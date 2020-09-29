"Алиев назвал Турцию братской для Азербайджана страной, а армянского премьера - ставленником Сороса".

Турция – братская нам страна. Она нас морально поддерживает. Но при этом Турция не является стороной конфликта.

То, что не удалось в Белоруссии, два года назад удалось в Армении - приход к власти ставленников Сороса.

Никаких боевиков из Сирии на нашей территории нет. С население в 10 млн против 2 млн в Армении у нас хватает человеческих ресурсов.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев дал интервью ведущим программы «60 минут» в формате онлайн. Интервью посвящено событиям в Нагорном Карабахе, где третий день подряд идут активные боевые действия.Евгений Попов и Ольга Скабеева поинтересовались у Ильхама Алиева, какова роль Турции в вооружённом конфликте.Президент Азербайджана:По заявлению Алиева, в участии Турции в этом конфликте нет необходимости, так как "азербайджанская армия достаточно хорошо готова".Ильхам Алиев прокомментировал и заявления о том, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. По заявлению Алиева, он слышал такие заявления армянской стороны, но у него нет никаких данных об этом. Алиев добавил, что с армянской стороны участились фейковые публикации.Президент Азербайджана заявил о том, что новая эскалация конфликта связана с действиям армянской стороны. Ильхам Алиев назвал премьер-министра Армении ставленником Сороса, а нынешние власти в Ереване – «соровским режимом и диктаторским режимом Пашиняна».Прозвучал и вопрос о том, есть ли в Азербайджане переброшенные Турцией боевики из Сирии.Ильхам Алиев отметил, что Пашинян не выполнил своих предвыборных обещаний, и теперь решил отвлечь внимание населения на вооружённый конфликт.Азербайджанский президент:Алиев: