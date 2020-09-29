Самолёт Ил-112В снизит массу после удаления «лишних деталей»

Удаление «второстепенных элементов конструкции» поможет легкому военно-транспортному турбовинтовому самолету Ил-112В снизить массу. Военный заказчик считает, что он получился слишком тяжелым.
Об этом пишет издание «Армейский стандарт».
Поможет «похудеть» самолету удаление второстепенных металлических элементов, без которых можно легко обойтись без ущерба для прочности его конструкции. Решено убрать металлические кожухи, которые закрывают двигательный агрегат, и обтекатели ниши, куда укладывают шасси летательного аппарата. В отличие от фюзеляжа и крыльев, эти элементы не влияют на прочность самолета.
За двадцать лет существования проекта работы над самолетом несколько раз останавливали. По мнению российских военных, украинский Ан-140 был более удачным. Поэтому даже начали налаживать производство этих самолетов на авиазаводе в Самаре. Но после свертывания военно-технического сотрудничества между Москвой и Киевом в 2014 году пришлось отказаться от этой затеи и вернуться к остановленному проекту Ил-112В.
Этот самолет рассчитан на 44 пассажира или 5 тонн груза. После ввода в эксплуатацию он заменит Ан-24 и Ан-26, которым уже пора на покой, но которые продолжают оставаться в строю, так как всё ещё нет достойной замены.