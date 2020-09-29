В Минобороны Турции опровергают заявления Еревана о сбитом Су-25 турецким истребителем F-16

Турецкие информационные порталы, а также информационная служба Bloomberg, выходят с публикациями, посвящёнными заявлению пресс-секретаря Минобороны Республики Армения. Напомним, что пресс-секретарь армянского оборонного ведомства заявила о том, что истребитель F-16 ВВС Турции, поднявшись с аэродрома в азербайджанском городе Гянджа, сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении. У армянского лётчика, как отмечено в сообщении, не было шансов выжить.
На страницах «Блумберг» опубликована заметка со ссылкой на главу департамента коммуникаций Минобороны Турции Фахреттина Алтуна. По его словам, турецкая авиация не применялась в зоне боевых действий. Добавляется, что сообщения Еревана о том, что самолёт ВВС Армении был сбит турецким истребителем, не соответствуют действительности.
Из комментариев к аналогичным публикациям в турецких СМИ:
Вполне допускаю, что армянские ПВО сами сбили свой самолёт, как это случилось в Иране. А теперь будут обвинять турецкие ВВС. Подождём несколько дней, и тогда они будут вынуждены признать, что солгали.
Похоже на дешёвый пропагандистский ход армянских властей
Ранее в главном оборонном ведомстве Армении заявили, что турецкий истребитель атаковал штурмовик Су-25 ВВС Армении из азербайджанского воздушного пространства на высоте около 8200 м.