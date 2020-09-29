В Минобороны Турции опровергают заявления Еревана о сбитом Су-25 турецким истребителем F-16

Вполне допускаю, что армянские ПВО сами сбили свой самолёт, как это случилось в Иране. А теперь будут обвинять турецкие ВВС. Подождём несколько дней, и тогда они будут вынуждены признать, что солгали.

Похоже на дешёвый пропагандистский ход армянских властей