Военное обозрение
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В Минобороны Турции опровергают заявления Еревана о сбитом Су-25 турецким истребителем F-16

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Турецкие информационные порталы, а также информационная служба Bloomberg, выходят с публикациями, посвящёнными заявлению пресс-секретаря Минобороны Республики Армения. Напомним, что пресс-секретарь армянского оборонного ведомства заявила о том, что истребитель F-16 ВВС Турции, поднявшись с аэродрома в азербайджанском городе Гянджа, сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении. У армянского лётчика, как отмечено в сообщении, не было шансов выжить.


На страницах «Блумберг» опубликована заметка со ссылкой на главу департамента коммуникаций Минобороны Турции Фахреттина Алтуна. По его словам, турецкая авиация не применялась в зоне боевых действий. Добавляется, что сообщения Еревана о том, что самолёт ВВС Армении был сбит турецким истребителем, не соответствуют действительности.

Из комментариев к аналогичным публикациям в турецких СМИ:

Вполне допускаю, что армянские ПВО сами сбили свой самолёт, как это случилось в Иране. А теперь будут обвинять турецкие ВВС. Подождём несколько дней, и тогда они будут вынуждены признать, что солгали.

Похоже на дешёвый пропагандистский ход армянских властей

Ранее в главном оборонном ведомстве Армении заявили, что турецкий истребитель атаковал штурмовик Су-25 ВВС Армении из азербайджанского воздушного пространства на высоте около 8200 м.
63 комментария
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  1. Tank Hard
    Tank Hard Сегодня, 17:50 Новый
    +7
    Подождём подтверждений.
    1. LiSiCyn
      LiSiCyn Сегодня, 17:53 Новый
      +1
      Азербайджан заявил, что Су-25 был сбит МиГ-29 ВС Азербайджана, над тер-ией Азербайджана.
      Привет, Данил. hi
      1. Vol4ara
        Vol4ara Сегодня, 18:17 Новый
        +8
        Цитата: LiSiCyn
        Азербайджан заявил, что Су-25 был сбит МиГ-29 ВС Азербайджана, над тер-ией Азербайджана.
        Привет, Данил. hi


        Осталось дождаться заявлений, что су 25 был сбит РФ над территорией Украины и заявления РФ , что самолет был сбит при пересечении польско-белорусской границы и все встанет на свои места и все станет понятно
      2. Misha Честный
        Misha Честный Сегодня, 18:17 Новый
        -8
        Цитата: LiSiCyn
        Азербайджан заявил, что Су-25 был сбит МиГ-29 ВС Азербайджана, над тер-ией Азербайджана.
        Привет, Данил.

        Ну сбил и сбил... В чем проблема-то... На войне как на жене... А на жене как на войне... laughing
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 19:20 Новый
          +4
          Цитата: Misha Честный

          Ну сбил и сбил... В чем проблема-то... На войне как на жене... А на жене как на войне... laughing

          Но я устал, окончен бой,
          Беру портвейн, иду домой
      3. genisis
        genisis Сегодня, 18:19 Новый
        +18
        У РФ с республикой Армения совместная система ПВО уже несколько лет. Кто надо точно знает, был ли это Ф-16 или МИГ-29 по данным объективного контроля, а не по публикациям в прессе.
        1. Горный стрелок
          Горный стрелок Сегодня, 18:43 Новый
          +3
          Цитата: genisis
          У РФ с республикой Армения совместная система ПВО уже несколько лет. Кто надо точно знает, был ли это Ф-16 или МИГ-29 по данным объективного контроля, а не по публикациям в прессе

          А раз наши молчат, значит нет там турок. А может, и азербайджанских истребителей нет. Ждём.
          1. genisis
            genisis Сегодня, 19:14 Новый
            0
            Подскажите, кто эти «ваши» и что они должны по-вашему делать, если это будут турки? Не молчать, а кричать в голос? Или сбивать всё, что летает? Или созвать СБ ООН?
            Не знаю, как ваши, а российские военные принимают решения на основе данных объективного контроля. А выступать с заявлениями, опровержениями, подтверждениями - это не их прерогатива, если вопрос не касается непосредственно ВС РФ, либо проводимых ими операций. В данном случае речи о ВС РФ не идёт. Поэтому не будет и комментариев.
            1. Горный стрелок
              Горный стрелок Сегодня, 20:00 Новый
              0
              Цитата: genisis
              Подскажите, кто эти «ваши» и что они должны по-вашему делать

              Наши - это наши СМИ. Полагаю, что российские официальные, на уровне ТАСС.
        2. Tank Hard
          Tank Hard Сегодня, 18:44 Новый
          +15
          Цитата: genisis
          У РФ с республикой Армения совместная система ПВО уже несколько лет. Кто надо точно знает, был ли это Ф-16 или МИГ-29 по данным объективного контроля, а не по публикациям в прессе

          Там в соседней ветка армянка(если я правильно понял) такого накидала, что сочувствие к Армении просто испаряется. Особенно доставило утверждение, что Россия всегда кидала Армению. это посте гибели русских солдат в войнах с Турцией, в результате которых, спаслась значительная часть армянского народа. Ну. если русские такие плохие и неблагодарные, сами себя спасайте. Надоело.
        3. Jovanni
          Jovanni Сегодня, 20:06 Новый
          +1
          Цитата: genisis
          Кто надо точно знает, был ли это Ф-16 или МИГ-29 по данным объективного контроля, а не по публикациям в прессе.

          Знает, но молчит...
      4. Tank Hard
        Tank Hard Сегодня, 18:25 Новый
        +1
        Цитата: LiSiCyn
        Азербайджан заявил, что Су-25 был сбит МиГ-29 ВС Азербайджана, над тер-ией Азербайджана.
        Привет, Данил

        hi Стас, привет! Подождём немного, пока много неясностей.
    2. фигвам
      фигвам Сегодня, 18:02 Новый
      +2
      F-16 ВВС Турции, поднявшись с аэродрома в азербайджанском городе Гянджа, сбил штурмовик Су-25 ВВС Турции.

      Очепятка...
    3. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 18:25 Новый
      +2
      Цитата: Tank Hard
      Подождём подтверждений.

      или опровержений)
    4. халпат
      халпат Сегодня, 18:30 Новый
      +3
      пора бесполётную зону объявлять над территорией этих обоих кавказских могучих карликов.
    5. loki565
      loki565 Сегодня, 18:49 Новый
      +3
      Тем временем Армяне сбили очередной Ан2, их походу посылают дабы выявить точки ПВО
      1. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 20:34 Новый
        -2
        Цитата: loki565
        Тем временем Армяне сбили очередной Ан2

        У Вас как в том анекдоте... "— Скажите, а правда, что Кац выиграл в лотерею миллион?
        — Правда. Но не Кац, а Рабинович. Не в лотерею, а в карты. Не миллион, а сто рублей. И не выиграл, а проиграл."
        В ролике написано, что сбили вертолёт. Вы написали - Ан-2 и на видео действительно он. Но у Азербайджана нет Ан-2, а у Армении есть. И речь в ролике похожа на азербайджанскую, а не на армянскую.
        1. loki565
          loki565 Сегодня, 21:05 Новый
          0
          У Вас как в том анекдоте... "— Скажите, а правда, что Кац выиграл в лотерею миллион?
          — Правда. Но не Кац, а Рабинович. Не в лотерею, а в карты. Не миллион, а сто рублей. И не выиграл, а проиграл."
          В ролике написано, что сбили вертолёт. Вы написали - Ан-2 и на видео действительно он. Но у Азербайджана нет Ан-2, а у Армении есть. И речь в ролике похожа на азербайджанскую, а не на армянскую.

          Сначала это видео появилось на Армянских источниках, потом на Азербайджанских уже с комментариями по поводу выявления ПВО. А кто заливал на ютуб, наверно просто хотел кликабельный заголовок, сбили кукурузник как то не звучит)))
          https://vk.com/wall-2466663_1127748
  2. Комментарий был удален.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:58 Новый
      +6
      Но не глупец это точно чтобы с ОДКБ войну начать.
      А в ОДКБ одни глупцы мечтающие повоевать с Эрдоганом? И говорим ОДКБ подразумеваем Россию, а он давно уже проверил руководство страны на гибкость.
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Сегодня, 18:03 Новый
        -7
        Цитата: Trapp1st
        Но не глупец это точно чтобы с ОДКБ войну начать.
        А в ОДКБ одни глупцы мечтающие повоевать с Эрдоганом? И говорим ОДКБ подразумеваем Россию, а он давно уже проверил руководство страны на гибкость.

        Ну и что ему эта гибкость нашей страны России сказала.Как вы думаете? ОДКБ это не только Россия.А что нет?
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 18:04 Новый
          +15
          нашей страны России сказала.
          Мы тебе поток, С 400, туристов а ты так больше не будешь. А знаете что он нам ответил? Как Вы думаете?
        2. nnm
          nnm Сегодня, 19:01 Новый
          +2
          Наблюдатель, со всем уважением. . А чем мы ответили на сбитый самолёт и убитого посла ?
          1. Наблюдатель2014
            Наблюдатель2014 Сегодня, 19:14 Новый
            +2
            Жизнь Эрдогану спасли.А в Армении очень большое посольство США.И тухлые метания с многовекторностью. И что с этим делать?
      2. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 18:14 Новый
        -4
        Цитата: Trapp1st
        А в ОДКБ одни глупцы мечтающие повоевать с Эрдоганом?

        А Эрдогаша че такой козырек местный?
        Никто с ним воевать и не собирается,...НО ,поставить его на место ,и напомнить у какой параши оно находится,дело святое.
        Что до ОДКБ,то ПОКА у РФ руки связанны,в следствии того,что пока это ЛОКАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ о спорных территориях. Как-только он перейдет в полномасштабную войну,Эрдогаша будет щемиться по углам ,как и вся азейбарджанская военщина.
        А пока ,Москва ждет.И Эрдогаша это прекрасно понимает и будет все делать для того,чтоб в прямую не схлестнуться с РФ.
        А если вы начнете песню про НАТО и проливы...так султанчик то трезво понимает,что никто за него из НАТО не заступится и он будет наедине с РФ в этом конфликте.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 18:18 Новый
          -1
          Никто с ним воевать и не собирается
          Верно, когда бьют в морду, надо строго строго так заявить, а Я драться не собираюсь! Точка.
        2. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 18:40 Новый
          +6
          Цитата: НЕКСУС
          НО ,поставить его на место

          Вот пусть армяне и ставят...
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС Сегодня, 18:44 Новый
            +1
            Цитата: Лопатов
            Вот пусть армяне и ставят...

            Уважаемый Лопатов,вам ли не знать,что наша ОБОРОННАЯ ДОКТРИНА совсем недавно была переписана.
            И вы сейчас кривите душой,либо не договариваете.Зачем?
            Понятно,что не хочется влазить,но извините-договора надо соблюдать,в отличии от США.
            Речь то не только об ОДКБ,но и о национальных интересах в том регионе России.
            И мне думается,что вы это прекрасно понимаете.
            1. PSih2097
              PSih2097 Сегодня, 19:01 Новый
              +2
              Цитата: НЕКСУС
              Речь то не только об ОДКБ,но и о национальных интересах в том регионе России.

              короче, как итог -- грузинам надо начинать валить из страны... потому как это единственный путь в Армению... soldier
            2. Вояджер
              Вояджер Сегодня, 19:08 Новый
              0
              А какие у нас там национальные интересы? Мы все эти годы стараемся сохранять нейтралитет по отношению к конфликту не желая терять отношения ни с Арменией, ни с Айзербаджаном.
      3. Misha Честный
        Misha Честный Сегодня, 18:19 Новый
        -3
        Цитата: Trapp1st
        А в ОДКБ одни глупцы мечтающие повоевать с Эрдоганом?

        В ОДКБ просто торгаши вместо генералов, вот и все... hi
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 18:41 Новый
          +5
          Цитата: Misha Честный
          Цитата: Trapp1st
          А в ОДКБ одни глупцы мечтающие повоевать с Эрдоганом?

          В ОДКБ просто торгаши вместо генералов, вот и все... hi

          И правильно.
          А то как-то совсем нехорошо получается, одна Россия всем должна.
          1. Paranoid50
            Paranoid50 Сегодня, 18:55 Новый
            +5
            Цитата: Лопатов
            совсем нехорошо получается, одна Россия всем должна.

            Объяснять тут, похоже, бесполезно. Ну хочется болезным очередного сериала, да с мясцом, да побольше, ага. Опять же, будет повод здесь поорать да поскулить. Ещё только прошёл вброс-не вброс, а у них уже 3-я мировая на клаве разгорается. Да ну к бесу, такая плесень...
            1. nnm
              nnm Сегодня, 19:03 Новый
              -4
              Вы часом, сайт не попутали? Что то не заметил тут любителей мясца, скулений и тп..
  3. askort154
    askort154 Сегодня, 18:01 Новый
    +6
    "Вполне допускаю, что армянские ПВО сами сбили свой самолёт, как это случилось в Иране..."

    А кто рассчитывает на то, что Турция сознается ? Сбитие российского Су-24, тоже долго отрицали.
    Пример Ирана не к месту. В ПВО Армении есть система - "свой - чужой". Так что турки - ваша отмазка не профессиональна.
    1. astepanov
      astepanov Сегодня, 18:10 Новый
      0
      Более того, заголовок не соответствует сути дела. Турки, по сути, не опровергают, а лишь отвергают. Доказательств их непричастности пока что нет.
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 18:13 Новый
      +1
      Здесь только ГШ РФ может сказать что и как там было.
    3. Misha Честный
      Misha Честный Сегодня, 18:22 Новый
      0
      Как говорится - встретился Русский истребитель с Русским штурмовиком... И решили они... hi
  4. TAMBU
    TAMBU Сегодня, 18:02 Новый
    -1
    сами себя...где то это уже было
  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 18:03 Новый
    0
    Вполне допускаю, что армянские ПВО сами сбили свой самолёт, как это случилось в Иране.
    ...."Не виноватая я, он сам пришел..."(с) smile
  6. Комментарий был удален.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:06 Новый
    +1
    Провокаций будет много ....
    Все заранее предсказывалось и меры адекватные предлагались, НО, мелкие гордые предпочитают многовекторностью заниматься, чем думать о безопасности своего народа.
    А сейчас, вполне могут пойти на ЛЮБЫЕ ПРОВОКАЦИИ!!! Веры им НЕТ!
    1. nnm
      nnm Сегодня, 19:05 Новый
      +1
      Так вопрос в ответе на эти провокации ..
  8. Одиссей
    Одиссей Сегодня, 18:06 Новый
    +2
    Уже писал,что это очень странная новость. Поскольку самолет якобы сбит в тылу в самой Армении. То есть, Турция имея идеальную ситуацию с точки зрения международного права ( когда борьба идет за Карабах который считается Азербайджанским) ,вдруг сошла с ума и совершила нападение на суверенное государство
    На войне ,конечно,всякое случается, но логичнее,что
    1) Су-25 был сбит ВВС или ПВО Азербайджана.
    2) Либо вообще потерян по техническим причинам или "дружественный огонь".
    А что касается вопроса -где это было,стороны будут обвинять друг друга..
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 18:24 Новый
      +3
      1) Су-25 был сбит ВВС или ПВО Азербайджана
      ...Ежели бы Азербайджан, уже бы заявили о победе..2) Либо вообще потерян по техническим причинам или "дружественный огонь". Тож не исключено..Но и вариант с Турцией не отпадает..они не сошли с ума..просто осторожничают, мир на распутье, еще не определился..как конфликт погасить,думает..Придет время , турки еще заявят, если конфликт продлится..
      1. Одиссей
        Одиссей Сегодня, 18:46 Новый
        +1
        Цитата: parusnik
        ...Ежели бы Азербайджан, уже бы заявили о победе

        По последним данным-они и заявили.
        Цитата: parusnik
        ..они не сошли с ума..просто осторожничают,

        Не понял. Сбить военный самолет в воздушном пространстве чужого государства трудно назвать осторожностью smile Гипотетически это возможно только если Су-25 по ошибке залетел в воздушное пространство Азербайджана. В противном случае-это прямой акт агрессии.
        1. parusnik
          parusnik Сегодня, 19:19 Новый
          0
          Имею в виду, пока не хотят заявлять, ибо да прямой акт агрессии,турки не глупцы.Они подождут с подобным заявлением. А если, конфликт затянется, расстановка сил будет ясна, будут участвовать в конфликте, можно и заявить, тогда всем будет по барабану.Осуждать не будут, вынесут порицание. smile
          1. Одиссей
            Одиссей Сегодня, 20:44 Новый
            0
            Цитата: parusnik
            Имею в виду, пока не хотят заявлять, ибо да прямой акт агрессии,турки не глупцы.Они подождут с подобным заявлением

            Появилась официальная реакция Азербайджана. Они вообще отрицают факт сбития. Так что информация о Миг-29 тоже с их точки зрения фейк.
            "Вообще, армянской стороне советуем смотреть на радары. На радарах отчетливо видно, какой самолет где и когда поднимается в воздух. В системе радаров Азербайджана вообще нет информации о поднятии в воздух самолета Су-25 с территории Армении".
      2. Xenofont
        Xenofont Сегодня, 18:50 Новый
        +1
        Уже заявили, что Миг-29 азербайджанец-ВВС сбил Сушку. Отводят глаза.
  9. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 18:09 Новый
    +1
    Вот и отмазка Кремлю, для того что бы не реагировать на ситуацию.
  10. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 18:15 Новый
    +2
    Не знаешь кому верить .
    Особенно последние годы с правдивой информацией беда .
    Где то прошли выборы - обязательно появляются опровержение о победе одного кандидата , или о вмешательстве .
    Отравили (или нет ) мужика , без доказательств кто то утверждает свою точку зрения .
    СМИ надо наказывать за неправоподобную информацию .
  11. uhu189
    uhu189 Сегодня, 18:27 Новый
    +2
    А не высоковато штурмовик забрался, на 8200м над уровнем моря? Не многовато для него?
    1. Avior
      Avior Сегодня, 19:20 Новый
      +1
      Многовато.
      Но в Армения заявляют, что ф-16 был на этой высоте, а о высоте су-25 не сообщают
      1. uhu189
        uhu189 Сегодня, 19:32 Новый
        0
        Да, вы правы, я понял неправильно, будто штурмовик находился на высоте 8200м
  12. Megatron
    Megatron Сегодня, 18:31 Новый
    +1
    армяния же не воюет с Азербайджаном?
    Воюет НКР, что там делал армянский штурмовик?
  13. ROMAN VYSOTSKY
    ROMAN VYSOTSKY Сегодня, 18:33 Новый
    +3
    Для того, чтобы остановить эту войну, достаточно ультиматума ОДКБ и развёртывания одного армейского корпуса в южном Дагестане. Не приятно, конечно, но договорные обязательства надо выполнять. Иначе над нами и ОДКБ весь мир будет смеяться. И о влиянии на бывшем постсоветском пространстве надо будет забыть.
    1. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 19:38 Новый
      +1
      Пока война идёт (официально) на территории Азербайджана. Поэтому никакого повода для развертывания войск по ОДКБ нет. Если кто-то нападет на Армению - другое дело.
  14. VictorM
    VictorM Сегодня, 18:49 Новый
    -2
    Цитата: Одиссей
    Уже писал,что это очень странная новость. Поскольку самолет якобы сбит в тылу в самой Армении. То есть, Турция имея идеальную ситуацию с точки зрения международного права ( когда борьба идет за Карабах который считается Азербайджанским) ,вдруг сошла с ума и совершила нападение на суверенное государство
    На войне ,конечно,всякое случается, но логичнее,что
    1) Су-25 был сбит ВВС или ПВО Азербайджана.
    2) Либо вообще потерян по техническим причинам или "дружественный огонь".
    А что касается вопроса -где это было,стороны будут обвинять друг друга..

    Никто его не сбивал.
    У РФ что радаров и средств нет все там фиксировать? Смысл муть армянскую пересказывать и обсуждать? Если бы сбили турки или вообще бы кто сбил, МО РФ дало бы инфу. Вы все забыли о базе РФ в Армении и о российской авиации в Армении? Там модернизированные МиГ-29 российские, сбить самолет не дали бы, 100% сейчас они охраняют воздушное пространство Армении. Были выполнены показательные полеты российских МиГ-29 над Ереваном, все там все поняли после этого.
    В конце концов имейте уважение к российским, собственным ВВС, не держите их за лохов и трусов. Ну и не позволяйте армянам держать себя за лохов. Если турки, как распотякивают армяне сбили бы самолет армянских ВВС и воздушном пространстве Армении, где бы он там ни был бы этот мифический F-16, МиГ-и его приземлили бы.

    Если и упал у них какой Су-25, так или отказ техники, у них хлам неизвестно когда проходивший ремонт и модернизацию. Вероятнее всего пилот в начале обделался от грустных мыслей камикадзе на взлете, а потом умер от стыда осознав теплое в штанах с набором высоты. Вот и конец птичке. Ну а МО Армении решило хоть на похоронах свадьбу сыграть, музыкантам все-равно оплачено...
  15. Чарик
    Чарик Сегодня, 18:53 Новый
    +1
    Да им все равно -армянский ли это Су25 или российский Су24
  16. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 18:57 Новый
    +5
    Думаю, что наши политиканы, да же владея объективной информацией, публиковать ее не позволят, дабы "не разжигать". Просто голову в песок...
  17. К-50
    К-50 Сегодня, 19:07 Новый
    +2
    Когда турок начнут спускать на землю?
    Они нам ещё за Су-24 должны своими гробами!!! am
    1. Опасный
      Опасный Сегодня, 19:21 Новый
      0
      Кому это "нам" они должны? Судя по вновь открывшемуся туризму и многомиллионным контрактам, долг они уже отдали. Отдали кому надо
    2. Чарик
      Чарик Сегодня, 19:32 Новый
      -2
      надо больше свих помидоров сожать- а так то сегодня слышал как мусор нарынке у пенсионера 90 летнего украл барсетку-а в ней 2к рублей-Воронеж область,о какой защите соседних гос-в речь-когда мусора грабят свой народ
  18. ssergey1978
    ssergey1978 Сегодня, 19:08 Новый
    0
    А разве су25 может подняться на 8200? Наверно можно мониторить системами ПВО был Ф16 в данном районе, выпускал ракету или нет.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 19:37 Новый
      +1
      8200- высота ф-16 по заявлению армян.
      О высоте су-25 ничего не пишут