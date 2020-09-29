Военное обозрение
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Самолёт Ил-112В снизит массу после удаления «лишних деталей»

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Удаление «второстепенных элементов конструкции» поможет легкому военно-транспортному турбовинтовому самолету Ил-112В снизить массу. Военный заказчик считает, что он получился слишком тяжелым.


Об этом пишет издание «Армейский стандарт».

Поможет «похудеть» самолету удаление второстепенных металлических элементов, без которых можно легко обойтись без ущерба для прочности его конструкции. Решено убрать металлические кожухи, которые закрывают двигательный агрегат, и обтекатели ниши, куда укладывают шасси летательного аппарата. В отличие от фюзеляжа и крыльев, эти элементы не влияют на прочность самолета.

За двадцать лет существования проекта работы над самолетом несколько раз останавливали. По мнению российских военных, украинский Ан-140 был более удачным. Поэтому даже начали налаживать производство этих самолетов на авиазаводе в Самаре. Но после свертывания военно-технического сотрудничества между Москвой и Киевом в 2014 году пришлось отказаться от этой затеи и вернуться к остановленному проекту Ил-112В.

Этот самолет рассчитан на 44 пассажира или 5 тонн груза. После ввода в эксплуатацию он заменит Ан-24 и Ан-26, которым уже пора на покой, но которые продолжают оставаться в строю, так как всё ещё нет достойной замены.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/, Anna Zvereva
39 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 20:08 Новый
    +5
    Двадцать лет! Ну почему так долго? Я совсем не специалист,но чем особенным отличается эта модель от древнего Дугласа! Ну вот выдающиеся отличается?
  2. lucul
    lucul Сегодня, 20:18 Новый
    +18
    Самолёт Ил-112В снизит массу после удаления «лишних деталей»

    Когда сдаёшь диплом , его рассматривают практически под лупой ,вплоть до размера отступа ,от края страницы . И не дай Бог сделать хоть одну ошибку в расчётах ....
    А тут , вся конструкция самолёта сплошной косяк . Покупные дипломы что-ли у разработчиков ?
    1. Saxahorse
      Saxahorse Сегодня, 21:52 Новый
      0
      Цитата: lucul
      А тут , вся конструкция самолёта сплошной косяк . Покупные дипломы что-ли у разработчиков ?

      Кстати вполне может быть! Писали что за основу взяли фюзеляж Ил-76. По сути скопировали. И отсюда поперли проблемы. Видимо изначально к конкурсу на транспортник отнеслись формально, знали кто будет назначен "победителем", а тут вдруг такой кувырок с Украиной.. И все тогдашние упрощения проекта вдруг и выплыли.
    2. 7,62х54
      7,62х54 Сегодня, 21:55 Новый
      0
      Не только у разработчиков, но и у "приёмной комиссии"
    3. пищак
      пищак Сегодня, 22:17 Новый
      0
      Цитата: lucul
      Самолёт Ил-112В снизит массу после удаления «лишних деталей»

      Когда сдаёшь диплом , его рассматривают практически под лупой ,вплоть до размера отступа ,от края страницы . И не дай Бог сделать хоть одну ошибку в расчётах ....
      А тут , вся конструкция самолёта сплошной косяк . Покупные дипломы что-ли у разработчиков ?

      hi Вы же знаете, что сразу после дипломирования-это ещё не конструктор, а многие, из конструкторами числящихся, даже до пенсии такими не становятся( но и в советские времена, когда ещё "эффективных менеджеров" называли "позвоночными( от выражения "назначен по звонку сверху")" или "блатными", такие бездари ухитрялись становиться ведущими конструкторами и даже главными конструкторами, увы, приходилось в жизни не раз сталкиваться-один из замов главного обычно подвизался бессменным парторгом ОГК, а любимая "давалка" главного обычно числилась в профгруппоргах ОГК, хотя и не всегда, но обычно такая "иерархия кадровой политики" была на тех предприятиях, где мне и моим однокашникам и знакомым коллегам приходилось бывать в командировках и работать ещё при Союзе)!
      А чтобы грамотно конструировать летательные аппараты, у которых априори жёсткие требования по всем параметрам и каждый грамм собственного веса дороже золота, необходимо не только досконально знать свою и смежные области техники, но при этом и хорошо ( с, в)оображать головой, мыслить системно и комбинаторно-ведь даже самый современный компьютер, с его 3D графикой и зачатками ИИ, лишь инструмент в помощь смышлёной конструкторской голове( как компьютер запрограммировали и что от него потребовали, то и получишь-не более)!
      Чтобы избежать досадных "ученических ошибок", выработать свой "почерк" в поиске конструктивных решений и компоновок, нужна живая передача опыта и компетенций-"школа"!
      Так понимаю по "конфузу" с Ил-112, что в ильюшинском КБ, из-за голодных дерибанских "святых 90х", случился сбой с "живой передачей" конструкторского опыта, отчасти( или почти что полностью?!) потеряли "школу", а назначенный главный конструктор оказался сам неспособен восполнить утрату настоящих специалистов( это как "космобатутный" журналист, который, "от великого ума", кичился космическими окладами бездарных "эффективных менеджеров", на порядки превышавших скромные зарплаты рядовых космических конструкторов и технологов, своим умом и знаниями создающих космические аппараты?! request )??! winked
  3. Radikal
    Radikal Сегодня, 20:21 Новый
    +3
    Самолёт Ил-112В снизит массу после удаления «лишних деталей»
    Крыльев???!!! belay lol wassat
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:53 Новый
      +3
      Да уж, представьте себе, самолёт тяжелее воздуха оказался, а разработчики не знали......ну бардак!!!!!
  4. Radikal
    Radikal Сегодня, 20:24 Новый
    +5
    Цитата: lucul
    Самолёт Ил-112В снизит массу после удаления «лишних деталей»

    Когда сдаёшь диплом , его рассматривают практически под лупой ,вплоть до размера отступа ,от края страницы . И не дай Бог сделать хоть одну ошибку в расчётах ....
    А тут , вся конструкция самолёта сплошной косяк . Покупные дипломы что-ли у разработчиков ?
    Похоже - у всех. Разработчики - двоечники, а руководители авиапрома и Минпромторга - социологи, бухгалтеры, и юристы! sad
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 20:57 Новый
      +2
      Цитата: Radikal
      Похоже - у всех. Разработчики - двоечники, а руководители авиапрома и Минпромторга - социологи, бухгалтеры, и юристы!

      Все авиагении переселились на ВО!!! laughing
  5. Артур 85
    Артур 85 Сегодня, 20:24 Новый
    +12
    Интересно, если б в 30-х годах кто-то сказал, что транспортник надо разрабатывать 20 лет, его бы: а) разжаловали в рядовые; б) отправили на врачебную комиссию; в) уволили бы без выходного пособия с пожизненным запретом занимать должности выше дворника; з) Ваш вариант.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 20:34 Новый
      +1
      Ракетный комплекс Гранит 15 лет разрабатывали и что.
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 20:42 Новый
        0
        Ничего. Он стоит уже давно на вооружении. А с этим транспортном сплошные косяки. И когда пойдёт в серию(а она просто необходима) неизвестно.
      2. dgonni
        dgonni Сегодня, 21:34 Новый
        +1
        Ну так там саму ракету поставили на крыло где то за 5 лет. И это при том что она должна была стартовать из под воды! Там увязка целеуказания и бортовой эвм ещё на ТЕХ процессорах увязывали долго!
        А здесь обычный транспортник классической ажродинамической схемы 20ть лет доработать не могут!
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 20:41 Новый
      -4
      Цитата: Артур 85
      если б в 30-х годах кто-то сказал, что транспортник надо разрабатывать 20 лет

      Тогда техника была в разы проще. Ну и то что работу приостанавливали тоже надо учитывать.
      1. Jager
        Jager Сегодня, 20:51 Новый
        +9
        Это обычный транспортник, а не стелс-истребитель на базе ИЛ-76
      2. SSR
        SSR Сегодня, 21:38 Новый
        0
        Цитата: Dart2027
        Цитата: Артур 85
        если б в 30-х годах кто-то сказал, что транспортник надо разрабатывать 20 лет

        Тогда техника была в разы проще. Ну и то что работу приостанавливали тоже надо учитывать.

        В России современное производство кабелей, РВДшек, жгутов, СВЧ уровня лучших и в чем то даже лучше мировых брендов, только запустилось. Если сейчас "жгут" толщиной с мизинец то раньше с большой палец, рвдшка весила как чугунная чушка то сейчас она легче, эластичней и прочнее. Металлические кожухи тоже не от хорошей жизни делали, так как нормальных композитных и других технологий небыло.
        Просто так кричать что не могли это не верно. Что говорить, что мы страна одна из первых в мире начали изготавливать кевларовые нити но только корейцы прставили на поток и их нить стоит в десятки раз дешевле отечественных а сколько сегментов где наши вообще ничего не делали? Даже сейчас используют ГОСТы 80х годов хотя точность многих изделий в той же европе пусть по их DIN лучше нашего бородатого ГОСТа. А конструктора берут гост.
    3. stalki
      stalki Сегодня, 20:54 Новый
      +5
      Интересно, если б в 30-х годах кто-то сказал, что транспортник надо разрабатывать 20 лет, его бы: а) разжаловали в рядовые; б) отправили на врачебную комиссию; в) уволили бы без выходного пособия с пожизненным запретом занимать должности выше дворника; з) Ваш вариант.
      По-моему вариант тут один, к стенке. negative
    4. Hagen
      Hagen Сегодня, 21:05 Новый
      +4
      Цитата: Артур 85
      Интересно, если б в 30-х годах кто-то сказал, что транспортник надо разрабатывать 20 лет, его бы: а) разжаловали в рядовые;

      Если бы современные требования к прочности и безопасности действовали в 1961 году, то Гагарин в космос никогда бы не полетел(Леонов)
      Если бы сегодня от Ил-112 зависела система безопасности страны, то он уже давно был бы в серии и выпускался бы как Ил-2. Долгое развитие проекта было предопределено политической позицией руководства страны и , соответственно, МО как основного заказчика, к интеграции с Украиной. Мой вариант - было бы, как есть. При условии твердых убеждений о необходимости интеграции с .... А это дело совсем не авиационное и не инженерное.
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 21:12 Новый
        0
        Да как бы и зависит система безопасности. Мы рискуем остаться с древними АНами. У любой железки есть ресурс.
        1. Hagen
          Hagen Сегодня, 21:31 Новый
          +3
          Цитата: 210окв
          Мы рискуем остаться с древними АНами

          Мы, вернее наше руководство, очень долго пытались привязать Украину к России экономическим и технологическими связями. Иногда в ущерб собственному развитию. Мы и сегодня МТЗ закупаем не потому, что сами того сделать не можем, а из соображений некого "распределения труда" с дружественным государством. Кто бы в 2000-2010х мог подумать, что там бандеровцы придут к власти?
    5. пищак
      пищак Сегодня, 21:09 Новый
      +5
      Цитата: Артур 85
      Интересно, если б в 30-х годах кто-то сказал, что транспортник надо разрабатывать 20 лет, его бы: а) разжаловали в рядовые; б) отправили на врачебную комиссию; в) уволили бы без выходного пособия с пожизненным запретом занимать должности выше дворника; з) Ваш вариант.

      hi Навеяло Вашим комментарием
      На совещании по авиапрому у товарища Сталина.
      Сталин авиаконструктору Яковлеву:-Товарищ Яковлев, нашим лётчикам нужен новый скоростной истребитель! Мы посоветовались и даём Вам год срока на его разработку и изготовление лётного экземпляра!
      Яковлев:-Товарищ Сталин, но ведь американцы на это же тратят года три, не меньше!
      Сталин:-Товарищ Яковлев, а Вы развэ амэрыканэц??!....
  6. senima56
    senima56 Сегодня, 20:27 Новый
    0
    Да уже давно ждём второй полёт! Пора, пора, ребята!
  7. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 20:30 Новый
    +1
    Самолёт Ил-112В снизит массу после удаления «лишних деталей»
    Ну Рогозина младшего вроде выбросили.Должно же полететь как нужно и заказывали в мин обороны. в конце концов.laughing
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 20:40 Новый
      +7
      То есть, Рогозин- младший и был той "лишней деталью"? Ну, тогда нужно ещё облегчать и облегчать!
    2. nov_tech.vrn
      nov_tech.vrn Сегодня, 21:46 Новый
      +2
      причем здесь младший Рогозин? про него неплохо отзываются, а вот таганрогская "команда" нанесла солидный ущерб, кстати переделку ан-140 в рамповый уже не раз обсуждали, и "военные" которые склонялись к ан-140 могли быть только из свиты фельдмебеля.
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Сегодня, 21:53 Новый
        +1
        Цитата: nov_tech.vrn
        причем здесь младший Рогозин? про него неплохо отзываются, а вот таганрогская "команда" нанесла солидный ущерб, кстати переделку ан-140 в рамповый уже не раз обсуждали, и "военные" которые склонялись к ан-140 могли быть только из свиты фельдмебеля.

        Да всё потому что это бред строить эту колымагу за столько денег и лет. Дайте мне лично столько денег я вам от идей до конкретных моделей самолётов налажу.Да это дикость с этими откатами и закатами просто убивает.
  8. Avior
    Avior Сегодня, 20:31 Новый
    +9
    Писали что вес сухого самолёта на 2 тонны превышает задание.
    Они хотят кожухами 2 тонны убрать?
    1. vfwfr
      vfwfr Сегодня, 20:54 Новый
      0
      Ну.. Алексееву Ростиславу Алексеевичу тоже пытались спихуть метал для кораблей, а не самолетов при постройке ЭКРАНОПЛАНА... Повторение истории? Только в этот раз вместо авиационного метала подкинули автомобильный..)
  9. Комментарий был удален.
  10. bars1
    bars1 Сегодня, 20:37 Новый
    +1
    Гнобили Ил-112 по политическим причинам. В производстве ВиВТ нужно расчитывать на собственные силы, а не на т. н. ,,братские страны", населенные т.н. ,,братскими народами"
  11. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 20:48 Новый
    +4
    Разобрать и собрать. Лишнии детали останутся.
  12. Jager
    Jager Сегодня, 20:52 Новый
    +2
    А использовать композиты вместо металла никак?
  13. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 20:54 Новый
    +3
    Все напоминает "бородатый" советский анекдот про отваливающиеся крылья при испытаниях новой машины,когда старый технарь Митрич посоветовал насверлить отверстий по линиям разрыва, исходя из житейской практики использования туалетной, которая никогда не рвется по перфорации.
  14. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 20:59 Новый
    +3
    "Решено убрать металлические кожухи, которые закрывают двигательный агрегат, и обтекатели ниши, куда укладывают шасси летательного аппарата. "
    Это как? теперь будут незакапотированные двигатели и шасси без обтекателей? Так тогда надо и стекла в кабине убрать)))
  15. Radikal
    Radikal Сегодня, 21:01 Новый
    0
    Цитата: Hagen
    Цитата: Radikal
    Похоже - у всех. Разработчики - двоечники, а руководители авиапрома и Минпромторга - социологи, бухгалтеры, и юристы!

    Все авиагении переселились на ВО!!! laughing

    К сожалению, они "переселились" в мир иной, а их место заняли бездарности, и тролли . В том числе - на "ВО". sad
  16. Radikal
    Radikal Сегодня, 21:05 Новый
    0
    Цитата: Вадим237
    Ракетный комплекс Гранит 15 лет разрабатывали и что.

    Верно - только вы хотите сравнить технологии 60-70-х годов с современными? lol
  17. MaxWRX
    MaxWRX Сегодня, 21:44 Новый
    +3
    В ТЗ грузоподъемность 5 тонн, фактически оказалось 3 тонны. Макс. взлётная масса: 21 т. Как можно ошибиться на 2 тонны (10% от максималки) и изготовить летный самолет мне не понять. Никакое удаление "второстепенных" деталей существенно не улучшит ситуацию, нужно заново перепроектировать самолет. Либо соглашаться на 3,5т которые из него выжмут
  18. donavi49
    donavi49 Сегодня, 21:55 Новый
    -1
    Так, а смысл. Незакапотированные двигатели и шасси свой вес отыграют на ухудшении ЛТХ. Ну и 2 тонны на этом не найти. Там же легенькие панели. Еще вариант - выбросить механизм уборки шасси - вот тут реально можно хорошо отыгарть. Приводы тяжелые. Основная и дублирующая система. Все это выкинуть - так тонна точно освободится. wassat

    Тут или весь самолет пересчитывать или двигатели помощнее найти.
  19. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 22:07 Новый
    +1
    Обтекатели и кожухи не должны скреплять конструкцию самолёта. Для этого есть шпангоуты. Я не конструктор, но "обтекатель" вроде как должен влиять на аэродинамику в лучшую сторону. Да и кожух так же имеет аэродинамическую форму.
    Убрать этот конструктив - увеличится сопротивление и расход топлива. Это как минимум, возможно ещё что то ухудшится.
  20. Eug
    Eug Сегодня, 22:27 Новый
    0
    112 заменит и 24й, и 26? А как же 114й? Да и 140й как бы совсем не транспортник... как-то все у автора перемешалось. А по срокам - нельзя сравнивать разработку, когда заказчик стоит над душой и нет проблем с финансированием работ, и когда средства выделяются в час по чайной ложке и неизвестно, на каком этапе прекратится.