодня, 17:51 Новый
    0
    Если правда,то вероятность очередной русско-турецкой кратно возрастает..
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:52 Новый
    +1
    Новость "жареная", НО не будем спешить с выводами soldier
  • Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:52 Новый
    0
    Где сбитый Су-25 упал?
  • Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:53 Новый
    0
    Цитата: askort154
    Наша "гибкая" политика, уже столько "наизгибалась", что мы вновь можем оказаться на "горбачёвско-шеварднадзенской " тропе.

    Это призыв к войне?
  • parusnik
    parusnik Сегодня, 17:55 Новый
    +5
    Что ж придется вторую партию С-400, в Турцию поставлять, ничего личного, только бизнес.. laughing Россия и Турция , братья навек, Турция , расшатывает НАТО...помните эти комментарии, аж в захлеб писали..Возражавших, беспощадно минусовали..Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?(с)
    1. Seaflame
      Seaflame Сегодня, 17:58 Новый
      +2
      Да еще и закупоривать окончательно "Турецкий поток"... С таким неадекватом как Эрдогаша ввести дела - себе дороже.
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 18:18 Новый
        +1
        Не закупорят, столько деньжищ вбухано, а с атомной электростанцией чего делать..достраивать надо, контракт выполнять иначе штрафы придется платить...А писал, когда-то, что с турками осторожными надо быть,ножиком пырнуть могут с проворотом..
    2. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 18:22 Новый
      +4
      Турция , расшатывает НАТО...помните эти комментарии, аж в захлеб писали..


      Мдам...
      я тоже огреб по полной, когда писал, что турки ето обычный башибозук с 14 века. Понеслось - предатели, шестерки, турки наше фсе, будете просить на коленях, когда вас турки порежут и тому подобное.

      А кстати, сейчас и мы и греки да и другие будем посмотреть как Россия помогает своим союзникам, которых Ердоган кошмарит. Я был яростным противником американских баз в Болгарии, но кажется лучше их понатыкать побольше, потому что самим нам трудно будет сдюжить с недосултаном.
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 18:32 Новый
        +2
        Думаете, американцы Вас оградят?Пора бы Вам , внутри НАТО, новый Балканский союз создавать, Болгария,Греция,Сербия против Турции..
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 18:45 Новый
          +1
          Думаете, американцы Вас оградят?Пора бы Вам , внутри НАТО, новый Балканский союз создавать, Болгария,Греция,Сербия против Турции..


          А черт его знает. Надо и вооружатся до зубов. И сколько я не обясняй что наш стратегический враг всегда был и будет Турция все равно найдется гений который спросит против кого вооружаемся....

          И да, новый Балканский союз с Сербией и Грецией тоже отличная идея. Будь я ПМ Болгарии я бы ето сделал еще несколько лет назад. А в союз бы пригласил как наблюдателя Россию, чтоб был балланс с НАТО. Да и чтоб дядька с дубинкой, в Москве, не выслал опять ультиматум, как в 1913 году.... laughing
          1. parusnik
            parusnik Сегодня, 19:02 Новый
            +2
            Мне порой кажется, что эта вся грызня Турции и США, всего лишь спектакль..Спектакль, из-за нефти в Сирии, турки не свое взяли, по началу,но пришлось главному отдать.Обиделись , понятное дело. И без моральной поддержки США, Турция не вела бы себя так нагло, в Ливии, с Грецией..А США , на коне перед Вами и кто же сироты , Вас от Турции защитит..только мы...Если бы Турция, серьезно поссорилась бы с США, давно бы американские базы со своей территории выставила...А так милые ссорятся ,только тешатся..Кстати, тож об этом писал.. smile
            1. Keyser Soze
              Keyser Soze Сегодня, 19:14 Новый
              +1
              Мне порой кажется, что эта вся грызня Турции и США, всего лишь спектакль..Спектакль, из-за нефти в Сирии,


              Тут не согласен.... нефть в наше время дешевка да и мало ее в Сирии. Да и перспективы углеводородов туманные. Нет, турки не по детски нервируют многих стран и огребут.

              Вас от Турции защитит..только мы...


              Во времена РИ и СССР у вас были возможности и агрессивность Империи. Сейчас не особо. Да и мы всегда (после Освобождения) могли справится с турками и уже выходили в 30 км. от Константинополя. С 1878 до 1944 мы воевали с турками 5 раз и пинали их нещадно, опять при тотальном их превосходстве и новейшим германским и английским вооружением. Все в солдатах а наши взяли Одрин в щыковой атаке, как в старые добрые времена Суворова :) . Нам просто надо восстанавливать армию до уровня Царства Болгарии. Спокойный мир кончился. Даже для Европы.
              1. parusnik
                parusnik Сегодня, 19:36 Новый
                +2
                Но тем не менее, США, "тухлые" сирийские источники нефти присвоили и отдавать не собираются..Отстегивают курдам долю малую..Ладно, пинали нещадно smile В штыковые атаки ходили, чуть Стамбул не взяли smile Было...Сейчас - то Вы союзники, в один военный блок входите, который кстати против России направлен. Да и мы не лучше...Россия и Турция братья на век laughing , но тем не менее сложилось как сложилось...Армию, Вы не восстановите, денег у Вас нет, будете всякое барахло покупать.Увы, Вы и мы буржуйские государства, а у буржуев только буржуйские интересы.Но Вы правы:Спокойный мир кончился. Даже для Европы.
                1. Keyser Soze
                  Keyser Soze Сегодня, 19:47 Новый
                  +1
                  Сейчас - то Вы союзники, в один военный блок входите, который кстати против России направлен.


                  Нет у нас чего делить с Россией. Нас Гитлер не смог заставить воевать с вами а он был немного пожестче Столтенберга.... laughing

                  Армию, Вы не восстановите, денег у Вас нет, будете всякое барахло покупать.


                  Да ето тоже миф... есть деньги и то достаточно. 1,2 миллиарда только за F16 отстегнули. Здесь не пишут статьи, потому что лень читать, но до конца года подписывают договор о двух новых корветах для флота. Потом идет модернизация 80 Т72, потом идет покупка 150 БМП где американцы из General Dynamisc Land System намажут масло на хлеб, новые радарные системы и так далее. Надеюсь что не придется ето использовать.

                  Приятного вечера hi
                  1. parusnik
                    parusnik Сегодня, 20:12 Новый
                    +1
                    Ну,ну...полтора лярда долларов, большие деньги, ну просто деньжищи...Если пить, можно получить цирроз печени, если есть ожирение.. laughing США, решат Ваши проблемы...за Вас.. smile
                    Приятного вечера hi
  • yfast
    yfast Сегодня, 17:58 Новый
    +1
    Цитата: Лопатов

    А что Россия должна воевать за отжатые Арменией у Азербайджана земли до последнего русского солдата?
    А может сами, уважаемый, пример покажете? Добровольцем... Не?

    Не должна, но если нападение на Армению - то должна, иначе ОДКБ можно сразу распустить.
  • алпамыс
    алпамыс Сегодня, 18:00 Новый
    +1
    западу давно люлей прописать надо, здесь идиoты у власти.
    привет из Германии.
    1. Revival
      Revival Сегодня, 18:45 Новый
      0
      Так спасайтесь оттуда скорей, бегите к нам
      1. алпамыс
        алпамыс Сегодня, 20:59 Новый
        0
        Цитата: Revival
        Так спасайтесь оттуда скорей, бегите к нам

        я у себя на исторической родине, мне бегать не к лицу.
  • Tagan
    Tagan Сегодня, 18:01 Новый
    +1
    Цитата: sergo
    РФ за себя то постоять не может, какая там Армения.

    Например?
  • Комментарий был удален.
  • Livonetc
    Livonetc Сегодня, 18:06 Новый
    0
    Цитата: COJIDAT
    Обделались))

    Кто?
  • Tagan
    Tagan Сегодня, 18:07 Новый
    0
    Цитата: askort154
    Безнаказанность - всегда порождает беспредел. Россия простила Турции сбитый ею Су-24. negative

    Неужели? Россия не сортировал турок и бармалеев, а косила всех подряд. Боюсь, что успокоенных турок на порядки больше стало
  • imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 18:08 Новый
    0
    И если тот совершил вылет за пределы воздушного пространства Армении даже на несколько сотен метров, то F-16 незамедлительно нанёс удар. Какие метры считают? Война идет! Любой здравомыслящий нанес по всем военным базам страны огонь! Что за бред?
  • mark2
    mark2 Сегодня, 18:49 Новый
    0
    А ну всем заткнуться и читать ленту новостей. Турки выступили с опровержением о факте поражения армянского СУ25. Поспешные выводы чато бывает чреваты последствиями.
  • Совок71
    Совок71 Сегодня, 19:26 Новый
    0
    Россия должна дать сутки Армении и Азербайджану на мирные переговоры, а в случае продолжения бойни просто засыпать весь Карабах радиоактивными отходами, чтобы он не достался никому и не был нужен никому пару поколений.
  • Prahlad
    Prahlad Сегодня, 19:29 Новый
    0
    Все разбить! Искандерами все в труху превратить . Все должно гореть !
  • senima56
    senima56 Сегодня, 20:23 Новый
    0
    Мне вот что непонятно: а почему это турки кого угодно безнаказанно сбивают?!!! Когда они сами "по зубам получат"?!