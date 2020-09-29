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Алиев назвал Турцию братской для Азербайджана страной, а армянского премьера - ставленником Сороса

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Алиев назвал Турцию братской для Азербайджана страной, а армянского премьера - ставленником Сороса

Азербайджанский президент Ильхам Алиев дал интервью ведущим программы «60 минут» в формате онлайн. Интервью посвящено событиям в Нагорном Карабахе, где третий день подряд идут активные боевые действия.


Евгений Попов и Ольга Скабеева поинтересовались у Ильхама Алиева, какова роль Турции в вооружённом конфликте.

Президент Азербайджана:

Турция – братская нам страна. Она нас морально поддерживает. Но при этом Турция не является стороной конфликта.

По заявлению Алиева, в участии Турции в этом конфликте нет необходимости, так как "азербайджанская армия достаточно хорошо готова".

Ильхам Алиев прокомментировал и заявления о том, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. По заявлению Алиева, он слышал такие заявления армянской стороны, но у него нет никаких данных об этом. Алиев добавил, что с армянской стороны участились фейковые публикации.

Президент Азербайджана заявил о том, что новая эскалация конфликта связана с действиям армянской стороны. Ильхам Алиев назвал премьер-министра Армении ставленником Сороса, а нынешние власти в Ереване – «соровским режимом и диктаторским режимом Пашиняна».

Прозвучал и вопрос о том, есть ли в Азербайджане переброшенные Турцией боевики из Сирии.

Ильхам Алиев отметил, что Пашинян не выполнил своих предвыборных обещаний, и теперь решил отвлечь внимание населения на вооружённый конфликт.

Азербайджанский президент:

То, что не удалось в Белоруссии, два года назад удалось в Армении - приход к власти ставленников Сороса.

Алиев:

Никаких боевиков из Сирии на нашей территории нет. С население в 10 млн против 2 млн в Армении у нас хватает человеческих ресурсов.
59 комментариев
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  1. nnm
    nnm Сегодня, 19:06 Новый
    -6
    Типа Алиева от Пашиняна можно как то отличить без крупной призмы...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 19:17 Новый
      +29
      Цитата: nnm
      Типа Алиева от Пашиняна можно как то отличить без крупной призмы...

      А что Вас смутило в словах Алиева.
      Если без эмоций и по сути, то так оно и есть - Турция близкая Азербайджану страна, а Пашинян действительно, по-мнению многих ставленник Сороса.
      1. nnm
        nnm Сегодня, 19:26 Новый
        +25
        Напротив - ничего не смутило. Как русский язык и школы запрещать - так Армения впереди всех, кроме небратьев. А в остальном - не вижу разницы между ними. Что одни, что другие стали русофобами с 90 годов. Потому....пусть разбираются сами
        1. кредо
          кредо Сегодня, 19:40 Новый
          +3
          Цитата: nnm
          Напротив - ничего не смутило. Как русский язык и школы запрещать - так Армения впереди всех, кроме небратьев. А в остальном - не вижу разницы между ними. Что одни, что другие стали русофобами с 90 годов. Потому....пусть разбираются сами

          Я уже тут комментировал по другой статье, о том, что Армения до сих пор не признала Нагорный Карабах как независимое государство, поэтому формально военные действия ведутся внутри Азербайджана, значит идёт гражданская война.
          Что касается якобы сбитого Су, то до сих пор не имеется достоверных данных чей он и где он был сбит, поэтому не понятно будут ли вовлечены ВС Армении в гражданскую войну в Азербайджане и не перерастёт ли внутренний конфликт Азербайджана в полноценную войну регионального уровня.
          Мне кажется что у Алиева хватит ума не создавать самому себе такую проблему.
        2. хрыч
          хрыч Сегодня, 19:58 Новый
          +4
          Да не с 90-х даже, это раньше культивировалось, нацполитика была такая. Это просто полыхнуло тогда. Алиев же и попытался воспользоватся соросенком, думал, что уже порушены скрепы Армении, но не ожидал, что скрепы и есть Карабах. Соросята ослабляют и рушат государства. Глобализм однако. Алиев бы подождал еще немного и забрал бы все без боя. А так Синдром Царевны-Лягушки, ждать годы и все испортить в последний момент. Пашиняну не хватило три года, три месяца и три дня, чтоб самому все сделать wassat Сейчас в Армении ожидаемо к власти придут новые герои, как в свое время правил клан ветеранов войны. А Алиев наоборот может Эльчибея скопировать wassat
        3. Бородач
          Бородач Сегодня, 20:40 Новый
          -1
          Цитата: nnm
          Напротив - ничего не смутило. Как русский язык и школы запрещать - так Армения впереди всех, кроме небратьев. А в остальном - не вижу разницы между ними. Что одни, что другие стали русофобами с 90 годов. Потому....пусть разбираются сами

          Как показало выступление в программе 60 минут оба президента аппелируют к РФ, стараясь произвести впечатление на Папу. РФ - главный игрок в регионе, и решение конфликта в Москве.
    2. iouris
      iouris Сегодня, 19:40 Новый
      +10
      Пашинян против Алиева мелковат. Азербайджанская экономика мощнее, ресурсов больше, вооружённые силы готовились. Кроме того, насколько можно судить, Пашинян политически разгромил силовой блок ("героев Карабаха"). Для удержания своей личной власти ему придётся пожертвовать Карабахом, который к тому же ему мешает. Таким образом, скорее всего, сдача Карабаха неминуема. Трудно судить, какую роль собирается играть и играет Эрдоган. Это очень даже может быть блеф, но нельзя исключить его стремление взять под свой контроль Азербайджан и вырваться на оперативный простор. На месте Алиева я бы был очень внимателен.
      1. халпат
        халпат Сегодня, 19:48 Новый
        +3
        для удержания своей власти... пожертвовать Карабахом...
        может быть, но потом наступит период удержания своей головы на плечах и это с большой вероятностью не получится
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 20:37 Новый
        +2
        Цитата: iouris
        Пашинян против Алиева мелковат. Азербайджанская экономика мощнее, ресурсов больше, вооружённые силы готовились. Кроме того, насколько можно судить, Пашинян политически разгромил силовой блок ("героев Карабаха"). Для удержания своей личной власти ему придётся пожертвовать Карабахом, который к тому же ему мешает. Таким образом, скорее всего, сдача Карабаха неминуема.

        Там сейчас идёт речь не о сдаче или обороне всего Карабаха, а о выводе армянских сил из 7 спорных районов, т.е. о возврате к расстановке сил, которые были достигнуты на момент заключения перемирия в 90-х годах. Своеобразная серая зона, где не должно быть ни армян ни азербайджанцев. Азербайджан попытался силовым методом выдавить армян из этих спорных районов, но по ходу не ожидал такой отмашки. Обе стороны заручились поддержкой весомых союзников, которые по ходу и будут продавливать ситуацию к тому, что бы взаимно отвести силы и демилитаризировать эти спорные районы. По большому счёту получится так, что с обеих сторон людей и технику сгубили зря. Как то так видится. hi
    3. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 20:03 Новый
      +2
      Цитата: nnm
      Типа Алиева от Пашиняна можно как то отличить без крупной призмы

      Может, линзы? wink
    4. Xenofont
      Xenofont Сегодня, 20:09 Новый
      +2
      Вы хотели сказать "клизьмы"? Обоим сей освежитель мозгов не помешает. С песком и чесноком.
  2. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 19:06 Новый
    +12
    "Алиев назвал Турцию братской для Азербайджана страной, а армянского премьера - ставленником Сороса".
    Не знаю об их отношениях с Турцией.
    А вот с Пашиняном он скорее прав.

    P.S. сейчас вещает Пашинян.
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 19:12 Новый
      +2
      Да, обвинили друг друга в развязывании конфликта.
  3. Simon Schempp
    Simon Schempp Сегодня, 19:07 Новый
    +1
    Ильхам Алиев назвал премьер-министра Армении ставленником Сороса, а нынешние власти в Ереване – «соровским режимом и диктаторским режимом Пашиняна».

    Взрыв мозга для ура-патриотов laughing
    Как и с Турцией, то ли братушки, то ли вражины.
    1. nnm
      nnm Сегодня, 19:08 Новый
      +2
      Это кто ж такие то ? И зачем изменили первоначальную редакцию
    2. lucul
      lucul Сегодня, 19:15 Новый
      +2
      Взрыв мозга для ура-патриотов

      Я вас умоляю )))
      А то мы не знаем про козни сионистов )))
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:08 Новый
    0
    да вот шас по 60 мин они оба говорят на ютубе
  5. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 19:08 Новый
    +4
    У Алиева выгодная ситуация. Думаю, конфликт будет ожесточенным, несмотря на уговоры политиков всех мастей о мирном урегулировании.
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 19:11 Новый
      0
      Чем она выгодна?
      Азербайджан сейчас попадет под разные санкции.
      Причем реально санкции будут инициированы с целью окоротить не столько Азербайджан, сколько Турцию.
      По "братски" будут отдуваться за амбиции Эрдогана.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 19:14 Новый
        +5
        А кто санкции будет вводить?США?
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Сегодня, 19:33 Новый
          +4
          Вот именно - о санкциях никто даже не заикнулся.
        2. Livonetc
          Livonetc Сегодня, 20:05 Новый
          -1
          Да они и Евросоюз с ними.
          Турция для них уже изгой.
      2. genisis
        genisis Сегодня, 20:51 Новый
        +1
        Не знаю, насчёт санкций, но лира турецкая к доллару обесценилась уже до 7,8 за 1 $
        Ещё пару дней смелых заявлений Эрдогана и курс уйдёт выше 8.
        Сальдо торгового баланса -2,7 млрд.$
        С учётом 100 миллиардного совокупного (суверенный+коммерческий) долга Турция может объявить дефолт ещё в этом году.
        1. Livonetc
          Livonetc Сегодня, 21:10 Новый
          +1
          Рубль также сильно падает.
          Бразильский песо с ними.
          Факторов много.
          Но для Турции и России фактор текущего обострения конечно весом.
  6. Нейтрон Запаздывающий
    Нейтрон Запаздывающий Сегодня, 19:10 Новый
    +3
    Послушал одного и другого. Их надо растаскивать. У всех своя правда.
  7. Tank Hard
    Tank Hard Сегодня, 19:10 Новый
    +3
    Ильхам Алиев назвал премьер-министра Армении ставленником Сороса,

    Разве соврал тут Ильхам? А остальное скоро прояснится.
  8. parusnik
    parusnik Сегодня, 19:12 Новый
    +2
    Стало быть Пашинян, ставленник Сороса, в этом случае Азербайджану, надо Ереван брать, освободить армянский народ, от соровского режима. Т.е. мирными переговорами не пахнет. Теперь, Пашиняну,необходимо, что-то этакое придумать. smile
    1. Tank Hard
      Tank Hard Сегодня, 19:15 Новый
      +2
      Цитата: parusnik
      , в этом случае Азербайджану, надо Ереван брать

      Пока вроде только в Карабахе идёт схватка. Зачем преувеличивать? А Карабах не Армения, вроде как... request
    2. lucul
      lucul Сегодня, 19:18 Новый
      +13
      Стало быть Пашинян, ставленник Сороса, в этом случае Азербайджану, надо Ереван брать, освободить армянский народ, от соровского режима.

      Армения , когда делала свой Майдан , чётко выбрала западный вектор развития и отвернулась от России.
      А как припекло - так сразу - Россия помоги ...
      1. МойВрач
        МойВрач Сегодня, 19:39 Новый
        0
        Цитата: lucul
        Армения , когда делала свой Майдан , чётко выбрала западный вектор развития и отвернулась от России.
        А как припекло - так сразу - Россия помоги ...

        так то оно может и так быть, но если Азербайджан вернёт свой Карабах, то Армяне в тот же день попросят вывести российские войска со своей территории. Российская база там только по причине Нагорного Карабаха. Возможно оно и к лучшему по причине затруднительности снабжения базы из-за отсутствия общей границы.
      2. parusnik
        parusnik Сегодня, 19:43 Новый
        +3
        Все гораздо хуже, Армения член ОДКБ...с западным вектором развития.Срочно тогда созывать ОДКБ и исключать Армению, за западный вектор развития. laughing Пущай Запад помогает. России, надо сажать стороны за стол переговоров.
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:12 Новый
    +4
    Что- там да как-там с турками и с Алиевым одному черту ведомо. Но то, что Пашинян троянская лошадка Сороса, это к гадалке не ходи.
  10. Alex DHG
    Alex DHG Сегодня, 19:15 Новый
    +6
    Тоже мне бином Ньютона. Давно всем известно. Неспроста вся отечественная либерда топит за немедленную военную помощь армянам в отличие от, например, Ливии и Сирии куда соваться было по их мнению категорически нельзя.
    1. taiga2018
      taiga2018 Сегодня, 19:21 Новый
      +5
      Цитата: Alex DHG
      Неспроста вся отечественная либерда топит

      Да уж,Ходорковский и Шендерович уже отметились,мол позор будет для России если армянам не помочь...
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 19:41 Новый
        +10
        Ну и отправить всю либирастню на помогательство , правда проблема появляется либирасты в массе своей в армии не служили .
        Правда светлый дух либеральных идей им поможет героитстично одолеть супостатов .
      2. Кот_Кузя
        Кот_Кузя Сегодня, 20:25 Новый
        +5
        Вчера либерал Ворсобин в беседе со Стариковым тоже визжал, что Россия должна помочь военным путем Армении в рамках ОДКБ. Надо послушать либерала, что он говорит, и делать наоборот. Американская марионетка Пашинян нарочно раздувает конфликт, чтобы втянуть Россию в войну.
      3. Пленник
        Пленник Сегодня, 20:44 Новый
        +1
        Пусть уж в конце концов с этим Карабахом разберутся. А то дипломатия- дипломатия. Какая к черту дипломатия? Ситуация патовая и из года в год только хуже. Пусть прободаются раз и навсегда. А лезть в конфликт не стоит. Пусть Ходорковский и Шендеровичем с Соросом сдохнут от разочарования! hi
    2. Tank Hard
      Tank Hard Сегодня, 19:29 Новый
      +1
      Цитата: Alex DHG
      Неспроста вся отечественная либерда топит за немедленную военную помощь армянам в отличие от, например, Ливии и Сирии куда соваться было по их мнению категорически нельзя.

      Ссылочку бы, а то лень искать, а так да, если это так, то показатель своего рода. hi
  11. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 19:15 Новый
    +1
    Курс кураги и изюма на московских рынках пошёл вверх...
  12. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 19:17 Новый
    +4
    Прав Алиев на счет Пашиняна,тот ещё соросенок,да и война скорее вспыхнула по его вине и с подачи его кукловодов,цель-втянуть в это дело Россию...
  13. uhu189
    uhu189 Сегодня, 19:17 Новый
    +4
    Вот оно как выходит - получается это не армяно-азербайджанский конфликт, а война прогрессивного человечества против Джорджа Сороса? Неожиданно...
  14. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:18 Новый
    +2
    так турки там есть да или нет ???????
  15. poquello
    poquello Сегодня, 19:18 Новый
    +1
    Никаких боевиков из Сирии на нашей территории нет. С население в 10 млн против 2 млн в Армении у нас хватает человеческих ресурсов.

    ))))))))) да что-то про эти нечеловеческие ресурсы всё чаще и чаще, интересно, интересно
    ... После понесенных потерь с армией обороны Арцаха, турецкие наемники были отведены в приграничные азербайджанские селения. Они сразу же начали наводить там такие же порядки, как и на родине. Жителей стали принуждать жить «по шариату», женщин заставили одеть хиджабы и т.д.
    Однако, местное население плохо восприняло эти радикальные веяния, подняв бунт против сирийских боевиков. Для урегулирования конфликта, который привел к ряду столкновений, президенту Азербайджана Алиеву пришлось посылать в эти населенные пункты бакинский спецназ, ...
    https://free-news.su/proisshestviya/48980-aliev-napravil-v-prigranichnye-sela-bakinskij-specnaz
  16. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 19:26 Новый
    +2
    Алиев назвал Турцию братской для Азербайджана страной, а армянского премьера - ставленником Сороса
    Ну и что тут неправда? Да так и есть.Мы прекрасно помним как Пашинян к власти пришёл.Алиев:
    Никаких боевиков из Сирии на нашей территории нет. С население в 10 млн против 2 млн в Армении у нас хватает человеческих ресурсов.
    И тут что не так?Есть возражения .Возразите.
    Вперёд многовекторная тухлятина ! Никто тебя не тронет.Это 100% Но Карабах похоже на этот жестокий урок будет разделён.Пускай Пашинян погордится своей "победой"На Кавказе любят таких победителей. lol Или Ереван попустит многовекторностью. И жёсткий урок прекратится..Я могу только догадываться о предмете торга.Но то что будет сдвиг в этом конфликте не сомневаюсь.
  17. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 19:27 Новый
    +4
    Да прям турки окажутся освободителями мира от соросят... етакие войны света и добра...а я то глупый, думал, что етот башибозук только горла армян хочет порезать.
  18. депрессант
    депрессант Сегодня, 19:30 Новый
    +2
    Если отвлечься от темы войны, то заявление Алиева о том, что Турция для Азербайджана -- братская страна, вызвало -- нет, не гнев и даже не горечь. Может, неприятие вещей? Вот они, азербайджанцы, не так давно приезжали в поселок проверить, целы ли их квартиры. Дети тут неделю шумели, орали под окнами. Проверка состоялась, всё в порядке, собственность цела, никто её не занял, не ограбил. Уехали. Но братская страна им -- Турция.
    1. ont65
      ont65 Сегодня, 22:13 Новый
      0
      Если в таких терминах описывать отношения, то Россия обеим республикам приемная мать. Турции тоже помогла в свое время стать тем, что она есть. Если речь о языке, так в России и СССР тюркоязычных братьев у азербайджанцев не один, не два. Они что? Уже Алиеву не братья?
  19. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:43 Новый
    +2
    так турки есть или нет там ????? интернет отключен в Азербайджане
  20. phair
    phair Сегодня, 19:51 Новый
    -1
    Папа коли не меньше , чем царствует гейдарыч, и никакой неполживец склонить не может КГБ-обсоска к унии с Астраханской областью.
    1. lucul
      lucul Сегодня, 20:06 Новый
      +1
      и никакой неполживец склонить не может КГБ-обсоска к унии с Астраханской областью


      )))
  21. Radikal
    Radikal Сегодня, 20:29 Новый
    +8
    Алиев, в эфире передачи на канале Россия "60 минут" очень технично и грамотно "отымел" Пашиняна, которому и ответить по существу нечего. sad
  22. DKuznecov
    DKuznecov Сегодня, 20:47 Новый
    0
    Тоже мне "родственника" нашел.
    Историю хоть учил бы.
    С таким "братом" и врагов не нать.
  23. uran
    uran Сегодня, 20:53 Новый
    0
    Пашинян говорил как терпила вечно апеллирует что Турция высказалась в поддержку Азербайджана. До этого они грозились разгромить Азербайджан и Турцию и создать свою "великую"Армению . Пашинян уже всех мировых лидеров обзвонил с мольбой чтобы остановить боевые действия В.В.Путину каждый день звонит laughing . Путин советует позвонить Соросу
    1. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 20:58 Новый
      +1
      Антарктиду,главе пингвинов еще не звонил. smile
  24. solzh
    solzh Сегодня, 20:56 Новый
    +1
    участии Турции в этом конфликте нет необходимости, так как "азербайджанская армия достаточно хорошо готова".

    Грузия то же думала, что их армия хорошо подготовлена...
    Без помощи со стороны Турции, Азербайджану в этом конфликте ничего не светит.
  25. ont65
    ont65 Сегодня, 21:59 Новый
    0
    Вопросы Алиеву, а с чего вдруг Турция Азербайджану стала роднее любой республики СССР, и как у него в голове конвертируется соросоватость президента в бомбежки сел соседей?
  26. Rage66
    Rage66 Сегодня, 22:06 Новый
    0
    Не знаю почему, но к Алиеву больше доверия у меня...
    Хотя бы потому, что сидит на одном стуле - турецком...
  27. VictorM
    VictorM Сегодня, 22:20 Новый
    0
    Цитата: nnm
    Напротив - ничего не смутило. Как русский язык и школы запрещать - так Армения впереди всех, кроме небратьев. А в остальном - не вижу разницы между ними. Что одни, что другие стали русофобами с 90 годов. Потому....пусть разбираются сами
    Вы глубоко заблуждаетесь. Есть антироссийские настроения связанные как раз с политикой России и тем что Россия выступая гарантом переговоров, будучи заинтересованная и в равновесии у себя в подбрюшье и в обеспечении безопасности своего союзника, не смогла обеспечить выполнение предварительных договоренностей союзной Арменией - армянские власти Россию тупо КИ-НУ-ЛИ, точно так же, как до того в Киеве. Но кинули еще пол беды, цветной Пашинян и его окружение еще и начали всячески подогревать антироссийские настроения.

    Ситуация с Алиевым иная. Ильгам Алиев РУССКОЯЗЫЧНЫЙ бакинец. Дома его семья и окружение говорят на русском, хотя все владеют азербайджанским. Буквально недавно ушедший в отставку премьер-министр Азербайджана, он уже просто старый дед smile не мог на выступлении в Милли Меджлисе даже по бумажке прочитать доклад на азербайджанском laughing Министр обороны и Начальник Генштаба оба русскоязычные, министр еще с грехом пополам разговаривает на азербайджанском, а начштаба до сих пор пару фраз членораздельно не может произнести на азербайджанском laughing . Большая часть высшего офицерского состава, командиры корпусов русскоязычные и т.д. В школах сохранен русский сектор и традиционно имеет "высокий конкурс", семьи где родители не владеют русским языком и то стремятся отдать детей туда. Так что в сохранении русского языка нет и не было какого-то расшаркивания либо подхалимажа перед Россией, это было и есть естественное продолжение нашей истории и традиции.
    А то что Россия предпочла нам армянских националистов, жаль, но это личное дело России, мы никому не навязывались и не собираемся. Турция в самые тяжелые периоды была рядом с нами, не оставляла в беде, оказывала помощь, простой пример, когда старший, Гейдар Алиев, отец нынешнего президента, еще не был президентом, а руководил Нахичеванской Автономной Республикой, там тупо закончился хлеб, в ответ на его обращение, турки помогли от и до, просто не дали умереть с голоду, в той же Нахичевани, когда армяне атаковали и ее, их аппетиты одним Карабахом и прилегающими районами не ограничивались, если азербайджанцы из Ирана чьи предки бежали от ЧК и раскулачивания, приходили по ночам и сидели в окопах вместе с местными, не дав армянам захватить ни пяди земли, то именно жесткая позиция Турции спасла Нахичевань. Мы не навязываемся России, но мы никогда не предавали Россию и не вонзали ей нож в спину, а что там Ваши союзники нацики и дашнаки из Армении, Ваш выбор, Вам и расхлебывать, поверьте, сегодняшняя война и попытка втянуть Россию в еще один конфликт, подпалить через Закавказье Северный Кавказ, как говорят в спорте "раздергать" Россию по указке хозяев, это только начало, они еще себя покажут в полной красе - вот просто задайте себе простой и наивный вопрос, что офицеры армии Вашего союзника по ОДКБ потеряли в НАТО? Почему они оттуда не вылезают, участвуют во всех программах и учениях? Если с нами то все просто, Россия сама нас оттолкнула, но Армения, это ведь Ваш обласканный союзник, Вы братьям Беларусам столько не сделали, сколько просто подарили армянам, которым Вы дали все и защиту, и ресурсы, и поддержку, и кредиты и т.д.

    Война в Карабахе идет на международно признанной территории Азербайджана, признанной и Россией. Мы Вас ждали 30 лет, Вы обещали, мы Вам верили, Ваш союзник скажем так раз за разом Вас кидал и нас вместе с Вами. Ваши с армянами отношения, это Ваши отношения, если Вам нравятся их коленца - хозяин барин, нам они больше неинтересны, доверия как к уважаемому и надежному посреднику в переговорах с армянами к России больше нет. Мы не наносим ударов по территории Армении кроме как в ответ, не хотите эскалации конфликта посадите союзничка на место - хотят воевать пусть воюют в Карабахе, мы готовы и не бежим с поля боя клянча всех и вся вмешаться, не сочиняем небылицы; не хотят воевать, пусть признают поражение и выведут оккупационный корпус, все остальное будет в рамках международного законодательства - нанесенный Арменией нам ущерб и сумма репараций давно подсчитаны, в нашей Генпрокуратуре давно лежат материалы по их преступлениям против мирного населения и т.д.
  28. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 22:26 Новый
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    А на фото баклажан мятый - это президент "Азейбаржана", как говорил иуда меченый? И просто восхитительна логика: президент (или премьер) Армении не выполнил своих обещаний и отправил азерские войска при поддержке туркобесов в атаку на Армению.
    Хотя может быть и так. Кто их там поймёт. Судя по армянам и азербайджанцам в нашем городе Екатеринбурге, им всем нас... всё равно. Очень хочется их всех эшелонами отправить на защиту родины. И плевать, какая у них родина, лишь бы тут не тусовались.